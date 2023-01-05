Полковник британской армии в отставке: В 2023 году НАТО может начать войну с Россией на Украине

В 2023 году Североатлантический альянс может вступить в вооруженный конфликт на Украине в качестве одной из сторон, после чего начнутся боевые действия войск НАТО и России. Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил отставной полковник британской королевской армии, военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон.По словам отставного военного, он очень настороженно относится к тем оптимистам, которые уверяют, что вероятность включения НАТО в прямой конфликт с Россией равна нулю. На самом деле, такое развитие событий исключать нельзя считает де Бреттон-Гордон.Однако и в настоящее время политику НАТО нельзя рассматривать иначе как участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима. Страны НАТО поставляют Украине огромное количество вооружений, военной техники, боеприпасов, средств связи, снаряжения, не говоря уже о многомиллиардной финансовой помощи. Кроме того, Североатлантический альянс оказывает помощь ВСУ разведывательной информацией, офицеры армий стран НАТО задействованы в планировании некоторых операций украинских формирований. НАТО осуществляет подготовку украинских боевиков в учебных центрах на территории стран альянса.Наконец, не стоит игнорировать и тот факт, что тысячи иностранных наемников, в том числе из стран альянса, принимают непосредственное участие в боевых действиях. По некоторым данным, среди них есть не только профессиональные «солдаты удачи» или идейные «романтики»-нацисты, но и военнослужащие регулярных армий стран НАТО, которые действуют под видом наемников и добровольцев.Ранее американский исследовательский центр RAND Corporation допустил, что в случае эскалации конфликта США и НАТО могут нанести удары по российским военным объектам с целью защиты своих союзников. Успехи российских вооруженных сил в специальной военной операции лишь подстегнут «ястребов» в руководстве стран Североатлантического альянса к подобным действиям.