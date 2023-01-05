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Киевский режим отверг российскую инициативу о рождественском перемирии

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Киевский режим отверг российскую инициативу о рождественском перемирии

Киевский режим прокомментировал призыв патриарха Московского и Всея Руси Кирилла к рождественскому перемирию на Украине и Донбассе. Напомним, что ранее глава Русской православной церкви отметил важность этого светлого православного праздника для всех верующих и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия хотя бы на одни сутки.


Продолжающие борьбу не только с православием, но и со здравым смыслом, украинские власти отвергли предложение патриарха Кирилла, назвав его «предложением Путина», имея в виду вышедший указ президента РФ.

Говорящей головой в этом плане выступил советник главы офиса Зеленского М.Подоляк. По словам Подоляка, «Россия проявляет лицемерие предложением о временном перемирии».

Советник главы офиса украинского президента объявил, что «Россия может получить временное перемирие только в том случае, когда покинет оккупированные территории». Такую публикацию Подоляк сделал в социальной сети.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган, поговорив с Владимиром Путиным, призвал того отдать приказ об одностороннем прекращении боевых действий. Теперь, после слов Подоляка, если у кого по этому поводу и оставались какие-либо иллюзии, они рассеются. Ведь предельно понятно, как остановкой в одностороннем порядке боевых действий ВС РФ воспользуется противник.

Тем временем российский президент уже подписал указ о приостановке боевых действий по всей линии соприкосновения. Пребывают ли наши власти в иллюзиях по поводу того, что украинская сторона тут же поддержит такое начинание - отдельный вопрос.
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312 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Вчера, 19:37
    +73
    Путину при этом абсолютно наплевать, он без всякого согласования с другой стороной конфликта, пафосно издал указ.
    Совсем в своём мире живёт?
    https://www.tulapressa.ru/2023/01/vladimir-putin-poruchil-vvesti-rozhdestvenskoe-peremirie-v-zone-provedeniya-svo-4612/
    В 12:00 6 января по поручению Владимира Путина будет установлен режим прекращения огня в зоне СВО
    Президент России Владимир Путин поручил приостановить действия в зоне проведения СВО на Рождество. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на соответствующее указание, данное главой государства министру обороны.

    «Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — уточняется в сообщении.
    1. Слон
      Слон Вчера, 19:40
      +59
      Услужливый Шойгу уже отдал приказ ВС прекратить с 6-го на 36 часов нашим военным открывать огонь. Бандерлоги даже не удивлены этому и лично я почему-то тоже...
      1. Комментарий был удален.
      2. Татьяна
        Татьяна Вчера, 19:52
        +49
        Патриарх Кирилл: Призываю все стороны к установлению рождественского перемирия на Украине и в Донбассе

        Цитата: Слон
        Услужливый Шойгу уже отдал приказ ВС прекратить с 6-го на 36 часов нашим военным открывать огонь. Бандерлоги даже не удивлены этому и лично я почему-то тоже...

        Цитата: BlackMokona
        Путину при этом абсолютно наплевать, он без всякого согласования с другой стороной конфликта, пафосно издал указ.
        Совсем в своём мире живёт?

        Сколько же россиян мы при этом за 36 часов на территории СВО потеряем?!
        И кто за это отвечать будет?! И ответит ли?!

        Это ли ни ПРЕДАТЕЛЬСТВО?!
        1. Сергей 777
          Сергей 777 Вчера, 20:57
          0
          Это ли ни ПРЕДАТЕЛЬСТВО?!

          Ну вы прям как ребёнок. Идёт большая закулисная игра. Игра эта очень тонкая и сложная, в ней замешана пресса с обеих сторон, разведка с обеих сторон, продажные представители и тех и других, лобисты и конечно же большое количество "нейтральных игроков". Расчет Кремля тут прост. Некоторые европейские элиты уже явно устали от войны за лицо Зе на обложках западных изданий и хотят более менее стабильного мира. Они с разной степенью интенсивностью давят на Зе, а тот в свою очередь упирается т.к мир ему не нужен.
          Так вот я убеждён, что идея с перемирием на 1 день это попытка Путина укрепить позиции тех в Европе кто за мир на преемлемых для России условиях. Мол вот видите Путин предложил перемирие, а Зеленский отказался. Значит образ Зе на Западе в очередной раз подвергнется пересмотру, пусть и у малого числа людей. Победа маленькая но нужная.
          P.S Совершенно очевидно, что все приказы отданные через прессу это дутый номер. На местах просто посмеялись и забыли.
          1. Sibguest
            Sibguest Вчера, 21:04
            -9
            Полностью с Вами согласен относительно предложения перемирия как средства показать истинное лицо Зе и его шакалов.
            Вас минусует немного - это или те, кто головой не думает, или те, кто написал первые посты, собравшие кучу плюсов от таких же "думающих", у которых критическое мышление как у дельфина - напрочь отсутствует.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 21:12
              +20
              проблема в том, что "показ истинногого лица" идет с весны, только вот западу это до фени, нам впрочем то же, тогда вопрос ЗАЧЕМ?!!!!
              1. Сергей 777
                Сергей 777 Вчера, 22:05
                +3
                Думаю это игра в долгую. Вот мол мы столько раз пытались... а они ...
                Ну а вообще можно было быть и жёстче. Особенно в начале конфликта.
                1. Shurik70
                  Shurik70 Вчера, 23:07
                  +3
                  Мы предложили, они отказались.
                  Ну что же, значит, перемирию НЕ быть. Поскольку оно может быть только с обоюдного согласия.
                2. KAV
                  KAV Вчера, 23:20
                  +6
                  Цитата: Сергей 777
                  Думаю это игра в долгую. Вот мол мы столько раз пытались... а они ...
                  Ну а вообще можно было быть и жёстче. Особенно в начале конфликта.
                  Знаете, я раньше так же считал, да и сейчас считаю, что у нас долгая игра на показ истинного лица запада и их прихлебателей. Но! Когда эта долгая игра идет за счет наших ребят, бойцов, которым отдают приказ на прекращение огня, а в это же самое время их утюжат со стороны противника - это я не могу воспринимать иначе, чем предательство! Мало того, кроме как заниматься показом истинного лица запада, надо бы еще и свое лицо не замазать! Надо иметь волю! Надо иметь гордость! Надо иметь силу, способную донести до врага наши требования! Нельзя быть всегда хорошим! Иногда надо быть еще и честным!
                  1. Серж9901
                    Серж9901 Сегодня, 01:01
                    +3
                    Абсолютно согласен . "Играть в долгую" можно в дипломатии , а тут война . Тысячи погибших . Сколько пострадавших ! Все игры кончились 24-го , начали СВО или как там не назовите - боевые действия - воюйте или НЕ воюйте . Не получается - объясни , аргументируй и занимаем оборону и пытаемся ...Даже не знаю - просто Россию разорвут изнутри и снаружи... Тогда 90-е покажутся нам точно "святыми" .
          2. user
            user Вчера, 21:10
            +16
            Победа маленькая но нужная.


            Всякая подлость должна найти оправдания. Народ давно понял что там один договорняк, многие близкие к трону деньги делают из воздуха. Очень неуютно там чувствуют местные, они ведь там живут и деваться им не куда.
          3. frruc
            frruc Вчера, 21:28
            +8
            Сергей 777...Так вот я убеждён, что идея с перемирием на 1 день это попытка Путина укрепить позиции.....

            Глубоко сомневаюсь, что эти жесты ВВП в Европе и Америке кто-то оценит и обратит на это внимание. Все будет ровно наоборот. Возможны провокации ВСУ с самообстрелом, и даже по своим храмам.
            1. guest
              guest Вчера, 22:35
              +5
              Цитата: frruc
              в Европе и Америке кто-то оценит

              Конечно же оценят как знак слабости.
            2. Хронос
              Хронос Вчера, 23:06
              +4
              Цитата: frruc
              Сергей 777...Так вот я убеждён, что идея с перемирием на 1 день это попытка Путина укрепить позиции.....

              Глубоко сомневаюсь, что эти жесты ВВП в Европе и Америке кто-то оценит и обратит на это внимание. Все будет ровно наоборот. Возможны провокации ВСУ с самообстрелом, и даже по своим храмам.

              Это жесты для Китая, Индии и "друга Реджепа", просьбы последнего особенно значимы - через Турцию идёт внешняя торговля.
              1. bayard
                bayard Сегодня, 03:01
                0
                Цитата: Хронос
                и "друга Реджепа", просьбы последнего особенно значимы - через Турцию идёт внешняя торговля.

                "Друг Эрдоган" сейчас как раз отправил в\на крупную партию бронетехники ... для нас он конечно очень значим .
                "Красивый жест" с перемирием это для "поправки кармы" перед "партнёрами" . У нас в Донецке с вечера ни одного выстрела или прилёта не слышно . Уже .
                Нужны не перемирия , а решительное наступление . Раз подготовка резервов завершена . Вот только морозы бы пришли и земля схватилась .
          4. ABC-schütze
            ABC-schütze Вчера, 22:11
            0
            Да не "игра" идёт, а война. Большая война ВСЕХ против России...

            Не надоело, "по инерции", всё ещё продолжать изображать из себя "бжезинских" с их кабинетными измышлениями о "шахматных досках"?.. И прочими "играми"?..

            Кончились все "игры" 24-го февраля... А приемлемые для России условия ОТКТЫТО, ВНЯТНО и ОБОСНОВАННО, всем "игрокам" Москвой ещё в конце 2021-го года переданы...

            И ЛЮБЫЕ попытки обитателей кремлёвских предбанников, некоего "закулисного" продолжения этих игр после 24-го февраля, с целью выработки неких иных "приемлемых условий" И ЕСТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ России...

            Да и всей России, в целом... Это я, как "не думающий головой", Вам и Вашим сторонникам отвечаю...
          5. Andy_nsk
            Andy_nsk Вчера, 23:38
            +4
            . Идёт большая закулисная игра.

            В целом согласен. Отмечу ещё один момент: окраинские религиозные и светские власти перешли буквально перед Новым Годом на Григорианский календарь и отпраздновали Рождество "вместе со всем миром" 25 декабря. Конечно они проигнорируют православное Рождество, никакого перемирия не будет, это чистая политика, рассчитанная на раскол запада. И если тут есть всепропальщики, считающие, что наши будут сидеть ровно пока укрорейх будет вести по ним огонь, готов их успокоить, таких перемирий в некоторых местах бывало в истории по пять штук на неделю, после первого же выстрела противника перемирие прекращается, и в него летит всё, что может летать!
          6. Stas157
            Stas157 Сегодня, 00:17
            0
            Цитата: Сергей 777
            Расчет Кремля тут прост. Некоторые европейские элиты уже явно устали от войны

            Очень хитрый план, чтобы у Европы одобрение заслужить?
        2. lopvlad
          lopvlad Вчера, 21:27
          -18
          Цитата: Татьяна
          Это ли ни ПРЕДАТЕЛЬСТВО?!


          предательство это когда во время войны бить в спину своему президенту и главнокомандующему отлично этим помогая врагу.
          Нам плевать на мнение других стран и тем более мы киевскую марионетку Запада не считаем стороной конфликта.
          1. Mher
            Mher Вчера, 21:38
            +8
            Это вы о ком?? Какой верховный жрец? Ах тот кто с актерами в камуфляже фоткаться? Да это нож в спину. Но кто В.В. нож в спину с тем он потом за стол садится, хаб строит и так далее.
          2. ABC-schütze
            ABC-schütze Вчера, 22:00
            +2
            Да хватит показушно возмущаться и заниматься демагогией, товарищ полковник...

            Россияне и без Ваших "ликбезов" УЖЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ, прекрасно понимают, что киевскй режим не "сторона" конфликта. А ИНСТРУМЕНТ конфликта, в РУКАХ их ЗАПАДНЫХ ХОЗЯЕВ... И инструмент ЭФФЕКТИВНЫЙ...

            И от Властей российских и от Вас, пропагандистов - демагогов (нож в спину, предательство...) ТРЕБУЮТ СПРАВЕДЛИВО и ОБОСНОВАННО, этот ИНСТРУМЕНТ западных ХОЗЯЕВ, РЕШИТЕЛЬНО и БЕЗЖАЛОСТНО СЛОМАТЬ!

            Что ещё, НА ДЕСЯТЫЙ МЕСЯЦ СВО "непонятно""?..
          3. Stas157
            Stas157 Сегодня, 00:22
            -2
            Цитата: lopvlad
            предательство это когда во время войны бить в спину своему президенту и главнокомандующему отлично этим помогая врагу

            Секундочку! Это кто помогает врагу?
        3. Fast_mutant
          Fast_mutant Вчера, 22:12
          +8
          Цитата: Татьяна
          И кто за это отвечать будет?!

          Никто и никогда при действующей власти.
        4. Александр Трубицин
          Александр Трубицин Вчера, 22:51
          +4
          Только полный идиот мог отдать такой приказ!Это очередной жест доброй воли ценой жизни наших мужиков.За такие приказы к стенке надо ставить.
        5. Peter1First
          Peter1First Вчера, 23:26
          0
          РПЦ рискнула уронить свой авторитет ниже плинтуса -к гадалке не ходи, эти 36 часов принесут кучу трупов и утрату отвоеванных позиций, возможно даже весь фронт посыпется! А вот как Путин повелся на эту блажь? - просто в голове не укладывается!
        6. Alex777
          Alex777 Сегодня, 02:56
          0
          Цитата: Татьяна
          Сколько же россиян мы при этом за 36 часов на территории СВО потеряем?!
          И кто за это отвечать будет?! И ответит ли?!
          Это ли ни ПРЕДАТЕЛЬСТВО?!

          Татьяна!
          Между прочим, при товарище Сталине вас за такой пост уже упаковали бы не взирая на былые заслуги.
          Много шуму из ничего.
          Предложение было сделано. Ничего в нем страшного нет.
          Вам, неверующей, причин этого предложения не понять.
          То, что враги его не примут - было очевидно изначально.
          Они его и не приняли.
          Поэтому нисколько россиян за 36 часов мы не потеряем.
          Весь ваш пафос ушел в гудок.
          Современные информационные войны сроятся по определенным правилам. На сегодня мы имеем один из немногих случаев, когда переиграли 404 вчистую.
          Уже и в ООН прокомментировали, и Байден не смолчал.
          Эффект получен. Весь мир посмотрел, то есть кто. Бесплатно.
          Все. Можно было даже не начинать волноваться.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Вчера, 20:14
        +53
        А, похоже, что в России Верховный Главнокомандующий уже не главный кремлёвский обитатель. А Эрдоган...

        1. Путин, банально и быстро, исполнил требование турка Эрдогана к России об одностороннем прекращении огня. И импотентно сохраняя лицо (что для него, на фоне трагических последствий от "косяков" в шапкозакидательском "планировании" СВО "косяков" уже становится обычной практикой), сделал вид, что он "откликнулся" на "призыв" главы Московского Патриархата. Коего имя даже и произносить, на фоне случившегося "срамно"...

        2. При этом ОБА, и Путин (теперь, в дальнейшем, только по фамилии, а уже не по должности) и Кирилл (и осеняющий себя Крестным Знамением, на парадах Шойгу) отчего-то "забыли" о том, что в начальной фазе СВО, ВЕДУЩИЕ представители ВСЕХ религиозных конфессий страны, СОБРАВШИСЬ ВМЕСТЕ, ПУБЛИЧНО и ПОД ОБЪЕКТИВЫ, ПРИЗВАЛИ УНИЧТОЖАТЬ киевских бандеро - нациков. Цитирую БУКВАЛЬНО и ДОСЛОВНО, устами уважаемого преставителя магометанской конфесси, - "ИХ НАДО ОБЕЗГЛАВЛИВАТЬ"...

        И ведь, НИКТО, включая Кирилла, не возражал...

        Кстати, на Рамандан, к одностороннему (и любому иному...) прекращению огня в зоне СВО, разве главы магометанских конфессий призывали?.. И свои власти и врага?.. Что-то не припомню...

        Ну и, ни Кириллу ни Путину, - "гуманитариям" картонным, похоже на уровне подсознания не понятно. Что такого рода "призывы" и такая "шустрая" реакция на них, на фоне УНИЧТОЖЕНИЯ киевскими нациками пары сотен российский военнослужащих (даже одного выстрела по врагу сделать не успевших...) в Макеевке, американским оружием, есть просто коньюнктурно - лицемерное издевательство над памятью последних...

        Хотя и "облаченное" в очередной, импотентный, кремлёвский "жест доброй воли"...

        Здорово, да?.. Ну что же... С Рождеством вас, "кремлёвские"...

        Только как бы киевские нацики, вам "в благодарность" уже в Храм Христа Спасителя, очередной, уже "рождественский" подарок не прислали. С Делом Морозом на БЛА... Как до этого, в Энгельс и Рязань...
        1. solovei 78
          solovei 78 Вчера, 21:14
          +29
          Увы но верно. Турок теперь основной трубопровод и вертит нашего горегеостратега как дешевку. А призывы патриарха который за все это время ни разу не посетил православных в донбасе на этом фоне просто песня турецкого караоке
        2. УАЗ 452
          УАЗ 452 Вчера, 21:20
          +12
          Что такого рода "призывы" и такая "шустрая" реакция на них, на фоне УНИЧТОЖЕНИЯ киевскими нациками пары сотен российский военнослужащих (даже одного выстрела по врагу сделать не успевших...) в Макеевке, американским оружием, есть просто коньюнктурно - лицемерное издевательство над памятью последних...

          Перед Новым годом никто никаких перемирий не предлагал. Наоборот - шли массированные поздравления с праздником с нашей стороны. Противник ответил точечно, в Макеевке, и "праздничный" счёт получился, увы, отнюдь не в нашу пользу. И сейчас, после Макеевки, даже односторонняя инициатива с перемирием, смотрится как завуалированная просьба к ВСУ больше так с праздником не поздравлять. Нам, чтобы сделать дубль новогодней ночи, нужно вновь пополнить запас ракет (если бы арсеналы были бездонны, энергосистему Украины выпиливали бы круглосуточно, а не раз в неделю, а чаще - в несколько), а у ВСУ шесть ракет для Химарса всяко найдётся, а в то, что наши за несколько дней рассредоточили, укрыли и замаскировали личный состав, я поверить не смогу при всём желании.
          1. ABC-schütze
            ABC-schütze Вчера, 21:52
            +3
            Хорошо...

            А как быть с презентованными российским командованием ещё со времени сирийской кампании т.н. "ударами по центрам принятия решений"?.. Их то, что НАЧИНАЯ БУКВАЛЬНО с 24-го февраля, что наносить мешает?.. Начиная с крысятника на Банковой, и его обитателей, и далее "в низ, по вертикали"?..

            Для низ, что, как для помянутой "энергосистемы" тоже "бездонные арсеналы" потребны?.. Так вот, в это уже я не верю...

            Только наличие потенции, понятно, прежде всего политической... А она, как надо понимать, у кремлёвских в бОльшем дефиците, чем российские арсеналы ВТО...

            Ведь "ежу понятно", что начни ОНИ, СВОЕВРЕМЕННО, нанесение регулярных, целенаправленных и массированных ударов по центрам принятия решений киевских нациков и их обитателям, "подарков" от последних, типа того, что сделали в Макеевке, было бы НА ПОРЯДОК МЕНЬШЕ...

            Ибо хозяевам киевских нациков, в т.ч. и заокеанским, было бы НА ПОРЯДОК СЛОЖНЕЕ "договариваться" о поставках и организовывать оные...
          2. Александр Трубицин
            Александр Трубицин Вчера, 23:00
            +2
            Это ответ за наших в Макеевке Надо же подвести припасы.Горе стратег опять проявил жест доброй воли. Потом опять будет жаловаться,что его кинули в очередной раз.Пока Паша доставляет очередную партию жавелинов.Ничего личного это бизнес.Пора дедушке на пенсию.он не соображает к чему приводят его игры.
        3. Fast_mutant
          Fast_mutant Вчера, 22:15
          +1
          Ну в новое срамное капище не плохо бы... Хотя нет, не пульнут. Там же ФУРАЖКА ГИТЛЕРА! Вдруг пострадает!
      4. Русский ватник
        Русский ватник Сегодня, 00:56
        +1
        Очередной вопль о пощаде. Смеемся над кокаинистом. А у наших кокс видимо забористей будет.
    2. БойКот
      БойКот Вчера, 19:41
      +58
      и на обстрелы не отвечать? Я сплю и вижу кошмары, иначе это не объяснить.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 19:51
        +27
        Цитата: БойКот
        Я сплю и вижу кошмары, иначе это не объяснить.

        самое страшное, что этот сон видите не один Вы
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 20:06
          +13
          Ребят,похоже в этом этот позор закончится....
      2. evgenii67
        evgenii67 Вчера, 20:00
        +39
        Цитата: БойКот
        и на обстрелы не отвечать? Я сплю и вижу кошмары, иначе это не объяснить.

        Вся надежда на братушек из республик, т.к. они мусульмане и на Вагнер.
        А если серьёзно, то это какой то звездец.
        Жесты доброй воли, зерновые и амиачные и иные сделки с врагом. Просто мы или воюем или др..чим? За что пацаны погибают?! А что если это Эрдоган, ну помните всякие там перегруппировки и зерновые сделки после разговора с Эдроганом? Разговор снова был и снова непонятные движения. Да не, не может этого быть, ведь Путин не такой, или...
        1. аксельбант
          аксельбант Вчера, 20:49
          +14
          "А что если это Эрдоган, ну помните всякие там перегруппировки и зерновые сделки после разговора с Эдроганом?"
          кстати, турция послала свои бмп на украину, сейчас румынию пересекают
          1. северный кавказ
            северный кавказ Вчера, 21:53
            +4
            кстати, турция послала свои бмп на украину, сейчас румынию пересекают
            Это типа Эрдоган попросил Путина о перемирии чтобы эшелоны с техникой до линии благополучно доехали? Получается так. Отказать Путин не смог так как Эрдоган повязал его контрактами на которых стоят большие деньги. А чего ни сделаешь ради больших денег !? Но Путин предложил Эрдогану газовый хаб!? Значит ставки там ещё выше чем газовый хаб. Эрдоган видимо это видит, а Россия зациклена чтобы не потерять хаб и АЭС!? На что целит Эрдоган? На экономическое ухудшение России в свете операции? И? Эрдоган потребует у Путина часть российского рынка для своих производиелей? А может монополию. Турция вполне может выпускать запчасти к авто (а возможно и строить их). Турция строит суда. Почему бы Турции не потребовать гарантии на строительство судов определённого типа? Может Эрдоган хочет приобрести туристческий бизнес в России?
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 21:07
          +5
          Да они же бойцы ВС РФ..И выполняют приказ.Надеюсь только на то,что никто не поведет себя как бараны на заклание.И плюнут и вдарят со всего чнго только можно
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Вчера, 21:38
            +7
            Цитата: dmi.pris1
            Да они же бойцы ВС РФ..И выполняют приказ.Надеюсь только на то,что никто не поведет себя как бараны на заклание.И плюнут и вдарят со всего чнго только можно


            Хорош приказ!Пусть по вам стреляют и убивают вас,а вы при этом не отвечайте.Приказ обрекающий наших солдат на верную смерть.А никто из принимающих такое решение о одностороннем перемирии не хочет поехать на эти 36 часов на передовую,чтобы получить то что они готовят для своих солдат? Глупость несусветная.И главное в чём её смысл то?Кому и что дадут эти 36 часов?Кого то из Донбасса выводят?Выводят тех кто воевал за Украину и уговор чтобы мы по ним не стреляли?Так помяните моё слово нас и тут снова кинут и Украина прикрывшись уходящими пойдёт в атаку и отобьёт то за что воевали наши солдаты месяцами.У меня всё больше создаётся впечатление что в Кремле сидят самоубийцы. Ладно с Западом и Украиной посорились, но зачем в такое время в очередной раз будоражить общество такими вот странными очередными жестами доброй воли?Будь из-за этого перемирия на фронте серьёзные подвижки не в нашу пользу и трон в Кремле серьёзно так зашатается.Ведь ни для кого ни секрет,что нынешняя власть в Кремле держится только на доверии народа и на Армии России,и всё то на чём она держится решено испытать на прочность таким вот изуверским методом.Решели на Западе кому то что то доказать?Глупо.Запад спит и видит как бы свалить власть в Кремле. Всё равно там никому ничего не доказать.
          2. Mher
            Mher Вчера, 21:48
            -1
            Сейчас такое время что за ответный удар можно и тюрьму за не выполнение приказа, потом письма писать Пригожину чтобы в Вагнере зачислили. блин может уже !
      3. frruc
        frruc Вчера, 20:39
        +10
        БойКот :...и на обстрелы не отвечать?

        Я думаю у командиров на передовых позициях хватит ума и воли принять грамотное решение, остальные пусть молятся в храмах за упокой своих душ, если хотят.
        1. Rustic
          Rustic Вчера, 20:46
          0
          Я думаю у командиров на передовых позициях хватит ума и воли этот бредовый указ не выполнять в таком случае.
          А не надо ждать пока у них ума хватит. Надо им подсказать, что за отдачу предательского приказа не вести ответный огонь, по тому же приказу, по бандерве пусть и нельзя стрелять, а про пулю в лоб предателю и врагу в приказе ни чего не сказано.
        2. AdAstra
          AdAstra Вчера, 21:01
          +4
          А как до этого в других ветках писали это же Армия - Приказ, Дисциплина???
      4. Комментарий был удален.
      5. BigMaxMack
        BigMaxMack Вчера, 20:45
        +4
        Цитата: БойКот
        и на обстрелы не отвечать? Я сплю и вижу кошмары, иначе это не объяснить.

        8 лет безнаказанно бомбили Донбасс, ну вы же как то спокойно спали до этого?
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:41
      +38
      Метать бисер перед свиньями?Не оценят.Да и Рождество они отмечают в декабре..
    4. леонидыч
      леонидыч Вчера, 19:49
      +52
      Очередной жест доброй воли. Теперь украинцы в течении этого времени вывезут раненых, подтянут резервы пополнят БК проведут разведку без ущерба для себя. ну и по окончании режима тишины влупят по полной. Что происходит непонятно, толи воюем толи хе.....ёй страдаем.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Вчера, 19:52
        +18
        Цитата: леонидыч
        Очередной жест доброй воли. Теперь украинцы в течении этого времени вывезут раненых, подтянут резервы пополнят БК проведут разведку без ущерба для себя. ну и по окончании режима тишины влупят по полной. Что происходит непонятно, толи воюем толи хе.....ёй страдаем.

        Вы совсем не поняли ситуации. ВСУ продолжил из всех стволов долбить по нашим войскам, они никакого перемирия не подписывают. А вот наши военные получат президентский указ 36 часов огонь не открывать.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 20:09
          -2
          Цитата: BlackMokona
          А вот наши военные получат президентский указ 36 часов огонь не открывать.
          правды ради 12 с 12-00 6 декабря по 00-00 7-го
          1. BlackMokona
            BlackMokona Вчера, 20:21
            -2
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: BlackMokona
            А вот наши военные получат президентский указ 36 часов огонь не открывать.
            правды ради 12 с 12-00 6 декабря по 00-00 7-го

            «Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине»
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 20:56
              -2
              сейчас постараюсь найти но видел что до 00-00
            2. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 21:04
              0
              приношу свои извинения, инфа с шумерского сайта
        2. леонидыч
          леонидыч Вчера, 20:19
          +6
          Если они будут палить из всех стволов это не значит что мы не будем отвечать. Речь о другом о прекращении огня с нашей стороны.Есил мы не будем палить из всех стволов тогда они воспользуются этим временем.
        3. северный кавказ
          северный кавказ Вчера, 22:05
          +3
          Получается что окраине дали добро мочить наших, а нашим запретили даже огрызаться! Типа, им мочить можно, а нам умирать нужно!? Получается бред сивой кобылы! Я понимаю перемирие до первого выстрела оттуда. При прилёте оттуда перемирие прекращается и открывается огонь на поражение из всех оружейных систем! Такое перемирие принять можно. А тут получается, при ударе по щеке надо подставлять под удары всё тело!? И делать это добровольно!? Ну тогда уж всем членам правительства России надо в период перемирия ходить на передовой в полный рост! А что?! Ну убьют одного, за ним ещё сотня на убой выйдет! Главное чтобы идти на убой не переставали!
      2. Стирбьорн
        Стирбьорн Вчера, 19:54
        +16
        Цитата: леонидыч
        ну и по окончании режима тишины влупят по полной.

        Зачем ждать? Приказ же отдан - ответный огонь не открывать. Вот и влупят по полной, как раз на Рождество, у них же нет приказа!
      3. Комментарий был удален.
      4. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 21:00
        +6
        Что происходит непонятно, толи воюем толи хе.....ёй страдаем.

        Не, не воюем. Свошкаемся.
      5. frruc
        frruc Вчера, 21:03
        +1
        леонидыч ......проведут разведку без ущерба для себя. ну и по окончании режима тишины влупят по полной.

        Ха, полагаю, это случится намного раньше до окончания режима тишины. Я очень сильно удивлюсь, если эта тишина продлится хотя бы 1 час.
      6. Mher
        Mher Вчера, 21:50
        +2
        Воюет народ Ху.. ой страдает власть.
    5. opuonmed
      opuonmed Вчера, 20:00
      +6
      а че запад и сша зря что ли объявили о передачи оружия ! всу шас резервы и технику нагонит сша и запад не оленеводы же
    6. Sniper
      Sniper Вчера, 20:54
      +24
      иногда я и сам не знаю .. кто больший враг нашей армии!
    7. Xenofont
      Xenofont Вчера, 21:18
      -2
      Скидку можно сделать только на бурные праздники, последствия коих сказываются при принятии таких решений.
    8. Peter1First
      Peter1First Вчера, 21:31
      +7
      Такого подарка ВСУ даже не ожидали! Сейчас подвезут артиллерию поближе для безответного обстрела, перебросят подкрепления по дорогам без риска обстрела, подготовят авиацию для удара без риска её потерять, замутят контрнаступчик у каких-нибудь важных высот и пунктов! Да ещё скажут в медиа: "слабеющий израненый враг пытался развести нас на перемирие, но мы никакой пощады ему не дадим"... Вот я и спрашиваю: -Разве можно говорить о святых вещах с теми, для кого ничего святого нет? -Разве можно метать бисер перед свиньями?
    9. VovaVVS
      VovaVVS Вчера, 22:12
      0
      Где Украина и где Россия... Или это признание 4 новых обоастей России за Украиной?
    10. Андрей Великолепный
      Андрей Великолепный Вчера, 23:18
      +1
      В последнее время от происходящих событий на ум приходится только одна цитата из популярной комедии
      « Войско взбунтовалось !!!
      Говорят — Царь НЕНАСТОЯЩИЙ !!!!!»
    11. skaramaks27
      skaramaks27 Сегодня, 00:03
      +1
      да не будет никакого прекращения огня со стороны нацистов. там или католики или униаты, а Зе верит только в зеленые бумажки... так что не обольщайтесь, рождественская ночь будет тревожная.
    12. Умник
      Умник Сегодня, 00:13
      -1
      Что не сделаешь ради понтов? !!!!!!!!!!
  2. Комментарий был удален.
    1. ЗемлеПроходец
      ЗемлеПроходец Вчера, 19:39
      +16
      Вот-вот и получается какая-то нелепость, как в новости про одностороннее прекращение огня, которое Эрдоган предложил recourse
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Вчера, 19:46
        +11
        получается какая-то нелепость

        Это не нелепость. Так завуалированно пишут, чтобы не злить народ.
      2. BigMaxMack
        BigMaxMack Вчера, 20:47
        +4
        Эрдоган тут просто посредник, они в НАТО, если вдруг забыли..
    2. Николай310
      Николай310 Вчера, 19:39
      +6
      Эрдоган просто забыл Зеленского попросить...Султан и так знал,что вассал не откажет
    3. topol717
      topol717 Вчера, 19:47
      -23
      Цитата: ASAD
      Путин уже приказал прекратить огонь на рождество, друган Эрдоган попросил же!

      Откуда вы знаете чего попросил Эрдоган? Свечку при разговоре держали?
      1. Комментарий был удален.
      2. северный кавказ
        северный кавказ Вчера, 22:30
        0
        Неважно что Эрдоган просил. Важно какие цели Эрдоган преследует! Не просто так же его просьбы! Надеюсь и Путин не просто так объявил.перемирие. Может Эрдоган обещал ему стабильные поставки помидор! А что? Эрдоган окраине БТРы. Мы окраине газ. У всех стабильный бизнес! Все по мере сил вкладываются в окраину. И ЕС, и США. Может готовится дербан окраины пропорционально вложенным средствам?!
    4. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Вчера, 19:49
      +18
      Более того в сетях курсирует новость о том, что Путин сам в Рождество хочет посетить Донецк и там помолиться. Ну что сказать, хороший был человек, мастер спорта, в хоккей играл, Меркель цветы дарил, и рыбу красную. Как президент - это на любителя. А человек он был хороший, я уверен, меня не переубедить. Зато какая кончина - из храма прямо в рай.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 20:15
        +20
        Не хочется мне верить, в то что СВО спускают на тормозах, но что то мне подсказывает, что так оно и есть. Чубатые храмы РПЦ грабят, священников мучают а патриарх о каком то прекращении огня твердит. Странно это все как то..
        1. topol717
          topol717 Вчера, 20:33
          +7
          Цитата: Андрей Николаевич
          Чубатые храмы РПЦ грабят, священников мучают а патриарх о каком то прекращении огня твердит

          Подставь другую щеку, или вы про это не слышали?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Вчера, 20:42
            +3
            Вот смотрите..Первые христиане на смерть шли,но религию не предавали.А там,в Киеве в Лавре собралась "сходка(по другому и не скажешь)и порешили перейти к раскольникам...Ведь это не щеку подставили..
            1. solar
              solar Вчера, 22:12
              -1
              Не так все просто, там ситуация намного тоньше. Речь идет о переходе из одной православной церкви в другую, не менее официальную- Вселенский патриархат. Слово раскольники к ситуации мало применимо.
          2. StarWarrior
            StarWarrior Вчера, 20:54
            +7
            Некоторые из наших уже почти все части тела подставили...
            Рогозин например подставил... Не могу написать. Модератор не разрешает.
            1. AdAstra
              AdAstra Вчера, 21:04
              +3
              А что такого запрещенного в musculus gluteus?
              1. StarWarrior
                StarWarrior Вчера, 21:15
                +3
                Там не только это задето. Не хочу публично обсуждать топографическую анатомию.
              2. влад2000
                влад2000 Вчера, 21:24
                +5
                при такой роже у него не musculus gluteusе )))а то что запрещено писать )))
        2. BigMaxMack
          BigMaxMack Вчера, 20:48
          +4
          Цитата: Андрей Николаевич
          Не хочется мне верить, в то что СВО спускают на тормозах, но что то мне подсказывает, что так оно и есть. Чубатые храмы РПЦ грабят, священников мучают а патриарх о каком то прекращении огня твердит. Странно это все как то..

          Харьков с Херсоном же как то отдали. Пережили же?
      2. Кронос
        Кронос Вчера, 20:55
        +4
        Да не поедет он никуда, надо будет декорации создадут и скажут приезжал в Донецк.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Вчера, 23:09
        +4
        Полагаю, что было бы куда-как полезнее для хода и исхода СВО, если бы Путин ("Верховным" его уже не называю...), вместо этой, ставшей для него традиционной пиар - показухи, отдал приказ о начале нанесения регулярных, целенаправленных и массированных ударов по центрам принятия решений киевский нациков...

        На ДЕСЯТЫЙ МЕСЯЦ СВО, это был бы куда как бОльший подарок для православных в целом, и живущих на Донбассе, в частности...

        Тем более, что последних, ЕЖЕДНЕВНО, обстреливают уже ДЕВЯТЬ ЛЕТ. Путин, даже выторговав себе приказом на прекращение огня, условную безопасность во время гипотетического посещения Храма в Донецке, утором уедет...

        А православных Донбасса, ЕЖЕДНЕВНО ОБСТРЕЛИВАТЬ киевские нацики продолжат...
  3. RuAbel
    RuAbel Вчера, 19:38
    +24
    Чем же Эрдоган деда за фаберже держит?..
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 20:04
      +26
      Эрдоган держит Путина за помидоры, за зерновую сделку, за аммиакопровод в Одессу, за экспорт нефти, за газовый хаб, за строящуюся АЭС в Аккую, за наш гарнизон в Сирии.
      1. topol717
        topol717 Вчера, 20:34
        -7
        Цитата: StarWarrior
        за зерновую сделку, за аммиакопровод в Одессу, за экспорт нефти, за газовый хаб, за строящуюся АЭС в Аккую, за наш гарнизон в Сирии.

        Ну и как это все связано?
        Вам напомнить, что было после сбитого самолета? и кто кого держал? Вы думаете что то изменилось?
        1. StarWarrior
          StarWarrior Вчера, 20:41
          +16
          Путин всегда по первому свистку выполняет все хотелки Эрдогана:
          - хочу зерновую сделку!
          - пожалуйста!
          -хочу чтобы Россия сдала Херсон Украине!
          - пожалуйста!
          - хочу перемирие!
          - пожалуйста!
          Совпадение? Не думаю.
        2. аксельбант
          аксельбант Вчера, 20:55
          +10
          "Вам напомнить, что было после сбитого самолета?"
          а что было после сбитого самолёта? помидоры?
          1. StarWarrior
            StarWarrior Вчера, 21:16
            +6
            А что было, когда в прошлом году нашим кораблям ВМС РФ Турция не дала пройти в Чёрное море?
          2. влад2000
            влад2000 Вчера, 21:28
            +1
            и что было?)))повопили и все быстренько вернулось на круги своя.ну абрека какого то в тюрягу посадили типа который палил по летчику...кто знает...может и выпустили уже.да кому этот пастух нужен сто лет.токо счас путин от пердогана зависит больше чем пердоган от него)))захочет закроет весь серый импорт с европы.захочет откроет проливы для натовских кораблей.а что россия может?газ нефть перестать в турцию гнать?так сами и захлебнемся в ней.
      2. Сергей 777
        Сергей 777 Вчера, 21:51
        0
        Эрдоган держит Путина за помидоры, за зерновую сделку, за аммиакопровод в Одессу, за экспорт нефти, за газовый хаб, за строящуюся АЭС в Аккую, за наш гарнизон в Сирии.

        Я вот тут не понял.
        1. Путину наплевать на помидоры Эрдогана, это именно Эрдоган заинтересован в России как в рынке сбыта с/х продукции. Помните после чего Султан извинился за сбитый Су 24 ? В том числе и после запрета на импорт турецких овощей в РФ. Так что тут Эрдоган на 100 % зависит от нас а не мы от него.
        2. Зерновая сделка. Она выгодна Украине т.к позволяет получать валюту для войны. Она косвенно выгодна Эрдогану т.к он на ней пиарится. А выгода Путина ? Ну в глазах Запада мы договороспособны. Это хорошо ? Для любых думающих людей это хорошо. Ведь на земле есть страны и по мимо России и с ними придётся договариваться, как бы мы к США и ЕС не относились. СССР договаривался и после блокады Берлина в 40-х и после Корейской войны. Даже после Берлинского и Карибского кризисов договаривались. Так что быть договороспособным в чьих либо глазах это плюс.
        3. Аммиак. Аммиак нужен всем. Нам продать им купить. Его потеря это проблемы для всех. Прямо как история с МКС.
        4. Газовый хаб. Хаб это вариация на тему продажи энергии в Европу. Тут история удобна опять же всем. Взаимное удержание партнёров. Но РФ тут явно в лучшем положении, т.к у нас газ есть и как его продать мы найдём. Откажет Эрдоган продадим через прокладки в лице Индийских и Китайских фирм. А что ? Великобритания наш газ через Индию покупает ? Да. Вот и через любую другую страну купит, вопрос в цене и в том сколько нужно откатить британским чиновникам за закрытые глаза. А вот найдёт ли Эрдоган другую страну которая согласится строить у него хаб ? Думаю нет. Так что зависимость тут есть но она не критична. Да и хаба пока никакого нет. Пока только теория.
        5. АЭС. Ну тут всё вообще просто. Допустим завтра Турция разрывает контракт на строительство станции. В соответствии с договором ей придётся платить кучу денег за досрочный разрыв контракта. Это ей нужно ? Нет. Кто больше потеряет от этого ? Мы ? Нет. Нам почти все затраты вернут по договору, а вот турки получат дырку от бублика вместо АЭС. Понимают ли они это ? Да.

        Так что хватит паниковать.
        1. StarWarrior
          StarWarrior Сегодня, 01:16
          0
          В вашем списке нет только интересов русских людей исконно русских земель бывшей Украины от Ужгорода до Донецка, от Измаила до Чернигова, нет национального интереса России вернуть себе обратно мать городов русских Киев и город-герой Одессу.
          А это должно быть на первом месте у нормального правителя России такого как Пётр Великий, Екатерина Великая, Иосиф Сталин. А уже потом все коммерческие гешефты, о которых вы написали. Плохо, когда во главе большой страны стоит человек с психологией мелкого коммивояжера.
  4. donavi49
    donavi49 Вчера, 19:39
    +8
    призыв патриарха Московского и Всея Руси Кирилла


    Так это уже указание верховного:
    Указания Президента Российской Федерации Вооружённым Силам Российской Федерации

    Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

    Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.
    http://kremlin.ru/events/president/news/70330

    Кстати, Реджеп Эрдоган с Зеленским про демилитаризацию ЗАЭС говорили судя по официальному коммюнике, а не про пепремирие.
    "Обсудили сотрудничество наших стран в области безопасности, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на Запорожской АЭС. Захватчиков там не должно быть", – заявил Зеленский.

    Также президенты поговорили об обмене военнопленными при турецком посредничестве и о развитии зернового соглашения.
    "Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", – заявил Зеленский.
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 20:38
      +18
      У Украины есть четкие и однозначные цели в данной войне. Она все делает для их достижения. Перемирие в данном формате не приближает их к этой цели, соответственно его не будет. Все четко и однозначно.
      У нас нет целей и задач в СВО, соответственно возможно все что угодно. Он крутит барабан, что на нем выпадет то и делаем.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Вчера, 22:43
      0
      Захватчиков там не должно быть", – заявил Зеленский.
      Ну захватчики в данном случае тут Украина. Это она оттяпала у России часть территории и пустила туда интервентов. Хотя интервентов привечать окраине не впервой! И в 1918-м было, и в 1941-м. И сегодня. Правда Россия позволила окраине оттяпать часть российской территории. Как говорил ЕБН?! Берите суверенитета кто сколько может проглотить!? Привет сепары?! Что России теперь делать с сепаратистами? То что Киев делал с ЛДНР?
  5. Николай310
    Николай310 Вчера, 19:39
    +56
    да здравствует планета розовых пони!!!

    по-моему даже Николай Второй не был таким...

    многие называют президента Украины клоуном...ребят,а точно про Украину речь???
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 19:50
      +28
      Цитата: Николай310
      по-моему даже Николай Второй не был таким...

      боюсь что закончим так же как и тогда, только вот на горизонте не видно Большевиков, за то керинских как на шавке блох
      1. evgenii67
        evgenii67 Вчера, 20:47
        +11
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Николай310
        по-моему даже Николай Второй не был таким...

        боюсь что закончим так же как и тогда, только вот на горизонте не видно Большевиков, за то керинских как на шавке блох

        Большевиками могут стать те самые сотни тысяч бойцов прошедшие через свойну и их близкие, если это реально предательство. Любое перемирие на данном этапе = предательсьво, тем более одностороннее.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 20:57
          +6
          Цитата: evgenii67
          Большевиками могут стать те самые сотни тысяч бойцов прошедшие через свойну и их близкие
          проблема заключается в том что лидера не ма
          1. albert
            albert Вчера, 23:46
            0
            Цитата: Василенко Владимир
            проблема заключается в том что лидера не ма

            Спорно.О Ленине тоже тогда мало кто знал.А народ умеет самоорганизоваться , Донбасс тому пример.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 23:51
              +2
              Цитата: albert
              О Ленине тоже тогда мало кто знал

              ну далеко не так
              Цитата: albert
              А народ умеет самоорганизоваться

              ни когда, народ не самоорганизовывался, НИ НА КАКОМ УРОВНЕ
            2. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 23:57
              0
              Цитата: albert
              Донбасс тому пример.

              пример чему?!!!!
              народ сам не организовывался были лидеры
              кстати в том же Харькове оных не оказалось и в Одессе не было
    2. Комментарий был удален.
    3. BigMaxMack
      BigMaxMack Вчера, 20:51
      0
      Цитата: Николай310
      да здравствует планета розовых пони!!!

      по-моему даже Николай Второй не был таким...

      многие называют президента Украины клоуном...ребят,а точно про Украину речь???

      Тут комментарии про "укрорейх который должен сдаться" набирают отличный рейтинг, так что да, не удивляйтесь
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Вчера, 19:41
    +23
    Как новость аккуратно подана, как будто идёт обсуждение об объявлении рождественского перемирия) Нет, указ издали в одностороннем порядке.
  7. spirit
    spirit Вчера, 19:41
    +27
    Ну что?Кто там сегодня смеялся над Султаном, что он нас за дураков держит?Снимайте розовые очки ребята добро пожаловать в реальный мир fellow
  8. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 19:41
    +15
    стати у меня в последние время складываются такое впечатление что наши власти специально провоцирует население, это лишь предположение но это делается для того что бы дать моральное право, на будущие действия.. видь не для кого не секрет, что подавляющий процент населения не понимает что идет война... так что ждемс.. думаю все очень скоро станет ясно
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 19:48
      +30
      Цитата: incoggnoto
      видь не для кого не секрет, что подавляющий процент населения не понимает что идет война...

      подавляющее большинство не может понять действий руководства страны, при чем начиная с весны когда об Россию вытирали ноги на непонятных переговорах
      1. incoggnoto
        incoggnoto Вчера, 19:51
        -12
        скоро узнаем. но мне прям очень кажется что то наша власть задумала..
        1. guest
          guest Вчера, 23:01
          0
          Цитата: incoggnoto
          скоро узнаем. но мне прям очень кажется что то наша власть задумала..

          Да задумала, но ничего хорошего.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 19:55
      -13
      Олег , я не исключаю и такой вариант . На Путина давят со всех сторон , и Запад и Восток , чтобы он сел за стол переговоров с Зеленским . Путин уже не раз объяснял , что Киев не договороспособен и разговаривать будем только на наших условиях . В данный момент , объявляя одностороннее прекращение огня , Путин наглядно покажет что с Киевом дела не возможно вести .
      1. incoggnoto
        incoggnoto Вчера, 20:15
        -12
        это красивые слова.. я уже не верю в это.. как по мне задача властей щас дать понять обществу которое еще не понимает что идет война. я не верю что на Путина можно давить. уже не раз писали и говорили что он имеет всегда собственное мнение . время все расставит на свои места..
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 20:22
        +3
        Вы считаете,что Запад и Восток правильно поймут ?У них же на глазах шоры..И более того-слепоглухонемые
      3. северный кавказ
        северный кавказ Вчера, 22:52
        0
        . В данный момент , объявляя одностороннее прекращение огня , Путин наглядно покажет что с Киевом дела не возможно вести .
        А из России можно вить верёвки и загибать в бараний рог?
  9. Николай310
    Николай310 Вчера, 19:43
    +30
    как же мерзко от всего этого...в Чечне ребят предавали,Донбасс 8 лет предавали,прячась за минскими...никогда такого не было и вот опять...

    а потом говорят,а почему это у солдат мотивации нет...действительно...и откуда у них мотивация с такими гениальными решениями??? долбили,долбили эти бахмуты,соледары,марьинки и вот теперь на самом выходе снова-здорова и возможность украм отдохнуть,перегруппироваться и подкрепления притащить...
    1. Андрей Карпов
      Андрей Карпов Вчера, 20:22
      +9
      вот и делайте выводы зачем все эти СВО. все за бабло.
  10. Владимир М
    Владимир М Вчера, 19:44
    +16
    У нас теперь рулит Эрдоган? Что то последнее время все призывы Эрдогана исполняются. Я бы понял эти "жесты доброй воли", если бы гибли дети Путина, Оленевода...... И ещё, куда влупят украинцы во время этого прекращения огня и как Путин будет смотреть людям в глаза?
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 20:07
      +7
      Так русские же будут гибнуть в результате этого перемирия, не турки.
      Главное для Кремля - нефть, газ, зерно, удобрения будут идти по прежнему в Турцию.
    2. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 20:24
      +17
      Путина в очередной 1000-й раз обманули???
  11. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 19:44
    +34
    Это будет одностороннее перемирие - только со стороны РФ.
    Бандеровцы же будут мочить наших по полной и выбивать с ранее занятых большой кровью позиций.
    Будь проклят табачный олигарх Гундяй!
    Анафема тебе до седьмого колена всех твоих выродков за всех погибших со стороны РФ во время этого перемирия!
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Вчера, 19:47
      +8
      Гундяев, Шойгу, Суровикин и т.д. это все же просто люди на своих местах, что сверху скажут - то и делают. Сомневаюсь что свою инициативу им позволено проявлять.
      1. Николай310
        Николай310 Вчера, 20:02
        +6
        а начальство судя по всему у этих персонажей находится в Анкаре и зовётся Эрдоганом
    2. Николай310
      Николай310 Вчера, 20:03
      -1
      Кирилл вряд ли виноват...там персонаж повлиятельнее сегодня в Кремль звонил...и имя ему Султан Великого Турана Таип Реджеп Эрдоган...
  12. filibuster
    filibuster Вчера, 19:44
    +4
    Ребята да в Кремле и не только уже давно понятно, что не сможет Россия в текущих условиях победить Украину которой помогает Запад и ищет любые возможности выбраться из ямы.
    1. Никелиум
      Никелиум Вчера, 19:48
      +4
      Да нету у них никакого выхода кроме победы.
      1. filibuster
        filibuster Вчера, 19:51
        +5
        Так нет этой победы, это же должно быть уже понятно, вся СВО была спланирована на не верных данных и поэтому отсюда и нет ясных целей у Путина. Сейчас победа может быть только при геноциде украинцев, но это же явно не то что мы хотим.
        1. incoggnoto
          incoggnoto Вчера, 19:56
          +5
          а вы предпочитаете геноцид в РФ и развал страны ? я не верб что вы не понимаете какие последствия будут если мы сдадим назад.. поэтому мне ваши слова наталкивают на определенные мысли
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 20:16
            +17
            Цитата: incoggnoto
            я не верб что вы не понимаете какие последствия будут если мы сдадим назад..
            чем это грозит понимают ВСЕ, только вот проблема та эе что и в 91, НАС ни кто не спросит, а Ленина на броневике я не наблюдаю что бы в случае чего "вся власть советам"
            Цитата: incoggnoto
            поэтому мне ваши слова наталкивают на определенные мысли

            глупостей не пишите и будет вам счастье, что не верного написал "filibuster"?!!!
            генштаб мягко говоря обгадился при чем по всем пунктам, разведка, планирование, логистика, ситуация такова что если не вести войну жестко с полным уничтожением каких-то городов, а продолжать так как это идет, нас разотрут в тонкий блин
            ради интереса почитайте сайты украины и европы, границы 91 уже ни кого не устраивают и Россия в тех границах в которых она была даже на 13 год то же
            1. incoggnoto
              incoggnoto Вчера, 20:32
              -2
              то что обделались в начале СВО , тут вопрос быть не может это факт.. начнем с того что ресурсов у нас еще много.. запасы еще по советской техники большие. более того мы Ядерная страна.. в свое время многие не верили что Москва пойдет на СВО. а она пошла.. так вот тем кто не верит что РФ может применить ЯО посоветовал бы так же не нести чушь..
              более того очевидно что все будет решаться на поле боя.. и еще про ваше почитайте сайты..
              мне не нужно читать я и так понимаю что задача запада развалить страну.. поэтому и пишу что мы не пойдем сдавать назад.. понятно что будет трудно.. но другого выхода нет.
              1. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Вчера, 21:01
                +4
                Цитата: incoggnoto
                то что обделались в начале СВО , тут вопрос быть не может это факт..

                будем смотреть правде в глаза - ФАКТ, по идее руководство генштаба нужно было смещать
                Цитата: incoggnoto
                начнем с того что ресурсов у нас еще много.. запасы еще по советской техники большие.

                да не важно сколько техники и какой если мы её тупо не используем
                Цитата: incoggnoto
                более того очевидно что все будет решаться на поле боя.. и еще про ваше почитайте сайты..
                про что про наше почитать сайты?!
                яснее выражайтесь
                Цитата: incoggnoto
                поэтому и пишу что мы не пойдем сдавать назад..

                вы сейчас серьезно?!!!!!!
                а как называется сегодняшняя ситуация?!
                змеиный, киев, харьков, херсон
          2. filibuster
            filibuster Вчера, 20:42
            +5
            а вы предпочитаете геноцид в РФ и развал страны ? я не верб что вы не понимаете какие последствия будут если мы сдадим назад..


            Почему вы считаете, что не будет ровно таких же последствий если мы "не сдадим назад" и разрушим всю Украину до основания истребив/заставив убежать больше половины населения (без этого никакой победы не будет)?
            1. incoggnoto
              incoggnoto Вчера, 21:08
              -1
              потому что мне не 18 лет.. и я не либерал.. мозгов хватает понимать.. историю знаю.. и умею анализировать..
              1. filibuster
                filibuster Вчера, 21:55
                -2
                Ну если бы вы знали историю и тем более умели анализировать, то точно бы понимали что в текущей ситуации победы нет, а вы только бросаетесь фразами из пропагандистских ток-шоу.
          3. Евгений_Евгений
            Евгений_Евгений Сегодня, 00:14
            0
            я не верб что вы не понимаете какие последствия будут

            Никаких последствий не будет, даже если завтра сдать Донецк и Луганск. Саддам просидел после бури в пустыне 12 лет без ядерного оружия, Путин просидит до своей смерти, внутренняя политика под полным контролем Кремля.

            Всё, что случится после его смерти - его вина, выхолащивание институтов власти до полностью недееспособного состояния и отстранение общества от принятия любых решений - это его заслуги, уж никак не Украины и НАТО.
        2. Никелиум
          Никелиум Вчера, 20:00
          +17
          Геноцид - намеренное истребление мирного население. Победить можно если не участвовать в договорняках. Про геноциды - к фюрерам.
          1. incoggnoto
            incoggnoto Вчера, 20:07
            +3
            опять же не понимание того что мы щас воюем не просто за наши интересы а за выживания нашей нации. просто вспомните Ирак, Югославию и тд.. там было именно уничтожение населения.. более того против фюреров и воюем если вы забыли..
            1. filibuster
              filibuster Вчера, 20:30
              +7
              Подождите, а что угрожало нашей нации до 24 февраля?
              1. incoggnoto
                incoggnoto Вчера, 20:35
                -4
                вам не достаточно заявления и оланда и меркель...? никто не собирался решать это мирно... просто мы первые дали в морду... вот и все.. задача запада всегда была уничтожить страну..
                1. filibuster
                  filibuster Вчера, 20:40
                  +8
                  Еще раз что угрожала нашей нации?

                  задача запада всегда была уничтожить страну..


                  Где была такая задача, когда они планировали начать это и кто кстати планировал?
                  1. incoggnoto
                    incoggnoto Вчера, 20:47
                    0
                    вы классическими нарративами запада пишите.. для особо одарённых,
                    1. задача оттяпать у нас территорию Крыма минимум, а если вы забыли Крым это территория РФ. соответственно подразумевалась атака на нашу территорию.
                    2. захват территорий ЛНР и ДНР.. что являлось бы для РФ сильным поражение..
                    1. filibuster
                      filibuster Вчера, 20:56
                      +10
                      Какой Крым, они еще в марте были готовы зафиксировать все на границах до 24 февраля. О Крыме они стали задумываться ближе к лету увидев нашу реальную ситуацию. До 24 февраля даже самые упоротые украинцы не могли и мечтать о Крыме.
                      И ЛДНР я сомневаюсь, что они готовились отвоёвывать им тупо было нечем, им поставки оружия пошли сильно позже из-за нашего нападения.
                      1. incoggnoto
                        incoggnoto Вчера, 21:22
                        -4
                        Цитата: filibuster
                        Подождите, а что угрожало нашей нации до 24 февраля?

                        где связь? вы пытаетесь запутать в надежде что большинство не заметит..
                        Какой Крым, они еще в марте были готовы зафиксировать все на границах до 24 февраля.

                        сначала вы пытаетесь поставить под сомнение факт что нам что то угрожало. потом начинаете писать что мол там были готовы признать.
                        а потом
                        Цитата: filibuster
                        До 24 февраля даже самые упоротые украинцы не могли и мечтать о Крыме.

                        я сомневаюсь что вы вообще гражданин РФ.. пытаясь сделать картинку такой мягкой.. как раз упоротые не раз кричали про планы по захвату Крыма..
                        а после интервью меркельи оланда стало на 100% ясно.. просто мы раньше в морду дали..
                      2. filibuster
                        filibuster Вчера, 22:00
                        +3
                        сначала вы пытаетесь поставить под сомнение факт что нам что то угрожало. потом начинаете писать что мол там были готовы признать.
                        а потом


                        Я не то что ставлю под сомнение я прямо заявляю ни до 24 февраля ни даже сейчас нам как нации, Росссии как государству ни чего не угрожает извне, вся угроза у нас внутри, ситуация ровна такая же какую я уже видел в конце восьмидесятых.

                        я сомневаюсь что вы вообще гражданин РФ.. пытаясь сделать картинку такой мягкой.. как раз упоротые не раз кричали про планы по захвату Крыма..
                        а после интервью меркельи оланда стало на 100% ясно.. просто мы раньше в морду дали..


                        Я просто не ура-патриот и вижу, что сейчас идет очередной цикл заката очередного авторитарного правителя (ну судьба у нас такая живем от одного "вождя" до другого и периодически нам не везёт еще и страна вместе с со стареющим лидером “стареет”). Что касается Меркель то, во-первых, ее сейчас жестко прессуют, что она все это время с Путиным дружила и газопроводы строила, вот она и начала говорить, что все это время стояла рядом с Путиным с фигой в кармане, а во-вторых не напомните мне кто был инициатором и основным автором всех этим минских соглашений?
                      3. Василенко Владимир
                        Василенко Владимир Вчера, 22:15
                        +1
                        Цитата: filibuster
                        Я не то что ставлю под сомнение я прямо заявляю ни до 24 февраля ни даже сейчас нам как нации, Росссии как государству ни чего не угрожает извне

                        можно было бы привести ПРЯМЫЕ цитаты руководства западного мира и укрАниы о необходимости уничтожения России, только если вы их не видели до не увидите и сейчас
                      4. filibuster
                        filibuster Вчера, 22:32
                        0
                        Приведите прямые цитаты руководства Западного мира?
                      5. Василенко Владимир
                        Василенко Владимир Вчера, 22:49
                        +4
                        «Эта война должна быть выиграна на поле боя» Жозеп Боррель

                        «Есть 60 народов, которые были аннексированы, как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы, присоединенные к России. Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн» Лех Валенса

                        В конце июня Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, сформированная под эгидой Конгресса США, провела конференцию под наименованием «Деколонизация России. Моральный и стратегический императив».
                      6. filibuster
                        filibuster Вчера, 22:57
                        -2
                        Это лидеры западного мира? Ну тогда Медведев это наш лидер России, а Дугин идейный вдохновитель.
                      7. Василенко Владимир
                        Василенко Владимир Вчера, 23:14
                        +1
                        ну если конгресс сша и Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности для вас ни кто, смысл что то доказывать отпадает сам собой
                      8. filibuster
                        filibuster Вчера, 23:20
                        -4
                        На фоне заявлений о "деколонизации России" да они никто, они не определяют политику, не владеют административным ресурсом, их уровень такой же как у Киселева, когда он про "радиоактивный пепел" рассуждал.
                        Да я в прочем не настаиваю, нравится вам кушать пропаганду, кушайте. Только вот я помню, когда война с Германией началась, СССР свернул все торговые отношения с Гитлером, а у нас согласно вашим словам нас готовятся “деколонизировать”, а мы в лице Кремля хотим еще больше им ресурсов продать ищем способы обойти санкции.
                      9. sdtreew
                        sdtreew Вчера, 23:33
                        -1
                        ну вашу пропаганду мы точно кушать не будем, с чего вы взяли что это именно Кремль хочет кому-то ресурсы продать мне неизвестно, зато известно, как деколонизировавший Россию Сталин в 30-х годах продал так много хлеба, что это вызвало самый страшный в нашей истории голод, но в то же время это позволило вышвырнуть американские концессии и создать необходимую стране тяжёлую промышленность.
                      10. Василенко Владимир
                        Василенко Владимир Вчера, 23:53
                        0
                        Цитата: filibuster
                        их уровень такой же как у Киселева

                        это вы о конгрессе сша где власть передается по наследству
                        Цитата: filibuster
                        Только вот я помню, когда война с Германией началась, СССР свернул все торговые отношения с Гитлером, а у нас согласно вашим словам нас готовятся “деколонизировать”, а мы в лице Кремля хотим еще больше им ресурсов продать ищем способы обойти санкции.

                        и как это опровергает мои утверждения?
              2. guest
                guest Вчера, 23:10
                +1
                А про расширение НАТО на восток слышал? Враг всё ближе приближался к нашим границам и окружал нас.
                1. filibuster
                  filibuster Вчера, 23:13
                  -3
                  Я вот слышал что мы 30 лет ресурсы поставляли на запад и ни чего не "йкалось".
                  1. Василенко Владимир
                    Василенко Владимир Вчера, 23:55
                    -1
                    что вы хотите доказать?
                    продажность наших "элит"?
                    так с этим мало кто спорит
        3. Николай310
          Николай310 Вчера, 20:00
          +24
          а у Путина когда были ясные цели? без обид,но он 20 лет ставит задачи,за выполнение которых ни с кого не спрашивает...если раньше хоть как-то пытались тоже ВВП удвоить,то сейчас его окружение даже не начинает выполнять разумно понимая,что смысла суетиться нет и их никто не накажет...в крайнем случае,в Яндексе тёплое местечко найдут
          1. Sergej1972
            Sergej1972 Вчера, 20:56
            -6
            Да с того времени, когда была поставлена задача удвоения ВВП, она давно уже выполнена.
          2. sdtreew
            sdtreew Вчера, 23:36
            -3
            Цитата: Николай310
            он 20 лет ставит задачи,за выполнение которых ни с кого не спрашивает.

            Президент - не является властью, а значит не имеет полномочий спрашивать с кого-то, он может только уговаривать всех поступить так, а не иначе, не более.
            Читайте Конституцию.
        4. lopvlad
          lopvlad Вчера, 21:42
          -3
          Цитата: filibuster
          Сейчас победа может быть только при геноциде украинцев, но это же явно не то что мы хотим.


          единственно чего Россия и её народ не допустит это поражения России и если нужно будет президенту нанести ядерный удар по Украине,Европе и США то мы его всецело поддержим .
          Мы в Рай а они просто сдохнут
          1. filibuster
            filibuster Вчера, 22:04
            -3
            Рогозин еще в 2013 году говорил что США могут при первом ударе уничтожить до 90% наших ядерных сил это к слову о том кто сдохнет, а кто в рай.

            и её народ не допустит это поражения России


            Лихо вы за весь народ говорите я вот не уверен какие будут результаты опроса если сейчас опросить народ согласны ли они остановить СВО, вывести все войска с территории Украины, прекратить мобилизацию и пр. Шойгу заявлял, что со всей страны порядка 18 тысяч добровольцев пошло, вот она истинная поддержка этой СВО (или уже войны, по крайней мере Путин один раз так назвал)
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 22:17
              +3
              Цитата: filibuster
              вот она истинная поддержка этой СВО (или уже войны, по крайней мере Путин один раз так назвал)

              вы как борис надеждин, раз "Z" на машину не наклеил значит операцию на укрАине не поддерживаешь
              1. filibuster
                filibuster Вчера, 22:38
                -1
                Одно дело на словах, в интернете и даже наклейку на машину, а совсем другое прийти в военкомат, это точно так же будет работать и в сторону "народ не позволит проиграть" ну вот 18 тысяч со всей страны может и попробуют не "позволить", но миллион в росгврадии/полиции/фсб/ахмат им все объяснят.
                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Вчера, 22:51
                  0
                  Цитата: filibuster
                  народ не позволит проиграть

                  детский сад штаны на лямках
                  1. filibuster
                    filibuster Вчера, 22:53
                    0
                    Так это к пользователю lopvlad это он считает что народ не позволит Путину проиграть.
      2. donavi49
        donavi49 Вчера, 20:01
        +11
        А как достигается победа? С текущим верденом это на годы. Тут и экономика екнет, а дальше 17/91.

        Если будет то самое меганаступление, то что делать, если оно забуксует? Ну вот произойдет вклинение и прорывы на 10-15-20 км с упором в очередной угледар, токмачку, нескучное, благодатное-владимировку, которые с апрель-мая стоят на изначально неподготовленном фронте. И вот туда-сюда и многонедельные бои за улицу и пару домов. Каков план В - на этот случай?

        Также каков план, если европейцы не устанут, и как уже очевидно всем не замерзнут. Поэтому просить прощения не приползут, а будут милитаризироваться и минимизировать любые контакты с Россией, как это заложено уже в документах. Банально кто покроет выпавшие доходы? Особенно сейчас, когда нефти залейся и цена падает.
    2. incoggnoto
      incoggnoto Вчера, 19:48
      -11
      а вот это чушь, запад тоже должен понимать что есть еще Китай который ждет и готовится к Тайваню..
      поэтому писать такие вещи глупо..
      1. filibuster
        filibuster Вчера, 19:56
        +12
        Это чушь у вас Китай не будет делать резких движений, уже вроде должно быть вам понятно, зачем ему он в отличии от нашего президента умеет пока считать деньги.
        1. incoggnoto
          incoggnoto Вчера, 20:03
          -6
          как вы можете говорить за Китай.. военные обязаны готовить разные варианты.. поэтому писать что Китай не будет проводить свое СВО неправильно. ибо ресурсы запад тоже сильно тратит.. и они не безграничны.. более того для Китая это самое лучшие время для проведения операции.. не факт что еще такие возможности будут открыты.. и отвечая вашими же словами, про то что Китай умеет считать деньги.. именно поэтому шанс на то что операция будет проведена выше чем отказ от нее...
          1. Дмитрий Ригов
            Дмитрий Ригов Вчера, 20:14
            +4
            Просто Китай не сможет взять Тайвань быстро, а в случае эскалации/санкций и перекрытия Малаккского пролива экономика Китая сложится гораздо быстрее российской, там все таки миллиард безработных ртов будут, которые снесут любое правительство.
            1. incoggnoto
              incoggnoto Вчера, 20:23
              -2
              а почему не сможет? я вот сижу и чесно удивляюсь таким заявлениям.. Тайвань это остров.. то есть его можно закрыть полностью.. минимальное снабжение не в чет.. у Китая если вы забыли самый многочисленный флот в мире.. это раз..
              второй момент, о котором вы или не хотите говорить или не понимаете, что санкции это палка на 2 концах.. у запада в Китае подавляющие количество производств.. и Китайские граждане на порядок более требовательны к уровню жизни.. таким образом именно шанс на то что режим упадет где то на западе выше чем в Китае..
              1. Дмитрий Ригов
                Дмитрий Ригов Вчера, 20:44
                +2
                Тайвань тоже лыком не шит, оборонительные способности у него на высоком уровне. Армия Китая представляет угрозу для Тайваня только после высадки морпехов, но до острова-то им добраться не дадут, поскольку у Тайваня противокорабельных ракет отбиваться хватит с лихвой. Т.е. чтобы исключить угрозу для десантных кораблей Китаю придется буквально утюжить весь остров ракетами втруху, что полностью лишает смысла его захватывать.
                По поводу противостояния Запада и Китая - пока толстый сохнет, худой сдохнет, Китай тут будет на роли худого - без денег, ресурсов, технологий.
                1. incoggnoto
                  incoggnoto Вчера, 21:02
                  -7
                  если вы все такие умные то чего вы не в генштабе? Китай открыто заявлял что он рассматривает проведение именно военной операции против Тайваня.. ну наверно у Китайского генштаба больше информации чем у вас..
                  идем дальше, все производство находится в Китае.. да и Китай уже не 0 годов страна. крайне ваша теория не верна.. запад загнется раньше по причине того что там привыкли жить со всеми удобствами..
                  1. Болторез
                    Болторез Вчера, 21:25
                    +3
                    запад загнется раньше
                    С чего бы им (нам smile ) загибаться?
                    1. AdAstra
                      AdAstra Вчера, 21:31
                      +4
                      Да боюсь сэр что действительно не с чего. Чувствую у нас это быстрей получиться...
                      1. Болторез
                        Болторез Вчера, 21:37
                        +6
                        Вынужден заметить, что уровень жизни здесь все же упал. Не настолько катастрофично, как пишут ура-патриоты, но все же. И все чаще оппозиция задает вопрос - а зачем? России тоже жить и жить, если с умом- внутренний рынок не маленький, плюс большинство стран санкции просто не ввело- а те что ввели российские товары не особо и ждут на своих рынках.. Главное не проиграть- вот тут вам будет веселее.
                        Изначально мой ответ был о Китае- так вот, большинство " китайского хлама"- дешевого ширпотреба- уже давно производится в Индонезии, Лаосе и прочих бангладешах. Как-то так.
                      2. AdAstra
                        AdAstra Вчера, 21:54
                        0
                        У вас это наверное будет так "Our prayers should be for a sound mind in a healthy body." или может так "Little knoweth the fat sow what the lean doth mean. " Я думаю вы поняли о чем я и кто в русском варианте "who is who".
                  2. Аль Манах
                    Аль Манах Вчера, 21:34
                    +3
                    Напомните пожалуйста - когда в генштаб набирали умных?
                  3. filibuster
                    filibuster Вчера, 22:05
                    +1
                    Китай открыто заявлял что он рассматривает проведение именно военной операции против Тайваня.. ну наверно у Китайского генштаба больше информации чем у вас.


                    Да Китай недавно заявлял держите меня семеро если самолет с Пелонси приземлиться на Тайване и что?
                2. YanniKounnar
                  YanniKounnar Вчера, 21:16
                  0
                  " - sans argent, ressources, technologies."
                  :-) vous oubliez que "l'occident" vit sur des dettes alors que la Chine a un confortable stock d'avoir ...
                  D'autres part"l'occident" ne peut pas se passer de ce que produit la Chine (quasiment tout ce qui est acheté en occident est fabriqué en Chine ( médicaments, téléphone, ordinateurs, outils etc etc...)
            2. аксельбант
              аксельбант Вчера, 21:17
              -3
              " экономика Китая сложится гораздо быстрее российской, там все таки миллиард безработных ртов будут"
              а с чего вы это взяли? у китая будет огромный рынок сбыта- россия и страны снг, и неиссякаемый источник дешёвого сырья- россия и страны снг. так что, экономика китая не сильно просядет. а выпадающую прибыль покроют за счёт повышения цен на свои товары
    3. topol717
      topol717 Вчера, 19:54
      -11
      Цитата: filibuster
      что не сможет Россия в текущих условиях победить Украину которой помогает Запад

      Между не может и не хочет есть 2 большие разницы.
      1 ракета по Львову, и запад начнет биться в конвульсиях созывая Сов.Без ООН. Вторая по Варшаве и пригрозить третьей. На этом все противостоянии закончится. Дальше надо будет изымать свои 600 Ярдов в виде золотых слитков. И заканчивать с поставками ресурсов. налаживать крепкие отношения с КНДР, Китаем, Ираном и другими странами.
      А так да, эта курочка еще долго будет клевать.
      1. filibuster
        filibuster Вчера, 19:58
        +3
        Китаем.


        Да да, давайте станем зависимы от еще более коварного партнера.
        1. incoggnoto
          incoggnoto Вчера, 20:10
          -3
          причем тут зависимость? покажите мне хоть одно слово чо я писал про зависимость?
          я писал про то что Китай прекрасно понимает что для него щас лучшее время что бы взять Тайвань. ибо у запада на 2 направлениях не хватит ресурсов..
          1. filibuster
            filibuster Вчера, 22:08
            0
            Ну а как иначе если вы предлагаете приключиться на торговлю с Китаем, только он может что-то похожее на объёмы Запада нам предложит, но будучи единственным партнером выкрутит так руки что Запад меценатом покажется, да он уже собственно выкручивает руки.
            А второе вы все никак не поймете, что Китай сейчас считает деньги, профит от завоевания Тайваня и близко не покроет убытков, поэтому я бы предположил, что до следующего съезда КПК и переизбрания Си ничего не будет.
      2. Софкар
        Софкар Вчера, 20:31
        +3
        НЕ МОЖЕТ или НЕ ХОЧЕТ.
        Вы в этой ветке с filibuster просто расходитесь в дефинициях.
        Вот я могу дать соседу молотком по голове, если он меня бесит? Технически МОГУ - и молоток у меня есть и силы хватит. Но вот юридически как бы не могу, потому что меня посадят. И тогда это уже начинает выглядеть, как НЕ ХОЧУ.
        То есть я НЕ ХОЧУ наступления последствий.
        Может ли РФ технически превратить западную Украину в солт лейк. Допустим может! Но последствия доведены однозначно. Судя по всему всеми заметными участниками, включая и Китай и Турцию. И эти последствия личные и точечные.
        Например, что всей верхушке РФ остаток жизни жить в КНДР, если им повезет туда добраться, и если КНДР столько просуществует.
        1. topol717
          topol717 Вчера, 20:38
          +5
          Цитата: Софкар
          Предлагаете всей верхушке РФ остаток жизни жить в КНДР?

          Они и так все под санкциями, и если вы понимаете, то там заявляют о переговорах на Условии Украины. У этих товарищей теперь есть 2 дороги, в ЗАГС и в Тюрьму. Так вот в загс только через победу, и чем дольше возня тем ближе тюрьма.
          1. Софкар
            Софкар Вчера, 21:19
            0
            Цитата: topol717
            Цитата: Софкар
            Предлагаете всей верхушке РФ остаток жизни жить в КНДР?

            Они и так все под санкциями, и если вы понимаете, то там заявляют о переговорах на Условии Украины. У этих товарищей теперь есть 2 дороги, в ЗАГС и в Тюрьму. Так вот в загс только через победу, и чем дольше возня тем ближе тюрьма.

            Тут я с вами полностью согласен. НО. ЗАГС предполагается для РФ в целом, а за нарушения конвенциональных правил эти "братья невесты" соль прописали ПЕРСОНАЛЬНО "товарищу Саахову" (коллективному)
            И то что вы предлагали ранее:
            1 ракета по Львову, и запад начнет биться в конвульсиях созывая Сов.Без ООН. Вторая по Варшаве и пригрозить третьей.
            - эта клеточка на игре - это сразу "в тюрьму", причем персонально для пары сотен (тысяч) высшего эшелона управления.
            Поэтому они готовы на что угодно (лучшее из того что могут), но только не "ядерка".
            Если смотреть на развитие событий с этой точки, то все становится не противоречиво. И не нужно взывать "просто не хотите".
            Все что могут, но только "в рамках персонально доведенных" правил - все делают или пытаются.
      3. solar
        solar Вчера, 22:24
        0
        1 ракета по Львову, и запад начнет биться в конвульсиях созывая Сов.Без ООН.

        Вы не понимаете, какую ерунду пишете. Применение ядерного оружия по неядерному государству- это однозначное прекращение ДНЯО. Через пять лет в мире будет еще десяток ядерных государств, через десять- под полсотни. Нынешнее ядерное оружие ядерных держав обесценится. Это никому не нужно.
        1. albert
          albert Вчера, 23:50
          0
          Цитата: solar
          рименение ядерного оружия по неядерному государству- это однозначное прекращение ДНЯО. Через пять лет в мире будет еще десяток ядерных государств, через десять- под полсотни. Нынешнее ядерное оружие ядерных держав обесценится. Это никому не нужно.

          Чушь.Дняо и так не особо соблюдается, Израиль и Корея тому пример.
      4. Комментарий был удален.
    4. Николай310
      Николай310 Вчера, 20:01
      +10
      ну раз не сможет,то надо оставить парней на 36 часов под обстрелами без права на ответ??? надеясь на их крови прощение заслужить???

      раз твоя Россия не может,то уходи...пусть придёт тот,кто будет воевать и тот,кто найдёт нормальных "маршалов" вместо фанерных
    5. alexoff
      alexoff Вчера, 20:26
      +3
      Больше похоже что стремится вырыть себе яму поглубже
      1. StarWarrior
        StarWarrior Вчера, 21:04
        -1
        Зачем рыть новую яму? Она уже есть. Ганина яма испытана для этих целей в 1918 и снова готова принять всех желающих недалёких умом
    6. северный кавказ
      северный кавказ Вчера, 23:05
      -1
      Ну Советский Союз тоже воевал с коллективным Западом. И победил! Почему? Потому что были стальные гениталии!
      1. filibuster
        filibuster Вчера, 23:15
        +3
        Только в союзниках у нас были США и Англия, а сейчас они союзники Украины.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 23:56
          -2
          Цитата: filibuster
          Только в союзниках у нас были США и Англия

          при этом союзники успешно торговали с гитлером
  13. Shamil88
    Shamil88 Вчера, 19:45
    +22
    А путина решил играть в благородство на крови наших ребят и дал приказ о прекращении огня на сутки, дед совсем с дуба рухнул, в какой реальности они там живут? Этот хуже Ельцина тот хотя бы не играл в патриота, что ещё должно произойти чтобы он перестал играть в СВО? Он уже любые указания Эрдогана готов выполнять
    1. spirit
      spirit Вчера, 19:51
      +17
      Я бы сейчас на месте Свидомых, два дня ещё сильнее зарывался под землю в Бахмуте,раз такой аттракцион неслыханной щедрости.А потом Десантура и Вагнер ценой гораздо большей крови будут их оттуда выбивать,но что такое жизни солдат по сравнению с "красивым "жестом Цезаря hi
      1. BlackMokona
        BlackMokona Вчера, 19:56
        +13
        Цитата: spirit
        Я бы сейчас на месте Свидомых, два дня ещё сильнее зарывался под землю в Бахмуте,раз такой аттракцион неслыханной щедрости.А потом Десантура и Вагнер ценой гораздо большей крови будут их оттуда выбивать,но что такое жизни солдат по сравнению с "красивым "жестом Цезаря hi

        Зачем им зарываться? Они могут в атаку идти, Русским стрелять по ним будет запрещено приказом главнокомандующего, а сами ВСУ никаких договорённостей не подписывали и слов не давали, не стрелять.
        1. V.B.
          V.B. Вчера, 20:19
          +9
          Перебрасывать технику с запада можно сплошным потоком. Предательство на всех уровнях.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 19:46
    +18
    .... у мня других слов нет
    на кой ... этот цирк с конями нужно было устраивать в принципе, если все сливать в выгребную яму?!!!!!
  15. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Вчера, 19:47
    +13
    Ничего кроме предательства интересов России Не Вижу!!!
  16. Rusik.S
    Rusik.S Вчера, 19:47
    +13
    А путин обьявил перемирие. Очередной жест доброй воли, или что? Так действовать может только или идиот или предатель, других вариантов я просто не виуж
  17. Rage66
    Rage66 Вчера, 19:48
    +13
    5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Священнослужитель также указал время с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

    Опять началось. Поп Кирилл решил попиариться.
    Эти "православные" наводят огонь артиллерии на наших ребят. soldier
  18. Venara
    Venara Вчера, 19:48
    +11
    Обмен пафоса на здравый смысл. Дали передышку врагу. Принципиальному врагу. Кому от этого легче/лучше?
  19. Chem1st
    Chem1st Вчера, 19:49
    +21
    поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине..

    Ребята, да он же у нас в полном неадеквате.... Что-то мне страшно стало....
    1. AdAstra
      AdAstra Вчера, 20:36
      +4
      Не вам одному"""""
  20. ГенералШахиматович
    ГенералШахиматович Вчера, 19:49
    +17
    Простите, наш президент - маразматик.
  21. ximkim
    ximkim Вчера, 19:53
    +12
    Надо все бункера для президента в России на годиков пять закрыть , так как недостаток солнечного света приводит к потери здравого смысла.
  22. Dizel200
    Dizel200 Вчера, 19:55
    +7
    Ну а что,теперь есть конкретные лица которые должны понести ответственность если что случиться во время исполнения их желаний и приказов.
  23. nikolas 83
    nikolas 83 Вчера, 19:55
    +18
    Солнцеликий милосердный.Тьфу.Слов нет одни маты.Ждем наступления нациков и теракты в рождество.Не удивлюсь если нацики фронт прорвут.А на пасху ждем пасхальное перемирие.Народу плюнули в лицо в очередной раз.
    1. RuAbel
      RuAbel Вчера, 20:09
      +7
      А на Крещение? Повзводно, голышом да в Бахмутку!
    2. V.B.
      V.B. Вчера, 20:21
      +4
      А может, так задумано, просто сдать позиции и уйти?
  24. ximkim
    ximkim Вчера, 19:56
    +9
    Цитата: spirit
    Я бы сейчас на месте Свидомых, два дня ещё сильнее зарывался под землю в Бахмуте,раз такой аттракцион неслыханной щедрости.А потом Десантура и Вагнер ценой гораздо большей крови будут их оттуда выбивать,но что такое жизни солдат по сравнению с "красивым "жестом Цезаря hi

    Это все, клиника.
    И самое страшное , что эта клиника продолжится и после выборов 2024г.
  25. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 19:57
    +11
    А все таки Советская власть была права в борьбе с мракобесием!
    Красная Армия победила фашистов потому что была атеистической и верила в силу разума, а не в предрассудки.
    Иначе бы вот с такими перемириями про... ли бы наши деды Великую Отечественную войну.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 20:23
      +10
      Но РККА не устраивала перемирий 7 ноября, так как по ту сторону линии фронта были под оккупацией наши сограждане-коммунисты. И вообще никаких перемирий не устраивала
  26. Николай310
    Николай310 Вчера, 19:57
    +18
    ещё что хочется отметить,это всю убогость нашей пропаганды...

    ребята,вы же там с ордами поляков воюете,другими толпами наёмников(которые мужественный Конашенков сводками целыми сотнями уничтожает),да и вообще с сатанистами...

    так вот ответьте,на кой ляд сатанистам ваше Рождество??? да и поляки свой праздник уже отметили...если Кирилл и Путин не в курсе,то католики своё Рождество немного в другой день празднуют...

    такое ощущение,что Путина просто сливают...а он настолько обжился в своём розовом мире пони,что потерял последнюю связь с реальностью...

    пацаны-то в чём виноваты???
  27. samarin1969
    samarin1969 Вчера, 20:02
    +9
    Операция идёт по традициям бизнеса: инфографика, пресс-подходы, "презентации" новых "филиалов"... Теперь вот такой убогий "паблик рилейшинс".

    Просто - "конец света": "Когда море станет сушей, а ночь днём. Когда клоуны станут президентами, а пр. ..." am
  28. dandi
    dandi Вчера, 20:04
    +10
    Блин,я уже с некоторым содроганием жду очередных новостей...Ну что вот делать с этим?!!Как бороться с захлёстывающими эмоциями на реакцию о принятии решения,после которого с большой долей вероятности ,да наверняка, будут жертвы с нашей стороны? Это уже мазохизм какой-то. Нас спасёт, наверное, наш, свой ,,Пиночет,, отечественного розлива? Не знаю уже....
    1. Николай310
      Николай310 Вчера, 20:09
      -6
      угу...а Пиночетом этим станет Навальный и тогда живые позавидуют мёртвым...у России есть прекрасный пример как нужно поступать...но нет,мы будем пиночетов и муссолини звать
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 20:51
        +2
        Зачем сразу Навальный?Почему нельзя из действующих командиров бывших республик Донбасса,а теперь регионов России?
  29. RuAbel
    RuAbel Вчера, 20:07
    +12
    А ведь найдутся дураки, и службы в храмах устроят в прифронтовой полосе...
    1. Андрей Карпов
      Андрей Карпов Вчера, 20:11
      +6
      ждем блин сотню новых "макеевок". это капец просто
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 20:53
        +3
        Вот тут не надо ванговать.И так на душе тошно..
  30. Комментарий был удален.
  31. donavi49
    donavi49 Вчера, 20:10
    +4
    Кстати, если посмотреть погоду, то это перемирие гарантирует прохождение января с теплом.

    Киев - самые лютые холода до 8 января (до -11), а 9 уже -5-8, дальше -2 +5 фактически до конца месяца.
    Харьков - до -13 в воскресенье. Дальше потепление.

    Условно, если следующий удар будет 11-12 января и позже, то даже в худшем сценарии с полным блэкаутом, системы не разморозятся. Фактически единственный шанс на критический ущерб, это как раз рождественские заморозки.
  32. AdAstra
    AdAstra Вчера, 20:11
    +18
    Новость на мэйл
    "Путин поручил ввести режим временного прекращения огня на линии соприкосновения в зоне СВО"
    Как говорится без комментариев... request am
    Но я больше слова плохого не скажу про тех кто уехал в грузию и другие казахстаны. Так как то о чем я читаю это чистой воды шизофрения или даже вообще не знаю что и очень сильно мотивирует на передовой recourse
  33. Николай310
    Николай310 Вчера, 20:12
    +8
    а лично Пу я предлагаю крестить лоб в ночь на 7-е в храмах города Шебекино. и по полной насладиться своим "перемирием"
  34. Обычный
    Обычный Вчера, 20:13
    +9
    С точки зрения военных действий несусветная глупость. А с точки зрения того, что объясняют это большим количеством православных, наверно жест понятен, но только теоретически. Враг коварен, подл, беспринципен, лжив. Как можно договариваться с тем, кто лжет как дышит? То есть 8 лет не просили по Донбассу на Рождество прекращать огонь шумеров, когда же СВО началась начались танцы с бубном.Странное СВО, сейчас жителей Донбасса молотят во много раз больше, чем за 8 лет предыдущих. В чем смысл тогда? Пришли освободить и больше угробить? Говорил и повторю, народ много может стерпеть и простить, кроме глупости и слабости.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 20:28
      +4
      Цитата: Обычный
      С точки зрения военных действий несусветная глупость. А с точки зрения того, что объясняют это большим количеством православных, наверно жест понятен, но только теоретически. Враг коварен, подл, беспринципен, лжив. Как можно договариваться с тем, кто лжет как дышит? То есть 8 лет не просили по Донбассу на Рождество прекращать огонь шумеров, когда же СВО началась начались танцы с бубном.Странное СВО, сейчас жителей Донбасса молотят во много раз больше, чем за 8 лет предыдущих. В чем смысл тогда? Пришли освободить и больше угробить? Говорил и повторю, народ много может стерпеть и простить, кроме глупости и слабости.

      Вы не поняли всей ситуации. Никто ни с кем не договаривается. Просто односторонний шаг России.
    2. solar
      solar Вчера, 22:29
      0
      Как можно договариваться с тем, кто лжет как дышит?

      Все еще хуже. Никто ни к кем не договаривался.
  35. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 20:14
    -4
    Не верующий, но свое мнение скажу: "Они сатанисты, американская линия больных"!
    От них можно ждать что угодно, поэтому надо упредить!!!
  36. V.B.
    V.B. Вчера, 20:15
    +8
    В Российской истории уже был подобный деятель- Пётр III. Он обратно просто так отдал Фридриху II Пруссию с Кёнигсбергом, сдал Берлин, заключил мир с проигравшим королём. Русскому офицерству это стало нестерпимо и вилочку он получил в шейку. Не дают покоя сомнительные лавры предателя.
    1. Николай310
      Николай310 Вчера, 20:21
      +10
      у Петра Третьего была жена...которая хоть и герцогиня Ангальтцербская,но по факту оказалась русее всех русских...а у этого что? Кривоногих и Кабаева? с Рогозиным и Милоновым?
      1. аксельбант
        аксельбант Вчера, 21:31
        0
        "и Милоновым"
        милонов, кстати, наводчиком на пушке служит, в отличие от царского волка, который водку жрал по ресторанам
  37. АндрейКа54076
    АндрейКа54076 Вчера, 20:17
    +10
    Как уже всех достали эти кремлёвские миротворцы со своими жестами доброй воли... 36 часов для начала наступления, безответных ракетных обстрелов и убийства наших ребят!
  38. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 20:17
    +1
    Подоляк заявил, что «Украина не атакует чужую территорию» и что «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий.
  39. Saler
    Saler Вчера, 20:19
    +1
    И как теперь нашим солдатам нельзя отвечать на обстрелы и атаки противника?
    Когда бьют по левой щеке поставлять правую или прямо лобик? sad
    Кому нужно этот перемирие?
    Нацистов бить до последнего! angry
  40. Николай310
    Николай310 Вчера, 20:19
    +6
    Гурулёв назвал рождественское перемирие глупостью...на моей памяти что-то не вспомню,чтобы депутаты ЕдРа так прямо говорили о указивках своего верховного...

    похоже,Пу начинают валить...и самое главное,что он сделал всё,чтобы за него НИКТО не вышел...ну может кроме отдельных церберов из 2-го(если не ошибаюсь)полка Росгвардии
    1. AdAstra
      AdAstra Вчера, 20:28
      +5
      Какие отдельные церберы, вы забыли про 40 000 гваргейцев из Чечни или вы думаете им там по простоте душевной уц сделали?
      1. albert
        albert Вчера, 23:52
        0
        А с числом бойцов в СВО это не сравнится.
  41. alexoff
    alexoff Вчера, 20:19
    +10
    Остается надеяться что войска не станут исполнять этого маразматического приказа
    1. Комментарий был удален.
  42. Николай310
    Николай310 Вчера, 20:23
    +10
    такое ощущение,что самые ярые патриоты России сейчас в Киеве(или Львове) именно их упёртая тупость не дают "великому" Пу и его фанерному фельдмаршалу слить просто всё...

    про патриотизм Зеленского к России,конечно же,сарказм...но то,что на планете розовых пони патриотов России просто нет-это теперь утверждённый факт
  43. Codett
    Codett Вчера, 20:24
    0
    Это странное поведение руководства, может быть пиар акция или что то ещё, какие действия предпримет противник, если наши не будут стрелять, я думаю что все хорошо понимают, вопрос понимают ли это начальники в больших кабинетах. Если нет то быть беде, хотя надеюсь что всё образумится.
  44. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 20:28
    +8
    Пребывают ли наши власти в иллюзиях по поводу того, что украинская сторона тут же поддержит такое начинание - отдельный вопрос

    Стратеги хреновы.
    Интересно, известны ли им слова Суворова: "Одна минута решает исход баталии, один час - исход кампании, один день - судьбы империй".
    Целые сутки xoxлам на перегруппировку. Ну-ну...
    На кого работает султан, призвавший прекратить огонь в одностороннем порядке - понятно. Но на кого работает наш Святейший, призвавший сделать то же самое?
  45. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:30
    -9
    Киевский режим прокомментировал призыв патриарха Московского и Всея Руси Кирилла к рождественскому перемирию на Украине и Донбассе. Напомним, что ранее глава Русской православной церкви отметил важность этого светлого православного праздника для всех верующих и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия хотя бы на одни сутки.

    Дьявольщинны слова украинского советника Зеленского. На день братоубийство нехочет остановить! Нехристь киевская!!!
  46. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Вчера, 20:31
    +2
    Точно сатанисты, украинцы и натовцы с еэсовцами. Пишу последнее слово и читаю - эсэсовцы...
  47. al3x
    al3x Вчера, 20:32
    +2
    Они в честь праздника ещё и долбить начнут с двойной силой. А наши что же? 36 часов наблюдать просто будут? Как так то...
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Вчера, 20:54
      +7
      И как вы это представляете? Киевские партнёры будут долбить, а наши бойцы будут сидеть в окопах и молиться- да болт они забьют на это перемирие большой и толстый, и ответка прилетит уважаемым киевским партнёрам. Других вариантов я не вижу, это не ситуация перед 22 июня 1941 года, когда боялись спровоцировать Гитлера.
      1. al3x
        al3x Вчера, 23:39
        0
        Надеюсь, что так и будет. Посмотрим. Ещё бы не помешало по окончании этого "перемирия одностороннего" отутюжить за все пропущенные 36 часов. Прям 08.01 с 00:01
  48. Житель Урала
    Житель Урала Вчера, 20:32
    +2
    Фактически ВСУ будет сутки утюжить наши позиции, спокойно пополнять боекомплект и производить ротацию, а у наших будет строжайший запрет на ответку. Не подчинятся, скорее всего корпуса ДНР, и потом будут наказаны сверху, поскольку формально уже входят в армию РФ.
  49. g_ae
    g_ae Вчера, 20:36
    +5
    Ну, видимо некоторым любителям "жестов доброй воли" нравится, когда им рагули в рожу плюют. Мазохизм, однако. Ничему жизнь не учит. Осталось Зелябобуса с бандой "партнёрами" назвать. Тфу, гадость какая!
  50. arnulla
    arnulla Вчера, 20:37
    +12
    У Путина понты и балабольство уже давно перевешивают реально полезные для страны дела