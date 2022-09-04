Военное обозрение
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Нанесены удары по местам дислокации национальной гвардии Украины в Харькове

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Поступает информация о нанесении ударов по военным объектам в Харькове. По последним сведениям, нанесено поражение объектам дислокации личного состава войск украинской национальной гвардии в Холодногорском и Новобаварском районах города. Эти районы составляют западную часть Харькова, и на объекты, в них расположенные, ранее были переброшены несколько подразделений НГУ, которые могли бы быть задействованы при попытке наступления в сторону населённых пунктов Гоптовка и Русские Тишки. Напомним, что в последние несколько дней активно муссируется тема о том, что после неудач под Херсоном киевский режим может попытаться провести очередную военную авантюру – теперь с попыткой наступлений войск к северу и юго-востоку от Харькова.


Ставленник киевского режима в Харькове Синегубов подтвердил нанесение ударов по объектам в упомянутых районах, при этом пока не называя, о каких конкретно объектах идёт речь. Это молчание фактически подтверждает, что поражены именно военные цели.

Местные жители сообщают о том, что в результате одного из ударов произошёл мощный взрыв. Над городом начал подниматься столб дыма, который был виден за несколько километров от эпицентра.

Также приходят сообщения о нанесении ударов по позициям украинских войск в Черниговской и Сумской областях. По некоторым данным, там работает российская артиллерия, прилагая усилия к ликвидации тех огневых точек противника, которые в последнее время использовались для обстрелов приграничных районов Курской и Брянской областей. Вполне понятно, что обстрелы российского приграничья с украинской стороны будут продолжаться до тех пор, пока украинские войска не будут отброшены от границы на значительное расстояние.
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13 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 19:11
    -11
    Если ВСУ еще под Харьковом активизируются - то туго будет. Но надеюсь, что до этого не дойдет.
    1. Озирис
      Озирис Сегодня, 19:37
      +7
      Харьковское направление у ВСУ столь же приоритетно, как Николаевско-Криворожское и Донецкое, туда также перебрасывась резервы с Западной и Центральной Украины, не знаю, почему действия ВС РФ мало освещаются в нашей аналитике, но это одна из горячих точек СВО ...
    2. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 19:55
      +3
      Вообще то там активизация уже началась.Маневрируют,выбирают место.Наша арта пытается их накрывать.
  2. polpot
    polpot Сегодня, 19:13
    +13
    Удачи ребятам , уничтожайте фашистской гадину , снарядов и бомб не жалейте.
    1. SSR
      SSR Сегодня, 20:20
      +11
      Цитата: polpot
      Удачи ребятам , уничтожайте фашистской гадину , снарядов и бомб не жалейте.

      Эти ******, взяли в плен троих из ЛНР, обмотали им глаза армированной лентой, но и так видно что избивали ребят а наши их лечат и спасают.
      Денацифицировать 404 до нуля, украдины больше не должно быть.
      После всего что было, они остались теми же сатанистами, кем и были.
      Хотя могли бы иметь честь воина, пленных, раненных, стариков, женщин и детей не трогать попавших в плен.
      1. ЮрийМосква
        ЮрийМосква Сегодня, 21:09
        0
        Кто это допустил?Пора реально заниматься наличием предателей в союзных войсках.Зря модно ругали наших особистов ВОВ.Давно необходимо подобную структуру создать в союзных войсках.Война затянулась.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:32
    0
    Да Харьков к границе с РФ близенько. Может подмогу подкинут?
  4. dmitriy_2
    dmitriy_2 Сегодня, 19:42
    +5
    Если ВСУ сунутся к границе РФ, то здесь то будет где разгуляться бомбардировочной авиации
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 22:07
      +1
      Как раз и нет,много населенных пунктов,много лесов и лесополос изрезанная оврагами и балками месность,много много киломметровых подземных ходов до самой границы(еще от контрабандистов),сейчас у нас в это время года небо в основном чистое и это для спутников отличная видимость,только взлетел ,а ВСУ уже знают.У нас арта царица полей и лесов и вертушки изредка.
  5. divan
    divan Сегодня, 19:50
    -4
    не понятно , почему белорусский батька не пошлёт свой контингент на "окропию". Вроде мы в одной связке работаем .Как преференты по газу выпрашивать так тут как тут , а когда нужна нам помощь отделывается речами .( кстати он не признал и Крым !) Может пора говорить с ним по другому?
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 20:20
      +12
      Потому что держит Польшу на всякий случай и даже не участвуя в БД сковывает не малые украинские силы.
  6. Юрий Михайловский
    Юрий Михайловский Сегодня, 21:35
    0
    УНИЧТОЖАТЬ.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 22:00
    0
    Автор прежде чем писать статью проверяйте информацию.Что значит "якобы наступление" ВСУ пытается наступать под Харьковом и довольно серьезно,НО в этом случае это отвлекающий удар.Основной будет в районе Изюма,разведка подтверждает переброску войск из Киева.А у нас уже трое суток арта работает и днем и ночью,пуски "Искандеров"просто множественные,авиация то же полеты и днем и ночью.ПВО вообще лупит и лупит.Запах гари и взрывов перестал чувствоваться только после дождя.