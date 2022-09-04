Чешский премьер заявил о «российском следе» в пражских акциях протеста

Чешский премьер Петр Фиала прокомментировал самые масштабные за всю новейшую историю Чехии акции протеста. Напомним, что на улицы Праги с требованиями об отставке правительства вышли до 100 тысяч человек, заполнив Вацлавскую площадь и прилегающие к ней территории. Правительство Фиалы участники протеста назвали «каким угодно – украинским, брюссельским, но только не чешским».
Сам Фиала в ответ на требования об отставке не нашёл ничего лучше, чем объявить о «российском следе» в пражских манифестациях.
Премьер-министр Чехии:
Это был массовый протест. За ним стоят российские пропагандистские силы. Безусловно, каждый имеет право выразить своё мнение. Но всё указывает на то, что там была демонстрация пророссийских настроений, а потому толковать эти события можно как не соответствующие интересам Чехии, наших граждан.
Другие члены чешского кабмина тоже решили подхватить слова своего начальника о том, что «во всём виноваты пророссийские силы». При этом в самой Чехии эксперты призвали правительство подойти к осложнению обстановки в стране со всей серьёзности и перестать недооценивать недовольство народа, вызванное стремительным ростом цен на энергоносители и снижением уровня жизни.
Лидер Гражданской демократической партии Чехии Мартин Куба, занимавший в 2011-2013 годах пост министра промышленности и торговли страны, заявил о том, что его премьерская трактовка событий «не радует». Мартин Куба отмечает, что если правительство проигнорирует то, что реально выводит людей на протест, то «может возникнуть по-настоящему серьёзная проблема для Чехии».
Оппозиционные силы, комментируя заявление Фиалы, назвали его «пытающимся спрятать голову в песок».