Военное обозрение
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Эксперты обсуждают использованные президентом и Минобороны РФ формулировки в документах о временном перемирии

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Эксперты обсуждают использованные президентом и Минобороны РФ формулировки в документах о временном перемирии

Эксперты высказываются по поводу формулировок опубликованного на официальном сайте Кремля документа о рождественском перемирии. В официальной трактовке документ носит следующее название «Указания Президента Российской Федерации Вооружённым Силам Российской Федерации». «Военное обозрение» уже сообщало в одном из новостных материалов о документе и о реакции на него киевского режима.


Непосредственный текст этих указаний:

Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.

Эксперты обратили внимание на следующую деталь в президентском документе: речь идёт о линии боевого соприкосновения сторон на Украине. В этой связи идёт обсуждение того, что сам факт объявленного перемирия де-юре не распространяется на территории, которые на основании референдумов осенью 2022 года вошли в состав Российской Федерации. Например, Артёмовск, Соледар, Марьинка, Авдеевка, территории в районе Кременной и Сватово - территории, где идут ожесточённые бои – являются неотъемлемой частью Российской Федерации. И в президентском документе нет ни слова о том, что действия по освобождению или обороне тех же ЛНР и ДНР, входящих в состав РФ, должны быть приостановлены на период 6-7 января. Нет ни слова об этом и в заявлении Минобороны России.

Из заявления:

В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Как видно, снова присутствует формулировка «на Украине», и снова формулировка – «указания».

Говоря об «указаниях», военные эксперты напоминают о том, что в воинских уставах и законодательстве, касающемся военной службы, есть чётко прописанная формулировка «приказ» (или равнозначная форма – «приказание»). Некие производные от неё законотворцами не прописаны. Проще говоря, есть понятие «исполнение или неисполнение приказа». Но насколько юридически обосновано понятие «неисполнение указаний» - вопрос, уходящий в правовую сферу с предварительной характеристикой того, что такая форма в военном деле в самостоятельную никак не выделена.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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205 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 21:32
    -49
    А то тут бесы кочевряжились, выли не слушать патриарха. Патриарха слушать надо. Но и воевать, в случае если противник первый нарушит, тоже с бесами надо. И даже больше скажу. Вот выяснится, что бесы сами нарушили перемирие и начнется наше наступление. Зимнее. Даже число примерно понятно. И как раз с Божьей помощью земля промерзла. И морозА надолго...Одно к одному...
    Сейчас предвижу поднимется опять вой, сопли и слюни, ну ничего, после Рождества придётся утереться всем неверующим. Во всех смыслах. и в победу России в том числе!
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Вчера, 21:39
      +56
      Патриарха слушать надо.

      Не хочу Вас обидеть, но за время СВО у меня сформировалось устойчивое понимание того, что политика СССР в отношении церкви была истинно верной.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:52
        +9
        И все-таки... вера, это одно, служители культа, условно рядом и это условно по разному бывает.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 22:27
          +4
          Цитата: rocket757
          И все-таки... вера, это одно, служители культа, условно рядом и это условно по разному бывает.

          Точно также и перемирие, это одно, а оперативная обстановка (ситуация) - другое.
          Приветствую hi
          1. Александр Трубицин
            Александр Трубицин Вчера, 23:13
            -14
            Приказ,есть приказ его выполнять надо потому,что главняку Сидней где тебя упоковать.в пакет,а так в святой день.помолился и сразу в рай тебя примут согласно плана.
      2. Сергей 777
        Сергей 777 Вчера, 21:59
        -6
        Да причём тут политика в отношении церкви... Тысячи репресированных священников и взорванные храмы это не правильная политика. И президент Путин об этом много раз говорил.
        Патриарх сказал то о чем попросили его сказать. Всё. Точка. Без согласования он бы подобное не выразил. Винить его это как кричать на Терешкову за ...
        Решение приняли до слов Патриарха.
        1. ДЕНЕБ
          ДЕНЕБ Сегодня, 00:22
          +4
          Чушь полная!!Нехрен лезть торгашам,политикам и попам туда,где им не место.Пускай сидит этот черт пузатый в своей церкви,и машет кадилом во имя победы оружия русского.
          1. oppozite28
            oppozite28 Сегодня, 00:47
            0
            Усердно кадилом махали в церквях г-ва Украина, домахались до фашизма и гражданской войны. Может ладан был контрафактный контрабандой ввезённый или служитель культа плохо сосредотачивался при осуществлении обряда.
          2. Serg 122
            Serg 122 Сегодня, 01:19
            +1
            А вы рассчитывали что Патриарх скажет что то другое в канун Рождества?! Думали что он воскликнет что то типа: "Искупайте врагов своих в гиене огненной, с нами Господь!" Так что ли? Он (Патриарх) сказал то что и должен был сказать в таком случае, не смотря на то, нравится это кому то или нет.
      3. alexoff
        alexoff Вчера, 22:18
        +8
        Да при чем тут патриарх? Не будь этого повода - придумали бы другой, попросили кого-то в прямом эфире попросить Путина прекратить огонь чтоб спасти пёсиков из какого-нибудь приюта. Он бы с радостью согласился
      4. Умник
        Умник Сегодня, 00:06
        0
        Это позорное перемирие достойное терпил. Перемирие ради чего? Какая цель?
        1. Max2022
          Max2022 Сегодня, 00:39
          +4
          Два братских, православных народа. Два главных праздника - Пасха и Рождество, что тебе не понятно?
          1. nerovnayadoroga
            nerovnayadoroga Сегодня, 01:47
            -1
            Католиков там по более будет, православие у нацистов не в почете, это к папе , римскому продаваться имхо треба, не туда путь держит патриарх, ану как в 1941 не Москву защищать, а перемирие по рождесту с фашистами устраивать... Тов. Сталину вопрос...?!
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 02:34
              0
              Цитата: nerovnayadoroga
              Католиков там по более будет

              Вообще ничего не знаете про Украину. Ага.
            2. Johnson Smithson
              Johnson Smithson Сегодня, 02:47
              +1
              Католиков там по более будет

              католики в Польше
              на Украине их в 5 раза меньше чем православных
      5. Умник
        Умник Сегодня, 00:15
        +2
        Получается украинцы будут хаймаосами по 70 человек сжигать а мы перемирие соблюдать????
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 02:35
          0
          Вася! Вы из окопа пишите или просто неверующий?
        2. ТАНьКа
          ТАНьКа Сегодня, 02:53
          0
          Для меня лично тоже не понятно, но осуждать не буду. Мы не знаем истинного положения. Представляю какое негодование у родственников погибших ребят. Живу по принципу, каждый будет подвешен за свой хвостик! И дочь всегда учила, не смотри на других, отвечать будешь не за их, а за свои поступки.
      6. Арбайтернегаст
        Арбайтернегаст Сегодня, 01:35
        0
        Дело даже не в политике СССР по отношению у церкви. У нас светское государство, в текущей ситуации "служителям культа" нос совать не стоит куда не попадя! При 36 часовом прекращении огня можно резервы по тылам свободно подбросить куда надо, хх'лы этим обязательно воспользуются...
      7. Хагакурэ
        Хагакурэ Сегодня, 02:38
        -1
        И поэтому у нас на одного рожденного два аборта и 80% семей разводятся ... Список могу продолжить... Свой минус аргументируйте... Бес вы , самый что ни на есть настоящий...
      8. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 02:47
        0
        Сейчас церковь это тоже политика. То что касается самого распоряжения, не думаю что все эти жесты доброй воли идут на пользу. Скорее как мы видели до этого - во вред.
    2. AdAstra
      AdAstra Вчера, 21:43
      +14
      По чём опиум для народа? """"
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Вчера, 21:46
        -1
        Цитата: AdAstra
        По чём опиум для народа? """"

        Протоиерей Димитрий Шушпанов
        Слова Карла Маркса: «Религия – опиум для народа» изначально имели иной смысл, чем тот, который в них стали вкладывать новые атеисты. Согласно Марксу, опиум – это лекарство, смягчающее боль. С этой точки зрения, его мысль заключалась в том, что религия – это средство утешения, смягчения боли. С этой идеей нельзя не согласиться: одно из проявлений религии – это утешение скорбящему, отчаявшемуся человеку. Однако, последующие атеисты стали вкладывать в высказывание Маркса совсем другой смыл: религия – это обман. С такой постановкой вопроса, конечно, согласиться нельзя: только вера в бытие Личностного и Благого Бога и в бессмертие человеческой личности за порогом смерти, способна наполнить земное существование человека подлинным смыслом. Крэдо материализма: «Верь человек, тебя ожидает вечная смерть!» совершенно обессмысливает человеческую жизнь и любую его деятельность.
        1. AdAstra
          AdAstra Вчера, 22:36
          +3
          Вот я и спрашиваю, что принимаем для этого самого..."облегчения "? """
        2. Диверcант
          Диверcант Сегодня, 00:08
          +2
          И сотворил Бог Адама. ......... сотворил Бог Еву......... и было у них три сына......
          Просто подумай и ответь себе прежде всего. Откуда люди то пошли?
          Ежели обман в самом начале и в самой основе, то и остальное обман
          1. МЮД
            МЮД Сегодня, 02:28
            -1
            И сотворил Бог Адама. ......... сотворил Бог Еву..

            Научитесь сначала внимательно читать Библию. Бог сотворил[b][/b] мужчину и женщину на 6 день. На 7 Он отдыхал, а на 8 день появился Господь Бог который создал Адама а затем говоря современным языком из его ребра клонировал Еву. Слова сотворил и создал похожи но разный смысл у них. Библию надо лучше читать более старых изданий, там другой смысл совсем чем в новых переводах, в которых славянская буквица заменена оставшимися буквами отчего весь смысл потерян напрочь. Так же надо знать славянскую буквицу, хотя бы церковно-славянскую. Знать хотя бы такие элементарные вещи как словообразование в русском языке. Слово произносится и читается с лева на право, а вот причинно-следственные связи буквиц в слове идут с права на лево. Пример из Библии: Еvа - писалась через ижицу, которая в середине слова произносилась, читалась как (в) а в начале слова как (и). Это слово из 3 буквиц в скобках основной их образ: Есть (явный мир), ижица (праздность, развлечение), аз (первый).
            Прочитали Ева а смысл слова (его причинно-следственная связь) - Первая для развлечения в явном мире. Чем и являлась Ева на самом деле согласно Библии пока с Адамом не нажрались яблок. А в современном переводе вместо ижицы стоит буквица в (веди) и весь смысл слова искажен до неузнаваемости.
        3. ДЕНЕБ
          ДЕНЕБ Сегодня, 00:27
          +4
          2000 лет существует христианская вера.И все 2000 лет народы как резал друг-друга,так и продолжает резать.Воры как воровали,так и продолжают воровать.Ничего не меняется.То ли лекарство не то.То ли врачи не те.Давно откинул религию на задворки истории.Она бесполезна...
          1. DrMadfisher_2
            DrMadfisher_2 Сегодня, 00:59
            +1
            Бог это совесть, совесть это душа. Бог в душе, а не в церкви.
            1. Max2022
              Max2022 Сегодня, 01:15
              -1
              Цитата: DrMadfisher_2
              Бог это совесть, совесть это душа. Бог в душе, а не в церкви.

              Бог это творец сущего и любовь, церковь его тело на земле... Это общие тезисы конечно...
            2. Max2022
              Max2022 Сегодня, 01:20
              +2
              В таких душах, от которых эти слова бесы скорее...
            3. Хагакурэ
              Хагакурэ Сегодня, 02:42
              0
              Откуда Богу взяться в душе , если там бесы?
          2. Max2022
            Max2022 Сегодня, 01:02
            +2
            Так немного ещё пофилосовствуем и не будет нас...А меняется много, если веришь - вроде 70% церкви ушло после революции, но в Великую отечественную Бога вернули людям и победили...
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 21:52
        +24
        Цитата: AdAstra
        По чём опиум для народа? """"


        В том что только под опиумом наверно можно принять подобное решение. Хорош приказ!Пусть по вам стреляют и убивают вас,а вы при этом не отвечайте.Приказ обрекающий наших солдат на верную смерть.А никто из принимающих такое решение о одностороннем перемирии не хочет поехать на эти 36 часов на передовую,чтобы получить то что они готовят для своих солдат? Глупость несусветная.И главное в чём её смысл то?Кому и что дадут эти 36 часов?Кого то из Донбасса выводят?Выводят тех кто воевал за Украину и уговор чтобы мы по ним не стреляли?Так помяните моё слово нас и тут снова кинут и Украина прикрывшись уходящими пойдёт в атаку и отобьёт то за что воевали наши солдаты месяцами.Ещё и ударит по тем кого выводят и укажет пальчиком что это всё российские солдаты не соблюдают перемирие,а потому никакие договорённости соблюдаться не будут,так как Россия их якобы не выполнила и ещё попросят время одностороннего перемирия для вывода кого то.И будет у Украины возможность воевать против нас как в тире не 36 часов,а чуть ли не неделя,а это откат фронта и очередная перегруппировка.У меня всё больше создаётся впечатление что в Кремле сидят самоубийцы. Ладно с Западом и Украиной посорились, но зачем в такое время в очередной раз будоражить общество такими вот странными очередными жестами доброй воли?Будь из-за этого перемирия на фронте серьёзные подвижки не в нашу пользу и трон в Кремле серьёзно так зашатается.Ведь ни для кого ни секрет,что нынешняя власть в Кремле держится только на доверии народа и на Армии России,и всё то на чём она держится решено испытать на прочность таким вот изуверским методом.Решили на Западе кому то что то доказать?Глупо.Запад спит и видит как бы свалить власть в Кремле. Всё равно там никому ничего не доказать.
        1. AdAstra
          AdAstra Вчера, 22:42
          -2
          Да не на армии он держится, а на примерно на 40 000, а может и больше "нукерах" сами знаете откуда. Можете кидать в меня кизяками с писменными "криками" "как они там воюют". А армия нужна для рисования красивых циферок на выборах.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Вчера, 22:51
            +7
            Цитата: AdAstra
            Да не на армии он держится, а на примерно на 40 000, а может и больше "нукерах" сами знаете откуда. Можете кидать в меня кизяками с писменными "криками" "как они там воюют". А армия нужна для рисования красивых циферок на выборах.


            До выборов ещё надо дожить и Армии, и тем кого будут выбирать.Как никак а СВО на дворе. Сегодня до даты выборов так далеко смотреть ,если выражаться словами классика, могут не только лишь все.Про 40 000 каких то там нукеров вообще не верю.Это можно понять на примерах Ходорковского или того же Чичваркина.И вообще до чего так можно дойти не дай Бог конечно,но допустим Армия ведь тоже наверно могла бы по аналогии в одностороннем порядке ввести перемирие 36 часовое,ну чисто по карме, в ходе которого она перестаёт выполнять свои обязательства по защите лиц принимающих такие решения,так что мол все желающие могут делать в течерии этих 36 часов что захотят.Вот к чему могут в теории привести такие перемирия односторонние.Как вам такое отзеркаленное решение?Сегодня кидают Армию,а завтра уже сама Армия может кинуть.Карма.
            1. AdAstra
              AdAstra Вчера, 23:11
              +1
              Если бы мы жили в каком-нибудь "Гондурасе", то как не странно я бы с вами согласился, так как почему-то в тех америках у военных в этом плане есть что-то "ультрафарфоровое". А так я мальчишкой помладше видел 91-й, мальчишкой постарше 1-ю, невюношей 2-ю, и уже не мальчиком 2008-й и потому мечты-мечты, а дальше я не помню... hi
      3. nils
        nils Вчера, 22:14
        +10
        Цитата: AdAstra
        По чём опиум для народа? """"

        АФОРИЗМЫ:
        - Владимир Владимирович, мы ещё не хотим в рай! Можно мы ещё в аду поживём, сколько на роду написано?

        - Владимир Владимирович, зачем Вы приняли закон о пожизненной неприкосновенности экс-президентов?
        - А вы что, хотите?

        - Впечатление, что Путин догадывается, что его не сильно любят.
        - А почему у вас такое впечатление?
        - По количеству гвардейцев в Росгвардии.

        - Воду пьёт и воду льёт.
        Вы прослушали краткое содержание пресс-конференции президента.

        При Путине Сталина полюбили даже те, кто его ненавидел.

        Национальная идея - пережить Путина.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 22:19
          -3
          Цитата: nils
          Цитата: AdAstra
          По чём опиум для народа? """"

          АФОРИЗМЫ:
          - Владимир Владимирович, мы ещё не хотим в рай! Можно мы ещё в аду поживём, сколько на роду написано?

          - Владимир Владимирович, зачем Вы приняли закон о пожизненной неприкосновенности экс-президентов?
          - А вы что, хотите?

          - Впечатление, что Путин догадывается, что его не сильно любят.
          - А почему у вас такое впечатление?
          - По количеству гвардейцев в Росгвардии.

          - Воду пьёт и воду льёт.
          Вы прослушали краткое содержание пресс-конференции президента.

          При Путине Сталина полюбили даже те, кто его ненавидел.

          Национальная идея - пережить Путина.


          Садись пять. 5 лет строгача за АФРОризмы.
          Когда над властью начинают смеяться,то это всегда начало конца этой власти.Власть может быть какой угодно,но только не слабой и как следствие не той над которой смеются.
      4. Пленник
        Пленник Вчера, 22:15
        +8
        Судя по часам, авто и мордасам "рядовых" веры, не дешево.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 22:24
          -2
          Эксперты обсуждают использованные президентом и Минобороны РФ формулировки в документах о временном перемирии


          А врачи уже обсуждают формулировки?Коллеги Зеленского из 95 наверно тоже возьмут на заметку формулировки.
        2. StarWarrior
          StarWarrior Вчера, 22:28
          -2
          Почему "рядовые"? Это генералы веры, ещё со времен КГБ СССР
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Вчера, 22:42
            +3
            Цитата: StarWarrior
            Почему "рядовые"? Это генералы веры, ещё со времен КГБ СССР


            Что же это за Вера,у которой столько генералов?Вера Брежнева?
      5. котик-русич
        котик-русич Вчера, 22:20
        +11
        Цитата: AdAstra
        По чём опиум для народа? """"
        Иерей Андрей Шеломцев, участвовал в Первой Чеченской войне 1994-96г, рукоположен в сан в 1999г.
        На Донбассе погиб иерей Анатолий Григорьев и протоиерей Ефимий Козловский, протоиерей Михаил Васильев, иерей Александр Цыганов (скончался от ранений).
        1. AdAstra
          AdAstra Вчера, 22:46
          +7
          "Примерами ничего нельзя доказать и ничего нельзя опровергнуть."©
      6. Теренин
        Теренин Вчера, 23:22
        +7
        Цитата: AdAstra
        По чём опиум для народа? """"

        Прихожанин спрашивает своего пастыря:
        — Батюшка, алкоголь — враг здоровью?
        — Враг.
        — А почему вы его потребляете?
        — А как сказано в Писании: «Возлюби врага своего».
    3. Николай310
      Николай310 Вчера, 21:43
      +3
      действительно,и откуда в России морозы в январе месяце...не иначе как Божий промысел...

      и ещё у этого персонажа ник "голос разума"...

      а вашего "светлейшего" хотелось бы послушать в разрезе Троице-Сергиевой Лавры...а не в разрезе выполнения указаний турецкого султана...

      и да,для тех,кто не умеет пользоваться яндексом...в Харькове плюс передают уже 13го января...вот такие вот морозА надолго с помощью Божьей промысла
    4. Комментарий был удален.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Вчера, 21:49
        +6
        может хватит постить в каждой теме? самому не надоело?
        1. Normann
          Normann Вчера, 22:08
          +1
          А он уже в каждой теме сегодня отметился.)
    5. 1razvgod
      1razvgod Вчера, 21:51
      +1
      Мил человек а посыпешь пеплом голову ну хотя бы в виде сообщения на сайте если после Рождества не будет наступления и утираться будет не кому? Ну типа парни пардон я погорячился как всегда
      1. guest
        guest Вчера, 23:42
        +1
        Цитата: 1razvgod
        если после Рождества не будет наступления

        Так наступление будет ещё во время рождества, только со стороны нашего врага.
    6. Stas157
      Stas157 Вчера, 22:07
      +6
      Это как у арабов.
      Война войной, а намаз по расписанию!

      Религиозный бред - часто встречающийся симптом шизофрении. И это не шутка.
      Это диагноз.
    7. Комментарий был удален.
    8. Сид2014
      Сид2014 Вчера, 22:11
      +10
      Наступление, ну насмешил!!! И это после Киева, Купянска, Изюма, Лимана, Херсона. Я понимаю ты просто очень верующий, вместе с патриархом!
    9. Обычный
      Обычный Вчера, 22:32
      -1
      Зря вы про бесов завели разговор имея такой аватар. Дальше сами достраивайте
    10. Михаил0221
      Михаил0221 Вчера, 23:08
      -3
      Сейчас предвижу поднимется опять вой, сопли и слюни, ну ничего, после Рождества придётся утереться всем неверующим. Во всех смыслах. и в победу России в том числе!

      Заскакали hohliki, заваняло салом и горилкой. laughing посмотрим сколько ваших нациков отправятся в ад за время "перемирия" laughing поищу потом статистику ваших потерь...
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 21:33
    +33
    Настал час Х для наших генералов.
    Способны ли они высказать своё мнение по данному вопросу, во имя сохранения жизни сынов Отечества находящихся на передовой?
    Судя по текстам обсуждений на ВО, данного решения президента не поддерживает минимум 90% выступающих.
    Осталось узнать что думают в ГШ.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Вчера, 21:42
      +3
      давайте по чесноку, ГШ он та то и ГШ что бы принимать решения и не спрашивать у нас .. хотя начало СВО именно ГШ и проморгало . но есть что есть
    2. Pharmacist
      Pharmacist Вчера, 21:42
      +8
      Генералы могут думать всё что угодно, но своё мнение засунут в одно место. Ибо решать будет Верховный, а он всё решил...
      1. incoggnoto
        incoggnoto Вчера, 21:50
        +3
        Верховный принимает уже окончательное решение.. грубо говоря да или нет.. а планы и варианты готовит ГШ
        1. Сид2014
          Сид2014 Вчера, 22:34
          +2
          Может кто объяснить! Огонь не открывать это значит укровоины спокойно могут подтягивать боеприпасы, артиллерию, и спокойно утюжить наши позиции. Ответа не будет? А если подтянут танки, то и прорваться могут... А позиции и война в лесу ( например под Кременной)там же нет церквей и мирных жителей, а молитвы читают только солдаты в окопах. Там тоже огонь не открывать? Что за бред!
      2. Аркадий007
        Аркадий007 Вчера, 21:52
        +7
        Вот в самый раз вспомнить нашествие туменов Чингизхана.
    3. frruc
      frruc Вчера, 21:43
      +1
      Аркадий007 .....Осталось узнать что думают в ГШ.

      Ничего. Будут по телевизору смотреть прямую трансляцию службы. Эти статьи про "временные перемирия" мне показались троллингом. То одним боком представили, теперь другим , а потом еще и третьим представят.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 01:58
        0
        Цитата: frruc
        Будут по телевизору смотреть прямую трансляцию службы.

        Тех, кто будет смотреть через мобильные приблуды Господь быстро приберёт с помощью укров.
        Одного урока мало?
    4. AdAstra
      AdAstra Вчера, 21:44
      -2
      А они там не думают, а если бы думали, то сво хоть немного, но по другому шла.
    5. Товарищ И
      Товарищ И Вчера, 21:52
      -1
      Цитата: Аркадий007
      Способны ли они высказать своё мнение по данному вопросу, во имя сохранения жизни сынов Отечества находящихся на передовой?

      Способны ли они высказать своё мнение по данному вопросу, во имя сохранения благосостояния сынов своих на теплых островах?
    6. alexoff
      alexoff Вчера, 22:20
      +1
      Да когда это военные у нас что-то смело высказывали? Или тем более делали? Вообще не помню таких случаев в истории
    7. guest
      guest Вчера, 23:44
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Осталось узнать что думают в ГШ.

      Ну так представители ГШ здесь не присутствуют.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 21:36
    +11
    А где эта ЛБС на Украине?Под Киевом и Винницей?Она идет по территории регионов России.Или я что то не понимаю?Где карта России с новыми регионами?Или это признание территорий России территориями Украины?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Вчера, 21:45
      +21
      Вот хохма будет, если Верховный, и те, кто ему документ готовил, сами забыли, что Херсонская и Запорожская области, тем более - ДНР и ЛНР ныне - территория РФ. А военные действия на Украине, если не считать атаки ракет и БПЛА примерно раз в неделю, фактически и не ведутся. Или что он имел в виду этим указом?
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 22:21
        +6
        Там вроде чутка есть Харьковской области, но у нас нынче карта нечеткая, как и приказы.
    2. Rustic
      Rustic Вчера, 22:03
      +3
      Или я что то не понимаю?
      Формально, это к ничему не обязывающее популистское поручение. Да, есть отдельные участки границы России и украины, где по идее это поручение должно действовать. Но там не происходят прямые боестолкновения а следовательно это не ЛБС. Опять же удары в глубь фашисткой территории, по тем же киеву, львову и т.п. то же не относятся к огню на ЛБС. В общем надо еще очень постараться что бы найти место где это поручение применимо. И это конечно не считая того что поручение это не приказ ниразу. И за его неисполнение формально ни какой ответственности не придусмотренно. Если вспомнить, что на те же майские указы все тупо болт положили, и ничего ни кому за это небыло. То на какое то поручение можно и вовсе внимание не обращать.
  4. leks
    leks Вчера, 21:38
    +29
    Даже слов нет, как объяснить этот бред, какой то сюр блин!
    Идёт "война" , но наши верха играют в" войнушку сво". fool
    1. topol717
      topol717 Вчера, 21:43
      +4
      Цитата: leks
      Даже слов нет, как объяснить этот бред, какой то сюр блин!

      Строгость закона компенсируется не обязательностью его исполнения.
      Так и тут. Никто не будет запрещать оборону и сохранение жизни л.с. из всех видов вооружений.
      1. 1razvgod
        1razvgod Вчера, 21:55
        +5
        Ни кто соблюдать не будет эту фикцию. Будут прилёты будет и ответка по полной, более того объявили бы обе стороны перемирие и это не дало бы результата, люди уже озлоблены там спички достаточно чтоб пожар по фронту пошёл. Будут боевые действия идти как и шли
    2. Klmn
      Klmn Вчера, 21:45
      +14
      Сюр по мему начался с жеста доброй воли и отступления из под Киева, но ладно, ок, облажались с логистикой (правда за это так никто из верхов и не ответил), но чем дальше тем больше, это уже даже не сюр, слов нету...
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 00:57
        +1
        Сюр начался когда полезли на киев недостаточными для взятия силами, когда не наносили по нему удары должным образом когда города и врагов в тылу оставили а
        отступления из под Киева
        оттуда вытекает.
  5. УАЗ 452
    УАЗ 452 Вчера, 21:41
    +8
    Перед Новым годом никто никаких перемирий не предлагал. Наоборот - шли массированные поздравления с праздником с нашей стороны. Противник ответил точечно, в Макеевке, и "праздничный" счёт получился, увы, отнюдь не в нашу пользу. И сейчас, после Макеевки, даже односторонняя инициатива с перемирием, смотрится как завуалированная просьба к ВСУ больше так с праздником не поздравлять. Нам, чтобы сделать дубль новогодней ночи, нужно вновь пополнить запас ракет (если бы арсеналы были бездонны, энергосистему Украины выпиливали бы круглосуточно, а не раз в неделю, а чаще - в несколько), а у ВСУ шесть ракет для Химарса всяко найдётся, а в то, что наши за несколько дней рассредоточили, укрыли и замаскировали личный состав, я поверить не смогу при всём желании.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 22:23
      -1
      Неправда, Песков говорил что никаких новогодних и рождественских перемирий не будет, так что кто-то предлагал.
      1. Дамир Шамаев
        Дамир Шамаев Сегодня, 00:12
        +3
        Что говорит Песков можно не слушать, что говорят все остальные приближенные к власти - нет доверия. К Путину то уже доверие слабое, он сам свои законы нарушает и отстраняется от СВО когда от него ждут заявлений или ответов.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 01:50
          -2
          Это нас можно не слушать, а власть как скажет так и будет. Ну в плане сливов конечно, взять Николаев или Харьков не смогут, конечно
    2. zloybond
      zloybond Вчера, 22:44
      +2
      Если быть точным удары были не только по Макеевке. Но говорить принято только о ней....
  6. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 21:41
    +9
    Что тут обсуждать?
    Это - очередная публичная демонстрация слабости Путина перед Эрдоганом и очередной позор руководства России, над которым снова потешаются все наши враги.
    Побольше таких перемирий - и к следующему новому году можно вполне ожидать жовто-блакитный флаг над Кремлем.
    1. 1razvgod
      1razvgod Вчера, 21:57
      0
      Ну это уже перегиб с фото. Нервы нервами но вот такое выкладывать не стоит
      1. StarWarrior
        StarWarrior Вчера, 22:06
        +8
        Надо же как то привести празднующий народ в сознание.
        Иначе так за праздники всю Россию отперемирят до Камчатки.
      2. nerovnayadoroga
        nerovnayadoroga Сегодня, 02:08
        0
        А чего этйто, ништяк смотрится, дизайнерски оформлено, ище радужный флажок из азбуки и ок, картина маслом, как раз для кремлевских любителей перетерок перемирий и жестов со снятыми штанами... Позорники.................
    2. ColdWind
      ColdWind Вчера, 22:16
      +3
      Эрдоган не с тем человеком общался. Пушилин отменил приказ Путина. Так что все нормально, можем успокоится (нет).
      Денис Пушилин: Ни о каком перемирии и речи быть не может.
      1. filibuster
        filibuster Вчера, 22:51
        +1
        Армия РФ Пушилину не подчиняется, а его собственная армия сильно потратилась.
  7. Юн Клоб
    Юн Клоб Вчера, 21:42
    +2
    Конечно, с одной стороны противник без проблем совершит перегруппировку сил и средств, подвезет боеприпасы, укрепит позиции.
    Но с другой стороны на Западе догадаются что мы хорошие good
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 21:45
      +5
      Полная глупость. Мы можем для них хорошими только если мы - мёртвые. И это шаг именно в этом направлении.
  8. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 21:43
    +2
    судя по поступающей информации от военкоров, никакого примирения не будет.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Вчера, 21:51
      +8
      судя по поступающей информации от военкоров

      У этих задача пилюлю подсластить. Кто, по-вашему, им чеканной монетой платит?
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Вчера, 23:26
      -1
      судя по поступающей информации от военкоров, никакого примирения не будет.
      Ну это уже совсем прекрасно.
      О намерении положить болт на указание Самого Главного сообщили кажется уже все причастные.
      Сильно это прибавит авторитета власти?
      1. guest
        guest Вчера, 23:54
        +2
        Цитата: сорок восьмой
        Сильно это прибавит авторитета власти?

        За последние 10 месяцев я убедился, что авторитет их и так мало беспокоит.
      2. Дамир Шамаев
        Дамир Шамаев Сегодня, 00:06
        +2
        Сильно это прибавит авторитета власти?


        Не знаю что там на самом деле, но со стороны решения (и отсутствие нужных решений) Путина выглядят всё более неадекватными.
  9. Лешак
    Лешак Вчера, 21:43
    +6
    А не проще было сразу озвучить - если обстрелы с противоположной стороной не прекратятся то указания о прекращении огня считать недействительными. И не было бы лишних нервов у населения. Или будут наших убивать, а нам стрелять ни как нельзя?

    P.S Вот что то прояснилось:
    Российские силы будут отвечать Вооруженным силам Украины (ВСУ), если те попытаются нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
    Он подчеркнул, что решение о прекращении огня касается инициативного огня или наступательных действий со стороны России. Пушилин также заверил, что российские силы не дадут ВСУ улучшить свои позиции во время прекращения огня.
    1. navycat777
      navycat777 Вчера, 22:52
      +11
      Пушилин молодец. Своей властью отменил указание верховного.
  10. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:45
    +2
    Даже в Рождество Христово крючкотворы придворные не могут прямого совета Президенту дать!
    Давайте ТАК составим, тогда всем будет понятно.
    Нееееет...
    Все мозги разбил на части,
    Все извилины заплёл -
    И канатчиковы власти...
  11. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Вчера, 21:45
    +1
    В общем будут стрелять в ответ (хотя пока тут народ ревел как бабы на завалилнке (прошу прощния у женщин) - ЧВК "Вагнера" выбило ВСУ ещё из одного района Бахмута
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 01:06
      +2
      Кстати сомневаюсь что приказ касается Вагнера, уж они точно на него прибор положат.
  12. AdAstra
    AdAstra Вчера, 21:46
    +3
    "Эксперты обсуждают... "
    Ахахахахха... am
    Прошу прощения за нервный смех.
  13. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 21:46
    +3
    А смысл бисер метать перед свиньями? Эти уже ответили, что фиг нам, никаких перемирий и остановок стрельбы( просто не могут обеспечить и приказать, у ник у каждого своя война и никто никому неподчиняется). Так какой нам толк от этих приказов об перемирии. Для показухи перед мировым сообществом? А оно есть?оно чтото решает?и вообще эти наши гуманные шаги в упор не видит и нехочет видеть
  14. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:48
    +4
    Эксперты обсуждают использованные президентом и Минобороны РФ формулировки в документах о временном перемирии
    . О как.... если это не словоблудие, назовём это казуистика!
    В общем, бум посмотреть, чечего все договорятся, в конце концов.
    1. Rustic
      Rustic Вчера, 22:13
      +5
      О как.... если это не словоблудие, назовём это казуистика!
      Так у нас на вполне официальные указы президента, все болт ложат и ни кому ни чего за это не бывает. А тут всего лишь какие то поручения, указания, просьбы короче. Мало ли кто там что попросил - бог подаст. Ну и кирил может быть от себя добавит, но это не точно.
  15. Владимир М
    Владимир М Вчера, 21:51
    +19
    "В Кремле сомневаются, что Подоляк, отказываясь от предложенного Россией перемирия, выражал точку зрения Зеленского" - Песков. Муж Навки опять пургу несёт.
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 21:56
      +16
      Складывается неотвратимое впечатление от того, что очень мощное лобби в Кремле пробивает в своих корыстных интересах любой ценой капитуляцию РФ перед Украиной.
      Жизни русских людей, как мирных, так и воинов для них ничто.
      1. Владимир М
        Владимир М Вчера, 22:06
        +15
        Согласен с вами, тоже такое впечатление. Но ведь должно же быть у Путина чувство самосохранения, Гаагой он не отделается. Ему и его семье евролюди устроят показательную казнь, похлеще той, что устроили Каддафи. Плевать на него и его семью, плохо то, что Россия умоется кровью.
        1. Владимир М
          Владимир М Вчера, 22:15
          +9
          Не понимаю, почему StarWarrior граждане лепят минусы? Все эти "жесты доброй воли", перемирия, отправкой наемников и азовцев на курорты Турции .... объяснить просто глупостью - никак не получится.
          1. guest
            guest Сегодня, 00:05
            +2
            Цитата: Владимир М
            Не понимаю, почему StarWarrior граждане лепят минусы?

            Это не граждане, а упомянутое у него лобби.
        2. StarWarrior
          StarWarrior Вчера, 22:17
          +10
          По моему у него уже возрастные интеллектуально-мнестические изменения и снижена критика и самокритика.
        3. alexoff
          alexoff Вчера, 22:25
          +5
          Видать почетную пенсию себе хочет наперегруппировывать
          1. StarWarrior
            StarWarrior Вчера, 23:05
            +3
            Только эта пенсия может у него быть не в России точно
            1. сорок восьмой
              сорок восьмой Вчера, 23:30
              +2
              Может у него пенсионный счёт в Турции?
            2. alexoff
              alexoff Вчера, 23:39
              +2
              В РФ и не может быть почетной пенсии, особенно после такого. Где-нибудь в Израиле или Швейцарии
  16. iouris
    iouris Вчера, 21:55
    +5
    Это организационный казус. Религия отделена от государства. Министр обороны не руководит операциями войск. Заблаговременно должен был быть отдан приказ командующему войсками, задействованными в ВСО.
    Это не перемирие, а односторонняя остановка боевых действий войск, которая ни к чему хорошему не приведёт. Уж точно в Вашингтоне и прочих столицах не только не оценят, но и запустят всю пропагандистскую машину, чтобы оттоптаться на полную катушку.
    Здесь пахнет происками Эрдогана - будущего лауреата шнобелевской премии мира за то же, за что её выдали Горби.
    Я скорблю.
    А вдруг я не прав? Такое тоже возможно (но шансов на такое благоприятное течение дел мало).
  17. Kuziming
    Kuziming Вчера, 21:56
    +15
    Особо нужно беречь аммиак и газопровод. На них благодать божья.
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 22:03
      +4
      Этот святой поток благодати освящен всеми - Кириллом, Варфоломеем, Епифанием, Франциском.
  18. спас
    спас Вчера, 21:56
    -7
    Очередной тупизм. Несмотря на то что Путина поддерживаю.
  19. tihon4uk
    tihon4uk Вчера, 21:59
    +11
    Жалкая попытка оправдать очередной обсер верхушки.чуть не написал нашей! Да в пыль этих выродков стирать,а не перемирие объявлять надо.дядя вова в маразм что ли впал?
  20. Bogalex
    Bogalex Вчера, 21:59
    +2
    Да, ж...й вилять у нас политиканы отлично умеют. Ещё чуть-чуть и выяснится, что это было вообще не про СВО.
  21. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 22:00
    -1
    за последние несколько дней в интернете заметил такую особенность.. вдруг откуда не возьмись появляются беглые то блогеры то еще кто и начинают писать про уже якобы поражение России.. я первый несколько дней на это не обращал внимание.. а после нескольких тем и комментарий на сайте увидел не просто совпадение. а хорошо подготовленную информационную атаку. причем со всех площадок. поэтому обращайте внимание на людей которые если не открыто то пытаются замаскировать попытку влезть вам в мозги.. причем это делается или спящих акантов или украденных.. я вижу ник человека который буквально неделю назад писал противоположные вещи..
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 01:10
      -1
      Эти ципсошники всегда сидят на низком старте.
  22. StarWarrior
    StarWarrior Вчера, 22:01
    +7
    Кто-то сильно испугался султана и от страха сделал в штаны... большое коричневое пятно.
    И вот собрались убеленные сединой эксперты и гадают: что это за субстанция? Горчица или шоколад?
  23. Chem1st
    Chem1st Вчера, 22:08
    +8
    Цитата: УАЗ 452
    забыли, что Херсонская и Запорожская области, тем более - ДНР и ЛНР ныне - территория РФ

    Да вы шо?! А найдите мне точные формулировки о границах принятых в состав РФ новых регионов. Вы удивитесь, но они, формулировки, нааастолько туманные, что никто внятно не может определить - тут РФ, а вон там Украина.
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 22:18
      -3
      По моему Украина заканчивается где-то в Лиссабоне...
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:25
      0
      Цитата: Chem1st
      формулировки, нааастолько туманные, что никто внятно не может определить - тут РФ, а вон там Украина.

      "Ясно излагает мысли тот, кто ясно мыслит."
      Муть формулировок - прикрытие непонимания ситуации и невидения перспектив.
  24. _BOPOH_
    _BOPOH_ Вчера, 22:12
    +6
    Как бы сие "помягче" озвучить... Если вам промахнулись по левому виску, подставьте правый? На сутки лишь всего. Всё по канонам, праздник такое прочее. Ага? Пропагандистский троллинг от "друзей - партнёров"? Только скорее всего он этого не понимает. Либо не в адеквате, либо полный ноль в подобных играх на струнах восприятия масс. Да и по факту, как он себе это представляет при активных боевых действиях? Короче, много ещё чего хотел написать, но думаю цензор не пропустит. Короче, окунули очередной раз гаранта. В "прорубь". Всё по канонам)..
  25. Chem1st
    Chem1st Вчера, 22:14
    +11
    Эксперты обсуждают.... А что тут обсуждать? Все эти споры "экспертов" суть опять попытка натянуть сову на глобус, сиречь попытка найти второй, оправдывающий Путина, подтекст. Нет там никакого подтекста. Это реальный приказ на прекращение огня. Приказ глупый, бессмысленный, самоубийственный, но...
    1. Rustic
      Rustic Вчера, 23:46
      +1
      Нет там никакого подтекста. Это реальный приказ на прекращение огня.
      Да ни какой это не приказ. Был бы приказ, то так и было бы написано Приказ ВГК. А там поручение, как бы обычного чиновника, ни кого ни к чему не обязывающее. Соответственно и МО так же сработал передастом без ответственности. Выпустив не имеющего ни какой юридической силы некое указание, так же ни к чему не обязывающее. В общем, в очередной раз выпустили популистскую бумажку, перекинув право ответственности на нижестоящих. И если среди генералов или полковников найдется идиот, который в место указания рискнет оформить это как настоящий приказ, то он то как раз за все, если что, и будет отвечать. А младший ком.состав на месте, не на столько идиоты что б такие приказы отдавать. И будет это выглядеть... "Бойцы, тут кирил попросил путина через шойгу, передать вам предложение сильно по фашистам не стрелять, но это не точно. Так что решайте сами."
  26. zenion
    zenion Вчера, 22:16
    +1
    Патриархи командуют войсками. Это не просто так. Патриарх связался по прямой связи с высокосидящим и получил на это разрешение с передачей копии президенту России. Теперь всемирному будет не до сна. Ловить самолёты, ракеты, снаряды и портить ручное вооружение. Добавлять в спиртное снотворное.
  27. Kotisha
    Kotisha Вчера, 22:21
    +12
    Мне кажется или в кремле завелся отечественный аналог байдена???
    1. StarWarrior
      StarWarrior Вчера, 22:32
      +6
      А что тут удивительного? Мы же объявили импортозамещение.

      Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, и даже в области маразма мы впереди планеты всей!
  28. Грац
    Грац Вчера, 22:24
    +10
    Каждое подобное решение будет восприниматься врагами как наша слабость, слабых не уважают их бьют,вот пожалуйста немцы поставят мардеры, американцы бредли, дальше будет больше
    В итоге придем к двум Вариантам или наносить ядерный удар по граничным странам Нато, или по Украине.А политическое и воинское начальство пусть дальше сопли жуют
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 01:07
      0
      Вы наверное не поняли, что у нынешней России просто нет ни сил, ни воли. Ядерный удар да вы что! Мы даже по центрам принятия решений ударить не можем, хотя раньше Конашенков грозился. Центры конечно Украинские. А если грубо, то хотели напугать ежа голой ж-й. Это про СВО
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:45
      0
      Каждое подобное решение ещё и конфессиональные клинья вбивает.
      Воюют не только православные.
      Достойно воюют.
      Не нужно кого-то отдельно ублажать даже если патриарх просит.
  29. Chem1st
    Chem1st Вчера, 22:24
    +7
    Цитата: Kotisha
    Мне кажется или в кремле завелся отечественный аналог байдена???

    Кажется, что уже не кажется...
  30. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:26
    +5
    Цитата: incoggnoto
    за последние несколько дней в интернете заметил такую особенность.. вдруг откуда не возьмись появляются беглые то блогеры то еще кто и начинают писать про уже якобы поражение России.. я первый несколько дней на это не обращал внимание.. а после нескольких тем и комментарий на сайте увидел не просто совпадение. а хорошо подготовленную информационную атаку. причем со всех площадок. поэтому обращайте внимание на людей которые если не открыто то пытаются замаскировать попытку влезть вам в мозги.. причем это делается или спящих акантов или украденных.. я вижу ник человека который буквально неделю назад писал противоположные вещи..


    Посмотрите в зеркало, пожалуйста. Вы похожи на угонщика аккаунта. Или на того, кто до 1 декабря написал половину комментариев, а с 26 декабря вторую половину комментариев. И максимальная активность 4 и 5 января.
    Но сама мысль вполне здравая:
    "ты проверяй какого пола твой сосед".
    1. incoggnoto
      incoggnoto Вчера, 23:14
      -1
      моя активность, связана с возможностью поседеть за ПК.. именно поэтому я и написал.. на youtube фактически за последние несколько дней можно увидеть личности о которых не было слышно по несколько месяцев.. поэтому я лично вижу в этом координируемую информационную атаку.. не исключаю такую возможность что враги узнали что руководство нашей страны предложит на великий праздник перемирие .. поэтому и видим резкую активность.. пусть спецслужбы дальше выясняют...
    2. guest
      guest Сегодня, 00:13
      +1
      Цитата: Fangaro
      "ты проверяй какого пола твой сосед".

      А вдруг сосед разделяет гейропейские ценности, тогда проверка бесполезна. laughing
  31. alexoff
    alexoff Вчера, 22:27
    +4
    Обсуждение приказа с целью найти в нем нечеткости, которые смогли бы оправдать тонкий налёт предательства?
    1. Rustic
      Rustic Вчера, 23:52
      +2
      Обсуждение приказа с целью найти в нем нечеткости, которые смогли бы оправдать тонкий налёт предательства?
      В том то и все словоблудие. Что приказа то как такового нет. По этому обсуждать это могут все кто угодно. Не выполнять кстати то же. Ибо на нет, и суда нет. А вот нафига это ни к чему не обязыаающее словоблудие было нужно путину, это вопрос интересный.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 23:58
        -2
        Но по таким приказам я уверен больше вероятность попасть под трибунал, чем за размещение мобилизованных возле линии фронта в одном здании вместе с боекомплектом и горючим. И будут командиры на ЛБС думать - приедут ли за ними? Ну а Путину определенно рейтинги жмут, слишком популярный стал в народе, особенно среди его активной части
        1. Rustic
          Rustic Сегодня, 00:47
          +1
          Но по таким приказам я уверен больше вероятность попасть под трибунал
          Ну допустим, отдадут под трибунал. А адвокат первым же делом скажет. Покажите сам приказ, в чем собственно состав преступления? Ой, а приказа то юридичиски и нет вовсе. Есть конечно вероятность что судья пойдет на явный подлог и вынесет неправомерное решение. Но скорее всего, по привычке все по тихому спустят на тормозах. Как бы и небыло ничего. Им не привыкать, "не качать лодку".
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 01:14
            -1
            А что, у военных есть адвокаты на трибуналах? Да просто выгонят из армии по традиции и дадут повышение послушному, который не стрелял. Я вот как-то не слыхал, чтоб получившие приказ на перегруппировку в Изюме вставали в позу и говорили, что не уйдут пока всех местных не эвакуируют. У нас как-то с отвратительными приказами не бывает вопросов, всё делают. Это ж не приказ взять Харьков, там можно забить и ничего не делать
  32. никникник
    никникник Вчера, 22:30
    +8
    о каком перемирии может идти речь, если сами же говорим нацисты или сатанисты, ничего святого нет. Че? Даем время для перегруппировки ВСУ? Официальный Киев опровергает со своей стороны перемирие. Бред какой то. Снова хотим чтобы люди собрались в храмах и эта нечисть грохнула ракетами по храмам? Мало гибнут военные и гражданские? В Макеевке "стрелочниками" сделали рядовых бойцов типа пользовались средствами связи, а ничего что в районе боевых действий в одном месте собрали столько личного состава? Никто из высшего руководства не привлечен к ответственности. Сталин бы расстрелял за "саботаж". Или это целенаправленная политика, когда нужно уничтожать людей, что слишком много людей стало на земле? Браво с экранов ТВ рапортуем уничтожено столько то самолетов, хаймерсов и т.д. Если это так, то что они снова и снова появляются из ниоткуда? В США наверное нет столько произведено хаймерсов, "три топора", "ольха" и т.д. сколько уже уничтожили. В Украине столько самолетов никогда не было, но снова и снова их уничтожаем. Кому война, кому мать родна.
  33. donavi49
    donavi49 Вчера, 22:31
    +11
    Западные партнеры уже отреагировали. Байден сказал, что Путин пытается получить передышку, а сам позвонил Шольцу - итого:
    - 3 млрд пакет от США завтра будет озвучен.
    - 50 Бредли
    - еще одна батарея РАС-3, передает Германия.
    - Германия начинает передачу Мардеров. Речь идет о первой партии 20-40 и в дальнейшем.

    - Глава МИД Британии Джеймс Клеверли на переговорах с Анналеной Бербок заявил о том, что время для западных ОБТ пришло.

    Итого 2 батареи РАС-3 + Самп-Т (Франция и Италия вскладчину) - уже три огневых позиции объектовых ПВО/ПРО.
    Батальон Мардеров и 1,5 батальона Бредли.
    Переговоры о западных ОБТ на уровне глав МИД.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 22:41
      +4
      Видимо не только ракеты к С300 заканчиваются
    2. solar
      solar Вчера, 22:41
      +5
      Чем дальше, тем более современное оружие передают.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Вчера, 23:18
        -5
        это палка на 2 концах.. потери у укров большие.. это даже на западе признают... поэтому подготовка экипажей, логистика при поломке и тд.. может сыграть далеко не в сторону Киева..
        1. alexoff
          alexoff Вчера, 23:42
          +3
          И казалось бы - вот она возможность прервать поставки горючего, поломать мосты и железные дороги насколько получится, после чего начать наступление. Но это ж надо как-то координировать удары, что-то делать, много и быстро думать...
          1. incoggnoto
            incoggnoto Вчера, 23:47
            0
            в этом да, не очень понятно.. прервать поставки врятли получится а вот уменьшить да..
            1. alexoff
              alexoff Сегодня, 00:01
              0
              Поставки можно прямо в процессе же прервать, говорят БМП во время перевозки на поезде или трейлере не такая уж и опасная. Но для этого нужны активные действия, а не тупая оборона на теперь уже своей территории
        2. donavi49
          donavi49 Вчера, 23:59
          +1
          Логистика в ПВО вывозимая вполне. Тем более готовить на 2 батареи расчеты, завозить сопутствующее оборудование легче и дешевле, чем на 1.

          Логистика в СВ - да, но пока вполне вывозимо. Вот например лучший М113 (австралийский добронированный с огневой точкой почти БМП) вполне себе еще катается, а их всего 14 штук отправили летом и он к примеру отличается турбодизельным движком повышенной мощности, от всех других М113.


          Словацкие М80 несмотря на сомнительное базовое состояние катаются довольно массово.

          На Бредли и Мардеры снимут хорошие экипажи с опытом на тех же уже выбитых БТР-4. И вполне переобучатся на западе.
    3. albert
      albert Вчера, 23:39
      -1
      Цитата: donavi49
      - Глава МИД Британии Джеймс Клеверли на переговорах с Анналеной Бербок заявил о том, что время для западных ОБТ пришло.

      Итого 2 батареи РАС-3 + Самп-Т (Франция и Италия вскладчину) - уже три огневых позиции объектовых ПВО/ПРО.
      Батальон Мардеров и 1,5 батальона Бредли.
      Переговоры о западных ОБТ на уровне глав МИД.

      Скорее всего дело дойдет до ядерного оружия.И не удивлюсь, что и до термояда по Западной Украине, для создания там мощной полосы радиоактивного заражения, отсекающего нас от нато.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 23:59
        -2
        Эту полосу обязаны были создать когда только поставки пошли но наши ссаные тряпки только про красные линии трепаться могут.
      2. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 00:26
        -1
        термояда по Западной Украине, для создания там мощной полосы радиоактивного заражения, отсекающего нас от нато.

        Я бы хотел Вам напомнить о двух фактах:
        1) У нас достаточно протяженная граница с прибалтийской троицей, которая находится в НАТО, а в скором времени ещё финны присоединятся, с которыми у нас тоже общая граница.
        2) В отличие от аварий в ядерных реакторах, наведенная радиация от ядерного оружия обусловлена в основном короткоживущими изотопами. Я конечно не специалист, но думаю, что самое большее через год после применения яо все радиоактивные элементы разложатся до стабильных.
        1. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 01:17
          +1
          1 Как прибалтийская троица (черным) вяжется с примерными местами поражения (красным)?

          2 Этот год фашистам не будет поддержки огромного количества наёмников, снарядов, техники это не имеет смысла? Тем более всегда можно обновить Тополь м хоть опой жуй...
          1. сорок восьмой
            сорок восьмой Сегодня, 02:16
            0
            У комментатора выше была идея отгородить нас от НАТО. Вроде бы ударом по Западной Украине это сделать невозможно.
            Если же Вы предлагаете изолировать театр военных действий от влияния третьих сторон, то скорее всего придётся также прорабатывать вопрос венгерской, румынской и молдавской границ, решать каким образом блокировать черноморские суда нейтральных стран (особенно если они начнут ходить под конвоем), а также как закрыть доступ самолётам нейтральных государств. Ну и спутникам, по возможности.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 02:56
          0
          Цитата: сорок восьмой
          Я конечно не специалист, но думаю, что самое большее через год после применения яо все радиоактивные элементы разложатся до стабильных.

          Почитайте про периоды полураспада.
  34. Теренин
    Теренин Вчера, 22:34
    +5
    Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

    Всё это невыполнимо. Помню по чеченским компаниям. Никто никакого нарушения своих не признает, а через день все забудется. Проходили.
  35. mag nit
    mag nit Вчера, 22:38
    +8
    Президент, исполняющий прихоти Гундяя, опозорился перед православными россиянами.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 03:00
      0
      Цитата: mag nit
      Президент, исполняющий прихоти Гундяя, опозорился перед православными россиянами.

      Ещё и не православных всех конфессий обидел.
  36. никникник
    никникник Вчера, 22:40
    0
    даем очередной повод Украине обвинить Россию. У них активно уже действуют ДРГ, которые уничтожаются. А так объявила Россия перемирие, ВСУ начнет стрелять, бомбить, а если ответку получит, но Украина скажет : смотрите Россия сама нарушает свое же решение о временном перемирии. А Патриарху Кириллу давно нужно вести себя скромнее. Господь проповедовал скромность, а наш Кирилл весь ряженый, ни у кого нет церковных служителей со стольким количества золота на себе, личных яхт, самолетов, имущества, охраны и т.д.
  37. solar
    solar Вчера, 22:40
    -2
    Глупость несусветная.
    Если приказ будет выполнятся- то понятно почему. Если не будет- это станет свидетельством того, что войска не полностью контролируются, и приказы не выполняют. К тому же наверняка на Западе посыпатся обвинения в лицемерии- отдал приказ, который не стал выполнять.
    1. Rustic
      Rustic Вчера, 23:57
      +2
      Если не будет- это станет свидетельством того, что войска не полностью контролируются, и приказы не выполняют.
      А вы сперва найдите в тексте от путина или шойгу само слово приказ. А потом уже можно и говорить о не исполнении приказа. А пока приказа нет, то и исполнять нечего.
  38. Горыныч_1977
    Горыныч_1977 Вчера, 22:40
    +2
    У меня только одна мысль и она же вопрос. Указание было к Рождеству. С Праздником вас, Православные, но..... Кроме вас есть и иные религии.... Не только в мире, а именно на СВО.... Ислам, иудаизм, буддизм и т.д.. Так вот, Указание Верховного к православным, а что делать последователям иной веры? Формально, они могут не обращать внимание на праздник православных. У них свои религии, свои праздники и они имеют и будут иметь полное право на открытие огня. Вот она суть многонациональности и религии и не надо путать со взаимоуважением... Речь не про это. Пуля, граната, штык-нож не имеют право выбора жертвы от религии. Убивает не винтовка, а человек. Как будет это всё?
  39. mark1
    mark1 Вчера, 22:52
    +8
    Либо я ни чего не понимаю, либо слово жопа с двумя п пишется.
  40. никникник
    никникник Вчера, 22:55
    +7
    КОВИД в храмы нельзя, смотрите по ТВ службу, дома совершайте молебны, чтобы не заболеть и не умереть не дай бог., военные действия все бегом в храмы. У Кирилла то все спокойно в московской резиденции. Выйди к прихожанам уважаемый патриарх без своей охраны, бронированной автомашины и пообщайся с ними. Глава католической церкви, имамы и иные первые лица различных конфессий так себя не ведут, как наш Кирилл
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 00:01
      +2
      Глава католической церкви,
      Истины ради, папа то же на нехилом таком броневике ездит, с кучей вооруженной до зубов охраны. При чем давно уже. То же видать своей паствы очень боиться.
  41. Бигль
    Бигль Вчера, 23:01
    +9
    Перемирие? В одностороннем порядке??? Да это просто трэш на грани предательства...!!!
    1. егерь650
      егерь650 Вчера, 23:06
      +2
      Достучаться до небес))) Не уж то не найдется дженерал с яйцами, как Жуков, кто настоит на своем или ответить есть, а в душе послать!
  42. БорзРио
    БорзРио Вчера, 23:12
    +10
    Мутки какие то. Толи указ, толи приказ, толи вна Украине, толи нет. Толи не стрелять, толи стрелять. Очередную ерунду сморозили. Развалить до основания целые города и села, превратив их в руины, лишить людей домов, работы, тепла, света, медицинской помощи, заставить бежать от войны - это нормально. А вот в праздник не дать сходить в церковь - да вы что, ни ни, воевать нельзя. Надо дать людям сходить в церкви... Маразм полный и деградация.
  43. Миша Каменский
    Миша Каменский Вчера, 23:13
    +8
    Сказано чётко - по линии боевого соприкосновения. Что за бред очередной несут эксперды? Лбс это там где стреляют. И наши полтора суток стрелять не будут...... Спросите у ДНРовцев что такое режим прекращения огня. Они много натерпелись, когда их безнаказанно убивали. А сейчас всю армию РФ в такое положение поставили. Нет слов.Парни гибнут тысячами, десятки тысяч остаются калеками, но войны нет....... Жесты доброй воли, перемирия...... Как так то???
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 00:04
      0
      Сказано чётко - по линии боевого соприкосновения. Что за бред очередной несут эксперды?
      Эксперты, в этот то раз, как раз не несут бред. Сказанно четко ЛБС на территории украины. Ну ка скажите на вскидку где есть такая? Под киевом, или под львовом? Так там и так наших нет и стрелять некому кроме самих укров. Что же касается Российских областей по которым проходит ЛБС, то тут или у президента серьездные проблеммы с географией, и он не помнит какие области входят в состав РФ. Или он сознательно наводит тень на плетень, поручая безсмысленные поручения.
  44. Tagan
    Tagan Вчера, 23:17
    -1
    Цитата: Пулково1942
    Патриарха слушать надо.

    Не хочу Вас обидеть, но за время СВО у меня сформировалось устойчивое понимание того, что политика СССР в отношении церкви была истинно верной.

    Если бы вы ещё хоть что-то об этом знали. Выглядит очень комично, когда либероиды пытаются сделать вид, что ностальгируют по СССР.
  45. tatarin1972
    tatarin1972 Вчера, 23:17
    +6
    И как это назвать??? Идиотизм какой-то...
    1. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 00:01
      +1
      И как это назвать??? Идиотизм какой-то...

      Так реагируете как будто это в первый раз :D
  46. штурм
    штурм Вчера, 23:19
    +6
    Если главнокомандующий и министр обороны никакой конкретики по перемирию не говорят нужно опять к Патриарху идти спрашивать, какие территории он имел ввиду когда обращался к президенту :))
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 00:13
      +1
      нужно опять к Патриарху идти спрашивать, какие территории он имел ввиду когда обращался к президенту :))
      Ага, а патриарх скажет что он и сам тут не главный, и что богу виднее какие территории, а сам он, просто служитель божий и лишь передает божью волю. Что бог пожелал, то он и передал. В общем, стрелять или не стрелять, можно где и когда угодно. Если что, то на это все есть воля божья. А значит это и имелось ввиду в поручении о перемирии. laughing
  47. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Вчера, 23:29
    +3
    Как бы после этого жеста доброй воли мы опять не переместились на более выгодные позиции. Места сосредоточения укропов обстреливать не будем же?
  48. тоже-врач
    тоже-врач Вчера, 23:38
    +3
    Очередной слив. Он вообще-то побеждать собирается? Или партнёры попросили?
  49. filibuster
    filibuster Вчера, 23:38
    -7
    Интересно сколько из возмущающихся здесь комментаторов реально на фронте?
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 00:44
      -1
      Цитата: filibuster
      Интересно сколько из возмущающихся здесь комментаторов реально на фронте?

      Нисколько. Тем кто реально на фронте, писать сюда возмущенные комментарии некогда.
  50. Konnick
    Konnick Вчера, 23:42
    +3
    Может еще крестный ход организует на Киев...мракобесие в 21 веке. Главное хорошо помолиться и тогда победим....шойгу еще научили молиться за победу. Слов нет, когда же кто-то там будет с мозгами???