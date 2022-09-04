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Посол США в России Джон Салливан покинул Москву и вернулся в Вашингтон

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США меняют посла в России, занимавший эту должность с 2019 года Джон Салливан уже завершил свою работу и в это воскресенье покинул Москву. Об этом говорится на сайте американского диппредставительства.


Джон Салливан вылетел в США и больше в Россию не вернется. С сегодняшнего дня и до назначения нового посла обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять замглавы дипмиссии Элизабед Руд. При этом речи о понижении уровня дипломатических отношений между странами не идет, в Вашингтоне готовят нового посла, кандидатура пока не называется.

Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла США и сегодня покинул Москву (...) Элизабет Руд будет исполнять обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве до прибытия преемника посла Салливана

- говорится на сайте посольства США.

По имеющейся информации, Салливан полностью покидает госслужбу и выходит на пенсию после 40 лет работы в различных госслужбах США, включая министерство юстиции, обороны и торговли США.

Стоит отметить, что дипломатические отношения между США и Россией на сегодняшний день находятся на крайне низком уровне, стороны почти не общаются, контакты носят отрывочный характер. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, представители США готовы обсуждать с российскими дипломатами только необходимые американцам вопросы, все остальное игнорируется. Кроме того, российских дипломатов под различными предлогами лишают виз или просто не продлевают, поэтому до конца года многие российские сотрудники посольства России в Вашингтоне покинут территорию США.

Кстати, как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва менять посла России в США не намерена.
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11 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:23
    0
    Кто знает когда сгорит сарай(белый дом)? А когда хата(капитолий)?
    Если дснв3 не продлевают, что можно ждать от этих янки-русских друг другу?
  2. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 18:26
    +1
    Уехал этот - пришлют другого...
  3. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 18:27
    +2
    представители США готовы обсуждать с российскими дипломатами только необходимые американцам вопросы, все остальное игнорируется.

  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:35
    0
    До января 2025 года отношения с США точно останутся ниже плинтуса и не важно кто будет послом в России, вернется Донни в белый дом, а там посмотрим.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:38
    +1
    А в "необходимые американцам вопросы" СВО входит? Вообще, чем больше продолжается это непотребство со стороны Украины "воевать до последнего украинца", тем больше уверяешься, что инфа про то, что в США задумались переселяться на более спокойные территории, не совсем "утка". Судите сами: у них там то цунами, то ураганы, да еще вулкан под вопросом, а на территории Украины ничего такого нет. Почему бы и не переселиться? Количество "обслуживающего персонала" из числа оставшихся жителей - вполне удовлетворит новых хозяев. Мужиков, которые бы могли с оружием в руках "возмутиться" - выбили руками России. Да еще с соответствующей пропагандой можно предстать "спасителями от российской агрессии". Конечно, переселят не всех, все "нестабильные элементы" так и останутся там, в США. А здесь - тихо, спокойно, только "пануй, белый господин"
  6. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 18:38
    0
    Отношения находятся на крайне низком уровне, не только потому, что американцев интересует только то, что приносит им прямую выгоду. Так всегда было.

    США хотят по-прежнему диктовать свои условия России, а Россия с этим не согласна и не хочет, как прежде, смотреть в рот США. Из-за этого отношения и находятся на "крайне низком уровне".
  7. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 18:43
    0
    Стоит отметить, что дипломатические отношения между США и Россией на сегодняшний день находятся на крайне низком уровне

    И??? Свет клином сошёлся на США или русофобия ещё не достигла такого накала, когда американский посол станет плевать в лицо российским коллегам?
    Оставьте посольство в Москве и сверните дипломатию в США...Нехрен тратить бюджетные деньги, если в мире всё решают "Томагавки" и "Абрамсы". Либо заявляйте о себе непререкаемыми доводами, либо...по течению, как все 30 лет.
  8. Распил Самшитов
    Распил Самшитов Сегодня, 18:43
    0
    Давно пора сделать центр принятия решений в Симферополе. Нужен титан для " Боинга"? Добро пожаловать на переговоры в Крым. Все жизненно важные для США вопросы обсуждать только там. Естественно, европейских " партнёров" по тому же адресу.
  9. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 18:46
    0
    Шоу Саливана..
  10. Arabfun
    Arabfun Сегодня, 18:53
    0
    все так говорят ,а потом "что тут делает военный вертолет...нет я никуда не еду" ?
  11. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 18:56
    0
    Вот уж к послам всегда относился спокойно - посол это "рупор своего правительства". Послы всегда должны быть "под рукой"