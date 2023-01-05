Киевский режим отверг российскую инициативу о рождественском перемирии

Киевский режим прокомментировал призыв патриарха Московского и Всея Руси Кирилла к рождественскому перемирию на Украине и Донбассе. Напомним, что ранее глава Русской православной церкви отметил важность этого светлого православного праздника для всех верующих и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия хотя бы на одни сутки.Продолжающие борьбу не только с православием, но и со здравым смыслом, украинские власти отвергли предложение патриарха Кирилла, назвав его «предложением Путина», имея в виду вышедший указ президента РФ.Говорящей головой в этом плане выступил советник главы офиса Зеленского М.Подоляк. По словам Подоляка, «Россия проявляет лицемерие предложением о временном перемирии».Советник главы офиса украинского президента объявил, что «Россия может получить временное перемирие только в том случае, когда покинет оккупированные территории». Такую публикацию Подоляк сделал в социальной сети.Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган, поговорив с Владимиром Путиным, призвал того отдать приказ об одностороннем прекращении боевых действий. Теперь, после слов Подоляка, если у кого по этому поводу и оставались какие-либо иллюзии, они рассеются. Ведь предельно понятно, как остановкой в одностороннем порядке боевых действий ВС РФ воспользуется противник.Тем временем российский президент уже подписал указ о приостановке боевых действий по всей линии соприкосновения. Пребывают ли наши власти в иллюзиях по поводу того, что украинская сторона тут же поддержит такое начинание - отдельный вопрос.