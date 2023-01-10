«Мёртвые сраму не имут» – ответить придется живым

Я не сторонник разгонять в соцсетях трагические события в Макеевке. Но реакция официальных лиц МО РФ просто обескураживает, если не сказать больше.
Выскажу свои соображения как бывший рядовой Советской армии, но при этом командир отделения, у которого в подчинении были все сержанты и несколько единиц техники.
Тузик, готовый порвать грелку НАТО
Парадокс, но тем не менее факт.
Советской армии, которую некоторые любят поносить – моя мама и вся моя семья вручили меня на попечение и воспитание из меня защитника Родины.
По истечении периода срочной службы – меня должны были возвернуть в народное хозяйство и маме с папой – окрепшим, поумневшим и овладевшим некими смертоубийственными навыками для дела защиты Отечества.
Все два года за все мои физиологические потребности, за неконтролируемые проявления мною и моими товарищами по службе разных форм нарушений, за периодические непреднамеренные попытки нанести вред себе, вверенной технике и всему сущему вокруг – бдительно следили (и самое главное – отвечали) мои старшие товарищи – офицеры Советской армии.
Их же усилиями за два года из обезьяно-гражданского юноши, меня сотоварищи, к завершению срочной службы таки превратили в Тузика, готового порвать грелку НАТО.
Нормальная армия построена на двух принципах – «учить и дрючить».
Мои старшие товарищи – советские офицеры, твердо знали, что моё солдатское благополучие и эволюционирование в полноценного воина жестко завязано как на их продвижении по службе, так и на их месте службы и соответственно на благополучии семей взводного, ротного, комбата и до командира части включительно.
Как это ни звучит смешно – я был всем не безразличен. Всегда и всё было под контролем.
Любой мой косяк кругами расходился и держал в напряжении всех: от взводного до комполка.
Любое действие по команде, любое перемещение – назначается старший (ответственный).
Бесконечное число раз повторят, что не надо пить этиловый спирт и «добывать коньяк» из антифриза, не надо направлять в сторону товарищей оружие, даже если тебе от этого очень смешно.
Всё вышеперечисленное относится к варианту «лайт». 1986–1988 годы моей службы – пусть условно, но всё же можно назвать мирными.
Система Советской армии пусть была в чем-то громоздкая и не совершенная, но она была и работала.
И советский офицер мог таки объяснить все это самому туповатому бойцу и заставить трудиться самого дикого.
Мне и моим товарищам сослуживцам не составляло большого труда понять, что подлетное время «Першинга» к моей в/ч около 10–12 минут. И через 5 минут я уже должен быть в «парке», и при этом техника у меня должна завестись и выехать хоть в ворота, хоть проламывая забор. Обыкновенный полукадрированный и совершенно не столичный инженерно-саперный полк.
Разница с сегодняшней Макеевкой в том, что в СА в мирное время были готовы сберечь себя и технику для выполнения задачи.
Так удобнее, когда «виноват экипаж»?
А в РА через год боевых действий понимание этого, похоже, не пришло ни к солдатам, ни к начальству.
А НАТО, что сейчас, что тогда – всё то же.
Но когда на твоей земле уже год идёт военная спецоперация, то ответственность за глупость или за непредотвращение глупости вырастает в разы. Начиная с солдат...
Был ли среди них тот, кто обратился по инстанции о недопустимости такого кучного размещения? И складирования БК, образно говоря, под кроватью?
Был ли тот, который, став на табуретку, попытался объяснить товарищам, что звонить маме или жене лучше не из казармы, а метров за 300 от неё?
Можешь считать это хоть суеверием, хоть техническим фактом, но «кабы чего не вышло», более живучее на войне, чем «авось».
Были ли офицеры, которые под камеру огласили мобилизованным о «побочных эффектах» при пользовании мобильной связью?
И даже не потому, что засекут, а оттого, что всегда найдется такой особо одаренный, кто подробно расскажет – где он, как долго будет там еще и сколько с ним товарищей. С указанием географических привязок и названий.
Это как оглашение мер техники безопасности. Можешь не исполнять, но проинформировать тебя обязаны.
Оранжевую каску носят на стройке и на производстве не потому, что на голову падают кирпич или молоток. А потому, что это может произойти теоретически. Кирпич и молоток есть по факту, есть определенная высота цеха или стройки, и обязательно найдется кто-то, кто их туда затащит и уронит.
Кстати, на совершенно пустой улице на красный свет мы тоже стоим на светофоре, и не потому, что слабы умом или нерешительны, а оттого, что так гарантированно безопаснее, чем пытаться проскочить.
Не берусь давать оценку или ставить под сомнение версию МО РФ с мобильными телефонами. А почему, например, не происки местной агентуры СБУ? Это так удобнее, когда «виноват экипаж»?
Оставим рассуждения о пагубности возможной массовой засветки сим-карт в опасной близости от передовой – на совести специалистов.
Но тот, кто запросто разместил в одном расположении несколько сотен солдат в досягаемости вражеских средств поражения и обложил их боеприпасами, явно носит не солдатские и не лейтенантские погоны.
В условиях военного времени офицер-дурак должен иметь возможность по решению компетентных и справедливых товарищей – стремительно присоединиться к бескомпромиссным штурмовикам «Вагнера» в чине рядового.
Гибель своих товарищей и собственную глупость можно смывать личным героизмом – уничтожением как минимум равного числа врагов.
А говорящим головам МО, стремительно утрачивающим лимит доверия народа, при наличии остатков совести и офицерской чести – необходимы терапевтические командировки в зону боевых действий с переодеванием инкогнито в форму рядовых мобилизованных/добровольцев.
P. S.
Каждый имеет право на ошибку. И должен иметь возможность её исправить самостоятельно. Было бы правильным примером и избавило бы от необходимости принятия тяжёлых решений, если... люди, причастные к случившемуся и несущие ответственность за Макеевскую трагедию, сами напишут рапорты и попросятся о переводе в должности и звания, которые не успели занять погибшие мобилизованные.