Глава ДНР: Объявленное перемирие не означает, что мы дадим врагу в праздничные дни улучшить позиции

Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения.

Опубликованные указания (а именно формулировку «указания» используют власти РФ в данном случае) президента России прокомментировал глава Донецкой Народной Республики. Речь идёт об указаниях по временному (рождественскому) перемирию, которое в одностороннем порядке объявляет Россия с 12:00 сегодняшнего дня (6 января) и до 24:00 дня завтрашнего.По словам Дениса Пушилина, «ни о каком перемирии и речи быть не может».Заявление главы ДНР в таком виде, казалось бы, идёт вразрез с решениями, озвученными в Кремле. Но глава республики, вошедшей в состав России, поясняет свою точку зрения. Он пишет о том, что решение президента России, как православного человека, относится именно к православным людям, которым важно посетить церковь в Рождество. Пушилин отметил, что руководство Украины к православию не имеет никакого отношения.Глава Донецкой Народной Республики:Напомним, что накануне опубликованный на сайте Кремля документ о временном перемирии вызвал бурную реакцию в России. Многие посчитали одностороннее объявление временного перемирия недопустимой мерой, которой могут в своих интересах воспользоваться войска киевского режима и их западные покровители.