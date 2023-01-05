В министерстве обороны Италии заявили, что не имеют отношения к поставке противопехотных мин Украине

Сегодня министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о том, что его страна не производит и не поставляет противотанковые мины Украине, отметив, что все обвинения в адрес итальянского руководства ложны и необоснованны.
Италия не занимается производством противопехотных мин и не поставляет их ни в одну страну мира, включая Украину
- заявил он.
Отметим, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление касательного того, что Россия не может рассматривать Италию в качестве гаранта возможного мирного процесса вокруг Украины. По её словам, всему виной предвзятая позиция Рима, направленная против Москвы. Она также обвинила итальянские власти в том, что среди обширного перечня вооружений и военной техники, поставляемых Киеву, числятся и противопехотные мины. Несколько раз противопехотные мины итальянского производства попадали в кадры, снятые самими украинскими военными.
Напомним, что в марте прошлого года итальянский парламент одобрил резолюцию об оказании финансовой и военной помощи Украине. За всё это время были сформированы 5 межведомственных декретов с перечнем поставляемых вооружений. Все документы, однако, находятся под грифом секретности.
Отметим, что руководство России уже направляло ноту странам НАТО ввиду поставок вооружений Украине. Как подчёркивал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, любое вооружение, получаемое Киевом, будет считаться законной целью для ВС РФ вместе с теми, кто его обслуживает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указывал на проблему накачивания Украины оружием со стороны Запада, что, по его словам, никак не способствует мирному урегулированию кризиса.