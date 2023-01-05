Советник президента США по нацбезопасности: Решение о выводе американских войск из Афганистана оказалось на руку Украине

Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил американской газете The Washington Post о том, что решение о полном выводе американских войск с территории Афганистана летом 2021-го года в итоге оказалось на руку Украине. Как уточнил политик, американская армия ощущала бы натиск со стороны ВС РФ при продолжении военных столкновений в регионе.– заявил политик.При этом, как добавил Салливан, политика Вашингтона "вовсе не направлена на военное столкновение с Москвой".Отметим, что совсем недавно госсекретарь США Энтони Блинкен также связал вывод войск из Афганистана с дальнейшим предоставлением военной помощи Украине. Дипломат также придерживается позиции, согласно которой Вашингтон исчерпал бы все свои необходимые ресурсы для всеобъемлющей поддержки Киева, если бы этого не произошло. То же самое касалось бы и западных стран-союзников Соединённых Штатов, помощь со стороны которых Украине также была бы существенно ограничена.Напомним, что процесс вывода США своего военного контингента с территории Афганистана начался ещё весной позапрошлого года, а окончательно покинули страну они 31 августа того же года. Несмотря на «обещания» Центрального командования США о передаче вооружений правительственным силам (не менее 17000 единиц техники), большая часть оставленного оружия было перехвачена боевиками. В итоге, в руках представителей движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) оказалось, по меньшей мере, 900 орудий, 30 автомобилей Hummer, 20 армейских пикапов, десятки военных грузовиков и даже средства боевой и транспортной авиации