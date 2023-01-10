Баллистические ракеты подводных лодок

«Ракетная гонка» под водой началась

«Вы сможете создать за пять лет компактное устройство весом 1000 фунтов и мощностью 1 мегатонна?»

«Я встал и сказал: мы в Ливерморе можем сделать его за пять лет, и оно даст 1 мегатонну.



Когда я вернулся в Ливермор и рассказал своим ребятам о работе, которая им предстоит, у них волосы встали дыбом, они мне ответили: «Что вы наделали, мы не сможем создать такое устройство за такой короткий срок».»

Борьба с «лишним весом»

«Стартовым весом МБР или БРПЛ является собственный вес полностью снаряжённой ракеты в момент пуска. Забрасываемым весом МБР или БРПЛ является суммарный вес: а) её боеголовки или боеголовок; b) любых автономных блоков разведения или других соответствующих устройств, для наведения одной боеголовки либо для разделения или для разведения и наведения двух или более боеголовок; c) её средств преодоления обороны, включая конструкции для их отделения.



Термин «другие соответствующие устройства», как он используется в определении забрасываемого веса МБР или БРПЛ во втором согласованном заявлении к пункту 7 статьи 2 договора, означает любые устройства для разведения и наведения двух или более боеголовок либо для наведения одной боеголовки, которые могут сообщить боеголовкам дополнительную скорость не более 1000 метров в секунду.»

Ракета изнутри

«Трайдент-2» — нарушитель договора ОСВ-2

«Каждая из сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развёртывать БРПЛ, имеющие забрасываемый вес больший, чем у наибольшей, соответственно по забрасываемому весу, из лёгких МБР.»

«Колумбия» сменит «Огайо»