Военное обозрение
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Усиление органов внутренних дел необходимо

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Усиление органов внутренних дел необходимо

Только что прочитал в Телеграм-канале Лохматый Z Николаев вроде бы совсем проходное сообщение. Действительно, на первый взгляд совсем не серьёзная запись на фоне многочисленных победных реляций что с нашей, что с противной стороны. Трупы солдат и подбитая техника гораздо больше вызывают интереса. Приведу это сообщение полностью:


«Перемога! Украина празднует перемогу над Россией.

На фото и видео Севастополь, мыс Фиолент. Там есть СТ Незабудка. Загорелся вагончик, в котором строители переодеваются.

А на Украине перемога, украинский беспилотник атаковал стратегически важный объект!

Дебилы...»

Я бы согласился с автором канала, но... о том, что загорелась обычная строительная бытовка, знаем мы, а для тех, кого мы называем дебилами, это действительно важный военный объект, на котором уничтожено энное количество солдат и офицеров.

Именно так подаётся эта информация украинскими СМИ. И сотни, тысячи укропатриотов действительно испытывают гордость за своих диверсантов. Источники для получения альтернативной информации на Украине перекрыты максимально.

Рыбья память


Украинской власти архиважно постоянно показывать миру и своему народу перемоги. Маленькие или большие, настоящие или придуманные, но перемоги. Это основа того, что народ всё ещё будет верить в возможность победы над Россией. Пока что эта задача выполняется, но вскоре правда о состоянии дел на передовой выйдет наружу, а там…

Реальных побед на фронте ожидать не приходится. Подготовленная оборона российской армии, насыщение фронта боевой техникой и вооружением, а также эффективная работа наших беспилотников и ВКС практически купировали возможности ВСУ к наступлению. С логистикой у ВСУ большие проблемы. Повторить харьковскую операцию сегодня невозможно.

Когда-то я присутствовал по случайному стечению обстоятельств на месте совершения двух терактов в Москве. Девятиэтажка на Каширке находилась примерно в километре от моего дома, а во время теракта на Дубровке я был на территории госпиталя для ветеранов войны. Практически в нескольких десятках метров от ДК.

Тогда в Москве царили примерно такие же настроения, что и сегодня. Да, где-то на Кавказе война. Да, мы гордимся нашими героями, но наша-то жизнь продолжается. Мы хотим жить так же, как и раньше. И жили. Ходили на работу, посещали театры, кутили в ресторанах…

А потом была гора кирпичей вместо дома. Множество трупов вместо субботнего ужина и просмотра телепередач. Был ужас… Тогда тоже нужна была перемога. Только другим врагам России.

Интересно, а почему мы сегодня уподобляемся тем самым рыбкам, которые забывают о рыбацком крючке через 10-15 минут? Почему мы забыли про те, совсем недавние теракты? Или мы просто не желаем помнить? Не хотим вспоминать смерти, которые произошли из-за нашей беспечности.

Мы опять хотим быть вне войны. Мы хотим, чтобы наша жизнь текла так же, как это было год-два-пять-десять лет назад. Посмотреть за ужином новости по телевизору, дежурно посочувствовать жителям Донецка, Донецкой (Луганской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской и других) областей и дальше смотреть футбол, хоккей или ещё что-нибудь.

Не зевай, враг может быть рядом


А теперь ещё цитаты. Сказанные, к примеру, главой украинской разведки Кириллом Будановым.

«Атаки и диверсионные операции на территории России проводятся везде, и они проводились и будут проводиться в России и во многих других местах»,

— заявил в интервью Financial Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«...на территориях, которые российские войска в ходе боевых действий взяли под контроль, ведётся партизанская деятельность. Глава разведки напомнил о подрывах автомобилей в Херсонской области, в результате одного из которых погиб чиновник.»

А вот цитата из интервью ещё одной говорящей головы Киева – Арестовича:

«У нас есть способы и средства заставить оккупанта платить высокую цену за каждый день оккупации, и мы это делаем. Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война, если она вдруг начнётся, полномасштабное вторжение, – да, тогда мы будем действовать жёстко, в том числе на российской территории. А сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас.»

А вот сообщение из официального сайта американского журналиста Джека Мерфи, специализирующегося на материалах о разведке США и ЦРУ в частности. Написано о том, как американская разведка готовила сеть спящих ячеек для разведывательной и диверсионной работы, а также для «разжигания народного гнева».

«Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использует шпионов европейских стран — членов НАТО для попыток саботажа на территории России.»

«В кампании участвуют давние спящие ячейки, которые союзная разведывательная служба задействовала, чтобы воспрепятствовать «вторжению» Москвы на Украину, ведя тайную войну в тылу России.»

Последние цитаты я привёл только потому, чтобы читатели были в курсе того, кто может организовывать диверсии на нашей территории. Это отнюдь не украинцы либо граждане Украины других национальностей, это люди совершенно из других стран, находящиеся на нашей территории и никогда не попадавшие в поле зрения наших спецслужб.

Ну и последняя цитата из вчерашнего сообщения в Телеграм-канале Карнаухов. Цитата о том, как сложно проехать от передовой до центра Москвы на военном броневике. Прошу прощение за величину, но из песни слов не выкинешь:

«Два дня назад я ехал по одной трассе. Выдвинулись мы от границы с нацистами. Там несколько сотен километров необорудованной территории, которую постоянно атакуют ДРГ противника, пытаясь прорваться на «территорию Украины в границах до 1991 года», обычно так они обозначают российские земли.

Двигались до центра Москвы много часов. С заправками и остановками. Я был за рулем. Машина выглядит устрашающе. Зеленая, суровая, злая. Влезет в неё отделение вооруженных людей. Думаю, и оружия на пару часов боя. Номеров на машине нет. На учёте не стоит.

Был бы сотрудником ДПС, остановил бы немедля, всё бы проверил.

Но от границы до центра Москвы я не увидел ни одного сотрудника полиции. Единственный пост на расстоянии в половину Европы также не отреагировал. Там сотрудники были в «аквариуме», «улица» пустовала. Да и толку от такой «улицы». Бойниц нет, бетонные блоки отсутствуют.

У нас всё хорошо с безопасностью!»

Что в итоге


Я уверен, что мероприятия по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры и предприятий проводятся в полном объёме. В этом вопросе порядок наведён, и есть соответствующее обеспечение личным составом и оборудованием. Но, как мы видим на первом примере с вагончиком строителей, перемогу украинцы могут сделать из любого происшествия.

Органы внутренних дел, спецслужбы и их силовые подразделения сегодня работают в экстремальных условиях. Теоретически они укомплектованы полностью, а практически? Командировки личного состава, болезни и прочие факторы значительно сокращают возможности для усиления постов и организации других мероприятий. Да и усталость личного состава даёт о себе знать.

Президент Путин издал указ об увеличении ФСО и других спецслужб. Но это требует времени. Как мне кажется, наступило время использовать резервы. Пора вернуть на службу ветеранов, состоящих в запасе. Хотя бы на то время, пока не появятся молодые сотрудники.

Да, пенсионеры МВД и спецслужб не могут в полной мере использоваться долгое время. Но… Посмотрите на сотрудников ЧОПов. Это в большинстве своём пенсионеры именно спецслужб. Бывшие полицейские и сотрудники других ведомств работают и справляются с работой вполне достойно. В бизнесе балласт не задерживается.

Это не паника. Паниковать пока не нужно. Это просто меры по предотвращению опасности. Как возвращение стационарных постов ДПС на дорогах, ведущих из зоны проведения СВО, как система скрытого наблюдения на тех же дорогах, как введение особого режима въезда в крупные города, как увеличение количества патрулей в крупных городах и т. д.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:55
    +2
    Все что описал Автор это для простодушного электората.
    А если действовать по настоящему то действовать надо как это делал СМЕРШ в годы ВОВ.Насыщать своей агентурой всю диверсионно-террористическую сеть укронацистов... далее вести контртеррористическую борьбу с руководством СБУ и разведки ВСУ с ликвидацией ключевых руководящих кадров.
    И самое главное выбить гадюшник ЦРУушников и МИ-6 с территории Украины...всякие там аналитические и подготовительные центры по подготовке диверсантов и террористов.
    А пока война с ними идет на уровне вершков не затрагивая корневую систему бандеровцев...на место одной отрубленной головы появляется две.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 05:10
      +5
      Ну и последняя цитата из вчерашнего сообщения в Телеграм-канале Карнаухов. Цитата о том, как сложно проехать от передовой до центра Москвы на военном броневике.
      не верю что то... в глубинке и то останавливают, и постов и патрульных-хватает. а по поводу "рабочего вагончика" сожженого и перемоги,так ведь и нам только говорят о 100500 уничтоженых "химер", и общаг с нацистами, а показывать-не показывают. типа верьте на слово, у коношенкова вон вообще цифры запредельные с "начала операции"... доширак развесистый.
  2. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 05:09
    +4
    Усиление, прежде всего, необходимо качественное. Количественное - да, но прежде всего надо, чтобы действующие сотрудники не отбывали номер на службе, а работали. И работали за себя, и за тех, кто в командировке. Я сейчас о ППС, ДПС и остальных, осуществляющих патрулирование. Кстати, часть сотрудников задействована в СВО, а это значит, что их нет там, где они находились до начала операции.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 05:32
      +5
      Простите ситуация очень интересная дождаться приезда полиции к примеру на пьяный дебош не возможно часами а автор о чем то возвышенном .
      ППС народу не хватает зато носильщиков погон с двумя полосами и звездами в избытке .
      Прав автор в том что стоит идти на поклон к уволенным из органов и просить полюдски просить вернуться на службу .
  3. курвиметр
    курвиметр Сегодня, 05:57
    +1
    власти архиважно постоянно показывать миру и своему народу перемоги. Маленькие или большие, настоящие или придуманные, но перемоги. Это основа того, что народ всё ещё будет верить в возможность победы... Пока что эта задача выполняется, но вскоре правда о состоянии дел на передовой выйдет наружу, а там… Что-то это мне напоминает... Зеркальное отображение,не ?
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:05
    +1
    На фото бойцы Росгвардии. Но ведь они действуют только там,где заискрило.А в повседневной службе важны другие органы.Это и ночное патрулирование. Здесь иногда попадается крупная рыба.Прямо скажем,полиции ночью не увидишь.Да и днем как то не видно.Все сосредоточено в двух городах. А в остальных даже те пункты уже несколько лет,как убрали. Не говоря о моногородах.Все идет,как идет. Одни лишь возвания.
  5. Игораш
    Игораш Сегодня, 06:09
    0
    Это одна из мер...Но свою роль она безусловно сыграет..Но проблема не в кадрах,которые массово покинули структуры МВД...именно как раз "полевики" и уходили..Сейчас в МВД засилье женскими кадрами..Проблемы о месте и роли МВД по защите не столько интересов власти но и интересов и безопасности народа,именно народа а не клановых структур,как происходит обычно..И в этом вопросе в МВД никаких подвижек абсолютно нет...Тихий омут с выжидательной позицией..Низы не хотят,а верхи боязливо выжидают..Пора массовая кадровая я чистка.с точностью наоборот от Медведокской-ярового патриота и одного из виновников развала того же МВД....Уже только за это на лет 10 себе заработал..А вообще из всех государственных структур -сотрудники МВД самые лицемерные....Необходимо менять все руководство..абсолютно все....
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 06:28
    0
    Знаю проблему не понаслышке.... Низовое звено уничтожено (пускай кто либо назовет своего участкового...), кадры в полиции девочки с накачанными губами..., а если не девочки, то "профессионалы" юного возраста которые уже мечтают-планируют рвануть в службу охраны банка..., поэтому кадровый голод. Полицейские бояться применять власть и силу по причине своего бесправия и низкой подготовки как физической так и правовой. Ну и обстоятельства наших реалий, если в той же Америке полиция будет дотошно расследовать любое дело, то у нас сделают все чтобы не связываться, поэтому и вольготно у нас действуют мошеники... Как я понял автор поднимает тему спецслужб? Данные организации защищают государство, а не человека! И здесь очень любопытный момент, а что же у нас в государстве творится в вопросах нашей с вами защиты? Поясняю, если я вижу что государство самоуничтожается - образование, медицина, наука, армия (коренные основы успешного государства Израиль).... никакие патрули и посты ДПС нас не спасут, т.к. наш плебс пострашнее будет! Стоит признать, мы своей бездарной СВО сотворили сплоченную украинскую нацию, причем националистическую даже там где были за нас - Николаев, Одесса, Харьков, Сумы.... А вот у себя увидели кучу диверсантов, причем элитных и обласканных властью! А также нашу власть, которая явно что то не торопится применять статус врага народа! И самое интересное, это сколько мы же будем запрягать? И кого будем запрягать?
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:35
    0
    Это не паника.
    Да как то не паникуем, привыкли, ко всему,оно как:человек не блоха,ко всему привыкает..
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:35
    +1
    Друзья мои, проблема обозначенная автором на самом деле намного глубже и страшнее, чем кажется из статьи. Для начала я проясню один момент, чтобы мои дальнейшие слова воспринимались в правильном ключе. Итак, я человек самой мирной профессии - врач. Но кроме мирной профессии у меня есть и военая - химик-токсиколог. И надо сказать, что я настолько хорошо ориентируюсь во всех областях химии, что меня намного чаще, чем мне хотелось бы привлекают к различным экспертизам, так что я химик-эксперт. И вот в этой своей ипостаси я пребываю в полном недоумении - почему ещё не началось?! Если это заслуга контрразведки, ФСБ и МВД, то честь им и хвала, так как не надо откуда-то завозить взрывчатку, термитные смеси, напалмы и отравляющие вещества - ИЗ ТОГО, ЧТО ПРОДАЁТСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАГАЗИНАХ, АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ АВТОХИМИИ И НА ОПТОВЫХ БАЗАХ - заметьте - продаётся легально и всем, только плати - ГРУППА ИЗ ТРЁХ ЧЕЛОВЕК, ИМЕЯ БЮДЖЕТ ПЯТЬ - ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ И ДЕСЯТЬ СУТОК ВРЕМЕНИ, СМОЖЕТ ИЗГОТОВИТЬ ИЗ ДОСТУПНЫХ ВЕЩЕСТВ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗРЫВЧАТЫХ И ТЕРМИТНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЧТО ЭТОГО ХВАТИТ НА ТО, ЧТОБЫ ВЫЖЕЧЬ В ПЕПЕЛ ОТ 10 ДО 15 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ. Под особым ударом, естественно, города в которых есть метро. Да, на входах стоят рамки металлоискателей, но это пустая трата денег и иллюзия безопасности, так как ни одна вахтёрша в метро не сможет отличить пластиковую бутылку с (например) оксиэтиленом (привожу в пример именно это вещество потому, что я о нём уже писал в комментариях) от бутылки с минералкой. Я уж не говорю об отравляющих веществах... В общем автор абсолютно прав - бдительность, фильтры на всех дорогах, проверки документов и идентификация людей, патрулирование боевых групп и СТРОЖАЙШИЙ УЧЁТ ВСЕГО, ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕД! Хотя что это я размечтался - зашёл я однажды в Леруа Мерлен, а там в пределах выгородки одного отдела на стеллажах лежало огромное количество серных шашек, древесного угля и калийной селитры, а в соседнем отделе стояли пластиковые ёмкости на сотню литров, продавцов не видно было, покупателям пофигу кто там чего копошится, можно было не привлекая внимания ТАКОЙ БУ-БУМ устроить, что никому мало не показалось бы. Так что поскольку идёт война, а на войне правил нет, то я за то, чтобы не было "войны где-то там", иначе она очень быстро окажется для каждого здесь и сейчас.