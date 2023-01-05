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Пресса США: В Вашингтоне назвали несколько причин, по которым не будут поставлять американские танки Abrams на Украину

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Пресса США: В Вашингтоне назвали несколько причин, по которым не будут поставлять американские танки Abrams на Украину

Американские танки Abrams на вооружение украинской армии не поступят, в Вашингтоне приняли решение не передавать тяжелую бронетехнику ВСУ по нескольким причинам. Об этом пишет The Washington Post.


Издание ссылается на слова неназванных высокопоставленных чиновников, заявивших, что принято решение отказать в передаче танков Abrams Украине. Свое решение в Вашингтоне объясняют тем, что американские танки потребляют много топлива, очень сложные в обслуживании и подвержены частым поломкам. А также они весят очень много. В общем, американцы намекнули украинцам, что обслуживать такую дорогостоящую технику они не смогут.

Abrams могут часто ломаться, поэтому нуждаются в большом опыте обслуживания

- пишет издание.

Между тем в Киеве не теряют надежды все же получить на вооружение танки западного образца, необязательно американские, можно и немецкие. Попытки получить в подарок или закупить тяжелую бронетехнику у одной из западных стран предпринимались с самого начала специальной военной операции и на сегодняшний день не принесли ничего украинскому режиму, кроме расстройства. Ранее в поставках танков Leopard отказали немцы, одновременно запретив это делать и другим странам. Затем французы отказали в поставках танков Leclerc, заявив, что они очень сложны в обслуживании и украинские военные не сумеют их правильно эксплуатировать.

Так что придется Киеву довольствоваться боевыми машинами пехоты M2 Bradley, поставку которых рассматривает Вашингтон. Как заявили в США, это почти "легкий танк", способный на равных бороться с российскими Т-72, Т-80 и Т-90.
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39 комментариев
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  1. Эдик
    Эдик Вчера, 14:15
    +5
    Abrams могут часто ломаться, поэтому нуждаются в большом опыте обслуживания

    Короче, не к чему вам украинцы такое Г!)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 14:17
      +4
      Иракский опыт видать не позволяет американцам быть спокойными за судьбу Абрамс на Украине. laughingА если "плохие" русские заснимут уничтожение Абрамса,то кто же его покупать то будет?
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 14:34
        +2
        Ну один (хотя бы) трофейный Абраша то нужён.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 15:07
          +2
          Цитата: Nexcom
          Ну один (хотя бы) трофейный Абраша то нужён.


          Кому он нужен?Тот же Ирак отказался от Абрамсов и начал в своё время закупать российские танки.
          С лета 2014 года правительство Ирака закупило в России штурмовые вертолёты Ми-28НЭ и Ми-35, танки Т-90, тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А, зенитные комплексы «Панцирь-С1Э». Новая техника отлично показала себя в боях, благодаря чему иракские власти продолжили закупки вооружений в России. Новейшие образцы были продемонстрированы иракскими военными на параде в честь юбилея вооруженных сил, который прошёл в Багдаде.Парадным строем по улицам иракской столицы прошли танки, бронемашины артиллерийские системы российского производства. В небе над городом пролетели российские штурмовые вертолёты - самая современная техника в ВВС Ирака.Как обратили внимание эксперты, ранее в парадных мероприятиях иракской армии принимали участие танки M1A2 Abrams, переданные армией США. Не менее ста таких боевых машин находились на вооружении элитной 9-й бронетанковой бригады Иракской армии. Активная закупка Ираком российской техники вызвала негодование в Белом Доме. Пентагон прекратил обслуживание иракских «Абрамсов».Это привело к тому, что на параде в Багдаде 9-ю бригаду представляли танки Т-90С, которые в ближайшее время вытеснят из Ирака американских конкурентов.

          https://www.mk.ru/politics/2021/01/16/irak-kupil-rossiyskie-tanki-t90-vmesto-amerikanskikh-abrams.html
          1. Герман 4223
            Герман 4223 Вчера, 15:51
            +1
            „Кому он нужен?” Ну во первых чтобы лучше узнать его уязвимые места,или может полезные для нас особенности конструкции. Ну а потом дополнить экспонатом наш танковый музей.
            1. voyaka uh
              voyaka uh Вчера, 17:55
              +2
              Можно взять из иракской армии. У них смесь из Абрамсов и Т-72.
              1. Комментарий был удален.
      2. фа2998
        фа2998 Вчера, 14:41
        -3
        Цитата: Orange-Bigg
        Иракский опыт видать не позволяет американцам быть спокойными за судьбу Абрамс на Украине. laughingА если "плохие" русские заснимут уничтожение Абрамса,то кто же его покупать то будет?

        Это не Ф-35,давно не производиться(даже линии сборки разобрали).Да и Ираке съемок достаточно.
        Но ТАНК ДОСТОЙНЫЙ.Последних модификаций.Но тяжелый(лучше его в Израиль),в черноземе закопается по башню.
        1. orionvitt
          orionvitt Вчера, 18:06
          0
          Цитата: фа2998
          Но ТАНК ДОСТОЙНЫЙ.

          Да обычный танк. Не лучше российских, или немецких. Кстати горят не плохо, как и "леопарды". Видели и в Ираке и в Сирии.
  2. Nexcom
    Nexcom Вчера, 14:18
    +8
    Чой то чой то чой то??? Бредли М2 - почти легкий танк и на равных могёт бороться с Т72, Т80 и Т90 ?????
    Что опять курили американцы? Или они так свидомитов подбадривают на убой идти?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 14:25
      +7
      А ещё говорят что американцы сделали на Абрамсе летающую башню,чтобы в случае угрозы экипаж танка мог бы отлететь в безопасное место вместе с башней.Как на видео.

    2. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 15:47
      +1
      Ну это что-то в стиле: „ да не бойся тебе понравится laughing
  3. Normann
    Normann Вчера, 14:19
    +4
    Если
    M2 Bradley ... почти "легкий танк", способный на равных бороться с российскими Т-72, Т-80 и Т-90.
    тогда зачем им такое количество абрамсов? Бармалеев по пустыне гонять.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 14:20
      +3
      Абрашки им нужны для истинных амеров. Для суррогата и Бредли сойдет.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 14:34
      -2
      На Бредли установлены ПТУРы.
      И его малокалиберная пушка стреляет снарядами-стрелками из обедненного урана с высокой бронебойностью
      1. nik-mazur
        nik-mazur Вчера, 15:00
        +4
        Цитата: voyaka uh
        На Бредли установлены ПТУРы
        На пехотинца тоже можно установить ПТУР. А на лошадь с телегой малокалиберную пушку.
        Значит ли это, что любого солдата можно приравнять к танку, а вместо САУ использовать тачанки запряженные тройкой лошадей?
        1. Nexcom
          Nexcom Вчера, 15:03
          -1
          Мерикосы и не такое споют. Типа все у них такое продвинутое. И не повторимое.
        2. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 16:16
          +2
          Тем не менее, на счету Бредли с Тоу в операции Буря в пустыне есть немало иракских танков.
          Подбитых ночью с больших дистанций. Это - практика.
          И не стоит ею пренебрегать.
          1. nik-mazur
            nik-mazur Вчера, 16:33
            -1
            Цитата: voyaka uh
            на счету Бредли с Тоу в операции Буря в пустыне есть немало иракских танков.
            На счету просто Тоу и Корнетов, таскаемых пехотой без всяких Брэдли, подбитых танков ещё больше, и что? Мы тут о БМП толкуем или о том, что на ней можно возить?
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 14:27
    +7
    Из сми США о боевой машине пехоты M2 Bradley
    В итоге получился БМП который не может перевозить солдат. Разведывательная машина, которая слишком заметна и неповоротлива чтобы вести разведку и легкий танк и тонкой броней. При этом "Бредли" был буквально набит различными боеприпасами.

  5. Bingo
    Bingo Вчера, 14:30
    +2
    — Вызовите отца на дуэль.
    — Никогда!
    — Но почему?
    — Во-первых, он меня убьёт, а во-вторых…
    — И первого достаточно.

    А вообще, про вопли инострани про РФ и Украину - там больше другая цитата подходит
    — Человек разрушил семью, выгнал из дома жену с ребёнком!
    — Каким ребёнком! Я — офицер!
    — Выгнал жену с офицером!
  6. BigMaxMack
    BigMaxMack Вчера, 14:32
    0
    Действительно сейчас ещё не время. Сначала сольют со складов не модернизированные бредли 80х годов, потом пойдёт очередь абрамсов первых модификаций.
  7. kit88
    kit88 Вчера, 14:39
    +3
    В каком месте M2 Bradley на равных с Т-72... what
    Буксируемый ПТУР против танка получается. И то не факт, что пробьет.
    А вдруг Т-72 первым увидит цель? Шансов нет?
    Об этом американцы решили толерантно умолчать.
  8. фа2998
    фа2998 Вчера, 14:46
    0
    Цитата: Nexcom
    Бредли М2 - почти легкий танк и на равных могёт бороться с Т72, Т80 и Т90

    Там не написано что Бредли может выдерживать 125 мм. снаряды.Тут тактика,против ПТУР ,трудно устоять.
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 14:53
      +3
      Даже если и напишут. 125 мм это хана этому Бредли при одном попадании. Искренне верю что наши танкисты будут проворнее свидомитов.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 15:43
      0
      100мм от БМП-3 тоже вряд-ли выдержит. Но лучше чтобы этой техники там вообще не оказалось.
  9. Alex242
    Alex242 Вчера, 14:52
    0
    ну в общем если по русски , то хрен вам ...воюйте, но только на своем...
  10. V.B.
    V.B. Вчера, 14:55
    0
    А три миллиарда долларов России окраина вернула? Или набиулина, силуанов и и тот, кто их назначил лично за них вернут?
    1. nik-mazur
      nik-mazur Вчера, 16:36
      -1
      Цитата: V.B.
      А три миллиарда долларов России окраина вернула?
      В огороде бузина, а в Киеве дядька.
      «Видишь связь между американскими БМП и Набиулиной? А она есть...»
  11. hohohol
    hohohol Вчера, 15:09
    +1
    Ну матрасники может быть и не поставят, а вот пшеханы могут свои абрамсы xoxлам и перепродать, с четырехкратной наценкой. Они ведь всё равно на южно корейские танки нацелились. А на поставках старья можно как всегда и навариться.
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 15:39
    0
    В этом проявляется всё отношение США к Украине. Аборигенам и обезьянам технику белого человека доверять нельзя.
  13. engy
    engy Вчера, 15:48
    0
    Ну, логика говорит о том, что рано или поздно им придётся поставлять какие-то свои танки. Последнее интервью Залужного говорило о некоторой озабоченности в этом вопросе. Правда, по форме это выглядело так, что у Украины много трофейной техники, но у самих русских она была в таком плохом состоянии, что её использовать невозможно. Это происходит на фоне того, что в России имеется возможность воспроизводить танки. Уж не знаю, много ли, но есть.
  14. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 15:57
    -1
    Abrams могут часто ломаться, поэтому нуждаются в большом опыте обслуживания

    У немцев Леопарды мерзнут. У американских Абрамсов ломка, без кокса никуда. Ждем достойных отмазок от французов и англичан. Про итальянцев я молчу, у них OF-40 и так кот наплакал, для парадов и показательных учений хоть-бы хватило.
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 15:59
    +1
    Как заявили в США, это почти "легкий танк", способный на равных бороться с российскими Т-72, Т-80 и Т-90

    Во время "Бури в пустыне" М2 пробивались из старых модификаций Т-72 (из тех, кого не успели покрошить с воздуха) даже чугуниевыми болванками для учебных стрельб.
    Справедливости ради, наши тоже понимали уровень подготовки арабских товарищей и поставлять им что-то более серьезное тоже не считали нужным.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 18:01
      0
      Это Вас дезинформировали.
      Во время Бури в пустыне было грандиозное побоище, которые устроили Абрамсы и Бредли иракским танкистам.
      Ночью, с больших дистанций. С сухим счетом.
      1. Rage66
        Rage66 Вчера, 19:37
        +1
        Ночью и с джавелином можно побоище устроить.
        Это не значит, что боец с джавелином заменит танк hi
  16. opuonmed
    opuonmed Вчера, 16:29
    0
    это пока не будут ! завтра или через неделю по другому скажут ! не надо расслабляться !
  17. iouris
    iouris Вчера, 17:33
    0
    Ломаются девушки, а не танки. Танк подвержен неисправностям (отказам). Неисправность есть любое несоответствие заданным требованиям. Отказ - переход в неработоспособное состояние. Хуже всего то, что эти переходы внезапны.
  18. Rage66
    Rage66 Вчера, 19:33
    +1
    M2 Bradley, поставку которых рассматривает Вашингтон, это почти "легкий танк", способный на равных бороться с российскими Т-72, Т-80 и Т-90.

    Они там совсем поехавшие?

    M2 Bradley,
    Боевая масса, т 22,59
    Экипаж (десант), чел. 3 (6)
    Бронирование противопульное
    Вооружение 25-мм автоматическая пушка М242 «Бушмастер»;
    7,62-мм пулемет М240С; пу ПТУР «Тоу»
    Боекомплект 900 снарядов, 2340 патронов,
    7 ПТУР «Тоу»
    Двигатель Камминс VTA-903T, дизельный с турбонаддувом,
    мощностью 500 л. с.
    Максимальная скорость, км/ч 66 (по шоссе);
    7,2 (на плаву)
    Запас хода, км 480.

    Где тут близко даже к т-72? lol
    1. Михаил Казаков
      Михаил Казаков Вчера, 22:28
      0
      Она в последней комплектации по одному близка - по массе. А вообще Бредли как и абрамс - жертва надстроек. На изначельно неплохой БМП - понавесили, оружия, ДЗ, другой всякой фигни - и получилось мало того что все платформа которая еле едет и с ударной мощью как у обычного БМП, а если сравнить с нашими - то и хуже чем у БМП3 (которая к слову еще и водные преграды преодолевает).
      Славбогу наши тупо поняли что для БМП прорыва нужна новая платформа, а не навешивание всякого якого на те же БМП 1\2, и создали Курганец.