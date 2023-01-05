Военное обозрение
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Немецкие политологи назвали нереалистичными планы Киева по возврату Донбасса и Крыма

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Немецкие политологи назвали нереалистичными планы Киева по возврату Донбасса и Крыма

Пока в Киеве представители режима Зеленского, включая самого президента, наперебой выдвигают России новые условия для прекращения военного конфликта, на Западе все больше понимают, что даже попытки вернуть все бывшие украинские территории выглядят, мягко говоря, трудновыполнимыми.


Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям Кристиан Меллинг и немецкий политолог Андраш Рац в материале для издания ZDF назвали нереалистичными планы Киева по возврату Донбасса и Крыма. Не отрицая право киевских властей на возврат всех бывших украинских регионов, эксперты отметили, что для этого у нынешней Украины просто-напросто не хватит ресурсов.

Авторы статьи посоветовали Киеву реально оценивать свои возможности и попытаться вернуть хотя бы территории, взятые под контроль ВС РФ с начала спецоперации. Очевидно, что речь идет о Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав РФ в результате референдумов осенью 2022 года, о чем немецкие эксперты предпочитают не напоминать. При этом Крым и Донецкие республики политологи считают подконтрольными Москве с 2014 года.

Донбасс, находящийся под контролем РФ с 2014 года, уже был бы значительно более сложной задачей, в то время как освобождение Крыма, де-факто интегрированного в Российскую Федерацию и подвергшегося сильной милитаризации с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным

— объясняют свою позицию эксперты.

Немецкие политологи считают, что в наступившем году Запад будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе предоставляя новые виды боевой техники. По их мнению, тяжеловооруженные машины, которые могут поставить ВСУ страны НАТО, «повысят способность Киева освобождать больше территорий». При этом западным союзникам уже сейчас не хватает 155-мм снарядов для орудий, переданных Украине, а на их воспроизводство потребуются месяцы.

Эксперты прогнозируют попытки наступательных действий в период зимней кампании с обеих сторон. При этом они уверены, что для начала нового наступления России необходимо «провести еще одну волну мобилизации».

Порою вполне себе здравые рассуждения немецких политологов полностью нивелирует одна фраза, написанная ими в конце статьи, где они уверенно называют раненого в конце декабря в Донецке Дмитрия Рогозина… «нынешним лидером российского ополчения». Очевидно, что с фактическим сбором исходного материала, даже из открытых источников, у экспертов не все хорошо.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Генштаба ВСУ
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13 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Вчера, 14:19
    +1
    Пурга.
    Лишь бы деньги платили за нее.
    Пять раз закинь дезу и один раз получи за нее деньги.
    Британские ученые и немецкие политологи кормчтся с рук амских банкиров
    1. фа2998
      фа2998 Вчера, 14:29
      -8
      Цитата: антивирус
      Пурга.

      Это что за "пургу" понимать?Не давно говорили ,что "Херсон навеки с Россией".И где этот Херсон? request
      1. nik-mazur
        nik-mazur Вчера, 14:55
        +5
        Цитата: фа2998
        И где этот Херсон?
        А вы считаете, что война уже закончилась и можно подводить итоги?
    2. Светлан
      Светлан Вчера, 14:37
      +5
      Где пурга? В чем? Они говорят то же что и мы. Дырку от бублика получит Украина, а не Донбасс и Крым.
      Или ты с этим не согласен?
    3. Egeny
      Egeny Вчера, 15:25
      +1
      Пурга, не пурга, но с головой у дяденек-аналитиков явно что-то не так...
      Рогозин - "лидер ополчения"... смешно.)
  2. BigMaxMack
    BigMaxMack Вчера, 14:30
    -1
    Сейчас вопрос стоит даже не в военной операции. Как отреагируют люди, которые уже больше 8 лет по сути живут в другом государстве?
  3. LukaNord
    LukaNord Вчера, 14:37
    +1
    Фрицы ,как бы мы опять ГДР не восстановили ! Там многие злые на вас у власти ,которые лижут США все подряд ..
    Англосаксы вам опять фюрере подыскивают ,возможно из Зеленских и т.д. Хотите такого ? laughing
    Вот только Россия уже поняла ,кто и что и почему ..
    И ваши поставки вооружения в Киев ,под вопли еврея Зе Это о многом говорит о вас negative Не ошибитесь в выборе немецкий народ ,в очередной раз .за свои историю немцы
    Кто вас опять подставляет под Русский сапог ? Эх вы
  4. Alex242
    Alex242 Вчера, 14:56
    -2
    Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям Кристиан Меллинг и немецкий политолог Андраш Рац в материале для издания ZDF назвали нереалистичными планы Киева по возврату Донбасса и Крыма.

    - сидит там, гадает на кофейной гуще, завтра что ни будь другое сморозит...
  5. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 14:57
    +2
    .
    Очевидно, что с фактическим сбором исходного материала, даже из открытых источников, у экспертов не все хорошо.

    Немецким экспертам, лучше не к "сходным материалам" обращаться, а к истории ВМВ. Если русские гитлеровских нацистов и бандеровцев разбили, то и киевских нацистов и новобандеровцев, тоже разобьют.
  6. kaufman
    kaufman Вчера, 15:00
    +1
    Какой то лютый бред. А главное одна статья за другой. Что больше нечего публиковать на ВО? Новостей нет ?
  7. Andy_nsk
    Andy_nsk Вчера, 15:07
    +2
    Не понимаю я логику этих политологов: Крым и Донбасс значит чубатые небратья отвоевать не смогут, а Херсонскую область смогут? Думаю, военные действия будут вестись по принципу: или всё, или ничего. Никто на полпути останавливаться не собирается, причем у России потенциал во всех смыслах больше, а помощь - она и есть только помощь, никто всерьёз впрягаться за окраину не собирается, будут подкидывать вооружение по принципу чего не жалко выбросить.
  8. Виктоо Харитонов
    Виктоо Харитонов Вчера, 15:14
    -3
    Зато наши политологи реалистично предсказывают взятие Варшавы.
  9. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 15:59
    -1
    Мысли немецких политиков идут в разрез с Брюсселем, бунт однако, неповиновение.