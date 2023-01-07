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«Теперь ты в Армии». «Хлеб и зрелища»

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«Теперь ты в Армии». «Хлеб и зрелища»
Фото dontimes.ru




«Теперь ты в Армии». Часть четвертая Новогодней сказки с продолжением.

Так как мы, автобатовцы, были еще прикомандированы и к гражданским, и к стройбатовцам, и к ракетчикам, то и праздновали мы всякие официальные праздники с размахом. Список официальных праздников, включавших построение части на плацу, вручение плюшек особо отличившимся, праздничный обед, праздничный просмотр фильма, праздничный концерт художественной самодеятельности и так далее, был такой:
• Новый год
• 23 февраля
• 8 марта
• 1 мая
• 9 мая
• День автомобильных войск
• День строительных войск
• День ракетных войск
• 7 ноября

Неофициально, с чуть меньшим размахом, праздновали:

• день рождения части
• день рождения командира части
• день рождения нашего СпецСМУ
• день рождения начальника нашего СпецСМУ

Подпольно праздновали все остальное :)

За неделю до официальных праздников «сборную солянку» нашей части по художественной самодеятельности буквально запирали в гарнизонном актовом зале, освобождали от всего, и они там дневали и ночевали, готовя праздничный концерт. Даже самые знаменитые «летчики-залетчики», по которым рыдала горькими слезами губа округа, а дисбат мечтательно облизывался, если они умели рассказать с выражением патриотичных стих, спеть песню, станцевать лезгинку, становились на это время «неприкасаемыми». Выбор у них был примерно такой:



Если концерт проходил на ура и Высокая Проверяющая Комиссия ставила твердую пятерку с плюсом, им прощались практически все их залеты. До следующих залетов и праздников.

...В нашей части практически все солдаты были узкими специалистами в своей области деятельности, и поэтому каждому после года службы вменялось задание найти и воспитать себе сменщика. Да, не уволить после 2 лет службы не могли по закону. Но после того, как пару-тройку раз командир части образцово-показательно уволил нескольких дембелей буквально под бой новогодних курантов и пацаны оказывались за пределами КПП, на улице ночью, в метель и -35, автобусы уже не ходят, а до вокзала 50 км, – каждый старался воспитать себе достойную смену. После Приказа передать ему все дела, выполнить дембельский аккорд - и на свободу с чистой совестью.

Дембельский аккорд обычно занимал от 1 дня до месяца. Сделал, приняли – на следующее утро получаешь на руки «бегунок», везде подписываешь, что никому ничего не должен, и к вечеру уже в поезде, который везет тебя домой.

При выборе кандидата в сменщики в первую очередь ты смотрел на деловые качества своего ученика, а если был выбор, то на его национальность или место жительства. Так, например, при выборе из четверых кандидатов - трёх татар и одного еврея, наш кладовщик АРМа, сам из Татарстана, предпочел все-таки взять еврея. Потому что рулить складом – это же вам не хухры-мухры, тут надо, так сказать, творчески подходить к процессу.

Но в целом, "со средней температурой по больнице", каждую из областей деятельности держала своя "группировка". Свинофермой заведовали белорусы с украинцами, узбеки плотно засели на кухне, нормировщики и учетчики были прибалтами, часть и АРМ охраняли чеченцы с дагестанцами, под грузинами был продуктовый склад, ну и так далее, и тому подобное. За лезгинами и осетинами был клуб и вся художественная самодеятельность части.

...После года твоей службы и перед своим увольнением из славных рядов Армии твой Шеф передает тебе все дела (и даже свои нычки и схроны), и ты – бац! – становишься Уважаемым Членом Общества.

Первый год, пока ты салага, с высунутым языком, как шнырь на побегушках у пахана, тебе кажется, ты попал в филиал Ада на Земле. А тут с тобой первыми уважительно здороваются и заискивающе смотрят в глаза. Это, конечно, жирный плюс.

Но теперь уже ты в коленно-преклонной позе стоишь на ковре у начальства, и тебя за любой твой или твоего ученика косяк – во все дыхательные и пихательные. Это уже тебя зимой в лютый мороз и пургу по ночам выдергивают из теплой солдатской постели и везут черт-те знает куда, потому что там что-то с электрикой случилось.

И тогда ты с ностальгией вспоминаешь свой первый год службы, как отдых в филиале Рая на Земле :)

Просто для примера. Вот приехал генерал-майор и дал задание: срочнейшим образом восстановить электрику груженного свежим бетоном зилка, которого на жесткой сцепке в АРМ притащил ЗИЛ-131. И тебя твой учитель в проливной осенний дождь, при +5 за бортом, заставляет пробежаться по автокладбищу и постараться найти и снять особо редкую елистрическую финдиклюшку, которой даже в заначке Шефа нету (про склад молчу – их там даже физически отродясь не поступало... да нет, и по документам не поступало).

Тебе это кажется не справедливым. Ну подумаешь, генерал-майор... ну подумаешь, кричит, рвет и мечет – а тут реально плаваешь в грязи и мазуте, а ветер с дождем так и хлещет.

А когда сам оказываешься Шефом в приблизительной похожей ситуации, то до тебя доходит, что если твой Ученик эту финдиклюшку не раздобудет – то в лучшем случае губа на 10 суток, а в худшем – дисбат на годик-другой, причем тебе, а не Ученику. Да ещё на той же губе ты эти 10 дней не будешь прохлаждаться в карцере, а переберешь электрику на всех машинах – от зилка и КАМАЗа до Жигулей и Волги – и причем совершенно бесплатно, то бишь задарма!

И вот тогда заплыв в грязи по горло в мазуте покажется летним отдыхом на море, даже с учетом поставленной задачи: "Вот как на автомобильном трупе вдруг найдешь что-то электрическое, которое ты еще в глаза не видел – снимать и тащить мне, это оно!"

...Оформление клуба всякими там гирляндами и бегущими огнями на дискотеках было за Автором. И он прекрасно насмотрелся, что за каторга была у «артистов». Ха, да я по сравнению с ними на своей работе лежал на печи и плевал в потолок!

Ведь что такое, например, дискотека на 8 Марта? Только в нашей части и на АРМе служило 20+ женщин и девушек, так и еще столько же гражданских-вольнонаемных. Их надо было развлекать танцами, да не простыми, а тем же вальсом, например. А половина офицеров на танцполе показывали себя чуть элегантнее слона в посудной лавке. А в Высокой Проверяющей Праздничной Комиссии обязательно была женщина – и вот не дай Бог она не натанцуется!

Хуже могло быть только одно: не уделить внимания нашей Продавщице из гарнизонного чипка, которая любила зажигать на танцполе. Рассказывали, что однажды такое по большому недосмотру случилось. На следующий рабочий день наш «филиал Елисеевского гастронома» превратился в обычный захолустный продмаг, где трехлитровые банки с томатным и берёзовым соком соседствовали с килькой в томате и селёдкой в собственном соку.



Правда, длилось оное безобразие всего лишь один день. Зампотыла части правильно понял "более чем прозрачный намек", Командир части "наказал невиновных, наградил непричастных" – и больше таких косяков не случалось.



Конечно, к зрелищам всегда прилагался и хлеб. Шашлыки с пловом для всей части по умолчанию было. А после официального празднования грузины из продуктового склада накрывали стол для узкого, так сказать, круга, обеспечивая заодно и наполнение хрустальных графинов праздничным «компотом» из грузинских вин. Ведь в армии да алкоголь?! Ни-ни! А вот «компот» – всегда пожалуйста ☺️ А когда «клиент» созревал и начинал закрывать глаза на подозрительно пахнущий «стакан воды», на стол ставилась чача.

К утру на пацанов из взвода художественной самодеятельности невозможно было взглянуть без слез, ибо танцы продолжались до упаду в прямом смысле слова.



Потом водилы из второй роты развозили женщин по домам и сдавали на руки родным под расписку: «Труп женский, 1 штука. Примите и распишитесь».

Продолжение следует
Автор:
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8 комментариев
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  1. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 07:57
    +2
    Для тех кто из анекдота "Я не читатель, я писатель" напоминаю, что это Добрая Новогодняя Сказка! love
    А к Автору попрошу относиться как миму с сачком для ловли бабочек второму слева (или справа, ну это как посмотреть wassat ) из этого клипа:


    good

    Всех с Рождеством!!! drinks
  2. север 2
    север 2 Сегодня, 08:13
    +2
    что касается празднования конкретно Нового года , то его ,дескат, значимость и лично-общественно вселенскую связь сейчас старается искусственно создать и преподнести каждому прямо под нос . Это делается потому , что бы люди не ностальгировали по Советским временам , по СССР , когда Новый Год был короткий но реальный общий праздник отметить
    праздник жизни . Потому что советская власть в СССР как раз и обеспечивало достойную жизнь. Людям такая жизнь , весь Брежневский период ,стала настолько привычной , что они
    Новогодний Праздник в подсознании прировняли к благодарности неизвестно кому , за прожитый год . Мы были настолько беззаботно наивными и думали , что СССР и советская власть навечно . Но коммунисты Горбачёв и Ельцин тоже жрали новогодний оливье запивая его КвК ... , и их планов что надо прервать нашу счастливую жизнь ми не знали .
    А сейчас нам искусственно хотят навязать счастье встретить Новый год . И это для армии тоже не исключение .
  3. Ринат Ниязов
    Ринат Ниязов Сегодня, 08:15
    0
    Закусывать надо)
    Текст по мнению администрации, не несет полезной информации, да и не надо)
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:29
    +2
    Да, всякое бывало! 1968 год. События в Чехословакии! И тут молодой водила маслозаправщика, сдавая назад к самолету, цепляет своей бочкой винт самолета и гнет его! ЧП невиданного размаха! Надо менять двигатель полностью! А на замену движка давалось 3 дня. Но какие 3 дня, если почти война! На улице хотя и август, но погода отвратительная. Дождь, ветер гуляют по аэродрому! Комполка строит технический состав и ставит задачу: - Самолет к утру должен быть в строю! Механиков не привлекать, только техников! Вот напотешались мы над молодыми выпускниками ИВВТУ! Дождь с ветром хлещут, а они на стремянках облепили двигатель и всю ночь при свете переносок меняли его!
    Но к чести молодых техников- лейтенантов к утру самолет был в строю! Конечно там присутствовали и матерые технари, и инженеры, но вся тяжесть легла на плечи выпускников училища, которые незадолго до этого прибыли для прохождения службы!
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 08:34
    +2
    Автору плюс в праздничек. У нас на заставе тоже всякое было.Правда,все советские праздники мы несли службу по 12-14 часов.И лишь Новый год -обычную службу. Многие вели переписку с заочницами. Один из нас из Макеевки вел переписку с 69-летней женщиной.Она ему присылала семечки,сигареты.Он ей письма,на обратной стороне которых была надпись-"Не кантовать. Кайфую".Свободного времени было мало.Но находилось время и посмеяться,и песни попеть.Вот так три года пролетело,как один миг.
  6. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 08:55
    +1
    Ведь в армии да алкоголь?! Ни-ни! А вот «компот» – всегда пожалуйста
    мы на приказ (осень 1993-го) тоже соком отмечали. Яблочно-виноградным. Так так на отмечались (он с "оборотами" был, хотя в трехлитровых банках и продавался свободно) , что последствия пришлось (молодым, за блок сигарет) устранять утром в авральном порядке. к приходу старшины успели wassat laughing drinks
  7. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 09:08
    +2
    , что же я делал на службе?! Ума не приложу! Всего-то каждое утро пробегал 3 км, под "хорошее" настроение ротного 14 км. Ел капусту, сало со щетиной ( мясо белого медведя), 6 мойвин на шестерых за баком. Носился по сопкам с гранатомётом, так, что подошвы и каблуки стачивались. Тактика, огневая, строевая, марш-броски, уставы, ЗОМП, РБ, физо, в перерывах, чтобы не расслабляться наряды, караулы и рабочие команды. А тут люди служили в можно сказать в сказке!
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 09:16
      +1
      Цитата: tatarin1972
      , что же я делал на службе?! Ума не приложу! Всего-то каждое утро пробегал 3 км, под "хорошее" настроение ротного 14 км. Ел капусту, сало со щетиной ( мясо белого медведя), 6 мойвин на шестерых за баком. Носился по сопкам с гранатомётом, так, что подошвы и каблуки стачивались. Тактика, огневая, строевая, марш-броски, уставы, ЗОМП, РБ, физо, в перерывах, чтобы не расслабляться наряды, караулы и рабочие команды. А тут люди служили в можно сказать в сказке!


      И куда же вас нелегкая занесла? Я вот к примеру был освобожден от всех нарядов и всяких кроссов по пересеченной местности. Ну за исключением учебки конечно. Летно-подъемный состав, понимаешь ли. И питание по реактивной норме. Даже шоколад каждый день.. good