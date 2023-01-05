«Придёт время, и вы ответите перед народом»: украинская журналистка прокомментировала возбужденное СБУ в её отношении дело за репортажи из ДНР

«Мне «очень приятно» такое внимание со стороны Офиса Президента. Секретарь СНБО Данилов в эфире единственного канала посвятил мне целое интервью. Тот самый, о котором в его родном Луганске кроме как «уголовник» не отзываются. Пока казнокрады наживаются на войне, власть делает всё для того, чтобы отвлечь ваше внимание уголовными делами, ну а в моём случае – за то, что я просто дала слово жителям Донбасса. Я совсем не держу зла на тех, кто пытается меня вот так вот запугать. Придёт время, когда будете отвечать перед народом, а оно придёт»

Украинская журналистка и бывшая ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко прокомментировала ситуацию с уголовным делом, возбуждённым против неё СБУ. По её словам, это связано с её видео из поездки в Донецк и Мариуполь.– заявила Панченко.Напомним, что бывшая ведущая закрытого киевским режимом телеканала NewsOne отправилась в Донецк и Мариуполь, чтобы узнать, как живут там люди и что они думают о происходящем. Пообщавшись с жителями напрямую, Панченко совсем по-другому взглянула на то, что говорит украинская пропаганда. Как признала сама журналистка, многие люди не хотят больше быть частью Украины, поскольку с ужасом вспоминают все зверства, устроенные преступным режимом Зеленского против мирного населения в регионе. Большая часть из них, на самом деле благодарна российской армии за защиту, прося не отдавать их больше Украине.Отметим, что Диана Панченко является автором документального фильма «Из Киева на Донбасс», повествующего о преступлениях украинских националистов в отношении мирных жителей Донбасса.