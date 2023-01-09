Усиление органов внутренних дел необходимо

«Перемога! Украина празднует перемогу над Россией.



На фото и видео Севастополь, мыс Фиолент. Там есть СТ Незабудка. Загорелся вагончик, в котором строители переодеваются.



А на Украине перемога, украинский беспилотник атаковал стратегически важный объект!



Дебилы...»

Рыбья память

Не зевай, враг может быть рядом

«Атаки и диверсионные операции на территории России проводятся везде, и они проводились и будут проводиться в России и во многих других местах»,

«...на территориях, которые российские войска в ходе боевых действий взяли под контроль, ведётся партизанская деятельность. Глава разведки напомнил о подрывах автомобилей в Херсонской области, в результате одного из которых погиб чиновник.»

«У нас есть способы и средства заставить оккупанта платить высокую цену за каждый день оккупации, и мы это делаем. Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война, если она вдруг начнётся, полномасштабное вторжение, – да, тогда мы будем действовать жёстко, в том числе на российской территории. А сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас.»

«Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использует шпионов европейских стран — членов НАТО для попыток саботажа на территории России.»

«В кампании участвуют давние спящие ячейки, которые союзная разведывательная служба задействовала, чтобы воспрепятствовать «вторжению» Москвы на Украину, ведя тайную войну в тылу России.»





Двигались до центра Москвы много часов. С заправками и остановками. Я был за рулем. Машина выглядит устрашающе. Зеленая, суровая, злая. Влезет в неё отделение вооруженных людей. Думаю, и



Был бы сотрудником ДПС, остановил бы немедля, всё бы проверил.



Но от границы до центра Москвы я не увидел ни одного сотрудника полиции. Единственный пост на расстоянии в половину Европы также не отреагировал. Там сотрудники были в «аквариуме», «улица» пустовала. Да и толку от такой «улицы». Бойниц нет, бетонные блоки отсутствуют.



У нас всё хорошо с безопасностью!» «Два дня назад я ехал по одной трассе. Выдвинулись мы от границы с нацистами. Там несколько сотен километров необорудованной территории, которую постоянно атакуют ДРГ противника, пытаясь прорваться на «территорию Украины в границах до 1991 года», обычно так они обозначают российские земли.Двигались до центра Москвы много часов. С заправками и остановками. Я был за рулем. Машина выглядит устрашающе. Зеленая, суровая, злая. Влезет в неё отделение вооруженных людей. Думаю, и оружия на пару часов боя. Номеров на машине нет. На учёте не стоит.Был бы сотрудником ДПС, остановил бы немедля, всё бы проверил.Но от границы до центра Москвы я не увидел ни одного сотрудника полиции. Единственный пост на расстоянии в половину Европы также не отреагировал. Там сотрудники были в «аквариуме», «улица» пустовала. Да и толку от такой «улицы». Бойниц нет, бетонные блоки отсутствуют.У нас всё хорошо с безопасностью!»

Что в итоге