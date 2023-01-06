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Байден о ещё не поступивших на Украину ЗРК Patriot: Они на Украине уже помогают, русские начинают это осознавать

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Байден о ещё не поступивших на Украину ЗРК Patriot: Они на Украине уже помогают, русские начинают это осознавать

ЗРК «Пэтриот» показали свою высокую эффективность и напугали русских, считает президент США Джо Байден. На встрече с членами своего кабинета он заявил:


Они (Patriot) работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают

Такую оценку Байден дал американским зенитным ракетным системам, которые ещё не поступили на Украину. Видимо, он обладает какими-то экстрасенсорными способностями.

Напомним, что в декабре прошлого года американцы приняли очередной пакет военной помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда долларов, куда вошла и одна батарея ЗРК Patriot. Однако, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на данный момент идёт лишь подготовка к передаче ЗРК Киеву.

Комментируя в своё время решение о передаче ЗРК «Пэтриот» Украине, Байден отмечал, что они имеют только оборонительное назначение и не ведут к эскалации конфликта. В Москве же считают иначе. По словам российского президента Владимира Путина, подобный шаг ведёт к затягиванию конфликта, но ВС России без проблем разберутся с этими «Пэтриотами».

И их тоже пощёлкаем там

По некоторым данным, одна система ПВО Patriot стоит более полумиллиарда долларов, а одна её ракета больше 4 миллионов долларов.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Mark Holloway from Beatty, Nevada, USA
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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:07
    +6
    Ой, домашняя заготовочка у маразматика раньше времени вырвалась. Опять за дедом не уследили. бедному Джо уже на кладбище прогулы ставят.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:17
      0
      Он не знает , какой позор его ожидает.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 10:06
        -5
        Цитата: Аргон
        Он не знает , какой позор его ожидает.

        Есть с кого пример брать, один высокопоставленный персонаж постоянно позорится и нечего,с него,как с гуся вода, зато денежка капает.
  2. Андрей Карпов
    Андрей Карпов Сегодня, 09:12
    -1
    Помню, как нам говорили, что вот, сейчас республиканцы приступят к работе в январе (нижняя палата) и помощь украине сдуется. А на деле - помощь пошла еще больше. ауу - когда уже проснутся верхи??
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:16
    +4
    И их тоже пощёлкаем там

    Не хвалися на рать идучи...
    Для начала надобно бы уничтожить хотя бы одну систему.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:18
      +2
      Очень хочется видеть их горящими. Жаль не увидим. Не то что не будут жечь, а то что не будет рядом камер.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:19
    0
    Байден о ещё не поступивших на Украину ЗРК Patriot: Они на Украине уже помогают, русские начинают это осознавать
    . Ладно, скакуасы вибрирует, в преддверии... а у нас, где, что, как???
    Обсудили новость, некоторые мероприятия, должны были наметить, а ещё то что?
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:19
    +1
    Мало поставляют, нишеброды, таких комплексов надо штук 30 минимум, что б хоть вернуть украинскую ПВО на начало сво, а не парочку, чем больше поставят тем быстрее деньги кончатся и война закончится. Против крылатых ракет, мопедов и эскандеров они бесполезны, Йемен доказал, а на самолётах мы давно там не летаем, а вот изучить их характеристики, да украинцы парочку ракет продадут, они мать родную продадут, нам на пользу будет.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:02
      -4
      Пэтриот заменит С-300, к которому у украинцев заканчиваются ракеты.
      Самолеты Пэтриот сбивает уверенно, как и С-300.
      А против КР и дронов у Киева есть теперь специализированные Насамс и Ирис.
      Намечается эшелонированное ПВО. Как в России.
      1. Wildcat
        Wildcat Сегодня, 10:19
        +1
        hi
        Скорее всего Пэтриоты и Самп/т ставят заранее, на фоне слухов о поставках иранских баллистических ракет. Все же у них выраженный противоракетный потенциал.
        Если бы усиливали оборону от КР и дронов - продолжили бы поставлять Ирис, НАСАМС и что-то старое, вроде Хок/Скайгард с Миллениумом (или вообще с баз хранений техники "поднимали" бы Роланды, Шилки, Рапиры и прочее).
        ИМХО, кажется, по результатам конкурса для новой ПВО финны сказали, что "один Самп/т стоит как четыре НАСАМС" и выбрали НАСАМС; Пэтриот по цене не особо "отстает".
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:00
          0
          Цитата: Wildcat
          Скорее всего Пэтриоты и Самп/т ставят заранее, на фоне слухов о поставках иранских баллистических ракет.

          Может уже есть поставки "Патрэотов" ( в экспортом варианте "Бандера"), но Пентагон и Госдеп пока отрицают, а вот "дедулька" проболтался.
        2. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 14:02
          +1
          Цитата: Wildcat
          ИМХО, кажется, по результатам конкурса для новой ПВО финны сказали, что "один Самп/т стоит как четыре НАСАМС" и выбрали НАСАМС; Пэтриот по цене не особо "отстает".

          Насамс это ПВО/КР, а САМП-Т и Пэтриот это сейчас выраженное ПРО с опционально дальней ПВО. Понятно, что потихоньку делают эшелонированную ПВО/ПРО, как дед и говорил. Пускай и узловую.

          Кстати мне непонятно, что за задержки и хоками, роландами, авенджерами, кроталями, гепардами и т.п. Сбивать шахид-мопеды амраамами по полмиллиона штука - так себе идея.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 14:57
        0
        Цитата: voyaka uh
        Намечается эшелонированное ПВО.

        1. Одна батарея MIМ-104 не в состоянии обеспечить "эшелонированную" ПВО. Всего 4 ПУ, стационарные к тому же.
        2. Её РЛС видит цель с ЭПР=0,1 кв.м на 50-70 км. Но перехватить может СВН со скоростью не более 1600-2200 м/с, а наши ПРР идут на 2,5-3,0М.
        3. Патриот таки "голый" против Х-47М2, у которой и траектория и скорость вне тех. хар-к этого ЗРК. К тому же Кинжал имеет нехорошую привычку атаковать системы ПРО/ПВО и слепой зоны "воронки". Напомню, что Патриот видит до 83,0* вертикального угла... Так что -- и этих "пощелкают", будь на то поставлена такая задача. А ради посрамления "партнера" она точно будет поставлена. Более того: обеспечат фотосессию ради такого случая. Для потенциальных покупателей. yes
        АГА.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 10:13
      +2
      Цитата: алексей_444
      таких комплексов надо штук 30 минимум, что б хоть вернуть украинскую ПВО на начало сво
      На начало войны вна Украине одних только С-300 было то ли 35, то ли 50 дивизионов, то есть от 420 до 600 пусковых. Это, правда, по украинским данным. По нашим данным около 250 пусковых С-300 и 72 пусковых Бук. Так что 30 Пэтриотов никак не смогут заменить даже 250 штук С-300. Даже тридцать батарей, то есть 120 пусковых смогут заменить только половину уничтоженных С-300.
      Кстати, максимальная дальность Пэтриота – 80 км и время развёртывания 25 минут, а дальность противолокационный ракеты Х-58 – до 250 км и скорость больше километра в секунду.
      1. Негритенок
        Негритенок Сегодня, 13:56
        +2
        Цитата: nik-mazur
        Даже тридцать батарей, то есть 120 пусковых смогут заменить только половину уничтоженных С-300.

        А что за уничтоженные С-300? Кстати, зачем они вообще в таком количестве нужны?
        Цитата: nik-mazur
        Кстати, максимальная дальность Пэтриота – 80 км и время развёртывания 25 минут, а дальность противолокационный ракеты Х-58 – до 250 км и скорость больше километра в секунду.

        И что? Эти ваши С-300 все выбиты или таки не все?
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 09:25
    -1
    Байден с одной стороны прав, так как беспрепятственная доставка любых видов вооружения лучше всяких ципсо подрывает морально-боевые качества армии и народа, вызывая недоумение, а порой и более агрессивные чувства к руководству страны.
  7. стар
    стар Сегодня, 10:02
    -2
    ЗРК «Пэтриот» Украине, Байден отмечал, что они имеют только оборонительное назначение и не ведут к эскалации конфликта. В Москве же считают иначе

    Учитывая, что вместо зенитных ракет могут быть использованы Томагавки, Байден врет. Впрочем к этому все уже давно привыкли.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 13:53
      +2
      Цитата: стар
      Учитывая, что вместо зенитных ракет могут быть использованы Томагавки

      Вы с иджисом перепутали. Пэтриот не может запускать такие ракеты. Тифон может, но он пока не принят на вооружение + передача Тифона нарушит ИТАР. Если американцы сами приедут тогда да, можно и Томагавки подвести. Да вообще много что можно подвести, если американцы сами приедут.
  8. KCA
    KCA Сегодня, 10:49
    +1
    Пэтриот разворачивается или сворачивается за полчаса, в идеальных условиях, зимой на чернозёме гораздо дольше, для ВС и ВКС это будет приоритетная цель, интересно, когда после поставки накроют батарею?
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:53
    -1
    Они (Patriot) работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают

    Ну все как в старой присказке -"Цирк уехал, клоуны остались !"
    Ну хоть дедуля на Рождество, рассмешил православный народ.
  10. Stoler
    Stoler Сегодня, 11:04
    0
    Читаю и офигеваю. Столько помпезной болтовни. HIMARS ни чему не научили? Всё нормально?fool
  11. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:43
    -3
    ЗРК «Пэтриот» показали свою высокую эффективность и напугали русских, считает президент США Джо Байден

    Он все таки прав только в том что напугали русских, как и хаймерси, и гаубиц и все что сделано в США. Только о американского оружия рассуждают, сравнивают и имитируют.
    В етом(имитация США) одна и главних проблем России и русской армии в частност.
  12. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 11:44
    +2
    Посмотрим как они себя покажут! У саудитов эти комплексы себя уже показали!!!!
  13. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:48
    0
    Цитата: Stoler
    HIMARS ни чему не научили? Всё нормально?


    Причем здесь "химеры"? Достоинством "химер" является как раз малое время развертывания/свертывания на огневой позиции, что и затрудняет их поражение.
    Но "пэтриот" как раз имеет очень большое время развертывания, что резко повышает шансы их поражения. По этому показателю они уступают С-300, которых на Украине было уничтожено немало.
    Кроме того, "пэтриот" имеет секторальную зону поражения (С-300, С-400 - работают по всему азимуту) , что также снижает эффективность данного комплекса.
    "Химеры" и ранее показывали свою эффективность в локальных конфликтах, "пэтриоты" даже против стареньких "скадов" работали так себе, а против дронов - просто неэффективны.