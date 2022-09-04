Военное обозрение
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ВСУ на Херсонском направлении за 6 дней потеряли 2,5 тысячи человек, чтобы в офисе Зеленского смогли опубликовать фото украинского флага в Высокополье

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В офисе президента Украины на 6 день так называемого «контрнаступления» на Криворожско-Николаевско-Херсонском направлении, решили представить «ключевое событие» действий украинских войск. Некоторое время назад, как уже сообщалось, Алексей Арестович назвал «контрнаступление» на юге «маленьким и симпатичным». Сегодня чиновники офиса Зеленского и сам Зеленский подвели промежуточные итоги почти недельных боёв в Николаевской и Херсонской областях. Оказалось, что «ключевым событием» боевых действий теперь обозначается поднятие украинского флага над одним из зданий села Высокополье, находящегося на стыке Херсонской и Днепропетровской областей.


Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в социальной сети фото с привязывающими украинский флаг к стойке на крыше одного из зданий военнослужащими. Одновременно с этим глава киевского режима Зеленский заявил, что провёл заседание ставки верховного главнокомандования, где ему доложили об обстановке.

Зеленский:

Заслушал доклад о возвращении украинского флага туда, где он должен быть.

Доложили ли Зеленскому о том, какой ценой произошло это «возвращение украинского флага», не сообщается. Однако ситуация такова, что, во-первых, бои в Высокополье на данный момент продолжаются. Российские и украинские войска находятся в разных кварталах этого населённого пункта у границы Днепропетровской области, а, во-вторых, получается, что для водружения украинского флага в этом селе ВСУ в целом на южном направлении за 6 дней боёв потеряли около 2,5 тысяч военнослужащих. Эта печальная для Украины статистика, конечно же, не приводится представителя офиса Зеленского. Мало того, генеральный штаб ВС Украины в вечерней сводке вообще ничего не говорит об «успехе» украинской армии ни в Высокополье, ни вообще где-либо на направлении, которое там обычно называют «Южнобугским».

Потерять 2,5 тысяч военнослужащих менее чем за неделю, чтобы офис Зеленского мог в соцсети выставить фото с украинским флагом над здание в Высокополье - успех не просто сомнительные, а нечто, не поддающееся разумной оценке. Получается, что это и есть как минимум предварительный итог того самого контрнаступления на Херсон, которое всё лето анонсировали в Киеве.
Использованы фотографии:
Аккаунт К.Тимошенко
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26 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:33
    -2
    Пятая колонна работает изо всех сил, чтобы скрыть провалы Зеленского в Херсоне.Говорят, что американцы очень умные, что у них есть галактическая армия, которая намного превосходит российскую, но давайте зададим себе следующие вопросы. Потому что они потерпели неудачу в Афганистане и Ираке, потому что проиграли во Вьетнаме и не выиграли в Корее? Можно также говорить о смешном Сомали, о гротескном эпизоде ​​с заложниками в Иране, о победе Фиделя в заливе Свиней. Даже с вторжением в Панаму у них были проблемы. Потому что реальность резко отличается от голливудской. На самом деле единственное существенное преимущество американских военных перед российскими — это пропаганда и пятая колонна. Господин Зеленский и его двор скоморохов теряют обувь в наступлении на Херсон. На самом деле их наступление — это огромный комок дерьма, но пятая колонна и западная пропаганда завернут его в рождественскую оберточную бумагу и назовут чистым золотом.
    1. dmi.pris
      dmi.pris Сегодня, 22:53
      +2
      Да обувь и люди для них-ничто.Пиар их все
      1. neworange88
        neworange88 Сегодня, 22:57
        +1
        Небольшая группа украинских боевиков из 15-го полка нацгвардии и 103-го батальона теробороны лениво форсировала реку Северский Донец, и вошла в брошенное село Озёрное, в котором банально не было никаких позиций ВС РФ и НМ ДНР.Нафотографировавшись боевички сели в лодки и уплыли обратно.
  2. Novosibirsk
    Novosibirsk Сегодня, 22:34
    +6
    Людей там ещё много.
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 22:44
      +4
      С нашей стороны нет жёсткого приказа на тотальное уничтожение ВСУ.Оказывается всё ещё пытаемся вынудить ВСУшников сдаться и это в то время как те лупят из тяжёлых калибров по мирняку.Просто нет слов.Так можно воевать не одно десятилетие.
      После приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости обеспечить безопасность Донецка похоже, что под город и в город были стянуты очень крупные артиллерийские подразделения, дивизионы.


      На один прилет сразу же, незамедлительно, шло 4-5 прилетов по Авдеевке, в результате там сдетонировал склад боеприпасов в месте, который бойцы называют "муравейник", из которого большей частью велись обстрелы Донецка.


      Вопрос а почему этот приказ не был отдан ещё 6 месяцев назад?Ждали пока от Донецка камня на камне не останется?

      А вот и ответ.Гуманизм.Только в плен брать хотим ВСУшников.
      Со временем украинские военные преступники после их операции с обстрелами Донецка минами "Лепесток" будут обречены на скорую сдачу в плен и потом на справедливый суд, заключил собеседник издания.

      https://zen.yandex.ru/media/ukraina.ru/muraveinik-vzorvalsia-voennyi-ekspert-o-tom-kak-rossiia-otomstila-vsu-za-obstrel-donecka-631490a6cb4cab7dc7084af3?&
      1. Novosibirsk
        Novosibirsk Сегодня, 22:46
        +7
        Шаманов же сказал: 5-10 лет
        1. neworange88
          neworange88 Сегодня, 22:49
          +6
          Если уговаривать ВСУшников сдаться,то так и выйдет,если же отдать приказ всех ВСУшников уничтожать,то можно и за полгода управиться. Главное чётко поставить задачу,а мы всё играемся в хорошеньких,чем только множим жертвы,растягивая конфликт по времени.Благими намерениями дорога в ад вымощена.
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 23:01
        +2
        Цитата: neworange88
        будут обречены на скорую сдачу в плен и потом на справедливый суд

        А по суду получат пулю в затылок... или в лоб... и где до этого эта справедливость будет, когда они еще не мало бед наворотят.
        1. neworange88
          neworange88 Сегодня, 23:01
          +1
          Так я про то же.
  3. Falx
    Falx Сегодня, 22:45
    -1
    есть мнение, что моб-резервов у бандеровского режима ещё примерно на год хватит. хватит ли бывшей УССР на год - не ясно.
    не хватает боевой техники - это пожалуй главная проблема для кастрюль. поставки с запада, и попытки что-то восстановить или отремонтировать даже не возмещают потерь.
    1. Novosibirsk
      Novosibirsk Сегодня, 22:47
      +4
      Оружия лёгкого и переносного там вагон
      1. Falx
        Falx Сегодня, 22:55
        -1
        да, возможно.
        включая пулемёты Максима и Дягтерёва...
        в любом случае оружием "лёгким и переносным" не слишком повоюешь, если против тебя танки, артиллерия и пр...
        1. Novosibirsk
          Novosibirsk Сегодня, 23:11
          0
          Да сколь угодно бегай по лесам
    2. neworange88
      neworange88 Сегодня, 22:54
      +2
      Цитата: Falx
      есть мнение, что моб-резервов у бандеровского режима ещё примерно на год хватит. хватит ли бывшей УССР на год - не ясно.
      не хватает боевой техники - это пожалуй главная проблема для кастрюль. поставки с запада, и попытки что-то восстановить или отремонтировать даже не возмещают потерь.


      А как вам такая новость?Думаете это от хорошей жизни?
      С 1 октября военнообязанным женщинам нельзя будет покинуть Украину во время военного положения. При этом, на военный учёт обязаны стать все женщины – заявили в Минобороны Украины.

      https://t.me/s/avdeevkaru
      1. Falx
        Falx Сегодня, 23:00
        +1
        нет конечно, не от хорошей.
        хотят больше года продержаться..
  4. Квинто
    Квинто Сегодня, 22:51
    +9
    Совершенно не могу понять всеобщего ликования и бросание чепчиков по ситуации на херсонской направлении, противник не только смог вклиниться в оборону но и планомерно перебрасывает туда резервы, по немного но занимая опорные пункты. А у нас радости полные штаны от 1000, 2000, 2500 тысяч убитых…. И что это как-то сказывается на боеспособности противника? У него нехватка мобилизационных возможностей? Эти 1000-2000 трупов как слону дробина, если нужно они ещё 15-20 тысяч положат и не поморщатся, но если смогут выйти к Каховке например то это будет того стоить. Очень надеюсь, что командование не питает таких влажных иллюзий и держит необходимые резервы для контроля ситуации и нанесения контрударов. А вот если нет и мы собираемся там сидеть в обороне с горсткой пехоты с разрушенными переправами то рано или поздно противник создаст нам кучу проблем
    1. Carlos Sala
      Carlos Sala Сегодня, 23:05
      +1
      ¿Carece de capacidad de movilización?
      Так зачем же Зеленский отправляет на фронт стариков и инвалидов?.У него не так много войск, а то бы он уже по китайскому стилю заполонил фронты.Теперь им предстоит атаковать и рисковать, и это прекрасная возможность уничтожить их. 2500 погибших менее чем за неделю. Машины скорой помощи в направлении Миколаїв больниц формируют колонны.
    2. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 23:13
      0
      У него нехватка мобилизационных возможностей?

      Здравое рассуждение за одним исключением: в таких "душевных порывах" они теряют много техники. В ход идут польские танки, ypr-765. А это резервы. Чем они их собираются заполнить в краткосрочной перспективе?
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 23:16
      0
      Какие опорные пункты? Село из одной улицы посреди степи??

      Вы всерьёз верите, что потери хоть как-то обученных бойцов - можно вот так просто взять и тут же заместить парикмахерами и барменами по могилизации? Увы - так не бывает. Я уж молчу про потери в технике, с таким трудом выдранной у Запада..
    4. Никелиум
      Никелиум Сегодня, 23:17
      +1
      Где ты здесь ликование увидел?
      Ну занимают и занимают. Опорные пункты в степи без прикрытия как мишени в тире. Они и под Угледаром сёла занимали их обратно выбили.
      Эта дробина скажется в дальнейшем на обороне того же Апостолово и Зеленодольска,Говорят они даже с Донбасса силы перекинули. Так что про дробину не надо. Эти потери скажутся в дальнейшем.
  5. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 22:57
    +11
    Потерять 2,5 тысяч военнослужащих менее чем за неделю

    Если бы они за сутки столько теряли - это другой вопрос. А с учетом процедуры мобилизации - очень мало. Эдак можно воевать десятилетиями.
    1. neworange88
      neworange88 Сегодня, 23:08
      +3
      С первых дней надо было бить по Банковой,по Генштабу,по военкоматам, срывая мобилизацию, и беспощадно уничтожать пехоту.Короче всё делать по уму.Лишившись возможности элементарно организованно сопротивляться, армия Украины была бы дезорганизована и не дождавшись потоков оружия с Запада,сразу бы поплыла. СВО завершилась бы при таком раскладе ещё пару месяцев назад.Но мы не ищем лёгких путей.Сами себе жизнь усложнить рады.
      1. Slon_on
        Slon_on Сегодня, 23:21
        0
        По этому поводу столько на ВО постов написано было, что если их материализовать в ракетные удары, то Запукрия представляла из себя марсианский пейзаж в перемешку с трупами ландрасов.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 23:12
      0
      Не думаю. Времена чай не Буонапартия, нонешнему солдату мало фузею с зубы сунуть - его хоть пару-тройку месяцев но натаскивать надо.. Причём это - минимум. До того - это просто мясо. Мобилизовать можно и ещё миллион - без подготовки техники и снабжения он не сыграет никакой роли. Так что - потеря такого количества хоть сколько нибудь обученных бойцов - это таки больно. К тому же - люди не роботы, глядя на такое бессмысленное побоище - рано или поздно начнут психологически ломаться..
  6. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 23:09
    0
    Рыбарь (ТГ канал):
    : обстановка на Ольгинском участке
    к исходу 4 сентября 2022 года
    16.00 Мск подразделения Воздушно-десантных войск России начали контрнаступление на утраченные позиции в Высокополье, намереваясь выправить положение дел на фронте и выровнять передний край.
    19.00 Мск в частном канале украинского журналиста Анатолия Шария появилась лаконичная запись: «Высокополье взяли. Высокополье сдали». Каких-либо ещё комментариев Шарий не предоставил, но если брать в расчет информацию о начале контрнаступления, это подводит к мысли об успехе контратаки.
    Сейчас какой-либо информации от наших источников с этого участка нет: к сожалению, что под Андреевкой, что под Сухим Ставком, что в районе Ольгина и Высокополья крайне большие проблемы со связью.
    В любом случае, пока мы исходим из лучшего и полагаем, что контратака была успешна, и подразделениям ВДВ России удалось восстановить контроль над центральной частью населенного пункта.
  7. РусскийПатриот
    РусскийПатриот Сегодня, 23:20
    0
    Откуда информация о 2500 погибших? Автор сам выдумал, видимо.
    Просто уже не впечатляет такая цифра. Конашенков все лето в день уничтожал не менее тысячи.
    Давайте нолик припишем. Будет намного круче.
    Только, по факту, ВСУ проводит наступление и захватывает территории. Значит, никакого "перемалывания" украинских войск и не было. Не удивлюсь, если скоро свершится новый "жест доброй воли".