Нагорный Карабах – годы трагедии и международной математики. Финальный этап

«Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя. Но мы не остались в одиночестве в мире, и я хочу поблагодарить те страны и международные организации, которые не остались равнодушными к этой ситуации и, не имея никаких обязательств перед нашей страной, пошли на беспрецедентные решения в поддержку установления безопасности и стабильности в нашем регионе.»

«Если они откажутся от этого, то и мы не будем признавать территориальную целостность Армении. Мы объявим об этом официально»,

«Я думаю, что блокада показала, что нужно получить ещё больший и ещё более сильный мандат, в том числе от ООН.»