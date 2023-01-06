Fox News: Вашингтон использует обвинения против Москвы как «полезный политический инструмент»

По словам ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, в последние несколько лет Соединённые Штаты нашли в лице Москвы «полезный политический инструмент», которым они пользуются в своих интересах.
Карлсон вспомнил о событиях 2016 года, связанных с выборами в США, когда благодаря деятельности организации WikiLeaks достоянием общественности стали письма кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и главы её избирательного штаба. Тогда выяснилось, что Хиллари Клинтон пыталась изменить в свою пользу результаты демократических праймериз. Однако, по словам Карлсона, чтобы отвести от себя подозрение в штабе Клинтон возложили всю вину на Россию, утверждая, что «русские взломали серверы».
Ведущий телеканала Fox News отмечает, что многие эксперты и представители соответствующих служб прекрасно понимали, что русские тут не при чём. Но всё решили промолчать, так как поняли, что сваливать всё на Россию является полезным политическим инструментом.
С тех пор взваливать ответственность за всё плохое, что происходит в США, на Россию стало обычным явлением, считает Карлсон.
Раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре
- подчеркнул ведущий американского телеканала.