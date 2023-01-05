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Замглавы МИД Польши о репарациях: Германия, как типичный должник, не спешит исполнять свои обязательства

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Замглавы МИД Польши о репарациях: Германия, как типичный должник, не спешит исполнять свои обязательства

Польша не намерена отставать от Германии в требованиях по выплате более триллиона долларов репараций за ущерб, причиненный в годы оккупации страны немецкими войсками во время Второй мировой войны.


В прошлом году соответствующую ноту с требованиями компенсаций Варшава направила в МИД ФРГ, на что немецкие власти ответили категорически, что вопрос с выплатами давно закрыт и обсуждению не подлежит. Тогда поляки обратились за помощью в Совет Европы и ЮНЕСКО, а теперь намерены привлечь к решению проблемы и ООН.

В то же время, польское руководство понимает, что тема эта довольно щекотливая, а перспективы того, что Берлин быстро согласится вот так взять и отдать 1,3 триллиона долларов уж очень туманна. Однако в Варшаве этому не сильно расстраиваются, рассчитывая, что рано или поздно Германия «созреет» и таки выплатит компенсации полякам. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач образно объяснил, почему немецкое правительство пока что не готово погашать долги.

В эфире Polskie Radio он сообщил, что такая позиция Берлина его совсем не удивляет. Ведь как и всякий нормальный должник, Германия не спешит исполнять свои обязательства и расставаться со столь крупной суммой вот так вот сразу.

Редко можно встретить должников, которые после первого письма признают свои обязательства и выплачивают задолженность

— предлагает понять, но не простить немцев Пшидач, называя Германию "типичным должником".

При этом дипломат считает, что раз Германия признала свою ответственность за Вторую мировую войну, то ей следует произвести полную компенсацию ущерба. Уже выплаченные ФРГ его стране репарации замминистра иностранных дел Польши назвал «несерьезными».

По его словам, Варшава продолжит по всем возможным дипломатическим каналам пытаться заставить власти Германии хотя бы начать диалог по этому вопросу. Для этого Польша будет продолжать оказывать давление на ФРГ.

В очередном заявлении представителя польского МИД прозвучало и нечто новое. Так, Пшидач считает, что ФРГ по вопросу выплаты репараций «должна вступить в дискуссию с Польшей и другими странами». Видимо, таким образом Варшава рассчитывает сдвинуть процесс с мертвой точки, используя поддержку других государств, которые в период Второй мировой тоже оказались жертвами агрессии немецко-фашистской Германии.

История не закрыта, хотя немцы хотели бы её закрыть

— резюмировал замглавы МИД Польши.
Автор:
Использованы фотографии:
https://pxhere.com/ru/photo/661535
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22 комментария
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  1. PPD
    PPD Вчера, 15:14
    +6
    Ох, поменьше бы Польше выпендриваться.
    А Германия может вспомнить, что она Германия.
    И тогда неизвестно ещёкто кому платить будет ....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 15:15
      +3
      Замглавы МИД Польши о репарациях: Германия, как типичный должник, не спешит исполнять свои обязательства


      Не спешили бы поляки,а то немцы как начнут им репарации выплачивать крылатыми ракетами KEPD-150/350 TAURUS .Учли бы опыт Украины при выплате ей репараций со стороны России и только после этого принимали бы решение.
  2. Антон_из_Бреста
    Антон_из_Бреста Вчера, 15:16
    +3
    Допрыгаются поляки, что Чехия им тоже кое что вспомнит.
    1. frruc
      frruc Вчера, 16:26
      0
      Германия не спешит исполнять свои обязательства......

      Я вот не слышал, чтобы Германия давала какие-то обязательства поленьям деньги давать по репарациям, может я не в курсе ?
  3. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 15:22
    +1
    Когда на русско-немецкой границе снова станет спокойно - мир наступит в Польше.
    Может пора снова повторить?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 15:33
      0
      Какая картинка интересная.Немецкая разведка?Чё поляки достали?Да?
  4. alexmach
    alexmach Вчера, 15:27
    +1
    Чего зря болтать, вот пошли бы поляки да сами бы у немцев эти репараци и забрали, силой. Вот хорошо бы было.
    1. Fisherman
      Fisherman Вчера, 15:35
      +2
      Верное замечание....но поляки так не привыкли...они чужое чужими руками загребать привыкли...а вообще-то Германия не отказывается от "репараций", она с удовольствием профинансирует восстановление экономики в своих бывших землях, которые Польша ей вернёт! Как тебе такое, Илон Маск? :)
  5. Glagol1
    Glagol1 Вчера, 15:31
    +3
    Польша получила репарации, а также немецкие земли в качестве трофея после окончания 2МВ. Таким образом, этот вопрос действительно закрыт. Но не для пшеков. С нас тоже попросят, «за годы оккупации». В ООН эта затея с германскими выплатами точно мимо, РФ и КНР это пугало вряд ли пропустят. Основной мотив - даже если какие то аргументы и есть, это то, что пересмотр итогов 2МВ, в том числе по репарациям и территориям, это открытие ящика Пандоры. Немцы вряд ли по польским претензиям напрягаются, тут скорее нервное, как бывает, если рядом с тобой человек, больной на всю голову, да ещё орет во всю глотку и угрожает. Англичане давно дали пшекам определение, как гиене европы. И они очень похожи с украинцами, хотя и не любят друг друга. Только поляки внутри дома, а 404-ые во дворе под дождем.
  6. swnvaleria
    swnvaleria Вчера, 15:36
    -1
    польша шакалит по методичкам сороса , что бы Германия не расслаблялась и не дай бог начнёт защищать свою экономику в ущерб сша , ну ну , для польши это может плачевно кончиться как минимум в экономическом плане.
  7. ВАШ
    ВАШ Вчера, 15:36
    +2
    Поляки мои аплодисменты так держать, можно ещё с французов потребовать, с ними был заключен договор о взаимопомощи в случае нападения - не исполнили и наглы тоже. По триллиончику с каждого. С США тоже можно.
  8. Пленник
    Пленник Вчера, 15:42
    0
    Интересное кино получается. Пусть ссорятся. Могут даже по морде друг другу надавать. Приятного просмотра. sad
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 15:52
    0
    Германия не спешит исполнять свои обязательства и расставаться со столь крупной суммой вот так вот сразу

    А почему-то Польша не спешит исчезать с карты Европы. Раз в 100 лет это обязательно происходит, начиная с 1794 года. Так что очередной срок не за горами.
  10. alexoff
    alexoff Вчера, 15:55
    -1
    Надо помочь братьям-полякам и занять очередь следующими, 15 триллионов евро будет наш счет. Боши заплатят за всё
  11. Комментарий был удален.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 16:00
    0
    Замглавы МИД Польши о репарациях: Германия, как типичный должник, не спешит исполнять свои обязательства

    На это ответ простой -"Польша как профессиональная попрошайка на паперти, продолжает выпрашивать подаяние."
    А профессиональная попрошайка, всегда наглая и беспардонная,
    Да, тёлка это твоя, которую ты выгнал в неглиже, а мужик ейный с дубиной у подъезда ждет...! Не узнал? ВО, ЧЁ страх с людями делает!... ... ну, может ты ей все-таки дашь пожрать? А то она через дымоход полезет!
  13. Skuns
    Skuns Вчера, 16:12
    -1
    История не закрыта, хотя немцы хотели бы её закрыть

    А мы немцев все же поддерживаем ..
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 16:19
    0
    А Польша, как типичная гиена - не спешит прекращать выискивать ...
  15. влад2000
    влад2000 Вчера, 16:53
    -3
    странные комменты.польша сейчас постепенно пытается при поддержке сша занять центральную рольв нато и еэс.страна в основном мононациональная.армия амбициозная.денег с евросоюза и сша потянули больше всех.а что сейчас германия?сборище арабов африканцев бывших советских.расслабленные самой обширной системой социальных гарантий.армия слабенькая.нет уже тех арийцев что были при бесноватом.так что шавка польская не зря гавкать начала.
  16. savelii1805
    savelii1805 Вчера, 17:44
    0
    Да пускай гавкаются.Разлад в стане противника нам только на руку bully
  17. Fangaro
    Fangaro Вчера, 19:42
    0
    Польша не намерена отставать от Германии в требованиях по выплате более триллиона долларов репараций за ущерб, причиненный в годы оккупации страны немецкими войсками во время Второй мировой войны.

    Может коллективный иск?
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    Тихая мирная Польша. Как и тихая мирная Украина.
  18. ettore
    ettore Вчера, 21:39
    0
    Что запоёт Польша если Чехия и Словакия потребуют от неё репараций, Беларусь за оккупацию Западной Беларуси?
  19. MaikCG
    MaikCG Вчера, 22:39
    0
    В нарушение всех традиций будут делить не Польшу, а Германию. Как раз полякам абрамсов подгонят и можно за репарациями к дойчам заезжать.