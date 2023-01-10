Как войну назовешь, такой она и будет

Как говорится, «душа поэта не вынесла позора мелочных обид».
И если даже Юрий Подоляка стал о чем-то догадываться, то что можно сказать о патриотах и либералах? А ничего, ведь они в основной массе и не задаются вопросом, что же в действительности происходит и откуда у всего растут ноги. Все просто: одни слепо верят в свою точку зрения, а другие впадают в панику от текущих событий, если те не соответствуют их миропониманию.
Хочу высказать свои субъективные мысли и мнения, не претендуя на их истинность в последней инстанции. Критиковать прошу по существу или же во вред своему здоровью – бумага все стерпит.
А теперь по делу.
Начнем, пожалуй, с того, что для различных людей, проживающих на разных территориях, исторические события, происходящие прямо сейчас, «видятся» с неодинаковой степенью неожиданности. Так же, как и результат исторических событий объяснить большей части населения власть даже при сверхжелании не то что не хочет, а просто не может.
Для примера навскидку возьмем три точки: 22 июня 1941 года, распад СССР и 24 февраля 2022 года.
Гражданская война
Начнем с событий столетней давности (которые самым прямым образом связаны с событиями сегодняшнего дня).
Итак, Гражданская война в России в XX веке. Результат всем известен: красные победили белых, и в стране стали строить социализм. Я, конечно, не историк (только если чуть-чуть), а потому меня эта «аксиома» не совсем устраивает. Думается, все было сложнее, и противостоящих сил было три. Условно их можно назвать «красные», «белые» и… «зеленые».
Не зацикливаясь на конкретике – красные были объективно самыми слабыми (хотя в то же время самыми организованными и целеустремленными). Если так, то Гражданская война должна была закончиться триумфом белых. Но почему-то «самая-самая» сила неожиданно проиграла. А, может, это просто красные объединились с зелеными и победили? Дальше просто компромисс – построение национального СССР, что и нужно было зеленым.
Но вот незадача: в любой Гражданской войне победить может только одна сила, а иначе война не считается законченной и при «благоприятных» обстоятельствах возобновляется.
22 июня 1941 года
Плавно приближаемся ко второй условной точке – 22 июня 1941 года. Предположим, с началом Великой Отечественной войны зеленые начинают борьбу за власть. Им хватило 50 лет, чтобы изнутри совместно со своими старшими господами добиться цели.
Страну поделили: зеленым – окраины, белым – Россию, а красных – на свалку истории.
Минуло более 30 лет и, несмотря на введенный праздник – День народного единства (прошу прощения, на мой взгляд – День независимости от русского народа), и несмотря на отсутствие идеологии (что нонсенс для нормальных государств во все исторические эпохи!), население России – красное в своей массе.
Поэтому мы и видим потуги по созданию нормативной базы по объединению всего хорошего – красного, со всем, что надо олигархам, белым. Этот, так сказать, симбиоз – не от хорошей жизни.
24 февраля 2022 года
И вот, 24 февраля 2022 года. Те самые «благоприятные» обстоятельства созрели…
Зеленые окрепли настолько (по крайней мере, в своем воспаленном сознании), что наконец решились активно продолжить Гражданскую войну. Место действия – вся территория бывшего СССР. Как и 100 лет назад, борются три силы.
Ну, как борются… Белые разрешают красным выяснять отношения с зелеными. И у красных отличный шанс закончить гражданскую войну победой над зелеными и «переварить» белых (тех, что не успеют убежать).
Для экзальтированных особ, что уже начинают плеваться, хочу напомнить о событиях XIX века в Северной Америке.
Тогда от США отделились КША, и между ними началась война. Во всем мире она называется Гражданской войной в США.
Почему же многие так и не поняли, что война, начавшаяся 24 февраля 2022 года, тоже гражданская? Ведь все мы слушаем, смотрим и читаем, а значит – способны делать конструктивные выводы.
Да, слушаем мы все… А вот слышать нужную нам информацию – усилие, которое над собой делает не каждый.
Задайтесь вопросом: почему за более чем девять месяцев Россия так и не объявила войну другой стороне? Не выгодно по каким-либо причинам? Или же правда в том, что войну можно объявить только отдельному, независимому государству?
Как бы то ни было, история помнит победителя. И именно победитель забирает будущее.