Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября с.г. кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет

Киев готовил провокацию к приезду комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. О захвате атомной станции и переходе ее под контроль ВСУ должны были заявить специально подготовленные "представители прессы" из Украины, США и Великобритании. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.Украинская операция по захвату ЗАЭС 1 сентября должна была завершиться "громкими заявлениями" представителей прессы. По планам Киева и его спонсоров, разработавших операцию, после проникновения диверсионных групп на станцию, прибывшие вместе с комиссией МАГАТЭ "репортеры" должны были объявить о переходе станции под полный контроль Киева. Для этого к кортежу ООН в Киеве были прикреплены "независимые журналисты" из США, Великобритании и Украины с уже подготовленными текстами.Однако все пошло наперекосяк с самого начала операции. Сначала российские войска разгромили украинский десант, пытавшийся высадиться в трех километрах от станции под утро, а затем на подконтрольную России территорию не пропустили автомобили с "независимой прессой", так как их не было в заявке МАГАТЭ и ООН. Попытка проникнуть на ЗАЭС под видом журналистов у украинской разведки не удалась.- заявили в Минобороны.В то же время на нашу территорию и на АЭС была заранее пропущена группа из не менее 60 иностранных журналистов, в том числе представляющих западные СМИ. Именно они стали свидетелями неудавшегося штурма и обстрела АЭС украинской артиллерией.Таким образом, после срыва операции Зеленскому только и осталось заявить о "неудовлетворении" работой комиссии МАГАТЭ, так как глава комиссии Рафаэль Гросси якобы не выполнил его просьбу о сопровождении инспекции "украинскими журналистами".