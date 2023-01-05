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В районе Константиновки накрыты позиции боевиков из «батальона имени Шейха Мансура» - Минобороны

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В районе Константиновки накрыты позиции боевиков из «батальона имени Шейха Мансура» - Минобороны

Российские войска продолжают вести наступление, одновременно нанося удары по позициям украинской артиллерии, уничтожая орудия и установки реактивного огня. Снова отличились наши истребители, "приземлив" очередной украинский боевой самолет. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны РФ.


Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены двенадцать единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37. В частности, в металлолом отправились одна пусковая установка РСЗО "Град" и две "Ольхи", они были накрыты на позициях в районах Водяное и Очеретино. В районах Гуляй Поле, Павловка и Великая Новоселка уничтожены САУ "Гвоздика" и две "Акации". Три буксируемые гаубицы Д-20 и две Д-30 уничтожены на позициях в районах Белогоровка, Первомайское и Артемовск. В Николаевской области накрыли американскую гаубицу М777.

Два склада артиллерийских боеприпасов уничтожены в районах Гуляй Поле Запорожской области и Красный Лиман ДНР. А в районе Константиновки в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 боевиков из "батальона имени шейха Мансура". Подробности военные не приводят, но в результате "прилета" кроме самих боевиков также было уничтожено шесть единиц бронетехники. Возможно, что "работали" ОТРК "Искандер" или РСЗО больших калибров.

Снова отличились наши истребители, "уронив" украинский фронтовой бомбардировщик Су-24. Воздушный бой состоялся в районе Красногоровки ДНР. А в районе населенного пункта Победа был сбит украинский штурмовик Су-25, подробностей нет, но заявляется, что сработали "средства ПВО". Вообще же за сутки зенитчики уничтожили 21 украинский беспилотник.

Ожесточенные бои идут на основных направлениях, на Купянском под удары нашей артиллерии попали подразделения 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском потери противника за сутки составили более 40 человек, два бронетранспортера и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Южно-Донецком в результате комплексного огневого поражения уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 15:15
    +4
    О, Красный Лиман опять в сводках замелькал. Шо там с пэрэмогой свидомиты?
  2. vitvit123
    vitvit123 Вчера, 15:16
    -7
    Российские войска продолжают вести наступление

    Ну зачем , зачем держать людей за не умных ? ВО , это какой-то рентв становится ..
    1. BigMaxMack
      BigMaxMack Вчера, 15:33
      -11
      А вы комменты почитайте под некоторыми статьями, тут иногда такие персонажи возникают...
  3. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 15:28
    -7
    Надеюсь снаряды РСЗО и ракеты ОТРК зарядили свиными шкварками и кусочками сочного сала?
    1. Правдодел
      Правдодел Вчера, 16:08
      0
      зарядили свиными шкварками и кусочками сочного сала?

      Подкормить изголодавшихся ВСУшников и бандерлогов?
  4. topol717
    topol717 Вчера, 15:29
    -4
    Почему в сводках нет информации о складах ГСМ и нефтебазах????
    или это очень секретная информация?
    1. ian
      ian Вчера, 15:42
      -10
      Цитата: topol717
      Почему в сводках нет информации о складах ГСМ и нефтебазах????
      или это очень секретная информация?

      Потому что это техническая информация. "Пламенным патриотам" она не интересна. То ли дело "пушку убили! а еще танк и летак!!" А то что за эти сутки еще пару эшелонов новых привезли это не надо. Это не вдохновляет...
    2. vitvit123
      vitvit123 Вчера, 15:43
      -6
      Ну ,наверно нет , потому-что их нет ...
      Я уже в начале лета понял, что или моя логика " легла " , или нет средств-ресурсов ..
      Только сейчас читал в "телеге " ( reverse side ...) , что на Украине оказывается есть малые нпз , как я понял . Они дают существенно выработку топлива .. т.е. Украина рассредотачивает производство гсм , а это уже для нас хуже .. т.е. снова подтверждает , что враг не прост , как его нам тут преподносят ..
      1. topol717
        topol717 Вчера, 15:55
        -1
        Цитата: vitvit123
        что на Украине оказывается есть малые нпз ,

        Они видимо из воды соляру делают, да? Иначе им нужна нефть, которую туда надо доставить. и где то хранить.
        1. DenD
          DenD Вчера, 16:10
          -4
          Видимо не из воды, а из нефти. Чтобы иметь понимание, о чём идёт речь, почитайте про "самовары", явление весьма распространённое и в России. Нелегальные мини заводы, по производству бензинов и соляры.
          Р. s Украина к слову имеет и свою нефть тоже, так что проблем с логистикой особо не наблюдается.
          1. azkolt
            azkolt Вчера, 16:36
            -4
            Кстати, насколько я помню газ вроде добывали где то в районе Харькова. откуда наши отступили в свое время. Не друг Рэджеп порекомендовал?))))
          2. topol717
            topol717 Вчера, 16:47
            -1
            Цитата: DenD
            Р. s Украина к слову имеет и свою нефть тоже, так что проблем с логистикой особо не наблюдается.

            Что бы добыть нефть, надо туда закачать воду, а потом еще и эту добытую нефть отчистить от воды. Такой себе очень простой процесс.
            Цитата: DenD
            Чтобы иметь понимание, о чём идёт речь, почитайте про "самовары", явление весьма распространённое и в России.

            Вот вот и я об этом. Все эти "самовары" во первых должны получить нефть и в качестве сырья и в качестве топлива, а потом еще и будут светится на теплоснимках. ибо выделяют много тепла. тут даже примитивный спутник из 80х годов прошлого века все увидит, не говоря о современных.
            Да и 10 тонн нефти из которых получат 5 тонн соляры, это капля в море. но эти 10 тонн надо довести до "самовара", а потом оттуда вывести 5 тонн соляры.
            1. DenD
              DenD Вчера, 18:04
              0
              Стоимость "самовара" 500-900 т. р, производительность 5 тонн сутки(если непрерывный цикл), топливо+производные не интересная тема когда деньги на разжигание конфликта текут рекой, разветвленная система хранения гсм в резервуарах, заметность со спутника, при условиях облачности-ноль,удаленность от линии соприкосновения 200-300км,постройка такого мини НПЗ неделя,стоимость уничтожения=стоимости ракеты. Как думаете стоит палить из пушки по воробьям? Этим нацики и пользуются.
          3. DenD
            DenD Вчера, 16:54
            -1
            Да, и ещё адептам "гигантомании" думающим что НПЗ это куча труб, цехов, резервуаров, а также задающимся вопросами откуда нефть. Из нефтепровода Дружба. Да, да из того самого по которому качают нефть в Чехию, Словакию, подумайте, что мешает хохлам произвести отбор или купить нефть на Украине, а далее там же и переработать. И ещё, в авто типа "буханки" влазит около 1500 литров дизеля или кто то серьёзно думает, что на передовую все доставляется бензовозами?
        2. vitvit123
          vitvit123 Вчера, 16:14
          -4
          А на крупных нпз откуда нефть берут-брали ?
          Если уж использовать вашу логику , то из воздуха наверно ..а вы думаете , что на Украину нефть не поставлялась и не поставляется что-ли ? По поводу хранения , ну наверно хранят как-то , самое главное , чтоб в не больших объёмах в одном месте ..
        3. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Вчера, 16:56
          -1
          Цитата: topol717
          Они видимо из воды соляру делают, да? Иначе им нужна нефть, которую туда надо доставить. и где то хранить.

          Ну это не бином Ньютона. Румыния в свое время весь третий рейх нефтью кормила... а уж укрорейх-то она обеспечить вполне в состоянии (что она и делает). Другое дело, что потребление нефти с середины прошлого века в Европе выросло в десятки раз... но так и речь-то идет всего лишь об оной Украине. На её нужды румынских возможностей вполне хватит.
          1. topol717
            topol717 Вчера, 17:16
            -1
            Цитата: Петр_Колдунов
            Румыния в свое время весь третий рейх нефтью кормила

            Именно по этому Гитлер вместо Москвы пошел на Баку. Точно нефти из Румынии было много, а Баку ему понравился очень сильно.
            И потом доставить 1 тонну соляры и 1000 тонн это немного разные логистические задачи. одних бензовозов нужны уже десятки, а туда еще и водители и шины и так далее.
      2. StarWarrior
        StarWarrior Вчера, 16:22
        -4
        Нет, помочь шайтанам насладиться гуриями.
  5. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 15:48
    -5
    Як шо? перемога трiвае!
    Извините, я недостаточно умен, чтобы написать длинный комментарий hi
  6. azkolt
    azkolt Вчера, 16:34
    -3
    Опять СУ-25? Такое ощущение что их посбивали больше, чем было выпущено. Во всяком случае вопросы такие еще в начала осени возникали.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Вчера, 17:11
      -4
      Цитата: azkolt
      Опять СУ-25? Такое ощущение что их посбивали больше, чем было выпущено. Во всяком случае вопросы такие еще в начала осени возникали.

      Ну такая традиция, видать, у Конашенкова. Вроде ритуала. Раньше про уничтоженного Кракена каждый день - сейчас ежедневно про сбитые Миг-29 и Су-25 :))))

      Не настаиваю, кстати, что это неправда. Вполне может быть. В конце концов, наши соколы вполне профессиональны и опытны, чтобы сбивать недоделков без летного опыта из распроданного за 30 лет незалежности укролюфтваффе... просто количество сбитых Конашенковым укролитаков что-то действительно зашкаливает...
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 18:14
    +1
    В районе Константиновки накрыты позиции боевиков из «батальона имени Шейха Мансура» - Минобороны
    Одним неправильным шейхом меньше. feel
  8. Tma197725
    Tma197725 Вчера, 18:43
    0
    Оставьте сводки в покое за ними скрывается тяжёлый труд наших солдат труд который 90% присутствующих здесь вояк даже представить не может.Пот и кровь наших мужиков .А многие эту кровь здесь превратили в объект стебаний.Хватит надоело это вечное нытье что все пропало Не помогаете то хотя бы не мешайте.Подавай всем правду!В условиях боевых действий правда почти всегда хуже и страшнее лжи.Вреда от нее больше!Знать правду должны те кому это положенноЭто тяжёлый крест знать всю правду Общество это не потянет.Особенно такое истеричное как здесь.Правду будем требовать после войны.А пока надо просто поддерживать а если есть возможность помогать не нужны на войне правдорезы и правдолюбы .На войне каждый должен заниматься своим делом.Конашенков занимается своим делом делает это хорошоСидеть на диване в тепле стебатся и плевать в спины тех кто стоит за этими сводкам мягко говоря свинство
  9. Fangaro
    Fangaro Вчера, 19:13
    +1
    ...уничтожено более 55 боевиков из "батальона имени шейха Мансура"...

    Подскажите, шейх Мансур откуда родом? Или не знаю, или не помню.