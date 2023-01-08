Военное обозрение
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БМП-2М с модулем Бережок, или Как мы дошли до жизни такой

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БМП-2М с модулем Бережок, или Как мы дошли до жизни такой

Иногда с нашим МО лучше не знать даты. Вот есть такая машина, как БМП-2 – не самая плохая, вполне на уровне современников... но неплохая для второй половины 70-х годов, когда была создана. Но уже в 80-х, когда она выпускалась серийно, она была не самой современной, а сейчас на дворе вообще XXI век, и сказать, что она устарела, это не сказать ничего. Обычно когда машина устаревает, её модернизируют, тем более что – как часто было в 00-е, за счёт экспорта у нас создавались неплохие образцы, в частности, очень крутой модуль Бережок. Если что, Алжир закупил 400 штук их аж в 2005 году. То есть они не только созданы, но и запущены в крупносерийное производство, и даже тренажёр под них был создан. Но наше минобороны бредило Курганцами, подумаешь, в войсках были не то что двойки, а даже единички.


А модуль был по-настоящему хорош – вот выдержки из отчета по испытаниям:

«При атаке опорного пункта с усилением роты БМП, применение в движении вооружения по противнику привело к снижению коэффициента потерь в более чем два раза, затраты (меньший расход боеприпасов) на её выполнение уменьшили почти в 2 раза.»

Неудивительно, что Алжир по итогам эксплуатации модулем Бережок оснащает даже БМП-1 (у нас делают сон разума – БМП-1АМ, которая по возможностям как бы даже не уступает немодернизированной единичке, так как сэкономили на прицелах!) и танки Т-62. Алжирцы хотят снижения потерь в два раза, а в РФ бабы новых нарожают.




Наконец, в 2017 году наше министерство обороны разродилось и подписало контракт на модернизацию 540 из трех тысяч имеющихся БМП-2 до уровня БМП-2М с установкой комплекса Бережок. Когда я думал писать эту статью, главный вопрос должен был быть – почему у нас вообще остались немодернизированные двойки, но как выяснилось, ситуация много-много печальнее. Первая опытная партия из 16 машин поступила в 2018 году в 74 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду ЦВО, где их неспешно (куда спешить то!) испытывали до конца 2019 года. Так что серийные машины начали поступать в войска только в 2020 году спустя 15 лет после создания модуля! И поставка всех машин, согласно этому контракту, должна завершиться только в 2025 году!


Зато на форуме Армия у нас демонстрируется вот такая наркомания:

1. Зачем на не просто более защищённую, а оснащённую дополнительным бронированием БМП-3 ставить картонный обитаемый модуль вместо прекрасной Бахчи, здравомыслящему человеку не понять.

2. В случае с бумерангом вопрос о картонном модуле для неплохо защищённого БТР дополняется моментом, что он устанавливается вместо необитаемого – так что минус объём под боевое отделение.

А ведь это расходования средств и ресурса конструкторов и технологов на создание кадавров.




К слову, модуль Бережок не единственный способ повысить боевую возможность БМП-2.

Можно усилить защищённость. Для БМП-2 принят на вооружение «Комплект дополнительной защиты» 675-сб3КДЗ. И хотя именно этот комплект был разработан и представлен ещё в 2015 году, заказали их всего 101 штуку со сроками поставки 64 – до 15.10.2020 г. и 37 – до 15.10.2021 г. Причём не в войска, а на склады! Летом их достали и с помощью ремонтных полков установили на БМП, но дополнительных заказов не было. Хотя с учётом того, что наша армия не использует плавучесть легких бронемашин (это отдельная грустная история, которая приводит к потерям, но плавать через водные преграды у нас военные не умеют), то усиление защищённости, что называется, «маст-хэв». СССР в Афганистане очень оперативно превратил БМП-1/БМП-2 в оснащённые допброней БМП-1Д/БМП-2Д.

Также неплохо повышают боевые возможности средства, позволяющие снизить заметность бронетехники от средств разведки. В частности, достаточно хорошо известен комплекс средств снижения заметности от НИИ Стали «Накидка», которым во время СВО стали оснащать Т-90М. Только вот нюанс, что этому комплексу очень много лет – на экспорт в Армению его поставляли ещё в 2005 году. К слову, те же финны, которые планируют иметь у себя на вооружении БМП-2, до 2030 года оснащают их специальными маскировочными комплектами, которые должны будут снижать тепловую заметность БМП. Но у нас искренне верят, что в тепловизоре видны исключительно Т-90М, а остальные и без накидок перебьются.


Про динамическую защиту и писать не буду, с ней всё не так просто, а кустарные модернизации в войсках скорее несут опасность своим экипажам. Но если у нас созданная 21 год назад система ДЗ для БМП-3 не принята на вооружение и подаётся производителем каждый год как новинка, то что говорить о тонкокожей БМП-2?

Подведя итог – ставка на парадные Курганцы и Бумеранги, причём каждый с десятком, если не больше, модулей, привела к игнорированию модернизации имеющейся техники. А солдаты вынуждены платить своей кровью за «парадные» и «не имеющие аналогов» образцы вооружений, воюя на технике 70-х годов.
Автор:
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12 комментариев
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  1. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 04:44
    +5
    Много чего нет... Лапшы вот немерено с ушей стекает уже год. Тут бы аптечки одолеть хотя бы не то что БМП
  2. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 04:45
    +1
    Грустно и обидно становится когда осознаешь к каком состоянии наша экономика если какую-то
    «Комплект дополнительной защиты» 675-сб3КДЗ. И хотя именно этот комплект был разработан и представлен ещё в 2015 году, заказали их всего 101 штуку со сроками поставки 64 – до 15.10.2020 г. и 37 – до 15.10.2021 г. Причём не в войска, а на склады!

    Можно сказать в единичных экземплярах выпускают. А если высокотехнологичное типа Су-57, те вообще по паре штук в год и ручная сборка. УжОс.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:10
      0
      Думаю - причины банальны. Зная наши нонешние реалии. Производят то, с чего можно больше украсть.. И на чём можно типа сэкономить.. На остальное - плевать. В том числе и на жизни бойцов.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 05:16
    0
    у нас делают сон разума – БМП-1АМ
    Так давно известно - сон разума рождает чудовищ.
  4. cast iron
    cast iron Сегодня, 05:24
    +2
    Круто. Зато с Аурусами носились как умалишённые. Денег вбухали на проектирование и производство русских Роллс-Ройссов для местных "господ". А на армию денег не хватает. Только на парад и драпировку Мавзолея.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:24
      0
      Цитата: cast iron
      Зато с Аурусами носились как умалишённые.

      Вы не понимаете, это престиж страны, так Россию сразу зауважают! (сарказм, горький сарказм)
  5. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 05:44
    +3
    «При атаке опорного пункта с усилением роты БМП, применение в движении вооружения по противнику привело к снижению коэффициента потерь в более чем два раза, затраты (меньший расход боеприпасов) на её выполнение уменьшили почти в 2 раза.» это выдержка из отчета про эксплуатации БМП 3 и эти строки то в отчете с испытаний БМП 2 Бережок, то БМПТ Терминатор, то БТР 82 ☺️
  6. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 06:01
    0
    Чего судить, всё как было так и будет. Нет, конечно есть вариант, сделать экипаж из министра обороны, начальника генерального штаба, начальника ГАБТУ, посадить их в БМП-2 ну и на опорник где-нибудь под Донецком. Если выживут, то многое изменится.
  7. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 06:16
    +1
    Где БМП-3, где КСЗ «накидка», почему 10 бумерангов и такая неподготовленная армия…

    Никто воевать не планировал. И сейчас воевать не планирует

    СВО виделась маленькой победоносной операцией. Сейчас - имитация боевых действий, настолько долго, насколько это возможно. Сразу остановить войну и вывести войска кое-кому может стоить трона. Для такой имитации современная техника не требуется, потери живой силы - кто их там считал, вообще фиолетово

    Тут ненужны призывы «начать воевать всерьез». Сама война с Украиной - как бить свою мать или родственницу ногами, ну раз уж так получилось - запасаемся попкорном и смотрим спектакль до конца. Первая война в истории в которой неизвестны цели войны, и в приципе никакой цели быть не может, как бы «эксперты» не напрягали свою фантазию. Надеемся что все это постепенно сойдет на нет, и даже, может быть, виновные ответят на суде за устроенный кровавый бардак

    Военкор Коц только что это заметил, не прошло и 11 месяцев. С одним дополнением - никакие города уже давно уже не берут
  8. штурм
    штурм Сегодня, 06:19
    +2
    Мобилизовать нужно было не простых мужиков с заводов, фабрик и ИП, а 300 тысяч чиновников Единороссов из тёплых "барских" кабинетов.
    И на бюджет нагрузка значительно снизилась бы и для правящей партии, которая 20 лет у руля отличный способ "примерять на себя" реальное состояние армии до которого они же и довели своими решениями.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:08
      0
      Именно. Вот в ВОВ - члены правящей партии коммунистов первыми и добровольно шли на фронт. Считая это своим святым долгом.. И партия - потеряла почти 4 млн. Что по моему мнению и стало причиной последующей печальной судьбы Союза..

      Могут ли нонешние толстозадые чинуши повторить их подвиг? Вопрос сугубо риторический - ответ мы с вами отлично знаем.
  9. sir Galant
    sir Galant Сегодня, 06:55
    0
    мысли правильные. а статья написана сумбурно и нечитабельна....