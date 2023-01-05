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Представитель ГУР МО Украины: Заявление Буданова об «окончательной победе» над Россией в 2023 году основано на реальных данных

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Представитель ГУР МО Украины: Заявление Буданова об «окончательной победе» над Россией в 2023 году основано на реальных данных

Заявления начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова об окончательной победе ВСУ над российской армией именно в 2023 году основаны на имеющихся у ГУР данных. Об этом сообщил официальный представитель разведки Андрей Юсов.


Украина победит Россию в войне и произойдет это в 2023 году. Такой прогноз дал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью одному из зарубежных изданий. По словам главы украинской военной разведки, широкомасштабное наступление ВСУ начнется в марте этого года, ожидаются ожесточенные бои.

Такой прогноз вызвал много вопросов у различных военных экспертов, в том числе и украинских. Прокомментировать заявление Буданова взялся официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По словам Юсова, заявление реалистичное, основано на полученных разведданных, анализе обстановки на фронте и международной ситуации.

Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно из-за тех внутренних процессов, которые происходят в РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным

- заявил Юсов.

Между тем ряд аналитиков по другому оценивают сложившуюся на линии соприкосновения ситуацию, учитывая большие потери ВСУ и проведенную мобилизацию в России. По их прогнозам командование российской группировки ожидает наступления морозов, чтобы промерзла земля, что позволит тяжелой бронетехнике продвигаться по бездорожью. Высказывается мнение, что ВС России начнут крупномасштабное наступление в январе-феврале, не дожидаясь весны.
Автор:
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39 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 16:45
    +10
    мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным

    Сказал клоп и укусил бабу за ягодицу.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 16:50
      +2
      Есть и другие мнения на этот счёт.Просто меньше секту свидетелей Арестовича надо слушать.

      в эфире канала «ВИККА – Черкассы» заявил координатор проекта «Поддержи Азов», бывший боевик данного нацбатальона, депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
      «Мне импонируют изменения в информационном пространстве. Стало меньше этой «арестовщины», вот сейчас всё там две-три недели. Всё-таки очень много от того же Залужного можно услышать, что самое тяжёлое впереди, и не будет лёгким следующий год.То, что сейчас происходит в Бахмуте – очень жестокая мясорубка. Огромные потери как среди наших героев, так и среди «вагнеровцев». Но если мы посмотрим на тех, кто сейчас отдаёт жизни в Бахмуте, сердце щемит от того, что каждый день какой-то невероятный человек, просто лучший из лучших», – сказал боевик.

      https://www.politnavigator.net/ehks-boevik-azova-v-bakhmutskojj-myasorubke-gibnet-ehlita-ukrainskojj-nacii.html

      А вот на заметку тем кто хочет переговоров на Украине там поясняют цели этих самых переговоров предельно ясно.Вот для чего им нужно одностороннее перемирие.Для смены власти в России.Война на Украине и санкции якобы способны вызвать в России массовые протесты, революцию, и смену власти.Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».Вот их логика.

      Чалый уверен, что первые же крупные военные поражения России приведут к смене руководства в Москве.
      «Но самое большое – это тяжёлое поражение Путина. Тогда может быть результат. Что Путин говорил о целях СВО? В конце прошлого года он сказал, что это завоёванные территории. Вот, в каком яйце лежит его игла.Когда Украина деоккупирует территории, Путин уже назвал это главным достижением, и когда это пойдёт в минус – всё. После деоккупации Крыма Путина не будет в России. Я не могу сказать точно, когда это произойдёт, но деоккупация крымской территории – это конец его не просто политической карьеры, а, возможно, и конец жизни», – добавил дипломат.

      https://www.politnavigator.net/v-kieve-prigrozili-pokonchit-s-putinym-posle-vozvrashheniya-kryma.html
    2. frruc
      frruc Вчера, 16:58
      +1
      Видно, надо побольше денег выбить с жирного Запада на данном этапе. А раздавать подобные заявления, не мешками ворочить.
    3. Анахорет
      Анахорет Вчера, 17:47
      +4
      Неделю назад министер обороны Резников уже говорил, что сегодня как раз уже все границы России закрылись и объявилась всеобщая мобилизация по всей России) теперь ещё один генерал-звездобол решил попасть в инфополе))
      Какой-то сплошной парад наркоманов и звездоболов начинается в/на Киеве))
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 18:00
        +4
        Арестович один единственный раз не соврал когда сказал,что если на Украине перестать врать и сказать правду,то всё рухнет.Вот и врут.Ложь сказанная много раз становится со временем правдой.
  2. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 16:48
    -2
    Самый вредный из людей - этот сказочник-злодей!
  3. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 16:48
    +4
    из серии , я художник я так вижу )) как по мне очередные манты для запада
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 16:54
    +2
    По словам Юсова, заявление реалистичное,
    ...детский сад в внау...сейчас речь идёт о об демаркации границ разорванной внау различными государствами...и есть огромная вероятность что и Белоруссия в этот процесс ворвётся...так что 23 год будет победу над РФ небольшая территори оттяпаная польшей, венгрией и возможно цыганями
    1. lisikat2
      lisikat2 Вчера, 21:12
      -1
      "Белорусь в этот процесс ворвется"- сомневаюсь: подписана на Топкоре, а там весьма низко оценивают готовность Белоруссии, участвовать в войне
      Муж на работе, летом слушал*голоса":у них ликвидировали 2-3 надёжных генералов,, а другим Лукашенко, мало верит. Украинские источники утверждают:60% белорусов, им сочувствуют.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 01:28
        +1
        Украинские источники утверждают:60% белорусов, им сочувствуют.
        в зоопарке дегенератов много чего утверждают.да толку мало...как государства внау уже не существует
  5. meandr51
    meandr51 Вчера, 16:55
    +7
    Они постоянно что-нибудь смело утверждают. Он не говорил, что ракеты заканчиваются?
    1. Хронос
      Хронос Вчера, 17:11
      0
      Цитата: meandr51
      Они постоянно что-нибудь смело утверждают. Он не говорил, что ракеты заканчиваются?

      Он не знаю, а вот его начальники, Буданов, Резников и сам Зеленский говорили, что к концу 2022 года выйдут на "линию 23 февраля". На дворе 5 января. Это к вопросу, что появились настроения, что у хххлов все всегда сбывается.
      1. Тарелка
        Тарелка Вчера, 18:29
        -1
        Цитата: Хронос
        Это к вопросу, что появились настроения, что у хххлов все всегда сбывается.

        Такие настроения появились после 2 точек:
        1. украинцы обещают наступление, через какое-то время происходит Харьковская область.
        2. украинцы говорят о взятии Херсона, через какое-то время он сдаётся.
        Вот если бы за этими двумя была третья, то да, такие настроения уже были небеспочвенными. Но надо помнить, что, зная всего 2 точки на графике, Вы не сможете определить даже примерно, что там происходит. А ещё, что у нас не 2 точки. Как минимум, всё время всплывает точка про "ракеты кончатся вот прям сейчас" и теперь ещё "границы 23 февраля к концу года". Так что, думаю, украинцы прошли максимум своих успехов.
        А те настроения, видимо, под эмоциями были и есть. Слишком сильно люди сопереживают происходящему там вместо того, чтоб воспринимать это всё как безликие цифры, буквы и картинки в мониторе.
    2. alexoff
      alexoff Вчера, 17:18
      +3
      Он говорил что 5 января 2023 года в РФ начнется мобилизация и границы закроют, специально обращение на русском записал под новый год
  6. Третий район
    Третий район Вчера, 16:55
    +4
    Они так говорят , потому что наше начальство , мягко говоря жуёт сопли. Вот посмотрите , что говорят умные люди смотреть с 02:40 https://youtu.be/2h6PhfAu6Xc
  7. aleksr2005
    aleksr2005 Вчера, 17:08
    +4
    НАТОвцы уже всё на своих симуляторах просчитали? Сколько у нас танков осталось, другого оружия, снарядов, невозможность их быстро произвести, мотивация населения и т.д. И свои возможности(поставки танков, бмп, самолётов, уже давно идёт подготовка на всё это украинских экипажей. Возможно, возможно. Учитывая не готовность нашего политического руководства с самых первых дней толком воевать. Постоянно из под палки в виде ответных мер что то бомбят в УГИЛ. Сколько из за их соплежуйства за эти 10 месяцев просто так ребят погибло.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Вчера, 17:12
      0
      недооценивать и переоценивать не стоит.. не возможно все прощетать...
    2. Хронос
      Хронос Вчера, 17:12
      +1
      Цитата: aleksr2005
      НАТОвцы уже всё на своих симуляторах просчитали(сколько у нас танков осталось, другого оружия, снарядов, невозможность их быстро произвести, мотивация населения и т.д) и свои возможности(поставки танков, самолётов, уже давно идёт подготовка на них украинских экипажей)? Возможно, возможно. Учитывая не готовность нашего политического руководства с самых первых дней толком воевать. Постоянно из под палки в виде ответных мер что то бомбят в УГИЛ

      А натовцы о решительной победе хххлов в 23 году и не заявляют.
    3. topol717
      topol717 Вчера, 17:29
      0
      Цитата: aleksr2005
      колько у нас танков осталось, другого оружия, снарядов, невозможность их быстро произвести, мотивация населения и т.д

      Ну тогда они должны знать сколько у нас есть тактического ЯО. и после первого же применения ситуация начнет кардинально меняться. Как вы думаете это тоже посчитали? там всего от 0.1 килотонны. а есть и 0.2 килотонны и даже 1 килотонна это еще тоже тактическое, которое выстреливается даже из 203 мм гаубицы.
      1. Тарелка
        Тарелка Вчера, 18:41
        0
        У нас даже конвенциональные средства на полную не задействуют, а вы про ЯО. В ВС РФ достаточно огневой мощи, чтоб перед собой вообще всё сносить, но вместо этого какие-то штурмы и окружения. Ну, Донбасс, Запорожье, Херсонщина ещё ладно - там свои люди. Но остальную Украину чего жалеть? Тот же Киев всё это время можно было бы утюжить авиацией с белорусских аэродромов, и камня на камне там уже не оставить. Пришли бы потом просто в руины с полуживыми украинцами, готовыми продаться в рабство за глоток воды, кусок хлеба и работающий унитаз.
  8. alexoff
    alexoff Вчера, 17:16
    +5
    Вроде на сегодня в РФ Буданов запланировал новую волну мобилизации. Осталось всего несколько часов, волнуюсь!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 18:16
      +1
      Цитата: alexoff
      Вроде на сегодня в РФ Буданов запланировал новую волну мобилизации.

      Они планировали, что ВВП на Параде 9 мая объявит о мобилизации. В результате вся Украина посмотрела трансляцию Парада из Москвы. lol
      У меня одного ощущение, что Буданов пытается рассказать всему миру и его окрестностям, что ВВП лично ему по телефону докладывает о всех своих решениях? Первому. До принятия - советуется, так сказать.

      Ну, что ж... Гипертрофированное ЧСВ сегодня такой же отличительный признак украинца, как "паляницця" (или как её, чёрт, там?). А руководители по должности обязаны быть "втройне украинцами".
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 23:46
        +2
        Пропаганду обычно лепят под потребителя. Такие интернет-перемоги на ура заходят что характеризует нынешних украинцев
      2. Rustic
        Rustic Сегодня, 02:05
        0
        У меня одного ощущение, что Буданов пытается рассказать всему миру и его окрестностям, что ВВП лично ему по телефону докладывает о всех своих решениях?
        А может оно так и есть? Точнее не совсем так, то есть совсем не так. Это просто какие нибуть Лексус с Вованом его тролят. А он из за своего слабоумия об этом даже не догадывается.
  9. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 17:20
    0
    Ну, надежда для Укрорейха - только на внутренний переворот в России. Потому великий Сталин в первую очередь и "чистил" от внутренних врагов!
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:46
    0
    Представитель ГУР МО Украины: Заявление Буданова об «окончательной победе» над Россией в 2023 году основано на реальных данных
    ну да, а по другому они говорить не могут...
    Ничего нового, ничего неожиданного, в общем.
  11. JonnyT
    JonnyT Вчера, 18:00
    +2
    Украинские террористы уповают на помощь своих западных партнёров, по другому их уверенность не объяснить.
    В марте НАТО в открытую зайдет....
    Ну что ж, поживем увидим ....
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Вчера, 18:39
      -1
      В марте НАТО в открытую зайдет....

      Что же тогда НАТО боится поставлять на окраину танки и дальнобойные ракеты, мотивируя это тем, что они не хотят напрямую ввязываться в военный конфликт?
      Ну что ж, поживем увидим ....

      С этим трудно не согласиться! request
  12. Nord11
    Nord11 Вчера, 18:06
    +1
    думкой богатеет, а щирый грезит перемогой..
  13. Fangaro
    Fangaro Вчера, 18:09
    0
    С октября, может с ноября, на ВО всё больше новостей со ссылкой не на Зеленского, а на тех, кто в ВСУ, СНБО...
    Министра обороны Украины в новостях на ВО меньше цитируют, чем Маляр.
    Это нас так редакция ВО к чему подготавливает? К смене власти на Украине? Или все эти странные цитирования лишь инициатива авторов новостей и все совпадения случайны?
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 02:08
      +1
      Или все эти странные цитирования лишь инициатива авторов новостей и все совпадения случайны?
      Видимо ваши подозрения небезосновательны. Наркобред немытого клоуна уже ни кому не интересен. Вот и приходится искать других малохольных.
  14. opuonmed
    opuonmed Вчера, 18:20
    +1
    если элиты не придадут то не какой победы не видать укррр
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Вчера, 18:42
      +1
      если элиты не придадут то не какой победы не видать укррр

      может всё-таки "не предадут"? - поскольку что там могут придать элиты - ума не приложу request
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 18:26
    +1
    благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров

    Фактически это "мы пахали,- сказала муха, слетая с трактора"...
    "Украинские Силы обороны" - это то, что было с 24 февраля по середину марта. Потом всё затормозилось - именно потому, что "партнеры" вступили в войну со всей своей мощью. С тех пор Россия и воюет с "партнерами" Украины... а коренные туземцы только гибнут. В этом их главная задача. Её еще сэр Борис Джонсон определил.
  16. Aleprok
    Aleprok Вчера, 18:50
    0
    что же они там курят такое забористое?))
  17. Касатик
    Касатик Вчера, 20:35
    0
    Буданов, как и Коношенков, говорят то, что от них требуют. Элемент информационной войны и ничего более.
  18. Касатик
    Касатик Вчера, 20:39
    -1
    А зачем вообще размещать на сайте такие речи? В чем смысл? Показать, что он ? Так Буданов не . Он делает свою работу. А вот в чем интерес тех, кто такие заявления тиражирует?
  19. lisikat2
    lisikat2 Вчера, 22:17
    -2
    "Из-за тех внутренних процессов", они прекрасно знают, что у Путина, много, мягкого говоря, много антипатов. На сайте, есть влиятельный персоны, что настолько ненавидят Путина, что будут приветствовать его свержение или смерть.
    Лично, мне Путин антипатичен, но но я хорошо представляю, что будет без него. Точнее попыталась представить.
    Это моя фантазия, притензий к"Депресант" Людмила Якововлевна, учила искать суть.
    1) ВВП, отлично знает судьбу :Чаушеску, Каддфи, Наджиба, Милошевича, Хусейна, а значит будут сопротивляется.
    2)))его приёмника, нам "назначат" победители.
    К убежденным антипутинцам, ВОЗВРАТА к СССР НЕ БУДДЕТ" победителям" нужны марионетки!
    Зеленский, уже назначил губернатора Кубани, на сайте было,! Видела карту РФ, на русском языке, по состоянию на 25.08.22, кажется, я Гродно печать.
    Донецкие республики - Украина, от Приморском Ахтарска и до Сочи, а Тимошевсв в глубину. Спорная территории, от Шахты до Прохоровки почти Украина. Калининград ская область - Польша.
    Забыла, что в Белоруссию.
    Победитель захочет всё.
    Антипутинцев, вероятно, прделять:часть з президентом, а часть полицаи.
    Мне такая перспектива страшна.
    Дядя Дауд уже научил меня : собирать и разбирать ружье. У него : Норико(?) без курков.
    В крайнем случае смогу собрать и выстрелить.
    Хоть и сама не"путинка", но антипутинцы, уже не свои
  20. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 01:52
    +1
    Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно из-за тех внутренних процессов, которые происходят в РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным
    Правда для кого он будет победным уточнять не стал. Помнится Адольф тоже говорил что-то подобное.