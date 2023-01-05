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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги

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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги

Фото иллюстрационное



В Челябинской области предотвращена попытка совершить диверсию на железной дороге, сотрудники ФСБ задержали троих российских граждан, готовивших поджог тяговой подстанции одной из станций Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщили в управлении спецслужбы по региону.

Согласно сообщению, троих диверсантов взяли с поличным в момент подготовки диверсии на одной из станций ЮУЖД, название не раскрывается. Сотрудниками ФСБ удалось предотвратить уничтожение тяговой подстанции, что могло привести к остановке движения ж.д. транспорта. Связаны ли задержанные со спецслужбами Украины, не раскрывается.

Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы

- говорится в сообщении.

Когда произошло задержание не уточняется, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, Центральный районный суд Челябинска вынес в отношении диверсантов решение об аресте, они отправились в местное СИЗО. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

(...) в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). По решению суда они арестованы на два месяца

- подтвердили в УФСБ.
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59 комментариев
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  1. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 21:26
    +5
    Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года

    Статья 68. Диверсия

    Совершение с целью ослабления Советского государства взрывов,
    поджогов или иных действий, направленных на массовое уничтожение
    людей, причинение телесных повреждений либо другого вреда их
    здоровью, на разрушение или повреждение предприятий, сооружений,
    путей и средств сообщения, средств связи либо другого
    государственного или общественного имущества, а равно совершение в
    тех же целях массовых отравлений или распространение эпидемий и
    эпизоотий - наказывается лишением свободы на срок от восьми до
    пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от
    двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией
    имущества.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 22:38
      +1
      Связаны ли задержанные со спецслужбами Украины, не раскрывается.
      Значит есть причины. Может кто-то был перевербован. bully
    2. gsev
      gsev Вчера, 23:20
      +4
      Цитата: StarWarrior
      Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года

      Статья 68. Диверсия

      Если украинское государство считается нацистким, то во время войны с ним диверсантов и шпионов необходимо расстреливать или вешать. Иначе поток диверсантов не сократиться. Украинцы готовы хорошо платить за вредительство, а российское телевидение с 1990 года всех учило, что деньги не пахнут.
      1. StarWarrior
        StarWarrior Сегодня, 00:00
        +2
        Нам колониальная, навязанная пьяному Ельцину его американскими советниками Конституция РФ 1993 года это запрещает - по ней смертную казнь можно применять только за преступления против жизни, а не против государства и его безопасности. США когда писали для РФ эту Конституцию всё продумали. Путин её менять не хочет.
  2. sgrabik
    sgrabik Вчера, 21:28
    +3
    Тварей на пожизненное лишение свободы, куда нибудь в "Полярную сову".
    1. AdAstra
      AdAstra Вчера, 21:29
      +14
      И всю жизнь их кормить, нет уж, лоб зеленкой и все дела.
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 00:48
        0
        Цитата: AdAstra
        И всю жизнь их кормить,

        По статистике эта жизнь очень не долгая...
    2. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 21:32
      +5
      И мы, законопослушные налогоплательщики, будем 15 лет кормить этих паразитов своими налогами в бюджет, которые не будут там работать и не принесут Родине пользы ни гроша, а потом выйдут оттуда и будут мстить стране?
    3. zloybond
      zloybond Вчера, 22:49
      +3
      Бессмысленно. Таких или на рудники , или разминирование или к стенке. Просто так их кормить нельзя. Помню был какой то фильм пленные ползали в песке разминировали берег.... вот таким макаром пленные артилеристы, саперы, нацисты, сбушники, нацбатовцы должны ползать по минным полям и разминировать...
  3. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 21:28
    +3
    Сейчас без всякого кодекса с ними отработают. И исчезнут как будто их и не было. и Никаких пожизненных и никаких сроков и нет официальной вышки. Просто исчезнут. А потому что нечего злоумышлять...
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 21:39
      -3
      Цитата: голос_разуma
      Просто исчезнут.

      Как азовцы исчезли? wink Это шутка конечно, но в каждой шутке есть доля шутки.
      А что делать с диверсантами и вредителями на государственных постах? Это я про тех, кто туфтит при мобилизации, кто выдает мобикам спальники и рюкзаки, которые рвутся в первый же день? Кто закрывает глаза на торговлю паленой водкой прямо у КПП мобилизационного центра? Кто селит батальон в одном здании с БК, в 20 км. до линии фронта?
      Как быть с ними? Не говоря уже о тех, кто устраивает договорняки по обмену нациков, зерну, аммиаку, газу, нефти и многое другое, что во время войны считается как минимум халатностью? wink
      1. голос_разуma
        голос_разуma Вчера, 22:13
        0
        Вы если так душой за отечество болеете и так неравнодушны к согражданам, то почему
        Цитата: Ингвар 72

        кто выдает мобикам спальники и рюкзаки,
        почему такой унижительный термин употребляете? не стыдно? сами вы видимо под мобилизацию не попали. ваши родные и близкие тоже, так чего же свысока то так?
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Вчера, 22:32
          0
          Цитата: голос_разуma
          почему такой унижительный термин употребляете? не стыдно?

          Опять вас больше волнуют междометия, а не суть. Мобиками называют себя сами мобилизованные.
          По сути заданных вопросов как обычно ответов не будет? wink
          Ведь проблема с диверсантами на высоких постах стоит гораздо острее, чем с теми, о ком речь в статье.
          Но у провластных охранителей задачи ведь другие, да?
    2. gsev
      gsev Вчера, 23:22
      0
      Цитата: голос_разуma
      Просто исчезнут.

      Полезнее расстреливать прилюдно. Отаустили иностранцев пойманных в Мариуполе, теперь на украинское сафари отстреливать российский спецназ едут стажеры со всего мира.
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 21:29
    +10
    украинцы расползлись по всей России ... их на вахте нефтяных и газовых месторождений много (а это объекты первой и второй категории опасности) ... и вся эта шушера потенциальные террористы ... я даже не преувеличиваю ... строже за всеми выходцами с шумерии нужно следить ... ещё строже
    1. incoggnoto
      incoggnoto Вчера, 21:40
      +1
      нет такой нации как украины... это русские которым промыли мозги за 30 лет. и мы в это сами виноваты..
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 22:44
        +3
        Цитата: incoggnoto
        нет такой нации как украины... это русские которым промыли мозги за 30 лет. и мы в это сами виноваты..

        Что-же теперь, голову пеплом 30 лет посыпать?
        С Божьей помощью будем вразумлять и Беса изгонять winked
        1. Rustic
          Rustic Сегодня, 01:08
          0
          Что-же теперь, голову пеплом 30 лет посыпать?
          Зачем? Ошибки надо исправлять. Всех упоротых по столбам развешать и все дела.
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 23:24
        +4
        Была масса людей, которая себя считала украинцами и при Советской власти. Да и официальная позиция КПСС и входящей в неё Компартии Украины заключалась в признании украинского народа как родственного русскому народу, но отдельному от него. Масса советских украинских деятелей культуры себя русскими не считали. Моя точка зрения - есть украинцы, малороссы как часть, субэтнос русского народа, наряду с Великороссии и белорусами. При этом на Украине живёт и масса великороссов.
      3. Andron78
        Andron78 Сегодня, 00:27
        0
        Хватит уже во все винить себя. Они кормились с нашей руки и одновременно зубы точили, чтоб укусить побольнее. Сущьность у них такая
  5. двп
    двп Вчера, 21:30
    +7
    Пора уже вводить практику петли на шею,как в Великую Отечественную войну для таких деятелей.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 22:45
      +2
      Цитата: двп
      Пора уже вводить практику петли на шею,как в Великую Отечественную войну для таких деятелей.

      Кто-то боится, что их за это вычеркнут из "цивилизованного" запада.
    2. свой1970
      свой1970 Вчера, 23:08
      0
      Цитата: двп
      Пора уже вводить практику петли на шею,как в Великую Отечественную войну для таких деятелей.

      Помогало?
      Бандеровцы в 3 раза(!!!) дольше чем Вермахт воевали в СССР...
      В Китае 26 лет расстреливают за коррупцию.
      Помогает?
      В исламе 1300 лет женщин за блуд побивают камнями на плошадях.До смерти...
      Помогает?
  6. Ныробский
    Ныробский Вчера, 21:31
    +4
    Молодцы опера, вовремя отработали и остановили этих утырков.
    Сомневаюсь, что это были "самоорганизованные и инициативные" граждане, без поддержки извне. Тут вроде как не так давно за террористическую деятельность высшую меру ввели в виде пожизненного заключения, вот и надо этих "сочувствующих бандерлогам" по ней определить, а не 15 лет с возможностью УДО.
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 21:35
      -2
      суд пожалеет и отпустит их под условно. Пгавозащитнички поднимут вой о "массовых гепрессиях кговавого гежима".
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 22:54
        +4
        Цитата: StarWarrior
        суд пожалеет и отпустит их под условно. Пгавозащитнички поднимут вой о "массовых гепрессиях кговавого гежима".

        Кстати, в ихнем государстве с террористами разговор длится не более эха от выстрела bully
        1. Rustic
          Rustic Сегодня, 01:11
          0
          Кстати, в ихнем государстве с террористами разговор длится не более эха от выстрела
          А они что, совсем идиоты сами себе вредить? Они вредят исключительно другим.
      2. gsev
        gsev Вчера, 23:28
        +1
        Цитата: StarWarrior
        Пгавозащитнички поднимут вой о "массовых гепрессиях кговавого гежима".
        Будто они без этого не воют до хрипоты?! Громче уже некуда! А потом стоило их припугнуть слегка-слегка и все они перебрались выть на Запад. Здесь их все равно не слышно.
  7. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 21:32
    +5
    А могли бы люди пострадать , там такое интенсивное железнодорожное движение . Если собираешься забрать чью то жизнь , будь готов отдать и свою . Закатать гадов по максимуму .
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 22:49
      +2
      Цитата: Vyacheslav57
      Если собираешься забрать чью то жизнь , будь готов отдать и свою .

      Сейчас начнут ныть "А нас за Шо!" belay Простите, Бес попутал...
    2. gsev
      gsev Вчера, 23:29
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Закатать гадов по максимуму .

      Допросить с пристрастием и расстрелять, если не согласятся на двойную игру и не проведут ее с пользой. На родине Демократии - Великобритании в войну поступают именно так, правда там шпионов вешают.
  8. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 21:37
    +2
    Надеюсь мерить им будут по новому, то есть до П. Ж. чтоб уроком стало.
    1. Хронос
      Хронос Вчера, 23:36
      0
      Цитата: Ропот 55
      Надеюсь мерить им будут по новому, то есть до П. Ж. чтоб уроком стало.

      ПЖ не может быть по определению - преступление не окончено.
  9. bubalik
    bubalik Вчера, 21:39
    +4
    ,,,раньше называли кража цветмета,
    а теперь диверсия.
    Все по Чехову.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 22:02
      +4
      Цитата: bubalik
      ,,,раньше называли кража цветмета,
      а теперь диверсия.
      Все по Чехову.

      Нет Сергей, вменяется именно подготовка поджога «тяговой подстанции», а не кража «дросселя».
      1. Комментарий был удален.
  10. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 21:46
    +3
    Явно работали на укропов. Американцы платят, укропы вербуют.
    Ведь если поджог военкомат, отмазка не хотел мобилизоваться, еще под вопросом. А здесь конкретная диверсия, не люблю поезда тут уже не прокатит!
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 22:56
      0
      Цитата: Fizik13
      Явно работали на укропов. Американцы платят, укропы вербуют.!

      Конечно. yes Ищи, кому выгодно.
    2. Rustic
      Rustic Сегодня, 01:15
      0
      Явно работали на укропов.
      Да не просто работали. А судя по тому как упорно не пишут кто и откуда. Это и есть самые настоящие укропы из вновь прибываших и получивших гражданство. Ну действительно, не сознаваться же ФСБ что сперва сами лоханулись и их сюда пустили?
  11. lopvlad
    lopvlad Вчера, 21:53
    +2
    Без смертной казни террориста-диверсанта с конфискацией всего его имущества и его семьи количество подобных тварей будет только расти.
  12. iouris
    iouris Вчера, 21:57
    +3
    Диверсия на Южно-Уральской жд во время войны с США... Это серьёзно. Сколько будет длиться суд?
  13. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 21:59
    +1
    Если доказательная база есть, то определить предателей в острог на долгие года.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 22:58
      +2
      Цитата: убей фашиста
      Если доказательная база есть, то определить предателей в острог на долгие года.

      Будут доказывать причастность и роль каждого подозреваемого, обвиняемого и подсудимого... Потом ещё аппеляция осуждённого.
  14. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:59
    +4
    ...На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы...

    С бытового дивана...
    Там трансформатор к сотней килограммов меди. Обмотка залита каким-либо компаундом. Собирались (фиг их знает, как они собирались этот транс вытащить) транс облить бензином, ошкурить горелкой и медь сдать. Моё мнение. Для прямой диверсии можно использовать меньшее кол-во простого инструмента. Дураки, но вряд ли шпионы.
    1. sagitovich
      sagitovich Вчера, 22:24
      -1
      В Ваших словах есть бодьшая доля вероятности, что так оно и было.
      А теперь семья попадет с конфискацией. Они и не знали куда муж, отец ушел.
      Тут надо досконально разбираться.
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 23:04
        +1
        Цитата: Fangaro
        С бытового дивана...
        Там трансформатор к сотней килограммов меди. Обмотка залита каким-либо компаундом. Собирались (фиг их знает, как они собирались этот транс вытащить) транс облить бензином, ошкурить горелкой и медь сдать. Моё мнение.

        Цитата: sagitovich
        Тут надо досконально разбираться.

        hi
        В таком случае смущает, что их приняла ФСБ и не охрана РЖД или полиция. А ФСБ, без оперативной разработки заниматься какими-то ворами и жуликами само не будет.
        1. Rustic
          Rustic Сегодня, 01:26
          0
          В таком случае смущает, что их приняла ФСБ и не охрана РЖД или полиция.
          Все верно, вохр и полиция работали бы уже по факту. Возможно что уже после поджога. А ФСБшники похоже их там ждали уже зарание. Ну не случайно же мимо они там действительно проезжали.
      2. gsev
        gsev Вчера, 23:36
        0
        Цитата: sagitovich
        Они и не знали куда муж, отец ушел.

        Зато после этого с подобными личностями дамы не будут стремиться заводить детей. А пока вор цветмета и приемщик металла более завидный жених чем авиаконструктор. В царской России закон помещал воров и расхитителей вне государственного презрения. Пенсия железнодорожникам после их увольнения за большие прегрешения не давалась. Поэтому тогда была пословица:"Береги честь с молоду" правилом для жизни большинства людей. Ворье вынуждали по русскому морозу перемещаться на другой край России. В таких условиях половина помирала от голода и холода по-дороге, а вторая половина редко оставляла потомство.
    2. Rustic
      Rustic Сегодня, 01:20
      0
      транс облить бензином, ошкурить горелкой и медь сдать. Моё мнение. Для прямой диверсии можно использовать меньшее кол-во простого инструмента. Дураки, но вряд ли шпионы.
      Ни какой там не компаунд. А вполне таки очень горючее масло. Плеснуть немного бензина, и оно само разгориться как надо. Остатки уже ремонтники на цветмет сдадут. А балон и горелка, ну так там ворота железные и на замке. Не кувалдой же долбить с грохотом на всю округу?
  15. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 22:51
    +4
    Стреляйте в них, казните предателей, чтобы другие не пошли по пути этих собак.
  16. штурм
    штурм Вчера, 23:10
    +3
    Такие бригады "любителей цветмета" за последние лет 20-30 столько оборудования разграбили и испортили, что ни одна вражеская диверсионная группа не смогла бы столько сделать....
    1. gsev
      gsev Вчера, 23:44
      0
      Цитата: штурм
      ни одна вражеская диверсионная группа не смогла бы столько сделать...

      Насколько я знаю только с завода кинескопов в Орудьево на одну фирму в среднем приходилось 20 эшелонов вывезенного металла, причем еще не весь завод разрушен. А городок небольшой почти в глухом углу Московской области.
  17. 12olegg34
    12olegg34 Вчера, 23:15
    +2
    Идёт война на выживание нас как нации- можно было и казнить. чтоб др. не повадно было...
  18. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 23:28
    0
    На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы

    Вот эти все "другие предметы" вставить задержанным через расширитель в одно место.
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 00:33
    +2
    Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы

    - говорится в сообщении.
    Вот и использовать изъятые жидкости и предметы при установлении причин побудивших на совершение диверсии, особенно газовую горелку.
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 01:02
      -1
      Вспомнил, что это я где то читал!!!
      Даже фильм снимали в СССР, по рассказу А.П.Чехова, о беспределе царской полиции.
      Мужик гайки с рельс скрутил, на сети как грузило использовать, а его на каторгу определили, за диверсию.
      И тут похожий случай, только по масштабнее, и участников поболее.
      А суть та же, мужики на цвет мет позарились, а "охранка", в лице ФСБ, руки потирает, диверсантов взяли!
      Адваокат хороший мужикам нужен, встряли, не по детски.
    2. Rustic
      Rustic Сегодня, 01:30
      +2
      Правильно. Нечего народные деньги на всяких гадов тратить. Следствие должно проходить на принципе самоокупаемости. Что с собой принесли на поджег, с помощью того и выяснять подельников и причины побудившие. lol
  20. НСВ
    НСВ Сегодня, 02:11
    0
    Зачем,эти показные задержания???На объекте жд?!Под локомотив!!!Неужели у ФСБ шников, жёны,дети на поездах не ездят?!?!
  21. НСВ
    НСВ Сегодня, 02:18
    +1
    Сколько этого отребья ....главный....брат/небратьев допустил в страну...уже на ЮУЖД!!!!Может хватить с...они же ..недочеловеками сосюкаться????Простили Белгород....про Донецк,хоть новости не слушай!!!За что воюем????????????За что люди гибнут??????????
  22. Alex242
    Alex242 Сегодня, 02:49
    0
    Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы

    - судя по изъятым предметам, сто процентов диверсия готовилась, походу " спящие " ячейки есть по всей стране...тут, как говориться нужна двойная бдительность....