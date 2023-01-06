Байден о ещё не поступивших на Украину ЗРК Patriot: Они на Украине уже помогают, русские начинают это осознавать

Они (Patriot) работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают

И их тоже пощёлкаем там

ЗРК «Пэтриот» показали свою высокую эффективность и напугали русских, считает президент США Джо Байден. На встрече с членами своего кабинета он заявил:Такую оценку Байден дал американским зенитным ракетным системам, которые ещё не поступили на Украину. Видимо, он обладает какими-то экстрасенсорными способностями.Напомним, что в декабре прошлого года американцы приняли очередной пакет военной помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда долларов, куда вошла и одна батарея ЗРК Patriot. Однако, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на данный момент идёт лишь подготовка к передаче ЗРК Киеву.Комментируя в своё время решение о передаче ЗРК «Пэтриот» Украине, Байден отмечал, что они имеют только оборонительное назначение и не ведут к эскалации конфликта. В Москве же считают иначе. По словам российского президента Владимира Путина, подобный шаг ведёт к затягиванию конфликта, но ВС России без проблем разберутся с этими «Пэтриотами».По некоторым данным, одна система ПВО Patriot стоит более полумиллиарда долларов, а одна её ракета больше 4 миллионов долларов.