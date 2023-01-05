Эксперты обсуждают использованные президентом и Минобороны РФ формулировки в документах о временном перемирии

Эксперты высказываются по поводу формулировок опубликованного на официальном сайте Кремля документа о рождественском перемирии. В официальной трактовке документ носит следующее название «Указания Президента Российской Федерации Вооружённым Силам Российской Федерации». «Военное обозрение» уже сообщало в одном из новостных материалов о документе и о реакции на него киевского режима.
Непосредственный текст этих указаний:
Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.
Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.
Эксперты обратили внимание на следующую деталь в президентском документе: речь идёт о линии боевого соприкосновения сторон на Украине. В этой связи идёт обсуждение того, что сам факт объявленного перемирия де-юре не распространяется на территории, которые на основании референдумов осенью 2022 года вошли в состав Российской Федерации. Например, Артёмовск, Соледар, Марьинка, Авдеевка, территории в районе Кременной и Сватово - территории, где идут ожесточённые бои – являются неотъемлемой частью Российской Федерации. И в президентском документе нет ни слова о том, что действия по освобождению или обороне тех же ЛНР и ДНР, входящих в состав РФ, должны быть приостановлены на период 6-7 января. Нет ни слова об этом и в заявлении Минобороны России.
Из заявления:
В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
Как видно, снова присутствует формулировка «на Украине», и снова формулировка – «указания».
Говоря об «указаниях», военные эксперты напоминают о том, что в воинских уставах и законодательстве, касающемся военной службы, есть чётко прописанная формулировка «приказ» (или равнозначная форма – «приказание»). Некие производные от неё законотворцами не прописаны. Проще говоря, есть понятие «исполнение или неисполнение приказа». Но насколько юридически обосновано понятие «неисполнение указаний» - вопрос, уходящий в правовую сферу с предварительной характеристикой того, что такая форма в военном деле в самостоятельную никак не выделена.