Минобороны Белоруссии объявило о проведении совместных авиационных учений с ВКС России

В ближайшее время в Белоруссии планируется проведение совместных летно-тактических учений ВВС Белоруссии и ВКС России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.
Как утверждают в белорусском военном ведомстве, учения будут проводиться для повышения уровня боевой готовности авиационных подразделений российских и белорусских вооруженных сил, которые включены в состав авиационного компонента региональной группировки войск. От России в учениях примет участие одно из воинских формирований Воздушно-космических сил, сообщили в белорусском военном ведомстве.
Как утверждает Минобороны Белоруссии, совместная подготовка ВС РФ и ВС РБ охватывает не только собственно боевые подразделения, но и системы и службы обеспечения. По сообщению военного ведомства республики, региональная группировка войск продолжает наращиваться посредством прибытия из России личного состава, вооружений, военной и специальной техники на территорию Белоруссии. Наращивание группировки, отмечают в МО Белоруссии, происходит поэтапно.
Отметим, что концентрация российских войск на территории Белоруссии вызывает обеспокоенность на Западе и на Украине. В то же время, многие украинские военачальники отрицают вероятность вторжения российских войск на территорию Украины из соседней Белоруссии, а тем более – участие в конфликте собственно белорусских войск.
Но нет сомнений, что даже само присутствие ВС РФ в Белоруссии играет важнейшую роль как в оттягивании части сил ВСУ, так и в сдерживании той же Польши от попыток вторгнуться на запад Украины, что также нельзя исключать в сложившейся обстановке.