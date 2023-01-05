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В очередной пакет военной помощи Германии для Украины вошли «ракетные системы на пикапах»

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В очередной пакет военной помощи Германии для Украины вошли «ракетные системы на пикапах»

Фото иллюстрационное



Новый пакет военной помощи поступил на Украину, на этот раз расщедрились немцы. О поставке вооружений сообщается на официальном сайте Бундесвера.

На этот раз Киев получил от Берлина некие ракетные системы, установленные на пикапах, беспилотники и гусеничные машины пехоты, какие именно не раскрывается. Поскольку в списке они обозначены как дистанционно управляемые, то возможно, что речь идет о роботизированных платформах. Когда была осуществлена поставка, также не сообщается, запись на сайте немецкого Минобороны появилась 4 января 2023 года.

Итак, в обновленном списке отправленного на Украину значатся: 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах; 2 бронированные эвакуационные машины; один тягач - транспортер танков М1070 Oshkos; 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты; 63 пикапа; 17 грузовиков 8х8; 8 разведывательных дронов; 30 систем обнаружения дронов; 27 антидроновых датчиков и глушилок.

Также Киев получил 7 машин для пограничников, 12 крупнотоннажных прицепов, генераторы и мобильные системы отопления, одну машину скорой помощи и 36400 шерстяных одеял.

Ранее в Берлине подтвердили отказ поставлять на Украину танки Leopard заявив, что решение об этом немцы самостоятельно принимать не будут. По словам эксперта по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии Михаэля Мюллера, США и Франция тоже имеют современные танки, но передавать их Киеву не торопятся, поэтому и Германия не будет.

Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО (...) Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны

- добавил он.
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39 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:36
    +5
    Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны
    . Ха, ха, и рыбку съесть и кое куда не насесть... наивные, их все равно туда насадят, да по самые гланды, скорее всего...
    Не откупятся, теперь, они от кукуевских! Те большому другу/брату/хозяину из за океяна нажалуются и.... вперёд и песней, разорвут и ли верную колбасу и всех остальных, сомневающихся/мнущихся у стеночки как эти, которыми они давно не являются!
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 17:47
      0
      В очередной пакет военной помощи Германии для Украины вошли «ракетные системы на пикапах»

      Ну падлы ,что творят ..Опять русских убивают ?
      Немцы которые приезжают в Россию или связаны с нами ..
      Как вам такое ???
      Опять у англасаксов Фюрера просите ?
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 23:11
        0
        Да сколько можно эти пикапы цитировать.
        В мае одно видео с ними было, и всё. Заглохло. Может, под обстрел попали, может, на своих кустарных РСЗО подорвались, а может это было не фронтовое применение, а испытание на полигоне, и вообще до фронта не дошло.
        А их всё цитируют и цитируют.
    2. Анахорет
      Анахорет Вчера, 17:51
      +1
      «Ракетные системы на пикапах»)) а дальше будут поставки минометов на самокатах и надувные подводные лодки на вёслах?
      1. LukaNord
        LukaNord Вчера, 18:03
        +1
        Цитата: Анахорет
        «Ракетные системы на пикапах»)) а дальше будут поставки минометов на самокатах и надувные подводные лодки на вёслах?

        И все же посталяют падлы фрицевские ..?
      2. Rustic
        Rustic Сегодня, 01:40
        0
        Ракетные системы на пикапах»)) а дальше будут поставки минометов на самокатах и надувные подводные лодки на вёслах?
        Зря иронизируете. С военной точки зрения эти джихад-мобили вещь бесполезная. А вот для ДРГ обстреливать города по принципу куда то туда, лишь бы по русским, вещь очень противная. Интересно, от куда и для чего они у фрицев были? От игиловцев нибось остались.
    3. frruc
      frruc Вчера, 18:05
      -1
      Киев получил от Берлина некие ракетные системы, установленные на пикапах

      Тогда уж лучше на лошадях (ослах). Запчасти не нужны и бензин не надо расходовать.
  2. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 17:41
    -2
    А в следующий пакет немецкой помощи войдут тачанки с пулемётами "Maxim"
  3. topol717
    topol717 Вчера, 17:41
    +1
    Такими зернышками наша курочка еще лет 20 клевать будет.
    А ведь было заявление, что только попробуйте и столкнетесь с проблемами которых вы еще не видели.
    И что? попробовали, никаких проблем нет, завтра начнут Танки поставлять и крылатые ракеты.
  4. iouris
    iouris Вчера, 17:42
    +1
    Шольцмобили вместо "леопардов". Пока.
    ФРГ прям таки напрашивается на удар по инфраструктуре.
    1. SovAr238A
      SovAr238A Вчера, 18:06
      -1
      Цитата: iouris
      Шольцмобили вместо "леопардов". Пока.
      ФРГ прям таки напрашивается на удар по инфраструктуре.

      Не надоело щеки раздувать?
      Год войны не показал, что мы даже по Украине не может ударить так, что бы она завернулись?

      Уря-турбо-патриоты как были голым. Треплом и в 12 и 14 и в 18 и 21 годам, так теплом и остались.
      Треплом, не осознающим реалий...
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 18:23
        0
        А что за реалии? Трусость российского ВПР?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 18:06
      0
      Цитата: iouris
      ФРГ прям таки напрашивается на удар по инфраструктуре.

      Да их Америка с принудительным отказом от нашего газа и без нас завалит.
      Да тут поляки ещё сбоку подтявкивают про не то триллион, не то два (опять же, думается, по науськиванию США)...
      Вобщем, и без наших ударов есть кому немецкую инфраструктуру развалить.
      А вот объявить публично, в ООН, например, их сторонами конфликта - вот то дело было бы. И США со всей компанией заодно. Понятно, что такая резолюция не пройдёт - но шуму наделает и кого-то обделаться заставит.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 17:42
    +4
    ...решение об этом немцы самостоятельно принимать не будут...

    Всё. Статью можно не читать, если прочитал в ней вот это главное. Ничего другого про немцев знать на данный момент не обязательно! Если страна не может принимать самостоятельного решения относительно СВОЕГО СОБСТВЕННОГО оружия... ну фиг знает. Но мой взгляд, это уже не субъект международных отношений.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 17:48
      -2
      Цитата: Петр_Колдунов
      относительно СВОЕГО СОБСТВЕННОГО оружия

      Да все они могут, но послать на х... тоже уметь надо. Этим и отличается политика от базара. в политике говорят намеками. Или даже молчат, что иногда весомее любой фразы.
  6. Лешак
    Лешак Вчера, 17:43
    0
    Как же достали эти западные "благодетели" своими поставками оружия. am
    1. SovAr238A
      SovAr238A Вчера, 18:07
      -1
      Цитата: Лешак
      Как же достали эти западные "благодетели" своими поставками оружия. am

      А чего ты хотел?
      Твои слова, как мысли Гитлера про Ленд-Лиз для Советского Союза...
  7. Bingo
    Bingo Вчера, 17:43
    +4
    Из очередных поставок для ИГИЛ подрезали wink
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 17:50
      0
      Цитата: Bingo
      Из очередных поставок для ИГИЛ подрезали wink

      А вы правы ..Игил сидят пока Но джавелины и т.д. у них уже имеются !
      P/S/ и у Хесболлы тоже !!!
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:44
    0
    В очередной пакет военной помощи Германии для Украины вошли «ракетные системы на пикапах»

    Вот и великая Германия до шашид-мобилей скатилась.
    Туда и дорога!
    1. topol717
      topol717 Вчера, 17:50
      +1
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Вот и великая Германия до шашид-мобилей скатилась.

      разница в том, что там не пулемет, а несколько штук 70мм НУРСов или даже управляемые снаряды.
      И может быть очень опасная штука, еще не известна правда какая дальность.
      1. frruc
        frruc Вчера, 18:10
        +1
        topol717 ...И может быть очень опасная штука, еще не известна правда какая дальность.

        Кто ж сомневается. Оружие для террористов как в Афгане. Подъехал, пальнул и смотался быстро.
        1. topol717
          topol717 Вчера, 18:59
          +1
          Цитата: frruc
          Кто ж сомневается. Оружие для террористов как в Афгане. Подъехал, пальнул и смотался быстро.

          т.е. наши К-52 работают не так?
          Или вы думаете БМ-21 по другому воюет?
      2. котик-русич
        котик-русич Вчера, 19:11
        -1
        Цитата: topol717
        , а несколько штук 70мм НУРСов или даже управляемые снаряды.
        И может быть очень опасная штука, еще не известна правда какая дальность.
        Дальность Hydra 70 до 5км - точность на дальних расстояниях будет низкой, но ВСУ будет обстреливать посёлки, а не военные цели.
      3. Rustic
        Rustic Сегодня, 01:45
        0
        разница в том, что там не пулемет, а несколько штук 70мм НУРСов или даже управляемые снаряды.
        И может быть очень опасная штука, еще не известна правда какая дальность.
        Вряд ли управляемые. Да управляемые там и не нужны. Это чисто для мобильных ДРГ. Подьехали, отстрелялись по ближайшему поселку, и быстро свалили. Все в канве фашистов, что одних что других.
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 17:45
    +1
    Блин, они там что уже с помоек везут? Хотя теперь понятно кто террористам поставляет оружие для установки на пикапы.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 17:59
    -2
    значатся: 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах; 2 бронированные эвакуационные машины; один тягач
    recourse Прикольно. Иде пляски с бубнами вокруг пикапов? Це новое слово в цивилизации тачанок. Я плакал от умиления, был бы жив батька Махно, воевавший с германцами, он бы сразу понял всю глубину зрады и покарал их. Но батьки нема и немчура изголяется, над гарными хлопцами. request
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Вчера, 18:11
    +1
    А газ как поставлялся через Украину на Запад так и поставляется Ну так посадите эффективных менеджеров на передок. Пускай им на голову прилетит гостинец из немецкого оружия. А вообще это предательство в чистом виде. Впрочем за последние 30 лет в этом нет ничего не обычного.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Вчера, 18:15
      +1
      Следует добавить, что отмена смертной казни, гуманизация уголовного кодекса, не признание украинского правительства террористическим - такое ощущение, что наш Парламент и Правительство делают все, что бы в России диверсантов - террористов стало больше, что бы отморозки всего Мира приезжали убивать русских и зарабатывать огромные деньги.
  12. Egeny
    Egeny Вчера, 18:14
    0
    Цитата: topol717
    может быть очень опасная штука

    А вот тут я с Вами согласна.
  13. opuonmed
    opuonmed Вчера, 18:19
    0
    ну что делаем перемирие да ??(а то по телеку говорят ) а укрыыы и сша и европейцы технику поставляют молодцы !
  14. Гюнтер
    Гюнтер Вчера, 18:19
    +1
    Верховный вождь, на время праздника, в знак доброй воли(опять) объявил режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Нашему Верховному палец в рот не клади, голова, это вам не пикейные жилеты.
    На этом фоне смешным смотрится прогноз:
    на 6 января 3023(образ будущего)
    ВСУ готовят наступательный удар в ночь на 6 января на южном направлении в сторону Мелитополя и после на Бердянск.
    В боях за Бахмут специально демонстрируют принципиальность и палят старую технику и людей (сейчас ВСУ по всему фронту несут каждую неделю потери двухсотыми 750-800 человек, трехсотыми 1200-1500). Мясорубка страшная, но это обманный маневр: готовят бросок на Мелитополь.
    Сколотили группировку из 12 хаймарсов для ударов по тылам и дорогам, 10 гаубиц 777, 1500 бойцов ЧВК и 1000 ССО ВСУ и около 12 тысяч ВСУ.
    Именно на 6.01: в Сочельник
  15. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 18:21
    +3
    Сме...ёчки смех...ками а эти штуки весьма коварны. Можно сказать здравствуйте обстрелы приграничных сел и городков( и далеко не не на донбасе и украине. Мобильность, скорость и маскировать легко. Все что надо для террора мирного населения.
  16. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 18:28
    0
    Ёлы-палы ! А ведь посмеивались над белорусской "Флейтой"...размера 80 мм ! А оказывается энто нонче в тренде ! Еуропейский уровень ! fellow
  17. IvanR
    IvanR Вчера, 18:37
    +2
    На этот раз Киев получил от Берлина некие ракетные системы, установленные на пикапах, беспилотники и гусеничные машины пехоты, какие именно не раскрывается.

    Интересная вещь, на старые ракеты Hydra, ставится модуль лазерного наведения,APKWS называется
    https://topwar.ru/64133-upravlyaemaya-raketa-apkws-ii-ssha.html
    1. Торвлобнор IV
      Торвлобнор IV Вчера, 18:56
      +3
      Именно. И эти ракеты весьма универсальны: можно и БМП подбить, и вертолет, и дот. Подсвечивать с дрона или прямо с передовой.
      Если прибавить к этим ракетным тачанкам колесные штурмовые орудия AMX-10RC, получается комплект вооружения для прорыва и рейдовых операций. Большая подвижность и дальность хода в этом деле главнее брони, если оборона противника уже прорвана.
  18. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Вчера, 18:38
    -3
    Фашисты помогают фашистам. Всё как обычно, це Еуропа.
  19. Галеон
    Галеон Вчера, 18:54
    -1
    Будьте вы прокляты, немцы. До седьмого колена.
  20. Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 20:11
    -1
    Вместо "Леопардов" -- "Джихад-мобиль", а инструкторами моджахедов пришлют. bully