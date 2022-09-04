Нанесены удары по местам дислокации национальной гвардии Украины в Харькове

Поступает информация о нанесении ударов по военным объектам в Харькове. По последним сведениям, нанесено поражение объектам дислокации личного состава войск украинской национальной гвардии в Холодногорском и Новобаварском районах города. Эти районы составляют западную часть Харькова, и на объекты, в них расположенные, ранее были переброшены несколько подразделений НГУ, которые могли бы быть задействованы при попытке наступления в сторону населённых пунктов Гоптовка и Русские Тишки. Напомним, что в последние несколько дней активно муссируется тема о том, что после неудач под Херсоном киевский режим может попытаться провести очередную военную авантюру – теперь с попыткой наступлений войск к северу и юго-востоку от Харькова.Ставленник киевского режима в Харькове Синегубов подтвердил нанесение ударов по объектам в упомянутых районах, при этом пока не называя, о каких конкретно объектах идёт речь. Это молчание фактически подтверждает, что поражены именно военные цели.Местные жители сообщают о том, что в результате одного из ударов произошёл мощный взрыв. Над городом начал подниматься столб дыма, который был виден за несколько километров от эпицентра.Также приходят сообщения о нанесении ударов по позициям украинских войск в Черниговской и Сумской областях. По некоторым данным, там работает российская артиллерия, прилагая усилия к ликвидации тех огневых точек противника, которые в последнее время использовались для обстрелов приграничных районов Курской и Брянской областей. Вполне понятно, что обстрелы российского приграничья с украинской стороны будут продолжаться до тех пор, пока украинские войска не будут отброшены от границы на значительное расстояние.