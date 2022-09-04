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В Минобороны рассказали о «тувинском феномене», с которым столкнулась украинская разведка

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В Минобороны рассказали о «тувинском феномене», с которым столкнулась украинская разведка

Украинский Генштаб столкнулся еще одной проблемой, которую решить не в силах, российские войска все чаще используют в радиопереговорах языки народов, проживающих на территории России. Об этом сообщило Минобороны.


Россия - многонациональная страна, на территории которой проживают многие народности со своими обычаями и языками. Представители этих народностей также служат в российской армии и участвуют в специальной военной операции на Украине. Русский язык, являющийся основным в российской армии, хорошо известен противнику, так как является для него также родным, хотя в Киеве этого и не признают. Использование его в радиопереговорах приводит к утечке информации, поэтому было принято решение о привлечении к связи военнослужащих, знающих другие языки.

Украинская разведка столкнулась с "тувинским феноменом", не сумев расшифровать ни одного сообщения российских войск на одном из участков в зоне боевых действий. Все дело в том, что связь обеспечивали военнослужащие из Тувинской республики, передававшие сообщения на тувинском языке. Как сообщали в военном ведомстве, украинские "слухачи" не поняли из сообщений ни слова.

Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь

- рассказал инструктор отделения связи Николай Чамьян, добавив, что "такие же уловки" использовали "прадеды во время Великой Отечественной войны".

Стоит отметить, что это уже не первый случай такого рода, о котором рассказало Минобороны, ранее военные рассказывали про связистов из Бурятии. Связисты из республики активно использовали свой язык для общения посредством устройств связи, чем вводили в заблуждение украинскую разведку.
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76 комментариев
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  1. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 19:37
    +21
    Всё новое - хорошо забытое старое. Во время ВМВ в США шифровальщиками были индейцы.
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 19:41
      +8
      Причем какого-то одного племени вроде.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:43
        +38
        Новости уже несколько месяцев.
        И скорее грустная, чем смешная.
        Шифровальные микросхемы в свободной продаже, позволяющие переговариваться открытым текстом, не опасаясь перехвата, появились в начале 90-ых прошлого века.
        А в российской армии таких почему-то нет.
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 19:48
          +8
          Цитата: Shurik70
          Шифровальные микросхемы в свободной продаже, позволяющие переговариваться открытым текстом, не опасаясь перехвата

          Вот только и противник не стоит на месте.
        2. Галеон
          Галеон Сегодня, 20:09
          +22
          В 90-е появилась в свободной продаже аппаратура скремблирования, т.е.нарезания голосового спектра на куски и замены их местами перед передачей. Тогда же в 90-е это было запрещено для облегчения работы силовиков. Шифрование- это гораздо сложнее.
          А по сути вы правы тысячу раз. Это позор какой-то.
        3. Million
          Million Сегодня, 20:24
          +13
          Молодые реформаторы только торговать умеют,да и то плохо.А микросхемы для них вообще темный лес.окружили себя барыгами,а не специалистами-вот и результат
        4. Sadok
          Sadok Сегодня, 20:41
          +5
          ну.. позвоните по ЗАС кому-нибудь )) или хотя бы телефон с места на место подвиньте
        5. Momotomba
          Momotomba Сегодня, 22:11
          +1
          Цитата: Shurik70
          Шифровальные микросхемы в свободной продаже, позволяющие переговариваться открытым текстом, не опасаясь перехвата, появились в начале 90-ых прошлого века.
          А в российской армии таких почему-то нет.

          Вы про принцип Керкгоффса слышали? Дешифрования тувинский язык куда сложнее, чем русский, обработанный примитивным алгоритмом. А именно такой (короткие ключи, высокая скорость работы алгоритма, возможность быстрой смены в случае захвата противником) будет использоваться в носимых радиосредствах.
          А редкий язык малочисленного народа разобрать - это нужно декодировать, т.е. изучать грамматику... При этом не могу не отметить, что языки малых народов в училищах ещё не изучают)) а посему мера хорошая, но с очень ограниченными возможностями
        6. kulinar
          kulinar Сегодня, 22:22
          +1
          Цитата: Shurik70
          Новости уже несколько месяцев.
          И скорее грустная, чем смешная.
          Шифровальные микросхемы в свободной продаже, позволяющие переговариваться открытым текстом, не опасаясь перехвата, появились в начале 90-ых прошлого века.
          А в российской армии таких почему-то нет.

          Да и Гугл Траеслит в помощь..
        7. lopvlad
          lopvlad Сегодня, 22:46
          +1
          Цитата: Shurik70
          Шифровальные микросхемы в свободной продаже, позволяющие переговариваться открытым текстом, не опасаясь перехвата, появились в начале 90-ых прошлого века.



          эти самые микросхемы придуманы на Западе и ваш расшифрованный разговор будет у противника.Самое же веселое что в случае попадания в плен бойца или получения противником такой "шифрованной" трубки он сможет свободно слушать ваши переговоры.
      2. Добрый
        Добрый Сегодня, 20:27
        +8
        Цитата: BARKAS
        Причем какого-то одного племени вроде.
        Племя Навахо. У нас же кроме Тувинцев есть Буряты, Якуты и еще много национальностей! laughing
      3. gendarm
        gendarm Сегодня, 22:09
        +1
        Навахо. Был фильм с Николасом Кейджем "Говорящие с ветром". Не самый плохой фильм, как мне представляется.
    2. Podvodnik
      Podvodnik Сегодня, 19:45
      +25
      Во время ВМВ в США шифровальщиками были индейцы.


      Да бог с ними, с индейцами. Факт в том, что мы переговоры в прямом эфире ведём открытым текстом без всяких кодировок! Вот это проблема!
      Отсюда вопрос:"где наши современные цифровые кодированные системы связи?" Не имеющие, кстати, аналогов в мире? Опять Чубайс виноват?
      По телеку вечно мордатые откормленные люди рассказывают, как у нас и это хорошо, и то. А как гром грянет-Байофенг в руки и вперёд.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 22:40
        +2
        Цитата: Podvodnik
        По телеку вечно мордатые откормленные люди рассказывают, как у нас и это хорошо, и то. А как гром грянет-Байофенг в руки и вперёд.

        Так у откормленных мордатых всё и хорошо ! Разве они говорят что хорошо у всех из нас ? Хотя бы для примера взять наручные часы и сравнить - у нас и у них !
    3. dedusik
      dedusik Сегодня, 20:43
      +2
      Это что, из серии "Рассмеши комика" ? feel
      Хотя на каком-то участке такое может иметь место. Или вы все думаете, как х_охлы, что у нас там одни буряты воюют?
    4. Momotomba
      Momotomba Сегодня, 22:03
      +2
      Цитата: -Paul-
      Всё новое - хорошо забытое старое.

      Прям с языка сняли)
      Осталось только придумать в тувинский язык термины, которых в нём нет и на некоторое время общаться в открытом виде)
    5. Birch fresh
      Birch fresh Сегодня, 22:20
      +4
      Новости неприятные. Т.к. были бы современные радиостанции с цифровым шифрованием - не было бы необходимости заниматься такой хренью
    6. Старый Доктор
      Старый Доктор Сегодня, 22:21
      +1
      Насколько помню - племени навахо.
  2. тон
    тон Сегодня, 19:40
    +24
    Позор просто позор, нет защищенной цифровой связи пользуются способом столетней давности и хвастаются...
    1. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 19:45
      +4
      Соглашусь. Проблема очень серьёзная.
    2. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 19:47
      0
      Её на нижнем уровне нет, до роты включительно скорее всего.
    3. 4ekist
      4ekist Сегодня, 19:49
      -10
      тон
      .....пользуются способом столетней давности и хвастаются...

      Я не специалист в средствах связи, но современными средствами РЭБ можно подавить и цифровую связь.
      1. Birch fresh
        Birch fresh Сегодня, 22:32
        0
        Речь не о подавлении. Речь о том, что сообщения передаются открытым текстом, без шифрования. А враг не дремлет. А тут, оттого что нашим эффективным менеджерам от Минобороны и не менее эффективным стратегам и ГШ не пришло в голову закупить цифровые станции. Которые нужны по сути вплоть до отделения. Не говоря уже о более крупных подразделениях.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:41
    +13
    А уж если тувинцы и петь начнут, то тут всех "слухачей" вообще парализует! laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:04
      +7
      Цитата: Pharmacist
      А уж если тувинцы и петь начнут, то тут всех "слухачей" вообще парализует! laughing

      Говорящие с ветром
      Фильм по теме статьи.
  4. 4ekist
    4ekist Сегодня, 19:41
    +10
    Стоит отметить, что это уже не первый случай такого рода, о котором рассказало МО

    В запасе еще 294 языка и диалектов народов России. У укров шансов нет.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:41
    -4
    Учите иностранные языки! И это не только английский! ))) А связистам пора уже этот "феномен" взять на вооружение, создавать группы связистов со своими родными языками. В России много национальностей, и многие в СВО участвуют. Вот пусть ВСУ и поскачут со своей мовой, которую все разобрать могут, а вот в войска РФ сохранят полную секретность!
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 19:43
      +14
      а можно ЗАС бойцам обеспечить и не нужно извращаться будет..
      1. dauria
        dauria Сегодня, 20:22
        +2
        а можно ЗАС бойцам обеспечить и не нужно извращаться будет..

        Верно, но тогда надо рассылку ключей до каждого абонента организовать, менять их часто , каналы утечки перекрыть . Один прокол - и до смены ключей все всё слышат. Хотя найти у себя хоть тувинца, хоть нанайца противник тоже сможет . Но он один не успеет переводить всё . ...Интересно , компьютерные переводчики с голоса в реальном времени придумали ?
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 20:42
          +2
          временную стойкость уже в формате радиостанций портативных, весом в пару сотен грамм- научились давно обеспечивать.. ее для простых переговоров бойцов- полностью хватит..
      2. Sadok
        Sadok Сегодня, 20:45
        +1
        по ЗАС говорить невозможно. сплошное "ква-ква"
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 20:51
          +3
          нач.связи у Вас был не очень значит или аппаратура, раз ква-ква.. кваква-обычно когда противник слушает wink
    2. Birch fresh
      Birch fresh Сегодня, 22:34
      +3
      Да-да. И каждой ДРГ или разведгруппе надо придавать тувинца с рацией. Лучше двух. Одного запасного.
      1. Aist_M
        Aist_M Сегодня, 23:13
        0
        Да, два тактических тувимца и три неуправляемых бурята - наше всё!
  6. максим1987
    максим1987 Сегодня, 19:43
    +7
    Скоро еще формирующийся в Чувашии добровольческий батальон связи "Атал(Волга)" подъедет, для разнообразия laughing
    1. VovaVVS
      VovaVVS Сегодня, 22:41
      0
      В 1 чеченскую чувашский ОМОН так доставал...
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 19:45
    +5
    Читал в детстве книгу, в ней было описан штурм Берлина и то, что переговоры в открытом эфире велись на татарском языке, благо, что татары присутствовали в каждом нашем подразделении
  8. B-777
    B-777 Сегодня, 19:49
    0
    Хочется верить, что есть у нас оборудование и тд., но держат «в секрете» на случай более масштабных разборок…
  9. Комментарий был удален.
  10. Перейра
    Перейра Сегодня, 19:53
    -1
    Новость протухла.
  11. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 19:58
    +4
    Россия - многонациональная страна, на территории которой проживают многие народности со своими обычаями и языками


  12. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 19:59
    +1
    Зачем армии сверхдержавы нормальная шифрованная связь если есть тувинцы..
  13. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 20:02
    +4
    Цитата: BARKAS
    Причем какого-то одного племени вроде.

    Чероки, есть праздник в США, посвященный радистам чероки
  14. Иван_чай
    Иван_чай Сегодня, 20:10
    +6
    а Шойгу своих родственников позвал )
    в интернете так и не нашел электронный словарь
  15. garik77
    garik77 Сегодня, 20:17
    +2
    Цитата: -Paul-
    Всё новое - хорошо забытое старое. Во время ВМВ в США шифровальщиками были индейцы.

    Чеченские бойцы тоже на своём разговаривают.
    1. Novosibirsk
      Novosibirsk Сегодня, 20:23
      +2
      С той стороны тоже хватает иноязычных
  16. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 20:23
    +2
    laughing Бошкегны шулай итим! Классно придумали!
  17. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 20:23
    -4
    Тувинец с заточкой и без того неподарок)))
  18. север 2
    север 2 Сегодня, 20:24
    +10
    Тува это особый перл среди всех национальных республик . Тувинская Народная Республика была первой из государств , вступивших на стороне СССР в войну против фашистской Германии . Всякие там Америки и Англии летом 1941 года за углом в носу ковырялись и смотрели как СССР кровью истекает, а Тувинская Народная Республика 22 июня 1941 объявило Германии войну и начала помогать СССР .
    И вот всего несколько сот тысяч населения ТНР поставило СССР столько , что если брать соотношения величины численности населения Тувы и той же самой Америки , так Америка и рядом не стояло с Тувой .Тысячи лошадей для Красной Армии , сотни тысяч голов скота ,десятки тысяч пар лыж , полушубков ,валенок , рукавиц . А сколько ещё бинтов, мёда для раненых поставила для СССР Тува ! И всё фактически безвозмездно . Отдала Тува Советскому Союзу для победы над Германией даже весь свой золотой запас .
    Но самое грустное и противное , сегодня, есть то , что Тува являясь уже в составе СССР в 1944 году , передала освобождённой от фашизма Украинской ССР несколько десяток тысяч голов коров , с чего и началось возрождение украинского животноводства . А сегодня парням из Тувы на Украине надо бить не немецких , а уже украинских фашистов , у которых цели по отношению к России ,идентичны с целями немецких нацистов , по отношению к СССР .
  19. Владимир_нинуля
    Владимир_нинуля Сегодня, 20:33
    0
    . Еврит не придлать украинцы его бачут лучше чем аспиранто
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 21:29
      0
      Цитата: Владимир_нинуля
      . Еврит не придлать украинцы его бачут лучше чем аспиранто

      Украинцы не понимают иврит , на иврите разговаривает свидоукро верхушка .. Зеленский . Порошенко( Вальцман ) , Тимошенко( Капительман ) , каламойский и остальные гройсманы ..Смотрящие за народом Украины .
  20. ЕноТзмей
    ЕноТзмей Сегодня, 20:36
    0
    Это у нас так отлично защищены каналы связи, что приходится всякие "феномены" задействовать?
  21. navigator777
    navigator777 Сегодня, 20:43
    +5
    Феномен в том, что современная российская армия не имеет защищенной связи. И пользуется услугами тувинских шифроваоьщиков
  22. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 20:50
    +6
    Странновато это читать , т.к. у нас связь ещё в начале 2000-х вроде кодировалась или шифровалась ( в чем различие нет желания разбираться ) .. ключи были на станциях вроде уж плохо помню , там если перехват был , то противник слышал , что то вроде булькания ...
    Потом ещё маленькие рации были АР-какие-то ... они тоже как-то связь передавали кодированно .. маленькие , конечно , относительно , они в разгрузку , вместо магазинов помещались ... как сейчас помню, нам говорили , что стоят эти АРки около 180 тыс.руб. , а нам за полгода платили 130 тыс... , поэтому я очень боялся её потерять ... конечно, сейчас смешно как вспомню , а тогда , эта АРка как кусок золота ..
    Не скажу ща за все подразделения которые воюют , но у некоторых соединений ВС РФ , точно связь закрытая ..
  23. север 2
    север 2 Сегодня, 20:53
    +4
    а что , если бы тувинские ребята на СВО в радиосвязи использовали бы русский язык , то украинская разведка без проблем поняла бы содержание радиоперехвата ? И что это такая тогда за защищённость радиосвязи ? Выходят , что на русском языке перехватывает и всё понимает , а на тувинском языке перехватывает , только не понимает тувинского языка ? Однако я не специалист , и могу чего то в этих делах не понимать . Тогда уже извините , не хотел наших солдат и специалистов , да и аппаратуру обидеть ...
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:39
      +2
      А солдаты и специалисты как раз и не решают вопросы закупок/снабжения. Тех же, кто действительно виноват, обидеть не удастся, слишком высоко сидят.
    2. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 22:06
      +1
      Из уважения к вам ...
      Общался участниками сво из ВС РФ , у них связь точно была защищенная... это они мне так сказали , с бпла проблем не было , да и вообще ни с чем не было проблем и они на позитиве ..
      А в телеграмме или тут читаю , что всем миром скидываемся на бпла и т.п. , проблем куча ... думаю что в разных подразделениях по-разному , особенно в подразделениях ЛДНР наверно ....
  24. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:53
    +6
    Ужасный феномен.
    Использовался еще в 2ю мировую точно, и вроде и в 1ю мировую....

    Не свидетельствует ли о сильной возможности перехвата линий противником?
  25. u4gr8Kk6p8
    u4gr8Kk6p8 Сегодня, 20:53
    -3
    Вот что за народ. Денег не хватает даже на еду, для детей олигархов. А вы про какие то микросхемы в армии рассуждаете. Заняться что ли больше нечем.
  26. Virtual
    Virtual Сегодня, 21:11
    +1
    "Новость" двухмесячной давности.
  27. михаил3
    михаил3 Сегодня, 21:23
    +3
    Метод старый и вполне надежный. Однако, это свидетельствует, что своим современным системам шифрования армия больше не доверяет. Это не спроста. И новость плохая.
  28. Altmann
    Altmann Сегодня, 21:24
    0
    Простой и умный. Поздравления
  29. HAM
    HAM Сегодня, 21:26
    +1
    Внимательно смотрю какие радиостанции мелькают в новостных роликах.В основном у военнослужащих республик мелькают китайские "Баефенг UV5---7",дешевые,капризные,слабенькие.А вот у многих военнослужащих РФ техника посерьёзней, судя по антеннам многодиапазонные,цифровые,хотя у некоторых бойцов по несколько- "Баефенги" как запасная, попроще..и ещё-много трофейных.
  30. штурм
    штурм Сегодня, 21:33
    +1
    Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь

    Кино что ли насмотрелись про снайпера -якута "рядовой Чээрин"...
    Очередные бредовые фантазии нынешних режиссёров про войну...
  31. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:34
    -1
    Подумаешь... Главное, чтобы защищённая связь, мягкие кресла и большие экраны были здесь:
  32. yakisam
    yakisam Сегодня, 21:36
    0
    Отлично
    После 20 лет поднятия кого-то там с колен и внедрения нанотехнологий -- у самой патриотичной армии нету, понимаете - НЕТУ - аппаратуры зашифровывания радиосвязи... НЕТУ. Она есть в любом магазине, но для армии, "освобождающей" какой-то там "мир", правительство "освобожлающей" страны ее не дает. Тувинцы...
    Прадеды воевали так и вы тоже так будете дохнуть, нищебродские воины... Так что ли?
  33. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 21:39
    -1
    Это распространённая практика…..на одном Кавказе можно радистов понабирать……
  34. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 21:41
    +5
    А почему у нас в 2022 году бойцы на передовой пользуются методами наших прадедов?!
    Это вопрос к Министерству Обороны РФ!
    Это что, от хорошей жизни что ли?!
    Денег сколько списали на современные средства связи, пусть нам генерал Конашенков расскажет.
  35. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 21:51
    +2
    Цитата: Shurik70
    Шифровальные микросхемы в свободной продаже, позволяющие переговариваться открытым текстом, не опасаясь перехвата, появились в начале 90-ых прошлого века.
    А в российской армии таких почему-то нет.

    Вы вскрывали шифрблокнот для каждого набора движков на ключах
    под сеанс связи ? Вы жгли использованный лист в присутствии сменщика
    под совместную роспись ? Лист сгоревший крутя в пепел ? И " Булаву " и
    "Интерьер" ( аппаратные гарантированной секретности связи ) можно было
    расшифровать , но время расшифровки теряло смысл дешифровки .
    А вы тут про бытовые микросхемы ."Враг не спит , АНБ не дремлет".
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 23:05
      0
      я все перечисленное Вами делал. Но, это не относится к средствам связи на уровне взвод-отделение-боец, которым нужна временная стойкость, а не гарантированная. В новости именно про них речь, а не про аппаратные ЗАС.
  36. ГНМ
    ГНМ Сегодня, 22:25
    0
    Как разведка Украины столкнулась с «Тувинским феноменом» «Отважных»

  37. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:46
    0
    В Минобороны рассказали о «тувинском феномене», с которым столкнулась украинская разведка
    ну прям "Говорящие с ветром" ... хотя, у нас таки примеров и своих хватало ...
  38. Arabfun
    Arabfun Сегодня, 22:55
    0
    третья сила в этот раз на нашей стороне всех обьединил в СВО
  39. Fima
    Fima Сегодня, 22:58
    +1
    Как говаривал мой хороший знакомый,(был врагом-противником), капитан армии ЮАР, гражданин GB: "Fuckin stupid". Язык, рук, которым управляют служебными псами - тоже можно записать и перевести? Просто борьба технологий и психологической подготовки. "Шрифт Брайля, по радиосвязи - Легко. wink
  40. Arabfun
    Arabfun Сегодня, 23:03
    0
    Цитата: Fima
    Язык, рук, которым управляют служебными псами - тоже можно записать и перевести? Легко. wink

    эх ! если б служебные псы умели говорить, они бы очень много рассказали о жестах и повадках человека, не успеешь подумать а собака уже поняла
  41. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 23:20
    0
    А все потому что, одно поколение все про*ло в 90'е, и теперь должно за это отдуваться другое поколение, и разрабатывать микроэлектронику чуть ли не с самого начала.
  42. РусскийПатриот
    РусскийПатриот Сегодня, 23:24
    0
    Осталось только выяснить, куда ушли деньги на создание защищённой системы связи.
    К каждой радиостанции тувинца не посадишь.