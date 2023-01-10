Стрелецкое восстание 1682 года и приход к власти царевны Софьи

Перед бурей



Иван V. В 1682-1696 годах формально являлся царём, но никакого участия в государственных делах не принимал



Артамон Матвеев

Восстание

«Ступайте по домам. Здесь вам делать нечего, полно буянить! Всё дело разберётся без вас!»

«Вот боярин Артамон Сергеевич, вот Долгорукий, вот думный едет, дайте дорогу!»



Слева князь М. Долгорукий и боярин А. Матвеев убеждают стрельцов, ворвавшихся в Кремль, разойтись. Справа в тереме видна царевна Софья. Миниатюра из рукописи



Мятеж стрельцов в 1682 году. Стрельцы выволакивают из дворца Ивана Нарышкина. Царица Наталья рыдает на коленях, 10-летний Пётр её утешает, рядом стоит царевна Софья. Картина А. И. Корзухина, 1882 год



Стрельцы в XVII веке

Роль Софьи



Царевна Софья. В 1682 году ей было всего 25 лет, но она уже действовала как опытный политик

Концы в воду