Российские войска продолжают вести наступление, одновременно нанося удары по позициям украинской артиллерии, уничтожая орудия и установки реактивного огня. Снова отличились наши истребители, "приземлив" очередной украинский боевой самолет. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны РФ.Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены двенадцать единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37. В частности, в металлолом отправились одна пусковая установка РСЗО "Град" и две "Ольхи", они были накрыты на позициях в районах Водяное и Очеретино. В районах Гуляй Поле, Павловка и Великая Новоселка уничтожены САУ "Гвоздика" и две "Акации". Три буксируемые гаубицы Д-20 и две Д-30 уничтожены на позициях в районах Белогоровка, Первомайское и Артемовск. В Николаевской области накрыли американскую гаубицу М777.Два склада артиллерийских боеприпасов уничтожены в районах Гуляй Поле Запорожской области и Красный Лиман ДНР. А в районе Константиновки в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 боевиков из "батальона имени шейха Мансура". Подробности военные не приводят, но в результате "прилета" кроме самих боевиков также было уничтожено шесть единиц бронетехники. Возможно, что "работали" ОТРК "Искандер" или РСЗО больших калибров.Снова отличились наши истребители, "уронив" украинский фронтовой бомбардировщик Су-24. Воздушный бой состоялся в районе Красногоровки ДНР. А в районе населенного пункта Победа был сбит украинский штурмовик Су-25, подробностей нет, но заявляется, что сработали "средства ПВО". Вообще же за сутки зенитчики уничтожили 21 украинский беспилотник.Ожесточенные бои идут на основных направлениях, на Купянском под удары нашей артиллерии попали подразделения 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах Кучеровка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском потери противника за сутки составили более 40 человек, два бронетранспортера и три пикапа.На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Южно-Донецком в результате комплексного огневого поражения уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.