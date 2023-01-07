Сказки старого Маугли. Про удава, бананы и работу над ошибками

Вот так сразу, почитав комментарии к предыдущему творению, ну как так можно? Восток-запад дело такое, сложное, но всё, о чём мы говорим, оно для нас на Западе, потому что восточнее только Китай и эти ошмётки нашей великой индийской империи! Вот и приходится показывать, что ты умный и в географии понимаешь…
А потом приползает этот мудрый Каа и опять называет меня глупым маленьким Лягушонком! Вот и пойми этих мудрецов, то «ты должен возглавить стаю», то «ты так и остаёшься глупым маленьким Лягушонком». Нет, я согласен, что мудрости Каа я ещё не достиг, но ведь я вожак! Значит, мудрее остальных членов стаи. Или есть ещё варианты?
А главное, я, видите ли, Лягушонок просто потому, что неправильно вас поздравил с Новым годом! «Ты посмотри, как поздравляют свои народы государственные деятели». Я что, государственный деятель? Вроде бы нет, и читательствующая аудитория – это ну совершенно не электорат, потому что им голосовать за меня не надо. Хотя, конечно, наш кусочек джунглей на государство похож. Так. Отдалённо, но что-то такое есть.
Территория есть, народ есть, общий язык есть, общность населения, кто-то кушает траву, а кто-то – кушающих траву. Почти демократическое государство почти идеального типа. А раз так – то стоит попробовать рассказать своему народу о своих задумках или просто раздумьях.
Значит, даёшь проект Новогоднего обращения почти самого главного в джунглях к народу этих самых джунглей!
Намасте, дорогие читатели! Намаскар, уважаемые коллеги!
Насколько я понимаю, вы уже отошли от «встречи» и теперь успешно изгоняете мифического «зелёного змея» из собственного организма физкультурой и лежанием на лиан... диванах. Мозг ваш почти готов вникать в мои слова. Попробую набрать их в корзину и вывалить перед вами типа как финики. Разбирайте!
По крайней мере, вы уже понимаете, что очень хорошо бывает двух видов: тебе (обычно вечером в кругу друзей) и остальным (которым не было вчера хорошо). Я сотню раз повторял своим волкам, чтобы не трогали эти гадкие бутылки. Виски или водка – это матрёшка для взрослых мужчин! Открываешь одну, а там пошла вторая, третья, четвертая…
Для меня и для вас это был очень тяжёлый год, и хорошо, что он закончился. Я во многих вещах разочаровался. Многое понял и над многим задумался. Так уже было перед войной с рыжими псами. Но тогда я действительно был «маленьким Лягушонком». Вожаком был Акела, действительно мудрый волк, суть поступков которого до меня доходит время от времени сегодня.
Самым большим разочарованием для меня стала... волчья стая. Да-да, именно та стая, в которой я являюсь вожаком. Стая, на которую много веков опирается народ джунглей, стая, благодаря которой и существуют джунгли. Кроме всего прочего, именно волчья стая стоит на защите наших джунглей. Но увы…
Вы же понимаете, что богатства джунглей всегда привлекают шакалов и гиен. И иногда наши волки выходят из джунглей в степь и бьют там гиен. Превентивно, если говорить цивилизованным языком. То есть я тебе шерсть по ветру пущу не за то, что ты делаешь, а за то, что только задумал. Чтобы ты отказался от своих планов ещё на уровне их планирования. Вообще нормальная практика, так происходит всегда, когда готовится набег на джунгли. То они к нам, то мы к ним. Я, каюсь, понадеялся на вожаков волков-воинов. Верил им, их рассказам.
А оказалось, что не всё так хорошо, как мне говорили. Врали мне вожаки, те, что пониже меня на Скале сидят. И в итоге фигня полная выходила, когда сотня волков вынуждена сражаться с тысячей шакалов. Мы сильнее, но они берут численностью. Короче, пришлось мне в соседние стаи обращаться.
Волк, он вообще такой… прямой.
Он чётко должен знать, кого идёт рвать и зачем. Разогнать тех, кто готовится пойти на джунгли. Заставить отказаться от своих планов по уничтожению волков и созданию джунглей для шакалов и гиен. Ну и, без этого тоже нельзя, дикая природа, дикие законы, взять под контроль пару водопоев. Не то чтобы они нам были очень нужны, просто стая, которая там находится, очень близка нам по крови.
Но, как когда-то сказал мне мудрый Каа, «Будучи вожаком, можно либо горы свернуть, либо дров наломать». Кстати, до сих пор не могу понять, зачем мне это надо? Иносказание какое-то, наверное. Но оказалось, что дров действительно наломали. То есть не дров в смысле деревьев и кустов, а в смысле исполнения моей воли.
Вместо того чтобы быть добрыми соседями, враги наши решили полностью вывести волчий дух в своих землях. Тропы перетаптывают, водопои и броды переименовывают, рассказы о мудрости и мужестве волков запрещают. И ненавидят нас теперь там с такой злобой, что аж клыки себе ломают.
И с выбитыми клыками проблема. Нет, выбивают их шакалам исправно. Но приходят новые, из других стай, из других краев. Вот и получается какая-то война не только против соседей, но и против тех, кто живёт далеко. Одна радость, водопои теперь наши. Чистим их, в порядок приводим, а шакальё всё равно гадит. Надо гнать их дальше.
Что я увидел хорошего в этой ситуации? Я увидел отношение народа джунглей к нашим бойцам. Я увидел, как простые граждане приносили туши животных, добытые тяжелым трудом на охоте, как даже бандер-логи несли бананы, чтобы помочь бойцам. Я увидел мелких птах с зёрнышками и червячками в клюве. Спасибо, народ джунглей! Мы одной крови, вы и я!
Я увидел пока малозаметные, но уже реальные изменения в докладах вожаков боевых стай. Они почти перестали рассказывать мне такие сказки, как раньше. Дошло, наконец, что лучше жало дикой пчелы под хвост, чем чужие клыки на собственном горле. То есть врать-то они врут, но не так оголтело, как раньше.
Да, у нас всё проще. Волчонок с самого детства учится, как правильно смыкать клыки на горле у врага. Хороший путь: молоко – клыки – мясо – клыки. И понятный, потому что если клыками не рвать врагов, то и мяса не будет. И молока для своих волчат. Потому рвать – это нормальная необходимость.
В этом плане человеческая стая более суетливое явление. А посмотреть сверху – так и вообще, вот эти с шумом и грохотом по полям катающиеся танки, стреляющие по мишеням, самолеты, которые по земле опять же – суеты много, за толк не знаю. И разнообразно всё так… на любой выбор и вкус. Как трава для антилоп.
А вот почему никто не додумался прятки на подводных лодках проводить? Интересная штука, как мне кажется. И по затратам не так страшно, как кажется.
Отвлёкся, да? Бывает. Годы берут своё, знаете ли, везде.
Всё-таки Акеле было легче. Лежишь себе на скале, а внизу на костре жарятся твои недоброжелатели. Скажете Средневековье? Нет, естественный отбор. Помните своё детство? Лежали себе в кроватке, а очень хотелось научиться ходить. Ну научились, и что? Теперь постоянно хочется полежать. Вот вам тоже естественный отбор… Ладно, продолжу писать обращение.
Уважаемые жители джунглей, в прошедшем году многих наших сограждан лишили возможности участвовать в событиях, которые происходят в других стаях. Нас лишили возможности узнавать последние новости из первоисточников. Плохо это или хорошо? С одной стороны, плохо. Наши спортсмены вынуждены выступать анонимно. Наши учёные, возможно, пытаются открыть то, что уже открыто, и всё в таком духе.
С другой стороны, это хорошо. Почувствовали учёные эти свою нужность джунглям, и заработали у них мозги куда лучше, чем раньше. Ну и мясца они стали получать от вожака побольше. Я не скупой, не ем больше того, сколько мне необходимо для жизни. И спортсмены эти самые неплохо выступают и перед своими согражданами. И призовые тоже побольше стали.
Немного о моём окружении. Как-то так получилось, что в своём стремлении создать идеальные джунгли я создал целую армию чиновников. Одни отвечают за оленей, другие за траву, третьи за леса, четвертые за тех, кто в небе, пятые за горные перевалы. Список могу продолжать, но не буду. Каюсь, виноват. Думал, специалисты лучше понимают в этих вопросах.
А получилось так, как получилось. Куча чиновников, на которых уходит львиная часть добычи, и ноль в результате. Щеголяют эти самые мои помощники в тигровых шкурах, в трусах из шкуры циветты. Или вот моду завели – часы как у людей носить. А самые такие-растакие коллекции стали заводить. Ну чтобы совсем быть заметными.
Зачем они – никто из наших не понимает. Встало солнце – твоё время, село – время ночных хищников. Я так понял, часы у моих чиновников для выпендрёжа. Чтобы завидовали им простые представители вольного племени. Не понимают, что народ вместо зависти очень хочет лапу с часами этими откусить и в реку с обрыва бросить.
Надоело нам видеть рядом голодную птичку-невеличку, которая принесла зёрнышко для помощи военной стае, и обожравшуюся чиновницу из моего окружения с часами за много миллионов. Мне надоело, и народу моему надоело. Клыки, опять же, к горлышку тянутся.
Не хотим мы больше видеть клоунад от наших медийных персон. «Посетил семью погибшего и потрепал волосы его сыну...». Хочешь стать одним из нас – бери свои запасы и отдай воинам или их детям. Сделай что-то для стаи. Я понял, что джунгли умрут не от нашествия врагов, с этим мы справимся. Джунгли могут умереть от нашествия во власть идиотов-непрофессионалов!
Вот начал я с критики Каа, им же и закончу. Мудрый питон – основа разборок с кем угодно.
Но за питоном, изрекающим мудрость, должны идти волки, львы или тигры. А вот у нас как-то так странно сложилось, что за Каа прыгают бандер-логи.
Шума от них, конечно, много. Прыгают, орут, банановыми шкурками бросаются. Могут линию на земле провести. Причём красным бананом. Это значит – что за линией, то наше, переступишь – очень плохо будет.
Линия от красного банана – она намного более значима, чем от жёлтого или зелёного. Она прямо Рубеж. Так говорят бандер-логи, но вот не знаю, насколько они правы. С одной стороны, головы почти человеческие, с другой…
С другой стороны, какая разница, какого цвета банан? У нас в Индии вообще бананы есть на любой вкус. Для любителей природы из «Гринписа» – зелёные, для обитателей Азии – жёлтые, для… ну, в общем, даже голубые есть.
Сами поняли, для кого. В Европу очень охотно берут последнее время. Они с таким интересным ванильным привкусом…
Действительно, не в цвете банана дело, а в том, какая обезьяна его держит. Многие красные бананы, например, экспортируются производителями по всему миру, особенно они ценятся в Центральной Америке, так как сок красного банана – это вполне себе афродизиак, а у нас в Индии их применяют для повышения фертильности. Вот вам и банан.
Ну и последнее, о чём я скажу, наверное, впервые за всё время, которое я вожак стаи. К сожалению, в этой войне волки погибают, а охотничьи угодья не могут оставаться без хозяина. И эти места, даже не погибших, а воюющих волков, занимают пришельцы из степей. Я не против пришельцев. Только что произойдёт, когда волки вернутся?
Я понимаю, что азиатский леопард или тибетский волк, которые придут с территории Таджикистана, они почти такие же, как и наши леопарды и волки. И стаи такие же. Но такие же, да не такие. Они чужие, им на наши угодья наплевать, и наши джунгли они будут рассматривать не как своё, а как место, где можно просто неплохо провести время, не более того. Или, как более плохой вариант – как земли, которые можно объявить своими и использовать от души.
Дорогие жители джунглей, вольная стая и все те, кто живёт рядом с нами, поздравляю вас с Новым годом, с новой жизнью и новым счастьем. Пришло время появления маленьких членов стаи. Пришло время линьки. Мы все должны выбросить старые шкуры, старую шерсть, старые перья. И выбросить как можно дальше, чтобы они не мешали новой жизни.
С новой жизнью вас!