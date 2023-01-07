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Полный форсаж: темпы разработки ПД-8 сдвигаются влево

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Полный форсаж: темпы разработки ПД-8 сдвигаются влево
ПД-8 под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Источник: «Ростех»



8 тонн тяги из Перми


Мобилизация отечественной промышленности коснулась авиастроения, наверное, в первую очередь. Запад решил закрыть небо в России не только для собственных Boeing и Airbus, но и для отечественной техники. Критически важные импортные комплектующие, которые и раньше было непросто добыть, теперь совсем запрещены к экспорту в нашу страну. К счастью, Россия не Иран, вынужденный закупать через третьи руки бывшие в употреблении самолеты, лишь бы пополнить запасы дефицитных запасных частей.


ПД-8 на экспозиции в Новосибирске. Источник: gorsite.ru

Отечественная авиапромышленность работает в режиме полного форсажа. Это касается, в первую очередь, разработки авиамоторов – наиболее сложных, критически важных и высокотехнологичных изделий. Если верить Комплексной программе развития авиаотрасли, принятой прошлым летом, то до 2030 года необходимо построить не менее 5 тыс. авиамоторов различного назначения. Переломным должен стать 2024 год, в котором должны появиться порядка 600 серийных двигателей. Таким темпам стоит только порадоваться – никогда ранее в отечественной отрасли не ставили столь амбициозные планы.

У всех на слуху ПД-14, который станет базовым для целой серии самолетов гражданского и военного назначения. Аврал неизбежно приводит к неким компромиссам. Например, из-за нехватки ресурсов и времени сдвигаются сроки постройки серийных ПД-35, авиамоторов сверхбольшой тяги. Данные двигатели с тягой до 52 тонн появятся на несколько лет позже запланированного. Во многом это справедливое решение – при хронической нехватке испытательной и производственной базы, форсировать разработку мотора, для которого предусмотрен только один самолет Ил-96-400, не совсем рационально. Есть ещё один пользователь – российско-китайский CR929, но реализация этого проекта в металле пока под большим вопросом.




Газогенератор для ПД-8 построили из ПД-14, что серьёзно ускорило сроки разработки. Источник: «Ростех»

Сейчас в отрасли, по словам Александра Иноземцева, заместителя гендиректора ОАК по управлению НПК «Пермские моторы», острая нехватка специалистов среднего звена – технологов, рабочих, контролеров. Если с инженерами и конструкторами вопрос более или менее решён за счёт тесной кооперации производства с Пермским политехом, то с остальными специалистами пока туго. Это накладывает особые ограничения на темпы разработки изделий, приходится выбирать наиболее приоритетные. Например, концентрироваться в первую очередь на проектах, для которых уже готовы летательные аппараты.

На таких как ПД-8 – самом младшем авиамоторе в пермском семействе. Этот агрегат ждут как минимум три машины – пассажирский SSJ-100 New, амфибия двойного назначения Бе-200 и тяжелый вертолет Ми-26. Для последнего планировали адаптировать двигатель ПД-12 в версии «В», но в прошлом году решено ремоторизировать весь парк вертолетов изделиями ПД-8В. Логичное решение, если учитывать, что ПД-12 даже не построен в опытном варианте, хотя и разрабатывался на основе газогенератора ПД-14. Бе-200 «Альтаир» – товар, конечно, штучный и не позволит даже частично оправдать затраты на мотор ПД-8, но он оказался неплохим экспортным изделием. Речь об алжирском контракте, подписанном в 2021 году. Первая амфибия с арабской вязью на фюзеляже в декабре 2022 года вышла из ангаров Таганрогского авиационного НТК им. Бериева. Всего планируется отправить в Африку четыре борта в исполнении Бе-200ЧС. Это внушительный заказ, если учитывать, что в Таганроге до этого выпустили всего 18 серийных амфибий. Только вот моторы на самолетах стоят украинские Д-436ТП от запорожской конторы «Мотор Сич», видимо, из старых запасов. По данным СМИ, последние моторы окольными путями попали в Россию ещё в 2018 году. Аналогом может стать российско-французский SaM146 (тот, что создан для SSJ-100), только вот пока не сертифицирована его морская версия. И уже не будет.

Что касается пассажирского SSJ-100, то ситуация отчётливо попахивала катастрофой. К началу 2023 года выпущено 230 самолетов, из которых большая часть осталась в России. Естественно, у всех бортов импортные двигатели SaM146, пусть и с российской оснасткой, и они в одно прекрасное время прикажут долго жить. Хорошо, если не в воздухе. Для этого авиапарка отечественный двигатель жизненно необходим был ещё в феврале 2022 года. К слову, в прошлом году в воздух поднялись десять новых «Суперджетов».

О важности ПД-8 для страны говорит факт привлечения к производству камеры сгорания мотора АО «НПО Энергомаш». Это, к слову, предприятие относится к «Роскосмосу». В прошлом году к программе ПД-8 подключились также ракетостроители из «Протон-Пермские моторы» – они строят испытательный стенд для нового мотора, а также задействованы в разработке систем управления.

Динамика ПД-8


Долгожданная пермская «восьмерка» – это классический двухконтурный турбореактивный двигатель, развивающий на форсаже тягу до 8 тонн. В нормальных условиях – 7,5 тонн. Как уже говорилось, единственным аналогом на всём постсоветском пространстве был Д-436 от «Мотор Сич», но теперь большие сомнения, что это изделие вообще будет выпускаться, не говоря уже об экспорте в Россию. ПД-9 можно назвать гибридом, созданным из «холодной» части SaM146 и «горячего» дефорсированного газогенератора от ПД-14. Именно французский газогенератор SaM146 считался самой проблемной частью «Суперджетов». Сейчас его заменяют исконно российским агрегатом. Во многом именно это позволяет ускорить все необходимые процедуры испытаний и сертификации авиамотора – большинство решений либо уже апробированы на практике, либо проходят окончательные испытания. Донор газогенератора ПД-14 уже успел покатать в воздухе Дениса Мантурова на предсерийном МС-21-301.

Первый работоспособный ПД-8 также побывал в воздухе, правда, не под крылом SSJ-100-NEW, а в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Первый полет состоялся в самом конце прошлого года, и, как утверждают в «Ростехе», в ходе испытаний

«регистрируются основные эксплуатационные данные – частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки.»

Стендовые испытания мотора завершились ещё в мае 2022 года, когда пришло окончательное понимание масштаба международных рестрикций в авиационной сфере. ПД-8 является полным аналогом своего предшественника русского «француза» SaM146, но практически во всём чуть лучше. Удельный расход снижен с 0,63 кг/кгс•ч до 0,61 кг/кгс•ч, а тяга увеличена на 20-180 кгс, в зависимости от модификации. Российский мотор практически без переделок помещается в мотогондолу серийных «Суперджетов».






ПД-8 под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Источник: «Ростех»

С опережением графика примерно на двенадцать-пятнадцать месяцев в первой декаде 2023 года пара летных образцов отправится из Перми в Комсомольск-на-Амуре для монтажа под крылья «Суперджетов» серии NEW. Сертификат соответствия ждут к лету, а окончательное одобрение для полетов – в декабре 2023 года. Учитывая, что работы над ПД-8 начались в 2019 году, это удивительно оперативные сроки даже по общемировым меркам. Остаётся только надеяться, что планируемый сдвиг сроков влево не останется на бумаге. Учитывая ресурсы, затраченные на форсирование программы, шансы на появление ПД-8 под крыльями отечественной региональной авиации уже в следующем году очень высоки. Не менее двадцати SSJ-100 NEW в серийном исполнении должны подняться в небо в 2024 году. Сложнее ситуация с адаптацией мотора под нужды морской амфибии Бе-200. Здесь нужны новые материалы, устойчивые к агрессивной солёной воде, а также модификация под новые режимы работы. Компетенции в этой сфере остались в Запорожье, поэтому этот путь отечественным инженерам придётся проходить самостоятельно. И это не выглядит неподъёмной задачей.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Попенко
    Попенко Сегодня, 05:16
    +11
    В общем, наши "западные партнеры" прижали нас к стенке, и кроме как вперед - пути нет. Надеюсь, что это стимулирует все заинтересованные стороны к своевременному выполнению работ.
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 05:21
    +3
    не поверил глазам. у нас " влево" ! ух ты.
  3. Krilion
    Krilion Сегодня, 05:34
    +20
    что касается сетований на нехватку специалистов среднего звена... рекомендую ответственным лицам все таки попробовать платить людям хорошую зарплату, соответствующую уровню сложности и ответственности выполняемых ими работ, а не рассчитывать на энтузиазм рабочих за еду..
    1. kasy
      kasy Сегодня, 07:14
      +5
      ага, забавно средняя зп считается, работяги получают 25, рукойводитель 400, средняя то хорошая, чего уж...
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:21
      +2
      Цитата: Krilion
      что касается сетований на нехватку специалистов среднего звена... рекомендую ответственным лицам все таки попробовать платить людям хорошую зарплату

      У нас начальство предпочитает себе огромную зарплату начислять, а остальным - что останется в фонде заработной платы после этого. И потом сетовать на то, что дескать не хватает специалистов!

      Но в условиях капитализма не бывает дефицита. Все определяется ценой. Любой каприз за ваши деньги. Например, не хватает дворников. Ну так платите дворникам хотя бы скромную российскую среднюю зарплату. Тогда от дворников отбоя не будет точно!

      Не хватает инженеров - платите им. Сделайте полностью бесплатное высшее образование. При социализме (в СССР) избыток инженеров был! А у наших горе капиталистов - недостаток. Недостаток мозгов, при избытке жадности и отсутствии всяческой морали!
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 09:18
        0
        Не хватает инженеров - платите им. Сделайте полностью бесплатное высшее образование.
        Тут какая заковыка, что бы платить, доходов от нефти и газа не хватит..для инженеров разумеется.. Тут и другие доходы необходимы, разве ,что "Москвич" с китайским лицом,завоюет мировые рынки.. smile
  4. U-58
    U-58 Сегодня, 05:48
    -3
    Вот таки умеем мы креститься, когда гром грянул.
    Российское моростроение воспрянуло, ожило и даже заработало. Ну пусть пока только в Перми. Да и где ещё ?
    Традиции.... Трудолюбивый Урал, будучи всегда озадачен Центром, будучи всегда недокормлен и не обласкан Центром - что при царях, что при большевиках- коммунистах- трудовой Урал может и умеет собраться и работать.
    Вот и получены первые результаты по ПД-8.
    Все идёт достаточно хорошо. Всё по обычной формуле-
    Шумиха.
    Неразбериха.
    Наказание невиновных.
    Награждение непричастных.
    Темп работ таков, что составные части этой формулы на этот раз не чередуются, но идут бок о бок.
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:22
      -5
      Переломным должен стать 2024 год, в котором должны появиться порядка 600 серийных двигателей.

      Слава обещаниям, долгам и должникам!
      Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а!
  5. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 06:03
    +5
    . Компетенции в этой сфере остались в Запорожье, поэтому этот путь отечественным инженерам придётся проходить самостоятельно. И это не выглядит неподъёмной задачей.

    Напомню, согласно Конституции Российской Федерации Запорожская область с 2022 года неотъемлемая часть нашего Отечества.
    Так что …. lol неподъемных задач нет!!!
    1. Qas
      Qas Сегодня, 07:38
      +1
      И этот весьма радостный факт автоматом вернул компетенции (если вы знаете, что это) в двигателестроении в РФ?
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 08:53
        0
        Цитата: Qas
        И этот весьма радостный факт автоматом вернул компетенции (если вы знаете, что это) в двигателестроении в РФ?

        Вернёт при возврате Запорожья - мотор-сич, который те компетенции имеет. Хуже то, что после возврата Запорожья финансирование у Перми урежут...
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 06:48
    0
    Цитата: Попенко
    В общем, наши "западные партнеры" прижали нас к стенке, и кроме как вперед - пути нет. Надеюсь, что это стимулирует все заинтересованные стороны к своевременному выполнению работ.

    сейчас раскачка пройдет, и все должно пойти нормальным путем...если конечно опять, кто нибудь палки в колеса не вставит....
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: Alex242
      если конечно опять, кто нибудь палки в колеса не вставит..

      Палки, в наши колеса, никто лучше нас самих не ставит. Создаём трудности и уверенно их преодолеваем. Старинная русская забава, к сожалению
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 06:49
    +1
    Цитата: Коте пане Коханка
    . Компетенции в этой сфере остались в Запорожье, поэтому этот путь отечественным инженерам придётся проходить самостоятельно. И это не выглядит неподъёмной задачей.

    Напомню, согласно Конституции Российской Федерации Запорожская область с 2022 года неотъемлемая часть нашего Отечества.
    Так что …. lol неподъемных задач нет!!!

    об этом можно думать только после СВО и после восстановления областей ( новых с 2022 г. )
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 06:52
    +1
    В этой истории очень многое сейчас зависит от того, как быстро удастся довести и начать выпускать ПД-14
  9. Eug
    Eug Сегодня, 06:56
    0
    Как я понимаю, Д-436 для алжирских Бе-200 могли быть официально поставлены Украиной, как это было с двигателями Зоря-Машпроект для индийских кораблей, строящихся в России.
  10. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 07:01
    +2
    Нужда заставит мозги работать. Этот вывод для себя я сделал ещё лет 30 назад )
  11. mark1
    mark1 Сегодня, 08:21
    +4
    Д-436 такая же совместная разработка, как и SaM146, только в одном случае российско-украинская, а в другом французско-российская , но от его производства и развития в России отказались в 2014 году до этого 10 лет "проковырявшись в носу", как и от Ан-70 прав на который у нас с Украиной так же было поровну, а ПД-8 - наглядный пример эффекта жареного петуха и грома. Но похоже достаточно удачный пример, хотя получить искомое можно было гораздо раньше и с меньшим надрывом.
    Но как бы то не было - новость хорошая !
  12. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:39
    0
    А что тут удивительного? Службе сертификации дали пенделя под зад (недавно проскакивала информация, что кого то из руководителей росавиации посадили за получение взятки). Сам двигатель готов, вопрос в получении лётных сертификатов. Для этого уже изготовили 3 двигателя (это не считая тех, что проходили заводские испытания). Сейчас готовят двигатели для установки непосредственно на борта.
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 08:56
      0
      Ну, не так уж он и готов.
      Скорее, совсем не готов.
      Нужен огромный цикл испытаний на земле и на крыле. Затем (скорее, параллельно) доводка и лечение "детских болезней".
      И плюсом- испытания на ресурс. Ну, для начала, хотя бы сотку часов серийный образец должен иметь.
      Но в целом прогресс в создании огромный, если не сказать, ошеломляющий.
      Знаю людей, которые работают на ним.
      Трудятся крепко. Вот только бы деньгами их не обидели.
      У нас ить щас всё, в том числе и ЗП- "в рамках контракта".