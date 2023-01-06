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Министр обороны Польши Мариуш Блащак: Варшава создаёт самую сильную армию в Европе

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак: Варшава создаёт самую сильную армию в Европе

Польша снова заявляет о своих имперских амбициях, пытаясь создать самую сильную армию в Европе, при этом являясь проводником политики Соединенных Штатов. Варшава давно оспаривает главенство Германии в Европе, пытаясь создать новый центр силы, опираясь на Прибалтику, да и страны Восточной Европы, в частности Украину.


С очередным заявлением о создании самой "сильной армии" на территории Евросоюза выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак, подчеркнувший, что в планах Министерства обороны страны довести численность Войска Польского до 300 тысяч, несмотря на противодействие оппозиции, которая считает траты на вооружение чрезмерными. Данное мнение не является голословным, только в прошлом году Варшава потратила на закупку оружия очень большие суммы.

Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе. (...) Польская армия ещё никогда не была такой сильной, как сегодня. Она будет ещё сильнее, потому что все заказы, которые мы сделали ранее, будут реализованы в этом году

- заявил польский министр обороны.

Стоит отметить, что в 2022 году Польша заключила множество контрактов на поставку зарубежных вооружений, в частности американских танков Abrams, а также южнокорейских K2 Black Panther, РСЗО HIMARS, корейских систем Chunmoo, самолётов FA-50, САУ K9 Thunder, вертолетов AW101 и т.д.

На сегодняшний день польская армия поставила "под ружье" 164 тысячи польских граждан, но этого количества не хватит на защиту не только Польши, но и Украины. Поэтому в планах польских военных поставки вооружений на Украину. Об отправке польских военных на Украину Блащак ничего не сказал, однако по информации, приходящей с передовой, польских военных на линии соприкосновения становится все больше.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что имеется достоверная информация о планах Варшавы присоединить к Польше часть территории Западной Украины.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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92 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:26
    +5
    Министр обороны Польши Мариуш Блащак: Варшава создаёт самую сильную армию в Европе
    . Это исторические, неизменным польские грабли... будут скакать на них, опять и снова.
    1. Shiva83483
      Shiva83483 Сегодня, 10:02
      0
      "Это исторические, неизменным польские грабли... будут скакать на них, опять и снова"...да у них там этих граблей цельное поле....грабли правда в разнобой-и обычные...и детские попадаются
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:59
        0
        Детских граблей, явно, не достаточно... "естественный отбор" не срабатывает!
        Впрочем, может у них другим путем распространение заразы идёт??? Кто их знает.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:55
          -1
          Ну да. Классическое "Шо, опять?!"
          Польский политик - это диагноз. Даже удивительно, как в стране, раздираемой СТОЛЬКИМИ противоречиями, где можно в больших количествах найти ярых приверженцев любой политической платформы, в политики пробиваются только русофобы и потрясатели оружием. Что говорит о том, что все выборы всегда фальсифицируются.
          И ведь со времён окончания русской Смуты не было у них настоящих полководцев. Как в составе чьего-то чужого войска - ещё нормально. А как самостоятельно воевать - так успехи были только в разбое и грабёже.
          Вот нравится панам их исключительность и крутость, и орут на весь мир "НУ СОГЛАСИТЕСЬ ЧТО МЫ КРУТЫЕ !!!". А их не слышат, или вообще посылают и сапогами кидаются. Только США с Англией загривок гладят: "Хороший, хороший злобный пёсик". Но стоит этого пёсика натравить на кого, тут же "это не наша собака".
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:27
      +2
      Эх поляки история вас ничему не учит..Как бы вам опять не стать губернией Российской империи !
      Зря вам Сталин надарил территорий ,надеясь на ваше благоразумие ..Как были гиенами так и остались .
      Суть всего ,это хотите урвать кусок мертвечины территории украины ..Ну ну Попробуйте !
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 10:59
        +2
        Цитата: LukaNord
        Эх поляки история вас ничему не учит..

        Их как раз история и учит. Залог независимости только в сильной армии.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:21
          0
          Цитата: ColdWind
          Их как раз история и учит. Залог независимости только в сильной армии.

          Пусть Германия по поводу этих заявлений рефлексирует и готовится.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 14:00
            0
            Цитата: LukaNord
            Эх поляки история вас ничему не учит..Как бы вам опять не стать губернией Российской империи !

            На куй - на куй.
            Это не Донбасс. Если Польшу или Прибалтику присоединять - надо в России проводить референдум "нужны ли они нам".
            Полагаю, 85% скажут, что такого геморроя нам не надо.
            Хватит, уже были. Не понравилось, ни нам, ни им.
        2. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:54
          0
          только в сильной армии.
          В развитой здоровой экономике.
        3. Ded60
          Ded60 Сегодня, 13:12
          0
          Точно, точно. Небратья тоже кричат, что у них самая сильная армия и такие при этом независимые, прямо сами себе паны.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 14:37
            0
            Цитата: Ded60
            Небратья тоже кричат, что у них самая сильная армия и такие при этом независимые, прямо сами себе паны.

            "Я сам себе пан" - сказал нищий, подбирая объедки, с панского стола.
        4. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 14:22
          0
          Цитата: ColdWind
          Залог независимости только в сильной армии.

          Тут дело не в истории, ИМХО. Польша обнаружила себя в очень небольшом ряду современных государств, которым ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужна армия. Ну и начали работать потихоньку.

          Меня больше интересует, что они по ЯО думают.
        5. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:41
          0
          Цитата: ColdWind
          Их как раз история и учит. Залог независимости только в сильной армии.

          Залог сильной арм, сильная экономика и промышленность страны. На подачки и ленд-лиз, сильную армию не построить, такая армия называется - "колониальные войска".
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 10:34
      +2
      Витя hi , а не скажи, они уже самые сильные, по составу хотя бы, вот вопрос- против кого
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:05
        0
        Привет Роман soldier
        Так то понятно, поляки вооружаются, увеличивают ряды и прочее.
        Среди своих, гейропейских, они и впрямь, могут стать самыми объёмным...
        Но вот история нас учит, что этого не достаточно, ни для чего серьёзного, реального воплощения хотелок политических... недоумков.
        А ярлык/медальку они себе могут прицепить любую.
        Впрочем, дела идут, контора пишет, но дело то не закончено, пока.
        Бум посмотреть.
    4. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:48
      +3
      я то думал, что Польша останется в своих границах, но если хотят "самую сильную армию" - тогда точно опять к разделу Польши идёт! ЕС краник прикроет с еврохалявой и пусть паны пальцы у янки для обеспечения своих разрушительных (для самой Польши) амбиций! Дотационная территория а всё туда же!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:07
        0
        Большой босс может приложить определённые усилия, вложить некоторые ресурсы и... сильнее, обьемнее они могут стать... дело, пока не закончено, гадать не можно.
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: rocket757
      Это исторические, неизменным польские грабли... будут скакать на них, опять и снова.

      Ну как же без этого ?
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:27
    +6
    Одни уже создали "самую сильную армию в Европе", теперь другие взялись. Кто следующий? Эстония? Молдавия?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:59
      +2
      Варшава давно оспаривает главенство Германии в Европе, пытаясь создать новый центр силы, опираясь на Прибалтику, да и страны Восточной Европы, в частности Украину.

      Успокаивает одно, до Польши идти меньше чем до Германии yes
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:07
        +10
        Вот на месте немчуры - я бы лично сильно задумался.. Нужна ли Германии Польша с армией, сильнее бундесвера? Ведь поляки очевидные неадекваты, кто знает, что им завтра в башку стукнет? Тем более - весь этот польский праздник жизни создаётся исключительно за счёт дотаций ЕС, а значит - немецких.. Не самая мудрая политика - за свои кровные вооружать армию упоротого соседа, а не свою. Тем более - польские наезды на дойчей уже начались, а требовать триллион, подкрепляя требования десятком танковых дивизий куда как сподручнее..
        1. Карат
          Карат Сегодня, 10:17
          +1
          Цитата: paul3390
          Тем более - весь этот польский праздник жизни создаётся исключительно за счёт дотаций ЕС, а значит - немецких.


          Я думаю там без секретных американских финансовых вливаний в вооружённые силы Польши тут не обошлось. Американцам нужен таран против России и после Украины этим тараном будет Польша.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 11:40
            0
            Они уже однажды создавали такой таран - Алоизьевичем звался.. Опять хотят по граблям поскакать? Выходит - это вовсе не украинский народный танец?
        2. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 14:25
          0
          Цитата: paul3390
          Вот на месте немчуры - я бы лично сильно задумался.. Нужна ли Германии Польша с армией, сильнее бундесвера?

          Думаете, будут Бундесвер обратно делать? Это возможно и об этом есть разговоры. Но пока нет уверенности.

          По прошлому опыту - нормальную по немецким меркам армию можно сделать лет да 15. Правда, нужен фон Сект, что-то его не видно.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:00
      +7
      Цитата: Pharmacist
      Одни уже создали

      Ничего они не создали, и не создадут. Пуп развяжется, имея 23-ю экономику мира, про..играли почти всю тяжелую промышленнсть: судостроение, металлургию... Покупать в кредит у пентагона можно, но стать от этого "великим и сиьным" - никогда.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 10:07
        +6
        Ну если сравнить текущую экономику Польши с экономикой и возможностями Сигизмунда 3, то текущая Польша просто сверхдержава. Однако Сигизмунд 3 не имея ни консенсуса в сейме, ни денег, победил Швецию и Россию воюя с ними одновременно.


        Причем для России это изначально начиналось как маленькая победоносная СВО на полгода-год.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 10:21
          +2
          Цитата: donavi49
          Ну если сравнить текущую экономику Польши с экономикой и возможностями Сигизмунда 3

          вся экономика польши это немецкие деньги
        2. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 10:27
          +1
          Цитата: donavi49
          Однако Сигизмунд 3

          Это тот, который поддерживал Лжедмитриев? Ну да, "победил" Россию. Если бы не междоусобные разборки боярских элит в Москве он бы и не рыпнулся. И, кстати, именно тогда Польша была чем-то вроде сверхдержавы.
          1. donavi49
            donavi49 Сегодня, 11:28
            +2
            Началось все со второй армии мира под руководством Великого Царя, победителя Казани и степняков, на пике развития царства, которое проводило маленькую СВО в Ливонии. Если вы забыли.

            Ну как СВО не заладилась, так сразу и степняки пришли, и развернулась война на западном фронте, и внутри страны "поруха" пошла.

            С Сигизмундом мирился не какой-то там Лжедмитрий, а Михаил Романов, уже легализованный на троне:
            Россия уступала Речи Посполитой следующие города: Смоленск, Рославль, Дорогобуж, Белую, Серпейск, Трубчевск, Новгород-Северский, Чернигов, Монастырский с окрестными землями.
            Русский царь лишался титулов правителя ливонского, смоленского и черниговского.
            Владислав Ваза сохранял право именоваться царем русским в официальных бумагах польско-литовского государства.
            1. Dart2027
              Dart2027 Сегодня, 11:42
              0
              Цитата: donavi49
              Началось все со

              Да-да-да... Тогда уж припомните, что в то время вторая армия мира воевала и с Польшей и со Швецией и с Османской империей. А Смута это уже намного позже. И в Польше тогда был не Сигизмунд.
              Цитата: donavi49
              С Сигизмундом мирился не какой-то там Лжедмитрий, а Михаил Романов
              который принял разоренную междуусобной смутой страну.
        3. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 10:30
          0
          Цитата: donavi49
          Ну если сравнить текущую экономику Польши с экономикой и возможностями Сигизмунда 3

          Были времена, когда без всякой экономики 100 тысяч степняков монгольских степей больше половины Евразии поработили. Времена меняются... Сто тысяч всадников в современной Монголии есть, а толку...
        4. Furious Bambr
          Furious Bambr Сегодня, 10:32
          0
          Где сии знания почерпнули, любезнейший?
          1. donavi49
            donavi49 Сегодня, 11:24
            +2
            В истории же. Деулинский мир, где уже полностью легальный первый Романов отдавал Смоленск и еще кучу земель нынешней черниговщины Сигизмунду и отказывался от любых претензий на ливонию (за что и начинали СВО) в обмен на мир.

            Шведы от объятий Польши смогли отбиться, но уже после смерти Сигизмунда 3. При Сигизмунде шведов выбили с континента и сам Сигизмунд официально именовался среди прочего королем шведским.
        5. LaNiebla
          LaNiebla Сегодня, 10:36
          +1
          Полностью согласен, здесь граждане собрались напрочь ура-патрмиотичо настроенные. Вероятно эти же граждане в феврале 2022 говорили "- погнали наши городских..." Задуматься надо, для чего Польша создаёт такую армию, а не улюлюкать пущай попробують! А учитывая, ослабление российской армии, подумать втройне!
        6. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:07
          0
          Цитата: donavi49
          Ну если сравнить текущую экономику Польши с экономикой и возможностями Сигизмунда 3, то текущая Польша просто сверхдержава.

          Да при Сигизмунд III, королевство было тоже не меньше, чем сейчас, если судить по его регалиям - " Сигизмунд Третий, Божьей милостью король Польский, Великий князь Литовский, Русский, Прусский, Мазовецкий, Жмудский, Ливонский и прочий, а также наследный король Шведов, Готов и Венедов ", до сих пор поляк зуб точат на эти территории не простили России, своего позора, хотя при нём проявились первые признаки упадка, которые в будущем привели к гибели Речи Посполитой.
          Молчать бы сейчас полякам и сопеть в две дырочки.
        7. far diu
          far diu Сегодня, 12:29
          0
          Ну если сравнить текущую экономику Польши с экономикой и возможностями Сигизмунда 3, то текущая Польша просто сверхдержава.


          Надо сравнивать не экономику 2 Польши, а место их в мире. Сейчас Польша - это вообще не сверхдержава. Если при Сигизмунде 3 Речь Посполитая имела больше влияния и была самостоятельной, то сейчас Польша - откровенная шестёрка США. Шестёрка не может быть сверхдержавой.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:33
    +4
    О да! одни уже создали. Предыдущие как раз на удобрения пошли. Так что место вакантно.
  4. Александр Куксин
    Александр Куксин Сегодня, 09:33
    0
    Поляки неплохие воины, но командиры у них были всегда полное дерьмо.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:02
      +3
      Цитата: Александр Куксин
      Поляки неплохие воины, но командиры у них были всегда полное дерьмо.

      Конечно без шапкозакидательства, но за сколько времени эти неплохие воины сдали Польшу фашистам?
      А, после пожара и нос насос.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:30
        +1
        Цитата: Теренин
        Конечно без шапкозакидательства, но за сколько времени эти неплохие воины сдали Польшу фашистам?

        Вот вот и еще спесь свою показывали удрав в СССР .
        А ведь все могло быть иначе ,если бы Польша пропустила наши войска на помощь Чехии Сталин ведь просил их .
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:11
      0
      Цитата: Александр Куксин
      Поляки неплохие воины, но командиры у них были всегда полное дерьмо.

      Да и командиры из поляков, не плохие (многие служили в Императорской армии и РККА, показав себя достойно), а вот с правителями Польше не везет.
  5. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 09:34
    +4
    Германия должна вспотеть, ведь если не дадут репарации Польше добровольно, эта армия их возьмет силой, нет денег, тогда будьте добры территорией.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:04
      +4
      Цитата: ARIONkrsk
      Германия должна вспотеть, ведь если не дадут репарации Польше добровольно, эта армия их возьмет силой, нет денег, тогда будьте добры территорией.

      Вассалы США между собой поступят как скажет хозяин.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: ARIONkrsk
      Германия должна вспотеть, ведь если не дадут репарации Польше добровольно, эта армия их возьмет силой, нет денег, тогда будьте добры территорией.


      В Германии после ВМВ до сих пор стоит американская окупационная армия. Для того чтоб Польше рыпнуться взять силой, нужно убедится что американцы не рыпнуться.
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:36
    +2
    Так вроде самая сильная армия в Европе - украинская. Это еще пан Поросенко твердил.
    Неужели решили подвинуть укров на второе место?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:06
      +1
      Цитата: Metallurg_2
      Так вроде самая сильная армия в Европе - украинская. Это еще пан Поросенко твердил.
      Неужели решили подвинуть укров на второе место?

      А, в какую страну наши их выдавят, в той стране она и будет "самая сильная".
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:14
      0
      Цитата: Metallurg_2
      Так вроде самая сильная армия в Европе - украинская. Это еще пан Поросенко твердил.

      Я представляю физиономии украинцев, когда им скажут - "самая сильная армия в Европе - польская".
    3. Storog Dvornik
      Storog Dvornik Сегодня, 12:25
      -1
      Одна - поросенковская помаленьку заканчивается, на очереди вторая ляховская...
      У англосаксов старинная забава, стравить соседей на континенте, а самим отсидеться на островах, при этом сначала наживаться на оружии, потом на восстановлении того что это оружие разрушило... Как говорил Остап Бендер - "Англичане любят продавать оружие"...
      В 40е годы 20 века СССР, переиграл англосаксов, и Британская империя приказала долго жить, скукожившись до островов, а США усиленно чесали репу и копали бомбоубежища...
      После убийства Генералиссимуса СССР Сталина, продажная часть представителей политической власти при поддержки маршалов\ мародеров совершила военный переворот, из личных корыстных побуждений, и пошла на сговор, имеем результат - разрушение СССР, ограбление населения, убийство экономики и деградация ВС...
      Вот только дело в том, что нынешние правители РФ показали свою несговорчивость, и в случае поражения, их будет ждать не почетная пенсия и вилла на Флоридщине, как детей Хрущева или Горбачева, а петля или древко от флага в нужном месте как Хусейна и Каддафи...
      Англосаксы любят публично поглумится над непокорными вождями туземцев...
      Ещё есть шанс чтото поменять, чувство самосохранения мозги хорошо вправляет, а война рождает часто реальных лидеров...
    4. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: Metallurg_2
      Неужели решили подвинуть укров на второе место?

      Да.
  7. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 09:37
    +2
    У Польши такая мощная экономика что могут позволить себе такую армию?
    1. Грац
      Грац Сегодня, 09:45
      +2
      несколько вариантов
      1 Трындят больше на публику
      2 Сша будет содержать или кредит дадут
      3 Надеются оплатить всё это нашими замороженными(украденными) активами, а там только госсредств 330 млрд как ранее говорили, плюс наверно на такую же сумму заморозили и у частных лиц с российскими паспортами
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:09
        +1
        Цитата: Грац
        несколько вариантов
        1 Трындят больше на публику
        2 Сша будет содержать или кредит дадут
        3 Надеются оплатить всё это нашими замороженными(украденными) активами, а там только госсредств 330 млрд как ранее говорили, плюс наверно на такую же сумму заморозили и у частных лиц с российскими паспортами

        Однозначно, Польша пользуясь политической ситуацией доить всех будет по полной. Опыт у них есть.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 12:24
          +1
          Цитата: Теренин
          Польша пользуясь политической ситуацией доить всех будет по полной. Опыт у них есть.

          laughing На немцев наехали триллион евро требуют. Не мелочатся.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:12
        +1
        Надеются оплатить всё это нашими замороженными(украденными) активами

        Да нельзя госактивами ничего оплатить! Потому что они - не что иное как валютное покрытие рублёвых долгов наших корпораций.. Посему - передача их сторонним лицам означает одно - эти кредиты никто уже возвращать не будет, с какого переляку - вы их уже сами себе вернули. А значит - это западные же деньги, и выходит что оплачивать все эти поставки - будет сам же Запад, а вовсе не РФ.. А он это - делать точно не будет. хотя - от этих придурков нонеча чего угодно ожидать можно..
    2. Карат
      Карат Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: ВАШ
      У Польши такая мощная экономика что могут позволить себе такую армию?


      В принципе да. С экономической точки зрения численность армии мирного времени без ущерба для экономики должна не превышать 1 процента. Поляков 38 миллионов, значит 380 тысяч их предел в мирное время. Но должен быть соблюдён баланс техники и людей в армии. Понакупив техники выше норм они рискуют превысить лимит на её содержание.
    3. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: ВАШ
      У Польши такая мощная экономика что могут позволить себе такую армию?

      Там написано "самая мощная армия в Европе". В Европе армию больше никто не делает, кроме Украины. Плюс нет расходов на флот (почти) и СЯС. Так что за условные 20 ярдов в год с доступом к любым технологиям можно себе позволить очень хорошую армию. Для сравнения РФ тратила на сухопутные силы вполне сравнимые деньги - с учётом всех вопросов к тому, как эти деньги тратились. И с учётом возможностей российского ВПК, не сопоставимых, прямо скажем, с возможностями, доступными Польше (НАТО/Израиль/Корея).
  8. CTEPX
    CTEPX Сегодня, 09:37
    +1
    Это будет сточено на Украине. Потом, можно будет помогать активным гражданским организациям в Европах. Бедный "золотой миллиард"! С каждым днём он становиться всё беднее...
    https://aftershock.news/?q=node/542937
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 09:39
    0
    У Польши и сейчас самая сильная армия в Европе.
    Если считать только неядерное оружие.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:13
      +2
      Цитата: voyaka uh
      У Польши и сейчас самая сильная армия в Европе.
      Если считать только неядерное оружие.

      А, зачем тогда ее считать сильной? В таком случае поединки между всеми армиями нужно осуществлять спорт-ротами. Не удивлюсь если победят бойцы-спортсмены из... Монголии. winked
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:38
        -3
        Пока что идет поединок между 2 и 22 армиями мира.
        Итог на 11 месяц: боевая ничья.
        Поэтому можно предположить, что армия Польши, оснащенная западной бронетехникой и авиацией, обученная и с высокой мотивацией, выступит еще сильнее, чем 22 армия мира.
      2. Негритенок
        Негритенок Сегодня, 14:39
        0
        Цитата: Теренин
        А, зачем тогда ее считать сильной?

        Затем, что ни в одном локальном конфликте ЯО не применялось. В том числе в случае боевых действий на территории ядерных государств. Это как химическое оружие Гитлера - применять его не стал даже он.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:42
    0
    Поляки не видят перспективу, когда не было китая, Индии и латинской Америки да они были пупом земли в кремле сидели, вверх тупости ставить свою страну на войну, а если войны не будет договорятся большие дядьки выше перечисленные, а у поляков кроме солдат ничего не останется, вместо того что б в экономику вкладываться закапывают деньги, люди уже бегут как у нас от мобилизации, значит надо больше платить, больше пустят украинцев взорвутся изнутри, но нам то лучше.
  11. Грац
    Грац Сегодня, 09:43
    +1
    Мне интересно кто весь этот праздник финансирует то?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:16
      +1
      Цитата: Грац
      Мне интересно кто весь этот праздник финансирует то?

      Действительно what кто же?
  12. 9PA
    9PA Сегодня, 09:54
    +1
    Ну ирудно не согласиться, что против нас готовят хорошую такую сухопутную армию. Шас истощимся и они выдвинутся к польше. Как в 39-м, только Украина, и у нас Троцкий вместо Сталина
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: 9PA
      и у нас Троцкий вместо Сталина

      К сожалению, нет пока ни первого, ни второго no
  13. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 09:58
    +1
    Если все амбиции по закупке вооружения будут выполнены,то польская армия станет хорошо вооруженной и довольно современной армией не только Европы.К этому нужно уже сейчас относится серьезно и принимать соответствующие меры,которых пока не видно.Нужно понимать поляки именно на Украине получают бесценный боевой опыт и изучают нашу тактику и стратегию.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 14:40
      0
      Цитата: Михаил Маслов
      принимать соответствующие меры

      )))
      Что за меры?
  14. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 10:01
    +1
    Остальная Европа должна срочно задаться вопросом - Зачем?!
  15. Luminman
    Luminman Сегодня, 10:16
    +1
    Чтобы иметь самую сильную армию, надо иметь не менее сильную индустрию, которая "выпекала" бы танки, самолеты и корабли как горячие пирожки. А на покупном оружии много не навоюешь...
  16. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:18
    +1
    Самые боеспособные уже едут в цинке с Донбасса
  17. К-50
    К-50 Сегодня, 10:19
    0
    Министр обороны Польши Мариуш Блащак: Варшава создаёт самую сильную армию в Европе

    С каклами за первенство подеритесь, а мы посмотрим. lol
  18. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:22
    0
    Вот же дурноголовые эти п-ше-ки, ведь можно просто заглянуть в какие угодно учебники истории, там черным по белому написано, что только ленивые их не от@@дили, так нет же, упорно добиваются своего полного уничтожения.
  19. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:29
    +4
    Что за ужас в комментариях?
    Над одними уже смеялись всей Россией, однако уже без малого год нагнуть не можем, профессиональная армия не справилась со "смешными украинцами", пришлось тащить на фронт 300 000 гражданских...

    Но некоторых жизнь не учит ни чему, всё ещё не справившись с Украиной, начинают смеяться над Польской армией.
    1. 9PA
      9PA Сегодня, 10:38
      +2
      Смеются над врагом только упоротые кастрюлеголовые дурачки, Но все же надо верить в Россию, но что-то уже страшно
  20. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:40
    +1
    Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе


    Трудно поспорить с Мариушем, хотя это только "хотелки польские". Только вот интересно, для чего такая армия, кто хочет нападать на Польшу ? Польша только стала государством Вторая Речь Посполитая, так сразу начала войну м Советской Россией. А далее я напишу то, что у нас было запрещено писать и говорить, да то же самое и в Европе:
    Здесь нет ошибки! ! !
    1 сентября 1939 года в полночь Польское радио заявило следующее: «Польша предприняла победное наступление на Берлин и будет там к выходным. Немцы хаотично отступают по всему фронту…»
    В этот же день, 1 сентября 1939 года Адольф Гитлер выступил с импровизированной речью перед Рейхстагом в Krolloper, в которой сделал акцент на то, что у Германии нет интересов на Западе. Затем он заявил: «Прошлой ночью было 21 нарушение границы, этой ночью – уже 14, и 3 из них были очень серьёзными. Впервые Польская армия вторглась на территорию Германии. В 4:45 утра мы открыли ответный огонь...».

    Так против кого собралась воевать Польша ? Против Германии, России или Белоруссии, или опять хочет забрать Тешинский Край ?
    Как бы не произошло 6-е (шестое деление Польши.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: tihonmarine
      Только вот интересно, для чего такая армия, кто хочет нападать на Польшу ?

      Наберите в поиске "Сувалкский коридор" - найдёте 37 статей на этом сайте.
      Цитата: tihonmarine
      Так против кого собралась воевать Польша ?

      Польша является первой страной, которой придется вступить в боевые действия на территории Прибалтики в случае появления там русского мира. В случае решения вопроса по Лукашенко, военный контроль в РБ также придется обеспечивать Польше довольно продолжительное время - сами белорусы от русского мира явно не отобьются, а приезд американцев вежливо говоря не гарантирован. Правда, белорусам Украина поможет, но у Украины сейчас свои проблемы.

      И это только оборонительный сценарий. Если будет наступательный сценарий, то есть решение вопроса с Калининградом, то армия Польше тоже понадобится.
  21. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 10:43
    0
    ..."Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе"...
    И вот очередной неучь находится в эйфории мнимого превосходства над другими.
    А ведь достаточно открыть учебник и прочитать, что когда-то уже были "великие" и даже "непобедимые" армии Шведции с Карлом, Франции с Наполеоном, Германии с Гитлером ...
    И не принесло это счастья ни их странам, ни их правителям.
    negative
  22. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:44
    0
    Так повоевать полякам хочется... заседелись, заскучали...
  23. iouris
    iouris Сегодня, 10:48
    -2
    Одна "самая сильная армия в Европе" уже перестаёт существовать. Срочно нужна следующая. Они думают, что смогут занять укрепрайоны на Донбассе и сидеть в них до морковкиного заговенья, истребляя москалей. А потом придут немцы и т.д. (до португальцев).
  24. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:51
    0
    Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе. (...) Польская армия ещё никогда не была такой сильной, как сегодня. Она будет ещё сильнее, потому что все заказы, которые мы сделали ранее, будут реализованы в этом году

    - амбиции аж чересчур хлещут, скоро начнутся призывы возродить Речь Посполитую....
  25. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:51
    -2
    Цитата: Andron78
    Так повоевать полякам хочется... заседелись, заскучали...

    по соплям давно не получали.....
  26. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:53
    -2
    Цитата: 9PA
    Смеются над врагом только упоротые кастрюлеголовые дурачки, Но все же надо верить в Россию, но что-то уже страшно

    волков бояться в лес не ходить......
  27. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:57
    0
    Цитата: iouris
    Одна "самая сильная армия в Европе" уже перестаёт существовать.

    Вот как...
    Скажите нам, пожалуйста, когда же она уже существовать перестанет? Точную дату и час называть не прошу, хотя бы месяц и год.
    Мы вас слушаем. lol
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:11
      -1
      Цитата: Погоны
      когда же она уже существовать перестанет?

      Украина - фсё! А армия без государства не существует. Мы имеем какую-то вооружённую США зомб-группировку, которая продолжает наносить ущерб нам и гибнуть... За шо? А это хрен же его знает. На моих глазах происходит украинизация "Европы", т.е Германии и примкнувшим к ней разным прочим шведам. США их просто сжигают. А Украина - фсё!
  28. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 11:42
    0
    Ни чего не меняется в этом мире! Как были поляки подстилкой и гиеной европы, так и остались!
  29. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:45
    0
    С очередным заявлением о создании самой "сильной армии" на территории Евросоюза выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак,... ... Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе.
    Европа это настоящий заповедник дятлов. Далеко уходить не будем, начнём с Наполеона и его Непобедимой армии, Гитлер со своим несокрушимым вермахтом... Реально наш век- век клоунов и жалких пародистов. То первая армия во Вселенной на Украине, у этих первая армия Европы в Польше....
  30. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:50
    -1
    Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе. (...) Польская армия ещё никогда не была такой сильной, как сегодня. Она будет ещё сильнее, потому что все заказы, которые мы сделали ранее, будут реализованы в этом году

    - заявил польский министр обороны.
    Если коротко подитожить высказывания польского министра оброны, то состояние польской армии будет оцениваться одним словом, а именно "аналоговнет". feel
  31. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:33
    -1
    Сначала скупят по всему миру много и самого дорогого оружия,а когда наступит время его ремонтировать,заорут на весь гомосятник что бы им все помогали,а то они единственные спасители этого гомосятника от Ивана,приёмчик то уже отработанный.
  32. Погоны
    Погоны Сегодня, 13:52
    -1
    Цитата: 9PA
    Смеются над врагом только упоротые кастрюлеголовые дурачки, Но все же надо верить в Россию, но что-то уже страшно


    Самое страшное что может быть для народа России - это отрицание происходящего...
    Никто и мысли не может допустить, что в случае с Украиной была допущена страшная системная необратимая ошибка...
    И теперь Россия находится в положении цуцванга.

    Вот вы лично каким видите выход из конфликта, чтобы в результате жизнь российского народа стала лучше, чем было до 2014 года?
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: Погоны
      Никто и мысли не может допустить, что в случае с Украиной была допущена страшная системная необратимая ошибка...

      Так уж и никто.
      Цитата: Погоны
      Вот вы лично каким видите выход из конфликта, чтобы в результате жизнь российского народа стала лучше, чем было до 2014 года?

      Такой цели ни перед кем не стоит.
  33. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:07
    0
    In the near future Poland and Turkey will be the new powerplayers of the EU
    Now they are doing the EU, US dirty jobs
    but in the near future they will become dangerous players