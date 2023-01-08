БМП-2М с модулем Бережок, или Как мы дошли до жизни такой

Иногда с нашим МО лучше не знать даты. Вот есть такая машина, как БМП-2 – не самая плохая, вполне на уровне современников... но неплохая для второй половины 70-х годов, когда была создана. Но уже в 80-х, когда она выпускалась серийно, она была не самой современной, а сейчас на дворе вообще XXI век, и сказать, что она устарела, это не сказать ничего. Обычно когда машина устаревает, её модернизируют, тем более что – как часто было в 00-е, за счёт экспорта у нас создавались неплохие образцы, в частности, очень крутой модуль Бережок. Если что, Алжир закупил 400 штук их аж в 2005 году. То есть они не только созданы, но и запущены в крупносерийное производство, и даже тренажёр под них был создан. Но наше минобороны бредило Курганцами, подумаешь, в войсках были не то что двойки, а даже единички.
А модуль был по-настоящему хорош – вот выдержки из отчета по испытаниям:
«При атаке опорного пункта с усилением роты БМП, применение в движении вооружения по противнику привело к снижению коэффициента потерь в более чем два раза, затраты (меньший расход боеприпасов) на её выполнение уменьшили почти в 2 раза.»
Неудивительно, что Алжир по итогам эксплуатации модулем Бережок оснащает даже БМП-1 (у нас делают сон разума – БМП-1АМ, которая по возможностям как бы даже не уступает немодернизированной единичке, так как сэкономили на прицелах!) и танки Т-62. Алжирцы хотят снижения потерь в два раза, а в РФ бабы новых нарожают.
Наконец, в 2017 году наше министерство обороны разродилось и подписало контракт на модернизацию 540 из трех тысяч имеющихся БМП-2 до уровня БМП-2М с установкой комплекса Бережок. Когда я думал писать эту статью, главный вопрос должен был быть – почему у нас вообще остались немодернизированные двойки, но как выяснилось, ситуация много-много печальнее. Первая опытная партия из 16 машин поступила в 2018 году в 74 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду ЦВО, где их неспешно (куда спешить то!) испытывали до конца 2019 года. Так что серийные машины начали поступать в войска только в 2020 году спустя 15 лет после создания модуля! И поставка всех машин, согласно этому контракту, должна завершиться только в 2025 году!
Зато на форуме Армия у нас демонстрируется вот такая наркомания:
1. Зачем на не просто более защищённую, а оснащённую дополнительным бронированием БМП-3 ставить картонный обитаемый модуль вместо прекрасной Бахчи, здравомыслящему человеку не понять.
2. В случае с бумерангом вопрос о картонном модуле для неплохо защищённого БТР дополняется моментом, что он устанавливается вместо необитаемого – так что минус объём под боевое отделение.
А ведь это расходования средств и ресурса конструкторов и технологов на создание кадавров.
К слову, модуль Бережок не единственный способ повысить боевую возможность БМП-2.
Можно усилить защищённость. Для БМП-2 принят на вооружение «Комплект дополнительной защиты» 675-сб3КДЗ. И хотя именно этот комплект был разработан и представлен ещё в 2015 году, заказали их всего 101 штуку со сроками поставки 64 – до 15.10.2020 г. и 37 – до 15.10.2021 г. Причём не в войска, а на склады! Летом их достали и с помощью ремонтных полков установили на БМП, но дополнительных заказов не было. Хотя с учётом того, что наша армия не использует плавучесть легких бронемашин (это отдельная грустная история, которая приводит к потерям, но плавать через водные преграды у нас военные не умеют), то усиление защищённости, что называется, «маст-хэв». СССР в Афганистане очень оперативно превратил БМП-1/БМП-2 в оснащённые допброней БМП-1Д/БМП-2Д.
Также неплохо повышают боевые возможности средства, позволяющие снизить заметность бронетехники от средств разведки. В частности, достаточно хорошо известен комплекс средств снижения заметности от НИИ Стали «Накидка», которым во время СВО стали оснащать Т-90М. Только вот нюанс, что этому комплексу очень много лет – на экспорт в Армению его поставляли ещё в 2005 году. К слову, те же финны, которые планируют иметь у себя на вооружении БМП-2, до 2030 года оснащают их специальными маскировочными комплектами, которые должны будут снижать тепловую заметность БМП. Но у нас искренне верят, что в тепловизоре видны исключительно Т-90М, а остальные и без накидок перебьются.
Про динамическую защиту и писать не буду, с ней всё не так просто, а кустарные модернизации в войсках скорее несут опасность своим экипажам. Но если у нас созданная 21 год назад система ДЗ для БМП-3 не принята на вооружение и подаётся производителем каждый год как новинка, то что говорить о тонкокожей БМП-2?
Подведя итог – ставка на парадные Курганцы и Бумеранги, причём каждый с десятком, если не больше, модулей, привела к игнорированию модернизации имеющейся техники. А солдаты вынуждены платить своей кровью за «парадные» и «не имеющие аналогов» образцы вооружений, воюя на технике 70-х годов.