В Минобороны рассказали о «тувинском феномене», с которым столкнулась украинская разведка

Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь

Украинский Генштаб столкнулся еще одной проблемой, которую решить не в силах, российские войска все чаще используют в радиопереговорах языки народов, проживающих на территории России. Об этом сообщило Минобороны.Россия - многонациональная страна, на территории которой проживают многие народности со своими обычаями и языками. Представители этих народностей также служат в российской армии и участвуют в специальной военной операции на Украине. Русский язык, являющийся основным в российской армии, хорошо известен противнику, так как является для него также родным, хотя в Киеве этого и не признают. Использование его в радиопереговорах приводит к утечке информации, поэтому было принято решение о привлечении к связи военнослужащих, знающих другие языки.Украинская разведка столкнулась с "тувинским феноменом", не сумев расшифровать ни одного сообщения российских войск на одном из участков в зоне боевых действий. Все дело в том, что связь обеспечивали военнослужащие из Тувинской республики, передававшие сообщения на тувинском языке. Как сообщали в военном ведомстве, украинские "слухачи" не поняли из сообщений ни слова.- рассказал инструктор отделения связи Николай Чамьян, добавив, что "такие же уловки" использовали "прадеды во время Великой Отечественной войны".Стоит отметить, что это уже не первый случай такого рода, о котором рассказало Минобороны, ранее военные рассказывали про связистов из Бурятии. Связисты из республики активно использовали свой язык для общения посредством устройств связи, чем вводили в заблуждение украинскую разведку.