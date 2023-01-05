В Минобороны сообщили о завершении создания тренажёра для мобильного ракетного комплекса «Ярс»

Новейшие тренажёрные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач

До конца текущего года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы уникальными, не имеющими аналогов тренажёрами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок ракетного комплекса "Ярс"

Специалисты РВСН завершили создание учебного тренажера для мобильных ракетных комплексов "Ярс", перевооружение на которые должно завершиться в этом году. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.Современные учебно-тренировочные комплексы все активнее применяются в российской армии для подготовки специалистов. Сейчас обучение ракетчиков производится как на мобильные комплексы, так и на стационарные, шахтного размещения. В частности, специальные учебные тренажеры позволяют готовить дежурные смены ракетных полков, заступающих на боевое дежурство.- говорится в сообщении.Новый комплекс позволяет готовить водителей для подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Тренажер полностью идентичен реальной боевой машине, позволяя моделировать различные ситуации с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Возможно включение тренажера в единую сеть для моделирования движения в колонне и т.д. Поставка комплексов в РВСН уже началась и до конца года все подразделения, соединения и части будут ими укомплектованы.- добавили в Минобороны.