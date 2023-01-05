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Минобороны Белоруссии объявило о проведении совместных авиационных учений с ВКС России

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Минобороны Белоруссии объявило о проведении совместных авиационных учений с ВКС России

В ближайшее время в Белоруссии планируется проведение совместных летно-тактических учений ВВС Белоруссии и ВКС России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.


Как утверждают в белорусском военном ведомстве, учения будут проводиться для повышения уровня боевой готовности авиационных подразделений российских и белорусских вооруженных сил, которые включены в состав авиационного компонента региональной группировки войск. От России в учениях примет участие одно из воинских формирований Воздушно-космических сил, сообщили в белорусском военном ведомстве.

Как утверждает Минобороны Белоруссии, совместная подготовка ВС РФ и ВС РБ охватывает не только собственно боевые подразделения, но и системы и службы обеспечения. По сообщению военного ведомства республики, региональная группировка войск продолжает наращиваться посредством прибытия из России личного состава, вооружений, военной и специальной техники на территорию Белоруссии. Наращивание группировки, отмечают в МО Белоруссии, происходит поэтапно.

Отметим, что концентрация российских войск на территории Белоруссии вызывает обеспокоенность на Западе и на Украине. В то же время, многие украинские военачальники отрицают вероятность вторжения российских войск на территорию Украины из соседней Белоруссии, а тем более – участие в конфликте собственно белорусских войск.

Но нет сомнений, что даже само присутствие ВС РФ в Белоруссии играет важнейшую роль как в оттягивании части сил ВСУ, так и в сдерживании той же Польши от попыток вторгнуться на запад Украины, что также нельзя исключать в сложившейся обстановке.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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8 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Вчера, 17:04
    +5
    Всё таки эта подготовка ВС РФ и ВС РБ начата неспроста. Придёт время и группировка пойдёт в наступление ( я надеюсь ).
    1. Хронос
      Хронос Вчера, 17:14
      +1
      Цитата: Лешак
      Всё таки эта подготовка ВС РФ и ВС РБ начата неспроста. Придёт время и группировка пойдёт в наступление ( я надеюсь ).

      ГПК Беларуси заявляет, что Хххлы постоянно провоцируют белорусских пограничников. Украха делает всё, чтобы Беларусь приняла участие в СВО. Так что все может быть.
    2. LukaNord
      LukaNord Вчера, 17:21
      -4
      Цитата: Лешак
      Всё таки эта подготовка ВС РФ и ВС РБ начата неспроста. Придёт время и группировка пойдёт в наступление ( я надеюсь ).

      Белоруссы должны перерезать поляков от украины границы закрыть !!!
      Вот это главное и возможность у них имеется ..А мы русские все остальное сделаем soldier
      Батька рейшайся .. Иначе ты нам не брат и белокрасные тебя и твою страну уничтожат ..
      1. RVAPatriot
        RVAPatriot Вчера, 17:57
        0
        Мы один народ, не понимаю вашего деления на белорусов и русских, это то же самое как деление украинцев и русских, мы братья, вот политики сделали это нечто непонятным. А насчет перерезать.... Вы сначала свои задачи решите на Донбассе
      2. SaLaR
        SaLaR Вчера, 18:06
        +1
        [quote] Иначе ты нам не брат и белокрасные тебя и твою страну уничтожат .[quote]. Иди.. И не просто иди.... Не зря говорят: избавь меня Боже от друзей, с врагами я и сам разберусь... Поэтому засунь свое хо.хольское рыло в одно место советчик...
      3. Lako
        Lako Вчера, 18:25
        +1
        Чем перезать? Какими силами? Для этого нужно провести мобилизацию в республике. Беларусская армия сформирована, в основном из срочников, кроме сил специальных операций. Не фантазируйте.
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 18:17
    0
    Когда враг нервничает - это только плюс. Плохо, когда враг спокоен как удав...
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 18:26
      +1
      Сейчас по ТГ каналам состав с БТР показывают ,в Беларусию пришло.