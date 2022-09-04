Посол США в России Джон Салливан покинул Москву и вернулся в Вашингтон

Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла США и сегодня покинул Москву (...) Элизабет Руд будет исполнять обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве до прибытия преемника посла Салливана

США меняют посла в России, занимавший эту должность с 2019 года Джон Салливан уже завершил свою работу и в это воскресенье покинул Москву. Об этом говорится на сайте американского диппредставительства.Джон Салливан вылетел в США и больше в Россию не вернется. С сегодняшнего дня и до назначения нового посла обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять замглавы дипмиссии Элизабед Руд. При этом речи о понижении уровня дипломатических отношений между странами не идет, в Вашингтоне готовят нового посла, кандидатура пока не называется.- говорится на сайте посольства США.По имеющейся информации, Салливан полностью покидает госслужбу и выходит на пенсию после 40 лет работы в различных госслужбах США, включая министерство юстиции, обороны и торговли США.Стоит отметить, что дипломатические отношения между США и Россией на сегодняшний день находятся на крайне низком уровне, стороны почти не общаются, контакты носят отрывочный характер. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, представители США готовы обсуждать с российскими дипломатами только необходимые американцам вопросы, все остальное игнорируется. Кроме того, российских дипломатов под различными предлогами лишают виз или просто не продлевают, поэтому до конца года многие российские сотрудники посольства России в Вашингтоне покинут территорию США.Кстати, как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва менять посла России в США не намерена.