Пресса США: В Вашингтоне назвали несколько причин, по которым не будут поставлять американские танки Abrams на Украину

Американские танки Abrams на вооружение украинской армии не поступят, в Вашингтоне приняли решение не передавать тяжелую бронетехнику ВСУ по нескольким причинам. Об этом пишет The Washington Post.
Издание ссылается на слова неназванных высокопоставленных чиновников, заявивших, что принято решение отказать в передаче танков Abrams Украине. Свое решение в Вашингтоне объясняют тем, что американские танки потребляют много топлива, очень сложные в обслуживании и подвержены частым поломкам. А также они весят очень много. В общем, американцы намекнули украинцам, что обслуживать такую дорогостоящую технику они не смогут.
Abrams могут часто ломаться, поэтому нуждаются в большом опыте обслуживания
- пишет издание.
Между тем в Киеве не теряют надежды все же получить на вооружение танки западного образца, необязательно американские, можно и немецкие. Попытки получить в подарок или закупить тяжелую бронетехнику у одной из западных стран предпринимались с самого начала специальной военной операции и на сегодняшний день не принесли ничего украинскому режиму, кроме расстройства. Ранее в поставках танков Leopard отказали немцы, одновременно запретив это делать и другим странам. Затем французы отказали в поставках танков Leclerc, заявив, что они очень сложны в обслуживании и украинские военные не сумеют их правильно эксплуатировать.
Так что придется Киеву довольствоваться боевыми машинами пехоты M2 Bradley, поставку которых рассматривает Вашингтон. Как заявили в США, это почти "легкий танк", способный на равных бороться с российскими Т-72, Т-80 и Т-90.