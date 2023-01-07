Военное обозрение
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Странные войны плохо кончаются

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Странные войны плохо кончаются

Этот текст должен был называться: «В странных войнах нет победителей». Но только если бы это было правдой. На самом деле победители есть, и, как правило, отнюдь не из числа участников.


Напомнить Вам заокеанского победителя той странной войны, которая началась в сентябре 1939-го? Он-то из-за океана ввязался в схватку уже потом, когда подоспело самое время, иначе можно было оказаться вовсе последним на пиру победителей.

Сегодня Россия воюет не с Украиной, и уж тем более — не с украинским народом, борьба идёт за ликвидацию откровенно нацистского киевского режима. Однако режим тоже не объявляет войну России — в Киеве понимают, чем такое может обернуться.

Ведь так недолго и то же НАТО потерять, как реального партнёра – полусоюзника и потенциального полноценного союзника. Однако воевать не жаждет и коллективный Запад, поскольку прекрасно понимает, каким может быть ответ Москвы.

Там старательно стирают у людей из памяти, но сами-то помнят, что февраль 2022-го был не более, чем ответом на то, что могло ожидать Россию. Мирное небо почти над всей страной и спокойная уверенность общества, пусть и весьма относительная. Это главный результат того, что мы вынуждены были начать десять месяцев назад.

Надо ли здесь напоминать, что происходило до этого в течение восьми лет буквально рядом с нами? Надо! Потому что уже слышны голоса, что теперь стало только хуже.

А ведь кто-то, да что там — очень многие надеялись, что всё останется, как было. С регулярной пальбой по Донецку и той же несчастной Макеевке, и с втягиванием в военные преступления всего мужского населения Незалежной.

С формированием образа врага — русского, чеченского, бурятского, кто там ещё этим из Киева кажется людьми второго сорта, да просто «орками» — руснёй и нелюдью? И это что, не нацизм?

Этот текст дожидался своих авторов долго, даже очень. Терпели, не спешили, не совсем понятно почему. Думали, что ещё не припекло. Но «дело в Макеевке» стало той самой последней каплей. И особенно всё то, что творится вокруг и после него.

И реакция самарской власти на беду, и поспешные победные реляции — то ли фейки, то ли правда о «поимке» злобных тварей, сделавших это. А ведь удар по ПТУ с сотнями российских мобилизованных — да, подлость, но в нём ведь и примитивная военная составляющая была.

Да, простите, что мы циничны, это для журналистов чуть ли не норма, хотя именно так недолго дойти и до оправдания чего угодно. Только вот виновных, с именем, отчеством, фамилией и номером мобильного мы потом почему-то так долго ищем.

И почему же так оперативно виноватых мы всегда находим не здесь, а там? Там виднее, что ли? Что, на профилактику не способны? Ни спецорганы наши уважаемые, ни братва из «Вагнера»?

Память замылит и это, века спустя всю советскую эпоху, как видно, запишут в разряд вроде «странных войн», как затянувшуюся Столетнюю? А собственно, чем наша Великая Октябрьская хуже какой-нибудь Великой Нидерландской? Там больше 80 лет, у нас — 74.

А то ведь просто 25 октября, то есть 7 ноября, и вправду больше смахивает на обычный переворот, чем на Великую революцию. И да простят нас, заметьте, всех — бывших членов КПСС или хотя бы ВЛКСМ, за самоиронию, больше похожую на ёрничание.


Ведь и у нас на счету тоже странные войны были. Параллельно с самой знаменитой, у англичан с французами против Гитлера, тоже. Освободительный поход 1939 года в Западные области Украины и Белоруссии, конечно же, отодвинул границу на 200 километров на Запад.

Однако наши оборонительные позиции от этого лучше вряд ли стали, а немцы к тому же подловили Красную армию и Воздушный флот на самом пике перевооружения. Вернёмся, впрочем, к нашей реальности, где странности СВО и раньше вызывали массу вопросов (Где наш ответ? И ещё десятки разных «где»). Ответов на большинство из них как не было, так и нет.

Не сомневаемся – не только нам ведь показались странными пресловутые «отходы» с Харьковщины и из Херсона. Не только нам видится странным отказ от давления на Николаев и Одессу. Не только странным, но в чём-то и опасным видится спокойное безразличие к последним манипуляциям врага на Днепре.

Впрочем, если последнее — некий хитрый замысел, так тому и быть, но с частичной, если не сказать, странной мобилизацией, с ударами по укро-энергетике и с нынешним затишьем на фронтах, тоже как минимум странным, тех самых «проклятых» вопросов стало же только больше.

В разгар нашего наступления, точнее, как только оно затихло, читателям были обещаны, и не только нами, тысячи пленных (Перемоги не будет. Как победим). Однако даже Мариуполь, увы, так много не дал. Дальше — обмены, обмены, как правило, «честные» и «равноценные», что тоже было, по меньшей мере, странно.


Что ж, как-то тоже странно утихло сейчас всё вокруг ЗАЭС, хотелось бы надеяться потому, что по отработанным ТВЭЛам теперь не ударить, да и купол непробиваемый над хранилищем РАО уже строится. Странно только, почему вдруг так бойко заработала украинская атомная энергетика, и что тогда толку от мощных ударов по инфраструктуре?

Впрочем, о наших странностях вообще-то есть кому задуматься, мы же больше даже не о киевских, а о западных странностях. Хотят же они нас победить? Вроде бы, но, кажется, хотят далеко не все.

Иначе зачем с признанием обмана выступил уже едва ли не каждый, начиная с фрау Ангелы, бывшей чуть ли не подруги нашего президента? И не странно ли, что о мире заголосили уже первые, или почти первые лица, вроде Франсуа Олланда, не говоря уж о наследниках, к примеру – внуке великого Де Голля?

Иначе зачем тогда все эти странные «туда-сюда» с санкциями и не менее странные танцы с ценами на потолке. Тем более что потолка-то уже два — и нефтяной, и газовый. И под оба залезать совсем не обязательно.
Автор:
Использованы фотографии:
warfor.me, sm.news, politnavigator.news
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34 комментария
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  1. Иванов_Ваня
    Иванов_Ваня Сегодня, 05:17
    -24
    Это последняя битва России – продолжение катастрофы 1917 года. "Мы живем в эпоху мировых конфликтов, носящих прежде всего религиозный характер, во вторую очередь – национальный и, менее всего, характер социальный. Именно такой и была прежде всего Октябрьская революция, Октябрьский переворот. Он проходил под знаком истребительной борьбы против Христианства и, в первую очередь, Православного Христианства. Истребилось уже в наши дни окончательно православное государство, почти весь православный народ, главным образом, русские." (Cвиридов).

    "о жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо 'неудавшегося' христианства" (Достоевский)
    "УМ, ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ нашей эпохи" (картавый Ленин)
    "империя лжи.. всё это делается с одной целью – паразитировать на всем мире" (Путин)

    "Надо надеяться на то, что всеми пережитыми катастрофами русский народ все же не убит, а только сбит с ног и постепенно приходит в себя... Русские революции и войны нашего века были не так уж и бесполезны для иных людей и иных народов... закабаления сбитого с толку народа. Они посадили его, этот народ, на железную цепь, бесконечно унижая его, третируя, истребляя его святыни, его веру Православную, его культуру, а главное – сам этот народ, который служил своей безликой массой своим палачам и тиранам, кровью своею питая их чудовищную, беспощадную власть. Падение России – как смерть Христа, убитого римлянами и евреями на наших глазах.

    Россия сейчас (около 2000 года), конечно, является покоренной страной, побежденной. И либо она найдет в себе силы преодолеть иго – духовное и физическое, сбросить его с себя, либо не устоит... Состояние бедствия.. при убийственной прореженности, пробитости русских рядов.. о российской истории XX века.. В невыносимой тяжести сознания, что в этом веке мы, русские, обрушили свою историю.. и в гложущей тревоге, что это, может быть, непоправимо.. не упустить же, и что была для русских та война. Выручившая от Гитлера не только свою страну.. война эта потребовала от русского народа такого жертвенного всплеска, после которого силы его и здоровье уже никогда не возобновились в полноте, он − надорвался. В этом накате ещё одной Беды − посверх войны Гражданской и раскулачивания − он почти исчерпал себя".

    "Государством евреев стали Соединенные Штаты.. Так же было в Испании в XVI веке. Но католицизм не дал им там укорениться. Америка – религиозно слабая – всецело подпала под их власть." (Cвиридов). Даже обрезали 75% мужиков, а например при инаугурации Трампа (ритуал вступления в должность главы государства) первым после него говорил раввин, потом белый протестант и негр католик, имама не было. В начале 20 века крупнейшая диаспора (до 5 млн) была в России, сейчас в США – 6-8 млн, только в Нью-Йорке около 3 млн. Почему у них такая любовь с Израилем? "..поразительный рост влияния еврейства во всем мире. В патриотических кругах США тамошнюю власть характеризуют как СОП – сионистское оккупационное правительство. Если таково положение в США, то что же сказать о всем мире, которому они сейчас диктуют свою власть? Поэтому вряд ли можно ориентироваться в современной мировой ситуации, если избегать самого вероятно ЗАПРЕТНОГО вопроса: есть ли основания для утверждения, что сейчас имеется еврейская власть над миром?"

    Роль евреев в "революции ДОСТОИНСТВА", как и "ВЕЛИКОЙ октябрьской революции", очевидна и поразительна, приемы те же, от "свободу, землю крестьянам, власть народу" и до классики держи вора: в голодоморе обвинили русских. Сначала за коммунизм, потом против коммунизма, теперь за "свободу и достоинство" (анти-Россию) и против "убийцы Путина" – суть одна – ПРОТИВ России и ЗА власть. Алексей Мозговой (погиб): "удивительная война, русские убивают друг друга, а приказы отдают люди, которые между собой общаются на иврите". Отовсюду (скоро будет из унитаза тоже) рубят правду-матку, учат русских – их истории, настоящему, будущему и вообще всему. Тель-авидение борется за Россию – и такие же борцы с другой стороны, против России ("Америка во всех своих частях является страной евреев.. это кристаллизовавшийся еврейский дух" Зомбарт). "Розанов утверждает, что еврейство образует общность более тесную, чем национальная или религиозная: «Они в сущности родные друг другу». Так их характеризует и Гершензон: «14 миллионов людей, чувствующих себя как бы одной семьей»". Круглосуточно объясняют и судят нациков, украинцев, англосаксов, НАТО и вассалов... – а судьи кто? По делам их узнаете их: замолчать СОБСТВЕННЫЙ нацизм и ЕВРЕЙСКУЮ власть в США и на Украине (а какая сегодня у нас на дворе? – "не подчинен Китай, в значительной степени Индия, еще не полностью Россия"), рассорить с украинцами навсегда, стравить искусственно разделенный народ, чтобы передушить поодиночке – разводят, ведь русские опять убивают русских.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 06:25
      +14
      На самом деле российская "сволочь" мечтает только об одном-чтобы её приняли в ряды мировой сволочи! А мировая сволочь крутит пальчиком и говорит-неет! Сначала сдайте стволы,покайтесь и ритуально поцелуйте нас в зад!.. hi ВПелевин.
  2. U-58
    U-58 Сегодня, 05:21
    +16
    Вопросы без ответов. Оно и понятно.
    Ответы все [должны быть] у главнюков.
    У тех самых, которые довольно долго вещали, что в СВО все идёт по плану. Даже тогда, когда даже ёж в лесу понимал, что не по плану точно.
    Вот уже месяца как 2-3 это самое "по плану" не звучит. Совсем.
    Зато рефреном во всех СМИ повторяется призыв России к переговорам.
    Тут тоже полная муть.
    С одной стороны, мы клянем западных лидеров за обман с Минскими соглашениями и грозим (наверное, сами себе), что повтора не будет, типа мы сильно поумнели.
    С другой стороны, мы , хотя и дипломатически сдержанно, но настойчиво твердим, что Москва де открыта для переговоров.
    Вот такие странности в ходе операции.
    Между тем, пять отмобилизованных войсковых армий (те самые 318 тыс. резервистов) погоды пока не сделали. По крайней мере так видится со стороны. Хотя... шут его знает, а вдруг это именно они помогают сдерживать украинское наступление???
    Война нынче странная, поэтому и выводы и предложения напрашиваются тоже довольно странные.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:20
      -2
      Цитата: U-58
      У тех самых, которые довольно долго вещали, что в СВО все идёт по плану. Даже тогда, когда даже ёж в лесу понимал, что не по плану точно.

      У меня к вам ряд вопросов.

      Почему вы решили, что план, единожды утверждённый, не должен меняться? В него, исходя из реальной обстановки, нельзя вносить коррективы? Почему вы решили (плана же нет?), что в СВО каждое подразделение действует самостоятельно - кто в лес, кто по дрова?

      Украина - это начальный этап подготовки населения противостоящих стран и экономики их, к большой войне. СВО не странная - это подготовительный этап.

      Разговоры о переговорах могут вестись сколь угодно долго - их не будет т.ч. не заостряйте на них внимание и воспринимайте их как тролинг.
  3. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 05:22
    +19
    Очень интересная статья перечитал 2 раза и понял что не о чем, набор букв
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 05:41
      +10
      Цитата: 1razvgod
      Очень интересная статья перечитал 2 раза и понял что не о чем, набор букв

      good drinks
      Меня хватило всего на пол-статьи, дальше неосилил laughing
      1. bionik
        bionik Сегодня, 07:59
        +2
        Пытался понять сей коллективный " труд" request ...полный сумбур какой то...
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 06:39
      +4
      Прочитал и долго не знал как прокомментировать. Если нет вопросов комментов после почтения, то пожалуй материал ни о чем.
  4. Родимцев
    Родимцев Сегодня, 05:37
    +8
    Путин думал что убрал ,, плохих,, олигархов и ,, подружился,, а скорее прикормил хороших олигархов, наглядный пример Абрамович, думал что подружился с европейскими главами, в итоге полный провал , как во внутренней политике , плевать хотели ,, друзья олигархи,, на вову, так и во внешней все хотели на вову в Европе, и все хотели на вову в Азии и на востоке только в Азии на востоке ещё циничнее, они не только срут Вове на голову, но ещё и получают за это баснословные прибыли. А мы будем Верить..
  5. Попенко
    Попенко Сегодня, 05:45
    +5
    Не знаю, как оценивают деятельность своего правительства украинцы, а у меня, лично, несмотря на вроде бы положительные действия правительства - тут материальная и моральная поддержка войск и гражданских, уровень доверия неуклонно снижается. Потому что война действительно становиться "странной", примеры этому можно найти в многочисленных публикациях на Военном Обозрении.
  6. Иванов_Ваня
    Иванов_Ваня Сегодня, 05:50
    -11
    Цитата: Родимцев
    срут Вове на голову

    перестань гадить (по-моему это краткое содержание твоих мыслей) на главнокомандующего во время войны
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:13
    +9
    Собственно, что хотели сказать этой статьей бывшие члены КПСС или ВЛКСМ? Да, плюнули, не много в советское прошлое, сейчас без этого нельзя, да и еще, на той стороне, так же бывшие члены КПСС или хотя бы ВЛКСМ, которые так же смачно, плюнули в советское прошлое..Да уж, реально, странная военная операция.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:39
      +2
      Цитата: parusnik
      странная военная операция

      А если победим, то будут говорить, что победили в великой войне. Если нет, то скажут - да мы и не воевали. Даже еще не начинали!
  8. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:17
    +8
    НЕжелание разобраться в сегодняшнем положение приводит к обвинению евреев,гнилой интеллигенции.Просто смех разбирает. Я вот например,считаю объектом критики бюрократию. И то,что подписав Беловежское соглашение,мы считали Украину своей страной.Не предприняв никаких действий,направленных на окорот нацистских устремлений.Сейчас у нас выступают солисты.Никто не желает слушать другого.И говорить о хоре не приходится.Вообщем такой "Голубой огонек",который превратился в пародию Интервидения.
  9. литий17
    литий17 Сегодня, 06:19
    +12
    Статья как я понял написана коллективом. Может поэтому она такая "дерганная", как заметили путанная. Не по нашему, не по военному. Все очень просто, мы проиграли СВО и боимся объявить войну, которую по факту ведем, причем уже на своей территории. Причина? Александр Лукашенко метко заметил, мы в отличии от России, на коленях перед бизнесом стоять не будем! Так что нам бы сначала надо было начать СВО у себя на родине, а потом уже лезть....Не учел наш верховный уроки истории, а теперь на экзамене пузыри пускает на радость некоторым в тренде и на горе тем кто за него поручился! Если бы не ЧВК и Ахмад, я даже не знаю как бы он выкручивался с Шойгу!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:14
      -1
      Лукашенко без помощи России долго бы продержался? На коленях он стоять не будет, по восемь миллиардов долларов в год долгов Россия списывает.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 08:46
        +1
        восемь миллиардов,какой ужас...зато в ответственный момент с территории Белоруссии танки пошли на Киев...Европе российское государство только в виде резервов подарило 300 миллиардов...и там "танки" пошли на Киев...только несколько с иной целью,чем с территории Беларуси...300/8=37,5 37,5 лет могли бы ещё кормить Лукашенко,но предпочли отдать их Западу...
  10. Alex242
    Alex242 Сегодня, 06:26
    +2
    Цитата: Корона без вируса
    Цитата: 1razvgod
    Очень интересная статья перечитал 2 раза и понял что не о чем, набор букв

    good drinks
    Меня хватило всего на пол-статьи, дальше неосилил laughing

    - в статье много начал, не одного окончания...
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:37
      +1
      - в статье много начал, ни одного окончания...
       А что Вы хотели? Аналитика... smile "Думайте сами,решайте сами"(с)
  11. lubesky
    lubesky Сегодня, 07:11
    0
    The Guardian - пишет, что Абрамович в начале февраля за несколько недель до начала СВО отредактировал все свои трасты по конечности бенефициаров на всех своих 7 детей. Эта процедура осложняла все возможные в перспективе санкции. Однако. СВО - совершенно секретная информация должна была быть. А жёсткие санкции против олигархов вообще должны были быть невозможными в свете "отсутствия СВО" в начале февраля.

    Авторам статьи - "ничего ты не знаешь, Джон Сноу". Как и все мы...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:53
      +2
      Рома Абрамович все знал, потому что знали американцы. Они полтора месяца предупреждали от вторжения на Украину.
    2. parma
      parma Сегодня, 08:54
      +1
      Цитата: lubesky
      The Guardian - пишет, что Абрамович в начале февраля за несколько недель до начала СВО отредактировал все свои трасты по конечности бенефициаров на всех своих 7 детей. Эта процедура осложняла все возможные в перспективе санкции. Однако. СВО - совершенно секретная информация должна была быть. А жёсткие санкции против олигархов вообще должны были быть невозможными в свете "отсутствия СВО" в начале февраля.

      Авторам статьи - "ничего ты не знаешь, Джон Сноу". Как и все мы...

      Благодаря американцам все всё знали начиная с декабря… и мы знали, но верить не хотели… когда началось знали что авантюра и быстро не выйдет, но верить не хотели… выбор есть всегда, просто он не всегда нам нравится…
  12. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:22
    +3
    Простите, но статью коллектива авторов я не осилил, вернее смысла после неоднократного прочтения так и не понял (((( полный сумбур и набор историй не связанных между собой ((((( То что методы ведения СВО странные никто не отрицает, неподготовленность ? боязнь поссориться с "партнерами" ?, не компетентность Генштаба РФ ?,самоуверенность ? не дооценка ВСУ ? непонимание что Запад втянется ? отсутствие некоторых видов вооружения ?........... что тут является причиной десятимесячного топтания и такой размытой конечной цели ((((( Любая война ведется на уничтожение противника и его политического руководства, но тут мы постоянно слышим "про братьев" (((( клоуна называем господином и охотно цитируем его бред (((( постоянно подмигиваем Западу в вопросах переговоров (((( По мне так главная причина это попытка усидеть на двух стульях одна патриотическая риторика для внутреннего потребления, а вторая бизнес и деньги элиты, хотя какая она элита (((( Если я не прав, объясните почему мы во время войны платим Украине деньги за прокачку нефтепродуктов ? и газопровод по странному стечению не трогается ? да что там газопровод, на Украине много чего не трогается, горько от того, что сытая жизнь кое-кого оплачивается жизнью солдат России ((((((((((((((((((
  13. DominickS
    DominickS Сегодня, 07:28
    +3
    Опять пропагандистский набор штампов. Куча следствий, без упоминания причин.
  14. Sadam2
    Sadam2 Сегодня, 08:01
    +2
    не зашло . так и не понял какой вывод из статьи
  15. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:15
    +3
    А что не понятно.Начнем с самого начала.Что есть?Да ни чего.Размытая политика,отсутствие идеалов,отсутствие планов развития страны,отсутствие до войны врага,отсутствие реальной конкуренции внутри страны и это только на глазок.И что мы хотели,какие задачи можно решить с отсутствием самого главного цели.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 09:00
      0
      И что мы хотели,какие задачи можно решить с отсутствием самого главного цели.
      "Я дерусь... просто потому что... дерусь!"(с) хф "Д’Артаньян и три мушкетера"
  16. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 08:18
    +2
    Короткие комменты не пропускают, приходится удлинять. Коммент: Чего...-с?
  17. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 08:25
    +1
    В нашем медиапространстве очень распространён жанр "взывание к называнию". Суть его в том, что автор, чаще всего профессиональный журналист, гневно клеймит неких трусов, боящихся назвать конкретных виновников какого-либо происшествия. Так-то оно так, да только неплохо бы с себя, храброго, начинать, пример показывать другим.
  18. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:36
    +1
    Сегодня Россия воюет не с Украиной, и уж тем более — не с украинским народом

    режим тоже не объявляет войну России — в Киеве

    воевать не жаждет и коллективный Запад

    Никто ни с кем не воюет. Идет спец операция, о реальных целях которой, идут постоянные дискуссии.
  19. Николай310
    Николай310 Сегодня, 08:40
    +2
    для бывших членов КПСС и ВЛКСМ(видимо,таких же,как Чубайс,Медведев и Ко,которые пошли в партию,чтобы получить личную выгоду,а не строить страну):Революция-радикальное, коренное, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием.

    и сообразно этому определению в 1917-м году произошла именно Революция,как переход от феодального устройства через попытку построения буржуазно капиталистического в социалистический...поэтому раньше и рассматривалось два этапа:февральская,как смена феодализма ,Октябрьская. кстати,Ленин называл события 25-го октября 1917-го года ПЕРЕВОРОТОМ(откуда собственно и пошли все эти последующие спекуляции)...правда иначе назвать он и не мог,потому что сам по себе приход большевиков к власти не означал победу социализма. её ещё надо было удержать,принять декреты и законы и вот впоследствии стало бы понятно,что произошло:Революция или переворот...печально,что бывшие члены КПСС этого не знают...можно сколько угодно спорить,был ли социализм в СССР правильным или неправильным,но то,что средства производства и недра не были в руках буржуев и работали на благо общества-это факт. я не обожествляю СССР,я говорю лишь о принадлежности основных фондов.

    примером же переворота служат события 2014-го года в Украине,когда Януковича заменил Порошенко,а по факту власть осталась в руках олигархии.

    Далее,про "странный" поход в Западную Украину и Польшу...у авторов есть уверенность,что начнись война не с героической обороны Брестской крепости,а с обороны Минска,война пошла бы по иному сценарию??? да,Минск пал на седьмой день войны,но всё это время немцы теряли темп,теряли наиболее подготовленных солдат и офицеров...напомню бывших приспособленцам-комсомольцам,что при защите Москвы счёт шёл на часы на батальоны,если не роты...а у вас всего-то 200 странных километров...

    про перевооружение...ну это только у членов КПСС в конце 20-го века была возможность по щелчку пальцев перейти из коммуниста в Чубайса,а Сталину чтобы перевооружить армию пришлось сначала индустриализацию в кратчайшие сроки провести...и скажите спасибо,что "странный" советский народ путём неимоверных усилий смог это задание осуществить и благодаря этой индустриализации стало возможным перевооружение армии. которая в единстве с народом и спасла будущих членов КПСС и ВЛКСМ от рабства и дала им возможность вообще родиться...
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 09:11
      0
      я не обожествляю СССР
       А смысл,обожествлять?Первое в мире государство рабочих и крестьян,со своими достоинствами и не достатками ,первых больше..Тут вот какой парадокс,когда говорят о гибели СССР,забывают, что его создавали нищие,а погубили откормленные..Если случится не приятный вариант для РФ, то в этом случае виноват будет не простой народ, а снова откормленные..
  20. AnAAsd
    AnAAsd Сегодня, 08:43
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    Статья о тараканах живущих в голове начальника
  21. Николай310
    Николай310 Сегодня, 09:06
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    и ещё дружеский совет написавшим данную статью: не надо рассказывать,что вы бывшие члены чего-то там...ибо в ваши времена в партию принимали либо по разнарядке(к примеру командир земснаряда мой дед обязан был быть членом КПСС),либо всех желающих,способных отличить букву А от буквы Б...и чем массовее и безынициативные была что партия,что комсомол,тем проще было крутить тёмные делишки за вашими спинами...чем в конечном итоге и воспользовались ельцины,ходорковские и прочие чубайсы,получившие власть и деньги в том время как бывшие члены ВЛКСМ остались на бобах...

    члены КПСС должны были бы помнить из-за чего произошёл раскол на большевиков и меньшевиков...одним из аспектов было отношение к РАБОТЕ в партии...меньшевики считали,что достаточно условно финансовой помощи,в то время как большевики считали,что должна быть активная работа членов партии на общее дело...это я к тому,что членов КПСС конца 80-х в начале века даже в меньшевики бы не приняли...поэтому не надо козырять корочками целиком прогнившей партии,которая никакого отношения к ВКП(б),кроме буквы К(именно буквы,а не идеологии) не имела...эти корочки не дают вам право считаться экспертами в этом вопросе...что вы наглядно и показали в полном непонимании термина Революция и отличия его от переворота