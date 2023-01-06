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Fox News: Вашингтон использует обвинения против Москвы как «полезный политический инструмент»

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Fox News: Вашингтон использует обвинения против Москвы как «полезный политический инструмент»

По словам ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, в последние несколько лет Соединённые Штаты нашли в лице Москвы «полезный политический инструмент», которым они пользуются в своих интересах.


Карлсон вспомнил о событиях 2016 года, связанных с выборами в США, когда благодаря деятельности организации WikiLeaks достоянием общественности стали письма кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и главы её избирательного штаба. Тогда выяснилось, что Хиллари Клинтон пыталась изменить в свою пользу результаты демократических праймериз. Однако, по словам Карлсона, чтобы отвести от себя подозрение в штабе Клинтон возложили всю вину на Россию, утверждая, что «русские взломали серверы».

Ведущий телеканала Fox News отмечает, что многие эксперты и представители соответствующих служб прекрасно понимали, что русские тут не при чём. Но всё решили промолчать, так как поняли, что сваливать всё на Россию является полезным политическим инструментом.

С тех пор взваливать ответственность за всё плохое, что происходит в США, на Россию стало обычным явлением, считает Карлсон.

Раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре

- подчеркнул ведущий американского телеканала.
Автор:
Использованы фотографии:
usamagazine.ru
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:31
    +3
    Раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре
    сами придумали, сами "напугались" и других застращали и под это дело стригут баранов и доят, доя, понятно кого... МАЛАСЫ!!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:55
      +4
      Цитата: rocket757
      сами придумали,

      С тех пор взваливать ответственность за всё плохое, что происходит в США, на Россию стало обычным явлением, считает Карлсон.

      Только вот почему наше политическое руководство этого до конца не понимает?
      Примеры, пожалуйста - нелишение гражданства, не возбуждение уголовных дел и даже нелишение госнаград предателей; обмены преступников с участием олигархов (которых, по утверждению Путина он отстранил от влияния на полит.власть); ну про перемирия... я громко молчу winked

      hi
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:21
        0
        Цитата: Теренин
        Только вот почему наше политическое руководство этого до конца не понимает?
        Примеры, пожалуйста - нелишение гражданства, не возбуждение уголовных дел и даже нелишение госнаград предателей; обмены преступников с участием олигархов (которых, по утверждению Путина он отстранил от влияния на полит.власть); ну про перемирия... я громко молчу

        Эх Геннадий ,как вы правы и вопросы хорошие ..Вот только ВВП не все может решать ,быстро и резко ..Пятая колонна у нас очень сильна и всячески гадит России ,но уже правда в тихаря и подленько .
        Зачищать нужно Россию и более жесткими методами ..Россия фактически в состоянии войны против коллективного запада и самы страшный враг ,это у нас в политическом и экономическом руководстве.Шабатаж,диверсии и т.д.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 11:00
          0
          Цитата: LukaNord
          Вот только ВВП не все может решать ,быстро и резко ..Пятая колонна у нас очень сильна и всячески гадит России ,но уже правда в тихаря и подленько .

          hi
          Ну, тогда пусть не удивляются, что на предвыборную политическую арену выйдут кандидаты, типа Пригожина и Кадырова (в трудные минуты русский народ ищет своих Минина и Пожарского)
      2. стар
        стар Сегодня, 10:22
        0
        Только вот почему наше политическое руководство этого до конца не понимает?

        Почему-то уверен, что если делегация конгресса США решит снова посетить ГосДуму, то наши думаки снова встретят конгрессменов овациями. Такое уже было года 4 тому назад… после присоединения Крыма и введения санкций.
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:51
        +1
        Все сложно /просто!
        Просто... можно попробовать убедить себя в том, что там все глупые, недальновидные, доверчивых, наивняк сплошной.
        Сложно... а вот тут, как раз, простор для фантазии, теорий, гаданий и прочего. Даже перечислять не возьмусь, а уж обосновать разные теории/фантазии... не, не, избавь меня от такой заботы/работы.
        В общем, мутно всё...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 14:06
          0
          Цитата: rocket757
          Все сложно /просто!

          Цитата: rocket757
          В общем, мутно всё...

          Маяком, как была так и осталась - справедливость!
    2. стар
      стар Сегодня, 10:28
      0
      сами придумали, сами "напугались" и других застращали и под это дело стригут баранов

      Они диалектику учили не по Гегелю, а по Геббельсу.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:28
        0
        Диалектика, дело такое... диалектическое.
        А науку, как и кого лучше грабить/обдирать, они изучали сильно тщательнее, чем все остальные прочие.
        Признанные мастера, этого у них не отнять.
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: rocket757
      Раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре
      сами придумали, сами "напугались" и других застращали и под это дело стригут баранов и доят, доя, понятно кого... МАЛАСЫ!!!

      Конечно "МАЛАСЫ!!!" А мы-то что? Сопли жуем, да все оправдываемся - "Не виноватая я!!!" А надо бить их их же оружием. Начать обвинять, агрессивно (!), и матрасников и их подстилки. И не просто отвечать, а и перехватить инициативу. Понятно, что западные СМИ нам не помощник, поэтому - инет и СМИ всех "нейтральных" стран. Полагаю СМИ Ближнего Востока, Северной Африки, ЮАР, Латинской Америки не будут возражать против размещения неких "разоблачительных материалов" на их площадках. Надо только правильно с этими СМИ поработать.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:34
        0
        К сожалению, играть на их поле, у наших игралка не выросла...

        Да и что наши могут предложить миру, понятного, нужного, привлекательного???
        Мы не СССР, наши верхние, не борцы за мир и справедливость во всем мире.... практически такие же как те, на западе, только мелкие, не того масштаба.
        Без внятно, привлекательной для других идеологии и видимого, реального воплощения её внутри страны... не, не, только и остаётся, что брыкатся, отбиваться.
        Впрочем, сейчас есть хоть какая то, внятная, понятная цель... надо победить на поле боя!!! А победитель, это совсем другой коленкор... как бы они не хотели, а слушать будут, услышат многие.
  2. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 09:37
    0
    Ну боевые действия им удалось отчасти перенести на территорию страны
  3. Shiva83483
    Shiva83483 Сегодня, 10:04
    0
    лапсердачок то штатовский, подвзопрел и по швам трещит...закономерный итог движа умственно вспотевших
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:15
    +3
    Ну этот Карлсон по сути прав ..Россия опять решила миропорядок изменить и у нас это получается ,хотя и трудно очень
  5. стар
    стар Сегодня, 10:18
    0
    Раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре

    Только это все началось не в 2016м, а в 1965м.