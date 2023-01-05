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В Минобороны сообщили о завершении создания тренажёра для мобильного ракетного комплекса «Ярс»

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В Минобороны сообщили о завершении создания тренажёра для мобильного ракетного комплекса «Ярс»

Специалисты РВСН завершили создание учебного тренажера для мобильных ракетных комплексов "Ярс", перевооружение на которые должно завершиться в этом году. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.


Современные учебно-тренировочные комплексы все активнее применяются в российской армии для подготовки специалистов. Сейчас обучение ракетчиков производится как на мобильные комплексы, так и на стационарные, шахтного размещения. В частности, специальные учебные тренажеры позволяют готовить дежурные смены ракетных полков, заступающих на боевое дежурство.

Новейшие тренажёрные системы обеспечивают не только подготовку дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других подразделений, в том числе охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач

- говорится в сообщении.

Новый комплекс позволяет готовить водителей для подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Тренажер полностью идентичен реальной боевой машине, позволяя моделировать различные ситуации с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Возможно включение тренажера в единую сеть для моделирования движения в колонне и т.д. Поставка комплексов в РВСН уже началась и до конца года все подразделения, соединения и части будут ими укомплектованы.

До конца текущего года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы уникальными, не имеющими аналогов тренажёрами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок ракетного комплекса "Ярс"

- добавили в Минобороны.
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18 комментариев
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  1. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 19:02
    0
    Тренажёры , как я понял , будут для механиков - водителей , а для операторов , кто осуществляет пуски ракет где ? Или они на практике будут учиться попал - не попал ?
    1. Mitroha
      Mitroha Вчера, 19:19
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Или они на практике будут учиться попал - не попал ?

      Так электронные пуски же....
      Другое дело, что странно появление тренажёра только сейчас, когда перевооружение УЖЕ заканчивается в этом году, судя по статье
    2. Мур
      Мур Вчера, 19:21
      +3
      Тренажеры для всех звеньев АСУ производятся вместе с боевой аппаратурой и поставляются своим чередом в боевые части при постановке их на БД. Без работы на них и сдачи зачетов к заступлению на БД допускать не должны. По крайней мере теоретически не должны.
  2. zloybond
    zloybond Вчера, 19:02
    -3
    Если бы они так оперативно не тренажеры мастырили а беспилотники, тепловизоры, ночники и прочее.... а то тут горит, а там тушат - смысл? Отрапортоваться?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 19:10
      +1
      zloybond hi, сейчам нам ещё Рождественское "перемирие" аукнется.
  3. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Вчера, 19:06
    0
    Решение создавать такие тренажеры - поддерживаю. Но все-таки они пока не смогут полностью заменить настоящие боевые машины. А вот как дополнение - хорошо подходят.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 19:14
      0
      Дед-дилетант hi, да, да пусть сидят в теплых и уютных классах, пусть пуляют, водят виртуальные машинки, вон с автоматов так же учили и с граников, а как придавило так вместо этих ВИРТУАЛЬНЫХ пошли в окопы те кто на полигонах в грязь, мороз, в ночь полночь РУЧКАМИ познавал.
      1. Mitroha
        Mitroha Вчера, 19:23
        +1
        Вы предлагаете несколько Ярсов для каждого обучающегося создавать? А для особо тупых десяток? Седалище у нас не треснет?
        И не вы ли потом о пенсиях и налогах верещать будете, милчеловек? Извините за резкость , но чушь пишите.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Вчера, 19:58
          -3
          Mitroha hi, и как только раньше то без этого обходились?! Может ТУПЫХ меньше из училищ выпускали, может в мошну себе руководство М. О. поменьше ложило?! Может еслиб власть имущие про народ вспомнили не приходилось бы ВЕРЕЩАТЬ про пенсии зарплаты и цены??? А?
          1. Mitroha
            Mitroha Вчера, 21:25
            0
            Да куда вас понесло то?
            Извините, не вижу вашего имени, пишу со смартфона. Но использование электронных пусков и тренажеров позволяет обучать состав ,без огромных затрат средств. Так же как и эмуляторы-тренажеры самолётов. Это позволяет сэкономить материальную базу и отработать большее разнообразие ситуаций. Что , в свою очередь, позволяет уменьшить количество израсходованных средств бюджета без ущерба для качества обучения .
            Но вам все плохо, что ракетами швыряй, что тренажёрами обучай.
            Удивительный вы человек request
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 19:08
    +1
    Помню, помню, новейшие тренажеры для обучения стрельбы из автоматического оружия, новейшие тренажёры для обучения стрельбы из РПГ и АГС, вождение БМП и БМД, а как пришло время и нужда призвали мужиков которые и слыхом не слыхали ни про какие новейшие тренажеры, здесь также?
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 21:50
      0
      В одной придворной дивизии в одном экжемпляре видимо.
  5. Пулково1942
    Пулково1942 Вчера, 19:17
    0
    Подобные тренажёры собирают пыль аки памятники. Используются только во время комиссий.
  6. Слон
    Слон Вчера, 19:24
    0
    Подобные тренажеры наши основные противники разрабатывают одновременно с новыми образцами вооружений. У нас же как-то все происходит запоздало и с раскачкой, хотя эфективность тренажерного обучения явно очевидна
  7. штурм
    штурм Вчера, 21:43
    0
    Новый комплекс позволяет готовить водителей для подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Тренажер полностью идентичен реальной боевой машине, позволяя моделировать различные ситуации с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий.


    тренажёры разрабатывают и поставляют в учебные центры до или вместе с принятием новых комплексов на вооружение...
    Ярсы уже лет десять как в войска поступают, на чём тогда раньше экипажи тренировались....
  8. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 21:48
    0
    Может есть смысл уже выпускать кракена-БЖРК?
  9. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 23:39
    0
    Цели на симуляторе должны быть хорошо узнаваемы - Пентагон, Washington DC
  10. solovei 78
    solovei 78 Вчера, 23:50
    0
    Такие тренажеры хорошая штука, только на практике редкая к сожалению. Например на гражданке такие для обучения водителей карьерных самосвалов видел, для метромашинистов и много где прежде чем на сложную технику загнать народ на тренажерах отрабатывают. Для мо такие видал на выставках нераз и делают их не предприятия опк а обычные коммерческие подрядчики, те же что и для метро и прочих производят. Вот есть ли они в учебках мо реально, другой вопрос