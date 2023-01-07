Нагорный Карабах – годы трагедии и международной математики. Финальный этап

Перед наступающим Новым годом Кремль разослал поздравительные телеграммы, в числе адресатов которых находились почти все страны СНГ. Весьма своеобразно, словно в ответ, выступил с обращением лидер Армении Н. Пашинян. И, видимо, следует привести достаточно крупный отрывок из его новогоднего выступления.
«Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя. Но мы не остались в одиночестве в мире, и я хочу поблагодарить те страны и международные организации, которые не остались равнодушными к этой ситуации и, не имея никаких обязательств перед нашей страной, пошли на беспрецедентные решения в поддержку установления безопасности и стабильности в нашем регионе.»
Такая речь была произнесена на фоне откровенно провокационных действий «экологических» и прочих активистов Азербайджана, которые действуют в зоне ответственности российских миротворцев в районе т.н. Лачинского коридора. Транспортная артерия, которая связывает внутренние (населённые армянами) районы Карабаха с самой Арменией, пока остаётся заблокированной. Выполнять свой долг миротворцам приходится в условиях довольно сильного психологического давления, примеры которого неоднократно распространялись в сети.
В этот раз точкой раздора стал приграничный золотой рудник, но дело уже не в конкретном факторе – не было бы рудника, был бы другой повод, а в той внешнеполитической игре, которую ведут на этом несчастном клочке земли сразу несколько государств. Особенность же момента нынешнего в том, что военно-политические комбинации выходят на свою финальную, заключительную стадию, и она называется «Зангезурский коридор», частичный обзор проблематики которого был размещён в материале Зангезурский коридор. Сорок километров геополитики. Резонансное убийство армянского ремонтника в зоне ответственности миротворцев вообще накалило обстановку до предела.
Понятное дело, что окажись на месте наших миротворцев какие-либо другие силы, они не стали бы силовыми методами отвечать азербайджанской стороне, но традиционно в момент таких обострений над стороной, которая идёт на эскалацию, нависает угроза с другого бока – экономические и политические санкции. А вот именно такого механизма Россия в нынешней непростой обстановке задействовать в отношении Баку не может. Или пока не может. Это даёт другим игрокам вклиниваться в карабахское урегулирование, обещая политическую поддержку Еревану и размывая роль Москвы.
Речь фактически идёт о своего рода математической игре, где две стороны, Иран и Россия, стремятся завершить тридцатилетнюю карабахскую эпопею с оптимальным выигрышем, предлагая то же самое сделать Еревану и Баку. Азербайджан и Турция рассчитывают завершить конфликт на условиях максимального выигрыша, при этом у них за спиной находится Британия, которая в случае успеха также получает максимальный геополитический результат в Закавказье. США и Франция согласны участвовать на стороне этого триумвирата, резонно соглашаясь с тем, что делить от максимума это гораздо интереснее, чем от оптимума. Армения в любом случае, при игре с любой из сторон, стремится получить оптимальный результат. Проблема только в том, что кабинет Н. Пашиняна убеждён (и его активно убеждают), что Россия не сможет выступить гарантом даже того самого оптимального решения. Следовательно, чем скорее Ереван откажется от посреднических услуг Москвы, тем быстрее партнёры в лице лисы Алисы (Лондон и Париж) и кота Базилио (Вашингтон) помогут Н. Пашиняну получить свой оптимум с международной фиксацией.
Рассмотрим эту умозрительную схему с точки зрения конкретики. Весной этого года в ходе переговоров, которые проходили на европейских, кстати, площадках, Баку предлагает мирный договор на основе пяти принципов, в число которых входят: признание суверенитета и нерушимости границ, взаимное отсутствие территориальных претензий, воздержание от угроз безопасности, делимитация и демаркация границы, открытие транспортного сообщения и коммуникаций. На первый взгляд, всё логично. Но, что называется, «есть нюанс», и этот нюанс как раз и заключается в том, что границы как таковой между Арменией и Карабахом не было. Ставить пограничные столбы не было нужды. При этом надо учесть то, что это не просто границы, а границы в горных районах, где всегда речь шла о каждом метре, о каждом источнике и т. д.
В мае при посредничестве Брюсселя была создана комиссия по делимитации, однако процесс натолкнулся на то, что Армения ставила опять-таки вполне обоснованный вопрос о том, каким образом будет гарантирован статус армян Нагорного Карабаха. Заседания самой комиссии несколько раз переносили, несколько раз встречи проходили в Европе и Москве. При этом Ереван периодически пытается подключить к процессу переговоров как новые, так и реанимировать старые структуры и форматы: и Минская группа, по отдельности, и вместе европейские столицы, и Брюссель. Летом Армению с дружественными визитами посетили Р. Мур (MI6) и У. Бернс (ЦРУ).
Об автономии и каком-то отдельном статусе в Баку вести речь отказались сразу, и какое-то время ушло на то, чтобы Ереван этот тезис с повестки снял, но, пока решался этот вопрос, Ереван, в свою очередь, не стремился открывать коридор в Нахичевань, который должен был заработать по итогам кампании 2020 г. Баку поддавливал с разных сторон, а Ереван осуществлял челночную дипломатию между нами и Западом.
В итоге Россия и Армения оказались в своеобразной ситуации. Дело в том, что ОДКБ обеспечивает по уставу защиту территориальной целостности участников, и миротворцы на границе размещаются в рамках собственно миссии ОДКБ, а вот непосредственно Лачинский коридор – это вопрос договорённостей между Азербайджаном и Россией: у миротворцев по линии ОДКБ нет там мандата, а у российского контингента есть, но в рамках трехсторонних договорённостей. Кабинет Н. Пашиняна, с одной стороны, постоянно упрекает ОДКБ в том, что они не выполняют свои функции, но и само ОДКБ находится в интересной позиции – границы-то не делимитированы, по большому счёту они находятся там с формально-юридической точки зрения на оспариваемой территории.
И вот в таком состоянии Ереван челноком ездит между Европой и Москвой, только решение проблемы от этого не приближается. А поскольку вопрос затягивается, то Баку обостряет, что раз Ереван не хочет выполнять соглашение по дороге в Нахичевань, а подписание мира на пяти принципах затягивается, то он вообще вправе не признавать границы и установить их «явочным порядком».
«Если они откажутся от этого, то и мы не будем признавать территориальную целостность Армении. Мы объявим об этом официально»,
— заявил ещё в апреле И. Алиев.
Западные элиты не были бы сами собой, если бы в этом хаосе не постарались бы решить сразу несколько важных задач. При этом моделирование с их стороны выглядит вполне рациональным. Выход Еревана из ОДКБ автоматически развязывает руки Баку в плане проведения любых операций. До того момента, пока западные партнёры подключатся к процессу «урегулирования» в любом формате, Азербайджан 40 км Зангезурского коридора пройдёт по три-четыре раза туда и обратно. А, получив его, Баку в любом случае и в любом формате обратно всё не выпустит. Пойти на частичные уступки может, но не более. А будут ли от него требовать большего? Зачем, если Турция и Британия получают фактический контроль над всем Закавказьем, что в полной мере устраивает Вашингтон, а Брюссель тут работает «на подхвате».
От чего зависит такой расклад сил? От того, что уступит в торге Турция. А если не уступит? Если не уступит, то будет сценарий № 2 – можно будет сформировать параллельную миссию, которая будет «толкаться локтями» уже с ОДКБ, через короткое время полностью обессмыслив её нахождение в Армении. И либо ОДКБ или России придётся подключаться на вторых ролях в новый миротворческий формат, либо демонстрировать флаг, либо выходить. Даже в варианте № 2 Британия и США получают прямой выход к иранской границе на р. Аракс, а там и до открытия Зангезурского коридора, нужного Азербайджану и Турции, будет рукой подать, просто Анкаре будет уже намного тяжелее управлять этим маршрутом. В варианте номер два Азербайджан не приобретает территорию Сюника, но коридор открывается в любом случае. Париж с свою очередь также в любом варианте (и первом, и втором) получает репутационные выгоды, отплатив Москве за все поражения в Центральной и Западной Африке. Следует отметить, что относительно гарантий для армян Брюссель предпочитает находиться на формулировках, близких как раз Баку, чем ереванскому варианту.
В такой конфигурации вопрос Европы и США заключается в том, чтобы убедить окончательно Ереван в том, что они как-то постараются сделать таким образом, чтобы Азербайджан и Турция не успели или не смогли воспользоваться временным промежутком выхода ОДКБ и входа условного альтернативного контингента или военной миссии, в условиях неутверждённой сторонами нормативной базы.
Иран ни один из описанных вариантов по понятным причинам не устраивает категорически. Наличие Армении в ОДКБ и российского базирования в регионе – да, а вот все остальные варианты просто опасны. Мало того, что Тегеран очень внимательно следит за военно-техническим сотрудничеством Баку и Тель-Авива, так теперь к этому может добавиться фактор НАТО или аналогичных военных миссий. А ведь Иран получает оттуда электричество и медь, созданы совместные предприятия, как быть с этим? В итоге Тегеран держит на границе с Арменией армейский корпус, который, по словам представителей Ирана, готов в любой момент остановить продвижение войск Баку в сторону Нахичевани. Но вот вопрос, а если запроса от Еревана на такую помощь не будет, то что тогда делать?
Для кабинета Н. Пашиняна завершить конфликт на условиях пограничного статус-кво, под крылом НАТО и уважаемых западных партнёров было бы идеальным сценарием, но беда Еревана в том, что Вашингтон и Британию устроит как первый сценарий, так и второй, ведь даже не секрет, что Лондон рассматривает в будущем Турцию как свою вотчину. Неуступчивый Эрдоган не вечен, а его внешнеполитические приобретения могут послужить Британии весьма существенным активом в будущих схемах. Польша и Прибалтика на севере, Украина в центре, а турецкие активы – восток и Закавказье. Целевая планка британского проекта весьма высока. Только вот для кабинета Н. Пашиняна есть неиллюзорный риск лишиться либо всей, либо половины Сюникской области.
Разрубить этот узел в рамках гарантированно оптимального сценария для Армении как государства можно только в том случае, если Ереван чётко и однозначно выберет в качестве гаранта Москву, но ровно это Ереван пока не собирается делать, более того, новогодние «поздравления» как раз свидетельствуют о том, что кабинету Н. Пашиняна московское посредничество нужно всё в меньшей степени. А в такой ситуации уже и Азербайджану пропадает какой-либо практический смысл снимать давление с миссии ОДКБ.
Другое дело, что жёстко ссориться с Москвой Баку не собирается, и давление это будет проходить с эксцессами, но всё-таки в некоторых рамках. Тем не менее репутационно и стратегически Москве от этого не легче. Каждый инцидент грозит перерасти в медийную бомбу. Тем более что любые трения рано или поздно оканчиваются взрывом и эскалацией. Это как ружье, повешенное на стене. А в это время и в Армении западные НКО ведут довольно плотную информационную работу, что Россия занимается Украиной, что Москва подыгрывает Турции и Азербайджану, просто «тянет время», результаты СВО «неоднозначны», роль в 2020 году во время наступления Азербайджана недостаточна, защитить людей даже просто физически Россия не может и т. д. и т. п.
В итоге вырисовывается картина, где на границе и по линии Лачинского коридора находятся российские миротворцы, и находятся не в самых, скажем прямо, комфортных условиях, а вопросы делимитации границы и мирного договора обсуждаются то в Европе, то в Москве, а конкретной и одной площадки нет. В этой ситуации вопрос об эффективности миротворцев будет ставиться всё чаще и чаще, а результатов от них будет всё меньше и меньше, просто потому, что пока ни одна из сторон не является стратегическим заинтересантом. Вы не можете играть в общую стратегию вдвоём, если ваш визави играет её втроем.
Если посмотреть на заявления сторон, то тупик всё ближе. Есть ли из него выход в оптимальной для нас конструкции? В долгосрочном периоде нет. Но и выходить самой из Карабаха для России сегодня неприемлемо. Это огромные гуманитарные и репутационные издержки, а ещё это осложнит положение Ирана, который является для нас очень важным и ценным союзником. И если уж нынешние власти в Ереване так предпочитают работать на самых разных площадках, то как временная опция вполне мог бы выступить вполне испытанный временем формат Россия-Турция-Иран. Он мог бы серьёзно сбросить напряжение и дать время на работу по оформлению границы.
У Армении с её челночной политикой времени остаётся не так уж много. Либо полностью поддерживать российское представительство, либо любыми способами формировать какую-то международную миротворческую миссию в качестве альтернативы. Дадут ли в этом случае Еревану Турция и Азербайджан шанс спокойно потянуть время и заменить одну миссию другой? Ответ отрицательный. По большому счёту даже такой сценарий всё-таки предусматривает опору на откровенно добрую волю Москвы, которая в ущерб себе подождёт замены. Но что может за это предложить Москве Ереван, да и готов ли он вообще что-то предлагать? Судя по новогодней речи Н. Пашиняна, не готов.
Осенью в Нагорный Карабах по приглашению его руководства, отказавшись от российского гражданства, переехал Р. Варданян (сам уроженец этого региона). Многие обозреватели (особенно в Азербайджане) назвали его чуть ли не готовой альтернативой Н. Пашиняну, но предприниматель, не критикуя наших миротворцев, как раз выступает за расширение роли ООН:
«Я думаю, что блокада показала, что нужно получить ещё больший и ещё более сильный мандат, в том числе от ООН.»
И при всей сложности отношений предпринимателя с Н. Пашиняном эта позиция пока в целом усиливает европейский вектор Еревана, тем более что до выборов в Армении ещё очень и очень далеко. Но вряд ли Р. Варданян сможет как-то ускорить эти процессы – коллективному Западу тут торопиться некуда.
Что на этом финальном отрезке запутанной математической модели делать России? Если отталкиваться от сугубо статистических игровых вариантов, то как это ни покажется странным, но получить хоть какой-то результат можно именно самостоятельным и превентивным выходом из игры, согласовав этот вопрос с Ираном и отыграв время у Турции, не дожидаясь окончательного обострения и финала. В таком случае с математической точки зрения фиксация позиции со стороны и Москвы, и ОДКБ в стиле «мы вас предупреждали» будет иметь конкретный и практический вес. Это даже внешне парадоксальным образом потенциально ОДКБ усилит. При некоторой предварительной подготовке этого вопроса, разумеется, и в самой Армении, богатой на математические таланты, многие это понимают. Другое дело, что у нас самих политика всё-таки не является калькой стратегий из теории игр, и там свою роль играет масса не всегда рациональных факторов выбора.