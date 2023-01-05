Эксперты обсуждают использованные президентом и Минобороны РФ формулировки в документах о временном перемирии

Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.