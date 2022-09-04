Чешский премьер заявил о «российском следе» в пражских акциях протеста

Это был массовый протест. За ним стоят российские пропагандистские силы. Безусловно, каждый имеет право выразить своё мнение. Но всё указывает на то, что там была демонстрация пророссийских настроений, а потому толковать эти события можно как не соответствующие интересам Чехии, наших граждан.

Чешский премьер Петр Фиала прокомментировал самые масштабные за всю новейшую историю Чехии акции протеста. Напомним, что на улицы Праги с требованиями об отставке правительства вышли до 100 тысяч человек, заполнив Вацлавскую площадь и прилегающие к ней территории. Правительство Фиалы участники протеста назвали «каким угодно – украинским, брюссельским, но только не чешским».Сам Фиала в ответ на требования об отставке не нашёл ничего лучше, чем объявить о «российском следе» в пражских манифестациях.Премьер-министр Чехии:Другие члены чешского кабмина тоже решили подхватить слова своего начальника о том, что «во всём виноваты пророссийские силы». При этом в самой Чехии эксперты призвали правительство подойти к осложнению обстановки в стране со всей серьёзности и перестать недооценивать недовольство народа, вызванное стремительным ростом цен на энергоносители и снижением уровня жизни.Лидер Гражданской демократической партии Чехии Мартин Куба, занимавший в 2011-2013 годах пост министра промышленности и торговли страны, заявил о том, что его премьерская трактовка событий «не радует». Мартин Куба отмечает, что если правительство проигнорирует то, что реально выводит людей на протест, то «может возникнуть по-настоящему серьёзная проблема для Чехии».Оппозиционные силы, комментируя заявление Фиалы, назвали его «пытающимся спрятать голову в песок».