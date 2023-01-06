Медведев: Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО

Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее.

Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации

Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам