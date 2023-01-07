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«Гуси лапчатые» вступают в бой

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«Гуси лапчатые» вступают в бой
Кадр из кинофильма «Приключения Тома Сойера» (1973). Отлично показан пароход с Миссисипи. Когда началась война между северными и южными штатами, именно на основе этих пароходов сооружали боевые канонерки и тех, и других




Мы идем на Ричмонд темно синею стеной,
Полосы и звезды мы несем перед собой,
Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,
Но душа его зовет нас в бой!
Боевой гимн республики, США, 1861 г.

История боевой техники. Когда весной 1861 г. началась Гражданская война Севера и Юга в США, имевшиеся в составе единого союзного государства штаты разделились следующим образом: 11 штатов из Союза вышли, а вот 25 сохранили ему верность. Правда, и среди юнионистских штатов было нимало «ни вашим, ни нашим», а то есть и откровенных сторонников Юга. Таких было особенно много в таких штатах, как Западная Виргиния, Мэриленд, Делавэр, Кентукки и Миссури. В связи с этим можно было ожидать, что при успехах южан они примут их сторону.


Вот такие пушки были тогда в чести и даже устанавливались на судах!

Вот почему требовалось как можно скорее… разрезать Конфедерацию на части. Для этого нужно было «всего лишь» поставить под контроль федералистов реку Миссисипи на всём её протяжении – «становой хребет мятежа», как о ней выразился президент Авраам Линкольн. И эти его слова не были преувеличением либо «хлёсткой фразой на публику». Хотя на запад от Миссисипи было всего лишь три мятежных штата: Арканзас, Луизиана и Техас – значение их для остальных восьми было по-настоящему огромным. Дело в том, что там паслись огромные стада скота, а скот – это мясо, а мясо – лучшая еда для солдат. Лишая конфедератов мясного довольствия отторжением от них этих трех штатов, северяне существенно подрывали способность Юга к сопротивлению. Вот почему они считали, что «ради Миссисипи стоит постараться».

Тем не менее самую первую боевую речную флотилию северяне создали на реке Потомак. В ней служили морские паровые суда, не слишком приспособленные для речного плавания, а их артиллерия не годилась для борьбы с береговыми батареями южан, оснащёнными тяжелыми орудиями. Но и служба здесь также носила несколько непривычный для моряков характер. Так, большую часть тёмного времени суток они занимались греблей на шлюпках, преследуя шпионов-южан и северян-контрабандистов. Днём они отсыпались, и… выходя на палубу, подвергались опасности попасть под выстрел стрелка-южанина, прячущегося в прибрежных зарослях. Кроме того, существовала опасность подвергнуться обстрелу с берега из орудий замаскированных южных батарей.


Ну а вот такие орудия стояли тогда на фортах и стреляли по кораблям, которые пытались на эти форты нападать…

Между тем мало по малу война на реках Северной Америки приобретала невиданный ранее размах. Причём оказалось, что северные штаты сумели подготовиться к этому раньше южных. Уже через три дня после начала войны правительство северян приняло решение о создании речных боевых флотилий. А 7 августа инженер Джон Идс – известный специалист по речному судостроению, подписал с армией контракт, по которому обязался за 65 дней не только подготовить проект, но и построить целых семь вооруженных речных канонерских лодок. И… выполнил все условия контракта, доказав лишний раз, что личная инициатива и деньги – это всё, и никакое государственное учреждение за частником не угонится. Указания заготавливать лес и пилить его на доски и балки, строить паровые машины и заниматься прокатом брони передавались по телеграфу, несмотря на то, что цены на такие передачи в то время были очень высокими.


Юнионистская речная канонерская лодка «Чилликота», 1862 г.

В итоге уже через 45 дней на воду был спущен первый речной броненосец США «Сент-Луис», а вскоре за ним последовали и все шесть остальных. Контракт был выполнен раньше срока, но Идс на этом не успокоился, а спустил на воду свой «инициативный» восьмой броненосец «Бентон». Таким образом, всего за 100 дней ему удалось создать целую речную флотилию из вооруженных судов суммарным водоизмещением в пять тысяч тонн!


Нелепость конструкции всех этих первых боевых речных судов северян просто поражает!

Они тут же вступили в бой и овладели фортами Генри, Донельсон и фортом № 10 на реках Теннеси, Кумберленд и Миссисипи. Форт Генри располагался на острове, был хорошо укреплён и вооружён 19 орудиями крупного калибра. Атака была начата после бурной ночи с проливным дождём и грозой, так что выспаться речникам-северянам на судах, по сути дела, не удалось. Но на следующий день выглянуло солнце, и атака началась. Первыми шли броненосцы, прикрытые металлической броней, за ними канонерские лодки с броней из дубового бруса. Подойдя на 600 метров, броненосцы северян открыли по форту огонь, а следом палить по форту из своих орудий начали и канонерки. Южане отвечали, и довольно успешно, но всё равно были разгромлены и сдались, а форт превратился в руины.

Правда, досталось и северянам. Хотя броня кораблей в целом выдерживала удары ядер неплохо, одно ядро пробило левый борт броненосца «Эссекс» и разбило паровой котёл. Двадцать человек было убито или обварено паром. Но в целом северяне убедились, что практически во всех других случаях ядра у южан отскакивали от их брони, как горох. Деревянная броня тоже неплохо держала снаряды. Ядра вдавливались в древесину, но насквозь её не пробивали.


На этом броненосце хотя бы часть брони металлическая…

Форт Донельсон был вооружён более тяжелыми орудиями, причём его батареи находились над рекой тремя ярусами. Получилось так, что подошедшая к нему первой канонерка «Карандолет» могла стрелять по нему только лишь из трех носовых орудий, тогда как из форта по ней били 15! Получив повреждения, она вынуждена была отойти назад, но её место заняли другие суда, некоторые из которых рискнули подойти к форту всего на 100 метров. Но, как оказалось, на этом расстоянии ядра пробивали броню. На одной из канонерок ядро снесло головы сразу пяти матросам, а одно её орудие было разбито. Затем из боя вышли ещё две потрёпанные канонерки, но две остававшиеся «броненоски», несмотря на повреждения, продолжали вести огонь. На этот раз для того, чтобы расправиться с этим фортом, понадобилось больше времени – не один час, а… полтора!

Причём тот же «Сент-Луис» хотя и получил 59 (!) попаданий снарядов, имел на борту только раненых, а всего на флотилии после полуторачасового боя убитых было 11, а раненых – 43.

К этому времени южане тоже осознали значение речного флота и начали его создавать. Но им не хватало металла, элементарно – болтов и гаек. Паровые машины снимались с речных пароходов, капитаны кораблей назначались по протекции и полному произволу, и зачастую даже не знали, какие обязанности должны выполнять те или иные члены его экипажа.


Экипаж канонерской лодки «Чокто», 1862-1865 гг.

Между тем северяне блокировали форт № 10, находившийся на реке Миссисипи. На помощь форту пришли вооруженные пароходы южан, но против броненосцев юнионистов они оказались бессильны. Их отогнали, после чего корабли северян и армия обложили его и с суши, и со стороны реки, так что тут обошлось практически без выстрелов: гарнизон форта не стал обрекать себя на голод и поднял белый флаг! Но надо сказать, северяне всерьёз озаботились тем, чтобы противостоять южанам в абордажной схватке – был приготовлен кипяток, поливать их из шлангов, асбестовые рукавицы, чтобы их держать, и ручные гранаты, взрывавшиеся от удара. Правда, в итоге всё это вооружение тогда им так и не понадобилось.

Вот так «гуси лапчатые дяди Сэма» вступили в бой и показали превосходство брони над снарядом! Интересно, что для бронирования своих кораблей северяне использовали не только железную броню, но и всевозможные подручные материалы. Довольно забавно, например, выглядела броня из корабельных цепей, матросских коек, мешков с каменным углём, песком и мукой, а ещё использовались и кипы хлопка, и всё это уже тогда окрашивалось в защитный серый цвет.

Кстати, южане понимали, что их кораблям не тягаться с броненосцами северян, и сделали ставку на таранные атаки. Когда после падения форта № 10 корабли северян двинулись к форту Пиллоу выше по течению, южане атаковали их 8 мая 1862 года.

В атаку тогда пошли сразу восемь судов-таранов, построенных тремя колоннами. Из труб валил чёрный дым. В небе светило солнце, и все берега реки усеяла нарядная публика, надеявшаяся увидеть сражение вблизи. Наиболее догадливые настроили по берегу скамеек, а то и принесли их из дома, причём места на них шли по одному доллару и даже выше. Подъезжали дилижансы с дамами, а джентльмены в цилиндрах прибывали верхом. Тут же шла торговля пивом, пирожками, жаждущим разливали лимонад и, разумеется, виски. Многие держали пари на очень приличные суммы. В общем, кому-то это был смертный бой, а для кого-то очень доходный бизнес и захватывающее зрелище.


Канонерская лодка «Чокто» и бомбическая шхуна северян, вооруженная мортирой! Журнально-газетная графика, выполненная по фотографии


Во второй половине 1861 года коммандер флота северян Дэвид Д. Портер предложил командованию оригинальную идею: использовать 330-мм мортиры, установленные на кораблях, для бомбардировки фортов южан. И вот так эта мортира выглядела на палубе бомбической шхуны!

Наконец, противники сошлись. Южане попытались таранить суда северян, но когда им это не удалось, пошли на абордаж. Впрочем, он тоже не удался – струи кипятка согнали их с палуб. Орудия стреляли в упор, буквально ствол в ствол, из амбразуры в амбразуру. Корабли южан имели преимущество в скорости, но у них не было таких тяжелых орудий и толстой брони, как у канонерок северян. Им удалось повредить две канонерки юнионистов из семи, но сами они потеряли выбывшими из строя половину своих судов, которые лишились хода и которые понесло вниз по течению… Поэтому южане прервали бой и отошли под защиту форта Пиллоу…

Продолжение следует…
Автор:
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30 комментариев
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  1. Попенко
    Попенко Сегодня, 05:29
    +3
    Эпическая картина, особенно с публикой, наблюдающих сражение с кружкой пива, а может и виски.
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 06:53
      +2
      Цитата: Попенко
      Эпическая картина, особенно с публикой, наблюдающих сражение с кружкой пива, а может и виски.

      Сейчас получше... на диване перед экраном! Насчет ставок еще осталась идея... И в глобальном масштабе за нами наблюдают сволочные дяди!
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 05:51
    +5
    Шикарно Вячеслав!
    Получилось так, что подошедшая к нему первой канонерка «Карандолет» могла стрелять по нему только лишь из трех носовых орудий, тогда как из форта по ней били 15! Получив повреждения, она вынуждена была отойти назад, но её место заняли другие суда, некоторые из которых рискнули подойти к форту всего на 100 метров. Но, как оказалось, на этом расстоянии ядра пробивали броню. На одной из канонерок ядро снесло головы сразу пяти матросам, а одно её орудие было разбито.

    Большенство исследователей пеняют американских капитанов канонерок, которые пользуясь своей быстроходностью опередили медленные броненосцы и влипли как «куры в ощип».
    Впрочем, необходимо помнить, что оба фронта участников гражданской войны в США, банально не были готовы воевать на реках. Артиллерия южан в фортах представляла собой сборную солянку полевых и сухопутных крепостных пушек с единичными вкраплениями орудий снятых с прибрежных крепостей. Все они были гладкоствольные и дульнозарядные.
    В качестве справочной информации 12 фунтовое ядро не пробивает деревянный борт в 1/2 ярда, 18 фунтовое - 2/3 ярда, 24 фунтовое - ярд. Потому большенство кораблей наполеоновских войн имели на вооружении 36 фунтовые пушки и в совокупности несли метровый слой обшивки бортов на уровне батарейных палуб.
    К слову, паритет «брони» и «ядра» нарушали мы - применив в Синопсисом сражении 64 фунтовые бомбические пушки. Хотя надо прищнать, что турецким фрегатам за глаза хватило и 36 фунтовых «бабушек»!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:28
      +3
      Цитата: Коте пане Коханка
      за глаза

      Какое хорошее дополнение....
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 07:02
        +5
        Всем доброго утра, а Вам, Вячеслав, спасибо за действительно шикарную статью! good
        У меня вся информация ограничивалась боем "Монитора" с "Мерримаком" и атакой подлодки южан "Ханли". smile

        Ну и ещё пара картин с действиями речных флотилий.


        1. Толстый
          Толстый Сегодня, 08:50
          +2
          hi Приветствую, Константин. Присоединюсь! Статья великолепная. Эпиграф сразил smile
          Glory, glory, hallelujah
          But his soul goes marching on..
          , Кто только не пел эту "народную" песню... А содержание статьи оказалось просто превосходным!
    2. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 07:41
      +2
      Интересно, какая была толщ на борта у того, что сделано на скорую руку?
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 09:00
        +2
        10 см. брони, потом 76 см. дубовой деревянной подкладки. Это на броненосцах.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Сегодня, 09:18
          0
          У Южан на Мерримаке:
          Главной конструктивной особенностью броненосца стал деревянный каземат, кромки которого были скруглены. Толщина деревянных стенок составляла порядка двух футов (0,6 м). Стенки имели наклон в 35 град. Предполагалось, что деревянные стенки будут в три слоя обшиты железными листами толщиной в дюйм каждый, но по опыту морских боев пришли к выводу, что два слоя железа толщиной в два дюйма каждый дадут более высокий уровень защищенности. Крыша каземата железной броней не обшивалась. Борта каземата обшивались железом от крыши до ватерлинии. Решение опустить нижнюю кромку брони ниже каземата, распространив ее на борта, привело к росту массы корабля. Конструкторы сознательно пошли на ухудшение маневренных качеств броненосца в пользу усиления защищенности. В Европе в те времена стенки казематов броненосцев выполнялись почти вертикальными, в этом свете решение конструкторов конфедеративного броненосца наклонить стенки каземата на 35 градусов выглядит революционным. Защищенность каземата с наклонными стенками резко возрастала по сравнению с казематом, имеющим вертикальные стенки той же толщины.

  3. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 05:59
    +3
    На палубе бомбической шхуны". И сколько выстрелов из такого орудия выдерживал
    набор шпангоутов и киль корабля ?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:29
      +2
      Цитата: Рядовой СА
      набор шпангоутов и киль корабля ?

      Знал бы - написал
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 06:49
      +2
      Цитата: Рядовой СА
      И сколько выстрелов из такого орудия выдерживал набор шпангоутов и киль корабля ?

      А сколько выстрелов выдерживали шпангоуты 100-пушечного корабля, да еще и размещенные в несколько ярусов?
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 08:21
        +3
        Стопушечные линейные корабли первого ранга были «панацеей» многих адмиралов 18-19 веков. Признанными мастерами подобных монстров в начале 18 века были французы. Для того чтоб избежать провисания четырехпалубного трёхмачтового корабля 1-го ранга использовался косой набор набор обшивки шпангоутов и стингеров. Англичане, испанцы и мы (в годы Петра) несколько раз «обжигались» при попытке слепить, что-то свыше 96 орудий. Англичане этот рубеж преодолели первыми, путем копирования трофейного французского корабля в голы войны за Испанское наследство. Мы сманили за большие деньги подданного французской короны. Хотя первый стопушечник «Петр I и Петр II» строился более 10 лет, а прослужил куда менее. В последствие набор больших кораблей стали делать «Х-образным». Причем использовались различные сорта дерева.
        Есть интересные научные гипотезы причин гибели Павла Петровича, одна из них континентальная блокада Британии ставила крест на ее флоте, который на 90% был построен из русского леса. По примерным оценкам весь такелаж англичан был из русской пеньки, 75% - парусины, треть - чугуна и металических деталей (например якоря).
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 09:02
          0
          Цитата: Коте пане Коханка
          Есть интересные научные гипотезы причин гибели Павла Петровича, одна из них континентальная блокада Британии ставила крест на ее флоте, который на 90% был построен из русского леса. По примерным оценкам весь такелаж англичан был из русской пеньки, 75% - парусины, треть - чугуна и металических деталей (например якоря).

          Какие у Вас сегодня суперские комментарии!
    3. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 08:40
      +3
      Цитата: Рядовой СА
      На палубе бомбической шхуны". И сколько выстрелов из такого орудия выдерживал
      набор шпангоутов и киль корабля ?

      Увы в интернете не смог найти правдоподобный набор бомбардирского корабля.
      Поэтому прошу прощение за качество фотографий из книги.

      В поперечном разрезе данный набор представлял «Х-образную» распорки с двумя платформами нижней на киль и верхней подпалубной - с укосами на поворотный круг мортиры.

      На примере канонерской лодки.
    4. Толстый
      Толстый Сегодня, 09:05
      +1
      Цитата: Рядовой СА
      На палубе бомбической шхуны". И сколько выстрелов из такого орудия выдерживал
      набор шпангоутов и киль корабля ?

      hi Бомбардирский корабль в 19 веке - это уже не "вундерваффе" их уже более 100 лет строили и применяли. Все выдерживали
  4. Родимцев
    Родимцев Сегодня, 06:21
    -3
    Основной посыл ясен , Америка со своими частными компаниями будет делать все больше и больше вооружения и отправлять в Украину, а мы со своими ,,рогозиными,, и турецким,, другом,, скоро сдуемся , так что итого этого сво очередной , позорный , ,, хасавьюрт,, ....
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:30
      +3
      Кто это Вам такую чушь сказал? Вы это между строк прочитали? Ну и талант у Вас!
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 08:27
      +2
      Цитата: Родимцев
      Основной посыл ясен , Америка со своими частными компаниями будет делать все больше и больше вооружения и отправлять в Украину, а мы со своими ,,рогозиными,, и турецким,, другом,, скоро сдуемся , так что итого этого сво очередной , позорный , ,, хасавьюрт,, ....

      Вы можете спасите ситуацию, причем предлагаю два пути решения на выбор:
      Первый - забугорный начать из рельс и шпал строить речные канонерки.
      Второй - отечественный из тех же материалов лепить бронепоезда!!!
      Только предварительно убедитесь, чтобы это могло доползти или доплыть до театра СВО! laughing
  5. Alex242
    Alex242 Сегодня, 06:33
    +2
    В атаку тогда пошли сразу восемь судов-таранов, построенных тремя колоннами. Из труб валил чёрный дым. В небе светило солнце, и все берега реки усеяла нарядная публика, надеявшаяся увидеть сражение вблизи. Наиболее догадливые настроили по берегу скамеек, а то и принесли их из дома, причём места на них шли по одному доллару и даже выше. Подъезжали дилижансы с дамами, а джентльмены в цилиндрах прибывали верхом. Тут же шла торговля пивом, пирожками, жаждущим разливали лимонад и, разумеется, виски. Многие держали пари на очень приличные суммы.

    - в общем богатая публика развлекалась, даже в те времена...ну а нынешнем можно даже и не говорить,
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 06:57
    +2
    Спасибо. Впечатлила мортира на палубе ШХУНЫ. Как конструкция этого небольшого кораблика выдерживала силу отдачи? Интересно было бы узнать, на долго ли хватало этих корабликов...
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: svp67
      Спасибо. Впечатлила мортира на палубе ШХУНЫ. Как конструкция этого небольшого кораблика выдерживала силу отдачи? Интересно было бы узнать, на долго ли хватало этих корабликов...

      Специальный деревянный набор из колонн, укосин и распорок под орудием. Известен со времен бомбардирских кораблей, галеотов и шлюпов. Причем американцы использовали упрощенную Французскую конструкцию для больших канонерских лодок. Выше я выложил несколько фотографий из книг.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:04
      0
      Уважаемый Сергей! У меня здесь была статья про бомбические плоты. "Бомбические плоты, Военное обозрение, Шпаковский" - наберите в поисковике.
  7. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 07:13
    0
    "В общем, кому-то это был смертный бой, а для кого-то очень доходный бизнес и захватывающее зрелище. "
    - вечно актуальный вывод. Ну разве что сейчас можно безопасно лайкнуть понравившийся момент ;)
  8. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 07:44
    +3
    Понравилось, Вячеслав Олегович!

    Поставленная задача выполнялась даже подручными средствами.
    Но, наблюдения за всем этим со скамеечки - выше понимания.

    Совсем не похоже на помощь женщин при обороне Севастополя в Крымскую войну. Впрочем, история слишком многообразна.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 08:46
      +3
      Но, наблюдения за всем этим со скамеечки - выше понимания.

      Да уж, в голове не укладывается. Мне сразу вспомнились топы ротозеев по обеим берегам реки вр время обстрела из танков Белого дома. Время идёт, а стадо остаётся стадом.
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 09:03
        +1
        Был в это время на сборах, под Ковровом. Никакой информации - что происходит. Мобильных ещё не было.

        Отвезли нас, спустя какое-то время звонок сделать московским родственникам. Ясности не прибавилось.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 09:18
          +1
          Я-то как раз был в Москве, в двух шагах от Белого дома. Но для меня все они одним миром мазаны были: и те кто в Доме сидел, и те, кто их оттуда выкуривал. Хрестоматийный пример: "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат".
          1. Korsar4
            Korsar4 Сегодня, 09:20
            0
            А вот 1993 год: расстрел Белого Дома - уже вполне поворотное событие. И не понимаю, какие могут быть оправдания.

            Видишь, даже здесь мы добрались до наболевшего. Хотя тридцать лет прошло.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:15
      +1
      Цитата: Korsar4
      Совсем не похоже на помощь женщин при обороне Севастополя в Крымскую войну.

      Они помогали в других случаях и столь же самоотверженно!