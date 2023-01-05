Немецкие СМИ: Президент Турции Эрдоган призвал Россию прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить огонь на Украине в одностороннем порядке. Об этом сообщают немецкие средства массовой информации, ссылающиеся на канцелярию турецкого президента.По утверждению канцелярии, Эрдоган считает, что Россия должна продемонстрировать готовность к мирным переговорам путем одностороннего прекращения огня и дальнейшими действиями в сторону «справедливого урегулирования» украинского конфликта.Если это – официальная позиция турецкой стороны, то ее цинизм зашкаливает. Одностороннее прекращение огня будет означать гибель российских военнослужащих и мирных жителей, поскольку киевский режим ни на какое прекращение огня в таком порядке не пойдет.Сам Эрдоган почему-то не намерен в одностороннем порядке прекращать операции против курдских повстанцев в Турецком Курдистане, на севере Сирии или Ирака. Равным образом, не очень понятно, о каком «справедливом урегулировании» говорит президент страны, чьи вооруженные силы находятся на территории соседней Сирии и проводят там боевые операции в своих интересах.Когда Анкаре потребовалось «защитить» этнически близких сирийских туркоманов, турецкие вооруженные силы незамедлительно вторглись на территорию Сирии. Но России в праве защищать русских на бывших «украинских» территориях, получается, отказано?Помимо вопроса о «мирном урегулировании» в таком странном видении, турецкий президент в разговоре с Путиным отметил такие положительные события как следование «зерновой сделке», обмены военнопленными, установление зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (хотя последняя регулярно нарушается провокациями украинской стороны).