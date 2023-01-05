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Южнокорейская разведка рассказала о количестве и характеристиках БПЛА КНДР

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Южнокорейская разведка рассказала о количестве и характеристиках БПЛА КНДР

Фото носит иллюстративный характер



В настоящее время Северная Корея обладает приблизительно 500 беспилотными летательными аппаратами, относящимися к 20 разным видам. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на секретаря парламентского комитета по разведке Ю Сан Бома, получившего информацию от разведывательной службы страны.

Отметим, что еще в 2012 году КНДР приобрела на Ближнем Востоке несколько американских БПЛА MQM-107 Streaker. Также на вооружении Северной Кореи есть беспилотные летательные аппараты советского производства.

По информации южнокорейской стороны, в настоящее время беспилотная авиация КНДР представлена преимущественно малыми БПЛА. Они имеют размеры от 1 до 6 метров, дальность их полета пока тоже не может быть названа большой.

Разработка более крупных разведывательных беспилотников большой дальности действия, тем не менее, уже ведется. Национальное агентство разведки Республики Корея, впрочем, убеждено в том, что разработки средних и крупных дронов находятся в начальной стадии. Это означает, что в ближайшее время ВВС Корейской народной армии вряд ли получат их на вооружение.

Однако если КНДР получит высокотехнологичные сенсоры и другое оборудование, то процесс создания беспилотных летательных аппаратов более крупных размеров и дальнего действия ускорится. К тому же, сейчас Пхеньян демонстрирует повышенный интерес к возможностям, которые предоставляет беспилотная авиация.

Например, 26 декабря военное ведомство Южной Кореи сообщило о вторжении в воздушное пространство страны пяти северокорейских беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на свои военно-технические возможности, противовоздушная оборона Республики Корея не смогла сбить северокорейские дроны. Они пропали с радаров ПВО – вероятно, вернулись на территорию Северной Кореи. Данное происшествие серьезно встревожило южнокорейское руководство.
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13 комментариев
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  1. Андрей Карпов
    Андрей Карпов Вчера, 15:30
    +2
    даже мелкая КНДР имеет много дронов. а мы с таким потенциалом по 20 шт в месяц выпускаем. позор.
    1. SaLaR
      SaLaR Вчера, 15:42
      +10
      Там пилить бюджет опасно, могут самих распилить
      1. isv000
        isv000 Вчера, 15:55
        -2
        Цитата: SaLaR
        Там пилить бюджет опасно, могут самих распилить

        yes Мальчонка, когда пост принял, дядюшку родного собачкам скормил, не постеснялся...
    2. LukaNord
      LukaNord Вчера, 15:43
      0
      Цитата: Андрей Карпов
      даже мелкая КНДР имеет много дронов. а мы с таким потенциалом по 20 шт в месяц выпускаем. позор.

      Первый нытик появился из ЦСПо АНБ ..
      КНДР это в случае чего второй фронт России и КНР против США ...
      И там все будет мощно (без яо ) ..Пора изгонять англосаксов из всех регионов мира .
      Мы в России тоже не сидим сложа руки и ищем контакты давления ..А главный ,это в Сирии !!!
      1. VasyaRules
        VasyaRules Вчера, 15:48
        +3
        Закусывать надо, прежде чем что-то подобное нести.
    3. СергейБ
      СергейБ Вчера, 16:42
      +1
      Цитата: Андрей Карпов
      даже мелкая КНДР имеет много дронов. а мы с таким потенциалом по 20 шт в месяц выпускаем. позор.

      Что вы несете!?
      У КНДР только около 500 дронов, есть ещё советские древние аппараты.
      У нас только Орланов больше 1,5 тысяч. И несколько сот других БПЛА.
      1. gsev
        gsev Сегодня, 00:09
        -1
        Цитата: СергейБ
        У КНДР только около 500 дронов,

        Зато в КНДР конструкторы могут быстрее российских организовать серийное производство двигателей и полимеров для беспилотников.
  2. Alex242
    Alex242 Вчера, 15:46
    0
    Цитата: Андрей Карпов
    даже мелкая КНДР имеет много дронов. а мы с таким потенциалом по 20 шт в месяц выпускаем. позор.

    - да не по двадцать наверное, сейчас уже более менее наладилось производство.....( судя по сводкам с фронта )...
  3. Костадинов
    Костадинов Вчера, 15:52
    +5
    Национальное агентство разведки Республики Корея, впрочем, убеждено в том, что разработки средних и крупных дронов находятся в начальной стадии. Это означает, что в ближайшее время ВВС Корейской народной армии вряд ли получат их на вооружение.

    Привет южнокорейской разведки. КНДР демонстрировала средних БПЛА(больше Байрактара) на военном параде десят лет тому назад. Потом сообщали что проводили учения с етих БПЛА.
    Прототип Шахедов и Гераней тоже из КНДР.
  4. Sniper
    Sniper Вчера, 16:26
    +8
    думаю Иран найдет взаимовыгодые схемы с КНДР. уверен.
  5. Fangaro
    Fangaro Вчера, 19:10
    +1
    Вот же соседи у КНДР на юге...
    Вместо рассказов про процветание чеболей в своей стране, про успехи гигакорпораций в завоевании экономическими методами Северной Америки, перспектив в амнистировании своего предпредыдущего президента, суют нос к соседу в погреб, и пишут, что у соседа в погребе плесенью пахнет. А в своём погребе лаванда по стенам растёт и мойка воздуха по центру?
    Чем ближе братские народы, тем сильнее вонь из соседских нужников.
  6. garik77
    garik77 Сегодня, 00:49
    0
    Цитата: Sniper
    думаю Иран найдет взаимовыгодые схемы с КНДР. уверен.

    Скорее всего давно уже нашли и обмен идёт по всем технологиям. Молодцы.
  7. swan49
    swan49 Сегодня, 01:59
    0
    Какая-то странная заметка, как будто её писали не специалисты по разведке. В КНДР нет и не было беспилотников советского производства. А вот беспилотный комплекс российского производства у них был, но и он, скорее всего, уже должен быть утилизирован. А вот книги, как известно не горят. В беспилотных комплексах всё-таки главное не летательный аппарат, он может быть любым, а радиолинии управления и передачи информации, которые должны обладать высокой скрытностью, помехозащищённостью и криптостойкостью, что было отличительной чертой отечественных комплексов с БпЛА. Не просто так в советское время головным министерством по этим комплексам, как и по комплексам ПВО, был Минрадиопром, а не Минавиапром, что вызывало постоянное недовольство последнего. А так как южане не смогли обнаружить работу радиолиний управления и признались, что всё проспали, то это значит, что северокорейцы хорошо выполнили задачу по переводу нашей техдокументации на современную элементную базу.