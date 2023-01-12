Пунические войны: был ли шанс у Карфагена?

Вторая Пуническая война



Владения Рима и Карфагена к началу Второй Пунической войны



Статуя Ганнибала в Лувре работы Себастьена Шлодтца

«Уже без хитростей, уже открыто отзывают меня те, кто давно уже силился меня отсюда убрать, отказывая в деньгах и солдатах. Победил Ганнибала не римский народ, столько раз мною битый и обращённый в бегство, а карфагенский сенат своей злобной завистью. Сципион не так будет превозносить себя и радоваться моему бесславному уходу, как Ганнон, который не смог ничего со мной сделать, кроме как погубив Карфаген, только бы погрести под его развалинами мой дом.»



Битва при Заме. Картина Корнелиса Корта, 1567 год

Третья и последняя Пуническая война