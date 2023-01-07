«Теперь ты в Армии». «Хлеб и зрелища»

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«Теперь ты в Армии». Часть четвертая Новогодней сказки с продолжением.Так как мы, автобатовцы, были еще прикомандированы и к гражданским, и к стройбатовцам, и к ракетчикам, то и праздновали мы всякие официальные праздники с размахом. Список официальных праздников, включавших построение части на плацу, вручение плюшек особо отличившимся, праздничный обед, праздничный просмотр фильма, праздничный концерт художественной самодеятельности и так далее, был такой:• Новый год• 23 февраля• 8 марта• 1 мая• 9 мая• День автомобильных войск• День строительных войск• День ракетных войск• 7 ноябряНеофициально, с чуть меньшим размахом, праздновали:• день рождения части• день рождения командира части• день рождения нашего СпецСМУ• день рождения начальника нашего СпецСМУПодпольно праздновали все остальное :)За неделю до официальных праздников «сборную солянку» нашей части по художественной самодеятельности буквально запирали в гарнизонном актовом зале, освобождали от всего, и они там дневали и ночевали, готовя праздничный концерт. Даже самые знаменитые «летчики-залетчики», по которым рыдала горькими слезами губа округа, а дисбат мечтательно облизывался, если они умели рассказать с выражением патриотичных стих, спеть песню, станцевать лезгинку, становились на это время «неприкасаемыми». Выбор у них был примерно такой:Если концерт проходил на ура и Высокая Проверяющая Комиссия ставила твердую пятерку с плюсом, им прощались практически все их залеты. До следующих залетов и праздников....В нашей части практически все солдаты были узкими специалистами в своей области деятельности, и поэтому каждому после года службы вменялось задание найти и воспитать себе сменщика. Да, не уволить после 2 лет службы не могли по закону. Но после того, как пару-тройку раз командир части образцово-показательно уволил нескольких дембелей буквально под бой новогодних курантов и пацаны оказывались за пределами КПП, на улице ночью, в метель и -35, автобусы уже не ходят, а до вокзала 50 км, – каждый старался воспитать себе достойную смену. После Приказа передать ему все дела, выполнить дембельский аккорд - и на свободу с чистой совестью.Дембельский аккорд обычно занимал от 1 дня до месяца. Сделал, приняли – на следующее утро получаешь на руки «бегунок», везде подписываешь, что никому ничего не должен, и к вечеру уже в поезде, который везет тебя домой.При выборе кандидата в сменщики в первую очередь ты смотрел на деловые качества своего ученика, а если был выбор, то на его национальность или место жительства. Так, например, при выборе из четверых кандидатов - трёх татар и одного еврея, наш кладовщик АРМа, сам из Татарстана, предпочел все-таки взять еврея. Потому что рулить складом – это же вам не хухры-мухры, тут надо, так сказать, творчески подходить к процессу.Но в целом, "со средней температурой по больнице", каждую из областей деятельности держала своя "группировка". Свинофермой заведовали белорусы с украинцами, узбеки плотно засели на кухне, нормировщики и учетчики были прибалтами, часть и АРМ охраняли чеченцы с дагестанцами, под грузинами был продуктовый склад, ну и так далее, и тому подобное. За лезгинами и осетинами был клуб и вся художественная самодеятельность части....После года твоей службы и перед своим увольнением из славных рядов Армии твой Шеф передает тебе все дела (и даже свои нычки и схроны), и ты – бац! – становишься Уважаемым Членом Общества.Первый год, пока ты салага, с высунутым языком, как шнырь на побегушках у пахана, тебе кажется, ты попал в филиал Ада на Земле. А тут с тобой первыми уважительно здороваются и заискивающе смотрят в глаза. Это, конечно, жирный плюс.Но теперь уже ты в коленно-преклонной позе стоишь на ковре у начальства, и тебя за любой твой или твоего ученика косяк – во все дыхательные и пихательные. Это уже тебя зимой в лютый мороз и пургу по ночам выдергивают из теплой солдатской постели и везут черт-те знает куда, потому что там что-то с электрикой случилось.И тогда ты с ностальгией вспоминаешь свой первый год службы, как отдых в филиале Рая на Земле :)Просто для примера. Вот приехал генерал-майор и дал задание: срочнейшим образом восстановить электрику груженного свежим бетоном зилка, которого на жесткой сцепке в АРМ притащил ЗИЛ-131. И тебя твой учитель в проливной осенний дождь, при +5 за бортом, заставляет пробежаться по автокладбищу и постараться найти и снять особо редкую елистрическую финдиклюшку, которой даже в заначке Шефа нету (про склад молчу – их там даже физически отродясь не поступало... да нет, и по документам не поступало).Тебе это кажется не справедливым. Ну подумаешь, генерал-майор... ну подумаешь, кричит, рвет и мечет – а тут реально плаваешь в грязи и мазуте, а ветер с дождем так и хлещет.А когда сам оказываешься Шефом в приблизительной похожей ситуации, то до тебя доходит, что если твой Ученик эту финдиклюшку не раздобудет – то в лучшем случае губа на 10 суток, а в худшем – дисбат на годик-другой, причем тебе, а не Ученику. Да ещё на той же губе ты эти 10 дней не будешь прохлаждаться в карцере, а переберешь электрику на всех машинах – от зилка и КАМАЗа до Жигулей и Волги – и причем совершенно бесплатно, то бишь задарма!И вот тогда заплыв в грязи по горло в мазуте покажется летним отдыхом на море, даже с учетом поставленной задачи: "Вот как на автомобильном трупе вдруг найдешь что-то электрическое, которое ты еще в глаза не видел – снимать и тащить мне, это оно!"...Оформление клуба всякими там гирляндами и бегущими огнями на дискотеках было за Автором. И он прекрасно насмотрелся, что за каторга была у «артистов». Ха, да я по сравнению с ними на своей работе лежал на печи и плевал в потолок!Ведь что такое, например, дискотека на 8 Марта? Только в нашей части и на АРМе служило 20+ женщин и девушек, так и еще столько же гражданских-вольнонаемных. Их надо было развлекать танцами, да не простыми, а тем же вальсом, например. А половина офицеров на танцполе показывали себя чуть элегантнее слона в посудной лавке. А в Высокой Проверяющей Праздничной Комиссии обязательно была женщина – и вот не дай Бог она не натанцуется!Хуже могло быть только одно: не уделить внимания нашей Продавщице из гарнизонного чипка, которая любила зажигать на танцполе. Рассказывали, что однажды такое по большому недосмотру случилось. На следующий рабочий день наш «филиал Елисеевского гастронома» превратился в обычный захолустный продмаг, где трехлитровые банки с томатным и берёзовым соком соседствовали с килькой в томате и селёдкой в собственном соку.Правда, длилось оное безобразие всего лишь один день. Зампотыла части правильно понял "более чем прозрачный намек", Командир части "наказал невиновных, наградил непричастных" – и больше таких косяков не случалось.Конечно, к зрелищам всегда прилагался и хлеб. Шашлыки с пловом для всей части по умолчанию было. А после официального празднования грузины из продуктового склада накрывали стол для узкого, так сказать, круга, обеспечивая заодно и наполнение хрустальных графинов праздничным «компотом» из грузинских вин. Ведь в армии да алкоголь?! Ни-ни! А вот «компот» – всегда пожалуйста ☺️ А когда «клиент» созревал и начинал закрывать глаза на подозрительно пахнущий «стакан воды», на стол ставилась чача.К утру на пацанов из взвода художественной самодеятельности невозможно было взглянуть без слез, ибо танцы продолжались до упаду в прямом смысле слова.Потом водилы из второй роты развозили женщин по домам и сдавали на руки родным под расписку: «Труп женский, 1 штука. Примите и распишитесь».