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Немецкие СМИ: Президент Турции Эрдоган призвал Россию прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке

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Немецкие СМИ: Президент Турции Эрдоган призвал Россию прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке. Об этом сообщают немецкие средства массовой информации, ссылающиеся на канцелярию турецкого президента.


По утверждению канцелярии, Эрдоган считает, что Россия должна продемонстрировать готовность к мирным переговорам путем одностороннего прекращения огня и дальнейшими действиями в сторону «справедливого урегулирования» украинского конфликта.

Если это – официальная позиция турецкой стороны, то ее цинизм зашкаливает. Одностороннее прекращение огня будет означать гибель российских военнослужащих и мирных жителей, поскольку киевский режим ни на какое прекращение огня в таком порядке не пойдет.

Сам Эрдоган почему-то не намерен в одностороннем порядке прекращать операции против курдских повстанцев в Турецком Курдистане, на севере Сирии или Ирака. Равным образом, не очень понятно, о каком «справедливом урегулировании» говорит президент страны, чьи вооруженные силы находятся на территории соседней Сирии и проводят там боевые операции в своих интересах.

Когда Анкаре потребовалось «защитить» этнически близких сирийских туркоманов, турецкие вооруженные силы незамедлительно вторглись на территорию Сирии. Но России в праве защищать русских на бывших «украинских» территориях, получается, отказано?

Помимо вопроса о «мирном урегулировании» в таком странном видении, турецкий президент в разговоре с Путиным отметил такие положительные события как следование «зерновой сделке», обмены военнопленными, установление зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (хотя последняя регулярно нарушается провокациями украинской стороны).
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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100 комментариев
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  1. Руслан_3
    Руслан_3 Вчера, 15:43
    +26
    А то что ? Как надоели "пацифисты" которые кричат о перемирии при этом посылают оружие стране 404
    1. 1razvgod
      1razvgod Вчера, 15:47
      +4
      где вы пацифистов в мире видели?:)))))) маленький люксембург и тот оружие поставляет, даже дикари андаманских островов и то слопают любого.в человеческой природе насилие в генах
      1. frruc
        frruc Вчера, 16:06
        +2
        Эрдоган обратился к российскому лидеру ..... прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке.

        Очень не прогматичное предложение, а к Зелику он случайно не звонил с обращением.
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 17:26
          +1
          Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке.
          Удивляться этому ни в коем случае не приходится!

          Во-первых. Эрдоган - османист.
          А во-вторых. Проект Турции о создании т.н. "Великого Турана" (т.е о возрождении Османской империи) никуда не исчез!

          При этом по турецкому проекту "Великого Турана" турецких османистов - Крым в числе прочих земель должен войти в земли Великого Турана.
          В резуьтате политика Эрдогана и Турции по Украине и России абсолютно понятна. А именно.
          Забрать Крым у Киева Эрдогану (Турции) гараздо проще, чем забрать Российский Крым у России!
          ИТОГО. Поэтому всеми своими двурушными действиями между Украиной и Россией Эрдоган выступает и будет выступать по принадлежности Крыма на стороне нацистски русофоствующего киевского режима Украины, а не на стороне России!

          СПРАВКА
          В будущую Османскую империю - согласно прокту "Великого Турана" - войдут, по мнению Эрдогана, Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, а также российские территории: Кавказ, Крым, Дагестан, Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Самарская области, Краснодарский и Ставропольский края и даже Сибирь.

          Лучше всего об этой российской проблеме рассказывает украинский политолог Владимир Цибулько (Украина).

          Эрдоган готовит БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ - Великий Туран за счет россии... // Владимир Цибулько (Украина) Опубликовано 4 месяца тому назад.
        2. Mitroha
          Mitroha Вчера, 17:28
          +4
          Раз заговорили о прекращении огня, значит все правильно делаем и надо давить дальше. Зеля небось уже флюиды страха рассылает с просьбами о передышке. Что Зеля, чубатые заканчиваться стали и очко опять жим делать начало?
          1. Евгений_Евгений
            Евгений_Евгений Вчера, 22:12
            -2
            Вы на оскорбление президента РФ сейчас наговорили, между прочим. Готовьте что там у вас жим-жим.
        3. zloybond
          zloybond Вчера, 18:06
          +2
          Другими словами он предложил Российским солдатам сложить оружие, надеть на шею веревки и идти сдаваться на милость нацисткому рейху. ...
          Интересный "партнер" у нашего Верховного. В принципе он и нашему Верховному предложил тоже что и солдатам.... И после этого наши "дипломаты" еще будут жать ему руку????
          Но главное в том, что со всех концов друзья и помощники Укро-рейха трубят о желании России к переговорам и миру. Видимо реально угроза сломать хребет фашистам. А там ведь огромные надежды и вложения с той стороны. Там выкупленные земли Украины, бесчисленные кредиты, которые они боятся не вернуть.... Значит правильной дорогой идет Армия. И необходимо только усиливать натиск!
        4. Франк Мюллер
          Франк Мюллер Вчера, 23:24
          0
          Нет, Зелик ему не друг, его не послушает. Но с удовольствием примет адресуемую ему партию броневиков, которая до Украины ещё не доехала. Когда же доедет, то бросит их в бой, невзирая на перемирие: не пропадать же добру?
        5. DrMadfisher_2
          DrMadfisher_2 Сегодня, 01:05
          +1
          Эрдоган, ты вор, конечно, авторитетный, но зачем при народно то свой мокрый хлебушек показывать
        6. HattinGokbori88
          HattinGokbori88 Сегодня, 02:53
          0
          У Путина и Эрдогана явно было какое-то закулисное понимание.

          Putin orders "unilateral" 36-hour cease-fire in Ukraine to mark Orthodox Christmas

          https://www.nbcnews.com/news/world/putin-russia-ukraine-cease-fire-orthodox-christmas-rcna64421
      2. Обычный
        Обычный Вчера, 16:14
        +1
        Да, и один из признаков челюсть. Для того чтобы удобно было рвать мясо ,челюсть должна быть короткой.
        1. Комментарий был удален.
        2. DrMadfisher_2
          DrMadfisher_2 Сегодня, 01:07
          0
          Про короткую челюсть ты крокодилам расскажи laughing
      3. VORON538
        VORON538 Вчера, 16:33
        0
        Самые большие "пацифисты" на планете-наглосаксы.Учат другие страны жизни,несогласных с ними-обьявляют вне закона и расстреливают.И ведь прокатывает.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 15:51
      +5
      Цитата: Руслан_3
      А то что ? Как надоели "пацифисты" которые кричат о перемирии при этом посылают оружие стране 404


      Эрдоган считает, что Россия должна продемонстрировать готовность к мирным переговорам путем одностороннего прекращения огня и дальнейшими действиями в сторону «справедливого урегулирования» украинского конфликта.

      Если это – официальная позиция турецкой стороны, то ее цинизм зашкаливает. Одностороннее прекращение огня будет означать гибель российских военнослужащих и мирных жителей, поскольку киевский режим ни на какое прекращение огня в таком порядке не пойдет.


      Судя по всему нас кто то держит за очень неумных людей.Ну это я так выразился чтобы без мата.Или хотят ,чтобы мы по глупости на это пошли и тем самым справацировать беспорядки в России из-за проведения такой политики.На это предложение не пойдёт ни один адекватный человек.А если пойдёт,то это уже предательство со всеми отсюда вытекающими последствиями.Тем более что сами украинцы прямо говорят,что ни о каком перемирии не может быть и речи,как и о переговорах,так что ни к каким последствиям для нас кроме потери личного состава и не дай Бог территории это ни приведёт.Хватит уже пытаться перед кем то прогинаться.А то так можно и до Москвы прогнуться,ничего не получив в ответ .
      1. 30 вис
        30 вис Вчера, 16:02
        +8
        Цитата: Orange-Bigg
        Судя по всему нас кто то держит за очень неумных людей

        Ловят на наживку в виде бабла ! А без лоха и жизнь не та! Любимая поговорка торгашей и бандюков 90- х годов ...
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Вчера, 16:31
          +3
          Не "не та", а "плоха". Не та она без кота!
      2. frruc
        frruc Вчера, 16:10
        +10
        Orange-Bigg :...Судя по всему нас кто то держит за очень неумных людей.

        Так оно и есть. Кто бы в здравом уме допустил бы развал большой страны, похезал промышленность и армию, вывел средства за кордон и десятки лет обеспечивал рост благосостояния стран Запада !
      3. g_ae
        g_ae Вчера, 16:16
        +11
        Ну, видимо есть поводы так считать. Сами же жестами доброй воли и всякими мутными договорённостями и сделками и дали поводы. Вот и патриарх что-то про перемирие рождественское лепит, а чем друг Эрдоган хуже?
      4. влад2000
        влад2000 Вчера, 16:39
        -9
        вас держат за тех кем вы и ваша власть являетесь 30 лет.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 17:17
          +2
          Цитата: влад2000
          вас держат за тех кем вы и ваша власть являетесь 30 лет.

          Вас тоже.
        2. ARIONkrsk
          ARIONkrsk Вчера, 18:36
          +1
          Цитата: влад2000
          вас держат за тех кем вы и ваша власть являетесь 30 лет.

          А вас даже за этих не держат, мясо да и только.
          1. влад2000
            влад2000 Вчера, 21:41
            0
            тебя что ли за королевскую особу принимают что ли?ты такое же мясо как украинцы.дадут повестку и потащишься в окоп.иль ты думаешь в пту по которому вдарили не мясо было?
    3. N.O.M.A.D.E.
      N.O.M.A.D.E. Вчера, 16:28
      +2
      Не так давно султана выручали от переварота, потом они сбили наш су 24.. Потом, всеобщий гнев (на туризм это не повлияло), потом опять всё по новой - "любовь" и отрицание.. С Турками, так всегда было и будет
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 16:34
        +2
        А у нас так не только с турками.Вспомните взрыв самолёта над Египтом.А через некоторое время снова всё тип топ,снова в Египте отдыхаем.А эти надежды на Зеленского в 2019 году после 2014-2015 годов.
    4. Romanovski
      Romanovski Вчера, 19:45
      0
      """...Эрдоган считает, что Россия должна продемонстрировать готовность к мирным переговорам путем одностороннего прекращения огня и дальнейшими действиями в сторону «справедливого урегулирования» украинского конфликта...""
      ---
      Россия никому и ничего НЕ ДОЛЖНА и тем более недосултану Эрдогану... Эрдоган часто замечает в российском "глазу" соринку,а в своём глазу бревна не видит...Это Турция решила разглагольствовать о справедливости???!! Где Турция и где СПРАВЕДЛИВОСТЬ??? А разве Турция УЖЕ признала и раскаялась за свои прошлые и зверские преступления против малых народов(армян,греков,ассирийцев,арабов,сербов,болгар,румын..) Османской Империи??? Разве Турция УЖЕ Вернула этим народам отнятые(начиная с ЗАХВАТА Византии и Константинополя в 15 веке...) земли и имущество??? Турция УЖЕ раскаялась за свои преступления,компенсировала моральный,материальный и территориальный ущерб этим народам ???
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. Дилетант
    Дилетант Вчера, 15:47
    +4
    Интересно, а сами то турки знают, что о них пишет немецкие журналюги? Уж очень кое-кому хочется рассорить Россию и Турцию.
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Вчера, 16:45
      0
      Да, немцы ссылаются на турецкое государственное агентство Anadolu. Наши тоже кстати.
      https://www.mk.ru/politics/2023/01/05/anadolu-erdogan-prizval-putina-pervym-prekratit-specoperaciyu.html
    2. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 02:55
      0
      Новости-
      Путин приказал одностороннему 36-часовому прекращению огня в Украине в ознаменование православного Рождества
      https://www.nbcnews.com/news/world/putin-russia-ukraine-cease-fire-orthodox-christmas-rcna64421
  4. Klmn
    Klmn Вчера, 15:48
    0
    Угу... проходили...,видели..., не работет, так что пусть недосултан идет лесом...
  5. Bingo
    Bingo Вчера, 15:50
    0
    А еще говорят, что это в России на праздники злоупотребляют...
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 15:58
      -1
      Курнули турки, бывает.....
      Пить им Аллах запрещает, а курить кальян с веществами - можно
  6. Пленник
    Пленник Вчера, 15:52
    +3
    Россия никому ничего не должна, а верить западным сми дело ненадежное и даже вредное. Большая феска может призывать кого угодно и к чему угодно, но это не значит, что всяким призывам следует прислушиваться.
  7. Eug
    Eug Вчера, 15:53
    +2
    У Эрдогана в руках масса эффективных
    рычагов воздействия на Россию....а вообще не исключаю, что это сделано по согласованию с Кремлем.
    1. Диана Ильина
      Диана Ильина Вчера, 16:19
      +2
      Каких например? Если вы о турецком потоке, так это оружие обоюдоострое, если о АЭС, то тоже самое. У России примерно такие же рычаги давления, как и у Турции. Именно поэтому султан и мотается к Путину на переговоры, потому, что вынужден договариваться. Так что у нас с ними паритет.
  8. LukaNord
    LukaNord Вчера, 15:53
    -8
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке.

    Ну нормально все в таком заявлении ..Видать Байрактары шмалять начали и прочих наемников !!!
    Эрдоган без ВВП ни одного заявления сейчас не сделает !!!!
    За газовый хаб и туристов ,он Эрдоган на все готов ..ВВП ему шепчет ,что нужно говорить хе хе
  9. PVV66
    PVV66 Вчера, 15:54
    +4
    Что то "султан" совсем оторвался от реальности. Мы уже повелись на минские договоренности и чем все это закончилось? Хватит наступать на одни и тежи грабли. Сам же поставляет хохлам оружие и нас же призывает прекратить боевые действия. Ни какого доверия, ни одному западному политику. Они уважают только грубую силу. Любые наши уступки, воспринимаются западом как наша слабость.
    1. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 02:56
      0
      Путин приказал одностороннему 36-часовому прекращению огня в Украине в ознаменование православного Рождества

      https://www.nbcnews.com/news/world/putin-russia-ukraine-cease-fire-orthodox-christmas-rcna64421
  10. Костадинов
    Костадинов Вчера, 15:57
    +10
    Ето призив к капитуляции. Односторонное прекращение огня и капитуляция одно и то же.
  11. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Вчера, 15:57
    -3
    Эрдоган заявил, что любые успешные переговоры должны быть подкреплены прекращением огня, и указал, что Россия должна сделать первый шаг (учитывая, что у России уже есть огромная часть Украины). Он сказал об этом в обычном телефонном разговоре с Путиным после того, как российский президент заявил, что готов положить конец этой войне. Некоторые СМИ делают вид, что он призвал Россию к капитуляции.
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Вчера, 15:59
    +3
    It's a taboo to talk about Turkey and China
    They both have there own agenda
  13. isv000
    isv000 Вчера, 16:00
    0
    Эдику почаще напоминать надо, кто его предупредил о грядущем перевороте, а то лавирует, лавирует - никак не вылавирует...
  14. Bombaher
    Bombaher Вчера, 16:00
    +1
    Мало ли какой вброс в немецких СМИ сделали. Зачем ВО эту фигню тиражирует?
    ВО с жёлтым оттенком.
    1. vitvit123
      vitvit123 Вчера, 16:18
      +2
      ВО давно уже стало с жёлтым оттенком..
      Мой комментарий..
    2. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Вчера, 16:50
      +2
      Они ссылаются на турецкое государственное агенство Anadolu, а там действительно подтверждается информация.
      Эрдоган подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий
  15. Glagol1
    Glagol1 Вчера, 16:00
    +4
    Если Эрдоган что то говорит, важно ещё читать между строк. Что я вижу: между строк читается то, что 404-ая на грани срыва и очень хочется передышки. Вот и запускается перл насчет, «давайте перестанем стрелять». Наверное не случайно совпало с приходом Арктического антициклона в 404-ую, ожидается до минус 20, это нам по барабану, минус 20, минус 30, газ/электроэнергетика есть и исправно работают, а вот 404-м это как приговор. Минус 20 и ещё 200 ракет и все, каменный век. Вот Эрдоган и вылез!
    1. Артем Платонов
      Артем Платонов Вчера, 21:56
      0
      Верится в это (учитывая все "успехи" армии) уже с трудом.
  16. salat
    salat Вчера, 16:01
    +2
    Вообще-то немецкие сми врут что усатый так сказал, в других источниках немного по другому написано
  17. nov_tech.vrn
    nov_tech.vrn Вчера, 16:04
    +2
    В этом вбросе, ни одного факта или ссыли. Не названный автов, просто правокатор, вот прямо дерьмецоть потянуло.
    1. Above_name
      Above_name Вчера, 17:52
      0
      А вот соврать за тайный звонок Султана Террану уже не прокатит. Как он ему хотелку передал?
  18. HAM
    HAM Вчера, 16:07
    +8
    Что то вдруг многие заговорили о прекращении огня(то Кирилл,то Эрдоган),и что характерно - в одностороннем порядке.Похоже,хвост кое кому всё таки прищемили.
    Вот только, к сожалению, существует большая вероятность,что Кирилла послушают,а жертвы будут на его совести....
    Та сторона доверия не заслуживает,даже если согласится на временное перемирие.
    Немчура и хранцузы уже показали чего стоят договорённости....а уж англосаксах и говорить не приходится...
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 16:19
      +3
      Известно кому - заслуженному миротворцу РФ португальскому и израильскому гражданину Абрамовичу.
  19. Andron78
    Andron78 Вчера, 16:09
    +3
    Кажется мы на грани серьезных изменений на фронте, раз уж турок такой бред несет.
  20. rotkiv04
    rotkiv04 Вчера, 16:13
    +4
    офигеть, скоро партнеры Путина будут не советывать , а прикпзывать ему. После таких заявлений нормальный политик просто перестал бы общаться с этим уродом, но Путин как обычно промолчит
    1. frruc
      frruc Вчера, 16:20
      -2
      rotkiv04 ... но Путин как обычно промолчит

      Вы недопускаете, что это обращение сделано с подачи самого ВВП, остается только дождаться как ответит Путин. Вот такая вот многоходовочка.
      1. HattinGokbori88
        HattinGokbori88 Сегодня, 03:01
        0
        @fruc, Вы были правы.

        Путин приказал одностороннему 36-часовому прекращению огня в Украине в ознаменование православного Рождества

        https://www.nbcnews.com/news/world/putin-russia-ukraine-cease-fire-orthodox-christmas-rcna64421
  21. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 16:15
    +2
    А может Эрдогану сразу ключи от Кремля вручить ...без-воз-мез-дно ,то есть даром !?
  22. Касатик
    Касатик Вчера, 16:17
    +4
    Султан-Паша просто глумится и открыто издевается.
  23. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 16:17
    0
    Ага, щаз... Так мы и поверили! Для эфенди прекращение огня означает закрытие довольно прибыльной статьи торговли - оружия и техники на Украину. После прекращения огня и мира - эти поставки станут неактуальными.
    Эфенди оооочень устраивает война на Украине!
  24. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 16:18
    +1
    Самое дипломатичное что возможно сделать в ответ Пердогану - это придать его предложению о капитуляции России центростремительное вращение вокруг мужского полового органа.
  25. дрозд68
    дрозд68 Вчера, 16:20
    +1
    Прекращение огня только при полной и безоговорочной капитуляции желтосиней армии.
  26. azkolt
    azkolt Вчера, 16:20
    0
    Друг Реджеп, чо! Он похоже пол -Россией управляет!
  27. Sniper
    Sniper Вчера, 16:23
    +4
    Кто-то гонит причем не по детски!

      По мнению администрации сайта , автор несёт много полезной информации!
  28. opuonmed
    opuonmed Вчера, 16:24
    0
    РФ сама решит что ей делать и когда остановится без всяких внешних указаний и предложений ! РФ работает тока на интересы РФ а не других стран !
  29. blackcat
    blackcat Вчера, 16:24
    +2
    А сложить оружие в большую кучу и объявить о своей капитуляции , ну и в довесок подарить все недра америкосам не надо ? am
    1. Комментарий был удален.
  30. blackcat
    blackcat Вчера, 16:30
    +1
    Цитата: StarWarrior
    Самое дипломатичное что возможно сделать в ответ Пердогану - это придать его предложению о капитуляции России центростремительное вращение вокруг мужского полового органа.

    Полностью поддерживаю , только вращать нужно Пердогана, а не предложение am
  31. Rage66
    Rage66 Вчера, 16:35
    +1
    Ну, началось...Тёщу пусть учит щи варить soldier
  32. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 16:40
    0
    Пора применять специальные боеприпасы, тогда заткнутся ВСЕ.
  33. Хронос
    Хронос Вчера, 16:43
    0
    А что все так возбудилась? Эрдоган давно на себя роль миротворца примеряет. Он должен был предложить прекращение огня, его выслушали, и на этом все. Обычный этикет. В разговоре с Путиным много что обсуждалось. Пресловутое перемирие - одна, две дежурные фразы.
  34. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 16:52
    +2
    " le président turc Erdogan a appelé la Russie à cesser unilatéralement le feu en Ukraine"
    Chaque pose pour des négociations a permis des renforts pour l'Ukraine,
    chaque geste de "bonne volonté" a coûté des vies de soldats Russes,
    Un cessez le feux unilatéral coûterait énormément en vie de soldats Russes... pourquoi Erdogan n'appelle t il pas carrément la Russie à se suicider !?
    Je rappelle une fois de plus les paroles d'une politicienne Américaine :
    " la Russie ne représente que 2% de la population mondiale mais détient 20% des ressources mondiale et nous allons remédier à cela" sic !
    Au point ou en est la situation la Russie n'a d'autres choix que de vaincre ou d'être démantelée...


    Yandex
    "президент Турции Эрдоган призвал Россию в одностороннем порядке прекратить огонь на Украине"
    Каждая поза для переговоров обеспечивала подкрепление для Украины,
    каждый жест "доброй воли" стоил жизни российским солдатам,
    одностороннее прекращение огня стоило бы огромных жизней российским солдатам... почему Эрдоган прямо не призывает Россию к самоубийству !?
    Я еще раз напоминаю слова одного американского политика :
    "Россия составляет всего 2% населения мира, но владеет 20% мировых ресурсов , и мы собираемся это исправить " sic !
    В нынешней ситуации у России нет другого выбора, кроме как победить или быть уничтоженной...
  35. Федор Соколов
    Федор Соколов Вчера, 16:54
    +2
    А турки не желают в одностороннем порядке прекратить агрессию против курдов на чужих территориях Сирии и Ирака?
  36. faterdom
    faterdom Вчера, 16:55
    +1
    Какая интересная мысль!
    Аж хочется, спросить: а то что?
  37. Above_name
    Above_name Вчера, 16:56
    0
    Вброс первый - "ссылающиеся на канцелярию турецкого президента".
    А второй вброс уже как утверждение - " По утверждению канцелярии".
    Рус сдафайся!!
  38. К-50
    К-50 Вчера, 16:57
    +2
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке.

    Де бил? belay
    Возьми по сирийцам и курдам прекрати огонь в одностороннем порядке. Слабо?
    Так и не суй свой нос туда, куда собака не суётся.
  39. meandr51
    meandr51 Вчера, 16:57
    0
    Это одна из традиционных турецких шуток.
  40. Ирина Виноградова (Лагода)
    Ирина Виноградова (Лагода) Вчера, 16:59
    +3
    Пусть Эрдоган покажет пример: перестанет бомбить и выведет турецкие войска из Ливии и Сирии, 3000 турецких наёмников "Бозкурта" с Украины, перестанет преследовать курдов в своей стране, Ираке, Сирии.
  41. Fangaro
    Fangaro Вчера, 17:21
    -2
    С политической точки зрения, объявление, ОБЪЯВЛЕНИЕ, об одностороннем прекращении огня, означает готовность принять представителей врага с их предложениями о дальнейших переговорах об окончании боевых действий. Тот, кто первым объявляет одностороннее прекращение огня, как правило, сильнее. Сильнее ли мы, Россия и ВС РФ? Да.
    Эрдоган озвучил то, что неоднократно применялось ранее.
    Одна сторона прекращает боевые действия на сутки. Например.
    Другая сторона начинает стрелять, танки нагонять, пехоту гнать в хвост и в гриву... И становится стороной, которая не готова к переговорам. Если всё это СМИ в мире не замолчат (раздувать нет необходимости), у второй стороны, в данном случае у Украинских политиков, проблем будет больше, чем если бы наши войска взяли Артёмовск.
  42. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 17:27
    +2
    Пора опять прощупать, где у этого пид (зачёркнуто) лидера помидоры и взять за них. После этого он начнёт говорить, как нам надо.
  43. Cap.Nemo58rus
    Cap.Nemo58rus Вчера, 17:32
    0
    Султан бухает что ли. Такую чушь несёт!
  44. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:52
    +1
    Немецкие СМИ: Президент Турции Эрдоган призвал Россию прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке
    . А вот тут как может быть, либо очередной взбрык "обиженного султана", либо "проблема перевода".
    Эт надо читать первоисточник, никак по другому не разберёшься.
  45. rusich
    rusich Вчера, 17:54
    +1
    Цинизм турка зашкаливает. А сам скотина эшелонами прет технику на усраину и байрактары прислал.
  46. Nord11
    Nord11 Вчера, 17:55
    +1
    Ага.. и тут же щирые завопят о эпохальной перемоге и выкатят репарации, штрафы, вычеты, пени и насчитают сумму ежегодной дани. Эрдогаша, а то ты скакуасов не знаешь!?
  47. orionvitt
    orionvitt Вчера, 18:01
    0
    А что так все возбудились? Ключевые слова в статье это
    Об этом сообщают немецкие средства массовой информации
    Что вы хотели от них услышать? Они ещё и не такое напишут. Главное разговариют Путин и Эрдоган, а вброс делают немецкие СМИ. laughing
  48. Simfy
    Simfy Вчера, 18:04
    +1
    Перед заявлением обвинил Запад в накачивании Украины оружием... и передал хохлам байкараты, 40 шт, судя по новостям... хитрожоп
  49. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 18:11
    -1
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке.
    belay Интересно, у него печень или голова отказывают? fool
  50. donavi49
    donavi49 Вчера, 18:15
    +4
    Ну вот, а вы Фейк-Фейк. И у Эрдогана хотелка лопнет.

    На деле же:
    Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине – Кремль
    1. Lako
      Lako Вчера, 18:39
      -3
      Источник есть. Или баба Галя, сон рассказала?
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 18:51
        +1
        Все виды источников.
        https://russian.rt.com/ussr/news/1094150-putin-rezhim-ogon
        https://www.interfax.ru/russia/879715
        https://ria.ru/20230105/putin-1843179065.html
    2. Татьяна
      Татьяна Вчера, 18:51
      0
      Цитата: donavi49
      На деле же:
      Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине – Кремль

      Неужели это правда?! А ссылочку на это можете дать?
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 18:56
        +4
        Ну так впишите в яндекс жирное сообщение. Выше указал - РТ, РИА, Интерфакс.

        Вот вам сайт Президента:
        http://kremlin.ru/events/president/news/70330

        Указания Президента Российской Федерации Вооружённым Силам Российской Федерации

        Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

        Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 19:07
          +1
          Цитата: donavi49
          Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине – Кремль

          Да, действительно всё именно так! Это сейсас только что по радио "Россия" в новостях 19:00 05 января объявили!

          Сколько же россиян за эти 1,5 суток мы потеряем?! И кто за это отвечать будет?! И ответит ли?!
          1. Santa Fe
            Santa Fe Вчера, 19:15
            0
            Песков, заявление от 14 декабря

            Обсуждается
            1. alexoff
              alexoff Вчера, 22:53
              0
              Не обсуждается. Путин ни с кем не обсуждал, просто объявил и всё
      2. notingem
        notingem Вчера, 19:20
        +1
        Новости включи танюшка.Там много интересного