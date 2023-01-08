Красные против белых — образованные одолели

Фёдор Фёдорович Раскольников

Аркадий Павлович Розенгольц

«На имя президиума Ц. И. К. получена телеграмма Наркомвоен. т. Троцкого, в которой последний доводит до сведения, что член военного совета Казанского участка т. Розенгольц, отправленный на линию огня, провёл там несколько часов. Под этим огнем он вывозил раненых и с револьвером в руках возвращал трусов. Пуля пробила шляпу Розенгольца, возле него падали осколки гранаты.»

Алексей Иванович Рыков

Леонид Петрович Серебряков

Ивар Тенисович Смилга

Иван Никитич Смирнов

Иосиф Виссарионович Сталин

Илья Константинович Юренёв

РВСР — такова статистика

«В Красной Армии, в 100% частей и соединений, начальниками штабов были офицеры царской армии. А у белых кого только не ставили на эти должности, и купцов-спонсоров, и дворян без военного образования и т.д.



...В военном плане Красная Армия была профессиональнее своих оппонентов, результат соответствующий.»

Один из самых известных членов РВСР революционный матрос Фёдор Раскольников, настоящая фамилия которого — Ильин, по матери, был потомком героя Чесменской битвы Дмитрия Ильина. Это его брандер зажёг первый из турецких линкоров и положил начало разгрому турок.Будущий красный комиссар, а затем один из самых известных оппонентов Сталина, получил воспитание в приюте принца Ольденбургского. Он учился, хотя и без особого успеха, на археолога в Питерском политехе.В начале Первой мировой войны, против которой он, как большевик, активно выступал, записался на отдельные гардемаринские классы, что фактически избавило его от реального опыта морских сражений. В феврале 1917 г. стал заместителем председателя в Кронштадтском совете, в июле был арестован.В дни октября Ф. Раскольников участвовал в отражении наступления Краснова и Керенского на Петроград и в боях в Москве. Его авторитет в Центробалте и симпатии Троцкого предопределили назначение матроса заместителем наркомвоенмора, а затем и членом РВСР.Родной брат матроса-революционера Александр Ильин-Женевский, взявший псевдоним по месту эмиграции, больше всего известен как организатор шахматной жизни в СССР. Легендарная «шахматная лихорадка», международные турниры и приглашение в Москву экс-чемпионов мира Э. Ласкера и Х-Р. Капабланки — его заслуга.Остаётся напомнить, что это вовсе не матрос Железняк или Дыбенко, а Ф. Раскольников официально объявил о выходе большевиков из Учредительного собрания, а затем и о его разгоне. Впрочем, «», сказал всё же не он.Сын небогатого витебского купца-евреязаписался в большевики в 1905 году, когда ему только исполнилось 16 лет. За плечами Розенгольца, который, в отличие от соплеменников, никогда не использовал псевдонимов или партийных кличек, сначала было участие в руководстве Московским декабрьским восстанием.И только потом он учился в Киевском коммерческом институте, который, если судить по открытым источникам, так и не закончил. В Москве он ещё раз участвовал в боях — уже в 1917 году, главной его задачей было формирование отрядов Красной гвардии.Розенгольц не только числился, но и работал сразу в нескольких органах советской власти, в том числе, хотя и совсем недолго — в Реввоенсовете Республики. Как раз в те дни председателем РВСР Троцким по его адресу было написано такое:Будущий сталинский премьер, пусть, как принято считать, и временный, был введён в состав Реввоенсовета Республики по личному настоянию Ленина. Этот факт не подтверждён документально, а лишь воспоминаниями современников, но оспаривать его не вижу смысла.А. Рыков числился в РВСР совсем недолго — меньше двух месяцев, хотя введён был туда после своеобразной чистки, когда были то ли сокращены, то ли уволены сразу восемь его членов. Пресловутая Коллегиальность РВСР требовала большинства по ключевым вопросам, но когда очень многие члены были на фронтах, это вызывало неожиданные коллизии.Впрочем, здесь не об этом — Рыков, первый нарком внутренних дел в СНК во главе с Лениным, учился в том же Казанском университете, и тоже на юриста. Его сугубо революционный боевой опыт начался ещё во время первомайской демонстрации 1902 года, когда он был жестоко избит жандармами.Годы Первой мировой провёл в ссылке. Вернувшись в феврале, сразу избрался в Московский совет, работал во ВЦИК, участвовал во всех съездах Советов. Назначение Рыкова наркомом было почти столь же неожиданным, как потом — и в состав РВСР. Но там он числился, повторю, недолго, оставив о себе память лишь большим числом нормативных документов.Присутствие в составе РВСР Леонида Серебрякова подтверждено только в упомянутой книге под редакцией Д. П. Ненарокова, но не в сетевых источниках или опубликованных документах. Тем не менее, в 1919 году он почти шесть месяцев возглавлял политуправление РВСР.Об участии Серебрякова в заседаниях РВСР — этого главного органа военного управления, вполне можно судить по стенографическим отчётам. Сразу отмечу, участие не самое значительное, но ради справедливости и ради статистики сообщу, что Л. Серебряков не имел какого-либо диплома, что тогда вообще-то мало кого волновало.Л. Серебряков закончил только начальное городское училище, но большевиков вполне устраивал его высокий уровень самообразования, и тот факт, что он, призванный в армию достаточно поздно — в 1917 году, сумел сделать революционным целый полк — Костромской запасной. Будем считать это и за наличие боевого опыта.был сыном латыша-лесника, расстрелянного царскими карателями на глазах у близких. К революции 1917 года Смилге не было ещё и 25 лет, но он уже считался опытным революционером. В РСДРП с 14 лет, учился в реальном училище и на юридическом факультете МГУ, хотя формально числился в университете Шанявского (всего год с небольшим).После ссылки И. Смилга вёл революционную работу в Финляндии, откуда в октябре 1917 г. перебросил на подмогу Петрограду надёжные революционные части. Был уполномоченным республики в Финляндии, но после поражения тамошних большевиков стал членом РВС сразу нескольких фронтов. Членом РВС республики И. Смилга был на протяжении всей Гражданской войны, причём отвечал там в основном за работу с комиссарами всех уровней.Выходец из семьи небогатых рязанских крестьян, окончивший Городское училище в Москве,примкнул к социал-демократам ещё в 1899 году, и с 1903 г. не покидал фракцию большевиков. Не его счету семь арестов, шесть лет тюрем и четыре года ссылки, а также — подпольная работа, стачечные бои, организация отрядов Красной гвардии.И. Смирнов удостоился редких комплиментов от наркомвоенмора и председателя РВСР Троцкого за участие в боях за Казань в августе 1918 г. Стал членом Реввоенсовета республики, одной из его рабочих лошадок. Несмотря на обязанность колесить по фронтам, он показал едва ли не самое стабильное участие в заседаниях РВСР и его текущей работе.Скорее всего, именно И. Смирнов, наравне с заместителем Троцкого Эфраимом Склянским, стал тем самым винтиком, который обеспечивал бесперебойное функционирование и эффективность РВСР. Именно Ивана Никитича Смирнова называли «Сибирским Лениным», когда он на протяжении двух лет возглавлял Сибревком., уже тогда неизменно Сталин, в роли рядового члена РВСР в годы Гражданской войны показал себя именно так, как уже в годы Великой Отечественной войны действовали представители Ставки Верховного главнокомандования. О его образовании известно намного больше, чем о боевом опыте.Иосиф Джугашвили закончил Православное духовное училище в родном Гори и прошёл практически полный курс Тифлисской Духовной семинарии, покинув её незадолго до выпускных экзаменов. А вот боевой опыт Сталина — безусловно, тема отдельного исследования.Здесь ограничусь лишь констатацией того, что организация революционных «эксов», которых на счету Иосифа Джугашвили было не так много, как считается, не многим уступает в сложности большим военным операциям. Никаких сомнений при назначении Сталина в РВСР не возникло ни у кого, в том числе и у председателя Троцкого.Ленин не раз называл И. Сталина собственной метлой и даже шваброй в РВСР, чем тот, конечно, не мог не раздражать Троцкого. Примечательно, что у Сталина были рабочие отношения едва ли не со всеми членами РВСР, а чистку Реввоенсовета в июле 1919 года он считал серьёзной ошибкой.В РВСР, как коллегиальном органе, очень многое решалось голосованием, причём часто требовалось большинство всех членов. И если для большого Совета были характерны трудности с оперативностью, то малый состав едва не превратился в вотчину Троцкого, где не было места для скрупулёзного анализа, широкого обсуждения и дискуссий.И. Сталин оказался единственным из членов РВСР, кого вернули в его состав уже в мае 1920 года. Только год спустя в РВСР восстановили С. Гусева, который, впрочем, не попал под июльскую чистку. Также возвращались в совет А. Антонов-Овсеенко и А. Розенгольц, но уже намного позже.— такой псевдоним принял Константин Константинович Кротовский, сын железнодорожного сторожа из Двинска, окончивший там же реальное училище. В свою первую ссылку он отправился 20-летним. Вернувшись оттуда, много писал в «Правде» и журнале «Просвещение».Вместо большевиков И. Юренёв примкнул к «межрайонцам», которых в революционном 1917-м сам Троцкий фактически приведёт в РСДРП(б). Юренёв уклонился от призыва на мировую войну, но в суде был почему-то оправдан — за отсутствием улик. Его революционная карьера была, можно сказать, обычной — Петросовет, съезды, членство в ВРК, но главное, что перед этим Юренёв был председателем бюро Главного штаба Красной гвардии в Петрограде.Именно из таких, к тому же хорошо знакомых наркомвоенмору и председателю Троцкому, как раз и формировали Реввоенсоветы армий фронтов и всей Республики Советов. И. Юренёв — это ещё одна рабочая лошадь в его составе, с параллельным членством в РВС Восточного и Юго-Западного фронтов.Подведём краткие статистические итоги нашего исследования, которое многим наверняка покажется несколько поверхностным. Итак, среди 23 членов РВСР в годы Гражданской войны высшее военное образование имели только трое, хотя к ним, пусть и с натяжкой, можно приплюсовать В. Антонова Овсеенко, прошедшего Санкт-Петербургское пехотное училище.Высшее образование, пусть не всегда подтверждённое дипломом (случай Сталина), было у 12 человек из состава РВСР. Интересно отметить, что выпускники юридических факультетов довольно успешно сотрудничали в совете с теми, кто закончил коммерческие и технологические вузы.Наконец, на уровне среднего или средне-технического было образование ещё у шести членов РВСР, и лишь у одного было начальное. Совершенно необразованных в его составе точно не было.Образовательный уровень членов РВСР был существенно выше реального боевого опыта, которым так или иначе, порой с натяжкой, могли похвастаться только семеро. Впрочем, революционный опыт стачек, боёв на баррикадах и т. п. среди остальных был практически у всех.Исходя из итогов Гражданской войны, приходится признать, что красный РВСР, состоявший в основном из революционеров-профессионалов, хотя и в большинстве — дилетантов в военном деле, как орган управления показал себя если не лучше, то уж точно эффективнее штабов и многочисленных ставок у белых.Судя по всему, в тех уникальных условиях умение мыслить и действовать не по шаблону, а системно и творчески, оказалось намного важнее стремительно устаревшего набора сугубо специальных знаний и навыков. Не менее, точнее, даже более важно, что РВСР опирался на высокопрофессиональное среднее звено.Имеется в виду не только полевой штаб РВСР, но и штабы фронтов и армий, практически полностью укомплектованные кадровыми офицерами. Нельзя здесь не процитировать один из комментариев ко второй из статей о Реввоенсовете Республики Советов:Комментатор ссылается на небезызвестного Бушкова, тот ещё авторитет, однако и данные упомянутого автором А. Г. Кавтарадзе не сильно расходятся с такой оценкой.