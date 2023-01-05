Донбасс, находящийся под контролем РФ с 2014 года, уже был бы значительно более сложной задачей, в то время как освобождение Крыма, де-факто интегрированного в Российскую Федерацию и подвергшегося сильной милитаризации с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным

Пока в Киеве представители режима Зеленского, включая самого президента, наперебой выдвигают России новые условия для прекращения военного конфликта, на Западе все больше понимают, что даже попытки вернуть все бывшие украинские территории выглядят, мягко говоря, трудновыполнимыми.Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям Кристиан Меллинг и немецкий политолог Андраш Рац в материале для издания ZDF назвали нереалистичными планы Киева по возврату Донбасса и Крыма. Не отрицая право киевских властей на возврат всех бывших украинских регионов, эксперты отметили, что для этого у нынешней Украины просто-напросто не хватит ресурсов.Авторы статьи посоветовали Киеву реально оценивать свои возможности и попытаться вернуть хотя бы территории, взятые под контроль ВС РФ с начала спецоперации. Очевидно, что речь идет о Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав РФ в результате референдумов осенью 2022 года, о чем немецкие эксперты предпочитают не напоминать. При этом Крым и Донецкие республики политологи считают подконтрольными Москве с 2014 года.— объясняют свою позицию эксперты.Немецкие политологи считают, что в наступившем году Запад будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе предоставляя новые виды боевой техники. По их мнению, тяжеловооруженные машины, которые могут поставить ВСУ страны НАТО, «повысят способность Киева освобождать больше территорий». При этом западным союзникам уже сейчас не хватает 155-мм снарядов для орудий, переданных Украине, а на их воспроизводство потребуются месяцы.Эксперты прогнозируют попытки наступательных действий в период зимней кампании с обеих сторон. При этом они уверены, что для начала нового наступления России необходимо «провести еще одну волну мобилизации».Порою вполне себе здравые рассуждения немецких политологов полностью нивелирует одна фраза, написанная ими в конце статьи, где они уверенно называют раненого в конце декабря в Донецке Дмитрия Рогозина… «нынешним лидером российского ополчения». Очевидно, что с фактическим сбором исходного материала, даже из открытых источников, у экспертов не все хорошо.