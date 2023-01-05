Замглавы МИД Польши о репарациях: Германия, как типичный должник, не спешит исполнять свои обязательства

Редко можно встретить должников, которые после первого письма признают свои обязательства и выплачивают задолженность

История не закрыта, хотя немцы хотели бы её закрыть

Польша не намерена отставать от Германии в требованиях по выплате более триллиона долларов репараций за ущерб, причиненный в годы оккупации страны немецкими войсками во время Второй мировой войны.В прошлом году соответствующую ноту с требованиями компенсаций Варшава направила в МИД ФРГ, на что немецкие власти ответили категорически, что вопрос с выплатами давно закрыт и обсуждению не подлежит. Тогда поляки обратились за помощью в Совет Европы и ЮНЕСКО, а теперь намерены привлечь к решению проблемы и ООН.В то же время, польское руководство понимает, что тема эта довольно щекотливая, а перспективы того, что Берлин быстро согласится вот так взять и отдать 1,3 триллиона долларов уж очень туманна. Однако в Варшаве этому не сильно расстраиваются, рассчитывая, что рано или поздно Германия «созреет» и таки выплатит компенсации полякам. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач образно объяснил, почему немецкое правительство пока что не готово погашать долги.В эфире Polskie Radio он сообщил, что такая позиция Берлина его совсем не удивляет. Ведь как и всякий нормальный должник, Германия не спешит исполнять свои обязательства и расставаться со столь крупной суммой вот так вот сразу.— предлагает понять, но не простить немцев Пшидач, называя Германию "типичным должником".При этом дипломат считает, что раз Германия признала свою ответственность за Вторую мировую войну, то ей следует произвести полную компенсацию ущерба. Уже выплаченные ФРГ его стране репарации замминистра иностранных дел Польши назвал «несерьезными».По его словам, Варшава продолжит по всем возможным дипломатическим каналам пытаться заставить власти Германии хотя бы начать диалог по этому вопросу. Для этого Польша будет продолжать оказывать давление на ФРГ.В очередном заявлении представителя польского МИД прозвучало и нечто новое. Так, Пшидач считает, что ФРГ по вопросу выплаты репараций «должна вступить в дискуссию с Польшей и другими странами». Видимо, таким образом Варшава рассчитывает сдвинуть процесс с мертвой точки, используя поддержку других государств, которые в период Второй мировой тоже оказались жертвами агрессии немецко-фашистской Германии.— резюмировал замглавы МИД Польши.