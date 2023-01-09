Абрам Петрович Ганнибал в России: от Петра I до Екатерины II



Памятник А. П. Ганнибалу в усадьбе села Петровское (Псковская область)

Детство и юность «арапа Петра Великого»

«Присоветуй Рылееву изобразить в поэме нашего дедушку (на самом деле, прадедушку – В. Р.). Его арапская рожа произведёт странное действие на всю картину Полтавской битвы.»

Поездка за границу



Н. Поздняков в роли Николая Резанова, сцена театра «Градский холл», премьера оперы «Юнона и Авось» в авторской версии, 15 декабря 2022 г.

«Пойду из Парижа в Россию хоть пешком, только не заставляй морем плыть.»

Возвращение в Россию

«После возвращения из Франции служил в Преображенском полку поручиком и во время той моей службы был в разных многих военных походах, баталиях и акциях неотлучно.»



Абрам Ганнибал в фильме «Пётр I», 1937-1938 гг.

Опала

«Меншиков нашёл ему чрезвычайно важное по виду поручение и удалил его таким образом из столицы.»

Семейная жизнь

На службе у Елизаветы Петровны



Усадьба Ганнибалов в селе Петровском



Музей-усадьба Суйда

Последние годы жизни Абрама Ганнибала