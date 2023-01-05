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Советник президента США по нацбезопасности: Решение о выводе американских войск из Афганистана оказалось на руку Украине

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Советник президента США по нацбезопасности: Решение о выводе американских войск из Афганистана оказалось на руку Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил американской газете The Washington Post о том, что решение о полном выводе американских войск с территории Афганистана летом 2021-го года в итоге оказалось на руку Украине. Как уточнил политик, американская армия ощущала бы натиск со стороны ВС РФ при продолжении военных столкновений в регионе.


Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России

– заявил политик.

При этом, как добавил Салливан, политика Вашингтона "вовсе не направлена на военное столкновение с Москвой".

Отметим, что совсем недавно госсекретарь США Энтони Блинкен также связал вывод войск из Афганистана с дальнейшим предоставлением военной помощи Украине. Дипломат также придерживается позиции, согласно которой Вашингтон исчерпал бы все свои необходимые ресурсы для всеобъемлющей поддержки Киева, если бы этого не произошло. То же самое касалось бы и западных стран-союзников Соединённых Штатов, помощь со стороны которых Украине также была бы существенно ограничена.

Напомним, что процесс вывода США своего военного контингента с территории Афганистана начался ещё весной позапрошлого года, а окончательно покинули страну они 31 августа того же года. Несмотря на «обещания» Центрального командования США о передаче вооружений правительственным силам (не менее 17000 единиц техники), большая часть оставленного оружия было перехвачена боевиками. В итоге, в руках представителей движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) оказалось, по меньшей мере, 900 орудий, 30 автомобилей Hummer, 20 армейских пикапов, десятки военных грузовиков и даже средства боевой и транспортной авиации.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.defense.gov/
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21 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 15:12
    +6
    А решение о выводе американских советников и прекращения военной помощи , конечно окажется на руку Польше. Или Румынии. Или кого они там следящим эшелоном готовить будут, после слития бывшей украины. Так это и работает. Сипаи гибнут и падают с крыши , цепляясь за колеса вертолетов, а белые господа набирают новых дуболомов.
    1. marchcat
      marchcat Вчера, 15:35
      +4
      Энтони Блинкен продолжает оправдывать позорное бегство из Афганистана, при этом умудряется находить выгодополучатей из всего этого. Клоун!!!
      1. Татьяна
        Татьяна Вчера, 16:26
        +1
        Советник президента США по нацбезопасности: Решение о выводе американских войск из Афганистана оказалось на руку Украине

        Вообще-то Салливана в высказываниях об Украине ещё в июне 2021 года обошёл венгерский еврей и госсекретарь США Энтони Блинкин.

        В июне 2021 года шоумену Зеленскому во главе Украины, а заодно с ним и всему киевскому политбомонду, из американского госдепа устами Энтони Блинкена недвусмысленно дали понять – что интересы Украины «мы (США) способны отстаивать и без вас (украинцев)».

        Такого конкретного "пинка" украинцам со стороны США, что называется, и врагу не пожелаешь.
        Вот украинцы и воюют сейчас по-вашингтонски - до "посдеднего" украинца!
      2. Леонид67
        Леонид67 Вчера, 16:32
        0
        Не правильно вы рассуждаете! Американцы заранее просчитывая свои планы на украине решили бросить к чёрту этот малозначимый Афган когда можно ослабить, а в дальнейшем раздерибанить богатую на ресурсы Россию. Поэтому не Блинкен клоун, а Путин позволивший у нас под носом хозяйничать вражескому военному блоку, только по той причине, что он видите ли верил западу... на свадьбах у них отплясывал, пытался своим стать. Вот его, а в месте с ним и нас нагнули втянув в братоубийственную войну. И даже после таких убийственных просчётов нельзя ничего поделать потому что оказалось армия, то у нас дутая, разворованная, отсталая по многим параметрам и численно подходит только для экспедиционных операций против бармалеев. Как вам такая неприятная правда? Хочется ещё кричать урЯ?
        1. Andobor
          Andobor Вчера, 16:59
          0
          Цитата: Леонид67
          он видите ли верил западу...

          Да, верил, наивно верил в беспримерную стойкость донецких шахтеров,
          - да он все это изначально создавал.
          1. Леонид67
            Леонид67 Вчера, 17:33
            -2
            Вы хотите сказать, что Путин изначально создавал условия в которых России будет крайне сложно победить? Но так ведь делают предатели и враги? Мне кажется что вероятнее всего "политический дзюдоист" так заигрался, что сам попал впросак
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:16
        +1
        Цитата: marchcat
        Энтони Блинкен продолжает оправдывать позорное бегство из Афганистана, при этом умудряется находить выгодополучатей из всего этого. Клоун!!!

        Клоун иль нет, но из Афгана украинцы могли бы сделать выводы о том, что ждёт их.
        1. Леонид67
          Леонид67 Вчера, 17:27
          -1
          но из Афгана украинцы могли бы сделать выводы

          Но из Афгана русские могли сделать вывод, что нас ждёт, просто же так США не будут оставлять маковые поля значит где то есть куш побольше, а в то же время ВСУ активно готовились к войне. Кем надо быть чтобы не догадаться к чему всё шло?
  2. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 15:20
    -4
    Решение о прекращении поставок американского оружия на Украину окажется на руку США.
    Больше денег останется гражданам США на здравоохранение, жилье, дороги.
    1. Normann
      Normann Вчера, 16:59
      +1
      Войны наоборот развязываются с целью поднятия своей экономики путем полной загрузки собственных предприятий, да и много других плюсов, конечно если это война не против более сильного или равного противника, так что не порите чепуху.
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 15:23
    +4
    wink
    Ага, все союзники США по Афгану на своей шкуре ощутили, как их ни за что не кинет США и поэтому прям с копыт сбиваются помогать Украине. А кого непосредственно не затронуло, тот как Катар и Саудиты - экономически накладывает... Только почему-то не ссанкции на Россию, а болт на Матрасию
  4. Fisherman
    Fisherman Вчера, 15:32
    +2
    Ясен пень, что Боливар двоих не вывезет, сразу два таких конфликта янки не потянули бы и они верно сделали, что быстро убрались (бежали сломя голову) из Афгана. Правда стратегия у них была на тот момент не украинскую войну одну только зажечь, а запалить нам Среднюю Азию. Они же буквально заставили бежать своих прокси из Афгана и "попросили принять к себе" наши бывшие республики порядка 40 000 подготовленных ими же моджахедов...так янки пытались ползуче внедрить в нашу Среднюю Азию практически свои войска. Но Путин фактически запретил/предупредил союзников о таком ползучем вторжении США и Бердымухамедов первым фактически обрезал просьбы США (потому и помер загадочно быстро, но сын его чётко признает авторитет Путина и держится нашей политики в регионе). Иначе мы имели бы два фронта сразу. А так - США имеют позор по Афгану и не смогли там ничего разжечь (хотя до сих пор пытаются, но на беду их прокси логистика там ужасная для США и в Пакистане такой бардак, что поддержать "своих" они могут только морально) и на украине у них всё скатывается в затяжной конфликт, где длинная логистика военных грузов ведёт к поражению...ведь достаточно нам обрезать некоторые пути - и вся афёра США на украине превратиться в очередное бегство как в Афгане.
    1. Normann
      Normann Вчера, 17:03
      +1
      ведь достаточно нам обрезать некоторые пути
      только почему-то никто этого не делает.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:23
        0
        Цитата: Normann
        только почему-то никто этого не делает.

        Да,не делает.
        и отсюда вопрос: для кого или ради чего?
  5. Alex242
    Alex242 Вчера, 15:35
    0
    При этом, как добавил Салливан, политика Вашингтона "вовсе не направлена на военное столкновение с Москвой".

    - на кого же тогда ? что то не получается у них последнее время юлить.....
  6. Alemax
    Alemax Вчера, 15:45
    0
    Как то с ног на голову в этой логике Саливана всё поставлено.
    В 21- м году, НАТО, а конкретно, США, уже достаточно плотно помогали Украине. И помогали они ей из расчета развязать конфликт. Никак не по доброте душевной. А Пентагон, он как - то спонтанности и суеты не терпит.
    Потому планирует всё на 20 лет вперёд.
    Если бы не вышли из Афганистана, значит не затеяли бы конфликт на Украине.
    И наоборот. Вышли специально, чтобы переключиться на европейский ТВД. Это же очевидно. А 404 здесь вообще не при делах. Расходный материал.
  7. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 16:09
    -1
    Советник президента США по нацбезопасности: Решение о выводе американских войск из Афганистана оказалось на руку Украине

    Советник в корне не прав!
    Просто США вылезли из одного гафна и вляпались в другое.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 16:15
    +1
    При этом, как добавил Салливан, политика Вашингтона "вовсе не направлена на военное столкновение с Москвой".

    Ну мы так и поверили, особенно Салливану. Все началось, еще при Горбачеве, а при Ельцыне продолжалось.
    Да и не просто так, "сломя голову", США убежали из "насиженного хлебного" места - Афганистана. Им нужно было начать войну с Россией, но не своими силам, а силами туземной армии.
  9. opuonmed
    opuonmed Вчера, 16:26
    0
    так тока они сша узнали о сво так сразу всех бросили и улетели а то бы РФ поставила все что тока можно против армии сша вот бы они бы там прикурили бы !
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 16:43
      +1
      Цитата: opuonmed
      так тока они сша узнали о сво так сразу всех бросили и улетели

      Так США, сам разрабатывал для Украины план вторжения, уже с 2014 года, просто Россия успела упредить это вторжение, буквально на несколько суток.
  10. Fangaro
    Fangaro Вчера, 19:16
    0
    Афганцев оставили на заклание.
    А год спустя нашли объяснение: за Украину съедимую и поделимую пришлось из Афганистана быстро изыдти.