Военное обозрение
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Минобороны раскрыло подробности провокации Киева на Запорожской АЭС

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Киев готовил провокацию к приезду комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. О захвате атомной станции и переходе ее под контроль ВСУ должны были заявить специально подготовленные "представители прессы" из Украины, США и Великобритании. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.


Украинская операция по захвату ЗАЭС 1 сентября должна была завершиться "громкими заявлениями" представителей прессы. По планам Киева и его спонсоров, разработавших операцию, после проникновения диверсионных групп на станцию, прибывшие вместе с комиссией МАГАТЭ "репортеры" должны были объявить о переходе станции под полный контроль Киева. Для этого к кортежу ООН в Киеве были прикреплены "независимые журналисты" из США, Великобритании и Украины с уже подготовленными текстами.

Однако все пошло наперекосяк с самого начала операции. Сначала российские войска разгромили украинский десант, пытавшийся высадиться в трех километрах от станции под утро, а затем на подконтрольную России территорию не пропустили автомобили с "независимой прессой", так как их не было в заявке МАГАТЭ и ООН. Попытка проникнуть на ЗАЭС под видом журналистов у украинской разведки не удалась.

Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября с.г. кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет

- заявили в Минобороны.

В то же время на нашу территорию и на АЭС была заранее пропущена группа из не менее 60 иностранных журналистов, в том числе представляющих западные СМИ. Именно они стали свидетелями неудавшегося штурма и обстрела АЭС украинской артиллерией.

Таким образом, после срыва операции Зеленскому только и осталось заявить о "неудовлетворении" работой комиссии МАГАТЭ, так как глава комиссии Рафаэль Гросси якобы не выполнил его просьбу о сопровождении инспекции "украинскими журналистами".
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21 комментарий
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  1. gansales
    gansales Сегодня, 17:10
    +9
    А что там рассказывать то..
    Захват в заложники магатэшников и минирование АЭС

    И требование к России ! 1 сентября в Беслане что то подобное пытались !
    Будем вас мочить и Зеленского ловить и тех кто его за щечку тергает

    Вот она суть всей этой бойни на украине ,до последнего украинца ..
    Вот за это мы вас "братья " долго бить будем по жбану ,как только глаза просто подымете ..И особенно во Львове и т.д. !!!!
    1. corrado
      corrado Сегодня, 17:13
      +5
      Главным было туда попасть, а уж картинку исказить можно на свой лад как пожелается. Мне интересно, каким будет доклад в ООН.
      1. Аварийный
        Аварийный Сегодня, 18:09
        +4
        Доклад будет толерантный. Уж кукловоды постараются. "Судились два еврея... Прокурору дали 3 года..."(с)
    2. neworange88
      neworange88 Сегодня, 17:28
      +6
      Наркоман сошёл с ума.


      Украина готовится воевать до последнего жителя?

      С 1 октября военнообязанным женщинам нельзя будет покинуть Украину во время военного положения. При этом, на военный учёт обязаны стать все женщины – заявили в Минобороны Украины.

      https://t.me/s/avdeevkaru
      1. Аварийный
        Аварийный Сегодня, 18:11
        +1
        belay С чего он сошел?! Был бы ум, его к hohлятской булаве близко бы не подпустили!
    3. Сергей Кузьмин
      Сергей Кузьмин Сегодня, 18:50
      0
      Вот за это мы вас "братья " долго бить будем по жбану ,как только глаза просто подымете ..И особенно во Львове и т.д. !!!
      не только во Львове, но и по всей западной украине... а наши в этот раз молодцы, не оплошали..., не расслабились с этой сша-нато-магатовской комиссией... сша-нато-укронацистская заготовка не прошла!
  2. corrado
    corrado Сегодня, 17:12
    +3
    Упс... что-то пошло не так!
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 17:21
      +1
      Да можно было и запустить(эту "прессу")и не выпускать.Мы же "плохие парни"?Надо соответствовать
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:15
    +3
    Молодцы,не дали удодам ещё нагадить в медиопространстве.Представляю их недовольные рожи.Но окрик:Стоять,я тебя причешу! На всех языках понимается быстро.Особенно если расчёски в умелых руках.
  5. Andobor
    Andobor Сегодня, 17:17
    +8
    Знатно макнули в дерьмо представителей Украины, США и Великобритании.
    1. VeteranS
      VeteranS Сегодня, 17:31
      +3
      Где-то на просторах Интернета я прочитал недавно,что друг Зеленского Джонсон наорал на своего неудачника-партнера за позор и провал с провокацией ВСУ..на ЗАЭС ..."Подельники",одним словом...
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 18:03
        +1
        Цитата: VeteranS
        Где-то на просторах Интернета я прочитал недавно,что друг Зеленского Джонсон наорал на своего неудачника-партнера


        [media=https://www.youtube.com/watch?v=7AbAAaEN_JQ]
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:41
      -2
      Цитата: Andobor
      Знатно макнули в дерьмо представителей Украины, США и Великобритании.

      к кортежу ООН в Киеве были прикреплены "независимые журналисты" из США, Великобритании и Украины с уже подготовленными текстами.

      Возможно, однако, хотелось бы видеть подтверждение наличия этих текстов.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:26
    0
    [quote]Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября с.г. кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет[/quote]
    А вот нечего лезть уда, куда не приглашали. 60 иностранных журналистов было. Ну, а то, что они не ваши шпионы, "звыняйте". Бегайте теперь за каждым и попробуйте теперь после обстрела, договориться, чтоб они написали то, что вам надо. )))
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:32
    +1
    Таким образом, после срыва операции Зеленскому только и осталось заявить о "неудовлетворении" работой комиссии МАГАТЭ, так как глава комиссии Рафаэль Гросси якобы не выполнил его просьбу о сопровождении инспекции "украинскими журналистами".
    . Так то вполне приемлемо всё получилось ... и что там теперь кант зелеюобус, мало кого волнует.
    Нашим, только так и надо действовать, в поддавки играть не надо, СОВСЕМ!
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:40
    +1
    Цитата: corrado
    Мне интересно, каким будет доклад в ООН.

    Не сомневайтесь. К реальности не будет никакого отношения. "Всё уже было"
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:48
    +2
    Что они не делают, не идут дела....ни одной нормальной провокации. Что малайзийский Боинг, что Буча, Краматорск, теперь вот, Запорожская АЭС.
  10. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:01
    +2
    киевскому режиму спичек доверить нельзя, не то что ядерный реактор
  11. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 18:19
    +2
    Украинская фаза войны с Западом подходит к концу

    Когда Украина потеряла в южном сражении первую сотню польских танков, то многие эксперты задались вопросом: «А что же будет с танками теперь?» Больше советских танков у Польши нет. У соседей они тоже закончились. В снарядах и артиллерии 155мм, Украине так же отказали – теперь будут поставлять легкую и списанную 105мм артиллерию - старую и легкую. Но, если для 155мм, у Запада было время накопить приличный боезапас, то тут за несколько недель, они достаточные запасы нового калибра не смогут создать при всем желании - это требует времени.
    В военных действиях – у каждой армии есть свой болевой порог в плане потерь в личном составе и в вооружениях. Армия так же, не ждет, пока погибнет последняя тысяча солдат. Сегодня, общие потери украинской армии движутся к 300,000 человек. Сегодня многие прогнозируют, что болевой порог у армии Украины может быть в районе 500 тыс. человек общих потерь. Но, военная наука говорит, что средний болевой порог у армии может начинаться с 35% - а это уже близкое и сопоставимое число. Если предположить, что численность всех вооруженных формирований Украины в пределах 700тыс – 1млн (по самым разным оценкам), то цифра потерь в 300 тыс. – вполне может быть близкой к ее болевому порогу, после которого все может начать каскадно рушиться.
    https://cont.ws/@pythagoras2904/2368344
  12. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:31
    0
    Это всё здорово конечно.
    Но , как долго это всё будет продолжаться?
    Честно говоря, давно такой вопрос посещает однако.
  13. Сергей Кузьмин
    Сергей Кузьмин Сегодня, 18:46
    -1
    Однако все пошло наперекосяк с самого начала операции. Сначала российские войска разгромили украинский десант, пытавшийся высадиться в трех километрах от станции под утро, а затем на подконтрольную России территорию не пропустили автомобили с "независимой прессой", так как их не было в заявке МАГАТЭ и ООН. Попытка проникнуть на ЗАЭС под видом журналистов у украинской разведки не удалась.
    сша-нато-укронацистская заготовка не прошла! наши - молодцы, что вовремя раскусили- поняли суть этой провокации.