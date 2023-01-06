Медведев: Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился к берегам стран НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил в своем телеграм-канале на обращение к россиянам Госдепа США, опубликованное сегодня в официальном аккаунте американской соцсети, запрещенной в России. Что само по себе уже вызывает вопрос, кому именно адресован этот мессендж.
Текст нарочито дружелюбного поста от Госдепа напоминает, что наши страны не только соперничали, но и находили возможности сотрудничества «для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир». Американское дипведомство подчеркивает, что Россию и США на протяжении истории «роднила общность культур и наших достижений». Но весь смысл этого елейного обращения в последней фразе, стиль которой Медведев назвал «гадливо-иезуистским»:
Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее.
Очевидно, что под «происходящим» американцы подразумевают спецоперацию на Украине. И получается, обратил внимание Медведев, что те россияне, которые не готовы строить «мирное будущее» в понимании Запада, его и не достойны. А ведь это подавляющее большинство граждан нашей страны, настоящих патриотов, не готовых жить по указе вашингтонских кукловодов.
Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации
— прокомментировал извращенную логику американцев зампред Совбеза.
Медведев напомнил, что именно США тратят миллиарды долларов на поддержку нацистского режима Украины, тем самым чужими руками истребляя тысячи людей. Таким образом, вашингтонские покровители Киева «и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса».
Политик отметил, что сейчас во все эти лживые заверения в дружбе и призывы к миру со стороны Соединенных Штатов уже никто не верит. А ответ на подобные циничные обращения у России уже имеется.
Медведев назвал главный подарок к Новому году для Вашингтона и его союзников. Это фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту, который вчера отправился в длительный поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю, тем самым максимально приблизившись к берегам стран НАТО. Ракеты «Циркон» развивают скорость в 9 Махов и преодолевают расстояние в 1000 километров, при этом оставаясь неуязвимыми для самых современных систем ПРО.
Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам
— предупредил западных «партнеров» Медведев.
Российский политик пообещал, что наша страна продолжит выпускать самое современное оружие. А со всеми врагами, которые убивают наших людей, Россия будет разговаривать на языке силы. Мы будем «мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», предупредил Медведев.