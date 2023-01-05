«Придёт время, и вы ответите перед народом»: украинская журналистка прокомментировала возбужденное СБУ в её отношении дело за репортажи из ДНР

Украинская журналистка и бывшая ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко прокомментировала ситуацию с уголовным делом, возбуждённым против неё СБУ. По её словам, это связано с её видео из поездки в Донецк и Мариуполь.
«Мне «очень приятно» такое внимание со стороны Офиса Президента. Секретарь СНБО Данилов в эфире единственного канала посвятил мне целое интервью. Тот самый, о котором в его родном Луганске кроме как «уголовник» не отзываются. Пока казнокрады наживаются на войне, власть делает всё для того, чтобы отвлечь ваше внимание уголовными делами, ну а в моём случае – за то, что я просто дала слово жителям Донбасса. Я совсем не держу зла на тех, кто пытается меня вот так вот запугать. Придёт время, когда будете отвечать перед народом, а оно придёт»
– заявила Панченко.
Напомним, что бывшая ведущая закрытого киевским режимом телеканала NewsOne отправилась в Донецк и Мариуполь, чтобы узнать, как живут там люди и что они думают о происходящем. Пообщавшись с жителями напрямую, Панченко совсем по-другому взглянула на то, что говорит украинская пропаганда. Как признала сама журналистка, многие люди не хотят больше быть частью Украины, поскольку с ужасом вспоминают все зверства, устроенные преступным режимом Зеленского против мирного населения в регионе. Большая часть из них, на самом деле благодарна российской армии за защиту, прося не отдавать их больше Украине.
Отметим, что Диана Панченко является автором документального фильма «Из Киева на Донбасс», повествующего о преступлениях украинских националистов в отношении мирных жителей Донбасса.