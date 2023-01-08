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Технологический суверенитет: чему Россия может научиться у Ирана

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Технологический суверенитет: чему Россия может научиться у Ирана
Управляемые и планирующие авиационные боеприпасы ВПК Ирана. Источник: imp-navigator.livejournal.com



Коллега по несчастью


История Ирана показывает, что даже под самыми тяжелыми санкциями можно вполне благополучно существовать. Запад очень давно перекрыл иранским авиаперевозчикам доступ к современным самолетам, что заметно осложнило не только международные перевозки, но даже полеты на внутренних линиях. Это привело к значительному старению авиапарка и уменьшению числа работоспособной техники. На данный момент у двух крупнейших авиакомпаний Iran Air и Mahan Air из 340 самолетов в летной годности не более 130 экземпляров. Главная проблема – нехватка авиадвигателей.

Но полностью изолировать иранцев от авиатехники не удалось. В конце декабря на спутниковых снимках в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране засветились сразу четыре дальнемагистральных Airbus A340-300, купленных по достаточно сложной схеме через нескольких посредников. Самолеты далеко не свежие, выпущены в 1996-2000 годах, но способны частично ликвидировать нехватку запасных частей или даже работать на внутренних авиалиниях. Интересно, как Тегеран купил эти борты. Изначально самолеты принадлежали Турции до вывода из эксплуатации в 2019 году, затем они перешли в собственность гонконгской компании, после оказались в ЮАР. Простояли пару лет, поднялись в небо в декабре прошлого года и взяли курс на Узбекистан. Но над Ираном командиры воздушных судов неожиданно подали сигнал SOS и сели в аэропорту имени Имама Хомейни. Фокус случился непростой, но наглядно демонстрирующий, что в современном мире невозможно изолировать от технологий суверенное государство. Естественно, слепо перенимать опыт Ирана в покупке через третьи руки хорошо поработавших самолетов России стоит с большой осторожностью. Но на первое время, пока не подоспеют отечественные авиалайнеры, иранские схемы вполне приемлемы.

Россия в своё время входила в G8, то есть формально относилась к развитым странам. Но вот грянул февраль 2022 года, G8 превратилась в G7, а российские промышленники вынуждены обращаться за помощью в Иран. Напомним, за помощью к стране, вынужденной более 40 лет выживать под западными рестрикциями. Оказалось, что в России серийно не строят мощные газотурбинные установки. Покупали на Западе у Siemens, GE, Ansaldo, Alstorm и Mitsubishi. Кто-то скажет, что невозможно производить абсолютно всё в одной стране. Справедливо, но газовые турбины для теплоэлектростанций – это не блоки АБС для легковушек, это настоящий стратегический товар, напрямую влияющий на национальную безопасность. Видимо, первое время придётся учиться у персов, точнее – покупать у иранской MAPNA турбины MGT-70. Минпромторг оперативно включил эти изделия в список не облагаемых налогом на добавленную стоимость.


По современным меркам, Иран начал строить вполне актуальные автомобили. Кроссовер IKCO Rira. Источник: autoreview.ru


Уровень локализации автокомпонентов в Иране достигает 90 %. На фото модуль управления подушками безопасности и сами подушки, готовые к интеграции в рулевую ступицу. Источник: autoreview.ru

Придётся обращаться к Ирану и за автомобильными технологиями. Напомним, что на данный момент российская промышленность не в состоянии производить ни легковые турбомоторы, ни автоматические коробки передачи, ни элементарные для стран Запада блоки управления АБС. Сказались десятилетия «сотрудничества» с иностранцами, когда все без исключения автозаводы превратили в предприятия отвёрточной сборки. Санкции заставили Иран научиться самостоятельно изготавливать модули АБС и подушек безопасности, каталитические нейтрализаторы и аппаратуру впрыска топлива, а в самое ближайшее время обещают локализовать и автоматические трансмиссии. Сейчас не менее 90 процентов всех автокомпонентов Иран производит самостоятельно – Россия к такому показателю стремится подойти не ранее 2035 году. Об этом прямо говорится в стратегии развития автомобильной промышленности. Самостийность Ирана не проходит даром, и качество отдельных компонентов оставляет желать лучшего. И здесь главная задача не просто скопировать иранские ноу-хау, но выйти с этим на новый уровень изготовления.

При этом стоит понимать, что сравнивать технологический потенциал России и Ирана напрямую не имеет смысла – отечественная промышленность гораздо развитей. Проблемные моменты, указанные выше, не являются системными, хотя и приносят серьёзные неудобства. Россия нужна Ирану гораздо больше, чем наоборот. В среднесрочной перспективе Тегеран питает большие надежды на российские самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21, на продолжение строительства АЭС в Бушере, на истребители Су-35, а также на полезные ископаемые. Например, Россия готова продавать Ирану цинк, свинец и глинозем.

Однако учиться у персов приходится не только сугубо гражданским технологиям, но и решениям в оборонной сфере.

Иран как местный законодатель военной моды


Очевидные успехи Исламской республики в военных технологиях стали следствием адаптации под реалии внешнеполитических ограничений. У иранцев получилось то, что не удосужился создать российский ВПК. Страна, которая десятилетиями под международными ограничениями, в числе мировых лидеров в области боевых дронов. В сегменте, где требуется недорого и эффективно. Где стоимость ракеты ПВО зачастую выше, чем сам дрон.

А в 2016 году промышленность Ирана представила первый турбореактивный двигатель Owj, приспособленный для легких самолетов до 10 тонн. Во многом инженеры копируют импортные решения, но это не отменяет тот самый технологический суверенитет, к которому стремятся все страны. При этом ВПК Ирану ещё очень далеко до полноценного обеспечения нужд собственной армии. По оценкам российских специалистов, промышленность готова снабжать военных артиллерийско-стрелковым вооружением, боеприпасами, взрывчатыми веществами, радиоэлектронным оборудованием, а также некоторыми типами военно-морской техники. На этапе активного освоения ракето- и самолетостроение, разработка и производство легкой бронетехники и танков.


Телеграм-канал Fighterbomber опубликовал такое фото. Похоже, планирующие боеприпасы в России стали делать на коленке, не дожидаясь реакции ВПК

Разберём изделия, которые есть у иранцев, но нет в России. И которые оказались бы очень кстати на спецоперации.

Прежде всего, это иранские планирующие бомбы, которые у нас только-только начали разрабатывать. Изделия, позволяющие самолетам-носителям на минимальное время заходить в зону действия вражеского ПВО, не были в приоритете российского ВПК. Сказался сирийский опыт, когда с лихвой хватало пресловутого «чугуния» для уничтожения террористов с больших высот. По какой-то неведомой логике правила ближневосточного конфликта решено было экстраполировать на Украину. В итоге сейчас летчики вынуждены сбрасывать примитивные фугасные бомбы с дорогостоящих самолетов на бреющем полете – ПВО националистов до сих пор не подавлено.

У иранцев дорогих истребителей-бомбардировщиков отродясь не было, и они были вынуждены превращать свои древние F-4, F-7 и Су-22 в носители дальнобойного оружия. Просто понимали, что самолеты неизбежно погибнут под огнём натовского, либо израильского ПВО. Фокус удался – техника конца 70-х годов превратилась в недорогие аналоги современной техники поколения 4++. Для этого бомбам, если совсем просто, прикрутили крылья и позволили им планировать к целям от 25 до 200 км. Речь об изделиях Balaban (100-килограммовая планирующая бомба), Yasin-500, Yasin-1000 и Yasin-2000 в различных исполнениях. По открытым данным, боевая часть серия Yasin может составлять от 225 до 900 кг. Наличие подобной техники у ВКС позволило бы самолетам сбрасывать тот самый чугуний, зачастую не заходя в воздушное пространство оставшейся Украины. Иранские боеприпасы наводятся на цель с помощью инерциальной и спутниковой навигационной систем.


Планирующий Balaban. Источник: imp-navigator.livejournal.com


Управляемый Ghaem-1. Источник: imp-navigator.livejournal.com


Yasin. Источник: imp-navigator.livejournal.com

Особняком стоят управляемые авиационные боеприпасы серии Ghaem. Большие ударные дроны Shahed-129 используют Ghaem-9, а Mohajer-6 дополнительно работает с Ghaem-5. И, наконец, самым малым Ghaem-1 вооружают небольшие ударные дроны Ababil-3.


У каждого должен быть свой Switchblade. На фото – иранский Meraj-521. Источник: dogswar.ru

В широкой линейке иранских дронов особый интерес вызывает парочка Arash-2 и Meraj-521. Эта техника их класса камикадзе, ставшего уже привычным на украинском театре военных действий. Четырехметровый Arash-2 оснащён 50-сильным мотором MD550, весит 200 кг и способен улететь на 2000 км – это следующий шаг в сравнении со знаменитым Shahed-136. Важно, что в Иране на новинку монтируют инфракрасную или оптическую головку самонаведения, что кратно увеличивает боевую эффективность. Meraj-521 можно называть иранским ответом на американский барражирующий Switchblade – с двадцати шагов их не отличить. Машинка славная – масса 2-3 кг, дальность до 5 км, время в воздухе до 15 минут. Противнику дрон принесёт от 0,5 до 1 кг взрывчатки, а в походном положении помещается в тактический рюкзак.

Анализ технических достижений Ирана, особенно в военной сфере и особенно в сравнении с Россией, невольно наводит на мысль – кто же на самом деле был в международной изоляции последние десятилетия?
Автор:
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20 комментариев
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  1. Alex242
    Alex242 Сегодня, 04:24
    +3
    " умное " вооружение у страны ( Иран ), которая много лет находилась под санкциями удивляет....по сравнению - наше вооружение ( по крайней мере ) большинство создавалось по учебникам ВОВ, и для похожих боев ......печально...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:35
      +1
      Цитата: Alex242
      умное " вооружение у страны ( Иран ), которая много лет находилась под санкциями удивляет.

      Их руководство оценило и приняло во внимание "доброжелательность" Запада к своим персонам, до наших это похоже только-только стало доходить.
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 04:35
    +3
    Все решают кадры.... В Иране понимали что с неба подарков не ждать, создали свою промышленность, науку понятно что многое копируют но это не стыдно, все у кого то что то копируют. Молодцы делом занимаются а не смс по поводу батутов отсылают. Но кто в России займётся таким масштабом реконструкции промышленности, науки? Есть ли такие кадры, большие сомнения....я про руководителей, чтоб все не загнило с головы как часто бывает
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 04:56
      +6

      Анализ технических достижений Ирана, особенно в военной сфере и особенно в сравнении с Россией, невольно наводит на мысль – кто же на самом деле был в международной изоляции последние десятилетия?
      к такой ситуации,страну привели не чужие дяди, а собственные, которые три десятка лет у власти.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 05:23
        +2
        Цитата: Дед кастарый
        а собственные
        Мы все купим, все достанем !
        Достали, блин !
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 06:25
          +2
          Володя, привет hi
          создали свою промышленность, науку понятно что многое копируют но это не стыдно, все у кого то что то копируют.

          Где-то у них есть свой Сталин...
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 06:44
            0
            Своего товарища Сталина ещё надо заслужить..
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:24
        +1
        Сейчас в полной заднице оказались наши владельцы дорогих немецких иномарок... для ремонта которых оказывается нужны лицензии немецких фирм и различные фирменные сканеры... а немцы просто перекрыли лицензирование и поставки оригинальных запчастей и теперь наши умельцы в СТО выкручиваются кто как может...здорово фрицы нам свинью подложили.
        laughing Теперь остается только злорадствовать и рвать волосы на плешивой голове чиновников и бизнесменов не подстраховавшихся в этом вопросе.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 06:43
        +2
        к такой ситуации,страну привели не чужие дяди, а собственные, которые три десятка лет у власти

        Нет. Привели мы. Тем, что позволили этим дядям три десятка лет находиться у власти.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 06:51
      0
      ну вообщето там не так все однозначно как автор описал - в том же шахеде 136 используют 80% компонентов процессоры печатные платы блок управления... изготовлены американскими компаниями...так что всеж легче купить даже в наше не простое время ))
  3. U-58
    U-58 Сегодня, 05:16
    +2
    Получается, что чем хуже, тем лучше. В смысле, гром грянул и хоть чего-то стало сдвигаться в плане прогресса.
    Проводимая СВО вскрыла целый ворох недостатков как в вооружении от танков до тех же Дронов, так и в самой армии от снабжения и оснащения до тактики современного боя.
    А вот не случись такая операция?
    Мы так бы и жили в уверенности, что у нас в этих вопросах всё самое лучшее в мире , ну или около того?
    Фантазия :
    А вот если завтра придётся вести БД на морях- окиянах? Где-нить в районах СМП или, не дай Бог, черноморских проливов. Вот что тогда вскроется?
    Что у нас таки нет кораблей дальней океанской зоны. Устарели тральщики и эсминцы (или как их там? Фрегаты и корветы). Москитный флот не развит совсем, а уж с морской авиацией полный крах! На вооружении самолёты разработки 50-х - 60-х годов. Ту-16, Ту-95/142, Ил-20/22/38.
    И начнут язвить журналюги. Продолжат политические обозреватели: типа, а где мы были раньше, почему не предвидели, не предусмотрели?
    Промышленность окажется не у дел: мощностей дополнительных нет, верфи сданы в утиль, авиазаводы и так перегружены и вообще, финансирование всего этого уже лет как 25 было явно недостаточным.
    Плюсом проблемы устаревшего имеющегося оборудования и хронический дефицит производственного персонала.
    Всю эту "гипотезу" я пишу не для плюсов- минусов, а для того, чтобы во-первых хоть как-то помочь заглянуть в [возможное] будущее и во-вторых, узнать реакцию сообщества на эти идеи.
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:28
    +1
    Такой школы по всем отраслям науки не во многих странах мира.Чтобы что то двигать вперед,необходимо взять на себя ответственность.А это означает лишить себя покоя и сна. Потерять комфорт жизни.Создавать свое без оглядки,что сверху тебя поругают. Сначала поругают,потом назовут ласковым словом. Заказы должны исходить сверху от людей прекрасно знающих все новинки иностранного вооружения.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:30
    0
    Цитата: U-58
    Что у нас таки нет кораблей дальней океанской зоны. Устарели тральщики и эсминцы (или как их там? Фрегаты и корветы). Москитный флот не развит совсем, а

    А зачем ВВП отправил в дальний поход новый фрегат с Цирконами?
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 05:43
      +2
      А и правда, зачем?
      Один корапь- это вам не эскадра. И в случае чего, он много не навоюет. Даже при наличии Цирконов-Буревестников.
      То есть, имеет место военно-политическая демонстрация с целью устрашения-предупреждения.
      То есть, демонстрация силы. А Вы как думаете?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:00
        +1
        Цитата: U-58
        То есть, демонстрация силы. А Вы как думаете?

        А ежели в той силе движок сломается...буксир рядом найдется? ... как то жидковато эта демонстрация силы смотрится со стороны.
        1. U-58
          U-58 Сегодня, 06:08
          +2
          Ну так Вы сами спросили, сами и отвечайте. Или отвечаете.
          Демонстрация силы хороша когда в походе АУГ во главе с авианосцем типа Дрорж Буш.
          А один корабль- это для дружеских визитов доброй воли..
          И вообще: пока в Циркон или там какую-нить Х-32 или Калибр не поставят ЯБЧ, толку в смысле угрозы противнику не будет.
          В таком разе такое оружие, даже в единичных экземплярах, представляет явную, серьёзную угрозу любому супостату.
          А до тех пор с фугасным оснащением такие ракеты, будь они хоть супер- гиперзвуковыми, суть пугач и деньги на ветер.
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 06:42
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      А зачем ВВП отправил в дальний поход новый фрегат с Цирконами?

      За тем же, зачем некогда новые россияне одевали малиновые пиджаки...
      Мы же не дети! «Одиночное плавание» - совершенно другая картина:
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  6. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 05:51
    +2
    Как бы да. Но все равно вызывает ухмылку. Потому что основной пример получения технологической независимостм - довоенный Советский Союз. Пример близкий. Бери и пользуйся.
  7. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 06:38
    +1
    Технологический суверенитет: чему Россия может научиться у Ирана

    Страна, где мизерная часть спекулянтов B GTHTJ,EDIB[CZ DJHJD, заграбаставших ВСЁ и ВСЯ, в том числе и ТО, ЧТО ПО КОНСТИТУЦИИ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ НАРОДАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ, стоит у руля, не может научиться даже воровать!
    Живущие наследством убитого Советского Союза решили сесть за парты и набраться опыта у учителей из стран, о которых некогда вытирали ноги?
    Вы думаете, что ЭТО можно чему-то научить? Предполагаете, что их можно заставить думать?
    Интересная аналогия:
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 06:40
    0
    Может - имеет смысл учиться не у Ирана, а у собственной истории? Ведь великий Советский Союз был одной из двух супердержав на планете, при этом - практически полностью технологически и экономически самостоятелен. И ведь это - было ещё на нашей памяти, всего 30 лет назад! Но потом - пришли буржуи.. И начался благословенный капитализм. К чему он привёл - мы отчётливо видим. Так может - стоит попробовать отыграть всё назад? Опереться на опыт и деяние наших дедов? Если конечно хотим выжить..