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Глава ДНР: Объявленное перемирие не означает, что мы дадим врагу в праздничные дни улучшить позиции

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Глава ДНР: Объявленное перемирие не означает, что мы дадим врагу в праздничные дни улучшить позиции

Опубликованные указания (а именно формулировку «указания» используют власти РФ в данном случае) президента России прокомментировал глава Донецкой Народной Республики. Речь идёт об указаниях по временному (рождественскому) перемирию, которое в одностороннем порядке объявляет Россия с 12:00 сегодняшнего дня (6 января) и до 24:00 дня завтрашнего.


По словам Дениса Пушилина, «ни о каком перемирии и речи быть не может».

Заявление главы ДНР в таком виде, казалось бы, идёт вразрез с решениями, озвученными в Кремле. Но глава республики, вошедшей в состав России, поясняет свою точку зрения. Он пишет о том, что решение президента России, как православного человека, относится именно к православным людям, которым важно посетить церковь в Рождество. Пушилин отметил, что руководство Украины к православию не имеет никакого отношения.

Глава Донецкой Народной Республики:

Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения.

Напомним, что накануне опубликованный на сайте Кремля документ о временном перемирии вызвал бурную реакцию в России. Многие посчитали одностороннее объявление временного перемирия недопустимой мерой, которой могут в своих интересах воспользоваться войска киевского режима и их западные покровители.
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57 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:49
    +11
    Одностороннее перемирие явно не пойдёт нам на пользу. Они за 36 часов усилиться. Вообще к чему это все??
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:07
      -2
      Да, юлит чиновник, вертится, как-то так сказать хочет, чтобы НИКОГО не обидеть и перед народом оправдать этого НИКОГО! Слизко получается...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:11
      +9
      Вна безбожной Украине Рождество перенесли на 25 декабря, и никакого перемирия сейчас не будет, что-то подсказывает, что провокации только усилятся ((((( В Киево-Печорской лавре уже засели раскольники-отступники, и не пускают православных, вы с ними мириться собрались ?
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:19
      0
      Контрбатарейная борьба попадает под "прекращение огня" ?
      1. Просто_Кваша
        Просто_Кваша Сегодня, 10:24
        -2
        Нет, не попадает, прочитай Пушилина.
    4. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 09:25
      +4
      Кроме как проявление слабости такое заявление нельзя оценить.
    5. megadeth
      megadeth Сегодня, 10:47
      -3
      Президент РФ, как глава православной державы, не мог не отреагировать на послание Патриарха Кирилла по временному (рождественскому) прекращению огня. Вопрос к нашей православной церкви они интересуются обстановкой:- на линии соприкосновения; - в городах обстреливаемых укрофашистами; - заявлениями представителей укрофашисткого режима по временному (рождественскому) прекращению огня; - почему от УПЦ (хоть она и стала в мае 2022 г. самостоятельной ) которая осудила СВО не дождались ни каких заявлений. Получается что в одностороннем порядке будут цинично уничтожать российских православных. Вопросы только к руководству РПЦ но не как не к ВГК и МО. имхо hi
      1. ian
        ian Сегодня, 11:30
        +1
        Цитата: megadeth
        Президент РФ, как глава православной державы, не мог не отреагировать на послание Патриарха Кирилла по временному (рождественскому) прекращению огня.

        Давайте тогда уж Кирилла и назначим главнокомандующим. Раз именно он реально решает где, когда и кто не стреляет. А "ВГК и МО" не может не прислушиваться к его указаниям....
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 11:32
        +2
        Есть такая, конституция называется, и там чёрным по русскому написано, что Российская Федерация - светское государство.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:49
    +17
    Может быть не надо было вообще объявлять это перемирие, сейчас бы не пришлось объяснять и пояснять что под ЭТИМ подразумевается.
    1. TRex
      TRex Сегодня, 09:00
      +12
      А еще попробуй объясни все это чеченцу, буряту, татарину или еврею... Лицемерие, великодержавность, просто очередная военно-политическая авантюра с подачи патриарха.
      Потом снова будут пускать сопли пузырем - нас обманули, предали и т.д. и т.п.
      1. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 09:32
        +2
        ну Эрдоган как бы предложил прекратить огонь в одностороннем порядке Кирилл поддержал )))единение в верхах и конфессиях
  3. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 08:50
    +8
    Но, но! Владимир Владимирович запретил безобразия нарушать. Прекращение огня то одностороннее. Все по честному. Одни не стреляют, у других такого запрета нет и они улучшают позиции
  4. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 08:51
    +6
    Противник за это время банально выспится без напряга. Мелочь, но важная.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:55
      +13
      Колхоз-дело добровольное hi, Б. К. подвезут, раненых вывезут, подтянут ГСМ, личный состав, смотрите сколько "мелочей" можно успеть.
  5. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 08:53
    -6
    Голос разума в театре абсурда.Надеюсь не последний
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:54
    +7
    Цитата: Подкидыш
    Но, но! Владимир Владимирович запретил безобразия нарушать

    Это перемирие и есть самое натуральное безобразие.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:58
      +3
      Лёха с Андроида hi, а самое ГЛАВНОЕ зачем, ну ЗАЧЕМ??? Ежу понятно что ВСУ не будут НИЧЕГО соблюдать.
      1. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 09:05
        +12
        Так они и не обещали. Та, поржали над великим полководцем
        1. Minus
          Minus Сегодня, 09:12
          +11
          Так над великим многоходовочником уже весь мир ржёт... И ноги вытирают все кому не лень.... Треплом оказался таким, каких мало....
  7. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 09:01
    +7
    Продажность элит просто поражает!
  8. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 09:03
    +10
    Народ в интернатах так разбушевался, что пришлось для успокоения нервишек подключать своих марионеток. Мол, царя не так поняли)
    1. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 10:23
      +2
      Народ в интернетах - ни о чем .А вот если завалят всю эту сво-шную муть и вернутся с войны ребята которых родная власть предала и пошла на договорняки ради бабла олигархов, тут будет не до шуток .И никакая росгмардия не поможет ,отберут оружие надают щелбанов и в угол поставят ту гвардию .Не знаю , посмотрим, есть надежда на какие-то замыслы хитрые шахматистов наших.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:03
    +1
    Глава ДНР: Объявленное перемирие не означает, что мы дадим врагу в праздничные дни улучшить позиции
    . Объявленной перемирие... да фиг с ним, не первый раз. Вопрос в том, что просто не давать противнику улучшать свои позиции, это как то понятно/не понятно. Нельзя давать возможности противнику ННИКАКИХ, НИ В ЧЕМ и НИГДЕ. Только так!!!
    Приказы, в боевой обстановки, должны соответствовать необходимости и обстановки!!! А политические дела, коньюктурные бредни, пускай, всякие разные, оставят себе и не мешают делать, то шо необходимо.
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:04
    +1
    Вот тоже перемирие
    https://topwar.ru/195262-predstavitel-ukrainy-v-oon-vozmutilsja-otkazom-rossii-ot-peremirija.html
  11. Николай310
    Николай310 Сегодня, 09:07
    0
    Пушилинe в лоб на укрепы не подниматься,а потому городить он может что угодно...
  12. Yustas201
    Yustas201 Сегодня, 09:08
    +2
    И чем же будете отстреливаться во время перемирия,мандаринами?
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:08
    +5
    Цитата: Ропот 55
    ГЛАВНОЕ зачем, ну ЗАЧЕМ??? Ежу понятно что ВСУ не будут НИЧЕГО соблюдать.

    request Опять какой нибудь хитрый план Путина в котором он самого себя переиграет...все было бы не так печально если бы на кону не стояли жизни людей.
  14. Klmn
    Klmn Сегодня, 09:10
    +5
    Видно армия слишком хорошо воюеет, ее всячески пытаються демрализовать, и распустить, ан нет, все не плучаеться, вот придумали новою фишку, чтоб украинцы укрепились, а то что-то потери стали нести меньше, и продвигаться вперед слишком быстро, непорядок...
    Вот честно, у меня последнее время такое впечетление складывается...
    В каждой шутке есть доля... эх..
  15. народник
    народник Сегодня, 09:10
    +6
    Путин живёт в своём мире, оторванном от реальности.
  16. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:13
    +5
    Ход Верховного вообще не понятен. Противник не оценет и не будет соблюдать. Внутри страны это только вызывает озлобление и недовольство. Может один Эрдоган оценет дополнительной переброской вооружений для ВСУ.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:15
    -7
    От праздников не отошли? Какое ещё перемирие и где об этом сказано? Что не коммент, так в одну дуду. Очи разуйте. Перемирие предполагает обоюдные договоренности.
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 09:28
      +5
      Сами разуйте. Перемирие одностороннее.
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:16
    +5
    интересно кто такую не умную идею подал Путину или он сам или эрдоган ?
  19. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:18
    +9
    Вот интересно, где бы оказался тот персонаж, который бы предложил бы Сталину на 36 часов замириться с немцами году так в 1943?
  20. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 09:20
    +6
    Кремль это другая планета! А инопланетяне в Кремле очень на иуд смахивают после событий в Макеевке!
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:35
    -8
    Цитата: Леха с Андроида.
    Опять какой нибудь хитрый план Путина в котором он самого себя переиграет...все было бы не так печально если бы на кону не стояли жизни людей.

    Как же противно смотреть на тутошних кликуш и паникеров. Пойдите уже сделайте что-нибудь необходимое для победы, а не разглагольствуйте почем зря. Не устали кудахтать? Вы и в обычной жизни все так плачете да причитаете по любому поводу и без?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:40
      +5
      Цитата: Tagan
      Вы и в обычной жизни все так плачете да причитаете?

      Нет в обычной жизни я привык доводить дело до конца... без всяких перемирий.
      И в этой жизни я не люблю людей которые мне пудрят мозги пустыми делами и обещаниями.
  22. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:52
    +3
    украинцы просто сделают прилет снарядов в церковь (не важно в Харькове, Херсоне или в ДНР), и обтяпают это как очередное уничтожение мирных жителей Россией. Не в первый раз.
  23. Lako
    Lako Сегодня, 09:53
    +6
    Как они задолбали уже, эти "не от мира сего", со своими жестами доброй воли. Как он вообще представляет это прекращение огня, когда идут уличные бои? Может вообще на время Рождества отвести войска от Артемовска и Марьинки? Потом, ценой солдатских жизней опять возьмём.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 10:00
      -1
      Я тоже так думал. Но, оказывается, ВС РФ прорвали оборону Соледара, неожиданно... Теперь понял : был приказ....
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 10:22
      +1
      Обстрела в Макеевке в Новый Год видно не хватило. Посмотрим, что будет происходить сегодня после 12.00... В течении 36 часов. Тьфу-тьфу-тьфу, но точно не Рождество sad
  24. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 10:06
    +6
    Как написал один товарищ военкор:

    Вчера был очень важный день. Нам наглядно и жестко показали, что в военном 2023 году мыслить категориями "Минских" и пропаганды предыдущих лет уже не получится.

    Изначальный план был столь же наивен, сколь и прекрасен. Патриарх обращается к президенту за перемирием. Президент разрешает и министр обороны отдает приказ. Далее аплодисменты и умиление со всех сторон. Мировое сообщество рукоплещет и призывает Украину поддержать инициативу РФ. Потом Украина, как обычно, нарушает перемирие и все видят, что мы "не такие".

    Вот только все пошло не так с самого начала. Не понял перемирия Донбасс, захлебывающийся кровью уже 9 лет. Не поняли его на фронте. Не поняли его граждане России, многие из которых уже потеряли родных и близких. Никто не понял, зачем нужно перемирие с укронацистами, которые 9 лет расстреливают храмы, больницы, школы, детские сады, рынки и жилые высотки.

    В протянутую руку дружбы практически сразу смачно плюнули Подоляк и Данилов. Песков попытался выправить ситуацию ("Мы не уверены, что это плюнул Зеленский, возможно это не его слюни"). Но тут подтянулись глава МИД Германии Бербок и Джо Байден, рука дружбы под тяжестью плевков основательно просела. Ну и в финале туда же пафосно харкнул сам Зеленский.

    Практически тут же появились фото отгрузки на Украину французских колесных танков, плюс анонсированы поставки бронемашин из США (БМП Bradley) и Германии (БМП Marder), оружия уже весьма серьезного.

    Какие выводы? Это война на уничтожение. Это давно не скрывается и любой российской мирной инициативой США и ЕС вытрут ж*пу не менее демонстративно, чем "Минскими соглашениями". В войне можно победить, а можно и проиграть. Проигрыш для России означает уничтожение, второй ошибки "западные партнеры" уже не допустят, выжить, как после 90-х, нам не позволят.

    Поэтому надрывный пиар "мы не такие" можно свернуть и просто воевать. Они знают, что "мы не такие". Поэтому они и хотят нас убить.
    1. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 10:38
      +3
      Аплодирую точности описания ситуации .Какая-то аналитическая служба должна же быть у Президента РФ ? Над зелей зря смеялись ? Да и старичок с бидоном не таким уж и маразматичным представляется .А макароныч так и вовсе гигант политики .
      1. народник
        народник Сегодня, 13:50
        0
        Цитата: Серж9901
        Какая-то аналитическая служба должна же быть у Президента РФ ?

        По всему видно, что нет там никакой аналитической службы. Что советники в уши дуют - то и "правда". crying
    2. Зуек
      Зуек Сегодня, 12:42
      -1
      Да память просто у всех не вмещает много. Как мы поступили с предлагавшимся нам пасхальным перемирием?
  25. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:07
    +6
    Такое чувство, что кто-то в верхах желает повторения 1917 года.

    Пушилин никакого отношения или вины за принятое сверху решение не несет, так что не сильно понятно, почему он пытается оправдываться. Либо попросили сверху, либо находясь ближе к фронту видит отношение простых солдат и граждан к подобному решению и пытается подбодрить и успокоить простых граждан и солдат.
  26. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:34
    -4
    Цитата: Леха с Андроида.
    Цитата: Tagan
    Вы и в обычной жизни все так плачете да причитаете?

    Нет в обычной жизни я привык доводить дело до конца... без всяких перемирий.
    И в этой жизни я не люблю людей которые мне пудрят мозги пустыми делами и обещаниями.

    А тут что, расслабились?))
    Вы видимо сильно разочарованы, что с вами никто не будет советоваться в таких вопросах и посвящать в их детали. Так что мозги вы пудрите сами себе, скорее.
  27. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:35
    0
    Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения.

    Все правильно ,а все эти заявления о перемерии вообщем то слова ..На Украине православных то и не осталось ,одни раскольники и прочии поклонники сатаны (бандеровцы этим увлекаются ) Так что отвечать нужно и жестко на любые поползновения вражин ..Они явно готовят нам что то кровавое и храмы,церкви будут их целью основной !
  28. Дво
    Дво Сегодня, 11:14
    +5
    ВВП давно пора на покой с такими односторонними перемириями. Политикам лучше не лезть в дела военных . У нас в стране не все христиане и на рождество многим ...
  29. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:30
    +1
    Ай-яй-яй, как же так Верховный главнокомандующий сказал, а тут сразу не выполнение, а как же "Дисциплина", " Единоначалие " или это только для рядовых?
  30. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:31
    +3
    А этото глава ДНР кто?
    Он же не военный. Не руководит силовиками.
    Чисто бюрократ Едро, МММ.

    Все время подсовывают - кто что сказанул.
    А судить надо по делам... (и по наворованному, если есть)
  31. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 11:43
    -5
    Ничего страшного перемирие на 36 часов ничего кардинально не изменит!
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:12
      +3
      Вот бы я отменил бы ваши "конституционные права" в рамках уголовного законодательства на эти 36 часов, и посмотрел бы как вы заголосили. laughing
  32. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 12:00
    +5
    Бывшему подполковнику КГБ и бывшему пожарнику очень нравится смотреть через розовые очки. А потом изображать из себя жертв : Ах, нас обманули.
    1. Minus
      Minus Сегодня, 12:33
      +1
      Вот честно... Поневоле начинаешь верить в конспирологические теории что царь то не настоящий laughing
  33. Зуек
    Зуек Сегодня, 12:40
    -1
    Я лишь напомню, что мы отвергали предложение по пасхальному перемирию. А тут вдруг ВВП заделался православным христианином и решил установить рождественское. Да ещё и в одностороннем порядке.