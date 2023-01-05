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«Придёт время, и вы ответите перед народом»: украинская журналистка прокомментировала возбужденное СБУ в её отношении дело за репортажи из ДНР

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«Придёт время, и вы ответите перед народом»: украинская журналистка прокомментировала возбужденное СБУ в её отношении дело за репортажи из ДНР

Украинская журналистка и бывшая ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко прокомментировала ситуацию с уголовным делом, возбуждённым против неё СБУ. По её словам, это связано с её видео из поездки в Донецк и Мариуполь.


«Мне «очень приятно» такое внимание со стороны Офиса Президента. Секретарь СНБО Данилов в эфире единственного канала посвятил мне целое интервью. Тот самый, о котором в его родном Луганске кроме как «уголовник» не отзываются. Пока казнокрады наживаются на войне, власть делает всё для того, чтобы отвлечь ваше внимание уголовными делами, ну а в моём случае – за то, что я просто дала слово жителям Донбасса. Я совсем не держу зла на тех, кто пытается меня вот так вот запугать. Придёт время, когда будете отвечать перед народом, а оно придёт»

– заявила Панченко.

Напомним, что бывшая ведущая закрытого киевским режимом телеканала NewsOne отправилась в Донецк и Мариуполь, чтобы узнать, как живут там люди и что они думают о происходящем. Пообщавшись с жителями напрямую, Панченко совсем по-другому взглянула на то, что говорит украинская пропаганда. Как признала сама журналистка, многие люди не хотят больше быть частью Украины, поскольку с ужасом вспоминают все зверства, устроенные преступным режимом Зеленского против мирного населения в регионе. Большая часть из них, на самом деле благодарна российской армии за защиту, прося не отдавать их больше Украине.

Отметим, что Диана Панченко является автором документального фильма «Из Киева на Донбасс», повествующего о преступлениях украинских националистов в отношении мирных жителей Донбасса.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Панченко
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42 комментария
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  1. frruc
    frruc Вчера, 17:22
    +20
    ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко прокомментировала ситуацию

    Насколько знаю, этот телеканал уже давно прикрыли по команде Зелика. А Диану стращают тюремным заключением. Вот это и есть демократия и свобода слова по-киевски.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Вчера, 17:26
      +1
      « бывшая ведущая закрытого киевским режимом телеканала NewsOne»
    2. Mitroha
      Mitroha Вчера, 17:43
      0
      Цитата: frruc
      Вот это и есть демократия и свобода слова по-киевски.

      Кучу кавычек пропустили, коллега hi
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 18:07
        +2
        Там одна большая кавычка... и вобода слова не только по киевски, так же по европейскм и по англо-сша.
      2. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 02:04
        0
        Цитата: Mitroha
        Цитата: frruc
        Вот это и есть демократия и свобода слова по-киевски.

        Кучу кавычек пропустили, коллега hi

        А зачем, фальшиво, кавычками прикрывать суть того, что было, есть и будет. Ведь если помним, то в самой первой демократической стране- рабы за людей не считались. Да и в современном локомотиве демократии с разными свободами всё не так, как нам твердили, пусть 30 последних лет. Да при Советском Союзе в газете "Сельская жизнь" правды и свободы слова было больше чем во всех западных изданиях вместе взятых.
    3. Бородач
      Бородач Вчера, 17:50
      +9
      Цитата: frruc
      ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко прокомментировала ситуацию

      Насколько знаю, этот телеканал уже давно прикрыли по команде Зелика. А Диану стращают тюремным заключением. Вот это и есть демократия и свобода слова по-киевски.

      Демократия - она и в Африке демократия. Демократичный демократ всегда готов расстрелять демократичными пулями всех несогласных с диктатурой демократии. am
      1. ASAD
        ASAD Вчера, 18:21
        -15
        А какой у нас есть опозиционный теле радио канал ,или газета? Наш корреспондент съездил бы вна краину и что то ляпнул что не стоит?
        1. kit88
          kit88 Вчера, 18:49
          +5
          На войне нет места демократии.
          Имеющим собственное мнение, отличное от мнения воюющего государства, лучше воздержаться от его высказывания, пока гибнут люди. И не мешать приближать победу. После победы мы их выслушаем.
          1. ASAD
            ASAD Вчера, 18:56
            -12
            Можно подумать до СВО лучше было.Или после вожжи отпустят.
            1. БойКот
              БойКот Вчера, 19:48
              +5
              Можно подумать до СВО лучше было
              Серьезно, или память как у мухи? Эхо, дождь и прочие не из Москвы вещали?
        2. Диана Ильина
          Диана Ильина Вчера, 18:57
          +8
          Простите, а чего не стоит? Ну так интереса для? Что не с теми воюем, нацистов вна отродясь не видели?
          Давайте откровенно, вся наша оппозиция, это проматрасовские прокладки, причём пользованные. Впрочем, я забыла, что вы как раз из их числа.
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Вчера, 20:30
            +1
            Цитата: Диана Ильина
            Давайте откровенно, вся наша оппозиция, это проматрасовские прокладки, причём пользованные.

            Так и власть имущие не лучше. Более половины олигархов имеют двойное гражданство и проживают на ПМЖ в странах потенциального противника. Так же дети многих государственных чиновников на ПМЖ за бугром.
            Мэр Тольятти является почетным членом организации масонского типа, со штаб-квартирой в Иллинойсе. Гугл в помощь. Враг с партбилетом Единой России.
        3. Ныробский
          Ныробский Вчера, 19:55
          +3
          Цитата: ASAD
          А какой у нас есть опозиционный теле радио канал ,или газета? Наш корреспондент съездил бы вна краину и что то ляпнул что не стоит?

          Ну вот был у нас такой канал "Дождь" пока в инициативном порядке не смотался в Литву. Только вот у нас в "диктаторской" России он 14 лет помойку бодяжил, а в "демократической" Литве засада приключилась и протянул он всего лишь 4 месяца, после чего они его прихлопнули как навозную муху. Дождевики там всей студией рыдали от "восторга и умиления" испытав на своей шкуре истинную "демократическую" цензуру.
          Надеюсь я удовлетворил ваше любопытство. Благодарить не надо. yes
    4. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 19:18
      +6
      Да , телеканал закрыли , но какой замечательный фильм " Из Киева на Донбасс " гуляет сейчас по интернет ресурсам и иностранным телеканалам . Так что труды этого корреспондента не прошли даром и возможно лягут в обвинительные судебные дела против киевской хунты .
    5. carpenter
      carpenter Вчера, 23:31
      +1
      Цитата: frruc
      Вот это и есть демократия и свобода слова по-киевски.

      Ни один нацистский фюрер, не позволит чтобы в стране, ( хоть и в « 404 » ) было даже подобие демократии. Тюрьмы и концлагеря, вот их свобода.
  2. zloybond
    zloybond Вчера, 17:27
    +3
    СБУ давно превратилось в террористическую организацию. Захватывают заложников, исчезают люди... Но Российские спецслужбы не спешат обьявлять вознаграждение за головы руководства этой террористической-нацистской организации..... странно. Матрасники вон сразу колоду карт выпустили.... вознаграждение.... а эти живут себе в окраине и никого не боятся. Очень странно.
    1. Mitroha
      Mitroha Вчера, 17:46
      0
      Цитата: zloybond
      а эти живут себе в окраине и никого не боятся. Очень странно.

      Действительно странно то, что вы перекладываете действия украинцев на РФ. Разве не украинцы должны бороться с теми, кто их похищает, убивает и насилует. А? А виноваты, по вашему, почему то наши спецслужбы..... Так может задницу поднять надо вам, а не нам? Очень странно..... Может вы несколько с другой стороны тут вещаете?
      1. zloybond
        zloybond Вчера, 17:57
        +2
        Мне без разницы с какой вы стороны. Я не вижу энтузиазма в уничтожении лиц террористического режима, которые движут процессами. Нацистские главари катаются по городам, руководство СБУ запугивает гражданское население. Хотя любой в Окраине должен знать, что находится рядом, помогать нацистам смертельно опасно. У главарей должна земля гореть под ногами. Но если вам жаль для них калибра или аэромопеда - это всего лишь затягивание процесса денацификации укро-рейха.
        1. Mitroha
          Mitroha Вчера, 18:12
          -2
          Цитата: zloybond
          Мне без разницы с какой вы стороны

          А мне не без разницы, с какой стороны вы, ибо от этого и зависит цель ваших постов. А если изучить их содержимое, то становится все понятно.
          По сути претензии то есть что сказать?
  3. Bingo
    Bingo Вчера, 17:29
    +8
    Грохнут ведь... Причем других вариантов не просматривается
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:43
      +11
      Смелая женщина.Надеюсь она находится в России
  4. Falx
    Falx Вчера, 17:30
    +9
    Гарна дивчина, а так же смелая и честная (не знаю правда, че она раньше на NewsOne публиковала).
    Ей бы охраной обзавестись, ибо бандеровцы такого ей не простят, хотя бы даже для того, чтоб остальных запугать.
    1. Панцуй
      Панцуй Вчера, 17:34
      +4
      Цитата: Falx
      Ей бы охраной обзавестись, ибо бандеровцы такого ей не простят, хотя бы даже для того, чтоб остальных запугать.

      Не поможет охрана, валить ей надо их этой демократической страны, пока не поздно. И желательно, не в сторону запада - там такая же демократия.
      1. Falx
        Falx Вчера, 17:39
        +1
        а Вы считаете, что она до сих пор ещё там, в бандерии? belay
  5. LukaNord
    LukaNord Вчера, 17:33
    -2
    «Придёт время, и вы ответите перед народом»: украинская журналистка

    Еврейское сми там работает четко ..
    У нас в России слава Богу их немного прижали !!
    И вопли идут адептов мировых сми хе хе..
    У нас вон все разбежадись либерныне Боятся падлы и правильно делают ..)))
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:39
    +5
    «Придёт время, и вы ответите перед народом»: украинская журналистка прокомментировала возбужденное СБУ в её отношении дело за репортажи из ДНР
    . Само это время не придёт!!! Его надо приближаться, изо всех сил!
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 17:39
    +8
    Мужественные люди работали на этом канале! Последние месяцы перед закрытием - ситуация была вообще очень тяжела. И опасная. Причем для жизни. Причем реально. А они работали!
    Да, есть СМИ, вызывающие уважение все-таки...
  8. LukaNord
    LukaNord Вчера, 17:42
    +7
    Госдеп дал добро ,гнобить СМИ укропиии И Зе старается ,все запрещает и любых сдает Вот она демократия !!!
    Ходорковский тоже к власти рвался в России и сотни миллионов в это дело вкладывал падла Ему говорили не лезь в Россию а он пер
    Ну тогда иди на зону убийца и ОПГ !! Зря его выпустили ,оно убивал неугодных ..Я читал его мемуары хвастливые Падла !!
    1. frruc
      frruc Вчера, 17:58
      +5
      LukaNord6...Ходорковский тоже к власти рвался в России......Зря его выпустили ,оно убивал неугодных .

      Вы что забыли, у него ведь мама очень больна была, вот его верховный и отпустил к ней. А по-хорошему, этого жиденка надо было приговорить по полной не слушая, что бубнел запад.
      1. Falx
        Falx Вчера, 18:09
        +6
        а эта мразь сразу за кордон сбежал, даже мать не проведал.
        собственно это всё, что нужно знать о ходоре.
  9. cniza
    cniza Вчера, 18:40
    +3
    Придёт время, когда будете отвечать перед народом, а оно придёт»


    Обязательно придет и будет суд...
  10. литий17
    литий17 Вчера, 18:41
    +9
    Кстати была признана лучшей журналисткой Украины. Всегда с интересом смотрел ее передачи, она с Пиховщиком вела. Еще интересно как она Зеленского построила на его интервью перед журналистами, он аж 17 минут дергался... После этого и стали ее гнобить. Умница, и талант, а такие как известно в тех краях....
    1. Землекоп
      Землекоп Вчера, 19:02
      +1
      главное чтобы у нее инстинкт самосохранения был на уровне...и мозги...а то такими темпами конец ее будет близок. Надеюсь хватит ума в нужный момент...как Подоляка рвануть в Россию....а то может быть поздно.
      1. guest
        guest Сегодня, 01:10
        0
        Да судьба Бузины должна послужить примером.
  11. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Вчера, 19:02
    +1
    Moc statečná novinářka, vážím si takových lidí..
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Вчера, 19:21
    +2
    Видел эти репортажи, в принципе ничего такого там нет,опрашивают людей на улице,люди отвечают как есть.
    1. Rustic
      Rustic Вчера, 22:27
      +2
      Видел эти репортажи, в принципе ничего такого там нет,опрашивают людей на улице,люди отвечают как есть.
      Так на бандерщине рассказывать как есть, это и есть преступление против бандерофашизма. Там и за меньшее убивают без лишних разговоров.
  13. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 19:31
    -1
    Цитата: ASAD
    А какой у нас есть опозиционный теле радио канал ,или газета? Наш корреспондент съездил бы вна краину и что то ляпнул что не стоит?

    а она что в Киеве живет? а таких как она у нас за рубежом как грязи))))рЭволюционеров типа ололошка ональный
  14. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 19:33
    +1
    мне интересна судьба только Елены Бондаренко......немного страшно за нее
  15. Tma197725
    Tma197725 Вчера, 19:36
    +6
    Каждый народ достоин своей судьбы Где был этот народ когда ОУН резали наших пленных в Грозном? Радовались! Что могут вот так безнаказанно ,старшего брата,! Вспомним,москаляку на гиляку,2014 по Донецку авиацией градами! Благодарили ,,пацанов,, за смерти ,,этих мразей,,Война далеко была отКиева да и не было для них войны Была АТО по вырезанию русских.Герои были,,Азов,,.,,Донбасс,,и прочие Не надо надеяться что сами одумаются мы для них не люди.В лучшем случае орки Хватит миндальничать про братский народ.В начале СВО мы уже совершили ошибку.Не фатальную но стоившую жизни многим.Не нужно заходить на одно минное поле дважды.Пора уже рассказать ,,горынычем,, и на танках Под прикрытие штурмовиков выжигая тылы ракетами чисто по братски.Борясь с инфекцией которая жрет их изнутри уже30 лет По другому они просто не поймут.
  16. Losyara
    Losyara Вчера, 20:12
    -6
    Э, эта "журналистка" очень мутный персонаж. Там пробы ставить негде. Так что "не верю" и точка
  17. garik77
    garik77 Вчера, 22:58
    +1
    Цитата: frruc
    А Диану стращают тюремным заключением.

    Слава Богу, теперь её не достать, она на Донбассе, но угрозы продолжают поступать.