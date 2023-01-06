Немецкое правительство приняло решение поставить Украине боевые машины пехоты Marder

Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько это потребуется. Для этого США намерены предоставить Украине БМП типа Bradley, а Германия - БМП типа Marder

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине бронетранспортеры типа Bradley, а Германия намерена поставить бронетранспортеры типа Marder. Обе страны планируют обучить украинские вооруженные силы соответствующим системам

Германия поставит Украине боевые машины пехоты Marder, такая информация появилась на украинских интернет-ресурсах и в прессе после официального заявления немецкого правительства. О количестве предполагаемой к передаче техники данных нет.В Киеве заявляют о намерении Германии передать ВСУ неназванное количество боевых машин пехоты Marder, такое решение было принято в ходе телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца и американского президента Джо Байдена, состоявшегося накануне, 5 января 2023 года. Одновременно Берлин передает Киеву одну батарею ЗРК Patriot.- сообщает Украина.ру.На сайте Бундесвера, где приводится заявление правительства ФРГ, эти данные подтверждаются, Берлин действительно принял решение поставить Киеву БМП Marder, пока без подробностей. Кроме того, Германия проведет обучение украинских военных применению немецких бронемашин.- сообщает пресс-служба Бундесвера.