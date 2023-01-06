Fox News: Вашингтон использует обвинения против Москвы как «полезный политический инструмент»

Раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре

По словам ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, в последние несколько лет Соединённые Штаты нашли в лице Москвы «полезный политический инструмент», которым они пользуются в своих интересах.Карлсон вспомнил о событиях 2016 года, связанных с выборами в США, когда благодаря деятельности организации WikiLeaks достоянием общественности стали письма кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и главы её избирательного штаба. Тогда выяснилось, что Хиллари Клинтон пыталась изменить в свою пользу результаты демократических праймериз. Однако, по словам Карлсона, чтобы отвести от себя подозрение в штабе Клинтон возложили всю вину на Россию, утверждая, что «русские взломали серверы».Ведущий телеканала Fox News отмечает, что многие эксперты и представители соответствующих служб прекрасно понимали, что русские тут не при чём. Но всё решили промолчать, так как поняли, что сваливать всё на Россию является полезным политическим инструментом.С тех пор взваливать ответственность за всё плохое, что происходит в США, на Россию стало обычным явлением, считает Карлсон.- подчеркнул ведущий американского телеканала.