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Немецкое правительство приняло решение поставить Украине боевые машины пехоты Marder

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Немецкое правительство приняло решение поставить Украине боевые машины пехоты Marder

Германия поставит Украине боевые машины пехоты Marder, такая информация появилась на украинских интернет-ресурсах и в прессе после официального заявления немецкого правительства. О количестве предполагаемой к передаче техники данных нет.


В Киеве заявляют о намерении Германии передать ВСУ неназванное количество боевых машин пехоты Marder, такое решение было принято в ходе телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца и американского президента Джо Байдена, состоявшегося накануне, 5 января 2023 года. Одновременно Берлин передает Киеву одну батарею ЗРК Patriot.

Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько это потребуется. Для этого США намерены предоставить Украине БМП типа Bradley, а Германия - БМП типа Marder

- сообщает Украина.ру.

На сайте Бундесвера, где приводится заявление правительства ФРГ, эти данные подтверждаются, Берлин действительно принял решение поставить Киеву БМП Marder, пока без подробностей. Кроме того, Германия проведет обучение украинских военных применению немецких бронемашин.

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине бронетранспортеры типа Bradley, а Германия намерена поставить бронетранспортеры типа Marder. Обе страны планируют обучить украинские вооруженные силы соответствующим системам

- сообщает пресс-служба Бундесвера.
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59 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:32
    -9
    Кучно пошло. американцы "брэдли" , немцы. "мардеров". Видать трещит по швам четвертый рейх, просит помощи. Советский задел кончился, а из этого "лоскутного одеяла" хорошо только музей трофейной техники составлять. использовать их для комплекта в купе с австралийскими, турецкими и прочими чухонскими весьма затруднительно. не говоря уж о ремонте и обслуживании.
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 08:51
      +13
      Украине дают оружия ровно столько, сколько нужно для того, чтобы она не проиграла и ни на йоту больше... Эта война очень выгодна Западу, а значит она будет продолжаться. Ибо так дёшево и бескровно как сейчас, с Россией у них воевать больше не получится.
    2. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 09:09
      -7
      Да ваще им это не поможет. Вы ещё скажите, что они этим хламом смогут Херсон или изюм отбить. Глупость же. У нас БМП 1-2-3 сотнями эти Бредли будет валить. Вон хаймарсов уже нащелкали больше чем поставили
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 09:21
        +2
        Вон хаймарсов уже нащелкали больше чем поставили

        Во во самим то не смешно ? А с ПВО и ВВС каклов ещё в конце весны начале лета покончили.
    3. Евгений_Евгений
      Евгений_Евгений Сегодня, 12:16
      -1
      Как он трещит вы можете проверить лично. Как Киев возьмете - вернетесь и расскажете, не стесняйтесь.
      1. flint
        flint Сегодня, 12:56
        -3
        Да трещит бандерложка - не сомневайся:)), а не веришь пойди спроси у 500 тыс
        трупов и тяж.
        300х бандерложских утырков:))
        1. Евгений_Евгений
          Евгений_Евгений Сегодня, 13:02
          -4
          И что, скоро треснет? Авдеевку когда возьмешь, боец?
          1. flint
            flint Сегодня, 13:09
            -1
            Когда надо будет тогда и возьмем бандеровская нечисть:))
            1. Евгений_Евгений
              Евгений_Евгений Сегодня, 13:48
              -3
              "Возьмем"? А ты лично-то когда?
              1. flint
                flint Сегодня, 15:04
                0
                Я своё уже отвоевал, сейчас другим время мочить бандерложскую нечисть
          2. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:11
            +2
            Авдеевку когда возьмешь, боец?
            ...ну бандернацикам ума не дано изначальнл...для тебя лично повторю цели и задачи СВО--ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ КИЕВСКОЙ ХУНТЫ ...на этом и всё для тебя...если не кретин то поймёшь что к чему
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:34
    +7
    Весной они анонсировали наступление.Надо быть готовыми во всеоружии к этому.Очередной "перегруппировки"люди не поймут.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:38
      +5
      dmi.pris 1 hi, думаете там где принимают решения о "перегрупировках" мнение народа интересует?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:48
        +3
        Конечно же нет.Народ то не совершает косяки в планировании,что бы потом все перепланировать
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 09:45
      0
      Поймут, а не поймут так и ничего страшного очередная мобилизация решит все проблемы.
      Не знаю как кому но для меня все страньше и страньше. Устраивать битвы за любой населенный пункт, который укрепили по максимуму. Тупо биться в укрепления. Историю совсем не учат. Во время ВОВ Гитлер увяз в Сталинграде потерял 1.500 000 кучу техники. Почему нет охватов, обходов взятия в клещи, котлов, одно тупое выдавливание.
      Не ясно.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:51
        -1
        Почему нет охватов, обходов взятия в клещи, котлов, одно тупое выдавливание.


        Так противник не дает охватывать. В Авдеевку подолбились, потом начали как вы пишите охватывать-обходить. Ну и закончился наступательный порыв. Сейчас там на направлениях охвата многонедельные сражения за овражек или стену дома.

        Басурин: Авдеевка будет окружена
        10 августа.
        Она будет окружена, потому что есть определенные продвижения наших сил и средств севернее данного населенного пункта, чтобы потом охватить и тех украинских военных, боевиков, которые остаются в городе, они окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними.

        Сегодня 6 января.

        Фронтальные кровопролитные наступления на узловой пункт в текущих условиях более перспективны. Ибо позволяют сосредоточить на укрепленных позициях подавляющее количество артиллерии и организовать логистику по боеприпасам. Проблема лишь в том, что другая сторона не спешит отступать, а делает примерно тоже (сосредоточение арты и логистики) и на выходе происходит Ипр-Пешендейл-Верден.
        1. 28-й регион
          28-й регион Сегодня, 10:21
          +1
          Охваты, обходы, прорывы ... это не только окружить населенный пункт или укрепрайон, но и продвинуться далее перерезая рокадные дороги, громя тылы. После такого рушиться оборона, если тупо в лоб биться, то кроме потерь ничего не будет.
          1. Хронос
            Хронос Сегодня, 12:44
            0
            Цитата: 28-й регион
            Охваты, обходы, прорывы ... это не только окружить населенный пункт или укрепрайон, но и продвинуться далее перерезая рокадные дороги, громя тылы. После такого рушиться оборона, если тупо в лоб биться, то кроме потерь ничего не будет.

            Как сказал один отставник, всегда долбятся в лоб, потому что флангом к противнику никто позиций не занимает. А охваты, обходы с флангов и прочее происходят, когда где-то уже прорван фронт.
        2. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 14:09
          0
          Цитата: donavi49
          Так противник не дает охватывать

          )))
          Разговоры об охватах противника, который имеет огромное преимущество в разведке, изначально отдавали некоторым безумием.

          Как и разговоры о мобилизации в российской ситуации, кстати.
      2. tranquil
        tranquil Сегодня, 14:27
        0
        Цитата: ВАШ
        Почему нет охватов, обходов взятия в клещи, котлов, одно тупое выдавливание.
        Не ясно.

        О каких охватах и клещах может идти речь, если противник имеет подавляющее численное преимущество на огромном фронте? Для таких охватов нужна огромная армия, и потери будут соответствующие. Любой может пойти добровольцем и попытаться исправить ситуацию.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:35
    +5
    Ну вот ещё один шаг к поставкам танков и боевой авиации сделан, а чем ответит Кремль?
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 08:41
      -10
      Ну, например, обострением на Корейском полуострове. да и вон товарищ Си, что то в Москву едет... к чему бы это...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:45
        +2
        Какое отношение имеет китайский товарищ к обстановке на Корейском полуострове?К поставке китайских добровольцев?Так это было уже давно.Что у Вас с разумом?Не?
      2. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 09:33
        +1
        Си я думаю улыбку с трудом сдерживает.
      3. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 09:50
        0
        Цитата: голос_разуma
        . да и вон товарищ Си, что то в Москву едет... к чему бы это...

        К тому,что компания "Хуавэй" уходит с российского рынка(вторичные санкции).на ней весь интернет держится,крупные компании и госслужбы может быть и выкрутятся,а вот бытового интернета может и не быть.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 08:44
      +2
      Цитата: Ропот 55
      чем ответит Кремль
      А чем отвечают на войне? Уничтожением. Других ответов на войне не предусмотрено.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:54
        -1
        Уничтожение...Неплохо было бы перед тем,как все это попадет на фронт.А то потом попробуй еще уничтожь все это
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 11:55
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Уничтожение...Неплохо было бы перед тем,как все это попадет на фронт
          Вы знаете способ, как уничтожать технику (войска, боеприпасы, горючее, амуницию) до того, как всё это попало на фронт?
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 12:45
            0
            belay А что,расскажу "секрет Полишенеля".Разведка,всеми доступными способами,нанесение ударов,тем же "искандерами"
            1. nik-mazur
              nik-mazur Сегодня, 15:04
              0
              Цитата: dmi.pris1
              Разведка,всеми доступными способами,нанесение ударов,тем же "искандерами"
              В самом деле думаете, что военные этого не знают или не понимают?
      2. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 09:06
        +2
        Для эффективного уничтожения нужны тысячи беспилотников, которые бы затмили солнце так чтобы ни у кого не возникало желания биться в тени. А где их взять? Сказать надо спасибо эффективным менеджерам.
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 12:37
          0
          Цитата: Glock-17
          нужны тысячи беспилотников
          Тысячи – это сколько? Три тысячи, пятнадцать тысяч, триста, девятьсот девяносто девять? Где и как их производить, сколько это будет стоить, как доставлять и обслуживать, сколько нужно операторов, сколько сил для их прикрытия и поддержки?
          Легко сказать надо тысячи беспилотников и все проблемы решаться, однако, в реальной жизни так не бывает. Собственно, в этом и разница между профессионалами в Генштабе и диванными экспертами – первые видят проблему в целом, решают её комплексно и умеют считать.
    3. james
      james Сегодня, 08:50
      +3
      Нарисует


      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    4. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 08:57
      +6
      Цитата: Ропот 55
      Ну вот ещё один шаг к поставкам танков и боевой авиации сделан, а чем ответит Кремль?

      Рогозин второй осколок Макрону отправит, Силуанов и Набиуллина увеличат какие-нибудь ЗВР России в долларах, большая любительница Манхэттена Машенька "Сталин хуже Гитлера" Захарова и "самый влиятельный политик на Земле" будут в унисон причитать о том, что Россию в очередной раз партнёры обманули...
    5. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 09:32
      0
      Уже ответили. Перемирием! Вот это ход великого полководца. Беспощадный я бы сказал
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:40
    +3
    Цитата: Ропот 55
    Ну вот ещё один шаг к поставкам танков и боевой авиации сделан, а чем ответит Кремль?

    Перемирием с 12.00 6 января...
    Дальше идет ненормативная лексика.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: Konnick
      Перемирием с 12.00 6 января...
      Дальше идет ненормативная лексика.

      К вашей лексике я добавлю свою ненормативную... am
      Посмотрим сколько продержится это перемирие.
  5. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 08:40
    0
    Да какого хрена с ними дипотношения.Из этого оружия убивают наших солдат женщин детей. Нас тупо истребляют.Нам что очередного Минина искать создавать ополчения нет на гос-во надежды.Верховный довыделывается что у нас военные возьмут власть в руки.Рождественские поремирия блин
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:32
      +2
      .Нам что очередного Минина искать создавать ополчения нет на гос-во надежды.

      А смысл кода лупят на дистанциях в 50 км ? Большие скопления личного состава дополнительные цели. Стрелковых боёв там мало все потери в основном от артилперии и РСЗО. Тут раньше думать надо было когда ввязывались в это СВО.
  6. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 08:42
    -1
    Нам остаётся только массово увеличить выпуск ПТУРов.
    На авиацию серьёзных надежд в плане уничтожения бронетехники - нет, господство в воздухе как бы есть, но штурмовики как летали на сверхмалой так и летают. А значит ПВО серьёзно работает и в плане обнаружения и в плане поражения.
    Ну и самое главное- надеюсь ГШ всё таки найдет вариант что бы эта техника до фронта не доехала.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:44
    -2
    Ну вот и открылось... Рубикон пройден. Очевидно скоро и более тяжелую технику повезут. Сухопутный коридор в Крым возьмут под огневой контроль. Ситуация накаляется . Нужен адекватный ответ .
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:45
    +2
    Немецкое правительство приняло решение поставить Украине боевые машины пехоты Marder
    . Понятно... писал уже, что "ливерная колбаса" не только квакать будет, скакать начнёт, интенсивно.
  9. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 08:51
    -2
    Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость
    Всем своим поведением канцлер Германии доказывает, что у него таки есть яйца, за которые американцы его крепко держат ежовыми рукавицами.
    Впрочем, возможно, что просто чудак на другую букву из разряда полезных идиотов (полезных для Америки, естественно).
    P.S. А кнопочку с оповещениями когда-нибудь прикрутят взад или можно уже не надеяться?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:53
    0
    Ну поставка обт это видимо вопрос времени. Надо учитывать и готовится к встрече.
  11. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:56
    +3
    Скоро в Украину попрут не только Мардеры, Бредли и Пэтриоты, но и Абрамсы, Леопарды, Ф-16 и дальнобойные ракеты для Хаймарсов и т. д. Потому что видят слабость и соплежуйство нашего руководства. Всем давно плевать на красные линии Кремля. Ведь за ними никаких последствий, лишь патриотические речи и прочая чушь, не подкрепленная реальными делами.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: БорзРио
      видят слабость и соплежуйство нашего руководства
      А вы бы на месте нашего руководства, что сделали, дабы напугать Запад настолько, что бы они не смогли поставлять оружие?
  12. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 09:01
    +1
    Накачивая Украину современным оружием НАТО даёт "сигнал" России. Они с этой земли не собираются уходить. Понятно, что за "патриотами" будут сидеть не ВСУ, а настоящие натовцы. И дальше только больше.
    1. evgen81
      evgen81 Сегодня, 10:23
      -1
      Чуваки работают, отрабатывают свою з.п., а не сопли жуют и словоблудят, не разваливают собственную промышленность. В космос не актрисок запускали, а разведспутники.
  13. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 09:17
    -2
    Дипломатические отношения с Западом есть еще?, или как?
  14. donavi49
    donavi49 Сегодня, 09:26
    +3
    Ну, как я и писал. Американцы делают шаг - Европа поддерживает.

    По количеству на декабрь было по линии РМ
    Rheinmetall has restored 16 Marder IFVs for Ukraine but does not have the government permission to export them

    Rheinmetall Defense restored 16 Marder infantry fighting vehicles and is ready to ship this equipment to Ukraine. The company has started restoring another 14 Marders and is ready to put another 70 units of this type of armored vehicle into service.

    100 Мардеров, 16 уже готово, 14 в процессе подъема, 70 отобраны.


    Кстати, как бы Рамштайн близко. Не удивлюсь, если другие европейцы тоже скинутся по батальону БМП.

    Например Уорриры и Скимитары от Сунака, ну и СВ90 которые есть у Норвегии, Дании, Голландии активно отправляющих технику. Каждый скинется по десятке = бат.
    1. алексей_444
      алексей_444 Сегодня, 09:32
      +2
      Такое разнообразие ... Говорит только об одном запад уже похоронил эту технику, ремонтировать дороже будет, опять же наша техника ломается неприхотливая к украинскому чернозему а ихняя лететь будет и без огневого воздействия.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:46
        +1
        Современная логистика вполне себе вывозит такое.

        Просто напомню - 4 типов неунифицированных ОБТ в ВСУ уже сейчас. И еще один начнет поступать в этом году (Твердый).
        САУ - Краб, ПЗ2000, М109 трех версий, Сюзанна, Дана обычная, Цезарь, ну и январская ДанаМ2 (26 машин законтрактовано, первая партия отправлена).
    2. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: donavi49
      Например Уорриры и Скимитары от Сунака, ну и СВ90 которые есть у Норвегии, Дании, Голландии активно отправляющих технику. Каждый скинется по десятке = бат.

      )))
      Поднадоел уже этот бардак. Хочет индус выпендриться - пусть даст 1000 Т-72 бригаду Челленджер2. От голландцев ждём дополнительных гепардов, а норвеги пусть насамсы клепают в три смены, не отвлекаются. Вон, Холланд мяч пинает, балбес, почему не у станка до сих пор!? am
  15. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:26
    +3
    Ставки повышаются, и далее будет идти оружие, им выгоден конфликт на длительный срок. Нужно делать что- то решительно, играть с ними в долгую это только хуже нам и больше жертв.
  16. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:28
    -3
    Видно у немцев плохо получается продавать эти мардеры вот решили и избавиться. Конечно это лучше чем пикап с пулеметом, с другой стороны пикап быстрей ездиет и можно под мирняка косить, а на этом барахле прямой путь под 152 и 122 мм, танки как консервные банки вскрываются а эти жестянки тем более, мало того что жирная цель (денег больше заплатят нашим бойцам а не за какой-нибудь пикап) да и к тому же мало их будет, ну и опять же у запада на войну деньги кончатся одно дело бесплатно-затратный (содержать же надо на хранении)советский БМП и другое дело свое супер дорогое, восполнять то надо будет ещё более дорогой пумой.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:35
      +3
      запада на войну деньги кончатся


      Это после приползут замерзшие молить о прощении или до?

      советский БМП и другое дело свое супер дорогое, восполнять то надо будет ещё более дорогой пумой


      Мардеров около 1000 в отстое. Их больше чем БМП советских типов в Европе на сейчас. Это самый массовый резерв на подъем если что.




      получается продавать эти мардеры


      А они не продаются. Их перспектива сгнить или быть утилизированными альтернативным способом.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 10:33
      0
      Цитата: алексей_444
      Видно у немцев плохо получается продавать эти мардеры вот решили и избавиться.

      Годы разработки - с 1951 по 1960.
      Годы производства - с 1969 по 1975.
      Кто их сейчас купит?
      1. alexey2073
        alexey2073 Сегодня, 14:21
        0
        купят-не купят, вопрос второй. Что Мардеры, что Бредли, машины серьезные. С хорошей бронезащитой и достаточно мощным вооружением, которое может сильно осложнить жизнь не только БМП-БТР ВС РФ, но и более тяжелой техники неимеющейаналогов. Это машины создавались специально для борьбы с этими типами БТТ и хорошим заделом на будущее. Кому интересна более подробна инфа по данным машинам Яндекс/Гугел в помощь! Был опыт и возможность "препарировать" данную технику hi
  17. james
    james Сегодня, 11:30
    0
    Что делали англосаксы когда осваивали территорию сев. америки ? Вооружали племена туземцев, т. е. коренное население, а затем сталкивали между собой и таким образом уменьшили популяцию до музейных экспонатов, а затем загнали в музей (резервации).
    Ничего не напоминает из того, что происходит сейчас?