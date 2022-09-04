ВСУ на Херсонском направлении за 6 дней потеряли 2,5 тысячи человек, чтобы в офисе Зеленского смогли опубликовать фото украинского флага в Высокополье

Заслушал доклад о возвращении украинского флага туда, где он должен быть.

В офисе президента Украины на 6 день так называемого «контрнаступления» на Криворожско-Николаевско-Херсонском направлении, решили представить «ключевое событие» действий украинских войск. Некоторое время назад, как уже сообщалось, Алексей Арестович назвал «контрнаступление» на юге «маленьким и симпатичным». Сегодня чиновники офиса Зеленского и сам Зеленский подвели промежуточные итоги почти недельных боёв в Николаевской и Херсонской областях. Оказалось, что «ключевым событием» боевых действий теперь обозначается поднятие украинского флага над одним из зданий села Высокополье, находящегося на стыке Херсонской и Днепропетровской областей.Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в социальной сети фото с привязывающими украинский флаг к стойке на крыше одного из зданий военнослужащими. Одновременно с этим глава киевского режима Зеленский заявил, что провёл заседание ставки верховного главнокомандования, где ему доложили об обстановке.Зеленский:Доложили ли Зеленскому о том, какой ценой произошло это «возвращение украинского флага», не сообщается. Однако ситуация такова, что, во-первых, бои в Высокополье на данный момент продолжаются. Российские и украинские войска находятся в разных кварталах этого населённого пункта у границы Днепропетровской области, а, во-вторых, получается, что для водружения украинского флага в этом селе ВСУ в целом на южном направлении за 6 дней боёв потеряли около 2,5 тысяч военнослужащих. Эта печальная для Украины статистика, конечно же, не приводится представителя офиса Зеленского. Мало того, генеральный штаб ВС Украины в вечерней сводке вообще ничего не говорит об «успехе» украинской армии ни в Высокополье, ни вообще где-либо на направлении, которое там обычно называют «Южнобугским».Потерять 2,5 тысяч военнослужащих менее чем за неделю, чтобы офис Зеленского мог в соцсети выставить фото с украинским флагом над здание в Высокополье - успех не просто сомнительные, а нечто, не поддающееся разумной оценке. Получается, что это и есть как минимум предварительный итог того самого контрнаступления на Херсон, которое всё лето анонсировали в Киеве.