«Гуси лапчатые» вступают в бой

Кадр из кинофильма «Приключения Тома Сойера» (1973). Отлично показан пароход с Миссисипи. Когда началась война между северными и южными штатами, именно на основе этих пароходов сооружали боевые канонерки и тех, и других
Мы идем на Ричмонд темно синею стеной,
Полосы и звезды мы несем перед собой,
Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,
Но душа его зовет нас в бой!
Боевой гимн республики, США, 1861 г.
Полосы и звезды мы несем перед собой,
Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,
Но душа его зовет нас в бой!
Боевой гимн республики, США, 1861 г.
История боевой техники. Когда весной 1861 г. началась Гражданская война Севера и Юга в США, имевшиеся в составе единого союзного государства штаты разделились следующим образом: 11 штатов из Союза вышли, а вот 25 сохранили ему верность. Правда, и среди юнионистских штатов было нимало «ни вашим, ни нашим», а то есть и откровенных сторонников Юга. Таких было особенно много в таких штатах, как Западная Виргиния, Мэриленд, Делавэр, Кентукки и Миссури. В связи с этим можно было ожидать, что при успехах южан они примут их сторону.
Вот такие пушки были тогда в чести и даже устанавливались на судах!
Вот почему требовалось как можно скорее… разрезать Конфедерацию на части. Для этого нужно было «всего лишь» поставить под контроль федералистов реку Миссисипи на всём её протяжении – «становой хребет мятежа», как о ней выразился президент Авраам Линкольн. И эти его слова не были преувеличением либо «хлёсткой фразой на публику». Хотя на запад от Миссисипи было всего лишь три мятежных штата: Арканзас, Луизиана и Техас – значение их для остальных восьми было по-настоящему огромным. Дело в том, что там паслись огромные стада скота, а скот – это мясо, а мясо – лучшая еда для солдат. Лишая конфедератов мясного довольствия отторжением от них этих трех штатов, северяне существенно подрывали способность Юга к сопротивлению. Вот почему они считали, что «ради Миссисипи стоит постараться».
Тем не менее самую первую боевую речную флотилию северяне создали на реке Потомак. В ней служили морские паровые суда, не слишком приспособленные для речного плавания, а их артиллерия не годилась для борьбы с береговыми батареями южан, оснащёнными тяжелыми орудиями. Но и служба здесь также носила несколько непривычный для моряков характер. Так, большую часть тёмного времени суток они занимались греблей на шлюпках, преследуя шпионов-южан и северян-контрабандистов. Днём они отсыпались, и… выходя на палубу, подвергались опасности попасть под выстрел стрелка-южанина, прячущегося в прибрежных зарослях. Кроме того, существовала опасность подвергнуться обстрелу с берега из орудий замаскированных южных батарей.
Ну а вот такие орудия стояли тогда на фортах и стреляли по кораблям, которые пытались на эти форты нападать…
Между тем мало по малу война на реках Северной Америки приобретала невиданный ранее размах. Причём оказалось, что северные штаты сумели подготовиться к этому раньше южных. Уже через три дня после начала войны правительство северян приняло решение о создании речных боевых флотилий. А 7 августа инженер Джон Идс – известный специалист по речному судостроению, подписал с армией контракт, по которому обязался за 65 дней не только подготовить проект, но и построить целых семь вооруженных речных канонерских лодок. И… выполнил все условия контракта, доказав лишний раз, что личная инициатива и деньги – это всё, и никакое государственное учреждение за частником не угонится. Указания заготавливать лес и пилить его на доски и балки, строить паровые машины и заниматься прокатом брони передавались по телеграфу, несмотря на то, что цены на такие передачи в то время были очень высокими.
Юнионистская речная канонерская лодка «Чилликота», 1862 г.
В итоге уже через 45 дней на воду был спущен первый речной броненосец США «Сент-Луис», а вскоре за ним последовали и все шесть остальных. Контракт был выполнен раньше срока, но Идс на этом не успокоился, а спустил на воду свой «инициативный» восьмой броненосец «Бентон». Таким образом, всего за 100 дней ему удалось создать целую речную флотилию из вооруженных судов суммарным водоизмещением в пять тысяч тонн!
Нелепость конструкции всех этих первых боевых речных судов северян просто поражает!
Они тут же вступили в бой и овладели фортами Генри, Донельсон и фортом № 10 на реках Теннеси, Кумберленд и Миссисипи. Форт Генри располагался на острове, был хорошо укреплён и вооружён 19 орудиями крупного калибра. Атака была начата после бурной ночи с проливным дождём и грозой, так что выспаться речникам-северянам на судах, по сути дела, не удалось. Но на следующий день выглянуло солнце, и атака началась. Первыми шли броненосцы, прикрытые металлической броней, за ними канонерские лодки с броней из дубового бруса. Подойдя на 600 метров, броненосцы северян открыли по форту огонь, а следом палить по форту из своих орудий начали и канонерки. Южане отвечали, и довольно успешно, но всё равно были разгромлены и сдались, а форт превратился в руины.
Правда, досталось и северянам. Хотя броня кораблей в целом выдерживала удары ядер неплохо, одно ядро пробило левый борт броненосца «Эссекс» и разбило паровой котёл. Двадцать человек было убито или обварено паром. Но в целом северяне убедились, что практически во всех других случаях ядра у южан отскакивали от их брони, как горох. Деревянная броня тоже неплохо держала снаряды. Ядра вдавливались в древесину, но насквозь её не пробивали.
На этом броненосце хотя бы часть брони металлическая…
Форт Донельсон был вооружён более тяжелыми орудиями, причём его батареи находились над рекой тремя ярусами. Получилось так, что подошедшая к нему первой канонерка «Карандолет» могла стрелять по нему только лишь из трех носовых орудий, тогда как из форта по ней били 15! Получив повреждения, она вынуждена была отойти назад, но её место заняли другие суда, некоторые из которых рискнули подойти к форту всего на 100 метров. Но, как оказалось, на этом расстоянии ядра пробивали броню. На одной из канонерок ядро снесло головы сразу пяти матросам, а одно её орудие было разбито. Затем из боя вышли ещё две потрёпанные канонерки, но две остававшиеся «броненоски», несмотря на повреждения, продолжали вести огонь. На этот раз для того, чтобы расправиться с этим фортом, понадобилось больше времени – не один час, а… полтора!
Причём тот же «Сент-Луис» хотя и получил 59 (!) попаданий снарядов, имел на борту только раненых, а всего на флотилии после полуторачасового боя убитых было 11, а раненых – 43.
К этому времени южане тоже осознали значение речного флота и начали его создавать. Но им не хватало металла, элементарно – болтов и гаек. Паровые машины снимались с речных пароходов, капитаны кораблей назначались по протекции и полному произволу, и зачастую даже не знали, какие обязанности должны выполнять те или иные члены его экипажа.
Экипаж канонерской лодки «Чокто», 1862-1865 гг.
Между тем северяне блокировали форт № 10, находившийся на реке Миссисипи. На помощь форту пришли вооруженные пароходы южан, но против броненосцев юнионистов они оказались бессильны. Их отогнали, после чего корабли северян и армия обложили его и с суши, и со стороны реки, так что тут обошлось практически без выстрелов: гарнизон форта не стал обрекать себя на голод и поднял белый флаг! Но надо сказать, северяне всерьёз озаботились тем, чтобы противостоять южанам в абордажной схватке – был приготовлен кипяток, поливать их из шлангов, асбестовые рукавицы, чтобы их держать, и ручные гранаты, взрывавшиеся от удара. Правда, в итоге всё это вооружение тогда им так и не понадобилось.
Вот так «гуси лапчатые дяди Сэма» вступили в бой и показали превосходство брони над снарядом! Интересно, что для бронирования своих кораблей северяне использовали не только железную броню, но и всевозможные подручные материалы. Довольно забавно, например, выглядела броня из корабельных цепей, матросских коек, мешков с каменным углём, песком и мукой, а ещё использовались и кипы хлопка, и всё это уже тогда окрашивалось в защитный серый цвет.
Кстати, южане понимали, что их кораблям не тягаться с броненосцами северян, и сделали ставку на таранные атаки. Когда после падения форта № 10 корабли северян двинулись к форту Пиллоу выше по течению, южане атаковали их 8 мая 1862 года.
В атаку тогда пошли сразу восемь судов-таранов, построенных тремя колоннами. Из труб валил чёрный дым. В небе светило солнце, и все берега реки усеяла нарядная публика, надеявшаяся увидеть сражение вблизи. Наиболее догадливые настроили по берегу скамеек, а то и принесли их из дома, причём места на них шли по одному доллару и даже выше. Подъезжали дилижансы с дамами, а джентльмены в цилиндрах прибывали верхом. Тут же шла торговля пивом, пирожками, жаждущим разливали лимонад и, разумеется, виски. Многие держали пари на очень приличные суммы. В общем, кому-то это был смертный бой, а для кого-то очень доходный бизнес и захватывающее зрелище.
Канонерская лодка «Чокто» и бомбическая шхуна северян, вооруженная мортирой! Журнально-газетная графика, выполненная по фотографии
Во второй половине 1861 года коммандер флота северян Дэвид Д. Портер предложил командованию оригинальную идею: использовать 330-мм мортиры, установленные на кораблях, для бомбардировки фортов южан. И вот так эта мортира выглядела на палубе бомбической шхуны!
Наконец, противники сошлись. Южане попытались таранить суда северян, но когда им это не удалось, пошли на абордаж. Впрочем, он тоже не удался – струи кипятка согнали их с палуб. Орудия стреляли в упор, буквально ствол в ствол, из амбразуры в амбразуру. Корабли южан имели преимущество в скорости, но у них не было таких тяжелых орудий и толстой брони, как у канонерок северян. Им удалось повредить две канонерки юнионистов из семи, но сами они потеряли выбывшими из строя половину своих судов, которые лишились хода и которые понесло вниз по течению… Поэтому южане прервали бой и отошли под защиту форта Пиллоу…
Продолжение следует…