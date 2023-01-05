Индия не стала приглашать Украину на саммит G20 в Нью-Дели

Украина отсутствует в числе стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.1 декабря 2022 года Индия стала председателем «Большой двадцатки». Ее председательство продлится ровно год, до конца ноября 2023 года. В течение этого времени страна проведет более 200 встреч представителей стран G20. Крупнейшим из них станет саммит с участием глав государств и правительств стран-участниц «Большой двадцатки», который должен пройти 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели.Однако Украины в числе приглашенных государств нет. Как отметил представитель МИД Индии Багчи, члены «Большой двадцатки» и специально приглашенные на сентябрьский саммит государства уже объявлены и известны. «Я не думаю, что Украина в этом списке», - отметил индийский дипломат. Багчи также пообещал обязательно сообщить, если в списке приглашенных стран будут какие-либо изменения.Отметим, что в состав G20 в настоящее время входят Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Австралия, Япония, Республика Корея, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, ЮАР, Китай, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия и Европейский Союз в качестве коллективного участника.Что интересно, в 2022 году Украину приглашали в качестве гостя на саммит «Большой двадцатки». Тогда его организовывала председательствовавшая в G20 Индонезия – саммит прошел на острове Бали 15-16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский на него не ездил, но выступал перед участниками и гостями по видеосвязи. Российскую делегацию на саммите возглавлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.