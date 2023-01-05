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Полковник британской армии в отставке: В 2023 году НАТО может начать войну с Россией на Украине

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Полковник британской армии в отставке: В 2023 году НАТО может начать войну с Россией на Украине

В 2023 году Североатлантический альянс может вступить в вооруженный конфликт на Украине в качестве одной из сторон, после чего начнутся боевые действия войск НАТО и России. Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил отставной полковник британской королевской армии, военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон.


По словам отставного военного, он очень настороженно относится к тем оптимистам, которые уверяют, что вероятность включения НАТО в прямой конфликт с Россией равна нулю. На самом деле, такое развитие событий исключать нельзя считает де Бреттон-Гордон.

Однако и в настоящее время политику НАТО нельзя рассматривать иначе как участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима. Страны НАТО поставляют Украине огромное количество вооружений, военной техники, боеприпасов, средств связи, снаряжения, не говоря уже о многомиллиардной финансовой помощи. Кроме того, Североатлантический альянс оказывает помощь ВСУ разведывательной информацией, офицеры армий стран НАТО задействованы в планировании некоторых операций украинских формирований. НАТО осуществляет подготовку украинских боевиков в учебных центрах на территории стран альянса.

Наконец, не стоит игнорировать и тот факт, что тысячи иностранных наемников, в том числе из стран альянса, принимают непосредственное участие в боевых действиях. По некоторым данным, среди них есть не только профессиональные «солдаты удачи» или идейные «романтики»-нацисты, но и военнослужащие регулярных армий стран НАТО, которые действуют под видом наемников и добровольцев.

Ранее американский исследовательский центр RAND Corporation допустил, что в случае эскалации конфликта США и НАТО могут нанести удары по российским военным объектам с целью защиты своих союзников. Успехи российских вооруженных сил в специальной военной операции лишь подстегнут «ястребов» в руководстве стран Североатлантического альянса к подобным действиям.
Использованы фотографии:
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57 комментариев
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  1. 30 вис
    30 вис Вчера, 14:48
    +11
    Полковников в отставке , как собак не резанных и США и в РФ . И каждый полковник в отставке провидец и прорицатель .. Забодали своими умозаключениями ..Тем более какой то отставной полковник британской королевской армии, военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон.
    1. BigMaxMack
      BigMaxMack Вчера, 15:36
      -2
      Мужикам по 50 лет и есть очень много свободного времени. Дайте уже им пофантазировать..
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Вчера, 16:52
        +1
        Успехи российских вооруженных сил в специальной военной операции лишь подстегнут «ястребов»
        Вот как раз в это и не особо верится. Жёсткие и уверенные действия как раз остужают головы, "ястребиные" они или "петушиные", неважно.
  2. LukaNord
    LukaNord Вчера, 14:49
    -5
    Ну для этого у нас "Адмирал Горшков " вышел на дежурство с "Цирконами" и думаю еще много сюрпризов будет
    И вы это англосаксы прекрасно знаете ! Россия хорошо подготовилась к такому варианту развития событий
    Загнали вы русского медведя в угол и теперь он очень зол и осторожен А когда и жирок нарастил(когти) и идет к вам на сближение тихо рыча ..Зря вы так с нами !
    1. topol717
      topol717 Вчера, 15:00
      +12
      Цитата: LukaNord
      Ну для этого у нас "Адмирал Горшков " вышел на дежурство с "Цирконами"

      Ох этот флот. После того как сухогрузы обстреляли черноморский флот, и вместо законного ответа на потопление, и завоевание господства в Черном море, эти Адмиралы начали жаловаться в ООН, я понял, наш флот он только для парадов. Про прикрытие Херсона и о. Змеиный лучше вообще не вспоминать. Одним словом не стоит гордится этим позором.
      1. ВАШ
        ВАШ Вчера, 15:21
        +4
        После того как 300 млрд украли тихо проглотили и сделали вид что ничего не случилось. НАТО поставляет оружие технику, потоком идут наемники и кадровые военные и опять гордая тишина.
      2. Панцуй
        Панцуй Вчера, 17:13
        -1
        Цитата: topol717
        Ох этот флот. После того как сухогрузы обстреляли черноморский флот, и вместо законного ответа на потопление, и завоевание господства в Черном море, эти Адмиралы начали жаловаться в ООН, я понял, наш флот он только для парадов

        А еще в Черном море барражировал убийца авианосцев. Который, правда не убил ни одного авианосца, но утонул после того, как схлопотал в борт две древние ракеты. Причем от страны, которая не имеет флота совсем.
    2. frruc
      frruc Вчера, 15:42
      +2
      LukaNord....Ну для этого у нас "Адмирал Горшков " вышел на дежурство с "Цирконами"

      А что "Адмирал Горшков " переломит военную ситуацию ? его могут потопить раньше, чем сыграют готовность на корабле. Запускать "Цирконы" можно гораздо ближе, чем стращать корабли нато в Средиземном море. Ответку от Северного и Тихоокеанского подводного флота они могут получить сполна.
      ....военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон и бывший полковник наверно думает, что ракетные удары обойдут стороной Британские о-ва, наивный.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 02:50
        0
        Для того чтобы хорошо воспользоваться цирконами нужна разведка, в первую очередь инструментальная, космическая. По СВО видим такая отсутствует. Взлет А-50 целое событие.
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 14:50
    0
    Как только прочитал фамилию полковника британской армии , далее можно было и не читать . Украинский Гордон мог бы рассказать поинтереснее . Столько прорицателей появляются только в лихую годину . Толи будет - толи нет , одному Богу известно .
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 15:00
      +2
      ну гордон не гордон, а я живу в 20 км от границы с натой, ощущения не самые приятные
      1. frruc
        frruc Вчера, 16:00
        -1
        Василенко Владимир
        ......живу в 20 км от границы с натой, ощущения не самые приятные

        А что там неприятного - на границе тучи ходят хмуро ?
        1. Mitroha
          Mitroha Вчера, 16:38
          -3
          Цитата: frruc
          А что там неприятного - на границе тучи ходят хмуро ?

          Свербит и чешется,наверное... Человек эмоциональный, что поделаешь.
          В Калининграде гораздо спокойнее, чем в некоторых "континентальных" регионах России. Грех жаловаться
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 17:42
            -1
            вечером 21 июня 41 года было тоже очень спокойно, танцы, фильмы, ...
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 17:39
          -1
          когда говорят о войне и ты знаешь что потенциальный противник не в ё000 км а тут под боком
          1. Mitroha
            Mitroha Вчера, 17:52
            -3
            Умничать не надо, тут из КО много народу. Расскажите и им тоже , как вы нервничайте. Моя семьи и друзья не нервничают, а переживают за наших ребят на Украине и за людей в регионах, куда долетают украинские снаряды, ракеты и БПЛА. А вы тут хайп ловите, негодяй...... Волнуется он.... Валерьянки выпей.
            Нормально все в КО, не слушайте никого....
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 19:24
              0
              Цитата: Mitroha
              Умничать не надо, тут из КО много народу.

              я счастлив за вас и за вашук семью, но я помню и 91 и то как стал оккупантом, и переживание за тех кто на передовой не отменяет беспокойств за исход особенно после
              Путин отдал приказ о Рождественском перемирии на Украине
              Цитата: Mitroha
              Нормально все в КО, не слушайте никого....

              вы реально не понимаете о чем я написал, я хоть строчку написал о том что здесь не нормально?!!!!!
              1. Mitroha
                Mitroha Вчера, 20:57
                -1
                Цитата: Василенко Владимир
                оккупантом, и переживание за тех кто на передовой не отменяет беспокойств за исход особенно после

                И я помню. И в 70-80-е тоже волновались. И что?
                Но вот в 70-80- е не помню ноющих и рыдающих граждан на улицах, как сейчас в интернете. Задолбали уже, волнующиеся, но нихрена не делающие граждане и неграждане. Если ничего не делать, а только волноваться, то и результат будет соответствующий. Если вы понимаете, о чем я
                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Вчера, 21:46
                  -1
                  Цитата: Mitroha
                  И я помню. И в 70-80-е тоже волновались. И что?

                  за что волновались?
                  Цитата: Mitroha
                  не помню ноющих и рыдающих граждан на улицах, как сейчас в интернете.

                  так и я ноющих не вижу, извините, но высказывание беспокойства от присутствия врага в 20 км не есть рыдание
                  Цитата: Mitroha
                  Если ничего не делать, а только волноваться, то и результат будет соответствующий. Если вы понимаете, о чем я

                  проблема в том что мы то как раз ни черта и не делаем, от того и беспокойство
  4. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 14:56
    -1
    Не может. Потому что НАТО уже её начало, пока ещё прокси-войну с РФ посредством Украины.
    НАТО в 2023 году только расширит войну на Украине, если увидит, что Вооружённые Силы РФ не способны воевать по настоящему и добиться решительного перелома, победы и наступления, если Путин и дальше будет играть Кота Леопольда и заискивать перед врагами.
    1. Панцуй
      Панцуй Вчера, 17:18
      -3
      Цитата: StarWarrior
      НАТО в 2023 году только расширит войну на Украине, если увидит, что Вооружённые Силы РФ не способны воевать по настоящему

      Так они уже убедились в том, что Россия оказалась бумажным тигром и ее вооруженные силы ни на что не способны, не смотря на грозные слова и нахмуренные брови Путина. Уже не боятся они Путина, потому что, действительно, он стал похож на кота Леопольда. Не просто мирюлюбивого, но еще и запуганного
  5. kaufman
    kaufman Вчера, 14:58
    +1
    То что сказал какой то там полковник , это не важно. Мне интересно для чего здесь это размещать ?
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Вчера, 15:03
    -1
    А иксперд Хэмиш в курсе, что у России около 8000 ядерных боеголовок?
    И современные ракетоносители?
    А на весь его остров хватит двух "Сарматов"?
    Для полного испепеления...
    Если бы знал - давно бы уже начал кал ронять... feel
    1. фа2998
      фа2998 Вчера, 15:24
      0
      Что Вы прогнозы идиотские выносите! Никто ЯО не применит. Это гарантия ВЗАИМНОГО уничтожения.
      Придется воевать по старому-танками и пехотой.
      Но по новому,с применением БПЛА,к чему мы не готовы
      1. Панцуй
        Панцуй Вчера, 17:20
        -1
        Цитата: фа2998
        Придется воевать по старому-танками и пехотой.

        Это стопудовый проигрыш. Мы не можем потянуть уже год против Украины, куда там против всего НАТО. Без ЯО нам не обойтись. Хотя бы тактического. Впрочем, это будет уже не важно, там покатится как под откос.
        1. Gnefredov
          Gnefredov Вчера, 17:39
          0
          Разумеется обычные ресурсы несопоставимы и отмахиваться будем ядерной дубиной. Пожалуй, понимание этого, только и сдерживает НАТО.
        2. sdtreew
          sdtreew Вчера, 17:50
          +1
          Тактическое ЯО до Вашингтона не долетает.
          Необходимо восстановить стратегию ядерного сдерживания существовавшую в СССР.
      2. Gnefredov
        Gnefredov Вчера, 17:35
        0
        Так в том и вопрос что если "воевать по старому - танками и пехотой" у РФ ресурса не хватит и придётся воевать по новому, только не БПЛА а МБР. Вот этот вопрос и стоит "на кону" потому что обычные ресурсы (сравнивая НАТО и РФ) в пользу НАТО и если НАТО начнёт давить, Россия точно не БПЛА отбиваться будет.
      3. sdtreew
        sdtreew Вчера, 17:47
        +1
        США и Британия должны чётко уяснить, что они все просто сдохнут в случае их желания воевать с Россией, мы не станем играть по их правилам и соревноваться с ними по количеству пехоты.
        И для этого нам необходимо изменить военную доктрину, вписать в ракеты полётные задания с целями на территории США, через суд установить незаконность выхода УССР из состава СССР.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:51
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      А иксперд Хэмиш в курсе, что у России около 8000 ядерных боеголовок?

      А ему это нужно знать?
      С учётом того, что фаберже никогда не позволят это применить.
      Главное - не наличие ЯО, главное - решимость.
      У буржуазной РФ решимости нет. Ничего нет.
      1. sdtreew
        sdtreew Вчера, 17:54
        -1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        У буржуазной РФ решимости нет. Ничего нет.

        У России нет государственного суверенитета с 91-го года.
        а болтовня о "буржуазности" - это просто словоблудие ни о чём.
      2. Mitroha
        Mitroha Вчера, 18:02
        +1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        У буржуазной РФ решимости нет. Ничего нет.

        Объясните мне принципиальную разницу между буржуа, капиталистом, рабочим и крестьянином в момент, когда его начинают убивать. Если у всех из них будет пистолет, они его не применят? Применят и это зависит не от их сословия , а от их яиц и их желания жить, причем второе может работать и без первого...
        А теперь ещё раз расскажите эту басню, про то ,что РФ не применит ЯО, в случае необходимости....
  7. Andron78
    Andron78 Вчера, 15:04
    +1
    Если только это случится, то спутники НАТО начнут падать и все их преимущество в высоточном оружии будет сведено к нулю. Это сейчас удобно... воевать на чужой территории не будучи стороной конфликта.
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 15:06
      -4
      Да но и ядреные батоны тоже полетят в обе стороны на встречных курсах
    2. фа2998
      фа2998 Вчера, 15:26
      0
      Цитата: Andron78
      , то спутники НАТО начнут падать и все их преимущество

      Цитата: Andron78
      , то спутники НАТО начнут падать и все их преимущество

      А от чего?? request
      1. Mitroha
        Mitroha Вчера, 18:03
        0
        Цитата: фа2998
        А от чего??

        Если вы не обладаете информацией, то это ничего не значит
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:57
      0
      Оно так, однако для этого из спутников "партнёров" они должны превратиться в спутники врагов.
      Ждём.
    4. Панцуй
      Панцуй Вчера, 17:22
      -1
      Цитата: Andron78
      Если только это случится, то спутники НАТО начнут падать и все их преимущество в высоточном оружии будет сведено к нулю.

      Для начала подсчитайте количество спутников у врага и количество ракет у нас, которые могут их сбить, а потом говорите такие бравурные речи.
      1. Mitroha
        Mitroha Вчера, 18:05
        -1
        Цитата: Панцуй
        Для начала подсчитайте количество спутников у врага и количество ракет у нас, которые могут их сбить, а потом говорите такие бравурные речи.

        Для начала изучите возможности уничтожения спутников на орбитах, а потом пишите такие скучные посты wink
  8. Alex242
    Alex242 Вчера, 15:06
    +1
    очередной отставной полкан несет чушь, ( что интересно такую чушь несут сплошь отставники )...
  9. nellyjuri
    nellyjuri Вчера, 15:10
    0
    Вот именно и наступать особо нельзя и не наступать нельзя. Обороняться все время тоже нельзя. И отступать уж тем более. Значит - будут локальные наступления и оборона. С расчётом что от войны и связанных с этим убытки заставят кого то первым сдастся.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:01
      -2
      Цитата: nellyjuri
      С расчётом что от войны и связанных с этим убытки заставят кого то первым сдастся.

      Убытки - убытками, а стоит посмотреть, кому "прибытки" от всей этой СВО идут.
  10. Комментарий был удален.
  11. Vdi73
    Vdi73 Вчера, 15:14
    +3
    Бриташки в первые 10 минут в этой войне вместе с экс-полковником его семьёй под воду с островом уйдут.
  12. Konnick
    Konnick Вчера, 15:17
    +3
    Этого полковника тухлыми яйцами закидают английские домохозяйки...
    Зачем стране такие проблемы в виде войны. Вступится за украину по серьезному? Ну не смешите больше так...
  13. Пленник
    Пленник Вчера, 15:25
    0
    Видать заскучал полковник в отставке, решил в стратега поиграть и заодно в нострадамуса. Хотя прямое бодание с натОЙ вещь не невозможная. Дури у человечества на века припасено.
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 15:54
    -2
    Ну значит должны быть готовы к тому, что придется выживать на руинах Лондона и Фашингтона.
  15. 1razvgod
    1razvgod Вчера, 15:57
    -1
    а кто мешает в одностороннем порядке заключить Украине военный договор напрямую с любой страной будь то Польша, Германия,Англия? Абсолютно ни кто не помешает, было бы желание у этих стран, тем более Статья 51 Устава ООН гласит что атакуемое государство публично может попросить о военной помощи, в ООН Украина признана так что юридически в этом проблем нет.Все зависит от двух событий: А- Россия начнет не сараи брать а реально продвигаться, тогда явно чтоб спасти Зелю будет типа гуманитарный ввод войск. Б-Россия будет продолжать эсвэосить сараи и украинцы выйдут к крыму, ну тогда последняя гиена посчитает постыдным не укусить упавшего и развалить страну. Ну а какой вариант сработает кто ж его знает, дорога она такая вещь не все зависит от одного там много участников...
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 16:37
      +1
      А чтобы Украина этого не сделала,нам надо официально объявить Украину своей территорией. Юридические основания для этого есть и этим нужно пользоваться. Да и поставки оружия после этого будут действительно незаконными и по большей части прекратятся.
      1. 1razvgod
        1razvgod Вчера, 17:03
        -2
        объявить это просто звук, юридически доказать вот это дело, но ведь тогда СССР придется признать незаконно распавшимся и незаконными ни Украину ни Россию , я не силен в юридических тонкостях но СССР это было бы правильно
      2. Панцуй
        Панцуй Вчера, 17:25
        -1
        Цитата: Герман 4223
        А чтобы Украина этого не сделала,нам надо официально объявить Украину своей территорией

        Запорожскую и Херсонскую своей территорией уже объявили. Что изменилось?
  16. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 16:07
    0
    Английский полковник не думает о чем говорит, он наверное думает, что как украинцы сбежит от мобилизации в Австралию или Канаду.
    Начнись война между Россией и НАТО, бежать будет никуда от слова совсем НИКУДА!
  17. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 16:23
    +1
    Полковник этот не из эстонцев часом? НАТО эту войну уже начало в 2022 году! Причем, не только натовским оружием, а и целыми бригадами "поваров", "писарей" и "вольнонаемных", а также в виде десятков тысяч натурализованных украинцев - натовских спецназовцев, получивших свеженькие украинские паспорта :)))
    Да и вообще - очень просто понять, кто ведет войну, если:
    1. Оружие натовское
    2. Бронетехника натовская
    3. Прочее боевое и вспомогательное вооружение натовское
    4. Средства связи и разведки натовские
    5. Боевое планирование натовское
    6. Управление боевыми операциями и общее командование натовское
    7. Координация и целеуказание натовские
    8. Логистика и тыловое обеспечение (одежда, еда, медикаменты, инструменты) натовские
    9. Боевая подготовка и боевое слаживание в центрах НАТО - натовские
    10. Личный состав (пусть и под прикрытием туристов и новоукраинцев) - уже на треть натовский...

    Так кто же ведет войну? Украина???
  18. opuonmed
    opuonmed Вчера, 16:27
    -1
    РФ же предупреждала как тока так сразу ядерный фугас получат
  19. Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 16:33
    0
    Полковник британской армии забывает что он в армии которая воюет только с противником который не может ответить либо если ситуация в конец прижмёт. Так что полковник может расслабиться и получить удовольствие.
  20. iouris
    iouris Вчера, 17:51
    0
    Цитата:
    не стоит игнорировать и тот факт, что тысячи иностранных наемников, в том числе из стран альянса, принимают непосредственное участие в боевых действиях
    Конец цитаты.
    Это не наёмники, а войска НАТО.
    В качестве наёмников выступают граждане бУ.
    Украина - фсё!
  21. sdtreew
    sdtreew Вчера, 17:57
    +1
    Цитата: StarWarrior
    Да но и ядреные батоны тоже полетят в обе стороны на встречных курсах

    В 62-м не полетели, потому что при малейшей реальной угрозе территории США, США пойдут на переговоры.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 02:11
      0
      sdtreew
      Вчера, 17:57
      НОВЫЙ
      +1
      Цитата: StarWarrior
      Да но и ядреные батоны тоже полетят в обе стороны на встречных курсах

      В 62-м не полетели, потому что при малейшей реальной угрозе территории США, США пойдут на переговоры.
      В то время был президент мерикатосии, который ЕЩЁ помнил о результатах ВОВ. Сейчас маразматический старец, которому всё едино кеды в угол ставить - вот такой страшен.