Пунические войны: был ли шанс у Карфагена?

Основанный в 753 г. до н. э. Рим в течение первых нескольких столетий своего существования был небольшим государством, занимавшим лишь прилегающую к городу территорию. Ничем особенным он не выделялся, а о его существовании знали лишь соседние племена. Древнегреческие авторы, например, впервые начали упоминать Рим в своих сочинениях только в III в. до н. э. Словом, в течение первых 450 лет своего существования Рим оставался малозначительным, не стремящимся к завоеваниям государством. Но почему вдруг всё так резко изменилось? Почему из крохотного миролюбивого государства с республиканской формой правления Рим вдруг быстро превратился в стремящуюся к новым завоеваниям империю, которая завоевала не только большую часть Европы, но и территории в Азии и Африке? Резкий перелом произошёл в ходе Пунических войн.
Но жажда к завоеваниям появилась ещё до них. К началу III в. до н. э. в ходе Самнитских войн Рим покорил почти всю Италию. Покорение Италии показало римлянам, что они могут завоевать территории и за пределами Апеннинского полуострова. Подтверждением этого и стали Пунические войны с Карфагеном.
Карфаген, как и Рим, считался республикой и был основан незадолго до основания Рима в конце IX в. до н. э. Это было мощное государство, которое, как и Рим, стремилось к новым завоеваниям.
Первая из трех войн Карфагена с Римом началась в 264 г. до н. э. Войны получили название Пунических, так как карфагенян римляне называли пунами. Располагался Карфаген на территории современного Туниса, поэтому главные битвы первой Пунической войны состоялись на Средиземном море и его островах. В начале войны римляне смогли разбить карфагенский флот и даже высадить десант у стен Карфагена. Но взять хорошо укреплённый город им было не по силам. В 255 г. при Тунете римское войско было уничтожено, так что у Карфагена появился первый шанс покончить с Римом. Но, как это часто бывает, он был упущен. И в результате войну выиграли именно римляне, разгромившие карфагенский флот и в 241 г. подписавшие мир с обессиленным Карфагеном.
Вторая Пуническая война
Вторая Пуническая война началась через 23 года, в 218 г. Это уже был не просто вооруженный конфликт за те или иные территории, а война на уничтожение, из которой победителем должен был выйти только один из противников. Карфагенская армия к этому времени стала более многочисленной и завоевала Испанию. Командовал ей талантливый полководец Ганнибал, который ещё в 9-летнем возрасте поклялся своему отцу, тоже карфагенскому военачальнику, что до конца своих дней он будет непримиримым противником Рима. Его заветной мечтой было не просто победить, а раз и навсегда уничтожить Рим, стереть его с лица земли. И вот, такой шанс ему выпал.
В 218 году Ганнибал захватил союзный римлянам город Сагунт и двинулся к Альпам, пройдя через которые, надеялся внезапно появиться в Италии. У него были все шансы на успех. Выступая в поход, он располагал 80 тысячами опытных воинов, а римляне в Италии могли ему противопоставить по крайней мере в два раза меньше. По пути, в Южной Франции, к Ганнибалу присоединились галльские племена.
Карфагенский сенат опасался побед Ганнибала, так как в этом случае его власть в республике усилилась бы, чего сенат очень не хотел, а потому и препятствовал походу. Переход через Альпы, тем более зимой, таил немало опасностей, поэтому проще было переправить армию из Южной Франции в Италию на кораблях. Но это не было в интересах сената, который не прислал корабли. Пришлось Ганнибалу совершить трудный переход через Альпы, который до него не совершал никто из полководцев.
Переход через заснеженные вершины длился долгих шесть месяцев. За это время от голода и холода погибло 36 000 карфагенян. Нехватка съестных припасов – тоже «заслуга» карфагенского сената, отказавшегося поставлять Ганнибалу не только провиант, но и деньги. И тем не менее, несмотря на огромные потери при переходе Альп, у Ганнибала ещё оставались шансы на покорение Рима. Перейдя Альпы, карфагенская армия, насчитывавшая теперь 46 000 чел., разгромила римские войска при Треббии. После этой внушительной победы перед Ганнибалом открылась дорога на Рим, но он, очевидно, испугался штурмовать его и повернул на север. Так был упущен первый шанс покончить с Римом.
Владения Рима и Карфагена к началу Второй Пунической войны
После победы при Тразиментском озере представился второй такой шанс, но Ганнибал опять отступил, преследуемый побеждёнными римлянами. За время отступления карфагенян римляне успели собрать новую армию. По одним данным, она насчитывала 69 000 чел., по другим – 86 000. А на сторону Ганнибала начали переходить союзные Риму племена.
Решающая битва состоялась 2 августа 216 г. под Каннами. Римляне вдвое превосходили армию Ганнибала, но у них был серьёзный недостаток: армией командовали сразу два полководца – консулы Эмилий Павел и Варрон, которые соперничали между собой и принимали решения, не посоветовавшись друг с другом. Да и большая часть римской армии состояла из новобранцев.
Первый день битвы не выявил победителя. На второй день Ганнибал построил свои войска так, что пехота была в центре и выдвинулась далеко вперёд, а кавалерия, располагавшаяся по флангам, была за пехотой. Расчёт был сделан верно: во время атаки римлян центр отступил назад, а кавалерия перешла в атаку. В результате римская армия, превосходившая карфагенскую вдвое, была окружена и значительная её часть уничтожена. Разгром был полный, римские историки называют огромные потери – 48 000, а иногда и 60-70 тыс. погибших. Но более вероятно, что большая часть этих солдат не погибла, а просто разбежалась. Тем не менее разгром был полный, а Рим практически некому было защищать.
Но Ганнибал опять не пошёл на Рим. Это был третий и, увы, последний его шанс раз и навсегда покончить с «вечным городом». Третий раз подряд он не воспользовался плодами блестящей победы.
Чего же он испугался? Новых потерь при штурме города? Но на сторону Ганнибала переходили племена Италии, так что даже в случае больших потерь при штурме Рима его армия продолжила бы пополняться. А захват города мог поднять восстание против римлян на всём Апеннинском полуострове. В этом случае могуществу Римского государства был бы нанесён серьёзный удар, от которого оно вряд ли бы оправилось. Результатом падения Рима стало бы господство Карфагена на всём Средиземноморье. И не исключено, что рано или поздно Карфаген создал бы такую империю, которую в действительности создал Рим.
Но шанс был упущен. Римляне собрали вскоре новую армию, призвав в неё всех, кто мог носить оружие. Ганнибал дал римлянам драгоценное время, которым они успешно воспользовались. Сам же он тем временем занялся политикой и сколотил антиримскую коалицию, в которую вошли македонский царь Филипп V и царь Сицилии Гиерон. Они начали войну с Римом, но Филипп вынужден был воевать с греческими государствами, не имея возможности помочь Ганнибалу непосредственно в Италии, а столица Гиерона Сиракузы вскоре оказалась в римской осаде. Римляне осаждали её почти два года и, наконец, взяли в 212 году. При штурме погиб выдающийся учёный древности Архимед, который в течение всей осады изобретал различные метательные орудия, чем и дал городу возможность обороняться так долго.
Ганнибал же продолжал оставаться в Италии. Но за последующие 8 лет, что он находился в Италии, новых побед одержать не удалось. А римляне тем временем начинали брать реванш за Канны. Вскоре началось завоевание Пиренейского полуострова, а карфагенский флот был разбит. Но Ганнибал всё ещё продолжал надеяться на победу, хотя шансов победить в этой войне у Карфагена уже не было.
Статуя Ганнибала в Лувре работы Себастьена Шлодтца
В 203 г., когда римляне высадились уже под самим Карфагеном, сенат принял решение отозвать Ганнибала из Италии для обороны столицы. Узнав об отзыве, Ганнибал сказал:
«Уже без хитростей, уже открыто отзывают меня те, кто давно уже силился меня отсюда убрать, отказывая в деньгах и солдатах. Победил Ганнибала не римский народ, столько раз мною битый и обращённый в бегство, а карфагенский сенат своей злобной завистью. Сципион не так будет превозносить себя и радоваться моему бесславному уходу, как Ганнон, который не смог ничего со мной сделать, кроме как погубив Карфаген, только бы погрести под его развалинами мой дом.»
Ганнон – тот самый карфагенский сенатор, глава проримской партии, который на протяжении всей войны вставлял палки в колеса Ганнибалу.
К этому времени от былой огромной армии уже почти ничего не осталось, поэтому Ганнибал потратил 9 месяцев на формирование новой армии.
Новобранцам Ганнибала теперь противостояли закалённые в боях римские ветераны под командованием талантливого полководца Публия Корнелия Сципиона. Он понял, что победить Ганнибала можно, лишь применив его же тактику.
Решающая и последняя битва второй Пунической войны состоялась в 202 г. при Заме. В ней Ганнибал потерпел полное поражение. Реванш за Канны всё же был взят.
Битва при Заме. Картина Корнелиса Корта, 1567 год
Ганнибал даже после поражения хотел продолжения войны, но в 201 г. карфагенский сенат заключил мир с Римом. По этому мирному договору Карфаген передавал римлянам весь свой флот из 500 кораблей, лишался всех прежних территорий. Теперь территория Карфагена ограничилась лишь городом и его окрестностями.
Что касается Ганнибала, то он до 196 г. занимал высшие должности и готовился к новой войне. Но когда римляне заподозрили его в этом, то карфагенский сенат отстранил Ганнибала от всех должностей и изгнал из города. Государство, которое он защищал почти 20 лет, изгнало своего героя.
Далее бывший полководец долго скитался по Ближнему Востоку, оставаясь верным своей клятве быть вечным врагом Рима. Он нашёл приют сначала у сирийского царя Антиоха III, а когда тот потерпел поражение от римлян и должен был выдать им Ганнибала, то бежал в Вифинию. Римляне долго не могли его найти и уничтожить и, наконец, в 183 г. выяснили его местонахождение. Не желая попасть в руки своих врагов живым, Ганнибал принял яд.
Третья и последняя Пуническая война
«Карфаген должен быть разрушен» – твердили полвека после окончания войны римские сенаторы. Им мало было уничтожить Ганнибала, они хотели уничтожить и стереть с лица земли и сам Карфаген, которого прежде они так боялись. Эта жажда мести и привела к третьей и последней Пунической войне.
В 149 г. до н. э. она началась. Но ещё до её начала всем было очевидно, что Карфаген из-за колоссального неравенства сил не имеет шансов победить в ней. Более того, Карфаген не имел шансов даже продолжить своё существование, так как римские сенаторы давно уже решили до основания разрушить город, а всех жителей продать в рабство.
Карфагеняне понимали, что победить им не удастся, поэтому хотели избежать кровопролития. Они послали в Рим делегацию, которая заявила, что Карфаген во избежание кровопролития готов капитулировать. Римские сенаторы дали им двусмысленный ответ. Они вроде приветствовали «мудрое решение» карфагенян, но при этом умолчали о судьбе самого города. Тем временем подошедшие к Карфагену войска выдвинули условие выдать всё хранящееся в городе оружие. Это требование было выполнено.
И только обезоружив некогда грозного противника, римляне высказали главное требование: все жители должны покинуть город, а сам он должен быть разрушен. О будущем рабстве, конечно же, сказано ничего не было.
Узнав римские требования, карфагеняне сразу же перебили сторонников капитуляции и начали готовиться к обороне. В короткий срок карфагенские мастерские обеспечили оружием своих солдат и мирных жителей. Женщины отдали свои волосы на изготовление канатов для катапульт и драгоценности на закупку оружия. Все городские рабы были освобождены и призваны в армию. Жители Карфагена готовы были умереть, но не подчиниться врагу.
Пока римская армия стояла под городскими стенами и запасалась продовольствием, карфагеняне успели подготовиться к обороне. Римляне не рассчитывали, что мирные жители возьмутся за оружие и окажут отчаянное сопротивление. Несколько штурмов были отбиты с большими для римлян потерями. Карфагенский полководец Гасдрубал ударил в тыл римлянам.
После этого римляне приступили к длительной осаде. Спустя несколько месяцев Гасдрубал нанёс поражение римскому полководцу Манилию. А жители города сожгли почти весь неприятельский флот. После этого в римской армии начались болезни, война затянулась.
И только через три года, после непрерывных боёв и штурмов, ценой огромных потерь римляне смогли ворваться в город. Но горожане продолжили своё героическое сопротивление, каждый дом, каждый храм римлянам пришлось брать с боем. Городские бои шли больше недели, римляне убивали не только мужчин, но и женщин, стариков и детей. Последние защитники приняли решение капитулировать. Сдались 30 000 мужчин и 25 000 женщин, среди которых было много раненых. Все они были проданы в рабство. Количество выживших говорит лишь о том, что женщин при обороне погибло примерно столько же, сколько и мужчин.
После нескольких дней разграбления Карфаген был буквально стёрт с лица земли, были уничтожены даже развалины. Такой была окончательная месть за поражение римлян при Каннах.
Так Рим начинал создавать свою империю, которая после этого просуществует ещё 600 лет.