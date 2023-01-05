Экс-разведчик США: Решение президента РФ о проведении спецоперации на Украине стало для Запада непредсказуемым событием

Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер, известный своими прямолинейными и объективными комментариями событий, происходящих на Украине, в США и в мире, дал интервью китайскому изданию Global Times. В нем он высказал мнение, что страны Запада до последнего не верили, что Россия начнет военную операцию на Украине.
Хотя такие сценарии и анализировались в НАТО и США в конце 2021 года и начале 2022 года, там были уверены, что российский президент не решится на такой шаг, опасаясь катастрофических последствий для своей страны и существующего политического режима. И когда Владимир Путин в конце февраля прошлого года объявил о начале СВО на Украине, это стало для Запада непредсказуемым событием и разрушило все планы тамошних политиков и военачальников, уверен Риттер.
Именно поэтому, считает экс-разведчик, в тот период главный акцент в превентивном сдерживании России от ввода войск на Украину на Западе был сделан в виде угроз введения масштабных экономических санкций против РФ.
Еще одним признаком того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная неспособность Запада предпринять что-либо для поиска дипломатического решения этой проблемы
— аргументировал свое мнение Риттер.
Поэтому страны Запада и не предприняли реальных усилий, чтобы оказать давление на Украину с целью добиться от Киева выполнения Минских соглашений. Долготерпение Москвы в этом вопросе было воспринято в США и некоторых европейских столицах как слабость и нежелание идти на обострение ситуации, тем более военным путем.
Аналогично Запад не воспринял всерьез и требования российского руководства по отказу от расширения НАТО на восток и, тем более, принятия в альянс Украины. Более того, стремление к дипломатии со стороны Москвы в решении проблем Донбасса Запад намеренно использовал для накачивания Украины оружием, готовя ее к силовому возврату бывших украинских территорий.
Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию. Это событие, которого на самом деле никто не ожидал. И когда это произошло, это потрясло весь мир
— считает Риттер.
Экс-разведчик уверен, что теперь США и НАТО не смогут вести себя как международные «хулиганы», которым никто не смеет противостоять. Россия доказала, что любому терпению может наступить предел, и тогда даже сверхдержава вкупе с крупнейшим военным альянсом может получить достойный отпор.
Никто не думал, что Россия сможет продержаться так долго
— добавил Риттер, подчеркнув, что противостояние с Западом не разрушило экономику РФ и одновременно сплотило российский народ.