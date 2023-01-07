Образ России в творчестве представителей «Консервативной революции»

«В своем радикализме бунт этот превзошел все предшествующие волнения подобного рода. Германия и Россия образовали центр этого восстания против ценностей, которые принято ассоциировать с Западом. Конечно, необходимо иметь в виду, что этот бунт в Германии, с одной стороны, и в России, с другой, вдохновлялся диаметрально противоположными идеями. В Германии антизападное восстание было направлено в первую очередь против идеалов Французской революции, против так называемых «идей 1789 года». Этим идеалам противостоял дух лета 1914 года. Иначе обстояло дело в начале XX века в России. Здесь отталкивание от Запада вдохновлялось западными же идеями, прежде всего идеями 1789 года. В 1917 году казалось, что России суждено стать новым прибежищем идеалов 1789 года, которые якобы предала западная буржуазия [1]»,

Федор Достоевский – культовая фигура для представителей «консервативной революции»

«Влияние, которое Достоевский произведет на немецкую молодежь непосредственно до и после Первой мировой, сравнимо с тем, которое немецкая философия имела на русскую интеллигенцию 19 века [3].»

«Достоевский стал одним из первых художников, творчество которых трансцендентально предвосхищает будущее и духовно сопрягает жизнь с вечностью, и которые смогли постичь глубокую демоническую природу (innere Damonie) современной жизни [4].»



Эрнст Юнгер

«Федор Михайлович Достоевский был, пожалуй, самым верным спутником Эрнста Юнгера: в нём соединялись три важные черты — критика эпохи, пророка и знатока человеческой души [5].»

«Толстой – это Русь прошлая, а Достоевский – будущая. Толстой связан с Западом всем своим нутром. Он – великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает… Это толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в состоянии освободиться. Он ненавидит её в себе, он ненавидит себя. Это делает Толстого отцом большевизма… Толстой – это всецело великий рассудок, «просвещённый» и «социально направленный»… Толстой – событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине, между Петром Великим и большевизмом. Все они русской земли в упор не видят [7].»

Цивилизационный подход Освальда Шпенглера и «Россия и Европа» Николая Данилевского



Освальд Шпенглер

«Отдельный человек может поступать морально или неморально, делать «добро» или «зло», исходя из прочувствования своей культуры, но теория его поведения просто задана наперед. У каждой культуры есть для этого свой собственный масштаб, срок действия которого начинается и кончается вместе с нею. Общечеловеческой морали не существует [6].»

«Феномен других культур говорит на другом языке. Для других людей существуют другие истины. Для мыслителя имеют силу все они или ни одна из них [6].»

«Народ «в хорошей форме» («in Verfassung») – это изначально воинство, глубоко прочувствованная внутренним образом общность способных носить оружие . Государство – мужское дело, это значит печься о сохранении целого и о том душевном самосохранении, которое обыкновенно обозначают как честь и самоуважение, предотвращать нападения, предвидеть опасности, но прежде всего – нападать самому, что является чем-то естественным и само собой разумеющимся [7].»

«точка зрения Шпенглера неожиданно напоминает точку зрения Данилевского... Культурно-исторические типы Данилевского очень походят на души культур Шпенглера, с той разницей, что Данилевский лишен огромного интуитивного дара Шпенглера [9].»

«Я до сих пор умалчивал о России; намеренно, так как здесь есть различие не двух народов, но двух миров… Русский дух знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем как вечерние тени на Западе становятся всё длиннее. Разницу между русским и западным духом необходимо подчёркивать самым решительным образом. Как бы глубоко ни было душевное и, следовательно, религиозное, политическое и хозяйственное противоречие между англичанами, немцами, американцами и французами, но перед русским началом они немедленно смыкаются в один замкнутый мир [10].»

«Консервативная революция» и большевизм



Эрнст Никиш

«Большевики – это не народ, и даже не его часть. Это низший слой общества, который точно так же смотрит на Запад, как и высшие круги, однако им (Западом) не признанный и потому полный низменной ненависти»,

«Азия вновь овладела Россией»,

Заключение

«Россия есть обещание грядущей культуры, в то время как тень от Запада будет становиться все длиннее и длиннее»,

Использованная литература:

[1] Люкс Л. «Особые пути» России и Германии на примере евразийства и «консервативной революции» // Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия / Под ред. Э.А. Паина. – М., 2010. – с. 96-117.

[2] Александр Камкин. Идеи русских почвенников и немецкие консервативные революционеры [Текст] / А.Камкин // Современная Европа. - Москва, 2009. – N 4. – с. 110-119.

[3] Бенуа А. Артур Меллер ван ден Брук: Биография консерватора / пер. с фр. А. Игнатьева [Электронный ресурс] // URL: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ alaindebenoist/pdf/amvdb_biografiya_konservatora.pdf.

[4] Сипливый Г.Н. Гештальты «Консервативной революции». – М.: НП «Посев», 2022.

[5] Михайловский А.В. Русское дополнение к сверхчеловеку. Эрнст Юнгер читает Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 18. СПб.: Наука, 2007.

[6] Шпенглер Освальд. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. – Т. 1: Всемирно-исторические перспективы. – М.: Мысль, 1998.

[7] Шпенглер Освальд. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. – Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. – М.: Мысль, 1998.

[8] Горелов, А. А., Горелова, Т. А. 2016. «Закат Европы» О. Шпенглера и возможность заката мира. Знание. Понимание. Умение 1: 29–43. DOI: https://doi.org/10.17805/zpu.2016.1.2.

[9] Бердяев Н. А. Предсмертные мысли Фауста // Падение священного русского царства. – М., 2007.

[10] Шпенглер Освальд. Пруссачество и социализм. – М.: Праксис, 2002.

[11] Терехов О.Э. Большевизм в культурно-исторической концепции Освальда Шпенглера // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 417. С. 163–168.

[12] Артамошин С.В. Национал-большевизм и консервативная революция в Германии в поисках политических союзников// Вестник Брянского государственного университета. 2019. №4(42). С.29-34.