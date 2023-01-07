«Гуси лапчатые» вступают в бой



Кадр из кинофильма «Приключения Тома Сойера» (1973). Отлично показан пароход с Миссисипи. Когда началась война между северными и южными штатами, именно на основе этих пароходов сооружали боевые канонерки и тех, и других

Мы идем на Ричмонд темно синею стеной,

Полосы и звезды мы несем перед собой,

Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,

Но душа его зовет нас в бой!

Боевой гимн республики, США, 1861 г.



Вот такие пушки были тогда в чести и даже устанавливались на судах!



Ну а вот такие орудия стояли тогда на фортах и стреляли по кораблям, которые пытались на эти форты нападать…



Юнионистская речная канонерская лодка «Чилликота», 1862 г.



Нелепость конструкции всех этих первых боевых речных судов северян просто поражает!



На этом броненосце хотя бы часть брони металлическая…



Экипаж канонерской лодки «Чокто», 1862-1865 гг.



Канонерская лодка «Чокто» и бомбическая шхуна северян, вооруженная мортирой! Журнально-газетная графика, выполненная по фотографии



Во второй половине 1861 года коммандер флота северян Дэвид Д. Портер предложил командованию оригинальную идею: использовать 330-мм мортиры, установленные на кораблях, для бомбардировки фортов южан. И вот так эта мортира выглядела на палубе бомбической шхуны!