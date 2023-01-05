Представитель ГУР МО Украины: Заявление Буданова об «окончательной победе» над Россией в 2023 году основано на реальных данных

Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно из-за тех внутренних процессов, которые происходят в РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным

Заявления начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова об окончательной победе ВСУ над российской армией именно в 2023 году основаны на имеющихся у ГУР данных. Об этом сообщил официальный представитель разведки Андрей Юсов.Украина победит Россию в войне и произойдет это в 2023 году. Такой прогноз дал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью одному из зарубежных изданий. По словам главы украинской военной разведки, широкомасштабное наступление ВСУ начнется в марте этого года, ожидаются ожесточенные бои.Такой прогноз вызвал много вопросов у различных военных экспертов, в том числе и украинских. Прокомментировать заявление Буданова взялся официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По словам Юсова, заявление реалистичное, основано на полученных разведданных, анализе обстановки на фронте и международной ситуации.- заявил Юсов.Между тем ряд аналитиков по другому оценивают сложившуюся на линии соприкосновения ситуацию, учитывая большие потери ВСУ и проведенную мобилизацию в России. По их прогнозам командование российской группировки ожидает наступления морозов, чтобы промерзла земля, что позволит тяжелой бронетехнике продвигаться по бездорожью. Высказывается мнение, что ВС России начнут крупномасштабное наступление в январе-феврале, не дожидаясь весны.