Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны Китая прокомментировало появление эсминца ВМС США в Тайваньском проливе

13
Минобороны Китая прокомментировало появление эсминца ВМС США в Тайваньском проливе

ВС КНР расценивают появление ракетного эсминца ВМС США типа «Арли Бёрк» в Тайваньском проливе как очередную провокацию со стороны Штатов. С таким заявлением выступил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.


По его словам, эскадренному миноносцу было вынесено предупреждение со стороны китайских военных, которые не переставали следить за его перемещениями, а потому, ситуация находилась под строгим контролем.

Отметим, что пресс-служба Седьмого флота ВМС США сообщила о проходе своего эсминца USS Chung-Hoon через Тайваньский пролив с целью демонстрации Штатов своей приверженности к сохранению «безопасности и стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе. Как подчеркнули тогда в американском ведомстве, проходил боевой корабль в международных водах. Это притом, что США де-юре не признают независимость Тайваня. О каких же в таком случае международных водах может идти речь? В Минобороны Китая напомнили США об этом.

Напомним, что это не первое предупреждение США, сделанное Китаем. Как заявляли ранее в китайском оборонном ведомстве, Вашингтон сам накаляет ситуацию ввиду поставок противотанковых систем минирования Volcano Тайбэю. В то же время официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй донёс позицию своей страны касательно того, что Соединённые Штаты, что вся их игра с огнём, до добра не доведут.

Из-за участившихся провокаций США вокруг Тайваня председатель КНР Си Цзиньпин на прошедшем в конце прошлого года съезде Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о том, что руководство страны будет и в дальнейшем прилагать усилия для решения тайваньского вопроса дипломатическим путём, не исключив, однако, применения силы в отношении острова для его возвращения.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.defense.gov/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:52
    +5
    Нелегко с главным противником, который является твоим основным торговым партнером...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:41
      0
      Китаю нужны бронированные таранные катера.
      Пусть на них много вооружения не повесишь, но вот морду какому эсминцу поправить, выдворяя - оно самое то.
      По другому Гегемон просто не поймёт.
  2. VVK
    VVK Сегодня, 09:56
    +8
    Вынесено последнее китайское предупреждение!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:21
      +4
      Цитата: VVK
      Вынесено последнее китайское предупреждение!
      Вы, не у одного это с языка сняли laughing
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:45
        -2
        Гена, с Рождеством! hi drinks
        А кто знает, что у китайцев в голове? Возьмут и хренакнут, не насмерть, но больно, у нас и от навала обделались
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:59
    +2
    Топите его, всего и делов! Потом пусть уже та сторона озабоченности высказывает!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:22
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Топите его, всего и делов! Потом пусть уже та сторона озабоченности высказывает!

      В Китае тоже, как и у нас, прозападный коммерческий проект не так просто из башки выбить.
  4. Sniper
    Sniper Сегодня, 10:30
    +1
    Стычка "Беззоветного" и "Йорктауна" должна быть как руководство к действию ВМФ КНР!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:50
      0
      Я бы сказал, фрегат "Старк", стал бы ещё более действенным примером, что надо дома сидеть и не выеживаться
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 11:43
        -1
        У Ирака был современный самолет и ракеты, а у Китая есть такое, вопрос?
  5. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:40
    -2
    Росияне меньшим кораблём шли на таран, при нарушении границы! Китай отделывается "громкими" заявлениями.... :)
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 11:42
      +3
      Россияне?
      Или советские моряки все же?
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:31
    0
    Ох китайцы!
    Напроситесь в гости к Кубинцам и Никарагуанцам, походите по Мексиканскому заливу, с разрешения Москвы помотыляйте в Беринговом проливе. Одним словос сделайте напряг для матрасников.