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Индия не стала приглашать Украину на саммит G20 в Нью-Дели

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Индия не стала приглашать Украину на саммит G20 в Нью-Дели

Украина отсутствует в числе стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.


1 декабря 2022 года Индия стала председателем «Большой двадцатки». Ее председательство продлится ровно год, до конца ноября 2023 года. В течение этого времени страна проведет более 200 встреч представителей стран G20. Крупнейшим из них станет саммит с участием глав государств и правительств стран-участниц «Большой двадцатки», который должен пройти 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

Однако Украины в числе приглашенных государств нет. Как отметил представитель МИД Индии Багчи, члены «Большой двадцатки» и специально приглашенные на сентябрьский саммит государства уже объявлены и известны. «Я не думаю, что Украина в этом списке», - отметил индийский дипломат. Багчи также пообещал обязательно сообщить, если в списке приглашенных стран будут какие-либо изменения.

Отметим, что в состав G20 в настоящее время входят Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Австралия, Япония, Республика Корея, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, ЮАР, Китай, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия и Европейский Союз в качестве коллективного участника.

Что интересно, в 2022 году Украину приглашали в качестве гостя на саммит «Большой двадцатки». Тогда его организовывала председательствовавшая в G20 Индонезия – саммит прошел на острове Бали 15-16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский на него не ездил, но выступал перед участниками и гостями по видеосвязи. Российскую делегацию на саммите возглавлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Использованы фотографии:
Government of Brazil - Planalto Palace
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31 комментарий
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  1. frruc
    frruc Вчера, 17:10
    +10
    Логичное решение, Для украины подойдет саммит G120, если конечно украина еще останется как субъект международного права.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 17:15
      +6
      Цитата: frruc
      Логичное решение, Для украины подойдет саммит G120.

      Думаю что Украина раньше попадала на сходняк G20 в качестве чьего-о слуги. А нынче уже никто не рискует подписываться за такого "служку" ?
    2. Бородач
      Бородач Вчера, 17:53
      +3
      Цитата: frruc
      Логичное решение, Для украины подойдет саммит G120, если конечно украина еще останется как субъект международного права.

      Если Украина продолжит свой стремительно-отрицательный рост экономики, то её будут ждать на саммите G220. laughing
    3. ian
      ian Вчера, 17:54
      +4
      Кто то удивлен, что маленькую шестерку не пригласили на сбор большой двадцатки? С чем они могут прийти на на экономический (не политический) форум? С требованием скинуться на "форпост Эвропы"?
    4. Анахорет
      Анахорет Вчера, 17:59
      +3
      Презик Зелебобер уккуринский не ездил, всех денег на топливо спустил на колумбийский снежок)))
      Да и вообще ему следовало бы поехать на Саммит несостоявшихся государств))
      Зелик даже мог бы там председательствовать после роспуска по рукам территории 404))
    5. Ныробский
      Ныробский Вчера, 19:44
      +2
      Цитата: frruc
      Логичное решение, Для украины подойдет саммит G120, если конечно украина еще останется как субъект международного права.

      С неё и G-0 уже достаточно, потому что украина, как бомжара, живёт исключительно на подаяния и без финансовых вливаний извне нежизнеспособна.
    6. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 01:49
      0
      Цитата: frruc
      Для украины подойдет саммит G120,

      Не G( от Gross-большщй по немецки), а U( от Unter-младший).
  2. LukaNord
    LukaNord Вчера, 17:12
    -18
    Индусы возомнили себя этакими всемогущими ,за счет России ?
    Ну ну ..Посмотрим еще хитрованы ,кто вы такие на самом деле ..Накачали нефти в 50 раз(и по дешевке из России) и уже "мировая держава " кхк кхе
    Этот укрорейх вообще нужно всем гнобить нацистов
    1. Карат
      Карат Сегодня, 00:29
      0
      Уважаемый LukaNord (Z). По своим кхе-кхе или там хе-хе Вас узнают уже под любым ником.
      Но дело не в этом. Индия по размеру ВВП одна из крупнейших мировых экономических держав. И в G-20 она занимает не последнее место. Так, что я не вижу смысла относится к Индии, как например к Сирии с экономической точки зрения .... да и с других точек тоже.
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 17:16
    +4
    Матрасы могут продавить приглашение Украины ( если до сентября будет кого приглашать).
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 17:26
      +3
      Матрасы индусов не раз пытались по разным вопросам продавить, но только давилки обломали.
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Вчера, 17:34
      +9
      Цитата: Лешак
      Матрасы могут продавить приглашение Украины ( если до сентября будет кого приглашать).

      А что они там будут делать? Шляться по шведским столам? С трибунки показывать кирпич, выпавший из стены киевского дома при обстреле? Клянчить деньги в виде донатов и танки в виде подарка в кулуарах?
      Но кому на экономическом саммите это интересно? Это не политически ангажированная G7, которая существует только за счет свивания в клубок змей и совместного шипения на Россию во время своих сходок... G20 - это реально деловой клуб, где главное - это торговля, деньги и экономическое развитие! А кто не умеет торговать (Украина), у кого денег нет (Украина) и кто экономически недоразвит (Украина) - тому на G20 просто делать нечего в прямом смысле.
  4. Bingo
    Bingo Вчера, 17:17
    +6
    Просто Украина вылетела из большой двухсотки, и решили - коль приглашать, то уж никак не на G-20... Разве что на Гэ... Цифру потом подберем, если надо. А пока - просто на "гэ". Вычерпывать гэ, таскать гэ...
    1. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 20:32
      0
      Цитата: Bingo
      Просто Украина вылетела из большой двухсотки, и решили - коль приглашать, то уж никак не на G-20... Разве что на Гэ... Цифру потом подберем, если надо. А пока - просто на "гэ". Вычерпывать гэ, таскать гэ...

      .... нырять в Гэ... когда меч правосудия засвистит над головёшками !
  5. aleksr2005
    aleksr2005 Вчера, 17:18
    +1
    Ничего, сейчас откроют скулёж на весь мир и хозяин из за океана поспособствует. До сентября ещё много времени.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 17:36
      +2
      Цитата: aleksr2005
      озяин из за океана поспособствует.

      В большой политике каждое обращение с "просьбой" обычно что то требует взамен. И если на каждый пик США будут просить о 404, то политический ресурс тоже закончится.
      Ну и потом ФИФА уже продемонстрировала - Не всё коту масленица.
  6. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 17:22
    +2
    Совсем уж в Укрорейхе с ума посходили - хотят в каждую попу свой палец сунуть. Тогда уж в Г20 надо позвать и Монголию - они ни чем не хуже скакунов.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 17:23
    +2
    Ну и правильно. Страну с экономикой далеко за пределами первой сотни - на саммит ведущих 20-ти экономик? С какой стати? Со стороны индонезийского лидера - это был просто жест, типа всем показать, что миролюбивая Индонезия стремится получить авторитет мирового лидера в вопросах замирения других государств... наивные :)))
    А Индии это нафиг не нужно! Она в военные разборки других стран не лезет. А других вменяемых поводов звать нищебродов на слёт элиты - нет и не было.
  8. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 17:28
    0
    Индия не стала приглашать Украину на саммит G20 в Нью-Дели

    Я надеюсь и по телевизору показывать его не будет.
  9. Fangaro
    Fangaro Вчера, 17:33
    +1
    Отметим, что в состав G20 в настоящее время входят Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Австралия, Япония, Республика Корея, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, ЮАР, Китай, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия и Европейский Союз в качестве коллективного участника.

    Объективности для...
    Когда публикуется список, разумным вариантом перечисления участников является вариант перечисления по алфавиту.
    Я в России родился, жил, живу, и буду жить, сколько Богом позволено.
    Но РСВФГАЯКТАБМЮКИИМЕ...
    Это в алфавитном порядке? )))
    И как это в G20 участвуют и ЕС в качестве коллектива и Франция, Германия, Италия? По два голоса от каждой страны? Не знаю об этом, потому предполагаю 2 варианта: правила G20 кто то криво написал ИЛИ автор задумался и немного ошибся.
  10. Shkworen
    Shkworen Вчера, 17:33
    +2
    ждем истерики от кулебы и зеленского, а заодно и требования выгнать россию из г20, ввести санкции и поставить танки арджуна конечно :)
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 01:55
      0
      ждем истерики от кулебы и зеленского, а заодно и требования выгнать россию из г20, ввести санкции и поставить танки арджуна конечно :)
      А иначе что? Всех индусов на миротворец впишут? А электричества им на это хватит? lol
  11. Falx
    Falx Вчера, 17:36
    +3
    Хде бывшая УССР? и где Г20?
    я бы вот на месте Индии Исламскую Республику Иран пригласил бы, чтоб недогегемона потроллить!!
  12. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:43
    0
    Индия не стала приглашать Украину на саммит G20 в Нью-Дели
    время идёт, обстоятельства могут изменится...
    Так то Индия большая, великая страна и сдвинуть её с места, если они сами того не позволят, никто не сможет...
    В общем, бум посмотреть, потом.
  13. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 17:54
    0
    Какое отношение нищая страна имеет к двадцатке? Лучше уж Сомали пригласить.
  14. Nord11
    Nord11 Вчера, 17:57
    0
    В Индии нищих полно, еще щирых звать, чтобы они участников за пиджаки хватали и клянчили..
  15. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 18:02
    +1
    Украина не входит в G20 по своим экономическим параметрам. Пригласить её могли, но не за что. Созерцать нестиранную футболку Зеленского никто уже не хочет.
  16. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 18:09
    0
    Однако Украины в числе приглашенных государств нет.
    recourse Зря надеетесь. Зе уже приобрел пакетик мыла, залезет, он такой. request
  17. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 18:25
    0
    А украдина давно в двадцатке крупнейших и влиятельных стран мира числится? Нет? Вот от того и не пригласили, не по сеньке шапка.
  18. Галеон
    Галеон Вчера, 18:49
    0
    Уважаемые редакторы ВО! Возьмите в штат корректора, если не перечитываете написанное.
    Исправьте начало статьи: 1 декабря 2022 года, всё-таки.
  19. kit88
    kit88 Вчера, 18:57
    +2
    Индия не стала приглашать Украину на саммит G20 в Нью-Дели

    Вот новость то!
    А Гваделупу стали приглашать?
    А Конго с Заиром?
    Тогда почему о них ни слова, а это новость Первых полос?
    Потому что Президент РФ всё чё-то медлит, всё чего-то ждет.