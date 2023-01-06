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Медведев: Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО

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Медведев: Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил в своем телеграм-канале на обращение к россиянам Госдепа США, опубликованное сегодня в официальном аккаунте американской соцсети, запрещенной в России. Что само по себе уже вызывает вопрос, кому именно адресован этот мессендж.


Текст нарочито дружелюбного поста от Госдепа напоминает, что наши страны не только соперничали, но и находили возможности сотрудничества «для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир». Американское дипведомство подчеркивает, что Россию и США на протяжении истории «роднила общность культур и наших достижений». Но весь смысл этого елейного обращения в последней фразе, стиль которой Медведев назвал «гадливо-иезуистским»:

Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее.

Очевидно, что под «происходящим» американцы подразумевают спецоперацию на Украине. И получается, обратил внимание Медведев, что те россияне, которые не готовы строить «мирное будущее» в понимании Запада, его и не достойны. А ведь это подавляющее большинство граждан нашей страны, настоящих патриотов, не готовых жить по указе вашингтонских кукловодов.

Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации

— прокомментировал извращенную логику американцев зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что именно США тратят миллиарды долларов на поддержку нацистского режима Украины, тем самым чужими руками истребляя тысячи людей. Таким образом, вашингтонские покровители Киева «и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса».

Политик отметил, что сейчас во все эти лживые заверения в дружбе и призывы к миру со стороны Соединенных Штатов уже никто не верит. А ответ на подобные циничные обращения у России уже имеется.

Медведев назвал главный подарок к Новому году для Вашингтона и его союзников. Это фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту, который вчера отправился в длительный поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю, тем самым максимально приблизившись к берегам стран НАТО. Ракеты «Циркон» развивают скорость в 9 Махов и преодолевают расстояние в 1000 километров, при этом оставаясь неуязвимыми для самых современных систем ПРО.

Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам

— предупредил западных «партнеров» Медведев.

Российский политик пообещал, что наша страна продолжит выпускать самое современное оружие. А со всеми врагами, которые убивают наших людей, Россия будет разговаривать на языке силы. Мы будем «мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», предупредил Медведев.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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67 комментариев
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 09:23
    +15
    очередное "аналоговнет"шное надувание щёк...мощнейший и страшнейший флот из одного кораблика,который,конечно же,всех победит
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:29
      +8
      Вопрос к форумчанам которые в теме ВМФ, Адмирал Горшков реально один сможет противостоять групперовке НАТО?
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 09:33
        +9
        Может, если успеет выстрелить первым. Но это не наш метод.
      2. Умник
        Умник Сегодня, 09:40
        +10
        Примерно так же как крейсер москва противостоял пкр в черном море
        1. Grandloup74
          Grandloup74 Сегодня, 11:00
          -2
          Le croiseur Modkva etait un vieux croiseur dont la reforme avait été repoussée a plusieur reprises, déjà bien atteint pzr diversed avaries et incendies. Judte maintenu pour des effets de relations publiques... Le confondre avec un navire de derniere est largement abusif. Certes, la Russie n'a pas vocation ni l'intention de dominer le monde et d'imposer ses choix aux zutres. Ce qui fait que don budhet et consacré en priorité a ses citoyens, et s'arme en quantité necedsaire rt suffisante pour la ddfense de son territoire, y comprid par des angicipations wur fes agresdions en vur comme crlle concoctée par l'oxydeny via kievie nazie interposée...
          1. Умник
            Умник Сегодня, 11:15
            +1
            А можно не на басурманском языке??? ?????
      3. Комментарий был удален.
      4. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 09:54
        +1
        Я думаю основная опасность от самолетов с ПКР на борту.
        Которые имеются на авианосцах НАТО.
      5. stoqn477
        stoqn477 Сегодня, 10:05
        +7
        Один фрегат одна торпеда с подводной лодки.Максимум две.Сами посудите...
      6. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 10:20
        +13
        Цитата: ASAD
        реально один сможет противостоять групперовке НАТО?

        Ага...
        Против 71 эсминца типа Arleigh Burke, полное водоизмещение которого почти вдвое превосходит у отечественного фрегата. Плюсом более полусотни фрегатов у европейских союзников. Авианосные силы, подводные лодки затрагивать не станем...
        Патриотизм - это очень хорошо, только он тоже должен иметь под собой реальный, осязаемый фундамент.
        1. Умник
          Умник Сегодня, 11:16
          0
          Против 71 эсминца типа Arleigh, еще уточните количество пкр на этих корабликах
          1. Sergey39
            Sergey39 Сегодня, 12:40
            0
            И уточните, где расположены эсминцы!
      7. Аристарх Пасечник
        Аристарх Пасечник Сегодня, 10:56
        -2
        А за чем? Вы думаете он будет вести орудийную перестрелку? Какой самый главный корабль в 6-ом (и не только) флоте США! Для затопления авианосца достаточно 8 шт! На борту у "Горшкова" скорее всего 14 шт! Для эсминцев1-2 будет достаточно! И ктому же "горшкову" не обязательно далеко отходить от Тартуса! ИМХО!
        1. Умник
          Умник Сегодня, 11:39
          0
          Больше опасность представляют ту22м3 с пкр на борту
          1. Sergey39
            Sergey39 Сегодня, 12:42
            0
            У Нас на базе в Хмеймине стоят Миг 31К с Кинжалами!
      8. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 12:22
        0
        Кто, сказал что он один!
        В Восточном Средиземноморье находится КПУГ с опорой на Тартус и Хмейним!
        Вот он и станет очередным флагманом в этой группировке! )))
        А, Медведев политический ветер дует!(((
    2. Умник
      Умник Сегодня, 09:39
      +11
      Димке покажите ктонить численный состав флотов России и штатов
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 12:23
        0
        Не в этом дело, а в количестве и качестве сил нахождения в конкретном районе мирового океана!
    3. Владимир Павлов_2
      Владимир Павлов_2 Сегодня, 09:50
      -10
      Тебя то точно победит,эксперда wink что собственно не нравится?
      1. Ded60
        Ded60 Сегодня, 13:21
        -2
        Вы кому вопрос задаёте ? Хохлику местному ? Нравится - не нравится не его дело. Хозяин методичку выдал - метать навоз, холоп мечет.
    4. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 10:28
      -5
      Ви давно стали експерДом по вооружению?
    5. KCA
      KCA Сегодня, 12:18
      -2
      При целеуказании данный кораблик пустит пару десятков "Цирконов", которые сбить не сможет никто и ни как, попадание "Кинжала" разовнячило бункер с противоядерной защитой до самого дна, уж авианосец точно не крепче, ну и эсминцы АУГ тоже своё хватанут, "Циркон" быстрее немножко, на 3-4 МАХ, с высоты падая, конечно, скорость уменьшается, но на видео с щита попадание было очень красиво, нет ничто и потом щит в осколки
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 12:26
        0
        Вы иронизируете или не знаете ТТХ фрегата 22350?
        На нем могут располагаться 16 ударных ракет и то не все Цирконы, есть и Калибры и Ониксы!!!
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 09:29
    +13
    Не пр....ли бы его sad у берегов НАТы...! У своего берега корабли проворонили...
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 09:36
    +12
    Мы будем «мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», предупредил Медведев.

    Болтуны. Вы сначала верните украденные 300 млрд а после уж начинай грозить
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:39
      0
      Думаю, те лярды в ЦБ уже провели по статьям "усушка", "утряска" и им подобным. Только пока широкой публике не говорят.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:53
        +1
        Крысы погрызли... """""
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 12:28
      0
      Болтуны не болтуны, но коллективный запад, потерял 200 млрд и не может найти!???
    3. Ded60
      Ded60 Сегодня, 13:24
      -1
      Хохлик, не демонстрируй свою тупость. "Украденные 300 млрд." Попробуй от методички оторваться и поинтересоваться про эти лярды поподробней. Хотя....кому я пишу, хозяин приказал - холопы выполняют, зачем самому что-то узнавать.
  4. Horn
    Horn Сегодня, 09:50
    +3
    Господи, да ему ещё дойти туда надо! Мы же любим "неимеетаналогов": если с "Касатонова" один двигатель можно было перебросить раньше, то теперь хохляцких двигунов нет! Как и запчастей. "Москву", тоже "неимевшуюаналогов", потопили, как гнилое корыто у НАШИХ БЕРЕГОВ, а тут...
    У меня даже синонимов слову "идиот" нету. Если только наши любители многоходовочек его не послали с целью передачи американцам того самого пресловутого "Циркона".
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 12:34
      0
      Вы не компетентны в данном вопросе- это на Жигули движки перекидывайте!
      Уже налажено изготовление запчастей к украинским турбинам. Весь Наш флот построенный до сегодняшнего дня, за исключением фрегата 22350 Головко и последующие за ним корпуса, ходят на украинских ГТД ! Сейчас возвращают в строй после ремонта украинского ГТД, Наш СКР Ястреб на Балтике!
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:54
    +5
    Мы будем «мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», предупредил Медведев.


    Во раздухарился ДАМ! Не остановишь!
    К чему бы это?
    Что то его мщения ну никак не видно! laughing
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 10:30
      +5
      Новогодние праздники в кремле явно затянулись , один грозит , другой перемирие объявляет.. Срочно всех на капельницы а то так скоро братание
      с неприятелем объявят в одностороннем порядке..
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 10:32
      +7
      Тоже не понимаю зачем он из себя шута выставляет...новогодние гадания , брутальность эта в медиа...ну это же явно не его пяджак. И Жирик из него так себе...
  6. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 09:58
    0
    Дмитрий Анатольевич опять хвастается
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 10:08
      +8
      А ,что ему остается .Пузан в роли супер мачо ,а на самом деле мелкий буржуа дорвавшийся до власти .
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:05
    -4
    Слушайте и читайте внимательно это будующий Верховный.
    1. АА17
      АА17 Сегодня, 10:25
      +4
      Уважаемый, Михаил Маслов. Не дай Бог.
      "Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном. " (высказывание приписывают Б. Наполеону)

      © Наполеон Бонапарт 106
      https://www.inpearls.ru/
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:09
    +3
    Медведев: Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО

    Слов нет, как малолетний ребёнок. Скоро смеяться будут не над ким чен ыном, а над медведевым. belay
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Хорон
      ...смеяться ... над медведевым.

      Медведев пытается разыгрывать патриотическую карту - говорит не то, что на самом деле думает, а то, что хочет услышать народ. После вызова Медведева на ковёр в Китай, Си Цзиньпин объяснил, что их клану следует залезть под плинтус и не отсвечивать. Если не поймут - то их судьба будет печальна.

      "Положение обязывает. Если положение не обязывает, то оно же и убивает. Сначала морально, а потом и физически". Моральное убийство клана Медведева уже идёт - над ними насмехаются. Если не остановится, то дойдёт и до физического устранения особо рьяных.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:37
      +4
      Цитата: Хорон
      Скоро смеяться будут не над ким чен ыном...

      А над ним смеялись?
      Как минимум, трем сильнейшим государствам/экономикам мира не до смеха от Товарища Кима.
  9. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 10:15
    +3
    А где наши Посейдоны?
    И вообще фрегат надеюсь не один, а с сопровождением.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 10:26
      0
      само собой разумеется, что с сопровождением
    2. Boris55
      Boris55 Сегодня, 10:36
      -1
      Цитата: sagitovich
      А где наши Посейдоны?

      Вокруг берегов: США, Бритов и Европы.
      Так же по одной в русле Темзы, Сены, и в Гудзоновом заливе.
    3. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 12:36
      0
      Изучите, что такое Посейдон и условия его применения!
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:27
    +4
    Чем больше читаю громких пустых высказываний, тем больше понимаю где у нас "пятая колонна"
  11. Ronrew
    Ronrew Сегодня, 10:30
    +2
    У гвардейского ракетного крейсера Москва был пусть и устаревший, но достаточно эффективный противокорабельный ракетный комплекс П-1000 «Вулкан» и это ему несильно помогло в реальных боевых действиях. Надеюсь у фрегата «Адмирал Горшков» все в порядке с противодиверсионной защитой, а то с наших "партнеров" станется совершить с кораблем "несчастный случай" ну там мина времен второй мировой войны посреди океана или чего-нибудь подобное.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: Ronrew
      но достаточно эффективный противокорабельный ракетный комплекс П-1000 «Вулкан» и это ему несильно помогло в реальных боевых действиях.

      А по кому стрелять то было? У флота Украины нет ни одного корабля достойного применения этого летающего мастодонта... Он весит больше, чем некоторые вымпелы ВСУ...
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 12:37
      0
      А, Вы знаете что Вулкан противокрабельное оружие!
  12. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 10:33
    +4
    Похоже Медведев выбил себе нишу покойного Жириновского, в плане сотрясения воздуха. Вообще, за такие высказывания как у него, тут бы в бан отправили по пункту А, а ничего, публикуется wassat
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:53
      +1
      Цитата: Стирбьорн
      Похоже Медведев выбил себе нишу покойного Жириновского, в плане сотрясения воздуха. Вообще, за такие высказывания как у него, тут бы в бан отправили по пункту А, а ничего, публикуется wassat

      Да Димно иногда такое напишет ,что прям затылок чешешь ,как такое пропускают ..Но думаю тут хитрость есть либеральная ..Он народу мозги забивает ,типо смотрите какой я смелый и как все знаю и угрожаю всему миру ..Ну ну
      Не дай Бог если этого пакемона выставят в презики и выберут ..Хана России сразу будет
      P.S, ВВП его уже убрал из СБ России ,от греха по дальше ,но тоже должность хитрая ..с ВПК связано ,как бы он там делов не натворил ..Тьфу блин
      Непонимаю я эти кадровые перетасовки
  13. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:34
    0
    Ну, противостоять флоту сша один наш корабль не сможет. Это понятно и первоклашке. А вот если успеет выпустить Цирконы с ядерной боевой частью по территории сша, то их и перехватить не смогут и урон будет нанесен солидный. Все дело в том, кто первый стрЕльнет... Только после этого "весь мир в труху" ©
  14. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 10:39
    0
    Le grand défaut de la Russie, est que dans sa volonté de paix elle laisse trop souvent l'oxydent attaquer en premier, pour ne pas être accusée d'agressivité. C'est un tort face a un oxydent dirigé par des pourris qui utilisent toutes les ruses et tous les sales coups. A trop attendre, la Russie a perdu des opportunités, tel en 2014, si elle etait intervenue contre le putsh du Maidan, ou en 2015 si elle etait intervenue contre l'agression nazie de kiev contre le Donbass et éliminé les banderistes. Tout ça pour eviter les critiques oxydentales qui de toutes facons, et quoi que fasse la Russie, sont toujours proférées. La Russie avec sa modération est soupçonnée de faiblesse par l' oxydent. A mon avis, elle autrait du taper tres fort des le début, afin d'assomer et decourager les gouvernements croupions europeens qui se croient forts aujourd'hui... Mais ce n'est qu'un avis d'amateur. On ne sait pas tout, et il faut garder congiance dans les dirigeants de la Russie qui connaissent d'autres donnees qu'on ignore. Une chose est sûre : la Russie se bat pour la bonne cause, pour l'interet de son pays, de son peuple, et même au delà, dans l'interet des peuples du monde entier, en resistant aux dirigeants vereux de l'oxydent sui veulent eliminer une majorité d'humains et asservir les autres. Les gens sensés doivent espérer une défaite implacable des dirigeants mafieux et génocidaires des pays de l'otan. Ses nombreux méfaits (massacre des Indiens, colonisations, bombes nuvleaires sur le japon, guerres de Coree, Viet nam, Soudan, Irak, Libye, Syrie, et coups d'etats.)
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: Grandloup74
      Le grand défaut de la Russie, est que dans sa volonté de paix elle laisse trop souvent l'oxydent attaquer en premier, pour ne pas être accusée d'agressivité. C'est un tort face a un oxydent dirigé par des pourris qui utilisent toutes les ruses et tous les sales coups. A trop attendre, la Russie a perdu des opportunités, tel en 2014, si elle etait intervenue contre le putsh du Maidan, ou en 2015 si elle etait intervenue contre l'agression nazie de kiev contre le Donbass et éliminé les banderistes. Tout ça pour eviter les critiques oxydentales qui de toutes facons, et quoi que fasse la Russie, sont toujours proférées. La Russie avec sa modération est soupçonnée de faiblesse par l' oxydent. A mon avis, elle autrait du taper tres fort des le début, afin d'assomer et decourager les gouvernements croupions europeens qui se croient forts aujourd'hui... Mais ce n'est qu'un avis d'amateur. On ne sait pas tout, et il faut garder congiance dans les dirigeants de la Russie qui connaissent d'autres donnees qu'on ignore. Une chose est sûre : la Russie se bat pour la bonne cause, pour l'interet de son pays, de son peuple, et même au delà, dans l'interet des peuples du monde entier, en resistant aux dirigeants vereux de l'oxydent sui veulent eliminer une majorité d'humains et asservir les autres. Les gens sensés doivent espérer une défaite implacable des dirigeants mafieux et génocidaires des pays de l'otan. Ses nombreux méfaits (massacre des Indiens, colonisations, bombes nuvleaires sur le japon, guerres de Coree, Viet nam, Soudan, Irak, Libye, Syrie, et coups d'etats.)

      Не понял ,но чую за Россию чувак пишет ... hi
      1. ВСЗМК
        ВСЗМК Сегодня, 12:56
        0
        Главный недостаток России в том, что в своем стремлении к миру она слишком часто позволяет агрессору атаковать первым, чтобы ее не обвинили в агрессивности. Это неправильно по отношению к окислителю, которым руководят гниды, которые используют все уловки и грязные уловки. Слишком долго ожидая, Россия упустила возможности, например, в 2014 году, если бы она вмешалась против путча на Майдане, или в 2015 году, если бы она вмешалась против нацистской агрессии Киева против Донбасса и уничтожила бандеровцев. И все это для того, чтобы избежать жесткой критики, которая всегда высказывается со всех сторон и независимо от того, что делает Россия. Россию с ее умеренностью подозревают в слабости из-за окислителя. На мой взгляд, с самого начала она должна была действовать очень жестко, чтобы ошеломить и обескуражить европейские правительства, которые сегодня считают себя сильными... но это всего лишь мнение любителя. Мы не все знаем, и нужно сохранять уверенность в Лидерах России, которые знают других (ЯНДЕКС переводчик)
  15. Egeny
    Egeny Сегодня, 10:57
    -3
    Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак.

    Мне нравится ход мысли Медведева: пусть постоит в исключительно экономической 200-от мильной зоне
    Америки. Матереет политик, взрослеет.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:51
      0
      Аллё, минусовщики, кто-нибудь помнит, что такое двухсотмильная зона для военных кораблей?
      Из-за таких неучей мне кренделя и навешивают в виде "предупреждений".
  16. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:10
    -3
    Цитата: Grandloup74
    pour ne pas être accusée d'agressivité. C'est un tort face

    Vous avez raison, monsieur. Nous voilà, toujours à attendre le premier coup de pied au cul. Nous devons changer de tactique.)
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:45
      -1
      Вот, читать не умеют, а минусуют, редиски.)
      Завёлся тут один нехристь с лампасами.)
  17. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:16
    -3
    Цитата: Арман Бахтикян
    опять хвастается

    Нет. Это мысли вслух.)
  18. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:18
    -1
    Цитата: sagitovich
    надеюсь не один, а с сопровождением.

    ну да, в сопровождении стаи чаек.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:46
      0
      а что такого сказала, на фотке одни чайки...
  19. cast iron
    cast iron Сегодня, 11:43
    0
    Медведев в последнее время в выражениях не стесняется. Сдержанней надо быть. Чай не на кухне с собутыльниками обстановку комментируешь.
  20. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:45
    +2
    Димон опять жжет ..В принципе молодец ,но я ему не верю
    Откуда вдруг такая воинственность взялась вдруг неожиданно ?
    Помнится в 08.08.2008 он трусливо молчал ,когда наших миротворцев прямой наводской грузы расстреливали и бомбили Цхинвал .
    Не готовит ли его наша пятая колонна на смену ВВП ? Типо народ за него с такими заявлениями ,а потом все сдаст ..
    Ну а насчет "Цирконов" ,думаю это не блеф ..Вспомните "мультики Путина" как вы либеры тут изголялись и ехидничали ..Уже почти ВСЕ на дежурстве стоит и ВВП не врал ,а готовился вот к такому развитию в мировой политике и главное экономику подготовил более менее ..
    Так что смешно смотреть на ваши тут язвительные коменты и т.д.
    "Горшков думаю " не единственный кто оснащен всем этим и в случае чего сюрпризы прилетят куда нужно преодолев системы ПВО-ПРО
    Нойте дальше wink
  21. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:06
    0
    Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам

    — предупредил западных «партнеров» Медведев.
    Заодно экипаж корабля на марлина сходит. good drinks
  22. Egeny
    Egeny Сегодня, 12:41
    0
    Цитата: LukaNord
    "Горшков", думаю, не единственный

    Я тоже так думаю.
    А почему Лука, ещё и с Севера?)
  23. Ded60
    Ded60 Сегодня, 13:27
    -1
    Я не понял, в хлеву выходные закончились ? Откуда небратья повылазили всем стадом одновременно ? Как-то не было их в пследние дни.
  24. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 14:28
    0
    Российский политик пообещал, что наша страна продолжит выпускать самое современное оружие. А со всеми врагами, которые убивают наших людей, Россия будет разговаривать на языке силы
    Почти всего его высказывания из серии "Клоунада и троллинг"... winked