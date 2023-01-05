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Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ

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Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ

Участвующие в специальной военной операции российские военные демонстрируют чудеса отваги и высокий уровень воинского мастерства. Но специальная военная операция вскрыла и целый ряд недочетов и недоработок наших вооруженных сил. О них в очередной публикации в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.


Одна из первых и самых важных проблем – плохая связь. На эту проблему военные стали обращать внимание еще в самом начале специальной военной операции. Военкор пишет, что низкое качество связи особенно заметно на передовой. В войсках отсутствуют простые в эксплуатации радиостанции. Это, в свою очередь, порой приводит к трагическим последствиям, а также весьма мешает взаимодействовать во время штурмовых или оборонительных операций, перенацеливания артиллерии и авиации.

Вторая важная проблема – недостаток транспортных средств на передовой. Здесь, пишет Сладков, мы тоже проигрываем. Между тем, военкоры не перестают подчеркивать необходимость обеспечения воюющих подразделений автомобильным транспортом. В Telegram-канале «Репортер Руденко», к примеру, писали о потребности в автомобилях по типу инкассаторских машин.

Третья проблема – уже не из серии материально-технического обеспечения. Военкор отмечает слабый уровень подготовки и низкие моральные качества части мобилизованных военнослужащих. Кроме того, часто встречаются «кошмарные» примеры несоблюдения военнослужащими инструкций и Уставов, невыполнение приказов. Дисциплина во многих подразделениях также «хромает»

Многое зависит от командира. Там, где он опытный и требовательный, дела идут. Уровень комбат-комбриг-комдив, он решающий. Их ошибки и приводят к печальным результатам

- подчеркивает военкор Сладков.

Впрочем, сейчас уже идет успешная работа над имеющимися ошибками. Они постепенно исправляются, хотя многие проблемы еще предстоит решать. И решать их нужно совместными усилиями – не только армии, но и государственных структур, промышленности, бизнеса, общества в целом.
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55 комментариев
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  1. zloybond
    zloybond Вчера, 16:30
    +12
    Поэтому обиженный на правду генерал разжаловал офицера Донбаса в сержанты???
    1. Попуас
      Попуас Вчера, 16:34
      +13
      Правдорубов в России никогда не любили hi а лизоблюдов,это даа...
      1. nik-mazur
        nik-mazur Вчера, 16:43
        +3
        Цитата: Попуас
        Правдорубов в России никогда не любили
        Если уже обобщать, то к правдорубам и лизоблюдам отношение очень разное и зависит от множества факторов. А вот кого в России никогда не любили, так это ̶п̶и̶з̶... свистоболов, которые художественно свистят и ни за что не отвечают.
        Впрочем, это так не только в России...
        1. Попуас
          Попуас Вчера, 17:11
          +11
          То то их 30 лет выбирают на выборах wink....
          1. nik-mazur
            nik-mazur Вчера, 18:11
            -4
            Цитата: Попуас
            То то их 30 лет выбирают на выборах
            Разницу между «любить» и «выбирать» вы не понимаете?
            К слову говоря их выбирают абсолютно везде и всегда, начиная с того момента, как древние греки придумали демократию. Это свойство любых выборов, по определению, практически...
        2. filibuster
          filibuster Вчера, 17:13
          +5
          вот кого в России никогда не любили, так это ̶п̶и̶з̶... свистоболов, которые художественно свистят и ни за что не отвечают.


          Да ладно, только таких и выбирали последние лет 30.
          1. lis-ik
            lis-ik Вчера, 17:30
            +17
            Главную проблему Сладков так и не назвал. Она в тех,кто успешно прожигал и продовал советское наследие,попутно хаяв СССР, те кто по своему обыкновению,решил с помощью понтов и договорняков.как всегда проскочить на шару,но ничего не вышло. Те кто трепался про не имеющее аналогов оружие и пропадающую без российского газа европу,но они обошлись,про торговлю за рубли по мутным схемам,про пропавшие неизвестно куда миллиарды. Вот она главная проблема.
            1. filibuster
              filibuster Вчера, 18:15
              +4
              Ну это же наша главная "скрепа" Царь хороший бояре плохие, просто сейчас плохие бояре это мобилизованные, видетели мотивация у них плохая.
            2. yuriy1863
              yuriy1863 Вчера, 18:41
              +5
              Самое интересное, что почти все эти девять лет боевых действий на Донбассе, полунамёками говорилось о военных советниках-командирах из ВС России. Прозрачно намекалось, что первые успешные действия ополченцев ЛДНР в 2015 осуществлялись под руководством офицеров ГШ. Тогда вопросы:
              1. Кто, когда и каким образом собирал, обобщал и анализировал многолетний опыт БД на Украине?
              2. Если опыт такой учитывался, то каким образом он отразился на совершенствовании боевой подготовки и материально-техническом обеспечении ВС РФ?
              3. Почему тогда этот опыт не учтён при планировании СВО?
              4. Отдельный вопрос по ВВУЗам, недвижимость которых всё это время активно "демилитаризовывали" и подготовке кадрового офицерского состава переодетого в "офисную" форму одежды и воспитанного в духе "манагеров".
              В ЛДНР за это время прекрасно узнали что нужно, с какими ТТХ и в каком количестве на соответствующую боевую единицу.
              Поэтому Сладков,имеющий, насколько мне известно, военное образование и опыт кадровой службы, своей статьей изображает из себя просто наивную институтку.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 16:39
      +3
      Цитата: zloybond
      Поэтому обиженный на правду генерал разжаловал офицера Донбаса в сержанты???

      Товарисч "человек и пароход" ! То есть Крузенштерн ! Это шо за история ? what
    3. frruc
      frruc Вчера, 16:40
      +3
      Одна из первых и самых важных проблем – плохая связь.

      Эта проблема как была всю жизнь в армии, так и осталась. Видно ничего не изменилось. Поговорка: -Нет связей, хоть ......бей ! осталась актуальной. Приходится надеяться на старый проверенный способ связи на поле боя - "матерно-флажковый".
      1. begemot20091
        begemot20091 Вчера, 16:46
        +3
        кто ..... в дождь и в грязь?
        -Наша доблестная связь!
        1. Диана Ильина
          Диана Ильина Вчера, 17:58
          +1
          По моему там продолжение есть.
          Если нет дождя и грязи, то... начальник связи.
      2. Аркадий007
        Аркадий007 Вчера, 20:33
        +6
        Из истории про связь.
        Начальник связи фронта генерал-майор А.Т. Григорьев арестован и расстрелян 22 июля 1941 года.
    4. LukaNord
      LukaNord Вчера, 16:42
      -3
      Цитата: zloybond
      Поэтому обиженный на правду генерал разжаловал офицера Донбаса в сержанты???

      Приказы нужно выполнять или делать вид ,что их выполняешь ,когда они несут потери и пытаться спасти бойцов ..А потом выполнить приказ все же ,но более тактически ..Ладно я чушь несу hi
    5. Саша Коблов
      Саша Коблов Вчера, 20:37
      +1
      Разжаловал за сказанную правду? Если за это то генерал болен.
  2. LukaNord
    LukaNord Вчера, 16:38
    -2
    Многое зависит от командира. Там, где он опытный и требовательный, дела идут. Уровень комбат-комбриг-комдив, он решающий. Их ошибки и приводят к печальным результатам

    Все так иногда ..Но такова война ! Учимся воевать и с каждым днем все более лучше и лучше .
    Это еще в ВОВ помнится окопники спокойно рассказывали и показывали молодым "командирам" что и как нужно делать Как выжить и как взять высоту с меньшими потерями ..И как отмазаться от орущих в штабе ,когда требовали атак в лобовую и т.д. hi
  3. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Вчера, 16:38
    +15
    А что нового вскрыл этот Сладков. Еще Ленин писал 105 лет назад: почта, телеграф, телефон. Нет средств связи - нет коммуникаций
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Вчера, 16:49
      +6
      В войсках отсутствуют простые в эксплуатации радиостанции.

      Обалдеть, "простые в эксплуатации"! Сладков вообще где тусил?! Закрытой связи нет как класса!
      1. alexmach
        alexmach Вчера, 18:40
        +2
        Говорят есть некий "Акведук" и он в целом по задумке очень даже не плох, есть ньюансы с багами в реализации (про это наверно и странный тезис про "простые в эксплуатации"). Но главная его проблемма именно в том, что нету их в нужном количестве.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Вчера, 22:00
          +1
          Загляните на Авито - она завалена Акведуками...
  4. Кронос
    Кронос Вчера, 16:43
    +11
    А где они решаются ? Еще с апреля рассказывали как они решаются и ничего не поменялось.
  5. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 16:45
    -9
    1) на разработку и скорейшее массовое производство самых современных, защищённых криптографически средств связи бросить все КБ всех ведущих Госкорпораций РФ - Ростеха, Роскосмоса и других.

    2) загрузить КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ госзаказом на броневики 6 × 6 и не инкассаторские, а с бронёй, способной выдержать NLAW точно.

    3) каждому мобилизованному - карманную брошюру Устава Вооружённых Сил РФ. Во время внезапной ночной проверки он должен наизусть рассказать главу Устава.
    СРОЧНО заменить никчемную Главу 33 Уголовного Кодекса РФ 1996 года (ст. 331 - 352.1) Главой 12 Уголовного Кодекса РСФСР 1960 года (ст. 237 - 269) и неукоснительно применять их независимо от звания.
    1. frruc
      frruc Вчера, 16:49
      +7
      ...часто встречаются «кошмарные» примеры несоблюдения военнослужащими инструкций и Уставов, невыполнение приказов.

      Еще ввести полевые гауптические вахты и шпицрутены.
      1. StarWarrior
        StarWarrior Вчера, 16:51
        +1
        Так точно! Отличная идея.
        И децимацию.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Вчера, 18:34
          +3
          Цитата: StarWarrior
          И децимацию.

          Отличная идея. Яркий пример коллективной ответственности, в которую втянуты и невиновные. Еще со времен своей срочной службы помню, как он использовался. Не, не децимация конечно.... laughing laughing но все-таки принцип "залетел один - качается весь взвод" - тоже, как ни крути, а ответственность коллективная. И это работало!
    2. topol717
      topol717 Вчера, 17:03
      +5
      Цитата: StarWarrior
      1) на разработку и скорейшее массовое производство самых современных, защищённых криптографически средств связи бросить все КБ всех ведущих Госкорпораций РФ

      Да уж, разработали уже 1000 штук всяких разных. Но вот на параде они не нужны, поэтому закупать их никто не хочет и не будет. Генералы вообще понять не могут, зачем рядовому рация, ибо он должен доложить сержанту, тот прапорщику и дальше по цепочке, так прям в Уставе прописано. И как вы понимаете прапорщик рядом с рядовым, так что проблемы со связью для них нет.
      Цитата: StarWarrior
      2) загрузить КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ госзаказом на броневики 6 × 6 и не инкассаторские, а с бронёй, способной выдержать NLAW точно.

      Они и так загружены, только вот вопрос, почему именно 6х6 Может нужна МТЛБ, а может просто инкассаторская нива. или же вообще квадроцикл.
      Цитата: StarWarrior
      3) каждому мобилизованному - карманную брошюру Устава Вооружённых Сил РФ

      Может быть сначала привести этот устав в надлежавший вид, к виду войны середины 21 века, а не Петровских времен. Пока этот устав именно Петровских времен, когда воевали строем и шеренгами, но ни ОДИН военный этого не понимает.
  6. Велизарий
    Велизарий Вчера, 16:46
    +27
    Сладков "радует" все больше и больше. Особенно пункт про плохих мобилизированных.
    То есть не изумительные решения политического и военного руководства плохи и даже не наша прославленная "профессиональная" армия которая в существенной части просто разбежалась ,ах простите, опятисотелась. бросая при этом технику. Ну и конечно не миллионная армия внутренних " силовиков и охранников" которых что-то на фронте не видно.
    Виновны насильно мобилизованные простые люди....
    Мне кажется у гражданина Сладкова существенные проблемы с совестью......
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Вчера, 16:58
      +10
      Мне кажется у гражданина Сладкова существенные проблемы с совестью......

      У Сладкова на канале есть ролик, где он хавает в кафешке и называет себя путинистом. А у путинистов лозунг один: бояре плохие - царь хороший. На месте бояр может быть кто угодно, включая мобилизованных ребят.
    2. alexoff
      alexoff Вчера, 18:04
      0
      Росгвардия в Балаклее несколько дней отстреливалась, так как из-за плохой связи им забыли рассказать, что сорок тысяч укровояк наступают верхом на хаммерах с пулеметами и надо драпать.
    3. alexmach
      alexmach Вчера, 18:36
      +2
      Мне кажется у гражданина Сладкова существенные проблемы с совестью......

      Это вы мил-человек ещё его недавнего поста про Одессу и снос памятника Екатерине не видели. Там аж у одесита Грубника бомбануло от этого Сладкова.
  7. ЕФИМ ЛЮБИН
    ЕФИМ ЛЮБИН Вчера, 16:48
    +12
    Чему удивляться! Повторение июня-июля 1941 года1 И тогда и сейчас основная командная масса типа парадно-паркетных генералов...Это же сколько должно пролиться крови на передовой чтобы вышвырнуть из армии эти... Цензурных слов для их названия нет!
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 17:04
      +2
      Тогда часть этих генералов погибла в боях, еще часть сняли или расстреляли, а сейчас генерала в основном и близко к фронту не поедут и ни кого наказывать не станут.
      1. shikin
        shikin Вчера, 19:59
        0
        Да уже 8 генералов погибло в СВО (если верить вики). И полковников, я думаю, точно не меньше.
    2. alexoff
      alexoff Вчера, 18:06
      +1
      Больше похоже на финскую войну, только во главе стоял бы не Сталин, а Николай 2, а в армии были бы одни блюхеры...
  8. Пулково1942
    Пулково1942 Вчера, 16:52
    +6
    Военкор отмечает слабый уровень подготовки и низкие моральные качества части мобилизованных военнослужащих.

    Это их ещё лампасники на штурм окопов в лоб не отправляли) Взрослые мужики не понимают, зачем им рисковать будущностью своих семей ради какой-то там демилитаризации.
    *здесь должна быть картинка Пикачу с удивлённой мордашкой*
  9. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 17:02
    +5
    Кроме того, часто встречаются «кошмарные» примеры несоблюдения военнослужащими инструкций и Уставов, невыполнение приказов. Дисциплина во многих подразделениях также «хромает»

    В траншеях авторитет. Видимо новые взвода/роты нужно формировать вокруг групп уже основательно обстрелянных опытных бойцов независимо от звезд и лычек.
  10. faterdom
    faterdom Вчера, 17:10
    +12
    Мобилизованные - часть общества. Другая часть лихорадочно продолжает выводить миллиарды за границу, еще одна часть гадит в телевизор, или изображает ЛОМов из израильщины и трибалтики. Еще одна часть - драпанула в Грузию и Казахстан.
    Коенчно, дисциплина и порядок в армии быть должны, вопроса нет..
    А в государстве - нет?
    И если судить за что-то мобилизованного, то с ним рядом, а лучше до него судить саботажников ветвей власти, дезертиров В. Ларса, разложенцев-серебряковыхи ахиджаковых.
    Дать ласкового, но увесиситого пинка Эрнсту.
    И еще много чего надо, но не сделано.
    А то чисто элитно-генеральское мышление (в плохом смысле): мне можно все, солдату - ничего, потому что, а кто он такой тут?
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 18:58
      +2
      Я ПО ГЛУПОСТИ думал, что опыт 14-21гг учли.
      А грабли летят и летят.
      А кони все ржут и ржут.а генералы все отдают правильные приказ ы.
      А потом отчитываются о их правильно м исполнении.
      Сладков сам понимает о чем говорит?
      Начало всему - училка начальных классов и воспитатель д/с.
      "Педуха".
      За 25 лет до претензий или восхищений мобилизованных и кадровой армией---надо воспитать и дать нужное образование в пед училищах.
      Далее они воспитают по своему подобию и так по цепочке.
      Пролет 90х гг.
      И сейчас не поздно... и завтра... надо менять от подработки к стипендии в стриптизе к сути жизни
  11. filibuster
    filibuster Вчера, 17:16
    +11
    и низкие моральные качества части мобилизованных военнослужащих.

    Ну так чего ожидать если людей загнали в армию из-под палки, никто внятно не может объяснить ни целей, ни планов, еще на этом фоне происходят события типа удара ВСУ по ПТУ в Макеевке, странно было бы ожидать другого.
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 17:18
    +6
    Самая важная проблема состоит в невозможности спросить с тех кто несёт ответственность за всё что произошло и происходит. И это есть главная причина а всё остальное лишь следствие.
  13. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Вчера, 17:24
    +7
    я вот чейто не пойму:во время ВОВ в сравнении с фрицами, у нас полевой УКВ связи не было, пока американцы радиостанции поставлять не стали. Какого паралелонрамма теперь эта проблемма возникла, когда у всех такси в каждом городе 8 лет назад рации были?!!
    Про мотивацию заговорили?Ну да ну да-какие же слова сказать мобилизованному, который должен идти под пули и снаряды, лишаться жизни и здоровья, а Москва ГУЛЯЕТ по ночным клубам, а сынки чиновников и депутатов в ресторанах, а не в окопе!!!....трудно придумать литехе слова...
  14. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 17:28
    +10
    Главная проблема СВО - это враньё на всех уровнях.
    Липовые доклады и отчёты, на основе которых строятся грандиозные планы. На основе которых делаются выводы о ходе боевых действий.
    Липовые доклады глубоко в тылу, о том что всё хорошо и с каждым днём всё лучше.
    Липовые доклады о том что жить стали лучше с началом СВО.
  15. RED_ICE
    RED_ICE Вчера, 17:37
    +6
    «низкие моральные качества части мобилизованных военнослужащих»
    Мужиков оторвали от семей, работы, обычного уклада жизни. И кто то еще думает что они хотят воевать и гибнуть? Писали где то на сайте, что даже среди кадровых военных и контрактников много было отказников. Невозможно заставить человека делать то чего он не хочет. А если и получится заставить, то он это будет делать очень плохо.
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 17:42
    +2
    Из проблем, которые вы перечисляете, и не будучи там, я считаю само собой разумеющимся, что недисциплинированность мобилизованных является самой серьезной. При Сталине этого бы не случилось, сами знаете, что надо делать. Если власть не уважают то выключай и поехали,
  17. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:49
    +2
    Военкор назвал проявившиеся во время спецоперации важные проблемы ВС РФ

    Многое зависит от командира. Там, где он опытный и требовательный, дела идут. Уровень комбат-комбриг-комдив, он решающий. Их ошибки и приводят к печальным результатам
    . Командный состав надо готовить по новому, убирать не Компетентный и не ждать, пока по их вине не произойдёт очередной трагичный инцидент!!!
    Это важно, помимо всего прочего.
  18. Stas157
    Stas157 Вчера, 18:14
    +2
    . низкие моральные качества части мобилизованных

    Это когда изнеженный москвич, Сергей Зверев например, на фронт попал - звезда в шоке!

  19. opuonmed
    opuonmed Вчера, 18:23
    +1
    а ише разведка и дроны ударные дроны развед дроны высотные дроны и тп и тд ! почти год прошол и по ходу не че и не поменялось мда если солдатами такая фиговая свять что сказать о дронах
  20. 16112014nk
    16112014nk Вчера, 18:31
    +7
    В России отсутствует самое важное - нет идеологии. Без идеологии победить в войне можно, но очень большой ценой. Победа окажется "пирровой". Пока явных признаков улучшения не видно. Слов много, а вот дел...
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 19:07
      +3
      Запретные слова сказали.
      Поколения вырлсли и при продолжительности жизни они еще 20-50 лет будут командовать.
      И вост полигон расширять, и погран переходы.
      Биржевые торги внутри страны никому не нужны.
      Мс21 в серию когда обещали первый рвз?
      Плотность шоссе.
      З/платы в деревнях и малых гоподах.
      И пр - пр-прочее.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 21:50
      +2
      Цитата: 16112014nk
      В России отсутствует самое важное - нет идеологии.

      Это самая главная проблема. С языка сняли. Люди не знают, за что воюют. По крайней мере основная масса. Всё остальное уже накладывается.
  21. Fangaro
    Fangaro Вчера, 18:53
    +1
    Немного своего мнения с дивана выскажу...

    Одна из первых и самых важных проблем – плохая связь....
    В войсках отсутствуют простые в эксплуатации радиостанции...

    Простые радиостанции или простые защищённые от перехвата радиостанции?
    Баофенги просты в использовании и дёшевы. Защитить от прослушивания нельзя. Защитить от получения информации - можно. У каждой радиостанции номер из 2 символов. Каждое направление движения из 2 символов. Каждое действие из 2 символов. Смена страницы расшифровки раз в сутки. Все всё слышат, но понимают только те, у кого есть эта страница.

    ...В Telegram-канале «Репортер Руденко», к примеру, писали о потребности в автомобилях по типу инкассаторских машин...

    "Кошельки" защищают от простого стрелкового оружия. Они не предназначены для защиты от армейского оружия калибра более 7,62. На бумажные деньги из магазинов и обменников, не охотятся те, у кого есть ДШК, РПГ и другое оружие, про которое я может и не слышал.

    Военкор отмечает слабый уровень подготовки и низкие моральные качества части мобилизованных военнослужащих...

    Моральные качества зависят от постановки цели.
    Де.... и Де.... - это не цель.
    Одесса должна принадлежать России - цель.
    В Сумах будет Академия артиллерии Российской Армии - цель.


    Кроме того, часто встречаются «кошмарные» примеры несоблюдения военнослужащими инструкций и Уставов, невыполнение приказов. Дисциплина во многих подразделениях также «хромает»

    Тут только одно могу от себя сказать...
    Рогозин осколок, который его поразил, отправил послушать Франции в РФ, с просьбой передать его президенту Франции.
    Рогозину это разрешили? Или его дисциплина является примером, как надо, растиражированным нашими же СМИ?

    ...идет успешная работа над имеющимися ошибками...
    ...И решать их нужно совместными усилиями – не только армии, но и государственных структур, промышленности, бизнеса, общества в целом...

    Озвучьте цели!!!
    Не "давайте все вместе сделаем всё, что можем".
    А цель! Или цели. Одесса - часть РФ. Ржаной хлеб (ГОСТ 2004) по 24 рубля за килограмм. Карбонат свиной по 287 рублей за килограмм. СУ-34 по 27 млн рублей за единицу. Денежное довольствие лейтенанта без должности в мотострелковом подразделении в мирное время 104 тысячи рублей.
    Озвучьте цели!

    Может после определения целей влияние журналистов на государственные структуры, промышленность, бизнес, общество в целом, и изменится.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Вчера, 20:22
      +4
      Однако же: Да, защищённых РСтанций нет или мало. А где войсковая сотовая связь, которую обещали после Южной Осетии, где наши офицеры случалось руководили подразделениями и через сотовую связь Грузии. Тем более, что в сотовой связи шифрование присутствует. Неужели после такого позора ничего не сделали. Нет никакого разговора о проводной телефонной связи, которая в ряде случаев была бы уместна.
      Броневики для доставки на передовую и эвакуации? Если чеченцы заказали это заранее, то что мешает это остальным сделать?
      Цель? Она не озвучивается. Народу и войскам не надо знать к чему стремится. И за что мы воюем тогда? И причём тут дисциплина если цель не ясна. Если зимой наступления РФ не последует, то совсемь будет грустно.
  22. Михаил Кононов
    Михаил Кононов Вчера, 19:33
    +3
    Все это озвучивали еще после трехдневной войны в Грузии . Что то изменилось? Нет. Вообще угробили все что можно и . что нельзя.
  23. Andron78
    Andron78 Сегодня, 00:07
    0
    А Сладков где-то прав. Я с болью в сердце читаю о подвигах связистов, которые под огнем врага меняют поврежденные антенны на кшм. Это ж какой век на дворе, что мы не в состоянии обеспечить войска на линии боевого соприкосновения малогабаритными средствами связи, а глубину за счет ретрансляторов.
    Про машины не совсем согласен... легкобронированные машины может быть и нужны, но те же "Тигры" могут выполнить любую функцию, вопрос лишь в их количестве.
    Дисциплина... это беда, что есть, то есть, самая серьезная проблема. Не знаю как это сделать, но уже как-то нужно избавляться от термина "мобилизованные". А то их как-будто этим термином вывели за скобки военной организации, наделив правом на раздолбайство. Они военнослужащие, со всеми правами и обязанностями.