Абрам Петрович Ганнибал в России: от Петра I до Екатерины II

Памятник А. П. Ганнибалу в усадьбе села Петровское (Псковская область)
В предыдущей статье мы немного поговорили о загадках происхождения Абрама Ганнибала – знаменитого «арапа Петра Великого». Мы помним, что Пушкин проявлял большой интерес к биографии своего прадеда, и в его архиве была найдена тетрадь с анонимным пересказом «Немецкой биографии Ганнибала». Видимо, именно почерпнутые из неё сведения стали одним из основных источников незаконченного Пушкиным исторического романа «Арап Петра Великого» (это его второе прозаическое произведение).
Детство и юность «арапа Петра Великого»
Что же известно о детстве Абрама Ганнибала?
«Немецкая биография» утверждает, что мальчик-мусульманин по имени Ибрагим попал в Константинополь из Африки в возрасте 7 лет. Через год он и ещё два мальчика были куплены российским послом Рагузинским, но в дороге один из них умер. Однако в 1707 году Пётр I крестил именно двух «арапчат» в городе Вильно, дав им русские имена и своё отчество. Оба получили фамилию Петров. Сам Ганнибал, как мы помним, в одном из документов утверждает, что крещение состоялось в 1705 году, и в то время ему было 7 лет. По возрасту большие вопросы, а год крещения указан правильно: в церковной книге православного собора Вильно была найдена запись о крещении в 1705 году Петра Петровича Петрова (герой статьи) и его брата Алексея Петровича Петрова.
Итак, Ибрагим был назван Петром, однако это имя ему не нравилось, и потому его неофициально называли Абрамом. Позже он добился разрешения подписываться этим именем (хотя настоящее его имя всё-таки Пётр).
В Россию Абрам Ганнибал, как мы уже поняли, попал явно не с Рагузинским. Здесь и хронологическая неувязка, и логическая. Савва Лукич в Константинополе находился как частное лицо (а не в ранге российского посла) и никакой свиты не имел. Привезти «арапчат» в Москву он просто физически не мог – слишком много хлопот в дороге доставили бы они обычному скромному путешественнику, да и очень дорого бы обошлось это сомнительное «удовольствие». Он, как человек бывалый, мог быть причастен к их покупке, но не к «транспортировке». Более вероятно, что малолетний Ибрагим попал в Россию не из Константинополя и при гораздо более прозаических обстоятельствах. Поскольку про появившихся у Петра I «арапчат» известно, что они говорили по-немецки и других языков не знали, предполагают, что они были подарены царю во время Северной войны каким-нибудь остзейским бароном. Ну а мусульманские имена могли быть прозвищами, данными им для пущей экзотичности. Возможно, они были крещены по лютеранскому или католическому обряду, поэтому пришлось проводить обряд православного крещения.
Переоценивать значимость крещения «арапчат» царём не стоит: Пётр I с удовольствием крестил детей рядовых солдат гвардейских полков, благополучно забывая о своих крестниках уже на следующий день. Единственное на что могли рассчитывать их родители – это небольшой подарок в день совершения обряда. Так же потом поступала Елизавета Петровна.
Но что же было дальше? Помните, для чего африканских детей завозили в Европу? Они ценились в качестве пажей и слуг, а также полковых музыкантов. Пётр I выбрал второй вариант: он распорядился определить «арапчат» в музыкальную роту Преображенского полка, которая в то время была ещё и музыкальной школой, где преподавали иностранцы – традиции военных оркестров в допетровской России не было. Абрама стали учить на барабанщика, Алексей был определён учиться игре на гобое. О дальнейшей судьбе Алексея Петровича не известно ничего, кроме того, что он взял замуж крепостную девушку, принадлежащую одному из представителей рода Голицыных (что говорит о его невысоком социальном статусе). Никакими талантами этот человек, видимо, не обладал и следа в истории не оставил: вероятно, так и играл на гобое в полковом оркестре и был доволен своей судьбой. Поскольку Абрам (Пётр) Ганнибал никогда никакого интереса к нему не проявлял, можно смело предполагать, что они не были родственниками и даже друзьями. Герою нашей статьи повезло больше, чем другому крестнику Петра I. В музыкальной школе он учился несколько лет. Его участие в каких-либо боевых действиях документально не подтверждается. Известен один из эпизодов формирования этой легенды. А. С. Пушкин, узнав от брата Льва, что будущий декабрист К. Рылеев пишет поэму о Полтавской битве, просит:
«Присоветуй Рылееву изобразить в поэме нашего дедушку (на самом деле, прадедушку – В. Р.). Его арапская рожа произведёт странное действие на всю картину Полтавской битвы.»
Однако известно, что по приказу Петра I все участники этого сражения были награждены серебряной медалью «За победу под Полтавой» (в том числе доктора, музыканты, повара и прочие «некомбатанты»). Абрам Ганнибал такой медали не получил. Более того, ничего не известно о его контактах с Петром I до 1716 года и тем более об участии царя в его судьбе.
Поездка за границу
В 1713 году мы видим Абрама Петровича не музыкантом, а сотрудником чертёжного ведомства. Вот здесь он и обратил на себя внимание Петра I. Поскольку молодой человек ещё и хорошо знал немецкий и французский языки, в 1716 году царь взял его в заграничную поездку – в качестве переводчика, рисовальщика и слуги. В путевом журнале Петра сохранились рисунки и чертежи Абрама. Кроме того, известно, что он участвовал в обмерах заинтересовавших царя зданий, в том числе амстердамской колокольни. Придворная служба «арапа» Абрама продолжалась недолго, поскольку в 1717 году он был оставлен в Париже «для изучения геометрии, фортификации и других наук» с весьма скромной стипендией в 100 рублей в год. Любопытно, что среди других парижских «студентов» оказался и Гаврила Резанов – дед Николая Резанова, который стал главным героем знаменитой оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Некоторое время он даже жил с Абрамом в одной комнате.
Н. Поздняков в роли Николая Резанова, сцена театра «Градский холл», премьера оперы «Юнона и Авось» в авторской версии, 15 декабря 2022 г.
«Немецкая биография» утверждает, что Абрам Петрович в качестве волонтёра принял участие во Франко-испанской войне, был ранен в голову, даже попал в плен, дослужился до звания капитана французской армии. В том же источнике сообщается, что Ганнибал два года под разными предлогами отказывался от возвращения в Россию. Однако на самом деле в Париже Абраму жилось несладко, и получив приказ прибыть в Петербург, он пишет царю:
«Пойду из Парижа в Россию хоть пешком, только не заставляй морем плыть.»
Вернулся он в 1723 году, причём автор «Немецкой биографии», а вслед за ним и Пушкин уверяют, что Пётр I в сопровождении жены Екатерины лично выехал к Красному Селу, чтобы встретить крестника, и якобы ожидал его там в простом трактире в течение двух суток – сведения абсолютно невероятные. На самом-то деле Абрам Петрович даже потомственного дворянства ни от Петра I, ни от его вдовы Екатерины I не получил, вынужден был униженно просить его у Елизаветы.
Возвращение в Россию
В 1742 году Ганнибал фантазирует в письме к Елизавете Петровне:
«После возвращения из Франции служил в Преображенском полку поручиком и во время той моей службы был в разных многих военных походах, баталиях и акциях неотлучно.»
Однако никаких военных походов и баталий в то время не было. Екатерина I, которая со времён Прутского похода сопровождала Петра во всех его поездках, знала об этом. Да и фактически правивший в то время Россией Меншиков прекрасно помнил о всех военных кампаниях. И потому обращаться к Екатерине I с рассказом о своих «боевых заслугах» Абрам не рискнул. Другое дело – легкомысленная ветреная Елизавета, которая в такие «мелочи» обычно не вникала. Но мы немного забежали вперёд. Пока же вернувшийся в Петербург Абрам получил чин инженер-поручика и был определён в бомбардирскую роту Преображенского полка, командиром которой считался сам Пётр I.
Абрам Ганнибал в фильме «Пётр I», 1937-1938 гг.
В то время Абрам познакомился с будущим фельдмаршалом Бурхардом Минихом и Виллимом Монсом – братом фаворитки Петра I и любовником царской жены Екатерины I. После ареста Монса, поручик Ганнибал предпочёл уехать из Петербурга. Несколько месяцев он жил в Прибалтике у каких-то знакомых Миниха.
Опала
В Петербург он вернулся в 1725 году после смерти Петра I. Не имея средств к существованию, обратился за помощью к Меншикову. В 1727 году Абрам получил назначение в Казань, где должен был возглавить работы по ремонту крепостных сооружений. Однако, ещё не добравшись до этого города, он получил приказ ехать в Тобольск, а затем – и в пограничный с Китаем город Селенгинск (в современной Бурятии). Автор «Немецкой биографии» пишет:
«Меншиков нашёл ему чрезвычайно важное по виду поручение и удалил его таким образом из столицы.»
В Селенгинске Ганнибал должен был построить крепость, место для которой выбрал знакомый нам Савва Рагузинский-Владиславич. С ним «студент» Абрам встречался в Париже в 1717 и 1719 гг., теперь познакомился поближе и узнал, что тот бывал в Константинополе в 1704-1705 гг. С Рагузинским он потом и решил «приехать в Россию».
В Сибири Абрам Ганнибал никак себя не проявил, крепость в Селенгинске не построил, ссылаясь на неудачный выбор местоположения и отсутствие опыта. Предания о том, что он участвовал в строительстве других крепостей, не подтверждаются документально. А скоро и вовсе последовал приказ об аресте крестника умершего императора и препровождении его в Томск. Причина уголовного преследования не ясна, но понятно, что это была не та фигура, чтобы ему вдруг стал мстить кто-то из могущественных высших сановников Петербурга.
Анна Иоанновна в 1730 году распорядилась об освобождении «арапа» и назначении его в Томский гарнизон. Вернувшись в Петербург, он по протекции Миниха в чине капитана был направлен в Пернавский гарнизон (автор «Немецкой биографии ошибочно приписывает ему звание майора). По одной из версий, Абрам Петрович тогда и сменил фамилию «Петров» на «Ганнибал» – якобы опасался, что о нём, как о знакомом Монса, вспомнит Тайная канцелярия. Но кого в то время интересовали и умершая Екатерина I, и её любовник Монс? В Пярну Абрам Ганнибал дослужился до майорского звания.
Семейная жизнь
Абрам Ганнибал был женат дважды. Первый брак, заключённый в 1731 году с гречанкой Евдокией Диопер, оказался неудачным: Ганнибал жену ревновал, обвинял в изменах, страшно бил и морил голодом. Доведённая до отчаяния женщина попыталась его отравить. В 1736 году ещё не получивший развод Абрам женился на уже упоминавшейся Христине-Регине фон Шёберг, за это на него потом наложили епитимью и приговорили к штрафу. В этом браке таких «африканских страстей» уже не было: то ли сам Ганнибал с возрастом стал спокойнее и мудрее, то ли вторая супруга оказалась женщиной более терпеливой и «сор из избы» старалась «не выносить». Она родила 11 детей, но выжили только семь из них – 4 сына и три дочери.
Так что создатели фильма «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» слегка погорячились, поведав нам о браке Абрама Ганнибала со знатной и родовитой боярышней Натальей Ртищевой.
Кстати, данный фильм подвергся резкой критике со стороны Михаила Шолохова, которому очень не понравилась попытка представить «арапа Ганнибала» единственным «интеллигентным человеком в неинтеллигентной стране» (это фраза сыгравшего главную роль В. Высоцкого).
С 1733 года вышедший в отставку Ганнибал проживал в небольшом имении Карьякюла близ Ревеля. Он вёл дневник, писал пособие по фортификации (правда, сам признавал, что часть его глав является простым переводом с французского), а также экспериментировал с посадками картофеля. Свои записи он потом сжёг, как утверждает Пушкин, «в припадке панического страха».
На службе у Елизаветы Петровны
На службу Абрам Ганнибал вернулся в 1741 году – уже при Елизавете Петровне. Работал военным инженером, исполнял обязанности коменданта Ревеля, принимал участие в строительстве Кронштадтского канала, в 1745 году возглавлял комиссию по разграничению пограничных земель России и Швеции. Известно также, что по его инициативе была открыта школа для рабочих. В итоге дослужился до чина генерал-аншефа и должности директора Кронштадтского и Ладожского каналов. Получил земли и крепостных в деревне Кучане в Воронецком уезде Псковской губернии, где построил усадьбу Петровское, и в Суйде близ Гатчины.
Усадьба Ганнибалов в селе Петровском
Музей-усадьба Суйда
Последние годы жизни Абрама Ганнибала
Окончательно ушёл в отставку крестник Петра I почти сразу же после смерти Елизаветы – в 1762 году. Последние годы жизни он провёл в Суйде, где занимался разведением картофеля (некоторые утверждают, что делал он это по просьбе Екатерины II). Именно в Суйде потом родилась его внучка Надежда Осиповна Ганнибал – мать Пушкина.
Скончался А. П. Ганнибал в 1781 году. Запись в церковной книге гласит, что на момент смерти ему было 98 лет. Но Пушкин утверждал, что на момент смерти прадеда тому должно было быть 92 или 93 года, однако он опирался не на семейные предания, а на ту самую «Немецкую биографию».
Возможно, Абрам Петрович так и остался бы в народной памяти всего лишь малоизвестным героем забавного эпизода российской истории. Однако всего через 18 лет после его смерти родился великий правнук – А. С. Пушкин. Благодаря ему мы до сих пор помним об Абраме Ганнибале как об «арапе Петра Великого».