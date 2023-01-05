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Экс-разведчик США: Решение президента РФ о проведении спецоперации на Украине стало для Запада непредсказуемым событием

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Экс-разведчик США: Решение президента РФ о проведении спецоперации на Украине стало для Запада непредсказуемым событием

Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер, известный своими прямолинейными и объективными комментариями событий, происходящих на Украине, в США и в мире, дал интервью китайскому изданию Global Times. В нем он высказал мнение, что страны Запада до последнего не верили, что Россия начнет военную операцию на Украине.


Хотя такие сценарии и анализировались в НАТО и США в конце 2021 года и начале 2022 года, там были уверены, что российский президент не решится на такой шаг, опасаясь катастрофических последствий для своей страны и существующего политического режима. И когда Владимир Путин в конце февраля прошлого года объявил о начале СВО на Украине, это стало для Запада непредсказуемым событием и разрушило все планы тамошних политиков и военачальников, уверен Риттер.

Именно поэтому, считает экс-разведчик, в тот период главный акцент в превентивном сдерживании России от ввода войск на Украину на Западе был сделан в виде угроз введения масштабных экономических санкций против РФ.

Еще одним признаком того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная неспособность Запада предпринять что-либо для поиска дипломатического решения этой проблемы

— аргументировал свое мнение Риттер.

Поэтому страны Запада и не предприняли реальных усилий, чтобы оказать давление на Украину с целью добиться от Киева выполнения Минских соглашений. Долготерпение Москвы в этом вопросе было воспринято в США и некоторых европейских столицах как слабость и нежелание идти на обострение ситуации, тем более военным путем.

Аналогично Запад не воспринял всерьез и требования российского руководства по отказу от расширения НАТО на восток и, тем более, принятия в альянс Украины. Более того, стремление к дипломатии со стороны Москвы в решении проблем Донбасса Запад намеренно использовал для накачивания Украины оружием, готовя ее к силовому возврату бывших украинских территорий.

Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию. Это событие, которого на самом деле никто не ожидал. И когда это произошло, это потрясло весь мир

— считает Риттер.

Экс-разведчик уверен, что теперь США и НАТО не смогут вести себя как международные «хулиганы», которым никто не смеет противостоять. Россия доказала, что любому терпению может наступить предел, и тогда даже сверхдержава вкупе с крупнейшим военным альянсом может получить достойный отпор.

Никто не думал, что Россия сможет продержаться так долго

— добавил Риттер, подчеркнув, что противостояние с Западом не разрушило экономику РФ и одновременно сплотило российский народ.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Генштаба ВСУ
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72 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 18:56
      +5
      Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер, известный своими прямолинейными и объективными комментариями событий, происходящих на Украине, в США и в мире, дал интервью китайскому изданию Global Times.

      Чем больше таких , как Риттер , будет ездить по миру и доносить правду , тем тяжелее будет лгать западному миру о Российской агрессии .
      Более того, стремление к дипломатии со стороны Москвы в решении проблем Донбасса Запад намеренно использовал для накачивания Украины оружием, готовя ее к силовому возврату бывших украинских территорий.

      Ещё один довод , что не начни Россия операцию 24 февраля 2021 г. , воевать уже пришлось в Крыму и Донбасс был бы зачищен от русских .
      1. Mitroha
        Mitroha Вчера, 19:29
        +5
        Врёт как дышит, сами же ныли, что нападем вот вот , и в феврале-марте в частности.
        Нет у них там самостоятельных личностей. Все пляшут,в той или иной степени, под одну дудку
        1. Жук1991
          Жук1991 Сегодня, 01:30
          0
          Байден за неделю до операции заявил публично, что вот вот РФ вторгнется в Украину и что будут брать Киев.
          Это они публично заявляли примерно за неделю до начала сво.
          А когда именно они это узнали и начали готовится не известно. Но таки да, подготовтлись.
          Вот видео загруженное 19 февраля на ютюбе.

          Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер, известный своими прямолинейными и объективными комментариями событий, происходящих на Украине, в США и в мире, дал интервью китайскому изданию Global Times. В нем он высказал мнение, что страны Запада до последнего не верили, что Россия начнет военную операцию на Украине.
          очень объективный чувак. Не верили, но знали когда, и хорошенько подготовились.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 18:32
    +9
    щас уже нету смысла об этом говорить, щас нужно говорить как приблизить победу.. в сказки про переговоры я не верю..
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 18:33
    +5
    В этой операции много непредсказуемых событий для всех сторон.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:52
      +2
      Вот одно из них,только что..Перемирие на Рождество......
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Вчера, 19:11
        +2
        Перемирие на Рождество. Очередной жест доброй воли? Ах обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Хочу спросить: положим Вам на старости лет понравился мазохизм, вот пойдут наши солдатики в церковь, а их в церкви хаймарксом вместе с батюшкой , что тогда ? Опять будете всем рассказывать, ах я так ему верила, а он подлец...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 19:31
          +4
          Я надеюсь на то,что наши не станут это все выполнять.На любой выстрел надо отвечать.Не понятно это все.Эрдоган по телефону поговорил,патриарх предложил,...Путин указал
          1. Ныробский
            Ныробский Вчера, 20:36
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            Я надеюсь на то,что наши не станут это все выполнять.На любой выстрел надо отвечать.Не понятно это все.Эрдоган по телефону поговорил,патриарх предложил,...Путин указал

            Сам в шоке. Но надеюсь на то, что на заявленные 36 часов перемирия, для открытия ответного огня запрет действовать не будет.
            С другой стороны, сейчас в Европе нарисовалась куча желающих стать посредниками и миротворцами, включая Турцию, которые почти хором начинают петь про необходимость проведения переговоров между украиной и Россией, что бы перевести конфликт из военного в политическое русло. Однако, если бандерлоги отвергнут это 36 часовое перемирие предложенное Россией, то тогда Россия с чистой совестью может послать всех этих посредников на овощ, поскольку украина продемонстрирует свою недоговороспособность, после чего дожимать СВО до завершения намеченных целей. Другого, логического объяснения оному перемирию как то не вижу.
            Сильно сомневаюсь в том, что в то время, когда на украине православные храмы подвергаются разорению а их прихожане гонениям, бандерлоги будут что то соблюдать под мотивацией "рождественского празднования".
          2. gsev
            gsev Вчера, 23:47
            0
            Цитата: dmi.pris1
            .Не понятно это все.Эрдоган по телефону поговорил,патриарх предложил,...Путин указал

            Эрдоган подыграл на стороне Украины, надеется заслужить похвалу Запада и поднять свой престиж? Но зачем Путин решил выставить себя неумным человеком непонятно!
        2. штурм
          штурм Вчера, 21:47
          +1
          Цитата: mikh-korsakov
          ах я так ему верила, а он подлец...


          Тут Зеля опять планы нарушил и всех послал подальше с их перемириями...
      2. Юра
        Юра Вчера, 19:13
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Вот одно из них,только что..Перемирие на Рождество......

        А разве оно объявлено? Видел только призыв или обращение Патриарха Кирилла и ничего о том, что заявляли на эту тему наши или украинские власти.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 19:21
          0
          Читайте Яндекс новости.Выставлено со значком "срочное".
          1. Диана Ильина
            Диана Ильина Вчера, 19:54
            -3
            А яндекс новости это что, филиал Российской газеты? Может там и подписи Путина и Шойгу стоят.
            Вот честное слово нет хуже, чем полезные идиоты, которые получив фейк от врага, несутся быстрей распространять его дальше, нагоняя панику и истерику. В ВОВ таких расстреливали, если что!
            1. Бамблби
              Бамблби Вчера, 20:25
              +2
              В Российской газете уже опубликовано на сайте)) опять ЦИПСО?))
              1. dmi.pris1
                dmi.pris1 Вчера, 20:30
                +1
                Эти турбированные урякалки стали выглядеть по меньшей мере глупо.Особенно сейчас
            2. dmi.pris1
              dmi.pris1 Вчера, 20:29
              +1
              Вы настолько наивна или живете в другой реальности?
      3. Rustic
        Rustic Вчера, 21:29
        +1
        Вот одно из них,только что..Перемирие на Рождество......
        Это не рождественское перемирие. Это рождественская бойня устроенная фашистами и их пособниками в кремле.
  4. opuonmed
    opuonmed Вчера, 18:33
    +4
    вот тут они врут по черному так что пусть не врут они идут по плану (тока есть один нюанс украина иза Донбасса не вступила в нато и не пошла на крым ! а значит пошли по плану Б мы уже видим поддержку техникой укрровв
    1. Alex20042004
      Alex20042004 Вчера, 18:56
      +2
      Этот видос из какого года, коллега - ???
  5. spirit
    spirit Вчера, 18:34
    +8
    Ну да конечно)Так не верили что с 14 года украинцы зарывались в землю как кроты, они что думали ДНР и ЛНР на Киев пойдут?
    1. zloybond
      zloybond Вчера, 19:00
      +7
      Да не кормите вы тролей. Тут просто ободряющая статья, мол Вы молодцы, тру-ля-ля.... По факту статья высосаная из пальца ни о чем. Обе стороны готовились усиленно. НО мы вечно умилялись танковыми балетами. А эти жестко взяли за образец и учебник становление советской власти в республиках после революции. Это уже отработанный сценарий: жесткий террор, уничтожение несогласных, разрушение всего, что обобщает и сплачивает со старым миром, пресечение любого инакомыслия, ...все по революционному шаблону. Только нам необходимо помнить, что там тоже были ошибки и этим пользоваться. Вон как они на церковь набросились, народ то в окопах у них тоже есть крещеный и тоже теперь думает. Так что тут надо не вестись на ласковые слова а действовать неадекватно жестко и жестоко в отношении к нацистам и западным помощникам. Жентельменство это не в случае с противостоянием обьединенному врагу.
  6. Владимир М
    Владимир М Вчера, 18:35
    +17
    Ерунду говорит этот разведчик. Все они знали, и были готовы к 24 февраля. И ждали нас под Киевом, Черниговом...
    1. frruc
      frruc Вчера, 18:40
      +9
      Владимир М ....И ждали нас под Киевом, Черниговом...

      Так и было. Подготовка к войне шла с 2014 (а если точнее, то с 1992-93 гг в теории), вспомним срочную эвакуацию дип.представительств из Куева за месяц до войны.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 18:41
      +5
      Вспомните год назад,как они считали,показывали фото расположения.Все знали
  7. cniza
    cniza Вчера, 18:37
    +7
    Никто не думал, что Россия сможет продержаться так долго


    Угу , вас ждет ещё много неожиданностей...
  8. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 18:39
    +8
    Бесспорно непредсказуемое событие.
    Ведь ЦРУ, Госдеп и Пентагон США работали на Украине 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, все последние 30 лет для того, чтобы это событие наконец произошло.
  9. AlexWar
    AlexWar Вчера, 18:39
    +6
    Я думаю что не зря начали, Россия получила документы нападения на крым в том числе. Надо было вопрос решать. Путин человек который бьет первым. Он может и ядерное оружие применить, я так считаю.
    1. Владимир М
      Владимир М Вчера, 18:46
      0
      Против кого ядерное оружие? Против Украины? Тогда уж можно применить и против Красной площади - эффект будет одинаковый. Нет на Украине целей для ЯО, в Британии и США есть. Опять начинаются очередные "жесты доброй воли" в одностороннем порядке - прекращение огня на Рождество. А вот украинцы влупят, вопрос, только куда.
      1. стар
        стар Вчера, 19:00
        0
        Нет на Украине целей для ЯО

        Для стратегического нет. Для тактического есть. Например, им можно полностью уничтожить крупное соединение, готовое к наступлению и если это будет наступление на Крым, то применять его мы не только можем, но и обязаны.
        1. Владимир М
          Владимир М Вчера, 19:18
          0
          А подумать, не. И так многие страны от нас отворачиваются, после всех этих "жестов доброй воли", а после применения на Украине даже тактического ЯО - Россия станет изгоем для всего мира. И ещё, нет там крупных соединений.
          1. tatra
            tatra Вчера, 20:10
            -1
            На все аргументы здравомыслящих людей ,что от всего этого будет хуже России и российскому народу ,все эти 10 месяцев что "ура-патриоты ", что платные тролли Кремля ,отвечают в стиле -да плевать .
      2. gsev
        gsev Вчера, 23:52
        0
        Цитата: Владимир М
        Против кого ядерное оружие? Против Украины? Тогда уж можно применить и против Красной площади - эффект будет одинаковый.

        Если не сможем без ядерного оружия отстоять Крым и Донбасс-значит надо бить по Украине 50 или 100 ядерными боеголовками. Отстоим ресурсы Крыма, за 10 лет восстановим утраченные боеголовки. Проиграем войну на Украине на ждет потеря Курилл а затем Камчатки и Якутии.
  10. AlexWar
    AlexWar Вчера, 18:40
    +5
    Украина давно интегрировалось в нато. Как это получается вот хакеры показывали программу альянса нато в которой указано расположение войск украины где и кто стоит. Это уже централизованная система у них. И война сейчас идет посути с НАТО а не Украиной.
    США управляет войной на Украине они же и поставляют оружие.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Вчера, 20:06
      +1
      Чем сильнее НАТО втянется в конфликт тем хуже для них. Нам проще будет на ядерную повестку выйти,а это угроза для них. Угроза для них это возможность настоящих переговоров и разоружения Украины.
  11. 1razvgod
    1razvgod Вчера, 18:42
    -2
    Цирк:) какие планы запада гарант сорвал?!?! Меркель же сказала как они в 2014 развели его, как раз таки планы запада в действии: хотели дать время для вооружения Украины и добились, хотели экономически принизить Россию и опять таки отрезали от много чего санкциями (только не надо про Китай, он сам себе на уме и быть там попрошайкой та ещё прелесть), убивают друг друга недавно братские народы так это мечта запада, НАТО ещё больше на 2 страны и ближе стало. А вот гарант удивил вот тут ему равных нет, всех удивил так удивил как оказалось в палатах пустовато а то что не даёт ограбить палаты ЯО так это СССР сделало, пыль в глаза, лапшу на уши вот тут удивил и не только запад но и средне русскую полосу
    1. стар
      стар Вчера, 18:46
      +6
      Вспомнился бородатый анекдот:
      Старая Англия. У сэра Чарльза имелся пятнистый породистый бык. У его
      соседки - миссис Марты - две коровы, черная и белая. Как водится в
      старой доброй Англии, решили соседи скрестить благородных животных. В
      один из дней сэр Чарльз идет к миссис Марте пить чай, за ним следует
      его работник Крук и ведет на веревке быка. Мистер Чарльз и миссис
      Марта садятся пить чай, и мистер Чарльз говорит Круку:
      - Крук, отведи нашего быка к коровам и понаблюдай за ними, если что-то
      произойдет, приди и сообщи.
      Крук с быком уходят, мистер и миссис - пьют чай. Через некоторое время
      к ним прибегает взволнованный Крук и кричит
      - Сэр! Наш бык трахнул черную корову!
      - Фу, Крук, как грубо, здесь дама. Ты должен был сказать, что наш бык,
      ну, удивил черную корову, понял!
      - Да сэр!
      Крук уходит и через некоторое время опять бежит обратно.
      - Сэр Чарльз, сэр Чарльз!
      Кричит он с дороги. Сэр Чарльз опережает его и говорит:
      -Что Крук, ты хотел сказать, что наш бык на этот раз удивил белую
      корову?
      - Еще как удивил, сэр, он опять трахнул черную!
  12. Xenofont
    Xenofont Вчера, 18:45
    +6
    А для меня непредсказуемым оказалось путинское одностороннее перемирие, только что провозглашенное в угоду "другу Реджепу". Красота! Улыбаемся и машем, машем!
    1. nikolas 83
      nikolas 83 Вчера, 19:02
      0
      Это предательство ,измена это перемирие.Жем терактов и может наступление нациков 6-7 .Слов нет одни маты.
      1. filibuster
        filibuster Вчера, 19:20
        0
        Предательство измена это было в принципе начинать СВО, поняв в Кремле свою ошибку они где то с апреля ищут возможность выскочить.
      2. Rustic
        Rustic Вчера, 21:38
        0
        Это предательство ,измена это перемирие.Жем терактов и может наступление нациков 6-7 .Слов нет одни маты.
        А с другой стороны, всем уже давным давно насрать на все эти путинские указы. С чего вдруг в этот раз будет по другому. Ну выпустил указ и выпустил, с чего вдруг кто то кинется именно этот указ выполнять?
  13. сорок восьмой
    сорок восьмой Вчера, 18:45
    +7
    Бывший американский разведчик Скотт Риттер кажется стал забывать, что голосить о спецоперации Запад начал в открытую аж за полгода до её начала.
    А вывозить дипломатов и перекрывать небо гражданским судам начал за неделю, то есть когда окончательное решение очевидным образом уже было принято.
    В этих действиях как-то не усматривается неожиданность.
    1. Владимир М
      Владимир М Вчера, 18:53
      +3
      А здесь уже вопросы к нашим рулям, почему Крым был полной неожиданностью для запада, а здесь запад знал про наши планы и был готов?
    2. Олег Барчев
      Олег Барчев Сегодня, 00:11
      0
      Неожиданность в том, что операция продолжается до сих пор и конца не видно. Западные "кураторы" предполагали устроить нам очередной Афганистан, когда мы занимаем территорию, а население настроено агрессивно против и начинается длительная "партизанская война", подогреваемая с Запада. А получилось так, что войска контролируют территории с лояльным России населением, на оставшейся территории Украины промышленность встала, нет работы, нет поступлений в бюджеты всех уровней, проблемы с энергетикой. Теперь проблемы 20-22 млн. украинцев легли на плечи США, плюс порядка 8-10 млн. граждан разбежались по странам Европы и находятся в статусе беженцев на содержании правительств этих государств.
  14. СамурайРФ
    СамурайРФ Вчера, 18:48
    -1
    Надо Россию и дружественные страны полностью мобилизовать на производство Беспилотников камикадзе, миллионами, надо сохранять солдат России!
  15. СамурайРФ
    СамурайРФ Вчера, 18:51
    -1
    скоро загорятся Майами от миллионов Беспилотников китайский с Кубы и штатам станет не до Украины.странная земля Сибирь туда уходят покоренные армии, а нету перезаселения, что там косолапые хомячат народ?
    1. 1razvgod
      1razvgod Вчера, 18:56
      +3
      Галоперидол? Передозировки такое дело надо быть аккуратным... Скоро Майами... Скабеевы и Соловьёвы в действии, ладно тем бабки платят а что простым людям за глупость дают?!?
  16. Bingo
    Bingo Вчера, 18:53
    0
    Вообще у матрасов в последнее время все лихо получается... Что Грузия в 08ом... Крым, Сирия... Потеряный ими полностью Ближний Восток...
    Заигрались "джеймсбонды", звезду поймали... Главное нам по их граблям не проитись - полудохлый шакал все равно опасен
  17. Fangaro
    Fangaro Вчера, 18:57
    +1
    Вот оглодки!
    Всё просчитывали, но были уверены, что слабО и в зубы не прилетит?
    Супостаты!
    Теперь ни им, ни нам непонятно, что делать, что бы всех на Земле не спалить, рогами меряясь.
  18. Sebostyuan
    Sebostyuan Вчера, 19:00
    +4
    Неажиданностей - хватает.
    С 6 по 7 придумали- перемирие.
    Жду нашего наступления, по его завершению. В противном случае все эти "акты благородства" сиграют злую шутку с их авторами.

    PS. Всенародная любовь и поддержка- очередной лживый доклад, как и боеспособность нашей армии перед началом СВО.
    Прошу учитывать это, при принятии решений.
  19. Гардамир
    Гардамир Вчера, 19:05
    +1
    "Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, сообщается на сайте Кремля"
    А вы верьте верьте Кремлю.
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 19:10
      -1
      Надо организовать батальон "Союз безбожников" - чтобы опиум для народа не мешал побеждать!
  20. БорзРио
    БорзРио Вчера, 19:11
    +7
    Именно по этому всю вторую половину 2021 года и все начало 2022 года Вашингтон и весь запад наперебой предупреждали о вторжении России на Украину?! Даже даты примерные называли начала войны. В то время как американские военные усиленно перебрасывались в Европу. Те же Хаймерсы в Румынию на учения кидали, отрабатыаая удары по Донбассу. Разведчики в воздухе роями кружили у наших границ. Логистику переброски техники к Украине прорабатывали. А в ответ наши дипломаты и министры надували щеки и обвиняли США во лжи, божились, что никаго вторжения в планах нет. Об этом помнит данный американский персонаж? Бред несет. Больше всех были в шоке российские граждане, которые как раз всего этого и не ожидали, верили президенту.
  21. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Вчера, 19:21
    +1
    Ritter se trochu mýlí.., Rusko nechtělo válku za každou cenu a pořád nechávalo dveře otevřené nějaké dohodě. Ale když poznalo, že není vůbec snaha se dohodnout a naopak zesilovaly provokace Ruska aby začalo válku, nešlo čekat a nechat Rusky mluvící občany na Ukrajině bez pomoci.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Вчера, 19:22
      +3
      Риттер немного не прав... Россия не хотела войны любой ценой и держала дверь открытой для какой-то сделки. Но когда осознало, что никаких усилий для достижения договоренности нет и наоборот, провокации России с целью развязывания войны усилились, ждать и оставлять русскоязычных граждан на Украине без помощи было нельзя.
  22. Bogalex
    Bogalex Вчера, 19:26
    +7
    На кого рассчитана статья? На людей с памятью как у аквариумной рыбки?
    Накануне СВО весь интернет был забит прогнозами западных "аналитиков" о "вооруженном вторжении". Схемы даже приводились со стрелочками, часть из которых, кстати, оказалась весьма правдоподобной.
    Запад не верил в возможность решительных действий со стороны России и поэтому не надавил на Украину "с целью добиться от Киева выполнения Минских соглашений"? Вы прикалываетесь, что ли? Да они и не собирались этого делать! Условный Запад в лице своих оружейных компаний просто МЕЧТАЛ о столкновении между нашими странами и теперь потирает ручонки, глядя на бюджеты на 2023 финансовый год! Хаос и разрушение - вот что нужно капиталу! И они, увы, этого добились.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 01:10
      0
      Souhlasím! Agresorem je USA, která chce z války těžit.
  23. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 19:34
    +2
    Явная лапша ,имхо.
    Или попытка переписать историю.
    Как только стали наваривать зонтики на танки , все стало понятно их военным понятно..

    Байден достаточно точно назвал дату (со 2й попытки), жирик тоже.
    только граждане России еще верили - Путин сказал, что небудет , может и небудет...
    А получилось "как всегда" , имхо
  24. Тимур_kz
    Тимур_kz Вчера, 19:59
    +1
    Неожиданным СВО в первую очередь стало для ВПК, экономике, чиновниках и большей части населения. Да и для армии, судя по ее готовности, СВО стало неприятным сюрпризом.
    1. agoran
      agoran Вчера, 20:46
      0
      Например? Приведите информацию. Очередной ЦИПСО шник ?
  25. agoran
    agoran Вчера, 20:07
    0
    Господа, Скотт Риттер в 1981 был рядовым, потом через несколько лет стал типа "разведчиком".
    Это блеф.
  26. Vrotkompot
    Vrotkompot Вчера, 20:26
    0
    Конечно неожиданность, так как сразу после нашего ультиматума, в конце 2021, перестать втягивать наших соседей в НАТО или последуют действия, шаты и бриты активно начали поставлять стингеры и джавелины в Украину. Два месяца без перерыва оружие самолетами через Польшу гнали. А так да не ожидали )))
  27. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:06
    0
    Гопники, собравшиеся в подворотне, что бы помутузить рабочего, шедшего после второй смены, удивились, что у кузнеца хватило духу кому в глаз дать, кому яйцо приплющить? Ну да, не завязать всем причинности бантиком. Но и "дяденьки, можно пройти?" - тоже не получилось.
  28. AKuzenka
    AKuzenka Вчера, 21:15
    0
    Еще одним признаком того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная неспособность Запада предпринять что-либо для поиска дипломатического решения этой проблемы

    Поэтому страны Запада и не предприняли реальных усилий, чтобы оказать давление на Украину с целью добиться от Киева выполнения Минских соглашений.
    Врёт как сивый мерин. Уже давно признались немцы для чего нужны были эти "Минские соглашения." А он понимаешь "делает анализ".
    1. Rustic
      Rustic Вчера, 21:47
      0
      Врёт как сивый мерин. Уже давно признались немцы для чего нужны были эти "Минские соглашения." А он понимаешь "делает анализ".
      Ну почему сразу врет? Вполне вероятно что именно его то в известность не посчитали нужным поставить. Что прям всем старым пердунам кто когда то где то служил, обязаны все планы докладывать? Так что именно для этого представителя запада, вполне возможно что это и действительно стало неожиданностью. Ну а привычка америкосов, даже отдельных, считать что именно они и есть весь мир. Тут уже притензии к их психиаторам, почему плохо лечат.
  29. Russkiyvasya
    Russkiyvasya Вчера, 21:21
    -2
    Ни кто в мире не думал, а украинцы ждали и точно знали где и когда.
  30. влад2000
    влад2000 Вчера, 21:38
    0
    кто такой этот риттер?заштатный пенсионер обидившийся на пертагон что генерала не дали на дембель.такой же мак грегор еще есть.транслируют этих клоунов с понтом они такие величайшие авторитеты на западе.смешно.
  31. Юн Клоб
    Юн Клоб Вчера, 21:47
    +1
    А мне казалось, что Байден выпрашивал удар России по Украине, даже говорил, что не будет вводить серьезных санкций, если удар будет незначительным.
    Наверное я что-то путаю уже....
  32. VovaVVS
    VovaVVS Вчера, 22:01
    0
    Где-то нечто похожее мы уже слышали... А точно, когда у противника складывалась аналогичная критическая ситуация в Чечне и Дебальцево...
  33. Strannik96
    Strannik96 Вчера, 22:19
    0
    Цитата: Владимир М
    Ерунду говорит этот разведчик. Все они знали, и были готовы к 24 февраля. И ждали нас под Киевом, Черниговом...

    Он говорит все правильно, немецкого главного разведчика 25.02.22, спецназ немецкий на машине из украины вывозил. Если бы нато знало точно, то его не было-бы в эти дни на украине. Это не допустимый риск был для главы разведки, а если бы его еще споймали?
  34. Ghost1
    Ghost1 Вчера, 23:11
    0
    Запад готовился, вон как осенью 2021 начали накачивать оружием Украину, США к этому делу решили слинять из Афганистана. Больше уверенность это Запад нас подвёл ко всему этому. Да даже если взять что стали неожиданностью сроки, то за месяцы сво все полимеры профуканы, нужно было действовать решительно и масштабно, а не почти сразу какие-то переговоры варганить, полумеры.
  35. Alex242
    Alex242 Сегодня, 02:36
    0
    Еще одним признаком того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная неспособность Запада предпринять что-либо для поиска дипломатического решения этой проблемы

    - можно ли это сравнивать как аналогию ситуации в СССР в конце весны и начала июня ?
    Никто не думал, что Россия сможет продержаться так долго

    значит их разведка совсем никудышняя стала.....