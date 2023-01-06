Министр обороны Польши Мариуш Блащак: Варшава создаёт самую сильную армию в Европе

Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе. (...) Польская армия ещё никогда не была такой сильной, как сегодня. Она будет ещё сильнее, потому что все заказы, которые мы сделали ранее, будут реализованы в этом году

Польша снова заявляет о своих имперских амбициях, пытаясь создать самую сильную армию в Европе, при этом являясь проводником политики Соединенных Штатов. Варшава давно оспаривает главенство Германии в Европе, пытаясь создать новый центр силы, опираясь на Прибалтику, да и страны Восточной Европы, в частности Украину.С очередным заявлением о создании самой "сильной армии" на территории Евросоюза выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак, подчеркнувший, что в планах Министерства обороны страны довести численность Войска Польского до 300 тысяч, несмотря на противодействие оппозиции, которая считает траты на вооружение чрезмерными. Данное мнение не является голословным, только в прошлом году Варшава потратила на закупку оружия очень большие суммы.- заявил польский министр обороны.Стоит отметить, что в 2022 году Польша заключила множество контрактов на поставку зарубежных вооружений, в частности американских танков Abrams, а также южнокорейских K2 Black Panther, РСЗО HIMARS, корейских систем Chunmoo, самолётов FA-50, САУ K9 Thunder, вертолетов AW101 и т.д.На сегодняшний день польская армия поставила "под ружье" 164 тысячи польских граждан, но этого количества не хватит на защиту не только Польши, но и Украины. Поэтому в планах польских военных поставки вооружений на Украину. Об отправке польских военных на Украину Блащак ничего не сказал, однако по информации, приходящей с передовой, польских военных на линии соприкосновения становится все больше.Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что имеется достоверная информация о планах Варшавы присоединить к Польше часть территории Западной Украины.