Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги

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Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы

(...) в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). По решению суда они арестованы на два месяца

В Челябинской области предотвращена попытка совершить диверсию на железной дороге, сотрудники ФСБ задержали троих российских граждан, готовивших поджог тяговой подстанции одной из станций Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщили в управлении спецслужбы по региону.Согласно сообщению, троих диверсантов взяли с поличным в момент подготовки диверсии на одной из станций ЮУЖД, название не раскрывается. Сотрудниками ФСБ удалось предотвратить уничтожение тяговой подстанции, что могло привести к остановке движения ж.д. транспорта. Связаны ли задержанные со спецслужбами Украины, не раскрывается.- говорится в сообщении.Когда произошло задержание не уточняется, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, Центральный районный суд Челябинска вынес в отношении диверсантов решение об аресте, они отправились в местное СИЗО. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.- подтвердили в УФСБ.