Военное обозрение
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Как войну назовешь, такой она и будет

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Как войну назовешь, такой она и будет

Как говорится, «душа поэта не вынесла позора мелочных обид».


И если даже Юрий Подоляка стал о чем-то догадываться, то что можно сказать о патриотах и либералах? А ничего, ведь они в основной массе и не задаются вопросом, что же в действительности происходит и откуда у всего растут ноги. Все просто: одни слепо верят в свою точку зрения, а другие впадают в панику от текущих событий, если те не соответствуют их миропониманию.

Хочу высказать свои субъективные мысли и мнения, не претендуя на их истинность в последней инстанции. Критиковать прошу по существу или же во вред своему здоровью – бумага все стерпит.

А теперь по делу.

Начнем, пожалуй, с того, что для различных людей, проживающих на разных территориях, исторические события, происходящие прямо сейчас, «видятся» с неодинаковой степенью неожиданности. Так же, как и результат исторических событий объяснить большей части населения власть даже при сверхжелании не то что не хочет, а просто не может.

Для примера навскидку возьмем три точки: 22 июня 1941 года, распад СССР и 24 февраля 2022 года.

Гражданская война


Начнем с событий столетней давности (которые самым прямым образом связаны с событиями сегодняшнего дня).

Итак, Гражданская война в России в XX веке. Результат всем известен: красные победили белых, и в стране стали строить социализм. Я, конечно, не историк (только если чуть-чуть), а потому меня эта «аксиома» не совсем устраивает. Думается, все было сложнее, и противостоящих сил было три. Условно их можно назвать «красные», «белые» и… «зеленые».

Не зацикливаясь на конкретике – красные были объективно самыми слабыми (хотя в то же время самыми организованными и целеустремленными). Если так, то Гражданская война должна была закончиться триумфом белых. Но почему-то «самая-самая» сила неожиданно проиграла. А, может, это просто красные объединились с зелеными и победили? Дальше просто компромисс – построение национального СССР, что и нужно было зеленым.

Но вот незадача: в любой Гражданской войне победить может только одна сила, а иначе война не считается законченной и при «благоприятных» обстоятельствах возобновляется.

22 июня 1941 года


Плавно приближаемся ко второй условной точке – 22 июня 1941 года. Предположим, с началом Великой Отечественной войны зеленые начинают борьбу за власть. Им хватило 50 лет, чтобы изнутри совместно со своими старшими господами добиться цели.

Страну поделили: зеленым – окраины, белым – Россию, а красных – на свалку истории.

Минуло более 30 лет и, несмотря на введенный праздник – День народного единства (прошу прощения, на мой взгляд – День независимости от русского народа), и несмотря на отсутствие идеологии (что нонсенс для нормальных государств во все исторические эпохи!), население России – красное в своей массе.

Поэтому мы и видим потуги по созданию нормативной базы по объединению всего хорошего – красного, со всем, что надо олигархам, белым. Этот, так сказать, симбиоз – не от хорошей жизни.

24 февраля 2022 года


И вот, 24 февраля 2022 года. Те самые «благоприятные» обстоятельства созрели…

Зеленые окрепли настолько (по крайней мере, в своем воспаленном сознании), что наконец решились активно продолжить Гражданскую войну. Место действия – вся территория бывшего СССР. Как и 100 лет назад, борются три силы.

Ну, как борются… Белые разрешают красным выяснять отношения с зелеными. И у красных отличный шанс закончить гражданскую войну победой над зелеными и «переварить» белых (тех, что не успеют убежать).

Для экзальтированных особ, что уже начинают плеваться, хочу напомнить о событиях XIX века в Северной Америке.

Тогда от США отделились КША, и между ними началась война. Во всем мире она называется Гражданской войной в США.

Почему же многие так и не поняли, что война, начавшаяся 24 февраля 2022 года, тоже гражданская? Ведь все мы слушаем, смотрим и читаем, а значит – способны делать конструктивные выводы.

Да, слушаем мы все… А вот слышать нужную нам информацию – усилие, которое над собой делает не каждый.

Задайтесь вопросом: почему за более чем девять месяцев Россия так и не объявила войну другой стороне? Не выгодно по каким-либо причинам? Или же правда в том, что войну можно объявить только отдельному, независимому государству?

Как бы то ни было, история помнит победителя. И именно победитель забирает будущее.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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2 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:01
    0
    «красные», «белые» и… «зеленые».
    А зеленые, это кто ?
    война, начавшаяся 24 февраля 2022 года, тоже гражданская
    Это точно !
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:51
    0
    Сложно комментировать статью, так как автор не историк, и даже не чуть-чуть..
    Задайтесь вопросом: почему за более чем девять месяцев Россия так и не объявила войну другой стороне? Не выгодно по каким-либо причинам?
     Автор, мозг, включите, почему Россия не объявила войну. Для примера , США, за все годы существования ООН, сколько провели военных операций и ни разу, ни кому не объявили войну. По этой же причине,Россия не объявляет войну. Великобритания, во время Фолклендского конфликта, так же, по той же причине,не объявляла войну Аргентине.