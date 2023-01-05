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В министерстве обороны Италии заявили, что не имеют отношения к поставке противопехотных мин Украине

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В министерстве обороны Италии заявили, что не имеют отношения к поставке противопехотных мин Украине

Сегодня министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о том, что его страна не производит и не поставляет противотанковые мины Украине, отметив, что все обвинения в адрес итальянского руководства ложны и необоснованны.


Италия не занимается производством противопехотных мин и не поставляет их ни в одну страну мира, включая Украину

- заявил он.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление касательного того, что Россия не может рассматривать Италию в качестве гаранта возможного мирного процесса вокруг Украины. По её словам, всему виной предвзятая позиция Рима, направленная против Москвы. Она также обвинила итальянские власти в том, что среди обширного перечня вооружений и военной техники, поставляемых Киеву, числятся и противопехотные мины. Несколько раз противопехотные мины итальянского производства попадали в кадры, снятые самими украинскими военными.

Напомним, что в марте прошлого года итальянский парламент одобрил резолюцию об оказании финансовой и военной помощи Украине. За всё это время были сформированы 5 межведомственных декретов с перечнем поставляемых вооружений. Все документы, однако, находятся под грифом секретности.

Отметим, что руководство России уже направляло ноту странам НАТО ввиду поставок вооружений Украине. Как подчёркивал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, любое вооружение, получаемое Киевом, будет считаться законной целью для ВС РФ вместе с теми, кто его обслуживает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указывал на проблему накачивания Украины оружием со стороны Запада, что, по его словам, никак не способствует мирному урегулированию кризиса.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 19:23
    0
    Дык о каких минах идёт речь? В заметке говорится и о противотанковых, и о противопехотных... request
    1. Mitroha
      Mitroha Вчера, 19:27
      +2
      Цитата: Кот Александрович
      Дык о каких минах идёт речь? В заметке говорится и о противотанковых, и о противопехотных...

      Рождественские празднования на ВО. Это ещё не всё фокусы и фейерверки, которые мы для вас подготовили laughing
    2. Sniper
      Sniper Вчера, 20:56
      +5
      это им не важно.. важно что макаронники открестились, от греха подальше.
      1. Ясная
        Ясная Вчера, 23:32
        +1
        Цитата: Sniper
        это им не важно.. важно что макаронники открестились, от греха подальше.

        Так ,"по делам их воздастся им"!
        Мало-ли что они заявляют.
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 19:30
    +6
    Ну что же Вы врёте . Украинцы сами демонстрировали эти мины VS 50 .

    Тактико-технические характеристики мины VS50
    Тип мины…………………………………………………………фугасная нажимного действия
    Корпус……………………………………………………………пластмасса.
    Масса………………………………………………………………185 гр.
    Масса взр.вещества (TNT/RDX, RDX)…………42-45 гр.
    Диаметр……………………………………………………………9 см.
    Высота………………………………………………………………4.5 см.
    Диаметр датчика цели……………………………………3.5 см.
    Чувствительность……………………………………………10 кг.
    Температурный диапазон применения…………-20 - +40 град.

    Цвет корпуса - хаки, коричневый, зеленый.
  3. fiv
    fiv Вчера, 19:38
    +13
    Итальянцы - большие гуманисты. Их противопехотки герметичны, не имеют самоликвидаторов, имеют минимум металла и очень чувствительны. Собаками ищутся плохо, от щупа могут взорваться и на боевом взводе могут стоять вечно. Но натовским мерзавцам позволено все, поэтому их производят. А бандеровские мерзавцы засеивают ими " свою" землю. Они этой земли недостойны. Они вообще недостойны быть на земле. Только под землей.
  4. Bingo
    Bingo Вчера, 19:38
    +11
    Если бы сама, паращют бы захватила.
    Один вопрос - за каким чертом мы им вечно помогаем? С ковидом, с экстремальной жарой, с пожарами?
  5. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 19:48
    +3
    Не виноватая Я, он сам ко мне пришел!
    Брешут как дышат, а дышат они слишком часто!
    Все равно они причастны, если поставляли не на прямую, то значит через цепочку посредников. Примерно также как и взрывчатка для Крымского моста.
    Падлы эти гейропейцы!
  6. agoran
    agoran Вчера, 19:49
    +4
    Врет, реально врет. Гвидо Крозетто типично гангстерская фамилия. Пять семей Нью-Йорка.
  7. Viktor fm
    Viktor fm Вчера, 20:02
    0
    Италия, Франция, ФРГ, Англия, США напрашиваются на превентивный ядерный удар от России.
  8. alexoff
    alexoff Вчера, 20:17
    +3
    Еще и нагло врут, что не производят и не поставляют
  9. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:49
    +2
    Украинцы выкопали Чёрное море.
    А кто выкопал Средиземное?
    Нигде в новостях не было?

    Вдруг кто из Средиземноморья?
  10. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:09
    +1
    Да много чего другого уже понаставили
  11. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:05
    +1
    Италия не занимается производством противопехотных мин и не поставляет их ни в одну страну мира, включая Украину

    Странная фраза...
    Если Италия не занимается производством противопехотных мин, то зачем добавлять, что Италия их не поставляет?
    Или не производит, но закупает? Но никому не продает? А покупает зачем? Вдруг пригодятся?
    Странная фраза...
  12. Вячеслав Крылов
    Вячеслав Крылов Вчера, 22:10
    +1
    ...отметив, что все обвинения в адрес итальянского руководства ложны и необоснованны

    Это изложение, так себе. Прямая речь лучше. Пропущена самая пикантная часть междусобойчика.
  13. zenion
    zenion Вчера, 22:20
    0
    Нэначэ люды подурилы. Ними на панщыну идуть и диточок свойих вэдуть! Попался папа римских. Теперь тебе будет запрет попасть в Рай, только через чистилище, а это около тысячи лет, зависит от ангела судилища.
  14. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Вчера, 23:19
    0
    Что не имеют никакого отношения к прямым поставкам, верю безоговорочно! А в том, что не поставляют на Украину через третьи - четвертые страны, безоговорочно сомневаюсь!
  15. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 02:34
    0
    Цитата: Vyacheslav57
    Ну что же Вы врёте . Украинцы сами демонстрировали эти мины VS 50 .

    Тактико-технические характеристики мины VS50
    Тип мины…………………………………………………………фугасная нажимного действия
    Корпус……………………………………………………………пластмасса.
    Масса………………………………………………………………185 гр.
    Масса взр.вещества (TNT/RDX, RDX)…………42-45 гр.
    Диаметр……………………………………………………………9 см.
    Высота………………………………………………………………4.5 см.
    Диаметр датчика цели……………………………………3.5 см.
    Чувствительность……………………………………………10 кг.
    Температурный диапазон применения…………-20 - +40 град.

    Цвет корпуса - хаки, коричневый, зеленый.

    С плиткой у посольства сольется цветом?
  16. Alex242
    Alex242 Сегодня, 02:53
    0
    Италия не занимается производством противопехотных мин и не поставляет их ни в одну страну мира, включая Украину

    да кто бы сомневался, никто и ничего.....