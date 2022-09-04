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Чешский премьер заявил о «российском следе» в пражских акциях протеста

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Чешский премьер заявил о «российском следе» в пражских акциях протеста

Чешский премьер Петр Фиала прокомментировал самые масштабные за всю новейшую историю Чехии акции протеста. Напомним, что на улицы Праги с требованиями об отставке правительства вышли до 100 тысяч человек, заполнив Вацлавскую площадь и прилегающие к ней территории. Правительство Фиалы участники протеста назвали «каким угодно – украинским, брюссельским, но только не чешским».


Сам Фиала в ответ на требования об отставке не нашёл ничего лучше, чем объявить о «российском следе» в пражских манифестациях.

Премьер-министр Чехии:

Это был массовый протест. За ним стоят российские пропагандистские силы. Безусловно, каждый имеет право выразить своё мнение. Но всё указывает на то, что там была демонстрация пророссийских настроений, а потому толковать эти события можно как не соответствующие интересам Чехии, наших граждан.

Другие члены чешского кабмина тоже решили подхватить слова своего начальника о том, что «во всём виноваты пророссийские силы». При этом в самой Чехии эксперты призвали правительство подойти к осложнению обстановки в стране со всей серьёзности и перестать недооценивать недовольство народа, вызванное стремительным ростом цен на энергоносители и снижением уровня жизни.

Лидер Гражданской демократической партии Чехии Мартин Куба, занимавший в 2011-2013 годах пост министра промышленности и торговли страны, заявил о том, что его премьерская трактовка событий «не радует». Мартин Куба отмечает, что если правительство проигнорирует то, что реально выводит людей на протест, то «может возникнуть по-настоящему серьёзная проблема для Чехии».

Оппозиционные силы, комментируя заявление Фиалы, назвали его «пытающимся спрятать голову в песок».
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10 комментариев
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  1. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 18:50
    +1
    Чую что когда власти станут разгонять протестующих с улиц огнестрелом и огнемётами, то виновными опять таки сделают Россию.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 18:55
      +1
      Снова Петров и Боширов.
      Тем более, Прагу они уже знают )

    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:56
      0
      У таких только одна цель и ничего больше они не видят. Вот где их зомбируют таких?
  2. Ваўкалак
    Ваўкалак Сегодня, 18:57
    +1
    Аааа, то есть это так работает. Если в РФ или РБ протестуют, то это воля народа уставшего от диктатуры,а если там,то это сразу "Российский след". Ждем что по этому поводу ляпнут либерахи,наверняка уже миллиард методичек выдумали.
  3. Сергей Кузьмин
    Сергей Кузьмин Сегодня, 18:59
    +1
    Это был массовый протест. За ним стоят российские пропагандистские силы. Безусловно, каждый имеет право выразить своё мнение. Но всё указывает на то, что там была демонстрация пророссийских настроений, а потому толковать эти события можно как не соответствующие интересам Чехии, наших граждан.
    правильно - мы - русские, такие ! везде укронацистским прихвостям по башке настучим! Поставляли укронацистам вооружение? - поставляли! Ну и получите за эти поставки вооружений врагам России! И так будет со всеми, кто будет поддерживать укронацистов!
  4. duschman80-81
    duschman80-81 Сегодня, 19:01
    +1
    Сам Фиала в ответ на требования об отставке не нашёл ничего лучше, чем объявить о «российском следе» в пражских манифестациях.
  5. polpot
    polpot Сегодня, 19:02
    0
    Прекрасно отрабатывает американские деньги , выйдет в отставку и в Майами , обычная окупационная администрация
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 19:03
    0
    А о лондонско-вашингтонском биологическом следе на твоих трусах нет желания заявить?
  7. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 19:04
    0
    Опять Петрова с Бошировым видели?!
  8. dimy44
    dimy44 Сегодня, 19:04
    0
    Ну а че заморачиваться. Удобно же - то, что неудобно, назвать проделками Путина, а кто не согласен - априори враг народа.