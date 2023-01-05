Экс-разведчик США: Решение президента РФ о проведении спецоперации на Украине стало для Запада непредсказуемым событием

Еще одним признаком того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная неспособность Запада предпринять что-либо для поиска дипломатического решения этой проблемы

Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию. Это событие, которого на самом деле никто не ожидал. И когда это произошло, это потрясло весь мир

Никто не думал, что Россия сможет продержаться так долго